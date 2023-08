"Upp till bevis för storklubben"

Tisdagens Topptips innehåller en kvalmatch mot Champions League där vi ska syna returen mellan Marseille och Panathinaikos. Där har fransmännen ett underläge att försöka vända för att kunna nå gruppspelet. Kupongen gör sedan sju nedslag i League One där jag bland annat ser fram emot Barnsley - Peterborough. Let’s go!

Returen! - 1. Marseille - Panathinaikos

Upp till bevis för Marseille (till Topptipset)

Det börjar verkligen hetta till i kvalet mot Champions League. Returmötena i den tredje kvalrundan står på agendan denna veckan innan det är dags för playoff i slutet av augusti. Marseille tillhörde som bekant gruppspelet i fjol och Les Olympiens har givetvis ställt in siktet på att upprepa bedriften även den här säsongen. Därför var 0-1 i nacken en tung smäll borta mot Panathinaikos.

Marcelinos mannar hade svårt att tränga igenom grekernas stabila defensiv. Inte blev det heller lättare när Kondogbia såg rött i begynnelsen av den andra halvleken. Mittfältaren lämnade då ett stort hål efter sig i planens centrala delar och tio minuter från slutet kunde Bernard, tidigare i Everton, ge grekerna ledningen. 1-0 stod sig fram till slutsignal och Panathinaikos åker således till Frankrike med råg i ryggen.

Om det räcker för avancemang? Tveksamt. Marseille är ett annat odjur framför den enorma ljudkulissen på Stade Vélodrome och jag blir inte förvånad om prestationsnivån höjs både ett och två hack denna afton. I Kondogbias frånvaro väntas Guendouzi kliva in på mitten och det är ingen halvdan ersättare. Den gamla Arsenal-spelaren har kopplats ihop med en flytt tillbaka till Premier League, men stannar han kvar är det en lirare av rang i Ligue 1.

Lyckas inte Guendouzi låsa upp grekerna centralt i planen finns det gott om hot på kanterna. Sarr, Ounahi och Ndiaye byter ofta positioner med varandra längst fram och trion besitter en mot en-kvaliteter som Panathinaikos kommer att få fullt sjå att hantera över 90 minuter. Som om inte det vore nog är Vitinha ett annat hot. Anfallaren stod för ett av målen i helgens premiärseger mot Reims (2-1).

Det största hotet för fransmännens eventuella avancemang anser jag vara de själva. Frustration kan lätt infinna sig om Marseille inte får hål på gästerna i ett tidigt skede, men lyckas Marcelino se till att hans adepter behåller tålamodet ligger ettan väldigt nära till hands. Jag tycker egentligen att vänstertecknet är en fullgod spik, men när den nosar på 70 procent är det ändå dags att rycka i handbromsen. Med hänsyn till värdet får krysset åka med.

Notabla avbräck

Geoffrey Kondogbia, Marseille (avstängd)

Osäker till spel

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos (smäll)

Toppmötet! - 2. Barnsley - Peterborough

Högoktanigt på Oakwell (till Topptipset)

Barnsley och Peterborough tillhörde båda toppstriden i League One i fjol. Faktum är att de förstnämnda var på vippen att gå upp i The Championship. I den 123:e(!) minuten av playoff-finalen mot Sheffield Wednesday orkade dock inte The Tykes hålla fortet sedan Phillips blivit utvisad i början av den andra halvleken. Avancemanget gick således värdarna om intet.

Michael Duff valde därefter att lämna skutan för att istället ta över Swansea. Skicklige mittbacken Andersen flyttade dessutom till Luton i Premier League medan målvakten Collins kritade på för Coventry. Barnsley har föga förvånande tvingats ersätta dessa pjäser under sommaren och jag anser att de har gjort ett bra jobb. Neill Collins har tagits Duffs plats som tränare efter att tidigare ha representerat Tampa Bay Rowdies.

Scoutingarbetet bakom värvningen är gediget och som ersättare för Andersen har de Gevigney plockats in från Nimes i Frankrike. Det viktigaste av allt är dock att Devante Cole finns kvar på topp. Anfallaren var en av ligans bästa spelare i fjol och jag ser det inte som otänkbart att han, tillsammans med Leya Iseka, ser till att Peterborough får alla möjliga sorters problem på Oakwell.

För gästernas del tog fjolåret slut i playoff-semin mot just Sheffield Wednesday. Darren Ferguson kunde inte lotsa The Posh tillbaka till The Championship men har ändå givits nytt förtroende med samma uppgift den här säsongen. Jack Taylors flytt till Ipswich är ett tungt tapp, men det ser ändå ut att vara gott ställt i besökarnas offensiv. Inte minst tack vare att Clarke-Harris finns kvar.

Anfallaren är en potentiell skytteligavinnare och tillsammans med Burrows och Poku kan Clarke-Harris hota Barnsley via omställningar. Med det sagt anser jag detta vara de hemmahörandes fight att förlora. 16-1-6 lydde The Tykes resultatrad på eget gräs i fjol och jag tror att de är starka framför hemmapubliken även i år. Ettan är ett spikbud. Krysset åker med för den försiktige.

TILL TOPPTIPSET