SVENSKKOLLEN: Anderssons lag med otrolig svit - har förlorat 14 raka matcher

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 0/0

Processen för att komma tillbaka i gammal god form pågår alltjämt borta i södra Europa. För inte alltför lång tid sedan berättade hon att träningen med boll inletts för första gången sedan skadan skedde, och nyligen meddelade Abramo att hon deltar när laget exempelvis genomför passningsövningar.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 1/1

Senast från allsvenska topplaget Kristianstad anslöt mittfältaren Sofia Hagman till Apollon för lite mer än en vecka sedan. Att värva just Hagman verkar ha varit ett smart drag - åtminstone med tanke på hennes prestation i sin första match för klubben. Mot Lefkothea i cupen gjorde hon ett mål och en assist, vilket tog laget vidare till semifinal.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 21/2

Redan i onsdags var regerande mästaren tillbaka på vinnarspåret efter att ha förlorat överraskande mot Brighton hemma på Kingsmeadow. Det lag som då ställdes mot ett revanschsuget Chelsea var rivalen Arsenal, som föll med 3-0 mot det blåklädda svensklaget. Så sent som i söndags inkasserade “Blues” tre nya poäng. Då var det bottenlaget Bristols tur att åka på däng.

Jonna Andersson, Chelsea - 20/0

Efter chockförlusten blev det som nämnt en trepoängare i “North West London derby”, vilket skickade en tydlig signal till resterande titelkonkurrenter om att man kommer utmana om ligatiteln i allra högsta grad. Det blev ännu tydligare några dagar senare. Efter bland annat två mål av Francesca Kirby och ett av Pernille Harder blev slutresultatet mot Bristol 5-0.

Zecira Musovic, Chelsea - 0/0 nollor

Det var tvära kast för målvakten och hennes två andra landsmaninnor i veckan. Innan det var dags för uttagningen till landslagslägret på Malta visste egentligen ingen om svensktrion skulle kunna följa med, då maltesiska restriktioner riskerade att hindra spelarna från att komma in i landet. När truppen väl presenterades kom alla tre med, men några dagar senare meddelade förbundet att de blir kvar i London. Läs mer om det här.

Nor Mustafa, West Ham - 8/0

I jämförelse med Chelsea spelade West Ham i början på veckan mot Brighton - där den tidigare Kopparbergs/Göteborg-försvararen Emma Koivisto gjorde sin andra match från start. Bittert nog var det finskans sydengelska gäng som vann. Trots att Nor Mustafa hoppade in i slutet räckte Aileen Whelans 1-0 i den första halvleken ända till tre poäng för motståndaren.

FINLAND



Maja Göthberg, KuPS - 0/0

Med anledningen av att Jyväskylän PK lämnade WO i cuppremiären blev det ingen match där och då. Däremot spelades det fotboll häromdagen. Efter den inkasserade skrivbordssegern mötte KuPS huvudstadslaget HJK Helsingfors i en träningsmatch, vilken laget föll i med uddamålet. Maja Göthberg spelade från start.

Cassandra Korhonen, Åland United - 1/2

Laget hade spelledigt förra veckan och hade dessförinnan endast mött TPS - ändå tog sig Åland United vidare till kvartsfinal i lördags. Då det endast är tre lag i varje grupp räckte det att Ilves tog tre poäng inför den avslutande gruppspelsomgången 27 februari. Vilket motstånd som väntar i den första slutspelsrundan (går av stapeln tredje helgen i mars) är inte fastställt ännu.

FRANKRIKE

Det har snöat ordentligt på många håll i världen den senaste tiden. Norra Frankrike har inte varit förskonat från kyla och nederbörd och i Fleury-Mérogis, där Spetsmarks och de Jonghs gäng hör hemma, kom så pass mycket snö att lördagens match mot Le Havre sköts upp. Det meddelade det franska fotbollsförbundet på sin hemsida.

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 8/2

Lagets match sköts upp.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 3/0

Lagets match sköts upp.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 19/3

Med ett måls marginal segrade Juventus på bortaplan mot Empoli i kvartsfinalen av Coppa Italia. När lagen ställdes mot varandra för returmöte i norra Italien var det inte i närheten av lika jämnt. En startande Linda Sembrant prickade in 3-0 med dryga timmen spelad, vilket i mångt och mycket var spiken kistan. Efter det stod tjeckiskan Andrea Staskova för två avslutande pytsar. I semifinalen väntar Roma.

Lina Hurtig, Juventus - 15/5

Innan det var dags för cupmatch spelade Juve Serie A-fotboll. Laget som mötte slåttermaskinen var stackars Empoli, som därmed ställdes mot mästaren för andra gången inom loppet av en vecka. Då var Hurtig delaktig i segern i allra högsta grad, genom att pricka in ett av tre mål. Även om inte den förra damallsvenska stjärnan noterades för någon fullträff blev det som nämnt inte särskilt mycket trevligare för laget från Florens under helgen. I sin tredje raka match mot Juventus blev det förlust med 5-0.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Samtidigt som lagets svenska målvakt ännu en gång denna säsong tvingades sitta på bänken segrade Fiorentina med 1-0 hemma mot Inter i cupen. Landslagserfarna Katja Schroffenegger, 29, såg till att hålla nollan intakt - däremot räckte inte insatsen till avancemang. Då Milano-laget vann det första mötet med en marginal på två mål avancerade de till semifinal. Väl där väntar rivalen Milan.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

På bortaplan mot tabelltvåan Milan höll Sassuolo motståndaren stången och fick med sig 0-0 i den andra av två kvartsfinalmöten i cupen. Dessvärre räckte inte det. Till följd av att “Rossoneri” gjorde ett bortamål när lagen kryssade i slutet på januari tog man sig med nöd och näppe vidare till semifinal. För övrigt kom inte Sophie Brundin till spel.

Jonna Dahlberg, Florentia - 14/2

Det var redan kört på förhand. Storförlusten med 4-0 mot Roma i den första matchen gjorde det i princip omöjligt för Florentia att ta sig vidare i Coppa Italia inför söndagens returmatch. Släpper du, som Jonna Dahlbergs lagkamrater gjorde, dessutom in två mål innan ens tio minuter är spelade blir saken inte enklare. Matchresultatet skrevs till slut till 6-1.

Sara Nilsson, Florentia - 13/2

“Det är alltid skönt att göra mål som anfallare och speciellt efter en period med skador”, skrev en glad Sara Nilsson till Fotbollskanalen efter att ha stått för två mål mot Hellas Verona och utsetts till matchens bästa spelare. Lika belåten var hon säkerligen inte efter helgens cuputtåg. Som känt föll hennes lag, samtidigt som hon själv klev av planen mållös.

Marija Banusic, Roma - 2/0

I sin första match efter flytten från Montpellier till Roma segrade hennes nya lag sedan bland annat spanjorskan Paloma Lazaro gjort mål. Då stod Bari för motståndet. I slutet på förra veckan väntade hemmamatch mot Florentia, en batalj som slutade i ny vinst. Därmed möter huvudstadslaget Juventus i semifinal.

Emelie Helmvall, Bari - 14/4

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Jenny Hjohlman, Napoli - 13/1

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

NORGE



Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 19/0

Laget väntar på lottningen av Champions League-åttondelsfinalerna. Den sker 16 februari.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan är avslutad.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 5/2 nollor

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 18/5

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 10/0

Medan nästintill alla resterande lag i serien spelade tävlingsfotboll i Schweiz efter ett längre vinteruppehåll hade spelarna i Lugano spelledigt. För drygt en vecka sedan stoppades nämligen mötet med St. Gallen på grund av covid-19. I går, söndag, spelade dock laget fotboll igen. Med Wilma Andersson från start föll tabelljumbon med 8-1 mot Servette. Det var den 14:e förlusten i följd i ligan.

Skottland

Julia Molin, Glasgow - 0/0

Många har smittats av corona och till följd av det har landets främsta fotbollsliga på damsidan pausats i tre veckor. Alltså finns fog för nedstämdhet, men i Glasgow verkar ändå en del vara på gott humör. I förra veckan twittrade stadens motsvarighet till en svensk kommunfullmäktige skämtsamt att en omtalad mix av fullkornsflingor och bönor var “den värsta kombinationen”. Uttalandet har uppmärksammats på sociala medier och i lokal press.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 15/12

I december opererade hon ena tummen efter en ligamentskada - ändå kunde Asllani komma till spel inte särskilt långt senare. Nu har hon brutit näsan, vilket tvingade stjärnan till att avstå mötet mellan hennes Real och Sevilla, där både Julia Karlernäs och Sejde Abrahamsson numera hör till. Den 28 februari ställs Madrid-laget mot Real Sociedad.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 17/5

Till skillnad från sin frånvarande lagkamrat var Jakobsson åter i startelvan, efter inte ha varit med i matchen dessförinnan till följd av en lindrigare skada. Dessvärre kunde hon inte göra comeback genom att bli målskytt eller framspelare, utan steg av planen poänglös. Hur många poäng laget fick med sig efter fajten mot svenskorna i Sevilla slutade? En. Drabbningen slutade lika på ett.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 8/2 nollor

I veckans första match föll Atlético snöpligt med uddamålet hemma mot Santa Teresa. Till helgen var laget tillbaka med besked. Motståndaren Valencia tog visserligen ledningen borta i Madrid, men därefter gasade hemmalaget förbi och ifrån gästerna. Brasilianskan Ludmila prickade in kvitteringen, fullbordade vändningen och kunde sedan se en av bortaspelarna få in bollen i eget mål. Atlético Madrid vann med 4-1.

Julia Karlernäs, Sevilla - 6/0

Precis som mot baskiska Eibar var Torsby-födda Karlernäs med i Sevilla-elvan som skulle ställas mot det vitklädda av huvudstadslagen. Dock kunde mittfältaren från Värmland varken spela fram till något mål eller själv få in bollen. Det lyckades däremot en av hennes lagkamrater med. Den unga spanjorskan Lucía Ramírez Ramos var det som kvitterade matchen, och därmed fastställde slutresultatet 1-1.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Av den argentinske huvudtränaren Cristian Toro fick Julia Karlernäs speltid. Det fick inte det andra nyförvärvet från Piteå. Abrahamsson bänkades av sydamerikanen, som för övrigt var nöjd med lagets insats efter matchen. Enligt fotbollssajten Goal var Toro särskilt belåten med “det kollektiva arbetet”. Sevilla återfinns för närvarande på en åttondeplats i spanska högstaligan.

Lova Lundin, Logrono - 2/0

Då en av fjolårets allsvenska nykomlingar, Umeå, degraderas till elitettan valde Lova Lundin att skriva på för en klubb utomlands. Flyttlasset gick för en tid sedan till nordspanska Logrono, där hon hittills noterats för två framträdanden. Enligt tidning Folkbladet innebar inte övergången endast att hon lämnade familj och vänner, hon slutade dessutom med sina läkarstudier, för att satsa fullt ut på fotbollen.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 1/0

Även Uppsala åkte ur Sveriges högsta serie på damsidan. Vad resultatet av det blev, även för dem? En svenska lämnade för spel i Spanien. I deras fall gällde det Nicole Odelberg Modin, som å sin sida kritade på för Espanyol i Katalonien. “Det känns jättebra”, berättade anfallaren för P4 Västmanland strax efter att övergången blev officiell.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 9/3

Antalet coronasmittade har inte avtagit avsevärt sedan att den tjeckiska regeringen för en tid sedan införde allt hårdare restriktioner - och nu har Tyskland stängt gränsen mot grannlandet. Enligt BBC ska åtgärden förhindra spridningen av eventuellt “farliga virusvarianter”. Vad gäller fotbollen kan damernas högstaliga komma att dra igång i slutet av februari, men mycket är ännu oklart.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 15/3

Flera matcher i ligan blev inte av till följd av den snö som yrde ner på många platser i landet. Hemma i Müchen kunde det dock spelas fotboll för Bayern, som i vanlig ordning ryckte loss allt var säkerhetsbälte heter och fullständigt körde över sitt motstånd. Denna gång krossades Werder Bremen. Ilestedt hoppade in med sisådär en kvart kvar av ordinarie tid.

Hanna Glas, Bayern München - 16/1

Sin vana trogen spelade Hanna Glas från start. När hon gjorde det för drygt en vecka sedan skrevs slutsiffrorna till 7-1. Mot Bremen gjorde ligaledaren precis lika många mål - och höll nollan. Det tåls att upprepas och poängteras: det är inget litet lyft hennes karriär har fått sedan flytten från frysboxen i Paris till Bundesligajätten.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 11/1

Inför det stundande uppehållet - där det svenska landslaget reser till Malta på träningsläger - fick Rolfö möjlighet till speltid via inhopp med ungefär 25 minuter kvar av mötet med Hoffenheim. Mittfältaren togs ut i förbundskapten Peter Gerhardssons trupp, trots att hon utgick skadad i en ligamatch mot Potsdam för lite mer än en vecka sedan.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 2/1

Efter målet i träningsmatchen mot Essen och den efterföljande debutbaljan i sin första ligamatch klev anfallaren av planen i Wolfsburg mållös. Det var första gången hon inte fick in en boll i mål sedan ankomsten från Kopparbergs/Göteborg (numera Häcken). “Die Wölfinnen” vann matchen med 1-0 tack vare mål av Svenja Huth i upprinnelsen av den andra halvleken.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 1/0 nollor

Det var inte bara matcher i Frankrike som föll offer för snöns framfart under föregående vecka. Då snö täckte Karl-Liebknecht-Stadions plan i Potsdam sköts söndagens tilltänkta möte mellan Emma Linds lag och Meppen upp till ett senare datum. Det har tyska Süddeutsche Zeitung rapporterat.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 0/0

Säsongen drar igång i mars.

Julia Roddar, Washington Spirit - 0/0

