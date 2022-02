SVENSKKOLLEN: Blomqvist tog vara på förtroendet - levererade i Tyskland

BELGIEN

Amanda Johnsson Haahr, OH Leuven 2/0

25 minuter blev det för svenskan i 5–1 vinsten mot Zulte Waregem. Det innebär att Leuven nu tagit tillbaka serieledningen.

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies 14/0

Apollon vann mot Aris Limassol i det första mötet i semifinalen av den cypriotiska cupen. Det är oklart om någon av svenskorna kom till spel.

Sofia Hagman, Apollon Ladies 14/2

Apollon vann mot Aris Limassol i det första mötet i semifinalen av den cypriotiska cupen. Det är oklart om någon av svenskorna kom till spel.

Jonna Andersson, Apollon Ladies 5/4 nollor

Apollon vann mot Aris Limassol i det första mötet i semifinalen av den cypriotiska cupen. Det är oklart om någon av svenskorna kom till spel.

DANMARK

Beatrice Persson, Brøndby 7/2

Det danska ligaspelet har avslutats för säsongen men för Brøndby väntar slutspel mot seriesegrarna HB Köge i mars.

Anna Welin, Brøndby 0/0

Se ovan.

Matilda Kristell, Brøndby 0/0

Se ovan.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea 15/0

Magdalena Eriksson har varit utanför Chelseas trupp på grund av skada.

Jonna Andersson, Chelsea 19/0

Jonna Andersson har slagit sig in i Emma Hayes startelva - i Conti Cup mot Manchester United spelade hon nästintill hela matchen. London-laget vann med 3-1.

Och när man ställdes mot Manchester City i ligaspelet fick hon ännu en gång spela från start - ett tidigt mål av norska stjärnan gav ligatvåan tre viktiga poäng.

Zecira Musovic, Chelsea 8/4 nollor

Musovic fick fortsatt förtroende när hon ställde sig mellan stolparna i Conti Cup. Manchester United stod för motståndet, Chelsea vann med 3-1.

Mot Manchester City fick Zecira Musovic dock bevaka matchen från bänken.

Anna Anvegård, Everton 12/4

Anvegård fortsätter att göra mål för Everton – men trots att hon länge såg ut att bli matchhjälte mot Reading kunde gästerna vända. Everton förlorade med 2-1. I den 78:e minuten blev Anvegård utbytt.

Nathalie Björn, Everton 10/0

Nathalie Björn kom till start i förlusten. Men det blev dubbla smällar för den svenska landslagsbacken, i den 62:a minuten tvingades hon av planen på grund av skada.

Hanna Bennison, Everton 14/1

Det har krisat i Everton som sparkat tränaren, Jean-Luc Vasseur. Det såg ut att ge resultat nästintill direkt men Reading vände och vann till slut med 2-1. Hanna Bennison blev inbytt i den 62:a minuten.

Filippa Angeldahl, Manchester City 14/2

City ställdes mot Tottenham Hotspurs i semifinalen av Conti Cup under torsdagen och under söndagen spelade man mot Chelsea i den fjortonde omgången av ligan. Filippa Angeldahl satt på bänken under båda matcherna.

Julia Zigiotti Olme, Brighton & Hove Albion 4/0

Det går otroligt tungt för Brighton på fem matcher har man endast tagit ett poäng. Och mot Tottenham förlorade man i dag med 4-0. Zigiotti Olme startade men byttes ut i halvtid.

Emma Kullberg, Brighton & Hove Albion 5/0

Emma Kullberg fick även hon starta i förlusten. Kullberg byttes ut i den 65:e minuten.

Stina Blackstenius, Arsenal 3/1

Blackstenius var tillbaka efter en tids sjukdom, och när hon byttes in låg Arsenal under med 1–0 mot Manchester United. Men 20 minuter efter att hon byttes in gjorde hon sitt första mål för London-laget, därmed räddade hon också poäng.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS 23/3

Ligaspelet i Finland är slut för säsongen.

FRANKRIKE

Amanda Ilestedt, PSG 14/2

PSG börjar likna sitt forna jag. En storvinst mot Guingamp med 6–2. Ilestedt spelade hela matchen och stod för en stabil insats.

Emma Holmgren, Lyon 2/0 nollor



Holmgren var tillbaka på bänken för Lyon.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus 1/0

Linda Sembrant är tillbaka på plan. Efter 268 dagar och en långdragen skada, samt operation var Sembrant tillbaka för Juventus. Och det blev en vinst direkt i comebacken, i den 53:e minuten gjorde Hellas Veronas Irene Lotti självmål. Det blev också det enda målet i matchen. Sembrant byttes ut i den 85:e minuten.

Lina Hurtig, Juventus 22/9

Lina Hurtig började på bänken i Juventus vinst mot jumbon, Hellas Verona. Men i den 73:e minuten byttes den svenska landslagsstjärnan in.

Amanda Nildén, Juventus 16/2

Amanda Nildén spelade från start för Juventus men byttes ut i den 73:e minuten.

Elin Landström, Inter 14/0

Marija Banusic, Pomigliano 15/5

Det blev en förlust för Pomigliano som ställdes mot serietvåan Roma. Banusic var med från start och byttes sedan ut i den 75:e minuten. Pomigliano förlorade med 5–2.

Stephanie Öhrström, Lazio 12/1 nollor

Öhström stod hela matchen för Lazio. Men Milan var siffran större och vann med 3–1 efter två sena mål. 2–1 kom i 88:e minuten och 3–1 i 90+4.

Emelie Helmvall, Sampdoria 13/1

Sampdoria kunde inte sätta emot Sassuolo som vann med 3–1. Emelie Helmvall fick sex minuter på planen när hon byttes in i den 84:e minuten. Sampodoria är på en sjätteplats i tabellen på 19 poäng efter 14 spelade omgångar.

Sejde Abrahamsson, Napoli 13/0

Sejde Abrahamsson fanns inte med i truppen när Napoli besegrade Fiorentina.

Karin Lundin, Fiorentina 15/6

Förvånansvärt förlorade storsatsande Fiorentina mot Napoli. Karin Lundin var ensam svenska om att få känna på gräset. I samband med att Napoli gjorde sitt andra mål i den 69:e minuten byttes Lundin in. Napoli vann med 2-0.

Ronja Aronsson, Fiorentina 2/0

Ronja Aronsson satt på bänken när Napoli besegrade Fiorentina.

Emma Lind, Roma 2/1 nollor

Emma Lind satt på bänken mot Pomigliano.

Beata Kollmats, Roma 2/0

Beata Kollmats fick göra ligadebut när man besegrade Pomigliano med 5–2. Det trots att Pomigliano tagit ledningen två gånger om. Det blev inte mycket speltid för Kollmats som byttes in i den 59:e minuten.

NORGE

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 16/4 nollor

Norska ligan är slut för säsongen.

Mimmi Löfwenius Veum, Lillestrøm 18/9

Norska ligan är slut för säsongen.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm 9/0

Norska ligan är slut för säsongen.

Zara Jönsson, Stabæk18/5

Norska ligan är slut för säsongen.

Kim Sundlöv, Stabæk 18/0

Norska ligan är slut för säsongen.

Elma Junttila-Nelhage, Kolbotn 16/1

Norska ligan är slut för säsongen.

PORTUGAL

Cassandra Korhonen, Benfica 4/1

Cassandra Korhonen är tillbaka efter sjukdom. Det blev 15 minuters inhopp i matchen mot Famalicão och även 15 minuter mot Sporting CP.

SCHWEIZ

Sara Nilsson, FC Aarau 1/0

Den schweiziska ligan har startat och Sara Nilsson fick debutera direkt. Det svenska nyförvärvet från Hellas Verona byttes in i minut 76, då stod det 1–2 till St. Gallen och två minuter efter att Nilsson kommit in kom också slutresultatet 1–3.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow 18/1

Julia Molin startade i seriefinalen mot Ranger - men det blev en dyster match. Glasgow förlorade med 3–1. Molin byttes ut i den 84:e minuten.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid 9/4

Mot Real Sociedad byttes Kosovare Asllani in i den 54:e minuten och fem minuter senare hade hon hittat nätet till 3-0. Och under söndagen när man ställdes mot Real Betis var hon åter tillbaka i startelvan – men hon blev utbytt i den 61:a minuten när man tog sin femte raka vinst. Real Madrid klättrar rejält i tabellen just nu.

Hedvig Lindahl, Atletico Madrid 8/3 nollor

En vinst och ett kryss i veckan för Atletico Madrid – men Hedvig Lindahl satt på bänken under båda matcherna.

Hanna Lundkvist, Atletico Madrid 3/0

En vinst och ett kryss i veckan för Atletico Madrid - men Hanna Lundkvist satt på bänken under båda matcherna.

Fridolina Rolfö, Barcelona 22/9

Fridolina Rolfö har visat varför hon presterar på den allra högsta nivån. Mot Levante spelade Rolfö från start och byttes ut i den 74:e minuten - då ledde Barcelona med 4–0. Matchen slutade 4–1.

Under söndagen fick hon inte ännu en gång inte mycket speltid - i minut 54 hoppade hon in och då ledde "Blaugrana" med 6-0. Matchen mot Eibar slutade 7-1.

Michelle De Jongh, Madrid CFF 5/0



Tränarbytet har alltså inte gynnat Madrid CFF som haft en spelrik vecka. Förlust under onsdagen och förlust under söndagen - åtta raka förluster.

Michelle De Jongh spelade 25 minuter under onsdagen och fick även hoppa in under söndagen.

Ebba Hed, Madrid CFF 3/0

En fullspäckad vecka för de spanska lagen – det bjöds på derby och svenskmöte under onsdagen när Madrid ställdes mot Atletico Madrid. CFF förlorade med 3–2. Hed spelade de sista tio minuterna.

Under söndagen fick Hed sitta på bänken.

Amanda Edgren, Sporting de Huelva 1/0

En förlust och en vinst i veckan för Huelva i ligan. Men Edgren fanns inte med i truppen varken under onsdagen eller söndagen.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München 18/2

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg 12/2

Rebecka Blomqvist var inte med från start när Wolfsburg tog emot Werder Bremer, men i den 69:e minuten byttes hon in - och knappt tio minuter senare skrev hon in sig i målprotokollet till 3-1, som också blev slutresultatet.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 24/0

Den amerikanska ligan är slut för säsongen.

Julia Roddar, Washington Spirit - 20/1

Den amerikanska ligan är slut för säsongen.

Sofia Jakobsson, San Diego Wave – 0/0

Den amerikanska ligan är slut för säsongen.