SVENSKKOLLEN: Efter fem månader - fotbollen igång i Tjeckien: "Såklart skönt"

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 1/0

Bara veckor innan säsongen skulle dra igång skadade Matilda Abramo korsbandet för andra gången under sin karriär. I lördags var hon tillbaka på planen, efter nära sex månaders rehabilitering. Ytterbacken fick möjlighet till spel via inhopp i 1-0-segern över Lefkothea. Härnäst kan det förhoppningsvis bli en startplats för försvararen, vars lag ställs mot Nea Salamis.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 4/1

Efter att ha korats till mästare förra veckan var det match igen för Apollon. Det var också dags för Sofia Hagman att få ny speltid. Den tidigare damallsvenska spelaren gjorde däremot inget mål, men vad gör det när en av ens lagkamrater kan kliva fram och fixa ny vinst? Det avgörande målet stod den brittiska anfallaren Rio Hardy för.

ENGLAND

Jonna Andersson, Chelsea - 24/0

Tack vare 2-0-segern hemma i England räckte krysset mot Atlético Madrid i returen till avancemang i Champions League. I storturneringen väntar härnäst Wolfsburg, vilket blir en ordentlig värdemätare. Tyskorna har nämligen prenumererat på ligatitlar de senaste åren och var i CL-final så sent som i slutet på förra sommaren. Det ska däremot sägas att det inte är ett oävet Chelsea som väntar. Efter vinsten i finalen av ligacupen mot Bristol City i slutet på föregående vecka har laget vunnit 17 av sina 20 senaste matcher.

Magdalena Eriksson, Chelsea - 22/2

Ovan berörda Andersson spelade från start i veckans båda matcher. Det gjorde inte kuggen Magdalena Eriksson, som först satt på bänken i CL och sedan startade i ligacupen. Orsaken till att det inte blivit så väldigt många minuter på planen den senaste tiden är mot bakgrund av en skada. Här läser du för övrigt mer om Chelseas finalseger under söndagen.

Zecira Musovic, Chelsea - 1/1 nollor

efter att ha debuterat i Chelsea. Mot varken Atlético eller Bristol i veckan fick dock landslagsmålvakten speltid. Istället var det tyskan Ann-Katrin Berger som fick förtroendet att stå mellan stolparna.

Nor Mustafa, West Ham - 8/0

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 1/1

Under måndag förmiddag för en vecka sedan lottades kvartsfinalerna i finska cupen. För Maja Göthberg och hennes Kuopion Palloseura väntar möte med FC Honka, som spelar sina hemmamatcher i stadsdelen Hagalund utanför Helsingfors. Matchen mot fjolårsfemman i ligan kickar igång på söndag.

Cassandra Korhonen, Åland United - 2/2

Regerande cupmästaren Åland United ställs å sin sida mot PK-35 Vantaa. Det gör Cassandra Korhonens gäng på lördag eftermiddag efter att tidigare ha tillintetgjort TPS, och därefter planenligt besegrat Ilves på bortaplan i Tammerfors. Det svenska nyförvärvet har gjort mål två matcher i följd. Förhoppningsvis kan hon skjuta sitt lag vidare i cupen i helgen.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Under en period i vintras vanns det flera matcher i följd och en tid var laget obesegrat. Det gick bra för Fleury. Nu är det tungt. I och med förlusten borta mot Dijon i östra Frankrike har Spetsmark och hennes lagkamrater endast segrat i en av de fem senaste matcherna.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 5/1

Tre mycket sköna poäng plockades mot Le Havre på hemmaplan efter att ingen mindre än Michelle de Jongh debutmålat för sin nya klubb. Lika kul hade hon det inte i lördags, då det, som berört, blev förlust. Motståndaren fick med sig alla tre poäng efter att Fleury släppt in trippla mål och själva endast mäktat med att stå för ett i offensiv riktning. Den betydelselösa fullträffen låg polskan Dominika Grabowska bakom.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 18/8

För första gången denna säsong blev det förlust mot italienskt motstånd för jätten från norr. Trots att Lina Hurtig fick in nytt mål besegrade alltså huvudstadslaget Roma giganten i Coppa Italia under helgen. Nederlaget i det första semifinalmötet blev ett faktum efter att Lindsay Thomas skickat in avgörande 2-1 i matchens absoluta slutskede.

Linda Sembrant, Juventus - 22/3

Precis som Hurtig fick Sembrant speltid i en överraskande uddamålsförlust i cupspelet. Det tunga nederlaget betydde dock knappast att mittbacken började ångra sitt val att inte flytta hem till Sverige efter att hennes kontrakt med storklubben går ut i sommar. För den som inte hängt med i svängarna har mittbacken förlängt sitt avtal med Juve, trots att hon hade anbud från flera svenska klubbar. Det sistnämnda berättade hon i en intervju med Fotbollskanalen för en tid sedan.

Marija Banusic, Roma - 4/0

Mot Hellas Verona blev nyförvärvet från franska ligan kvar på bänken hela matchen. I den smått otroliga segern över Juventus gavs hon, om än lite, speltid av Roma-tränaren Elisabetta Bagnoli. Anfallaren hoppade in i spanjorskan Paloma Lazaros ställe i den 90:e minuten. Härnäst ställs 25-åringens lag mot Inter.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Det var sannerligen aldrig något snack om vilket lag som skulle ta sig vidare från Fiorentinas CL-åttondel mot Man City. De blåklädda från Manchester hemmaslog först italienskorna med 3-0, för att sedan krossa Fio med hela 5-0 borta på den Apenninska halvön. Öhrström-konkurrent Katja Schroffenegger stod båda mötena med det engelska storlaget.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Jonna Dahlberg, Florentia - 15/2

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Sara Nilsson, Florentia - 14/2

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Emelie Helmvall, Bari - 15/4

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Jenny Hjohlman, Napoli - 14/1

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 21/0

Norskorna befann sig på träningsläger i Ungern före onsdagens returmatch mot Wolfsburg i Champions League. Det hjälpte föga. Då tyskorna fick in två nya mål efter Lillestrøms inledande tvåmålsförlust blev det respass för Cathrine Dahlström och de andra gulklädda spelarna. "Vi mötte ett mycket bra lag, och på den här nivån straffas man hårt", sade LSK-tränaren Knut Slatleim till tidningen VG efter uttåget.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan är avslutad.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan är avslutad.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 5/2 nollor

Den norska ligan är avslutad.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 18/5

Den norska ligan är avslutad.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 13/0

Det har hänt något stort borta i Schweiz: Lugano har tagit säsongens första poäng. Samtidigt som Wilma Andersson - för ovanlighetens skull - inledde på bänken fick hennes lag en drömstart med tidigt ledningsmål i den första halvleken. Då motståndaren Lutzen också bara fick in en fullträff slutade mötet oavgjort, 1-1.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow - 0/0

Samtidigt som den skotska högstaligan på herrsidan har varit igång som vanligt är damernas ligaspel pausat. Att det inte spelas någon kvinnlig fotboll på många håll är däremot inte det enda som upprör många. Bristen på ekonomiskt stöd till klubbarna är också en källa till irritation. I en intervju med Daily Record har Glasgow City-basen Laura Montgomery menat att landets fotbollsförbund stöttar klubbar som hennes alltför lite under den pågående coronapandemin.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 17/12

Inför mötet med Espanyol var hon inte med i matchtruppen till följd av en skada, meddelade hon själv på sociala medier. När det vankades Madridderby mot antagonisten Atlético fanns stjärnan inte heller att tillgå. Real segrade ändå med 1-0, vilket var en viktigt victoria i kampen om Europaplatserna. För närvarande är det vitklädda av huvudstadslagen trea i tabellen, Altético är femma.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 21/6

Spanska Marca beskrev för en tid sedan Sofia Jakobsson som något av en målsumpare i ligamötet mellan Real Madrid och Logrono. Så var det inte i helgen. Med svenskan från start blev det som nämnt tre inkasserade poäng. Vem som stod för det matchavgörande målet i den andra halvleken? Ingen mindre än Sofia Jakobsson. Här läser du mer om matchen.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 12/3 nollor

Mötet med stadsrivalen var inte den enda matchen som Hedvig Lindahl spelade under förra veckan. I onsdags vaktade hon målet i det oavgjorda mötet med Chelsea på hemmaplan, vilket dessvärre slutade i att man slogs ut ur CL. När det stod klart att målvakten skulle få ställas mot just Londonlaget medgav hon att det skulle bli speciellt. Rutinerade Lindahl tillhörde den regerande engelska ligamästaren mellan 2015 och 2019.

Julia Karlernäs, Sevilla - 8/0

Bortavinsten över Valencia följdes under söndagen upp med ett kryss på Estadio Jesús Navas i södra Spanien. För motståndet stod Lova Lundins Logrono. Julia Karlernäs spelade visserligen inte från start, men fick ändå äntra planen i den andra akten. Den tidigare damallsvenska spelaren byttes in i anfallaren Raquel Pinels ställe i minut 62.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Det går inte att hävda att det blivit särskilt mycket speltid för Sejde Abrahamsson sedan hon anslöt till spanska Sevilla från Piteå. Under söndagen valde lagets tränare, argentinaren Cristian Toro, att ännu en gång inte ge försvararen någon speltid. Det är inte så troligt, men förhoppningsvis kan 23-åringen få visa vad hon går för i nästa match. I den väntar Real Sociedad.

Lova Lundin, Logrono - 2/0

Laget överraskade och fick med sig ett 2-2-resultat från mötet med Madrid CFF för lite mer än en vecka sedan. I går, söndag, överträffade svenskans gäng förväntningarna på nytt. Logrono - ligans för tillfället sämst placerade lag - lyckades oväntat spela 0-0 mot Julia Karlernäs och Sejde Abrahamssons Sevilla. Lova Lundin gavs ingen speltid.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 4/0

Bottenharvande Espanyol har det inte lätt för tillfället. Trots att den förra AIK-anfallaren Nicole Odelberg Modin bildade forwardspar med spanjorskan Brenda Perez föll laget med uddamålet mot Santa Teresa på hemmaplan. Det var Barcelona-lagets fjärde förlust på lika många matcher, vilket lett till att laget allt tydligare dragits in i bottenstriden. Med blott två poäng ned till tabellens jumboplats kämpar svenskans gäng för överlevnad.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 10/3

Efter fem månader utan ligafotboll till följd av covid-19-läget i Tjeckien var det till slut dags igen under lördagen. Med mittfältaren Mia Persson från start visade hennes lag på spelsug genom att besegra stadskonkurrenten Dukla Prag med hela 6-0. Den 29-åriga anfallaren Tereza Kozarova låg bakom trepoängaren med sina fyra mål. "Det är skönt att äntligen vara igång med fotbollen såklart. Nu hoppas jag att allt fortsätter så här under hela våren", lät Persson meddela Fotbollskanalen efter helgens vinst.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 18/3

Den betryggande 6-1-segern borta i Kazakstan innebar att avancemanget var så gott som klart redan efter det första Champions League-mötet med Kazygurt. Det betydde dock inte att laget lutade sig tillbaka när det väntade returmatch hemma i Tyskland. Jätten vann med 3-0 och är därmed klart för nästa fas i turneringen. Ilestedt spelade från start.

Hanna Glas, Bayern München - 20/1

Efter segern i Europa och den efterföljande viktorian i Bundesliga mot Essen är det i början på nästa vecka dags för kvartsfinaler i CL. På fredagen lottades det fram att Bayern ställs mot Rosengård, vilket gladde några av det damallsvenska lagets spelare. Försvararen Nathalie Björn hävdade att hennes lag har en "väldigt bra chans", något Hanna Glas förvånades över. I en intervju med Fotbollskanalen berättade hon att "allt annat än en seger är ett misslyckande". Ett spännande möte väntar.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 14/2

Även turneringens fjolårsfinalist tog sig i början på förra veckan vidare. Efter att Lillestrøm slagits med 2-0 på hemmaplan blev det samma segermarginal för "Die Wölfinnen" borta i Norge, trots att både Rolfö och Blomqvist vilades. I nästa runda väntar tungviktaren Chelsea, som går urstarkt i England. Vad gäller Bundesliga inkasserades det senast mot tabellfemman Bayer Leverkusen tre nya poäng. Slutsiffrorna skrevs till 2-0. Rolfö gjorde ett av målen.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 5/2

Efter det stundande mötet med Werder på hemmaplan är det Champions League-spel igen för några av världens bästa klubblag nästa vecka. Som berört står engelska Chelsea för motståndet. Det skrämmer dock inte svenskan Rebecca Blomqvist, som har berättat för Fotbollskanalen att hon tror att att hennes Wolfsburg "har goda chanser att ta sig vidare". Den första matchen mellan lagen spelas i London.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 4/1 nollor

Likt tidigare var det dubbla Bundesliga-fajter på Turbine Potsdams schema när ett gäng lag hade matcher i CL under veckan. Kryss, 0-0, mot Werder Bremen följdes under helgen upp med vinst över bottenharvande SC Sand. Emma Lind startade mot Bremen, och blev sedan placerad på bänken i matchen mot Sand. Hennes lag är fyra i tabellen.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 0/0

Säsongen drar igång under första halvan av 2020.

Julia Roddar, Washington Spirit - 0/0

Säsongen drar igång under första halvan av 2020.