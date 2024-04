Viktig seger - stormar mot monsterkontraktet

Spiken! - 1. Plymouth - Leicester

Leicester väger för tungt - till Topptipset

Det råder för närvarande ett totalt nervsammanbrott i toppen av The Championship. Leicester har bara vunnit tre av sina senaste nio matcher och när varken Ipswich eller Leeds visar särskilt mycket bättre form är det fortfarande vidöppet i kampen om de två direktplatserna till Premier League. Ska Leicester lägga beslag på en av dessa behöver Enzo Maresca se över sitt anfallsspel.

I de senaste matcherna mot Birmingham och Millwall har The Foxes ägt majoriteten av bollinnehavet, men när det inte skapas mängder av högkaratiga målchanser blir det svårt att dra ifrån övriga konkurrenter i toppen. Med det sagt är truppläget bra och denna fredag tror jag att det kan lossna för gästerna när det vankas nykomlingsmöte med Plymouth på Home Park.

Till skillnad från Leicester tog sig Plymouth upp i The Championship från League One och att det råder stor skillnad mellan dessa aktörer är uppenbart i all form av mätbar statistik. Där blir The Pilgrims knäppta på fingrarna och jag lägger inte särskilt stor vikt vid att de grönsvarta plockat fyra poäng i sina två senaste fighter. Varken Rotherham eller Queens Park Rangers är jämförbara med fredagens motståndare.

Whittaker och Hardie är två spelare som trivs med förutsättningarna mot offensiva lag, men även om duon är vassa i omställningsspelet bör merparten av denna tillställning spenderas på egen planhalva. Leicester besitter kapaciteten att belägra offensivt straffområde och så länge “Rävarna” undviker misstag i uppspelsfasen ska de kunna kontrollera Plymouth över 90 minuter.

Bara tre lag har så här långt släppt in fler mål än de hemmahörande som får svårt att hålla tätt mot ett av ligans absolut bästa lag. Mavididi, Vardy, Fatawu och Dewsbury-Hall är bara några av Marescas potentiella matchvinnare som kan avgöra detta på egen hand. Det vändande mötet slutade 4-0 till Leicester på min födelsedag och jag tror återigen på komfortabla segersiffror. Spikad tvåa.

Notabla avbräck

Thomas Cannon, Leicester (benskada)

Kasey McAteer, Leicester (muskelskada)

Ben Nelson, Leicester (benskada)

Eldprovet! - 3. Real Betis - Celta Vigo

Mycket står på spel i Andalusien - till Topptipset

Åtta omgångar återstår av La Liga där det är väldigt jämnt i kampen om de sista platserna runt respektive streck. Real Betis får svårt att ta ikapp de sju poängen som skiljer upp till Real Sociedads sjätteplats – däremellan ska även Valencia passeras – men så länge chansen finns kommer Manuel Pellegrinis mannar givetvis att göra allt i sin makt för att lösa bedriften.

Ett par hack längre ned i tabellen försöker Celta Vigo undvika att dras in i den absoluta bottenstriden. Galicierna har ett tre poäng stort försprång till Cádiz, närmaste lag i bottentrion, inför helgen och jag skulle inte bli förvånad om Claudio Giráldez väljer att dra hem sitt ljusblå manskap i Andalusien. Allt för att slå vakt om den viktiga pinne som gästerna inleder matchen med.

Giráldez tog över skutan efter Rafael Benítez för en dryg månad sedan och fyra poäng av sex möjliga mot Sevilla samt Rayo Vallecano har inneburit en smakstart för 36-åringen. Sett till Expected Points – förväntat antal inspelade poäng – borde Celta Vigo inte ens vara indragna i det nedre skiktet av La Liga. En mittenplacering är snarare i paritet med vad besökarna har presterat.

Giráldez och company har således ännu mer retroaktiv utdelning att hämta och med hänsyn till vad Real Betis presterar, eller snarare inte presterar, för stunden stänger jag inte dörren för Celta på Benito Villamarín. Fyra raka förluster bådar knappast för att andalusierna blandar sig i jakten på Europaplatserna innan säsongen går i mål. Tio insläppta mål under samma period är ett tydligt kvitto på var värdarna har sina problem.

Pellegrini saknar inte medel för att vända på skutan, men innan chilenaren visar att han fått ordning på torpet vågar jag inte lita på de hemmahörande. Celta Vigo vann det vändande mötet i vintras och faktum är att gästerna vunnit de tre senaste inbördes mötena. Real Betis senaste seger mot galicierna hittas först 2021. Jag täcker därför upp hela vägen från start i en på förhand öppen tillställning.

Notabla avbräck

Ezequiel Ávila, Real Betis (avstängd)

Joseph Aidoo, Celta Vigo (hälskada)

Carlos Dotor, Celta Vigo (bäckenskada)

Osäker till spel

Marc Bartra, Real Betis (hälskada)

Marc Roca, Real Betis (ankelskada)

Mihailo Ristic, Celta Vigo (knäseneskada)

Williot Swedberg, Celta Vigo (ankelskada)