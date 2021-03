SVENSKKOLLEN: Doldisen målskytt - i sanslös 12-0-kross (!)

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 0/0

Under den senaste tiden har Matilda Abramo gjort stora framsteg i sin rehabilitering. Den korsbandsskadade ytterbacken deltar sedan en period tillbaka i lagets träningar - och i slutet på veckan kan det bli comeback i ligan. Försvararen skriver i ett sms till Fotbollskanalen att hon “förmodligen är matchredo på söndag”. Då ställs hennes Apollon mot Lefkothea på bortaplan.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 3/1

Det finns ingen hejd på deras framfart i den cypriotiska ligan. På söndagen tog 2020 års mästare ännu ett kliv mot att försvara sin titel, efter att Omonia Nicosia besegrats med klara 4-0. Det senaste tillskottet, Sofia Hagman, gavs ny speltid. Däremot lyckades hon inte göra något mål.

ENGLAND

Jonna Andersson, Chelsea - 22/0

Atlético Madrid avfärdades tack vare briljant målvaktsspel och två mål framåt. Slutresultatet 2-0 innebär att “Blues” sitter i förarsätet inför veckans match i Spanien, vilket gladde en framåtblickande Jonna Andersson: “Vi vill vinna alla titlar vi kan och tycker att vi är ett topplag i Europa. Vi går för den här titeln också”, sade ytterbacken till Fotbollskanalen efter matchen.

Magdalena Eriksson, Chelsea - 21/2

Försvararen reagerade med besvikelse när det stod klart att hon skulle missa landslagslägret på Malta. Till skillnad från det bakslaget är hon - med förra veckans resultat färskt i minnet - troligtvis inte så väldigt besviken. Även om hon själv stoppades från spel till följd av en skada tog regerande ligamästaren efter segern över Atlético tre betydelsefulla poäng mot West Ham. I nuläget toppar Chelsea tabellen före tvåan Manchester City.

Zecira Musovic, Chelsea - 1/1 nollor

När laget CL-spelade mot spanskt motstånd i mitten på förra veckan satt landslagsmålvakten Zecira Musovic på bänken. Mellan Londonlagets stolpar ute på planen stod tyskan Ann-Katrin Berger, som gjorde en supermatch. Svenskans platskonkurrent räddade dubbla straffar, och såg därmed till att det engelska storlaget kunde segra med två måls marginal. Mot West Ham var det däremot ingen Berger som fick vakta målet, utan just Musovic. Landslagskeepern höll nollan i sin debut. Här läser du mer om hennes insats och om matchen i sin helhet

Nor Mustafa, West Ham - 8/0

Mot Brighton blev det en tung uddamålsförlust för West Ham. I helgens möte med Chelsea blev det ny torsk, efter att motståndarlagets Bethany England gjort ett av rivalens två mål. Till följd av nederlaget är “Hammers” fortsatt näst sist i Women's Super League. Lage har blott två poäng ned till nedflyttningsplacerade Bristol.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 1/1

Kuopion Palloseura är vidare i cupen. Efter att Jyväskylän tidigare lämnat WO och KuPS tilldelats vinsten ställdes lagen mot varandra i slutet på förra veckan. Med facit i hand borde kanske motståndarlaget givit Maja Göthberg och hennes medspelare en skrivbordsseger på nytt. Laget med samma namn som staden de kommer ifrån föll med hela 12-0. Göthberg gjorde ett av målen.

Cassandra Korhonen, Åland United - 2/3

Den 17 april ställs regerande mästaren mot PK-35 Vantaa i premiären av finska ligan. Nu närmast väntar dock kvartsfinal i cupen för Åland United, som ännu inte vet vilket motstånd de kommer ställas mot. Först i dag (måndag) äger nämligen lottningen rum. Senast det begav sig för Korhonens gäng målade anfallaren genom att skicka in 1-0. Då stod Ilves för motståndet.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 9/2

Hemma mot Le Havre kunde inte fotskadan som tidigare stoppat Spetsmark från spel hindra henne från att få några minuter på planen. Den tidigare Benfica- och Manchester City-anfallaren hoppade in i den andra halvlekens 83:e minut. Då ledde Fleury med 1-0, vilket till sist även blev slutresultat.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 4/0

Det blev vinst med minsta möjliga marginal, men vem var det som stod för den avgörande fullträffen? Svaret på den frågan är Michelle de Jongh, som i och med det målade för första gången i sin nya klubb. Det var på en passning från fransyskan Lina Chabane som lånet från damallsvenska Vittsjö kunde få in bollen efter att det gått ungefär en kvart av matchen.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 17/7

Då man är utslaget ur CL var det enkom ligafotboll som gällde för Juventus i förra veckan. Men det var inte vilken match som helst som väntade den italienska jätten från norr - och det var inte vilken seger som helst som bärgades. I Derby d'Italia mot Milan vann tabellettan med 4-0 hemma i Turin. Lina Hurtig gjorde ett av de fyra målen.

Linda Sembrant, Juventus - 21/3

Enligt uppgifter till Göteborgs-Posten för tre veckor sedan var Linda Sembrant ett namn som intresserade BK Häcken. Dit kommer hon med största sannolikhet inte gå, om inte någon mycket oförutsett sker. Detta då landslagskuggen nyligen förlängde sitt nuvarande avtal med Juventus till sommaren 2022, för att sedan starta när slåttermaskinen segrade igen. Juve leder ligan och har numera sex poäng ned till andraplacerade Milan.

Marija Banusic, Roma - 3/0

Sju. Så många segrar i följd blev det för Roma, som föll i sin senaste Serie A-match. I bortamötet med tabellnian Hellas Verona stod kantspringaren Sara Mello för det enda målet. Slutresultatet skrevs alltså till 1-0, något Banusic inte kunde påverka. Tillskottet från franska Montpellier blev kvar på bänken matchen ut.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

I slutet på januari skrev målvakten i ett meddelande till Fotbollskanalen att det “såklart kan vara frustrerande ibland” att inte få kontinuerligt med speltid. Så känner nog Öhrström efter förra veckans laguttagningar. Vare sig mot Manchester City eller i ligan mot Sassuolo fick hon chansen att ställa sig mellan stolparna, och dessutom föll hennes Fiorentina i bägge matcherna.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Sassuolo fortsätter att gå starkt i Serie A. Dessvärre gör laget det utan Sophie Brundin på planen. Med svenskan på bänken segrade laget mot Fiorentina, efter att anfallaren Michela Cambiaghis avgörande 1-0-mål i den 26:e matchminuten. “Neroverdi” återfinns på en tredjeplats i tabellen.

Jonna Dahlberg, Florentia - 15/2

Det har sannerligen levererats blandade insatser av Florentia den senaste tiden. Efter segrar och förluster om vartannat blev det oavgjort, 0-0, mot tabellens nästjumbo, San Marino. Ett bottennapp. Blickar du mot Dahlberg personligen blir det roligare. Hon stod visserligen inte för något mål, men 20-åringen startade ändå för sitt grönsvarta lag. Det har inte hört till vanligheterna.

Sara Nilsson, Florentia - 14/2

Samtidigt som landsmaninnan Dahlberg något oväntat fick förtroendet att starta helgens Serie A-match placerade huvudtränare Stefano Carobbi Sara Nilsson på lagets bänk. Där blev hon däremot inte kvar matchen ut. Inför den andra halvleken byttes hon in i italienskan Federica Anghileris ställe.

Emelie Helmvall, Bari - 15/4

Faktumet att det är svårt att vinna fotbollsmatcher om man släpper in tre mål framåt fick spelarna i Bari erfara under helgen. Med Helmvall i startelvan chocköppnade motståndaren Empoli den andra halvleken genom att skicka in två snabba mål. Med ungefär 20 minuter kvar av matchen utökades dessutom ledningen genom Norma Cinotti. Därmed var saken klar. Slutresultatet skrevs till slut till 3-1.

Jenny Hjohlman, Napoli - 14/1

Napoli, som likt Bari kämpar för överlevnad i av tabellens nedre regioner, hade en bättre söndag än sin antagonist. På bortaplan mot Inter stod Neapel-laget för en överraskande god prestation, som mynnade ut i ett överraskande 0-0-kryss. Hjohlmans gäng är däremot fortsatt under strecket tillsammans med Emelie Helmvalls kamrater. I nuläget har Napoli fyra poäng upp till San Marino på säker mark.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 20/0

De gulklädda spelarna hade väntat i månader på att få spela Champions League-fotboll. Då sänkte anfallaren Alexandra Popp Lillestrøm genom att näta två gånger om i det först av två åttondelsfinalmöten, men LSK-tränaren Knut Slatleim var inte alltför nedslagen efter förlusten. “Jag är stolt över den prestation vi gör. Vi är bra på att försvara inlägg i boxen och det ger också kontringsmöjligheter för våra kantspelare, sade Slatleim till norska VG efter matchen. Cathrine Dahlström spelade för övrigt från start.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan är avslutad.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 5/2 nollor

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 18/5

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 12/0

Ytterst få skulle nog satsa sina pengar på en Lugano-vinst i nuläget. Laget är nämligen i sanslöst usel form. Eller rättare sagt: Laget har varit i sanslöst usel form sedan säsongen drog igång efter sommaren. Mot storstadslaget Zürich föll man för 16:e gången i följd i ligan. Laget är alltjämt sist i schweiziska högstaligan med noll inspelade poäng och en negativ målskillnad av 93.

Skottland

Julia Molin, Glasgow - 0/0

I förra veckan kunde ha spelats ha spelats match i CL i skotska Glasgow. Men det gjorde det ju inte. Orsaken till det är att Molins lag redan lämnat turneringen, då man slogs ut av Sparta Prag i sextondelsfinal. Uttåget för nästan tre månader sedan blev ett faktum efter att tjeckiskorna först segrade med 2-1 på hemmaplan, och senare drog det längsta strået på nytt genom att vinna med uddamålet på bortaplan.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 17/12

I segern över Logrono hoppade den offensiva stjärnan in under den andra halvleken. Några få dagar senare var hon inte ens med i den matchtrupp som togs ut inför mötet med Barcelona-laget Espanyol. Svaret till varför hon missade den sistnämnda matchen gav hon själv på Instagram. Där skrev hon att en skada stoppade henne från att spela. Till saken hör att hon tidigare under säsongen brutit näsan och drabbats av en hjärnskakning.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 20/5

I motsats till landsmaninnan Asllani startade Jakobsson båda matcherna under förra veckan. Samtidigt som hennes Real Madrid tog maximala sex poäng blev det inga mål framåt från anfallaren, som sagt till Aftonbladet att det är “jättekul” att Lyon uppges varar intresserat av anfallaren. Det var den tyska sajten Soccerdonna som för några veckor sedan skrev att den franska storklubben följer landslagsanfallaren.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 10/3 nollor

Efter operationen av ena knät var målvakten tillbaka i Peter Gerhardssons landslag för inte så länge sedan. Mot Österrike imponerade hon inte, och mot Chelsea hemma i Madrid gick det inte heller särskilt bra. I onsdagens CL-möte med den regerande engelska ligamästaren var det dock hela lagets insats som gjorde att Atlético föll, snarare än att det berodde på Lindahl personligen. Trivsamt var därför att hennes lag avrundade veckan med seger över Real Betis. Dessutom höll svenskan nollan.

Julia Karlernäs, Sevilla - 7/0

Claudia Pina. Det var spelaren som såg till att Sevilla kunde ta tre poäng borta mot Valencia. Hemmalaget gjorde förvisso matchens första mål genom Candela Andujar efter en kvart, men därefter skickade Pina in dubbla mål. Det första anlände i den 37:e minuten, det andra i minut 49. Julia Karlernäs hoppade in i matchen i mitten på den andra akten.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Efter att laget hade spelledigt efter landslagsuppehållet var det match igen på schemat för Sevilla. Sejde Abrahamsson, som trivs med att spela både i försvaret och på mittfältet, gavs dock ingen speltid. Med segern i åtanke kan tränare Cristian Toro inte kritiseras särskilt mycket för beslutet att inte spela Abrahamsson.

Lova Lundin, Logrono - 2/0

Som berört ovan blev det förlust mot Real Madrid. Mot Madrid CFF på söndagen blev det däremot ingen torsk, utan ett stärkande 2-2-resultat. Att ivorianskan Ida Guehai och spanjorskan Inés Juan Altamira stod för ett mål vardera var anledningen till att Logrono kunde få med sig en poäng hem till norra Spanien. Lova Lundin fick ingen speltid i någon av matcherna.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 3/0

Förra veckan var inte särskilt munter för någon av spelarna i Espanyol. Efter förlusten borta mot Valencia på den spanska östkusten blev det nytt nederlag i den efterföljande matchen mot svensklaget Real Madrid. Dessvärre var den sistnämnda förlusten lagets tredje på lika många matcher. Nicole Odelberg Modin, som hoppade in mot Valencia och startade mot Real, väntar ännu på sitt första mål i sin nya klubb.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 9/3

Inte heller förra veckan blev det någon match för Slavia Prag. Sedan bortamötet med Liberec för ungefär en vecka skutits upp i elfte timmen har det varit högst oklart om fotbollsspelandet kan vara igång igen inom den närmaste framtiden. Mia Persson skriver i ett meddelande till Fotbollskanalen att “tanken är att köra spela i helgen”. Om det verkligen blir så återstår att se.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 18/1

Inför CL-matchen mot Kazygurt menade hon själv att hon sov “jättedåligt” (intervjun läser du i sin helhet här) till följd av den tidsomställning som blev en följd av lagets bortaresa till Kazakstan. När Hanna Glas gick upp ur sängen den morgonen trodde hon nog inte att hon själv skulle bli målskytt, men det blev hon. Försvararen skickade in 4-0 i den andra halvleken. Några dagar senare startade hon i Bayerns seger över Freiburg.

Amanda Ilestedt, Bayern München - 17/3

Det var inte på något sätt två misslyckade matcher från Amanda Ilestedts sida. I jämförelse med lagkompisen Glas var föregående vecka dock rätt blek. Varken i mötet med det kazakiska laget eller i Bundesligamatchen hemma i Tyskland startade hon. I bägge fajterna hoppade hon i stället in under den andra halvleken.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 13/1

Likt Bayern inkasserade Wolfsburg dubbla segrar när det först väntade Europaspel, för att därefter vankas ligamatch. Medan antagonisten från München hade det tämligen enkelt i Kazakstan fick “Die Wölfinnen” kämpa desto hårdare för att ro hem segern mot Lillestrøm. Norskorna gjorde sitt för att få med sig ett bra resultat hem till Norge, men föll till slut. Därefter tog den regerande tyska ligamästaren tre poäng mot Meppen. Rolfö spelade från start i båda matcherna.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 4/2

För Fotbollskanalen har Blomqvist berättat att orsaken till att hon byttes ut i veckans CL-match var till följd av en “liten känning”. Som hon själv också antydde skulle det visa sig att skadan inte var särskilt allvarlig. Till helgen kunde hon som tur var spela match - och göra mål på nytt. Med knappt 20 minuter spelade skickade hon in 1-0, vilket banade vägen för Wolfsburgs seger med 4-0.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 3/0 nollor

Samtidigt som en hel del lag hade Europamatch på schemat reste Turbine Potsdam under fredagen västerut för möte med Bundesligafyran Bayer Leverkusen. Även om Emma Linds lagkamrater Gina-Maria Chmielinski och Małgorzata Mesjasz gjorde ett mål vardera under den andra halvleken föll gästerna. Slutresultatet skrevs till 4-2. Rosengård-förvärvet väntar ännu på sin första hållna nolla.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 0/0

Säsongen drar igång under första halvan av 2020.

Julia Roddar, Washington Spirit - 0/0

