SVENSKKOLLEN: Anderssons lag bröt negativ jättesvit: “Tränarna bjöd på pizza”

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 3/0

Då var det färdigspelad för denna gång. Segern mot Omonia Nicosia, där ytterback Matilda Abramo fick ytterligare speltid, blev slutpunkten på ligasäsongen. Den som vill se toppfotboll från Cypern behöver dock inte vänta länge. Innan spelarna går på semester och det görs bokslut ska det spelas cupfinal mellan svenskornas gäng och Nea Salamis.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 6/2

Till helgen kan det bli en ny titel för Sofia Hagman, som tillhört Apollon i mindre än två månader. Efter 10-1-vinsten mot det berörda huvudstadslaget, och ett mål framåt av vinterförvärvet, ska cupen spelas klart i slutet på veckan. Den helt avgörande matchen drar igång på söndag i Limassol.

ENGLAND

Jonna Andersson, Chelsea - 26/0

I Champions League-kvartsfinalen mot Wolfsburg var det tyskorna som skapade de flesta och bästa målchanserna, ändå var det Chelsea som lämnade matchen med gladast miner. Då brittiskorna fick in två mål, där Samantha Kerr gjorde ett, vann Londonlaget med 2-1. Några dagar senare i ligan blev det ny seger. Den gången var det Aston Villa som åkte på däng. Jonna Andersson spelade från start i CL, därefter vilades hon mot Villa.

Magdalena Eriksson, Chelsea - 25/2

Inför CL-drabbningen var det mycket fokus på Pernille Harder, som i och med kraftmätningen med “Die Wölfinnen” ställdes mot sitt gamla lag för första gången sedan flytten från Tyskland. På planen var hon inte lika framstående. Det behövdes ett misstag av motståndarmålvakten Kiedrzynek i mitten på den andra halvleken för att Harder skulle få en god målmöjlighet, kliva mot mål och skjuta in bollen. Danskans partner, försvarskuggen Magdalena Eriksson, fanns med från första till sista minut.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/2 nollor

Trots att det bara blivit två matcher - så sent som i helgen startade hon för andra gången i ligan - har hon redan fått en läktarsång av Chelsea-supportrarna. Enligt Sportbladet har fansen gjort om Shakiras och Wyclef Jeans ”Hips don’t lie”, som kom för drygt 15 år sedan, genom att bland annat byta ut raden ”Shakira, Shakira” till ”Zecira, Zecira”. “Självklart känns det kul att jag fått en egen liten sång om mig. Det var inte längesedan jag kom till klubben. Kreativt och modigt”, har Musovic själv sagt till tidningen om fansens hyllning.

Nor Mustafa, West Ham - 9/0

På Old Trafford i Manchester föll West Ham väntat mot United. Då både Lauren James och Christen Press målade en gång vardera på Londonlaget stod det 2-0 på tavlan när huvuddomare Lisa Benn förkunnade att matchen var slut. Nor Mustafa byttes in med minuter kvar av tillställningen. Det var hennes första inhopp i ligan på över en månad.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 2/1

Efter segern i gruppspelet och kvartsfinalvinsten mot Honka är det nu på lördag dags för Kuopion Palloseura att spela cupmatch mot Åland United, där svenskan Cassandra Korhonen spelar. Mötet med storlaget kickar igång vid fyratiden på Wiklöf Holding Arena i Mariehamn.

Cassandra Korhonen, Åland United - 3/3

“Nu har vi mött tre lag, jag vet inte hur resten av lagen ser ut, men vi har vunnit och det ser bra ut än så länge”, sade Korhonen till Ålands Radio inför Uniteds stundande semifinal mot just Maja Göthbergs KuPS. Anfallaren har hittills stått för tre fullträffar på lika många matcher.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Det senaste halvåret har Julia Spetsmark dragits med skadeproblem, sedan hon vridit till foten under en träning i Frankrike. Senast mot Bordeaux satt inte ens anfallaren på bänken. Resultatet av det blev en ny förlust för Fleury, som efter den tunga uddamålssegern över Le Havre nu förlorat två gånger på raken. I nästa ligaomgång väntar Paris FC.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 5/1

Inte heller Vittsjö-lånet de Jongh sågs till under helgens drabbning. Enligt den franska tidningen Le Républicain var orsaken till att hon saknades i den senaste matchen en skada. Bortsett frånvaron i förra veckan har den landslagsmeriterade mittfältaren gjort avtryck borta i södra Europa med ett mål och fyra starter än så länge. Hennes avtalet med Fleury sträcker sig över denna säsong.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 20/9

När Juventus reste söderut för att ställas mot Fiorentina blev segermarginalen bara ett mål, trots att det var ett sargat “Fio” den italienska slåttermaskinen mötte. På hemmaplan mot Bari hade Turin-laget det inte lika kämpigt att ro tre poäng i hamn. Med bland annat ett mål från Lina Hurtig skrevs slutresultatet till makalösa 9-1. Härnäst väntar formstarka Sassuolo.

Linda Sembrant, Juventus - 24/4

Resultatet i den senaste matchen är inte det enda som har glatt Sembrant den senaste tiden. Utöver vinsten i söndags - och fullträffen hon då slog till med efter 20 minuters spel - togs landslagsbacken ut i “årets lag”, en samling spelare som den italienska ligaorganisationen årligen utser. Den fina utmärkelsen fick hon för lite mer än en vecka sedan. Då hade hon nyligen förlängt sitt kontrakt med Juve till sommaren 2022.

Marija Banusic, Roma - 6/1

Den makalösa fullträffen i hemmamötet med Inter, där Banusic med akrobatisk finess cykelsparkade in det matchavgörande målet, resulterade i en startplats under helgen. I den senaste ligamatchen mot San Marino placerades hon på topp av tränare Elisabetta Bavagnoli. Däremot noterades 25-åringen inte för något nytt mål, vilket kan ha varit anledningen till att hon byttes ut med ungefär 20 minuter kvar.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Fem förluster på raken var inte nog för att Fiorentina-tränaren Antonio Cincotta skulle byta spår och låta Stephanie Öhrström starta. Efter den senaste månadens motgångar var det återigen konkurrenten Katja Schroffenegger som stod mellan stolparna. Det kunde italienaren inte klandras för, åtminstone inte den gången. Fiorentina vann nämligen med 2-0 borta mot Hellas Verona.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

I Toscana hade hemmaspelande Florentia inte mycket att sätta emot Brundins Sassuolo. Gästerna skickade in hela fem mål under den andra halvleken, samtidigt som man släppte in ett bakåt. Alltså blev segrade ångvälten med klara 5-1. Sophie Brundin fick inte ens plats på bänken hos bortalaget.

Jonna Dahlberg, Florentia - 17/2

Den unga mittfältaren kunde inte göra mycket åt underläget som var ett faktum under den andra akten. Svenskan byttes visserligen in, men fick bara några få minuter på planen då det var i den 88:e minuten som hon klev in i Melania Martinovic:s ställe. Nästa gång det kan bli aktuellt med inhopp för Dahlberg är den 18 april, då nästa match spelas.

Sara Nilsson, Florentia - 16/2

Med anfallaren med från start var det Florentia som gjorde matchens första mål, fast ändå inte. I det förnedringsartade nederlaget öppnades målskyttet genom att Sassuolos Erika Santoro schabblade in bollen i eget mål, och därmed gav motståndaren ledningen. Sara Nilsson byttes ut när cirka tio minuter återstod av matchen.

Emelie Helmvall, Bari - 17/5

Bari har det alltjämt förtvivlat svårt att plocka poäng i Serie A, även om det inte var i helgen som tabelljumbon skulle ha spelat oavgjort eller vunnit. För motståndet stod nämligen ingen mindre än Juventus, som gjorde processen kort genom att köra över bottenlaget. Emelie Helmvall, som spelade från start, lyckades få in ett Bari-mål en kvart in i den andra halvleken.

Jenny Hjohlman, Napoli - 16/1

När det begav sig mot Florentia hemma i Neapel plockades det tre poäng, efter att italienskan Isotta Nocchi chockat gästerna med två snabba pytsar under inledningen. Mot Empoli var anfallaren inte lika klinisk framför mål, men det var flera andra spelare på planen, då drabbningen slutade 3-3. Jenny Hjohlman fick för övrigt speltid på nytt.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 0/0

När LSK hade landat på flygplatsen Gardermoen i Oslo efter bortamötet med Wolfsburg i Champions League den 10 mars nekades belgiskan Justine Vanhaevermaet inträde i Norge. Det skrev tidningen Aftenposten i början på förra veckan. I stället var hon tvungen att åka hem till sin familj i Belgien, samtidigt som svenskan Cathrine Dahlström inte hade några problem att komma in i landet. Klubbens tillförordnade vd, May Gulbrandsen, beskrev det hela som “en absurd situation”.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan startar i maj.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan startar i maj.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0 nollor

Den norska ligan startar i maj.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn - 0/0

Den norska ligan startar i maj.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 15/0

“Det kändes riktigt skönt, för vi har haft en extremt jobbig säsong. Efter matchen var det bara glada miner; skön stämning med mycket skratt och leenden och kramar. Eftersom vi är i den italienska delen (i sydschweiziska Lugano pratar man italienska, reds. anm.) firades segern självklart med pizza som tränarna bjöd på”, skrev Andersson i ett meddelande till Fotbollskanalen under lördagen.

Skottland

Julia Molin, Glasgow City - 0/0

ANNONS I senaste Svenskkollen berättade den tidigare Avaldsnes-försvararen om hur det varit att skriva på för Glasgow i december, och sedan dess inte kunnat spela en enda match för laget på grund av covid-19-läget. “Det har varit tufft, framför allt mentalt”, berättade hon bland annat då. Som tur är får hon (med stor sannolikhet) göra debut i söndagens match mot antagonisten Celtic.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 19/12

I mötet med tabelltvåan Levante för sisådär en vecka sedan blev det förlust för blott fjärde gången den här säsongen. På bortaplan mot sistaplacerade Deportivo La Coruna fixade Madrid-laget ett bättre resultat, då man vann efter att Marta Cardona gjort ett av två mål. Asllani byttes in i just Cardonas ställe med minuter kvar av matchen.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 23/7

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 13/3 nollor

Tre förluster på fem matcher, varav två i följd. Det var Atléticos dystra facit inför bortamötet med Valencia i östra Spanien. Som tur var fick åtminstone Hedvig Lindahls gäng med sig en poäng efter 0-0 på träningskomplexet Ciudad Deportiva de Paterna. Den svenska landslagsmålvakten höll dock inte nollan, för det var inte hon som stod i mål. Medan Lindahl satt på bänken startade konkurrenten Pauline Peyraud-Magnin.

Julia Karlernäs, Sevilla - 10/0

En halvlek lyckades laget från Andalusien hålla tätt bakåt, sedan blev det åka av. Med fyra insläppta mål i den andra halvleken mot Barcelona var det aldrig riktigt nära att bli tre poäng för tabellåttan. I ett försök att åtminstone såra motståndaren på något sätt genomförde Sevilla-tränaren Cristian Toro en mängd byten. En av de som fick hoppa in var svenskan Julia Karlernäs.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

I mötet med Real Sociedad fick den tidigare Piteå-försvararen, som även kan spela på mittfältet, ingen speltid. Så blev det även mot Barça. Men med tanke på att det släpptes in hela fyra mål var det nog inte helt fel att se matchen på håll. Sejde Abrahamsson har än så länge spelat en match i sitt spanska klubblag.

Lova Lundin, Logrono - 2/0

Trots att anfallaren med det sköna efternamnet Boho skickade Logrono till 2-1-ledning under inledningen av den andra halvleken var det topplaget Levante som fick med sig de tre poängen. Spanjorskan Lucia Gomez var den som agerade matchvinnare åt motståndaren genom att skicka in avgörande 3-2. Lova Lundin gavs ingen speltid.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 6/0

Mot Eibar spelade den tidigare AIK-anfallaren fram till Anair Lomba Alvarez matchvinnande fullträff i den första akten. Lika kul hade hon det dessvärre inte i söndags. Tabellfemman Real Sociedad, eller “La Real”, avfärdade tämligen enkelt Odelberg Modins gäng genom att segra med 4-0. Espanyol återfinns på en 14:e-plats i ligan med tre poäng ner till Logrono under nedflyttningsstrecket.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 12/4

Dukla Prag, Lokomotiva Brno och Slovácko. Det är de lag som Slavia Prag ställts mot sedan ligan återstartade tidigare i mars. Det är också de lag som besegrats sedan fotbollen kickat igång, då Mia Perssons gäng tog en ny trepoängare mot det sistnämnda motståndet. Trots att Slavias Dominika Huvarova visades ut under den andra halvleken slutade matchen 2-0.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 21/4

Som väntat hade tyskorna inga som helst bekymmer med att besegra allsvenska Rosengård på hemmaplan i München. Efter mål av Linda Dallmann, Klara Bühl och Lineth Beerensteyn i det första av två kvartsfinalmöten i Champions League skrevs slutresultatet till 3-0. Utöver triumfen i den europeiska storturneringen blev det tre poäng mot Duisburg i ligan, efter att Ilestedt gjort ett av lagets sex mål.

Hanna Glas, Bayern München - 23/1

Likt sin landslagskollega fanns även Hanna Glas med i startelvan när det vankades CL-match i förra veckan. Inför drabbningen i norra Tyskland var ytterbacken tämligen säker på att det skulle bli seger, en förutsägelse som sedan visade sig stämma. I och med den klara victorian pekar det mesta på att det blir semifinalspel för Bayern, som dessutom toppar Bundesliga. Torsdag kväll är det returmöte mellan skåningarna och Bayern-svenskornas slåttermaskin.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 8/4

För en tid sedan fullständigt tillintetgjordes Werder Bremen av Wolfsburg efter sju insläppta baklängesmål. I onsdags var motståndet långt ifrån lika svagt. I Budapest - där båda mötena spelas på grund av de tyska reserestriktionerna - stod förvisso nederländskan Dominique Janssen för ett mål, men “Die Wölfinnen” föll ändå mot Chelsea med 2-1. Rebecka Blomqvist byttes in med sisådär 25 minuter kvar av ordinarie tid. I veckans avslutande match mot Sand i ligan öppnade svenskan målskyttet. Läs mer om det här.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 17/2

I Ungern saknades det inte bra målmöjligheter för Fridolina Rolfö, som trots flera jättelägen inte lyckades få in bollen. “Jag är jättebesviken över att jag inte kunde göra mål. Jag hade några väldigt bra chanser och jag borde ha satt dem, men å andra sidan var det någon riktigt bra räddning och en nick i stolpen”, berättade hon för Fotbollskanalen efter förlustmatchen.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 5/1 nollor

Inför söndagens drabbning hade lagets huvudtränare, tunisiern Sofian Chahed, sedan början på mars placerat den tidigare Rosengård-målvakt på bänken, och i stället låtit slovenskan Zala Mersnik spela från start. I söndagens fajt mot Freiburg var Emma Lind tillbaka i kassen. Då föll hennes Potsdam snöpligt med uddamålet.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 0/0

Säsongen startar i maj.

Julia Roddar, Washington Spirit - 0/0

Säsongen startar i maj.