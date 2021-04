SVENSKKOLLEN: Doldisen debutmålskytt - stortrivs i nya klubben: "Intressant och lärorikt"

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 3/0

Det blev ingen andra titel för Matilda Abramo, som inte ens kom till spel i cupfinalen mot Omonia Nicosia tidigare i april. Medan hennes medspelare klev av planen som förlorare, satt ytterbacken vid sidan av planen då hon fick en känning i knät under matchen som föranledde mötet med huvudstadslaget. Att avstå spel var alltså en försiktighetsåtgärd.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 8/2

En som däremot fanns med från start i den avslutande matchen var Sofia Hagman. Efter 90 minuter samt en halvtimmes förlängning stod det 0-0 på tavlan, och alltså väntade straffläggning. Väl där var det nervkittlande jämnt, men till slut drog motståndaren Nicosia det längsta strået och segrade. Ett surt slut på en annars väl genomförd säsong för Apollon.

ENGLAND

Jonna Andersson, Chelsea - 29/0

Efter att Prins Philip, hertig av Edinburgh och make till drottning Elizabeth, tillägnats en tyst minut, lade Chelsea inte på något sätt några fingrar emellan i mötet med Championship-laget London City Lionesses. När andradivisionslaget gästade stadskonkurrenten på Kingsmeadow under fredagen i FA-cupens fjärde runda skrevs slutresultatet till 5-0. Jonna Andersson byttes in i slutet på matchen.

Magdalena Eriksson, Chelsea - 28/2

Trots att hennes lag tog sig vidare till nästa runda var nog inte Magdalena Eriksson helt belåten efter storsegern på hemmaplan i London. Detta då kaptenen byttes ut under den andra halvleken, eftersom hon “drabbats av en skada”, som klubben skrev på Twitter. Det är ännu oklart hur det egentligen är fatt med försvarsgeneralen. På söndag väntar Bayern München i Champions League-semi.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/2 nollor

Då Ann-Katrin Berger matchats tämligen tufft under säsongen hade mycket väl Zecira Musovic kunnat få speltid i FA-cupen. Tränare Emma Hayes valde att låta den tyska landslagskeepern vila, men det var inte Musovic som fick hoppa in i målet i Bergers ställe. I stället gavs rutinerade Carly Telford förtroendet att spela från start.

Nor Mustafa, West Ham - 11/1

Även för “Hammers” var det cupfotboll på schemat i förra veckan. Så sent som i söndags gästade nämligen tredjedivisionslaget Chichester & Selsey östra London, vilket slutade i väntad West Ham-seger. Den tidigare Eskilstuna-spelaren fick hoppa in för hemmalaget, och tackade för förtroendet genom att bli målskytt. Målet efter en timme i 11-0-segern var Nor Mustafas första i West Ham-tröjan.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 4/1

Många månader av abstinens är till ända - den finska ligasäsongen är igång. För Maja Göthberg och hennes KuPS blev det en fin start, då nykomlingen Helsingin Palloseura besegrades med slutsiffrorna 4-0. I östra Finland fanns den svenska försvararen med från start. Härnäst väntar fjolårets tabellsjua PK-35 Vantaa på bortaplan.

Cassandra Korhonen, Åland United - 5/6

Inför den så efterlängtade premiären tog sig Åland United till final i cupen, genom att hemmaslå just Göthbergs Kuopion Palloseura. Avancemanget följdes därefter upp med ett kryss i ligan. Precis som under cupspelet fanns Cassandra Korhonen med på planen, vilket tidigare i år har lett till att svenskan kunnat få in bollen i mål. Under lördagens drabbning lyckades hon också bli målskytt, då hon målade med lite mindre än tio minuter kvar av ordinarie tid.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Efter att en rad spelare i Paris FC drabbats av covid-19 sköts matchen mellan huvudstadslaget och svenskornas Fleury upp. Dessförinnan hade Julia Spetsmark tvingats avstå från spel mot Bordeaux på grund av skada - och inte heller under helgen var anfallaren tillbaka på planen. Resultatet av det blev nytt nederlag i hemmamötet med Guingamp.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 6/1

Innan den uteblivna fajten häromveckan fanns även Michelle de Jongh på skadelistan, vilket innebar att hon missade drabbningen som föranledde matchen mot Guingamp. Till skillnad från Spetsmark kunde dock den Vittsjö-utlånade mittfältaren vara med ute på banan. För de Jonghs del blev det spel via inhopp i den andra halvleken.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 21/9

USA hade hela 37 matcher utan förlust inför att mötet med Sverige på Friends skulle kicka igång för lite mer än en vecka sedan. Trots supersviten var det svenska laget inte långt ifrån att knäcka stornationen, då Lina Hurtig öppnade målskyttet - och därmed stod för ett av målen i 1-1-krysset. Tillbaka på italiensk mark mäktade den offensiva stjärnan inte med att måla på nytt, men hon stod däremot för en assist. Juve vann med 3-0.

Linda Sembrant, Juventus - 24/4

Juventus ångar fortsatt på i Serie A; efter den senaste trepoängaren mot Sassuolo leder laget alltjämt ligan. Till saken hör dock att det blev en bänkplats senast för Sembrant, vars svenska landslag också går urstarkt. "Vi har vuxit otroligt senaste åren och har tagit stora steg, framför allt anfallsmässigt, vi kan skapa väldigt mycket", berättade hon i en intervju med Fotbollskanalen under det nu avslutade landslagslägret.

Marija Banusic, Roma - 6/1

En tid av spelledigt upphörde under helgen, då det var ligafotboll på schemat för Roma, som inför mötet med Fiorentina var i gott slag. Efter matchen var den fina formen intakt, eftersom huvudstadslaget bortaslog tabellsexan genom en tung 2-1-victoria. Marija Banusic fick dock nöja sig med att se sina medspelare ordna tre poäng från sidan av planen.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Precis som med Banusic sågs inte Stephanie Öhrström till på planen i Florens under lördagen. Men till skillnad från den förra Montpellier-spelarens situation, har en bänkplats för den svenska målvakten hört till vanligheterna under stora delar av säsongen, då huvudtränare Antonio Cincotta allt som oftast valt att starta med Katja Schroffenegger.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Trots att hon alltjämt har det kämpigt med speltiden, verkar Sophie Brundin uppskatta sin situation i Sassuolo. "Det är stenhård konkurrens med tre backar i italienska landslagstruppen och en i den belgiska. Men sedan hade jag naturligtvis hoppats på mer speltid", lät försvararen meddela Fotbollskanalen under föregående vecka.

Jonna Dahlberg, Florentia - 18/2

Sara Nilsson, Florentia - 17/2

Anfallaren har långt ifrån spottat in mål under den här säsongen. Det är Florentia-tränaren Stefano Carobbi medveten om, med tanke på att han valde att ge Nilsson speltid först via inhopp i mötet med Empoli. Efter en hejdlös målfest skrevs förlustsiffrorna till 6-2. Fyra av motståndarlagets sex fullträffar kom till i den andra akten, så racet för Florentias del var inte kört efter de första 45 minuterna.

Emelie Helmvall, Bari - 18/5

Det var inte bara Florentia som åkte på däng på nytt - Bari gjorde det också. Föga förvånande föll Emelie Helmvalls östkustlag i helgen igen, efter att tidigare under säsongen bara plockat en trepoängare på 18 försök i Serie A. På ett individuellt plan brukar Helmvall kunna slå till med någon balja titt som tätt, men mot Inter klev hon av planen mållös. Milano-laget segrade med resultatet 2-1.

Jenny Hjohlman, Napoli - 17/1

Tack vare två oavgjorda resultat och en vinst mot Jonna Dahlbergs och Sara Nilssons Florentia placerade sig Napoli ovanför nedflyttningsstrecket inför mötet med Milan. Trots söndagens nederlag borta i modemeckat Milano befinner sig Hjohlmans gäng fortsatt ovanför bottenharvande San Marino och Bari, som förvisso flåsar Neapel-laget i nacken. Den svenska anfallaren spelade för övrigt från start i det senaste mötet med Milan.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 0/0

Den norska ligan startar i maj.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan startar i maj.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan startar i maj.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0 nollor

Den norska ligan startar i maj.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn - 0/0

Den norska ligan startar i maj.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 16/0

Flera dagar innan mötet i cupen med Yverdon stod det klart att backen skulle vilas på grund av en mindre skadekänning. När den schweiziska ligan återstartade efter det nu avslutade landslagsuppehållet kunde ingen skavank stoppa henne - Wilma Andersson körde på från start i försvaret. Dessvärre slutade Luganos match mot St. Gallen med tung uddamålsförlust.

Skottland

Julia Molin, Glasgow City - 2/1

Det långa coronauppehållet avslutades med att Glasgow bortaslog Celtic i Edinburgh för lite mer än två veckor sedan. Efter den övertygande tremålssegern var det Forfar Farmingtons tur att bli besegrade, då Julia Molins gäng vann med hela 7-0 efter att just svenskan stått för ett av målen. I den efterföljande drabbningen blev det inget mål från försvararen, men serieledaren kunde ta tre poäng ändå. Faktum är att Molin inte ens kom till spel, då hon vilades efter att ha haft känningar i baksida lår.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 25/7

I den senaste ligamatchen var Sofia Jakobsson en av spelarna som var med i Reals startelva. Det är däremot långt ifrån säker att hon kommer tillhöra den spanska klubben i framtiden, då hennes kontrakt går ut till sommaren. "Just nu funderar jag inte så mycket på det, utan jag har en del kontakt med min agent, men än så länge har jag inte kommit fram till något beslut", har hon berättat i en intervju med Fotbollskanalen.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 21/14

Mot andalusiska Betis blev det, som så många gånger förr, speltid på nytt för storstjärnan Kosovare Asllani. Den finurliga mittfältskuggen kunde dessutom hitta målet för andra matchen i följd, men det gjorde inte att huvudstadslaget kunde plocka tre poäng på nytt. Svenskans balja från straffpunkten i den andra halvleken fastställde nämligen slutresultatet 1-1. Real Madrid återfinns för närvarande på tredje plats i tabellen.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 13/3 nollor

I sista stund stoppades målvakten från att vara med på förbundskapten Peter Gerhardssons samling. Ett flertal fall av covid-19 i klubblaget tvingade henne att stanna hemma i Spanien. Det blev alltså inga matcher för Lindahl i Sverige - och när Atlético var i farten igen fanns hon inte med på planen. Anledningen till det var att hon själv fått corona, vilket 37-åringen skrev om på Instagram.

Julia Karlernäs, Sevilla - 12/0

Utan landsmaninnan Lindahl i motståndarmålet slutade mötet mellan Sevilla och gästande Atlético Madrid med hemmaseger. Samtidigt som anfallaren Julia Karlernäs hoppade in i halvlek nummer två skrevs slutresultatet till 3-2, efter att spanjorskan Zenatha Coleman skickat in två av Sevillas tre mål.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Lova Lundin, Logrono - 4/1

Forwarden från Borlänge lämnade i februari Umeå för spel i Logrono, som är hotat av nedflyttning i den spanska högstaligan. Sedan ankomsten till bottenlaget har hon tråkigt nog inte fått särskilt mycket speltid, en trend som dock inte fortsatte under helgen; hon fick nämligen äntra planen under bortamötet med Real Sociedad. Som om inte det vore nog slog Lova Lundin till med sitt första mål i klubben, samtidigt som hennes lag föll i San San Sebastián.

"Jag trivs väldigt bra i Spanien så här långt. Det är väldigt intressant och lärorikt att bo och uppleva en ny kultur på det här sättet. I laget trivs jag också bra. Man har behövt anpassa sig mycket till ett mer tekniskt inriktat spel, men nu känns det som jag börjar komma in i det på riktigt", skrev Lundin bland annat i ett meddelande till Fotbollskanalen i förra veckan.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 8/0

För några år sedan smällde hon in mål i AIK i allsvenskan. I dag är hennes målfacit inte lika imponerande som då, men det är inte särskilt märkvärdigt, då hon tillhör det spanska bottengänget Espanyol. Barcelona-laget kryssade innan uppehållet mot Real Betis, och fick i den senaste matchen med sig en poäng igen. Nicole Odelberg Modin spelade från start.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 14/7

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 26/1

Bayern är i gungning. Efter förlust mot Wolfsburg i DFB-Pokal blev det nytt nederlag i ligan hemma mot Sinsheim-laget Hoffenheim. Alltså behöver det bli tre poäng i onsdagens match mot Turbine Potsdam, för att Bayern ska få lite vind i seglen inför att klart tuffare motstånd väntar. I Champions League-semifinal har Bayern lottats mot Chelsea, något som Hanna Glas är positivt inställd till. "Det ska bli kul att möta engelskt motstånd för oss och det är något vi alla ser fram emot", har hon berättat i intervju med Fotbollskanalen.

Amanda Ilestedt, Bayern München - 24/4

Även om Wolfsburg hemmaslog Amanda Ilestedts slåttermaskin i DFB-Pokal och det blev en plump i protokollet under helgen, går den tyska jätten ändå starkt i ligan. Trots den senaste chockförlusten i München placerar sig storlaget fortsatt som etta i tabellen. Inför Potsdam-drabbningen om några dagar har "Die Roten" i nuläget två poäng ned till tvåan. Senaste gången Bayern vann ligan var 2016.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 10/4

I Sveriges landskamp mot Polen fick Blomqvist speltid - och imponerande. Det var kanske ingen monster-insats från anfallarens sida, men hon fick ändå beröm från Fotbollskanalens Andreas Sundberg. I spelarbetygen skrev Sundberg bland annat att hon stod för en bra assist till Sveriges 2-1-mål, vilket möjliggjordes av ett fint inspel till målskytten Blackstenius. Väl tillbaka på tysk mark fick hon ny speltid i sitt klubblag, samtidigt som Wolfsburg segrade och därmed kunde knappa in på Bayern i topp.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 20/2

Om "Die Wölfinnen" ska kunna bli etta i Bundesliga för femte året på raken måste man fortsätta ta segrar som den i söndags över Freiburg. Det sjätteplacerade laget, som kommer från den sydvästra delen av landet, besegrades med slutsiffrorna 3-2. Fridolina Rolfö spelade från start och assisterade till ett av målen. Mittfältaren bidrog däremot inte till vinstmarginalen genom att stå för något av Wolfsburgs mål.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 5/1 nollor

Zala Mersnik gavs förtroendet att spela från start i några matcher, vilket förvånade en del, då förvärvet Emma Lind hade startade flera gånger i följd innan 19-åringen började vakta målet. I en ligamatch fick svenskan därefter speltid, för att senare förpassas till bänken igen till förmån för just Mersnik. Hemma mot Duisburg höll slovenskan nollan, samtidigt som lagkamraten på topp, Selina Cerci, skickade in avgörande 1-0.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 2/0

"Jag trivs bra. Vi, alla spelare, bor på samma ställe, så du är nära dina lagkamrater även utanför fotbollsplanen", berättade Freja Olofsson bland annat när Fotbollskanalen var i kontakt med henne i förra veckan. Att hon verkar vara tillfreds med tillvaron är inte så konstigt, inte minst med tanke på hur hennes debut föll ut. Mot Orlando i cupen assisterande nämligen mittfältaren till det avgörande 2-2-målet på stopptid.

Julia Roddar, Washington Spirit - 2/0

Även om ligan inte påbörjats än, har NWSL Challenge Cup inletts för bland annat Washington Spirit, där Julia Roddar numera spelar till vardags. Då den tidigare damallsvenska stjärnan inte blev uttagen till det senaste landslagslägret - något mittfältaren sa att hon "hade på känn" i en intervju med Aftonbladet - kunde hon debutera för sin nya klubb, och därefter göra sin andra match under förra veckan.