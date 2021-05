SVENSKKOLLEN: Efter flytten - tidigare Djurgårdsstjärnan debutmålskytt i Norge

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 3/0

Säsongen är avslutad.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 8/2

Säsongen är avslutad.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 33/2

Säsongen är avslutad.

Jonna Andersson, Chelsea - 34/0

Säsongen är avslutad.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/2 nollor

Säsongen är avslutad.

Nor Mustafa, West Ham - 13/1

Säsongen är avslutad.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 10/2

Serieledaren hade etablerat tryck mot motståndarmålet, men det var inte KuPS som tog ledningen. I stället var det Åland United-spelaren Karen Reyes som skickade in hemmalagets, och matchens, första mål. Det blev dock inte drabbningens sista. Med tio minuter kvar att spela kvitterade Aino Kröger efter en aningen rörig situation i straffområdet. Därefter föll inga fler mål. Alltså kunde Maja Göthbergs lag få med sig en poäng från Mariehamn.

Cassandra Korhonen, Åland United - 12/12

Trots att det slutändan nog var ett rättvist resultat mellan ettan Kuopion Palloseura och ligatrean Åland United var det en märkbart besviken Cassandra Korhonen som mötte media efter poängtappet. Till saken hör att svenskan inte gjorde en dålig match på något sätt; det var Uppsala-förvärvet som spelade fram till Reyes inledande 1-0.

"Vi kommer inte upp i nivå och hade vi kommit upp i nivå hade vi haft mycket mer att ge. Det hade sett annorlunda ut. Jag vet inte vad det beror på, om det var att vi var stressade och pressade nu när vi mötte ett bättre lag. Det är svårt att säga", berättade hon inledningsvis för Ålands Radio. Därefter avslutade hon på följande sätt: "Vi ska kunna klara av att hantera det här bättre. Med tanke på att vi tog ledningen känns det surt, men jag vet inte vad mer vi kan förvänta oss när vi inte kommer upp i nivå."

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 8/1

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 23/9

Säsongen är avslutad.

Linda Sembrant, Juventus - 27/4

Säsongen är avslutad.

Marija Banusic, Roma - 9/1

I mitten på mars chockade huvudstadslaget Juventus genom att vinna med 2-1 i det första av två semifinalmöten i Coppa Italia. Trots att det blev förlust i returen avancerade Roma vidare till finalen, som spelades under söndagen. Väl där blev det jämnt mot Serie A-tvåan Milan. Samtidigt som Marija Banusic gavs speltid via inhopp under den första förlängningskvarten - ja, matchen gick till förlängning - vann hennes lag. Först efter att en straffläggning genomförts korades Rom-laget till mästare.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 7/0 nollor

Säsongen är avslutad.

Sophie Brundin, Sassuolo - 6/0

Säsongen är avslutad.

Jonna Dahlberg, Florentia - 22/2

Säsongen är avslutad.

Sara Nilsson, Florentia - 17/2

Säsongen är avslutad.

Emelie Helmvall, Bari - 22/6

Säsongen är avslutad.

Jenny Hjohlman, Napoli - 20/1

Säsongen är avslutad.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 2/0

Lokaltidningen Bergens Tidende skrev inför säsongen att Arna-Bjørnar "måste kämpa för att överleva" i Toppserien. Så här långt har den förutsägelsen verkat stämma. I premiären blev det förlust efter fyra insläppta mål och i slutet på förra veckan åkte laget på nästa smäll av Lillestrøm. Trots att Lövgren var en av de startande i försvaret var det ihåligt bakåt - LSK vann med 5-2.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 2/1

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0 nollor

I höstas fanns hon med från start mot just Lillestrøm - efter en udda uppladdning. Då hon bröt fingret innan matchen valde hon att kliva ut på planen med en omsydd handske, vilket skapade rubriker. I lördags var inte fokuset lika stort på målvakten av den enkla anledningen att hon satt på bänken. Startade gjorde Gudbjörg Gunnarsdottir.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 1/0

Precis som några av de andra lagen i serien inledde LSK ligaspelet först i helgen. Och vilken start det blev. Efter forwarden Sophie Roman Haugs fullträff med knappt tio minuter kvar av den första halvleken rasslade det in mål ordentligt. Med ytterback Dahlström i elvan blev det, som berört ovan, klar seger. En trivsam premiär alltså.

Mimmi Löfwenius Veum, Lillestrøm - 0/0

I jämförelse med Dahlström var årets första match i Toppserien inte lika angenäm för Mimmi Löfwenius Veum, som efter att ha varit utlånad till klubben i fjol blev klar för en permanent flytt i april. Alingsås-produkten fick däremot inte delta aktivt när det väntade tävlingsmatch för första gången på ett tag, utan placerades på bänken av tränare Knut Slatleim.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 23/0

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow City - 11/2

Tabellettan fortsätter att gå starkt borta på de brittiska öarna. Och det är egentligen inga konstigheter - Glasgow har gjort det bra under hela säsongen. Hur som helst började Julia Molins lag med att hemmaslå Hearts med 4-1. Några dagar senare blev det ny seger mot fyran Spartans. Molin startade i bägge matcherna.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 31/8

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 27/16

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 13/3 nollor

Nu var det ett bra tag sedan målvakten tog sig tillbaka till träningsplanen efter att ha smittats av covid-19. Om hon fått spela så fort hon blivit disponibel? Tyvärr inte. Under tiden svenskan inte var tillgänglig tog Pauline Peyraud-Magnin över som förstemålvakt och sedan dess har fransyskan fortsatt stå i mål. Så sent som i förra veckan, då det blev surt uttåg ur Copa de la Reina, var det Peyraud-Magnin som fick starta. Lindahl placerades på bänken.

Julia Karlernäs, Sevilla - 17/0

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Lova Lundin, Logrono - 9/1

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 8/0

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 19/7

Då den huvudsakliga utmanaren till ligaguldet, Sparta Prag, vann planenligt mot Viktoria Plzen var Slavia tvunget att också vinna för att inte halka efter stadsrivalen. Borta mot Slovacko hade inte heller Mia Perssons gäng några större svårigheter att segra; svenskans lag segrade med 6-0 efter att Persson gjort ett av målen. De två Prag-lagen på precis lika många poäng inför de två återstående omgångarna.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 31/3

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Amanda Ilestedt, Bayern München - 28/4

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 14/5

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 24/4

I ett tidigare ligamöte med Frankfurt behövde den regerande mästaren vinna för att haka på titelkonkurrenten Bayern i toppen av Bundesliga. Rolfö insåg allvaret direkt, var påpassligt först på bollen efter en retur från motståndarmålvakten och nickade in ledningsmålet redan efter 75 sekunder. I den senare cupfinalen mot samma lag kom ingen fullträff från svenskans sida, men det gjorde ju inget i och med att Wolfsburg fick lyfta bucklan ändå.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 5/1 nollor

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 7/0

Om det var behagligt att möta Julia Roddars Washington Spirit, hade Louisville det betydligt tuffare senast mot North Carolina Courage. Motståndaren från sydöstra USA lade inga fingrar emellan hemma på WakeMed Soccer Park, utan öste på från första till sista stund. I den sjunde minuten öppnade Abby Erceg målskyttet och när domaren ett tag senare förkunnade att matchen var slut hade nykomlingen släppt in ytterligare fyra mål. Freja Olofsson spelade från start.

Julia Roddar, Washington Spirit - 8/0

Krysset i premiären och det något överraskande nederlaget mot just Olofssons Louisville följdes under förra veckan upp med ligasäsongens första trepoängare. I den amerikanska huvudstaden agerade Ashley Hatch matchhjälte genom att skicka in 2-1, som blev det mål som sänkte gästande Houston Dash. Värt att nämna är att laget sedan vann igen mot OL Reign under natten till i dag, måndag. Den svenska mittfältaren gavs speltid i bägge matcherna.