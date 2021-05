SVENSKKOLLEN: Helmvall med nytt ligamål - trots Baris fortsatta kräftgång

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 3/0

Säsongen är avslutad.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 8/2

Säsongen är avslutad.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 29/2

På grund av en vadskada missade backen Chelseas Champions League-semifinal mot Bayern München i norra Tyskland för lite mer än en vecka sedan. Enligt nyhetsbyrån AP sade lagets tränare, Emma Hayes, följande efter matchen: “Sanningen är att jag inte vet om hon kan spela (returen mot Bayern). Jag hoppas att hon kan göra det.” I slutändan blev det en startplats för Eriksson, som därmed gjorde comeback efter en tids frånvaro.

Jonna Andersson, Chelsea - 32/0

Med kaptenen tillbaka på planen placerades Jonna Andersson på bänken i CL-returen under gårdagen. En förutsättning för vidare avancemang i turnering var seger, då Londonlaget föll i det första mötet med tyskorna efter att Hanna Glas och mittfältaren Sydney Lohmann gjort varsitt mål. Väl på brittisk mark skrevs slutresultatet till 4-1. Alltså tog sig Chelsea till final, samtidigt som det tyska storlaget slogs ut.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/2 nollor

Medan 30-åriga Ann-Katrin Berger alltjämt är förstavalet mellan stolparna har konkurrenten Zecira Musovic kunnat publicera fler krönikor på Fotbollskanalen. Den svenska landslagsmålvakten, som hittills fått speltid i två matcher i sin nya klubb, skrev så sent som i tisdags om hatet på sociala medier. “Det är dags att markera och säga ifrån”, menade hon bland annat. Den berörda texten hittar du här.

Nor Mustafa, West Ham - 11/1

För en tid sedan blev det speltid i FA-cupen och ett mål på det för Nor Mustafa. I ligaspelet har det svenska stjärnskottet det något tuffare. När det kommer till Women's Super League var det nästan en månad sedan 19-åringen fick äntra planen, då hon inte gavs någon speltid i förra veckan. I båda bortamatcherna mot Arsenal och Aston Villa blev Mustafa kvar på bänken.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 6/1

I premiären blev det tre poäng efter fyra baljor framåt och noll insläppta i defensiv riktning mot nykomlingen Helsingin Palloseura. Därefter blev det ny victoria över PK35-Vantaa, även om slutresultatet (3-0) inte var fullt lika övertygande som i säsongens inledande ligamatch. Hur som helst fortsatte segertåget i går, söndag, när huvudstadslaget Helsingfors åkte på däng. Maja Göthberg spelade från start.

Cassandra Korhonen, Åland United - 7/7

Hennes medspelare öste på hemma i Mariehamn, samtidigt som hon själv hade svårt att få in bollen i nät. Vid ställningen 3-0 mot Jyväskylän Pallokerho kunde dock Cassandra Korhonen näta, då hon skickade in slutgiltiga 4-0 efter något av en soloprestation. Bortamålvakten Fanny Söderström, som gjorde en drös med kvalificerade räddningar, sade följande om matchen till Ålands Radio efter slutsignalen: “Åland var klart bättre.”

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 7/1

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 23/9

Det skrällartade uttåget ur Coppa Italia för inte så länge sedan hade spelarna i Juventus lagt bakom sig inför helgens drabbning i Serie A. Tre poäng blev det när Turinlaget hemmaspelade mot Florentia. Och segern var viktig: alla poäng behövs i kampen om ligatiteln. Den regerande ligamästaren toppar alltjämt tabellen före andraplacerade Milan, som har åtta poäng upp till serieledaren.

Linda Sembrant, Juventus - 26/4

Den svenska mittbacken fanns på planen i samband med att lagets cupäventyr tog slut häromveckan. I det senaste mötet i ligan fick hon speltid på nytt av huvudtränare Rita Guarino, som mot Sassuolo för inte så länge sedan valde att placera svenskan på bänken. Att försvararen ges minuter på planen är av extra stor vikt under just den här tiden på året, då förbundskapten Peter Gerhardsson om ett tag ska ta ut sin OS-trupp.

Marija Banusic, Roma - 7/1

Hennes sanslösa Bicykleta-målet mot Inter för en tid sedan fick spridning på sociala medier och efter matchen gratulerade motståndarspelare Banusic. Hon blev dessutom igenkänd på en bensinmack med anledning av konststycket, har anfallaren berättat för Sportbladet. Medan Inter-matchen onekligen ökade kännedomen om svenskan, gjorde den senaste drabbningen inte det. Mot Milan satt nämligen 25-åringen fast på bänken.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Nederlaget mot Roma följdes under söndagen upp med tre stärkande poäng hemma i Florens. Men att det blev seger är i ärlighetens namn inte så värst märkvärdigt: laget som avfärdades var Emelie Helmvalls Bari, som vunnit blott en gång under säsongen och återfinns på en sistaplats i tabellen. För övrigt petades än en gång Stephanie Öhrström från att vakta målet. I stället var det Camilla Forcinella som fick spela från start.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

En vecka hade de spelledigt, sedan var det dags igen för spelarna i Sassuolo. I lördagens nya Serie A-match ställdes topplaget mot Hellas Verona på bortaplan. Segern tillskrevs gästerna efter att maltesiskan Haley Bugeja stått för ett av målen. Lagets svenska fick inte heller i Verona någon speltid. Hon har det alltså fortsatt kämpigt med att få minuter på planen, Sophie Brundin.

Jonna Dahlberg, Florentia - 19/2

Bortsett söndagens startplats har Dahlberg sällan varit med i Florentias elva, men sedan flytten från israeliska Ramat HaSharon har hon ändå fått hoppa in i ett stort antal matcher. Den generösa mängden framträdanden har säkert glatt mittfältaren, samtidigt som hennes medspelare troligtvis inte lyser av självförtroende. I och med nederlaget mot Juventus har tabellfemman inte tagit en trepoängare sedan februari månad.

Sara Nilsson, Florentia - 17/2

I Toscanas paradis har hon det sannolikt trivsamt utanför fotbollsplanen. På densamma har det inte varit lika roligt under säsongen. Sedan ligaspelet drog igång har anfallaren visserligen fått spela, men målgörandet har inte alls fungerat. På över 15 matcher har det blivit ynka två baljor. Det facitet är för svagt om hon ska fortsätta få speltid.

Emelie Helmvall, Bari - 19/6

Efter söndagens torsk mot Fiorentina talar mycket för att det blir nedflyttning och spel i landets andradivision för Bari framöver: med tre matcher kvar har det sistaplacerade gänget nio poäng upp till Napoli (som även har betydligt bättre målskillnad) ovanför strecket. En ljusglimt i en annars dyster säsong har dock varit Emelie Helmvall, som i och med sin senaste fullträff mot Fio nu stått för sex baljor. Därmed har Helmvall varit Baris klart bästa spelare under säsongen.

Jenny Hjohlman, Napoli - 18/1

Anfallaren har haft det förtvivlat svårt med målskyttet under hela säsongen. Men det gjorde ingenting alls under helgen; när ett sargat Napoli ställdes mot bottenkonkurrenten San Marino rasslade det in mål i parti och minut. Efter Sara Huchets öppningsmål i den tredje minuten öste Neapel-laget på genom att få in ytterligare fyra kassar innan domaren blåste av tillställningen. Då "Gli Azzurri" vann med 5-0 återfinns Hjohlmans gäng ännu ovanför strecket. Distansen till nedflyttningsplats är tre poäng.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 0/0

Den norska ligan startar senare i maj.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan startar senare i maj.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan startar senare i maj.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0 nollor

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn - 0/0

Den norska ligan startar senare i maj.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 18/0

Det är glada miner bland spelarna i Lugano, trots att laget är toksist i tabellen efter 23 spelade omgångar. Det hävdar åtminstone Wilma Andersson, som meddelade följande inför mötet med nästjumbon Luzern: “Känslan har överlag varit väldigt bra genom hela säsongen. Vi har haft några dippar mentalt, men generellt måste jag säga att det är väldigt bra stämning i laget, speciellt med tanke på att vi har en så pass tuff säsong.” Det är av vikt att tillägga att bottengänget vann mot Luzern i den senaste matchen. Det var Luganos andra ligaseger för säsongen.

Skottland

Julia Molin, Glasgow City - 5/2

Det går fortsatt bra för den skotska serieledaren Glasgow City, som efter storsegern mot Hearts vann på nytt över fjärdeplacerade Spartans. Om det därav är bra stämning i laget? Ja, det verkar så. “Vårt mål är att vinna ligan. Vi har en bra och bred trupp och har just nu mycket självförtroende så jag hoppas att vi fortsätter på den inslagna vägen i de kommande matcherna”, skrev en positiv Julia Molin till Fotbollskanalen i förra veckan.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 28/8

Även om det inte kom någon fullträff från Jakobsson i det senaste mötet med Sporting de Huelva gör storstjärnan sin målmässigt bästa säsong på fler år. Men någon fortsättning i Real Madrid verkar det dock inte bli, åtminstone inte om man ska tro spanska uppgifter. Enligt sajten Defensa Central har Jakobsson erbjudits ett nytt kontrakt, men tackat nej då avtalet som erbjudits inte varit tillräckligt lukrativt.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 24/15

Lagkamraten och medspelaren i landslaget, Sofia Jakobsson, ska alltså ha nobbat erbjudande om förlängning. Det trots att hennes kontrakt går ut i sommar. Även Asllani sitter på ett utgående avtal, men enligt uppgift vill inte klubben ha kvar den offensiva kuggen. Därav är 31-åringen i behov av goda prestationer den närmaste tiden - för att göra sig het på marknaden. I matchen mot Sporting de Huelva klev hon dock av planen mållös.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 13/3 nollor

Efter att ha drabbats av covid-19 var målvakten på lagets träningskomplex häromveckan, vilket var första gången hon besökte planen sedan hon smittats av viruset. Den erfarna keepern var däremot inte med i Atléticos startelva under det senaste mötet med Rayo Vallecano. Lindahl är förhoppningsvis matchredo till helgens möte med Madrid CFF.

Julia Karlernäs, Sevilla - 13/0

När hon tillhörde damallsvenska Piteå var hon en av seriens vassaste mittfältare med fokus på målskyttet. Nu, borta i spanska Sevilla, har 27-åringen det klart tuffare. Sedan ankomsten från Sverige och Norrbotten har det ännu inte blivit någon fullträff i tävlingssammanhang - alltså väntar hon fortsatt på sitt första mål i sin nya klubb.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Landsmaninnan Karlernäs upplever en måltorka som är 13 matcher lång. Vad gäller Sejde Abrahamsson har hon större bekymmer än så: hon får inte ens någon speltid i A-laget. På tre månader har hon inte fått kliva ut på planen en enda gång och det sedan februari har Abrahamson inte varit med på bänken när det spelats match. Det är bara att fortsätta kämpa som gäller för den tidigare Hammarby- och Örebro-spelaren.

Lova Lundin, Logrono - 6/1

Med tanke på att den ganska okända anfallaren från Borlänge slog till med sitt första mål för en tid sedan är hon nog fylld med gott självförtroende. Bland hennes medspelare finns nog inte samma “power” - eller det borde det i alla fall inte göra. Efter söndagens förlust mot Betis har Logrono inte vunnit någon av sina fem senaste fajter. Laget är jumbo i tabellen.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 8/0

Det är ofattbart jämnt mellan bottenlagen i tabellens nedre regioner. Alltså räknas varje poäng, speciellt nu när det återstår mindre än en fjärdedel av säsongen. Med anledning av de förutsättningarna hade Espanyol onekligen behövt spela oavgjort eller vinna mot Valencia, men hemmalaget var helt enkelt för bra. Lunchmatchen i östra Spanien slutade i ny förlust för Barcelona-laget. Odelberg Modin fanns inte med i elvan eller bland avbytarna. Anledningen till det var att hon fått en bristning i ena låret.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 16/7

Inte heller mot Slovan Liberec slog Slavia Prag-spelarna av på takten efter att man tagit ledningen. Med Mia Persson på planen från första till sista minut krossades motståndaren med förnedrande 7-0 - efter att den tjeckiska landslagsstrikern Tereza Kozarova stått för fyra pytsar. I och med vinsten slutade Slavia etta i tabellen i grundserien. Nu väntar ett mästarskapsslutspel där de fyra bästa lagen gör upp om ligatiteln.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 29/3

Genom ett välplacerat avslut intill motståndarmålvaktens vänstra stolpe sköt hon segern till sitt Bayern i det första semifinalmötet med Chelsea i Champions League. Efter triumfen var matchhjälten lyrisk: “Det är det snyggaste mål jag någonsin gjort”, berättade hon för Sportbladet. Lika glad var hon nog inte efter söndagens returmatch. Då tyskorna föll tog motståndarlaget sig vidare till CL-final.

Amanda Ilestedt, Bayern München - 26/4

Ajax, Kazygurt och Rosengård var lagen som den tyska jätten hade skickat ut under CL-slutspelet inför helgens avslutande semi i storturneringen. Dock kunde inte Chelsea adderas till skaran bestående av lag som avfärdats, då det engelska huvudstadslaget besegrade Bayern med 4-1 i slutet på förra veckan. “Die Roten” vann ju “bara” med 2-1 i hemmamötet i Tyskland och skickades alltså ut ur turneringen. Finalen av Champions League spelas på Gamla Ullevi i Göteborg den 16 maj.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 11/5

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 21/3

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 5/1 nollor

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 4/0

Julia Roddar, Washington Spirit - 4/0

Det oavgjorda 0-0-resultatet mot New Jersey-laget Gotham satte punkt för Washington Spirits medverkan i NWSL Challenge Cup, där det blev speltid i fyra matcher av fyra möjliga för Julia Roddar. Den statistiken lovar gott inför ligastarten. National Women's Soccer League drar igång i mitten på maj.