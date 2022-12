VM-sagan tar slut för skrällaget

Spiken! - 1. Frankrike - Marocko

Marockos äventyr tar slut

Hur många gånger har man egentligen räknat ut detta Marocko? Det var en enorm skräll att de ens gick vidare från gruppen och sedan dess har nordafrikanerna slagit ut giganterna Spanien och Portugal. Försvaret har varit helt perfekt med ett enda insläppt mål på hela turneringen. Det var dessutom ett självmål av Aguerd i bataljen mot Kanada som Marocko ändå vann med 2-1.

Nu har de tappra Atlaslejonen dock ett jobbigt läge. Nayef Aguerd och Noussair Mazraoui saknades båda mot Portugal på grund av skador och i den matchen bars dessutom kapten Saïss ut på bår. Hur läget är med de tre defensiva kuggarna är ännu inte klarlagt, men kan ingen ur den trion delta är det såklart ett enormt slag för de rödklädda. Dessutom haltade Ziyech ut mot Portugal och är ett frågetecken även han.

Frankrike gjorde inte en av sina bästa insatser mot England och i ärlighetens namn hade det väl varit rättvist om Harry Kane hade satt sin andra straff också och tagit den matchen till förlängning. Nu missade Spurs-stjärnan elvameterssparken och Les Bleus tog sig till semi utan att behöva spela 30 minuter extra. Säkerligen skönt för Didier Deschamps att inte behöva slita mer på sin trupp.

Nationens bästa målskytt genom tiderna, Olivier Giroud, avgjorde mötet med England med sitt 2-1-mål och har fått det erkännande i hemlandet som han förtjänade redan efter VM i Ryssland för fyra år sedan. Dessutom får han bra bollar att jobba med när Dembélé och Mbappé forsar fram på kanterna. Två minst sagt kvicka lirare och kampen mellan den sistnämnde och Hakimi i denna tillställning ska bli underbar att bevittna. Inte minst då de lirar i samma lag till vardags.

Marocko kommer vara tappra igen och försöka pressa lika intensivt som förut med lokomotivet Amrabat i spetsen. Någon gång måste dock bensinen ta slut i tanken och om de tvingas klara sig utan sina ordinarie mittbackar får den magnifika målvakten Bono till sist ge vika. Jag kan inte se Marocko skrälla en gång till och spikar därför ettan.

Missar matchen

Karim Benzema, Frankrike (muskelskada)

Walid Cheddira, Marocko (avstängd)

Osäker till spel

Romain Saïss, Marocko (lårskada)

Nayef Aguerd, Marocko (lårskada)

Noussair Mazraoui, Marocko (oklart)

Hakim Ziyech, Marocko (oklart)

Avslutet! - 2. Tottenham - Everton

Everton ska hållas högre än Spurs

Women’s Super League ska stängas under onsdagen med en match mellan Tottenham och Everton. Efter det tar lagen ledigt över jul och nyår i motsats till herrarna som iställer har sin allra mest intensiva period just då. Ligan öppnar sedan i mitten av januari igen. Tottenham och Everton är två lag som båda vunnit tre matcher, förlorat fem och kryssat noll under hösten och som såklart vill avsluta på bästa sätt.

Närmast kommer Spurs från en derbyförlust mot West Ham med 0-2 där de vitklädda var det klart bästa laget under matchens inledande 20 minuter då mängder av chanser brändes. Efter det åt The Hammers sig in i matchen och det ska sägas att Brynjarsdóttir brände en straff strax innan halvtid. Samma isländska bröt sedan dödläget direkt i den andra akten och då var slaget förlorat för Tottenham. På plussidan finns i alla fall att Kerys Harrop kunde göra sin andra ligamatch efter den skada som hållit henne borta hela hösten.

Everton har en tung period i ryggen där de först åkte på stryk mot Arsenal med 0-1 i ligaspelet och sedan föll med 2-4 mot Manchester United i FA-cupen. Två fajter där The Toffees tydligt var näst bäst, men det är också två av Englands, och därmed världens, allra bästa lag så det är ingen skam i det. Det var positivt mot United att Everton nätade två gånger om via Holmgaard och Park för målskyttet har varit ett stort problem under hösten.

Nicoline Sörensen har precis börjat spela fotboll igen efter en knäskada som krävde två operationer och 14 månaders rehab och kanske kan hon få igång produktionen framåt. På mittfältet huserar vanligtvis Hanna Bennison och Nathalie Björn, men då den danske försvararen Katrine Veje har gått sönder är det inte helt otänkbart att Björn får gå ner i backlinjen. Den svenska landslagsspelaren vet sannerligen hur man spelar fotboll där också.

Katja Snoeijs fanns inte med från start i förlusten mot United, men nu bör den nederländska anfallaren ta plats. Där finns det ett rejält sparkapital. Hon må kanske inte ha hittat nätet i ligan sedan flytten från Bordeaux, men det är en spelare som har gjort mål i alla tidigare klubbar hon representerat. Torkan kan mycket väl ta slut lagom till uppehållet. Jag går emot spelbolagen i denna match och väljer att strecka från höger.

Missar matchen

Ellie Brazil, Tottenham (knäskada)

Katrine Veje, Everton (mjukdelsskada)

Helgarderingen! - 4. Portimonense - Gil Vicente

Oviss avslutning i Grupp E

Grupp E av Ligacupen bjuder verkligen på spänning hela vägen in i kaklet. Tre lag har chansen att vinna gruppen och därmed ta sig vidare till slutspel och två av dessa gäng möts här. Portimonense står på tre pinnar efter att ha torskat borta mot Nacional med 0-2 och sedan besegrat Covilha med samma siffror. De måste därför vinna här för att ha kvar chansen till vidare spel.

Det är något tipparna tycks tro hårt på och visst, Portimonense har gjort en imponerande höst och ligger faktiskt sjua i Primeira Liga. Deras bästa målskytt i ligaspelet, Welinton Júnior, är dock skadad och lär inte finnas med här. Ricardo Matos bör få chansen på topp istället och han satte dit en av baljorna mot Covilha. Den andra prickade Anderson Oliveira in som bör starta bredvid. En spännande anfallsduo att följa.

Gil Vicente huserar, precis som Portimonense, i det portugisiska finrummet till vardags, men avslutade faktiskt höstdelen av ligaspelet med sex raka förluster. Det ger en placering i bottenskiktet och därför var det säkerligen ett välkommet trendbrott att det har gått så bra i Ligacupen. 2-2 borta mot Covilha följdes upp av en stark 2-0-seger hemma mot Nacional vilket gör att gästerna har övertaget i gruppen inför avgörandet.

Seger här och förstaplatsen är deras och även kryss räcker så länge inte Nacional samtidigt besegrar Covilha. Tupparna från Barcelos har en riktigt stark offensiv uppställning med Fran Navarro som ligger tvåa i skytteligan, ett mål bakom Goncalo Ramos, på topp. Murilo och Fujimoto lär starta bakom och får den trion utrymme får Portimonense svårt att freda sin bur.

Dessa två lag möttes i Barcelos för en dryg månad sedan och då vann Portimonense med 2-1. Det var dock en helt jämn tillställning då och det mesta pekar mot att det blir helt jämnt mellan lagen nu också. Då går det såklart inte att lämna den överstreckade ettan ensam. Plocka med alla tecken och jobba in skrällen till höger.

Missar matchen

Welinton Júnior, Portimonense (oklart)