"Utvilad Werner vinner mot Kane"

Anfallarna! - 2. Harry Kane - Timo Werner Harry Kane och Timo Werner tippades båda vara med och slåss om segern i skytteligan inför säsongen. Det är dock bara engelsmannen som levt upp till förväntningarna då han är tvåa i den ligan bakom Salah. Det syns också i FPL där Tottenhams fixstjärna har tagit betydligt mycket fler poäng än motståndaren från Chelsea. Nu ställs dock Kane och hans Spurs mot svårast möjliga motstånd, Manchester City på bortaplan. José Mourinho kommer försöka parkera bussen och hoppas på att Kane och Son briljerar på topp. Det blir inte enkelt mot Citys betongmur som är ligans klart tajtaste försvar. I den senaste omgången samlade Kane på sig åtta poäng då han nätade och dessutom fick två bonuspoäng. Det var dock mot usla West Bromwich. Chelsea såg inte bra ut i FA-cupen i veckan och hade en del tur som tog sig förbi Barnsley. Thomas Tuchel var inte alls nöjd med den prestationen. Timo Werner vilades då med en skadekänning men rapporteras vara redo för spel igen. Då kommer den tyske tränaren garanterat starta med sin landsman. Werner har haft en väldigt tung säsong så långt och 81 fantasypoäng totalt är uselt. Den kvicke tysken har dock sett något bättre ut sedan Tuchel kom till klubben och nu ställs hans Chelsea mot ett skadedrabbat Newcastle på hemmaplan. Det är en match The Blues bör dominera ganska kraftigt och det skulle inte förvåna mig alls om Werner hamnar i både mål- och assistprotokollet. Vi kan lugnt konstatera att det finns bättre förutsättningar för att göra mål hemma mot Newcastle än borta mot Manchester City. Den enda farhågan är om Werner börjar på bänken och inte får sina poäng för minst en timmes spel. Startar Timo tror jag dock inte han torskar denna duell. X2 spelas.

Toppstriden! - 3. Heung-Min Son - Bruno Fernandes Rubriken i matchen syftar inte till lagens respektive tabellplacering utan hur dessa spelare levererat i FPL så långt. Bruno Fernandes har tagit flest poäng av samtliga spelare med sina 169 pinnar medan Son är delad tvåa med 155. Jag tror knappast det avståndet minskar nu när Spurs ställs inför ligans allra tuffaste uppgift medan Manchester United har en skrattmatch på The Hawthorns. Heung-Min Son har varit en fantastisk spelare att ha i Fantasy, men hans poängskörd har avtagit ganska rejält den senaste månaden. Visst slog sydkoreanen till med en tia (mål, hållen nolla, speltid och bonuspoäng) mot West Bromwich, men innan dess hade måltjuven 2-2-2-5-2 i poäng på sina fem senaste framträdanden. Formen är således inte den allra bästa och då är det inte speciellt roligt att åka till Etihad. Bruno Fernandes har alltså tagit flest poäng av alla i denna liga och det är lätt att förstå varför. Det är en spektakulär fotbollsspelare som samlar ihop mycket poäng och portugisen lägger dessutom lagets frisparkar och straffar. 13 mål och nio assist under säsongen visar på vilken bredd han har i sitt spel. När Manchester United tidigare under veckan besegrade West Ham i FA-cupen hoppade Bruno Fernandes in i den andra halvleken. Han bör således ha hyfsat pigga ben nu. Manchester United har alltså en enkel match mot West Bromwich som väntar och jag tror att Solskjaers mannar kommer ösa in mål. Då Fernandes har en fot med i det mesta som United skapar skulle det inte alls förvåna om han samlar ihop både mål, assist och bonuspoäng. Dessutom ger det poäng om United skulle hålla nollan då han är mittfältare. Detsamma gäller såklart Son men då Tottenham knappast håller nollan borta mot City tappar han en pinne där. Jag väljer att spika tvåan.

Spikförslag Phil Foden - Här ska vi titta till en head-to-head mellan två spelare som ska spela två matcher vardera. Deras poäng adderas ihop från båda fajterna. Det var Phil Foden-show mot Liverpool förra helgen. Den unge engelsmannen hade en fot med i det mesta City skapade och krönte insatsen med ett otroligt vackert fotbollsmål. Där och då visade Foden varför han anses vara Englands största talang. Det är en spelare som är redo att ta sig an de största scenerna redan nu och då Guardiola valde att bänka honom i veckans FA-cupmatch råder det inga tvivel om att det blir en startplats här mot Tottenham. Poängen för en timmes spel och hållen nolla ligger väldigt nära till hands. James Rodríguez och hans Everton ställs i helgen mot Fulham och det är en lurig match. The Toffees spelade 120 minuters cupfotboll tidigare i veckan och då Calvert-Lewin dras med skadebekymmer kan Everton mycket väl få problem med Fulham. Under onsdagen ställs sedan Manchester City och Everton mot varandra, en match där City såklart ska vara stora favoriter. Jag tror knappast James tar fler poäng än Foden i den matchen heller så länge inte Guardiola roterar bort Foden. Sammantaget landar jag i att ettan är en vettig spik.

Avslag Stuart Dallas - Stuart Dallas hade en bra FPL-omgång i veckan när Leeds besegrade Crystal Palace. Han fick tre bonuspoäng och noterades för en assist. Dessutom blev det sköna poäng som försvarare när The Peacocks höll nollan. Det lär Leeds inte göra nu. Arsenal på Emirates är en svår uppgift och Dallas får inrikta sig mer på försvarandet än på att fylla på framåt. Jag tror inte det blir speciellt många poäng gjorda från Dallas sida. Coufal kommer få utrymme för att använda sin fina inläggsfot när West Ham ställs mot Sheffield United. Det kan mycket väl komma assist från hans kant. Dessutom bör The Hammers kunna hålla nollan mot The Blades vilket ger fyra sköna poäng. Då jag inte tror Leeds håller nollan kan Dallas i praktiken leverera en assist och torska ändå (så länge han inte plockar massa bonuspoäng). Ettan skippas.