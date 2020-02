Frågetecknet i Spanien: varför bänkades Asllani?

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 17/0

De senaste matcherna har Matilda Abramo, på eget bevåg, vilats för att vara redo inför tuffare uppgifter. Söndagens förmiddagsmatch mot Pyrgos Limassol var tveklöst en av matcherna Abramo blickade fram emot när hon istället tränade för att spela match. Men trots att det var ligatvåan som kom på besök blev det ingen tät historia mellan två jämna lag, tvärtom. Hela 4-0 blev det och fortsatt leder Apollon ligan, men numera med en positiv målskillnad av sanslösa 151.

DANMARK

Linnea Svensson, Bröndby - 13/0

Den danska ligan är färdigspelad.

ENGLAND

Amanda Nildén, Brighton & Hove Albion - 17/1

En halvlek på planen blev det för Amandla Nildén mot Tottenham i föregående veckas ligamöte. Orsaken till att yttermittfältaren byttes av redan innan den andra halvleken var igång stavas Le Garrec. Strax innan paus drog hon på sig sitt andra gula kort, vilket tvingade Hope Powell på Brightonbänken att ändra formation. In togs istället anfallaren Ini Umatong, men hemmalaget lyckades aldrig håll ut. I mitten av den andra halvleken spräckte Spurs nollan och kunde vinna matchen med 1-0.

Magdalena Eriksson, Chelsea - 22/2

I måndags slog Chelsea ut Liverpool ur FA-cupen efter att norskan Guro Reiten blivit matchhjälte efter sitt helt avgörande 1-0-mål, men underhållningsvärdet i den matchen hamnade i lä, för att uttrycka sig med försiktighet, efter helgens galna tillställning. I en mycket sevärd toppmatch mellan två av världens bästa lag – Manchester City och Chelsea – blev det hela sex mål, men för att göra återberättandet rättvisa rekommenderas att du läser Andréas Sundbergs fem spaningar efter matchen. En hint: Magdalena Eriksson gjorde mål.

Jonna Andersson, Chelsea - 22/0

När ytterbacken Jonna Andersson tillsammans med sina kumpaner ställde upp på Academy Stadium i söndags var det med en enkel kravbild: undvik förlust. Inför stormötet innehade City serieledningen med en poäng ner till Londonklubben, och den marginalen (spoiler alert) var även intakt efter matchen. Efter 3-3 i Manchester har fortsatt de himmelsblåa ett knappt försprång, men viktigt att tillägga är att Chelsea har en match i handen. Och underhållningen fortsätter – på onsdag är det Londonderby i cupen mot ärkerivalen Arsenal!

Lotta Ökvist, Manchester United - 6/0

Äntligen. Den tidigare Hammarbyförsvararen Lotta Ökvist har fått speltid i Manchester United igen. Tillsammans med den nyfunna vännen Jackie Groenen var ytterbacken en av de elva som startade för United i söndagsbataljen mot Everton. Till en början såg det ut att bli en enastående “comeback” – då United ledde med 3-0 – men efter två insläppta mål i den andra halvleken var det nära att bli ett jätteras till 3-3. United höll dock ut och kunde ta tre viktiga poäng.

Filippa Wallén, West Ham - 2/0

Sedan debuten för en månad sedan hade det inte blivit några fortsatta minuter på planen för Filippa Wallén i West Ham, tills i söndags. Mot sistaplacerade Liverpool var även “The Hammers” inte alltför långt ifrån att tappa en ledning till förlust när Wallén fick hoppa in, men även i London kunde ett lag med svenskinslag hålla ut och segra. För de med intresse av spelminuter i detalj blev det drygt sex minuter på The Rush Green Stadium för den före detta BP-försvararen.

FRANKRIKE

Hanna Glas, PSG - 8/1

I Coupe de France-segern mot Arras startade Hanna Glas i försvaret, men mot Guingamp i ligan fick svenskan nöja sig med en plats bland avbytarna på Oliver Echouafnis bänk. Återigen var det 24-åriga Ève Périsset som återtog den högra ytterbacksplatsen, men att inkassera en seger för parisarna blev svårare än vad de tänkt sig på förhand. Slutresultatet 4-1 ger kanske skenet av att de var en ny, dominant, insats från PSG, men att hävda att slutresultatet återspeglade matchbilden hade varit att skarva med sanningen. Tre poäng blev det dock och härnäst väntar semifinal mot Lyon i cupen.

Marija Banusic, Montpellier - 4/1

Precis som för Glas blev det noll minuters speltid för Marija Banusic när Olympique Lyon i söndags tog emot av Montpellier. Och tur var väl det. Efter dryga minuten spelad på Groupama OL Academy hade hemmalaget tagit ledningen genom landslagsstjärnan Amandine Henry, men värre skulle det bli. Efter den 30-åriga fransyskans öppningsmål tog det till minut 51 – innan Montpellier föll ihop totalt. På ett fåtal minuter växlade de eminenta serieledarna upp så pass att drabbningens slutresultat kunde skrivas till 5-0. För att hitta en lika stor förlust behöver vi gå tillbaka till 2018:s ligamöte mot… Lyon.

ISRAEL

Jonna Dahlberg, Ramat HaSharon - 13/5

I stil med Mia Perssons Slavia Prag i Tjeckien går Jonna Dahlbergs Tel Aviv-klubb Ramat HaSharon urstarkt i den inhemska högstaligan. Segrar på segrar har radats upp sedan uddamålsförlusten mot Maccabi Kishronot i januari och i torsdags var det Hapoel Ra'ananas tur att offras till de israeliska gudarna. Dahlberg gjorde återigen en, med beröm, godkänd match innan hon, efter drygt 60 minuter, byttes ut. Slutsiffrorna skrevs till 4-0.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 20/3

Två mål de fyra senaste matcherna och ett nyligen förlängt kontrakt med Serie A-giganten Juventus. Landslagsförsvararen Linda Sembrant befinner sig för närvarande på toppen av sin karriär i “Den gamla damen” och i industristaden Turin. Mot Verona kunde Sembrant förvisso inte öka på sitt fina målfacit, men däremot startade hon sedvanligt när hon och hennes svartvitklädda lagkamrater gjorde processen kort på bortaplan. Fyra mål skilde lagen när slutsignalen ljöd och laget ångar fortsatt på i toppen av tabellen.

Julia Molin, Sassuolo - 16/1

I jämförelse med perioden december-januari går det förtvivlat tungt för Sassuolo för tillfället. I den senaste ligafighten mot AS Roma fick sig självförtroendet hos det grönsvarta en ny törn i och med uddamålsförlusten som innebar tre nederlag i följd. Det förargliga för huvudtränare Elisabetta Bavagnoli och spelarna i truppen är på det sätt som förlusterna har artat sig. De fyra senaste gångerna laget har åkt hem med noll poäng har det handlat om en förlustmarginal på ett mål.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 15/4 nollor

Som flera matcher under söndagen sköts även Fiorentina-Milan upp till följd av coronaviruset. Det var med anledning av att 79 personer blivit smittade av viruset i Lombardiet och Veneto-regionen – där skolor, barer och offentliga platser sedan tidigare stängts – som mötet sköts upp.

Jenny Hjohlman, Empoli - 17/2

För Hjohlmans Empoli spelades det däremot fotboll under helgen. Mot nästjumbon Tavagnacco på hemmaplan hade de sedvanligt blåklädda hemmalaget hoppats på mer än ett oavgjort 1-1-resultat. Följde du matchens händelseutveckling som Empolianhängare ska du dock vara glad med en poäng. Tack vare ett mål av Cecilia Prugna i den 90:e matchminuten kom laget undan med blotta förskräckelsen – innan ett kortare landslagsuppehåll snart väntar.

Petronella Ekroth, Roma - 4/0

En tidig, betryggande, ledning mot Verona för en vecka sedan gav Petronella Ekroth ett 35 minuter långt inhopp. Som agenten Michael Kallbäck tidigare har berättat var Roma – när de värvade Ekeroth i början på januari – ute efter en försvarare, men trots att man handplockade svenskan har startplatserna uteblivit. Om det dock ska bli ändring på det krävs givetvis stabilitet defensivt men gärna en offensivt lyckad insats, om hon inte – som mot Sassuolo – vill komma in med några minuter kvar av matcherna.

Sara Nilsson, Florentia - 5/3

Efter målsuccén mot Bari fick Florentia i gårdagens match mot krislaget Orobica klara sig utan Sara Nilsson. Ska man tro italiensk press vilades Nilsson inför veckans cupretur mot Sassuolo, men inte gick det någon nöd på Florentiaspelarna i anfallarens frånvaro. En säker trepoängare inkasserades utan några större problem och på onsdag ska det bli mycket intressant att se om Florenslaget kan störa ett formsvagt “Neroverdi” och segra på nytt.

Emelie Helmvall, Bari - 2/0

Om det inte hade varit för resterande bottenkonkurrenters bedrövliga oförmåga att plocka poäng hade inte nyförvärvade Emelie Helmvalls Bari legat ovanför strecket. Innan nästjumbon Tavagnacco börjar få med sig segrar är det därför av största vikt att laget krigar till sig resultat. 2-2 mot Inter är inte det som behövs för att få andrum i bottenstriden, men mycket mer än så går det i nuläget inte att begära. Skrattretande nog var man en hårsmån från att få med sig alla tre efter att Helmvall kommit fri, men Aprile i Intermålet rånade Bari på konfekten och laget fick nöja sig med ett oavgjort resultat i Milano.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 0/0

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0

Louise Högrell, Avaldsnes - 6/1 nollor

Cathrine Dahlström, LSK - 0/0

Mimmi Löfwenius, LSK - 0/0

Zara Jönsson, Stabaek - 7/2

SPANIEN

Kosovare Asllani, CD Tacón - 16/5

När huvudtränare David Aznar med dryga timmen kvar till avspark offentliggjorde sin startelva fanns vare sig Kosovare Asllani eller den brasilianska stjärnan Thaisa med i startelvan. På sociala medier ställde sig flera spanska reportrar frågande till den laguttagningen. Spräckte nollan gjorde dock Tacóns fransyska Aurelie Kaci, men därefter stod Madridlaget för ett mindre ras. Kvitteringen kom omgående och i slutet av matchen fullbordade Levante vändningen.

Sofia Jakobsson, CD Tacón - 20/6

En som däremot fick starta var VM-sommarens förbannelsebrytare Sofia Jakobsson. Tråkigt för Jakobssons del var att hon inte fick måla när speltid gavs och andra stjärnor fick sitta bänk, men målen bakåt som ledde till förlust ska inte den offensiva svenskan klandras för. Till och börja med är hon inte den pjäs som i första hand bör förhindra baklängesmål och efter timmen på planen byttes hon ut. Därav fick hon se sina febrilt kämpande lagkamrater släppa in det avgörande 2-1-målet från bänken, tillsammans med Asllani.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 17/8

Att vinna matcher är en konst i sig, men att vinna matcher som Slavia Prag gör för tillfället är något utöver det vanliga. Mia Perssons Prag har efter gårdagens fjärde raka seger, där Persson stod för en klassisk hockeyassist, dessutom över 360 minuter utan ett insläppt mål. Om du inte redan gjort det: ställ dig i hyllningarnas ringhörna. Snart är det för sent!

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 11/1

I och med att Hoffenheim föll för andra raka gången och Ilestedts Bayern samtidigt tog tre nya poäng avancerade Münchenlaget under söndagen till en andraplats bakom Wolfsburg. Satte gång på målskyttet, som banade vägen för 3-1-segern, gjorde serbiskan Jovana Damnjanovic i den 18:e matchminuten. Landslagsmeriterade Ilestedt spelade hela matchen.

Antonia Göransson, Bayer 04 Leverkusen - 3/0

Står det 2-0 på resultattavlan till fördel för motståndarna efter knappa kvarten spelad blir det svårt att vinna fotbollsmatcher. Extra svårt blir det också om man möter ett lag på bortaplan som har tre raka segrar. Just ett sådant scenario ställdes inhoppande Antonia Göransson för i förra veckans match mot Frankfurt. För svenskans del räckte inte 16 minuter på planen för att skapa något nämnvärt och istället för en kvittering till 2-2 åkte Leverkusen på ytterligare ett baklängesmål. Matchen slutade således 3-1.

Hedvig Lindahl, Wolfsburg - 19/12 nollor

Till följd av att Wolfsburg i samband med ligaomstarten för drygt en vecka sedan smygstartade mot Hoffenheim före resterande lag inledde även Hedvig Lindahls “Die Wölfe” den just passerade ligaomgången under fredagen. Likt Hoffenheim avfärdades dessutom Turbine Potsdam utan närmare eftertanke från svensklaget och för tillfället ser få saker ut att kunna stoppa den tyska ångvälten. För Lindahls del finns däremot en oro inför framtiden. I en intervju med Kvällsposten under föregående vecka berättade hon om ovissheten som hennes utgående kontrakt innebär.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 9/4

Seriefinalen blev, som du kunde läsa i förra veckans Svenskkoll, en ensidig historia efter att Fridolina Rolfö öppnat målskyttet på bortaplan. I en minst lika övertygande seger som den för ett fåtal dagar sedan var ännu en gång Rolfö med från start – och spelade fram till ett av målen. Efter en räd längs kanten kunde yttermittfältaren spela in bollen till Alexandra Popp. Anfallaren, som har över 100 A-landskamper för Tyskland på sitt CV, kunde i sin tur enkelt sätta pannan till och nicka in 2-1. Rolfö fick totalt 84 minuter på planen innan hon byttes ut till förmån av Pia-Sophie Wolter.

Madelen Janogy, Wolfsburg - 0/0

I sin första (tilltänkta) match i tävlingssammanhang – mot Hoffenheim – fanns inte Madelen Janogy med i matchtruppen. Inte heller mot Potsdam återfanns vare sig anfallaren i startelvan eller på bänken och ser vi inte svenskans namn inför söndagens ligamöte finns fog för oro. Vill du följa upp Janogy-gate gör du det med fördel genom att hålla dig uppdaterad på Fotbollskanalen.

PORTUGAL

Julia Spetsmark, Benfica - 4/4

Medan många av lagen med inslag av svenskor lyckades försvara sina ledningar och hålla för diverse motståndaranstormningar var Benfica undantaget som bekräftar regeln. Julia Spetsmarks öppningsmål blev inte, som tidigare, ett startskott på ännu en vinst, utan istället ett av få glädjeämnen i en förlust. Trots kanadensiskan Cloé Lacasse kvittering till 2-2 föll Benfica ihop i matchens absoluta slutskede och släppte in avgörande 3-2 minuter innan slutvisslan.

SCHWEIZ

Mathilda Johansson Prakt, Lugano - 3/1

Det går fortsatt tungt för schweiziska Lugano. I Mathilda Johansson Prakts tredje raka match från start föll laget för tolfte (!) matchen i följd. Förluster har därmed blivit ett naturlig inslag i vardagen för de flesta av de svartvitklädda spelarna, men trots 3-0 mot Servette är en plats ovanför nedflyttningsstrecket inte alltför avlägsen. Nära fem månader av enbart förluster till trots är det “bara” sju poäng upp till nästjumbon St. Gallen – som å sin sida tagit noll poäng av de senaste 21 möjliga.

Anna Björklund, Lugano - 2/0

Ny från Dalalaget IK Kvarnsved blev Anna Björklund för nära tre veckor sedan Luganos senaste svensktillskott. I lördagens ligamöte startade försvararen, men som du kunde läsa om ovan vet inte den katastrofala formen några gränser. Ska åtminstone hoppet om överlevnad leva ett tag till krävs poäng snarast möjligt. Helgens match mot Zürich kan vara ett lämpligt tillfälle.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 3/0

Inför den stundande cupsemifinalen i mars och ligapremiären i slutet av samma månad träningsspelade Åland United under helgen mot nytt, svenskt, motstånd. Det förhandstippade topplaget i Elitettan, Hammarby, var lördagens värdemätare och efter 1-1 mot Stockholmslaget var huvudtränare Samuel Fagerholm nöjd. “Detta var en bra match för oss. Motståndarens kvalitét var nog den högsta vi spelat mot hittills i år”, sa Fagerholm bland annat till klubbens hemsida.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Inför mötet mot Ilves Tammerfors träningsspelade United mot AIK:s P05/P06 för att vässa formen. I den matchen fick Cornelia Baldi Sundelius möjligheten att vakta målet, vilket gav hopp i samband med laguttagning före lördagens batalj mot Hammarby. Dessvärre för svensk del fick finskan Anna Tamminen än en gång vakta målet och med de rådande förutsättningarna ser det minst sagt kämpigt ut för Baldi Sundelius att knipa en startplats i år.

Maja Göthberg, KuPS - 1/0

Medan Johansson och Baldi Sundelius slog ut Ilves i kvartsfinalstadiet av cupen mötte Maja Göthbergs Kuopio Palloseura de gulklädda från Tammerfors i en träningskamp under lördagen. Övertygande framåt, men något lättvindiga bakåt, visade slutresultatet 6-3 – vilket dessutom återspeglade matchbilden. Efteråt medgav även tränare Ollipekka Ojala att sitt lags kvalité varierade under matchens gång och utvärderade insatsen genom liknelsen att “det var som en berg- och dalbana”.