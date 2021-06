SVENSKKOLLEN: Gjorde sitt första mål i nya klubben: “Krigar och sliter som ett djur”

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 3/0

Säsongen är avslutad.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 8/2

Säsongen är avslutad.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 33/2

Säsongen är avslutad.

Jonna Andersson, Chelsea - 34/0

Säsongen är avslutad.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/2 nollor

Säsongen är avslutad.

Nor Mustafa, West Ham - 13/1

Säsongen är avslutad.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 11/3

Ligan har uppehåll till början på juli.

Cassandra Korhonen, Åland United - 13/12

Ligan har uppehåll till början på juli.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Säsongen är avslutad.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 10/1

Säsongen är avslutad.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 23/9

Säsongen är avslutad.

Linda Sembrant, Juventus - 27/4

Säsongen är avslutad.

Marija Banusic, Roma - 9/1

Säsongen är avslutad.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 7/0 nollor

Säsongen är avslutad.

Sophie Brundin, Sassuolo - 6/0

Säsongen är avslutad.

Jonna Dahlberg, Florentia - 22/2

Säsongen är avslutad.

Sara Nilsson, Florentia - 17/2

Säsongen är avslutad.

Emelie Helmvall, Bari - 22/6

Säsongen är avslutad.

Jenny Hjohlman, Napoli - 20/1

Säsongen är avslutad.

NORGE

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 5/1

Inledningen på säsongen har onekligen varit tuff för Arna-Bjørnar, som i fjol klarade sig kvar i högstadivisionen med fem poäng fler än direktnedflyttade Røa. För att undvika degradering i år behövs fler segrar - så här långt har det blivit fyra förluster och ett oavgjort resultat. Oväntat nog kom den första poängen i fredagens möte med topplaget Sandviken. Efter ett baklängesmål på stopptid slutade matchen 1-1.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 5/1

Fullträffen som höll på att ge laget från Bergen tre dyrbara poäng mot Sandviken gjordes av ingen mindre än Emelie Lövgren. Målet kom till genom att medspelaren Marte Hjelmhaug slog en frispark mot mål, som försvararen kunde knoppa in i den 23:e matchminuten. Målet var hennes första sedan hon lämnade Piteå för spel i Norge i slutet på 2019.

“Såklart kul att göra mål i en match där vi får med oss poäng. Men direkt efter matchen kände jag enbart en extrem besvikelse. Med lite distans till matchen så känns det dock okej med en poäng. Hellre det än ingen alls. Prestationen är man desto stoltare över där samtliga spelare krigar och sliter som djur från minut ett”, berättade Lövgren i ett meddelande till Fotbollskanalen i slutet på förra veckan.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 3/0 nollor

Mimmi Löfwenius Veum, Lillestrøm - 2/1

Veckan inleddes på bästa möjliga sätt: med säsongens första mål. Det var under tisdagens möte med Klepp i sydvästra Norge som fullträffen kom efter att Mimmi Löfwenius Veum hoppat in i den andra halvleken. Sent i matchen, med bara minuter kvar av ordinarie tid, skickade hon sedan in 5-1 efter att ha kommit fri med motståndarlagets Kathrine Larsen. I den efterföljande matchen blev det ett nytt inhopp för forwarden.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 5/0

Samtidigt som sin svenska kollega i anfallet hade en bra dag i början på veckan och LSK segrade med stora siffror, blev det betydligt tuffare till helgen. Mot Rosenborg, två i tabellen på sämre målskillnad än ettan Vålerenga, släppte Lillestrøm in trippla mål och föll tungt. Det trots att Cathrine Dahlström gjorde sin femte raka match från start i ligan.

Zara Jönsson, Stabæk - 5/1

Det såg länge ut att bli förlust för Stabæk mot Lyn under lördagen. Men en viss inhoppare fixade en poäng, efter ett fint mål. Den tidigare Halmstads BK-talangen Zara Jönsson hoppade in i den andra halvleken och var den som kvitterade till 2-2 genom ett välplacerat avslut i den 92:a matchminuten. Det gladde tränare Per Inge Jacobsen: "Det är mycket trevligt att en ersättare kommer in som är spelsugen och visar att hon vill få fler minuter planen", sa han i en kommentar efter matchen på lagets hemsida.

Kim Sundlöv, Stabæk - 4/0

I motsats till lagkamraten Zara Jönsson hade inte Kim Sundlöv det fullt lika kul under föregående vecka. Anledningen till det är mycket enkel: av huvudtränare Jacobsen gavs hon ingen speltid, utan satt på bänken senast mot Lyn. Det beslutet överraskade något, då hon tidigare under säsongen fått äntra planen.

Elma Junttila-Nelhage, Kolbotn - 2/0

“Att spela i allsvenskan hade varit coolt”, berättade Elma Junttila-Nelhage för GP under 2019. Då tillhörde hon Göteborgslaget IK Zenith. Nu har hon lämnat Sverige och BK Häcken - som hon efter en tid i Zenith värvades till och gjorde två matcher för i svenska cupen - för att spela i Norge. Så här långt har det blivit speltid i två ligamatcher. Hennes senaste framträdande skedde häromdagen när Kolbotn föll mot Avaldsnes.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 25/0

Säsongen är avslutad.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow City - 12/2

Säsongen är avslutad.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 30/17

För svenskan har hela våren präglats av rykten. Det har bland annat skrivits om att hennes agent ska ha rest ner till Italien för att träffa representanter för Juventus. Inför söndagens ligaavslutning kom dock nya, helt andra, uppgifter. Enligt journalisten Arancha Rodríguez, som arbetar på radiokanalen Cope, stannar Asllani i den spanska huvudstaden. Rodríguez menar att det bara är en namnteckning som saknas för att hennes utgående kontrakt ska förnyas.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 34/8

Samma journalist som refererades till ovan har varit osäker till hur det blir med Sofia Jakobssons framtid i huvudstadsklubben, men tror inte att det blir något nytt avtal efter att stjärnans kontrakt löper ut i sommar. Men trots att det alltså inte verkar bli någon fortsättning i Real spelade hon i slutomgången under söndagen. Madrid-laget fick 1-1 mot Granadilla Tenerife och slutade två i tabellen bakom ettan FC Barcelona.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 17/5 nollor

Avslutningen på ligan har varit trivsam för Lindahl, som åkte på covid-19 för en tid sedan och under en period inte var tillgänglig för spel. I början på juli blev det tre poäng mot självaste Barça och därefter följde dubbla segrar mot bottengängen Espanyol och Logrono. I den sista matchen för säsongen, som spelade under helgen, blev det ny seger mot trean Levante. Dessutom höll Lindahl nollan.

Julia Karlernäs, Sevilla - 19/0

I den avslutande segern mot Espanyol fick hon hoppa in i den andra halvlekens 72:a minut. Därmed kan Julia Karlernäs ha gjort sin sista match i Spanien, eftersom hennes kontrakt nu går ut. “Ja, det finns intresse i Sverige, det gör det”, berättade hon nyligen för SVT Sport. Karlernäs tillhörde för övrigt damallsvenska Piteå mellan 2017 och 2020.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 2/0

Med två spelade matcher sedan januari är det lämpligt att ställa sig frågan om Sejde Abrahamsson kanske borde titta på vilka alternativ som finns till en flytt från Sevilla. Men att det inte blivit så mycket speltid har sina förklaringar. I förra veckan meddelade hon Fotbollskanalen bland annat att hon skadade sig i Spanien, vilket gjorde att hon inte var disponibel för spel under en period.

Lova Lundin, Logrono - 11/1

Att den sista matchen för den här säsongen mot Rayo Vallecano slutade oavgjort hade ingen betydelse för vilken division Logrono tillhör när fotbollen drar igång igen efter sommaren. Orsaken till det är att laget från norra Spanien sedan en tid tillbaka är klart för nedflyttning. Vad gäller Lova Lundins framtid hörde Fotbollskanalen av sig till anfallaren för att söka svar i förra veckan.

“Jag kommer nog inte att vara kvar i Logrono nästa säsong som det ser ut i nuläget. Jag hoppas att jag kommer kunna fortsätta min karriär någonstans ute i Europa och är inte särskilt sugen på att vända hem för tillfället”, berättade Lundin bland annat i ett meddelande.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 8/0

Med anledning av att hon haft skadebekymmer under en period fanns hon inte med när Espanyol ställdes mot Madrid CFF för lite mer än en vecka sedan. Under det nästkommande mötet med Sevilla i lördags var anfallaren tillbaka på lagets bänk. Nicole Odelberg Modin gavs dock ingen speltid, utan fick se sitt lag förlora i slutomgången från sidan av planen. Nästa säsong spelar Espanyol i den spanska andraligan.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 21/8

Säsongen är avslutad.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 32/3

Amanda Ilestedt, Bayern München - 29/4

Säsongen är avslutad.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 24/4

Säsongen är avslutad.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 15/5

Säsongen är avslutad.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 10/0

Det blev tre poäng på bortaplan i Illinois mot Chicago Red Stars för Louisville, som höll nollan och skickade in tre mål. Framöver kan nog laget från Kentucky räkna med att det kommer fortsätta bli en del mål framåt, då den offensiva stjärnan Nadia Nadim är klar för klubben. Den tidigare Paris Saint-Germain-spelaren gör troligtvis sin första match för Freja Olofssons gäng inom de kommande veckorna.

Julia Roddar, Washington Spirit - 10/0

Om förbundskapten Peter Gerhardsson inte meddelat mittfältaren personligen om hon blir uttagen till sommarens OS i Tokyo eller ej, kommer det vara nervöst tills på tisdag, då truppen tas ut. Egentligen skulle det ha meddelats redan för en dryg vecka sedan vilka som följer med till den japanska huvudstaden, men efter beskedet att 22 spelare får tas ut beslutade landslaget att skjuta på presentationen av truppen. Roddar hoppade för övrigt in för sitt Washington så sent som i söndags.