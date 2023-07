"Vill inte slå fast seger mot New Saints - Häcken visade sårbarhet"

Champions League-kvalet fortsätter under tisdagen när Häcken ska ge sig i kast med The New Saints ytterligare en gång. Jag tror att Getingarna tar sig vidare men denna enskilda drabbning kan mycket väl bli tuffare än vad streckningen visar. Úrvaldeild och slutspelet i Copa Sudamericana sällskapar CL-kvalet. Nu kör vi!