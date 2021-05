SVENSKKOLLEN: Anfallaren kritisk till sin egen säsong: “Inte nått upp till min högstanivå”

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 3/0

Säsongen är avslutad.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 8/2

Säsongen är avslutad.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 31/2

Stjärnan var tillbaka. Då tog sig Chelsea vidare till en historisk första Champions League-final, efter att Bayern München besegrats med totalt 5-3. Med lagkaptenen på planen igen fortsatte segertåget i förra veckan. Först avfärdades Tottenham i nordöstra London, därefter plockades tre nya poäng mot mittengänget Reading. Därmed blev svenskans lag Women's Super League-mästare för andra året i följd.

Jonna Andersson, Chelsea - 34/0

Det går onekligen bra för det brittiska storlaget. Efter helgens ligatitel väntar nu alltså säsongens avslutande CL-match, en fajt som Jonna Andersson verkar längta till. "Det ser jag verkligen fram emot", sade försvararen till SVT Sport om den stundande finalen mot Barcelona på Gamla Ullevi i Göteborg. Drabbningen på svensk mark är dock inte säsongens sista för Chelsea. Innan Andersson och Eriksson kan ladda för fullt inför OS ska det spelas FA-cupfotboll mot Everton. Åttondelsfinal är det som gäller där.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/2 nollor

Svenska Fotbollförbundet har vädjat till idrottsminister Amanda Lind och Folkhälsomyndigheten med budskapet att 500 personer borde tillåtas se finalen i Champions League den 16 maj. Landslagsmålvakten Musovic är av samma åsikt som SvFF, hon vill se regeringen visa handlingskraft. "Det är dags att agera", skrev hon på Twitter under föregående vecka. Musovic satt på bänken hela matchen då Chelsea säkrade ligatiteln.

Nor Mustafa, West Ham - 12/1

Samtidigt klubbar och medier i England stått upp mot hatet på sociala medier, öppnade Nor Mustafa nyligen upp om hur hon diskriminerats tidigare under sin karriär. På West Hams hemsida berättade hon bland annat att en man på läktaren en gång skrikit "Jävla invandrare" till henne. Här kan du läsa en intervju med svenskan som Fotbollskanalen gjorde med henne under hösten. I den berättade hon exempelvis att hon blivit rasistiskt behandlad under tiden i Sverige.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 6/1

Poängen fullkomligen rasslar in för Kuopion Palloseura. Efter att segrar radats upp under inledningen av säsongen kom en ny trepoängare för KuPS, då Jyväskylän Pallokerho besegrades med 2-0. Med sina två mål blev Gentjana Rochi, som även representerar Nordmakedoniens landslag, stor matchhjälte. Till skillnad från sin 26-åriga lagkamrat kom Maja Göthberg inte till spel. Orsaken till det är oklar.

Cassandra Korhonen, Åland United - 8/7

Förra årets ligamästare har inlett säsongen med sju poäng på fyra matcher. I den senaste omgången kom den första förlusten, efter att laget tappat ledning till bitter uddamålsförlust. Uniteds tränare, Steve Beeks, var allt annat än nöjd med spelarnas prestation: "Vi verkade missnöjda och lite frustrerade och vi jobbade inte tillsammans som en grupp", sade han om uppträdandet på planen, till Ålands Radio.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Anfallaren har haft skadebekymmer under en längre tid nu. Sedan foten fick sig en smäll under en träning har det bara blivit speltid i enstaka matcher för Julia Spetsmark, som inte ens satt på bänken senast mot Soyaux. Medan det tidigare Benfica-proffset varit indisponibel har för övrigt Fleury fullständigt klappat ihop. På de tio senaste fajterna har det blivit åtta förluster, ett kryss och en vinst.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 8/1

En vecka utan några matcher på schemat hjälpte inte. I helgen kom ett nytt nederlag, men det var långt ifrån någon storförlust som spelarna i den franska tabellnian åkte på. Med Michelle de Jongh på planen skickade motståndaren in drabbningens första och sista mål i den 90:e minuten. Den matchavgörande fullträffen stod inhopparen Henriette Akaba för.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 23/9

Till följd av en muskelskada vilades Lina Hurtig i Juventus möte med Napoli. Men det skulle inte visa sig vara ett avgörande avbräck för jätten, då Juve segrade med 2-0. I och med vinsten - som var Juves 20:e raka - korades laget till mästare, trots att det återstår två omgångar innan ligan är färdigspelad. Serieledarens försprång i tabellen är nämligen ointagligt.

Linda Sembrant, Juventus - 27/4

En som däremot fanns med i lagets matchtrupp när ligatiteln säkrades var Linda Sembrant. Från bänken kunde mittbacken först se Cristiana Girelli skicka in 1-0 , för att senare skåda en annan italienska, Barbara Bonansea, fastställa slutresultatet 2-0. I den 58:e minuten, efter Bonanseas utökning, fick Sembrant hoppa in i Cecilia Salvais ställe. Serie A-titeln är svenskans andra raka sedan hon skrev på för Juventus sommaren 2019.

Marija Banusic, Roma - 7/1

Mot Milan valde Banusic:s tränare, Elisabetta Bagnoli, att ha kvar henne på bänken, i stället för att ge henne några minuter på planen. I lagets senaste möte med Florentia gavs återigen Montpellier-förvärvet ingen speltid. Samtidigt som hon satt bland avbytarna blev det en inkasserade poäng för Roma.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Målvakten har inte haft en enkel säsong i Italien. Även om hon fått viss speltid har det inte blivit kontinuerliga startplatser för Öhrström. 34-åringens situation skulle alltså behöva förändras till höstens seriestart. Om en ny tränare kan vara lösningen på keeperns bekymmer? Eventuellt. Soccerdonna har skrivit att svensken Kim Björkegren, nu i cypriotiska Apollon, intresserar Serie A-laget.

Sophie Brundin, Sassuolo - 6/0

Trots att hon har haft svårt att få minuter på planen (även om det blev ett inhopp i helgens uddamålsseger) är hon långt ifrån lägst värderad bland spelarna i laget. Enligt Sassuolo News har Sophie Brundin ett marknadsvärde på 17 500 euro. Det motsvarar ungefär 177 000 svenska kronor. Den som har högst värde på marknaden enligt sajten är maltesiskan Haley Bugeja, som sägs vara värd 175 000 euro.

Jonna Dahlberg, Florentia - 20/2

Inför söndagens match mot Roma hade tabellsjuan förlorat samtliga av sina fyra senaste drabbningar. Till följd av det har laget rasat i tabellen: svenskornas gäng är numera inte i närheten av att nå topp tre. Trots att det i slutändan inte blev någon trepoängare i helgens Roma-match heller riskerar Florentia inte att åka ur - oavsett hur det går. Distansen till nedflyttningsplatserna är helt enkelt för stor.

Sara Nilsson, Florentia - 17/2

Anfallaren har dessvärre haft en tuff säsong individuellt med bara ett fåtal fullträffar, vilket hon berättat om för Fotbollskanalen. "Som offensiv spelare vill man självklart alltid göra fler poäng. Jag känner inte att jag nått upp till min högstanivå, vilket gör mig motiverad att jobba hårdare nästa säsong", skrev den tidigare Kungsbacka-spelaren bland annat i ett meddelande i förra veckan.

Emelie Helmvall, Bari - 20/6

I bortamötet med Fiorentina för sisådär en vecka sedan blev Emelie Helmvall målskytt. Det blev hon inte under lördagen, vilket var synd. När Bari gästade Sassuolo hade mål framåt varit att föredra, men motståndaren höll tätt bakåt och segrade med 1-0. På grund av det blir det ingen Serie A-fotboll för Bari nästa säsong - trots att det återstår några matcher av säsongen finns ingen möjlighet för laget att ta sig upp ovanför strecket.

Jenny Hjohlman, Napoli - 19/1

Samtidigt som förlusten mot Juve innebar att den norditalienska slåttermaskinen kunde titulera sig ligamästare, var nederlaget ännu ett hårt slag för Napoli. Det bottenharvande laget hade åtminstone behövt ta poäng för att känna sig trygga inför de avslutande omgångarna. Med två matcher kvar att spela har Jenny Hjohlmans gäng tre poäng ner till San Marino på nedflyttningsplats. Härnäst väntar Hellas Verona.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 0/0

Den norska ligan startar senare i maj.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan startar senare i maj.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan startar senare i maj.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0 nollor

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn - 0/0

Den norska ligan startar senare i maj.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 19/0

Trots att även bottenkonkurrenten Luzern föll kommer Lugano sluta sist i tabellen. Med ett fåtal omgångar kvar har laget nämligen på tok för många poäng upp till nästjumbon för att kunna ta sig förbi Luzern och leta sig upp ovanför strecket. Då säsongens två första segrar kommit under de senaste fem matcherna går det att konstatera att Wilma Anderssons gäng vaknade för sent. Men sistaplatsen betyder inte att det blir degradering omgående - först ska Lugano spela "play out" mot ett lag från andradivisionen.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow City - 6/2

Efter december månads uttåg ur Champions League mot Sparta Prag har Glasgow City radat upp segrar: innan det var dags för mötet med Rangers hade topplaget vunnit fem matcher i följd. Det var alltså ett City i storform som skulle ställas mot antagonisten från samma stad. Hur derbyt slutade? Med vinst för Julia Molins gäng, då Glasgow stod för två fullträffar samtidigt som motståndaren inte lyckades skicka in någon balja.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 29/8

Förra säsongens nykomling går fortsatt starkt borta i Spanien. Efter 1-1-krysset mot Sporting de Huelva kunde tre poäng inkasseras i den spanska huvudstaden under lördagen. Men matchen spelades inte på Reals hemmaplan, utan på Rayo Vallecanos. I Vallecas i Madrid gick det undan för Jakobssons lag, som fick in tre mål och undvek att släppa in ett enda.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 25/15

Landslagsstjärnan var en av de som fanns med i tränare David Aznars Real Madrid-elva i helgen. Men någon fullträff kom inte från Asllanis sida. Då medspelarna Aurelie Kaci, Jessica Martinez och Marta Corredera stod för Reals samtliga mål klev alltså den skickliga 31-åringen av planen mållös. Med fem omgångar kvar är laget trea bakom ett överlägset FC Barcelona och den mer jämbördiga tvåan Levante, som har en poäng mer än Real.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 13/3 nollor

För nästan precis en månad sedan meddelade målvakten på Twitter att hon smittats av covid-19. Sedan dess har hon inte spelat match, även om hon tillfrisknat och varit tillbaka på träningsplanen. Lindahls fysiska status är något oklar, men eventuellt kan hon vara tillbaka i spel till helgen. Då gästas Atlético av baskiska Athletic Bilbao.

Julia Karlernäs, Sevilla - 15/0

När det i början på veckan var dags för kvartsfinalspel i Copa de la Reina gick laget på pumpen ordentligt: Barça (som för övrigt är klart för CL-final) vann med 4-1 tack vare bland annat ett mål och en assist av spanjorskan Alexia Putellas. Därefter, under söndagen, blev det ett desto mer trivsamt resultat för Sevilla: laget vann med 3-1.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Förvärvet från Piteå har fortsatt förtvivlat svårt att få minuter på planen. Senast hon gjorde ett framträdande för Sevilla var den 24 januari. Då föll laget mot Atlético Madrid efter tre baklängesmål. För Abrahamsson gäller det alltså att visa på träningarna att hon håller måttet - för det verkar huvudtränare Cristian Toro inte tycka att hon gör i dagsläget.

Lova Lundin, Logrono - 7/1

Få lag i den spanska högstaligan, om ens något, har det tuffare än Lova Lundins Logrono. Efter en tid av hyfsade resultat har det inte blivit seger på ett bra tag nu, vilket inte är särskilt passande med tanke på att laget är sist i tabellen. Dessutom återstår bara en slutraka på fem matcher innan säsongen är över. Den närmaste framtiden behövs det goda resultat om en degradering ska undvikas.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 8/0

Precis som Logrono är Nicole Odelberg Modins bottengäng, Espanyol, i stort behov av poäng under ligaavslutningen. Dessvärre verkar den närmaste konkurrent ovanför strecket, Real Betis, ha vaknat i elfte timmen: de senaste sex matcherna är laget obesegrat. Således krävs det att Odelberg Modins lag gör det bra, samtidigt som Betis inte får plocka alltför många poäng. För närvarande skiljer det tre poäng mellan den sistnämnda klubben och svenskans Barcelona-klubb.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 17/7

Mästerskapsslutspelet (där de fyra bästa lagen möts för att göra upp om ligatiteln) inleddes på bästa möjliga sätt: med seger. Tack vare mål signerade Franny Cerna och Tereza Kozarova kunde Slavia Prag vinna över Slovacko med slutsiffrorna 2-0. För att rikta fokuset mot svenskan Mia Persson fanns hon med från start på lagets mittfält. Så har det varit under stora delar av säsongen.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 30/3

"Det känns väldigt bra. Det ska bli riktigt kul att få spela. Jag har längtat efter den matchen länge. Det blir som en ligafinal och vi är revanschsugna från cupsemifinalen förra gången vi möttes då vi förlorade", sade en peppad Hanna Glas till Fotbollskanalen inför det tyska stormötet mellan Wolfsburg och hennes Bayern München. Med ytterbacken på planen slutade toppmatchen 1-1, vilket betyder att Bayern ännu är serieledare.

Amanda Ilestedt, Bayern München - 27/4

I Champions League föll laget mot Chelsea och får därmed inte spela någon CL-final. Förlusten i London innebar också att Amanda Ilestedt slogs ut av bästa vännen Zecira Musovic, som backen lärde känna i allsvenska Rosengård. Till följd av den besvikelsen såg nog försvararen fram emot söndagens tungviktsmöte, som Ilestedt spelade från start i. Med anledning av det oavgjorda resultatet har München-laget två poäng ner till andraplacerade Wolfsburg.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 12/5

Det var inte bara Hanna Glas som var medveten om betydelsen av förra veckans drabbning, Rebecka Blomqvist var det också. "Det blir som en seriefinal när det är ettan mot tvåan och det är klart att matchen i sig betyder mycket", sade hon å sin sida om söndagens fajt. Med i startelvan försökte anfallaren få in bollen i nät, men lyckades inte. Sedan ankomsten har svenskan stått för fem mål på lite över tio matcher.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 22/3

Inte heller mittfältsstjärnan Rolfö stod för någon pyts. För att vara ärlig var det dock ingen större överraskning. Landslagets kantspringare har inte riktigt fått det att lossna på samma sätt som under tidigare säsonger. Till hennes försvar ska det sägas att hon hade bekymmer med en hjärnskakning, som länge inte verkade vilja ge med sig.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 5/1 nollor

Det spelades aldrig någon match mellan Potsdam och gästande Eintracht Frankfurt. Orsaken till det? Covid-19, som så många gånger förr. Enligt tv- och radionätverket RBB meddelade det tyska förbundet (DFB) att ett corona-fall upptäckts hos bortalaget Frankfurt, vilket fick till följd att matchen sköts upp. Drabbningen skulle ha ägt rum under söndagen.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 4/0

Den amerikanska ligan startar senare i maj.