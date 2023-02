Utvilat City slår till - ett steg närmare ny titel

Cupmötet! - 2. Fulham - Leeds

Fördel Fulham i västra London (till Topptipset)

Fulham hamnade tidigt i underläge mot Wolverhampton i fredagens ligamatch, men lyckades hitta en kvittering i den andra halvleken via inhopparen Manor Solomon. Israelen nätade därmed för tredje matchen i rad trots att han på dessa fajter endast lirat totalt 73 minuter plus tillägg. Hans 1-1, som också blev sluresultatet, innebär att Fulham är obesegrade i sex raka matcher i alla tävlingar.

Solomon bör få chansen från start nu, speciellt då Mitrovic dras med en lårskada. Den väldige serben kan möjligen vara spelklar här, men Silva lär knappast ta några chanser med sin storstjärna. Överhuvudtaget bör vi få se viss rotation och The Cottagers har tillräckligt bra trupp för att hantera detta. Cedric Soares, Harry Wilson, Layvin Kurzawa och Shane Duffy är fyra spelare som kan kliva in i startelvan och det är inga dussinlirare.

Leeds tog sin första seger mot Premier League-motstånd sedan början av november när Southampton slogs tillbaka med 1-0 i lördags. Firpo satte dit matchens enda mål och det var ett oerhört viktigt mål som förde upp de vitklädda över nedflyttningsstrecket. Skönt också för nye tränaren Javi Gracia att få inleda med en triumf. Det viktigaste för spanjoren lär vara att säkra nytt kontrakt i ligan så även Leeds förväntas växla på några positioner.

The Peacocks har dock ett något sämre skadeläge och har därför inte lika många alternativ att slänga in från bänken. Summerville, Rutter och Kristensen bör kliva in, men i övrigt får flera av kuggarna jobba på även i denna match. Det har varit en del snack om att tonåringen Gyabi ska få chansen centralt. Visst är det en stor talang, men Leeds tappar mycket kraft om inte den amerikanska duon McKennie och Adams startar på mittfältet.

Leeds får en dags mindre vila till denna match och det kan bli det som fäller avgörandet under tisdagen. Speciellt då de vitklädda dessutom får resa till denna batalj. Ett mer utvilat Fulham med en bredare trupp ska inte förlora detta cupmöte. Ettan är en given utgång för mig, men då den mycket väl kan sticka iväg något får krysset åka med som stödhjul på större system.

Missar matchen

Neeskens Kebano, Fulham (hälseneskada)

Tom Cairney, Fulham (vristskada)

Rodrigo, Leeds (knäskada)

Osäker till spel

Aleksandar Mitrovic, Fulham (lårskada)

Stuart Dallas, Leeds (benbrott)

Archie Gray, Leeds (vristskada)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Luis Sinisterra, Leeds (muskelskada)

Marc Roca, Leeds (mjukdelsskada)

Maximilian Wöber, Leeds (axelskada)

Derbyt! - 8. Juventus - Torino

Juventus streckas för hårt (till Topptipset)

Juventus har verkligen hittat formen mot slutet. Trots 15 minuspoäng skiljer det endast nio poäng upp till en Europaplats med en match mindre spelad än sexan Atalanta. I Europa League visade dessutom de vitsvarta klassen när de fullständigt körde över Nantes med 3-0 på bortaplan. En match där Ángel Di María verkligen glänste. Han inledde det hela med att stå för något som mycket väl kan vara turneringens mål så långt. Argentinaren fyllde sedan på med två baljor till.

Han lär få sällskap i offensiven av Vlahovic nu och det är en duo som trivs ganska bra ihop. Bakåt är Bonucci tillbaka från sin skada och då finns det flera alternativ. Mittfältet är däremot något tunt, inte minst nu när Locatelli är avstängd. Dessutom är Miretti småskadad och tveksam till spel. Rabiot, Fagioli och Paredes är en trolig trio från start och även det är en spelskicklig uppställning är det inga omöjliga lirare att hantera.

Torino ligger bara en pinne bakom sina stadsrivaler, men då ska det såklart sägas att Juve som sagt fått 15 minuspoäng. Annars hade avståndet således varit 16 poäng. Formen är något skakig för Tjurarna som visserligen bara har förlorat en av sina fem senaste ligamatcher, men som samtidigt bara har vunnit två bataljer sedan VM-uppehållet. Närmast kommer de från 2-2 mot Cremonese.

Det ska dock sägas att prestationen då var fullt godkänd och xG vanns överlägset. Aina drog på sig ett gult kort som gör att han är avstängd nu, men Singo är en vettig ersättare. En del skador stör och bland annat får vi inte se Vlasic i denna match. Sanabria och Miranchuk får då ta ett ännu större ansvar när det kommer till målproduktionen. Bakåt ser det stabilt ut, trots de två insläppta mot Cremonese, med alternativ som Djidji, Schuurs, Rodriguez och Buongiorno framför trygge Milinkovic-Savic.

Så som Juventus har spelat mot slutet ska de såklart gälla som favoriter i detta derby, men här är det en hel del som pekar mot att ettan kommer streckas för hårt. 55 procent hade varit rimligt, men där ser vi inte ut att hamna. Torino spelade 1-1 här förra säsongen och kan störa storebror nu också om de får till en fullträff. De har dock 17 raka inbördes möten utan seger och den sviten bryts inte här. 1X räcker.

Missar matchen

Manuel Locatelli, Juventus (avstängd)

Arkadiusz Milik, Juventus (muskelskada)

Kaio Jorge, Juventus (oklart)

Ola Aina, Torino (avstängd)

Ronaldo Vieira, Torino (knäseneskada)

Nikola Vlasic, Torino (muskelskada)

Pietro Pellegri, Torino (lårskada)

David Zima, Torino (knäskada)

Valentino Lazaro, Torino (oklart)

Osäker till spel

Fabio Miretti, Juventus (vristskada)

Federico Chiesa, Juventus (muskelskada)

Paul Pogba, Juventus (muskelskada)

Etrit Berisha, Torino (personliga skäl)

Samuele Ricci, Torino (oklart)

