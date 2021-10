Efterlängtade starter i Chelsea och nya mål i Italien

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 6/0

Apollon var tillbaka i spel efter att ha varit matchlediga förra veckan. Abramo startade matchen på bänken innan hon fick hoppa in tidigt i den andra halvleken. Resultatmässigt blev det en missräkning för de regerande mästarna som bara spelade 2-2.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 5/0

Hagman missade säsongspremiären men fick göra sina första ligaminuter för säsongen. Hon hoppade in med bara några minuter kvar av matchen.

Jonna Andersson, Apollon Ladies - 0/0 nollor

Andersson har ännu inte anslutit till sin nya klubb. Hon väntas göra det inom kort.

DANMARK

Beatrice Persson, Brøndby - 7/2

Persson är fortsatt borta med en knäskada sedan några veckor tillbaka.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 6/0

Eriksson spelade hela matchen för Chelsea när Londonklubben mötte Wolfsburg i Champions League. Offensivt sett bidrog Eriksson mycket, men det var desto tyngre defensivt. Hon misstajmade en boll helt i samband med Wolfsburgs kvitteringsmål. Matchen slutade 3-3. Andersson startade sedan även i den sena vinsten mot Leicester. I det mötet byttes hon ut strax före slutsignalen under Chelseas forcering.

Jonna Andersson, Chelsea - 6/0

Efter noll minuters speltid i Champions League, fick Andersson äntligen chansen från start mot Leicester. Andersson byttes ut med cirka 20 minuter kvar av matchen och stod för en gedigen insats ute till vänster på mittfältet.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/1 nollor

Efter säsongsdebuten i en tidigare cupmatch, var Musovic tillbaka på bänken i Champions League. Ann-Katrin Berger stod dock för en ytterst svajig prestation, vilket banade väg för Musovic i ligamötet med Leicester. Musovic stod sysslolös ganska stora delar av matchen och höll nollan.

Anna Anvegård, Everton - 4/1

Det blev inte några nya mål för Anvegård i helgen. Hon startade i Evertons storförlust mot Arsenal och fick agera i en ganska otacksam roll. Anfallaren byttes av efter 65 minuters hårt slit. Arsenal vann matchen med 3-0.

Nathalie Björn, Everton - 3/0

Björn missade även denna omgång. När Björn ska vara redo för spel igen, är ännu oklart.

Hanna Bennison, Everton - 5/1

Bennison fick till slut göra 90 minuter för Everton efter att hon främst agerat inhoppare i säsongsinledningen. Det var dock tufft för Bennison och hela Evertons mittfält – som hade stora problem med Arsenals stjärnor.

Filippa Angeldahl, Manchester City - 5/1

Angeldahls Manchester City fortsätter att ha det kämpigt i säsongsinledningen. Trots stundtals bra spel, blev det ingen seger i Manchesterderbyt. Stora delar av matchen spelade Manchester City med en spelare mindre, efter en tidig utvisning. Angeldahl hade ett bra läge att utöka lagets ledning i slutet av den första halvleken, men missade chansen. Hon byttes ut 20 minuter från slutet.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 23/3

Göthbergs KuPS vann ligan redan förra helgen och kunde nu bara defilera in i mål. Göthberg spelade hela matchen när KuPS dock förlorade mot TiPS med 2-3.

Cassandra Korhonen, Åland United - 29/28

Luften lär ha gått ur Åland United efter att KuPS blivit klara mästare. Åland United stod för en riktigt platt prestation i mötet med HJK. Det blev förlust 3-0 och Korhonen spelade hela matchen. Den stora frågan är var skyttedrottningen tar vägen nu efter säsongen.

FRANKRIKE

Amanda Ilestedt, PSG - 3/0

Ilestedt hade en ganska lugn kväll i mittförsvaret när PSG bortavann mot isländska Breidablik i Champions League. PSG vann utan att glänsa med siffrorna 0-2. Ilestedt spelade hela matchen. Det gjorde hon även när den tidigare uppskjutna matchen mot Guingamp spelades under söndagen. Den matchen slutade hela 6-0. En bra vecka för Ilestedt med andra ord.

Emma Holmgren, Lyon - 0/0

Emma Holmgren fortsätter att agera andramålvakt för Lyon. Det blev bänkplats i den match Lyon spelade denna vecka, som var i Champions League.

Lova Lundin, Soyaux - 3/0

Soyaux hade ingen match denna helg.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 10/3

Lina Hurtig hade en minst sagt bra onsdag. Juventus fick en flygande start på Champions League-spelet efter 3-0 mot Servette och Hurtig bidrog i allra högsta grad till vinsten. I mitten av den andra halvleken satte hon dit 2-0-målet och byttes ut med tre minuter kvar. Hurtig spelade sedan den andra halvleken mot Napoli under lördagen.

Linda Sembrant, Juventus - 0/0

Sembrandt fortsätter sin rehabträning och är ännu inte redo för match.

Amanda Nildén, Juventus - 8/0

Nildén fick endast nio minuters speltid i Champions League-matchen mot Servette, men glädjande nog roterades hon in från start i lördagens seriematch mot Napoli. Det blev seger med 2-0 och Nildén byttes ut några minuter från slutsignalen.

Elin Landström, Inter - 5/0

Landström fortsätter att spela hela matcher för Inter, men vad som har hänt med lagets form är ett stort frågetecken. Efter en positiv säsongsinledning, åkte laget nu på sin andra stjärnsmäll. Inter föll med hela 3-0 mot Sampdoria.

Marija Banusic, Pomigliano - 6/1

Förra veckan blev Banusic målskytt och viktiga poäng spelades in. Den positiva formen fortsätter. Banusic låg bakom Pomiglianos vändning borta mot Lazio. Mittfältaren spelade 85 minuter och assisterade till kvitteringsmålet.

Stephanie Öhrström, Lazio - 5/0 nollor

Lazio har haft en fruktansvärd säsongsinledning, men i helgen fanns positiva tendenser. Det såg väldigt bra ut för Öhrströms lag som ledde mot Pomigliano efter den första halvleken. I halvtid tvingades Öhrström utgå med en skada – vilket också straffade sig för Lazio. Matchen slutade 1-2.

Jonna Dahlberg, Hellas Verona - 6/0

Hellas Verona är i ett extremt behov av poäng och det började bra mot Fiorentina med en tidig ledning. Det blev dock förlust med 3-1 till slut, och Dahlberg fick likt tidigare på säsongen hoppa in. Dahlberg spelade 25 minuter.

Sara Nilsson, Hellas Verona - 6/0

Precis som förra omgången, blev det lika många minuters spel för Dahlberg och Nilsson. Med 25 minuters spel kvar hoppade de in. Nilsson har förlorat sin startplats från säsongsinledningen.

Emelie Helmvall, Sampdoria - 4/0

Helmvall fick ingen speltid i Sampdorias 3-0-vinst mot Inter.

Sejde Abrahamsson, Napoli - 6/0

Abrahamsson spelade hela matchen för Napoli i förlustmatchen mot Juventus. Hon spelade till vänster i fembackslinjen och stod för en stabil prestation, trots förlusten. Två väldigt tidiga mål fällde Napoli.

Karin Lundin, Fiorentina - 6/5

Fiorentina fortsätter att gå allt bättre i ligaspelet och Karin Lundins form håller i sig. I 3-1-segern i svenskmötet med Hellas Verona, punkterade Lundin matchen med det sista målet. Fem mål på sex matchen är en imponerande start på säsongen för Lundin, som spelade hela matchen

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/2

Vissa svenskor i Norge hade en lyckad helg. Det går knappast att säga om dem i Arna-Bjørnar. Det blev förlust med förkrossande 7-1 mot Rosenborg efter en ordentlig genomklappning i den andra halvleken. Lövgren spelade hela matchen

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 14/4 nollor

Ederud vaktade målet i storförlusten och fick släppa in en hel del bollar. Nästa vecka väntar Vålerenga som endast är en placering över i tabellen. Förhoppningsvis går det bättre den gången.

Mimmi Löfwenius Veum, Lillestrøm - 15/9

Förra helgen blev det respass i cupspelet för Lilleström, men den här veckan var topplaget tillbaka på vinnarspåret. Det var en mints sagt händelserik match mot mittenlaget Avalsnes. Löfwenius Veums gäng låg under med 3-0 efter 50 minuters spel men lyckades mirakulöst vända och vinna med 4-3. Hon stod själv för sitt lags kvitteringsmål som skedde efter 88 minuters spel.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 9/0

Dahlström är fortsatt borta med en knäskada.

Zara Jönsson, Stabæk - 16/4

Stabaek tog viktiga poäng förra helgen men ställdes nu inför en betydligt tuffare uppgift mot serieledande Sandviken. Förväntat nog blev det förlust med 3-0. Zara Jönsson fick chansen från start. Hon drog på sig ett gult kort i den andra halvleken och byttes ut med 20 minuter kvar.

Kim Sundlöv, Stabæk - 15/0

Sundlöv fanns också med i startelvan i förlustmatchen mot Sandviken. Hon spelade hela matchen.

Elma Junttila-Nelhage, Kolbotn - 14/1

Juntilla-Nelhage var åter i spel efter föregående veckas matchfria helg. Hon spelade likt oftast hela matchen och det blev dessutom vinst för henne Kolbotn. Den sena vändningen mot tabelljumbon Klepp gör att Kolbotn placerar sig på en sjätteplats i serien.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow City - 9/1

Efter förra helgens enorma vinst, var det något mer normala siffror för Julia Molins Glasgow City denna helg. Det blev 2-0 i mötet med Aberdeen och Julia Molin spelade 72 minuter. Molin såg självkritiskt på insatsen.

- Vi mötte ett lag som försvarade bra men vi kom inte upp i nivån vi borde. Det var en svårspelad plan men för dåligt från vår sida, skrev Molin till Fotbollskanalen i ett sms.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 3/0

Asllani är fortsatt skadad och kommer att missa samtliga matcher denna månad.

Fridolina Rolfö, Barcelona - 7/1

Barcelona gör inte bara vad de vill i ligaspelet. I Champions Leagues första omgång krossade de den engelska serieledaren Arsenal med 4-1. Rölfö fick dessvärre inte förtroendet från start utan byttes in med kvarten kvar att spela. Det blev sedan även en bänkplats när Atletico Madrid besegrades under lördagen. Rolfö byttes då in i halvtid.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 2/2 nollor

Lindahl satt på bänken för Atletico Madrid för tredje matchen i rad. Märkligt kan tyckas, med tanke på att hon höll nollan i båda sina matcher i säsongsinledningen. Atletico Madrid förlorade matchen mot Barcelona med 3-0.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 6/2

Glas spelade hela matchen för Bayern i deras första Champions League-omgång. Försvaret höll nollan i vanlig ordningen, men det blev en stor missräkning offensivt för den tyska dominanten. Matchen mot Benfica slutade 0-0. Glas var sedan åter på planen i 90 minuter i lördagens ligamatch mot Hoffenheim. Den matchen vann Bayern med 3-1.

Sofia Jakobsson, Bayern München - 5/0

Jakobsson fick chansen från start mot Benfica, men stod för en ganska medelmåttig insats. Den svenska landslagsyttern byttes ut efter 65 minuters spel. Det blev inget spel för Jakobsson vid vinsten över Hoffenheim, utan hon blev kvar på bänken hela matchen.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 5/0

Blomqvist saknades i truppen i Champions League-matchen mot Chelsea, men var sedan tillbaka på bänken vid mötet med Köln. Med knappa halvtimmen kvar hoppade Blomqvist in och gjorde ett piggt inhopp. Matchen slutade 3-0 till Wolfsburg där två av målen kom med Blomqvist på planen.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 22/0

Olofsson fanns inte med i truppen när ligaspelet återupptogs i veckan och sedan inte vid helgens ligamatch heller. Vad Olofssons frånvaro beror på är ännu inte kommunicerat.

Julia Roddar, Washington Spirit - 14/0

Det blev för ovanlighetens skull bänken från start för Roddar i veckans första match. Hon kom in efter 65 minuters spel när Washington Spirit spelade 0-0. Om Freja Olofsson hade varit tillbaka, hade ett svenskmöte väntat mellan henne och Roddar under söndagen. Det mötet vann Roddars lag med 3-0. I den matchen var hon åter från start och spelade en dryg timme.