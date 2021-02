SVENSKKOLLEN: Jätteseger för svenskornas Bayern - stod för total förnedring i cupen

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 0/0

"Snart är jag i månad fem vad gäller min rehabilitering. Jag har som sagt börjat med boll, kör hårt i gymmet och springer en hel del. Snart kommer jag även att få börja träna lite smått med laget", berättade korsbandsskadade Matilda Abramo när Fotbollskanalen var i kontakt med henne under föregående vecka.

Klara Folkesson, Apollon Ladies - 13/2

Grundserien avslutades snyggt från Apollons sida. Med Folkesson på planen mot Geroskipou bärgades ännu en storseger efter hela sju mål framåt, vilket bådar gott inför den stundande avslutningen på ligan. Veckorna framöver kommer topp fem-lagen att ställas mot varandra i en slutspelsserie, där det lag som plockar mest poäng koras till vinnare.

ANNONS

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 17/2

Mot Birmingham-laget Aston Villa i början på veckan blev det både tre poäng och ett mål från lagkaptenens sida. När det därefter väntade hemmamöte med Tottenham lyckades Eriksson inte hitta nätet på nytt, men däremot blev det ny seger för hennes Chelsea - som toppar Women's Super League-tabellen före tvåan Manchester United.

Jonna Andersson, Chelsea - 16/0

Som berört blev det ännu en vinst för svenskornas Chelsea i Londonderbyt hemma på Kingsmeadow, även kallad Cherry Red Records Stadium. Bakom viktorian låg tvåmålsskytten Melanie Leupolz samt Samantha Kerr, som gjorde ett mål. Dessutom fick gästernas Abbie McManus in en boll i eget mål, vilket bidrog till att “The Blues” kunde vinna med hela 4-0. Bonusinfo: Jonna Andersson spelade från start.

Zecira Musovic, Chelsea - 0/0 nollor

I söndagens rivalmöte med Tottenham Hotspur var det tyskan Ann-Katrin Berger som fick förtroendet från huvudtränare Emma Hayes att stå mellan stolparna. Då även brittiskan Carly Telford har fått en hel del speltid är konkurrenssituationen hård mellan de båda målvakterna. Alltså krävs det onekligen något extra av 24-åriga Musovic på träningarna om hon ska knipa en startplats redan denna säsong.

ANNONS

Nor Mustafa, West Ham - 7/0

Med anledning av ett kraftigt snöoväder över Londons gator sköts drabbningen mot antagonisten Arsenal upp till ett senare datum. Borta mot Manchester City kunde inget ogynnsamt väder hindra mötet från att genomföras. Gästande Hammers föll med 4-0 och Nor Mustafa hoppade in i minut 85.

FINLAND

Cassandra Korhonen, Åland United - 0/0

Uppladdningen pågår inför en ny säsong.

Maja Göthberg, KuPS - 17/0

Uppladdningen pågår inför en ny säsong.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 7/2

Det var länge sedan det gick att se det tidigare Benfica-proffset spelade fotboll. Mot det franska huvudstadslaget Paris Saint-Germain i Coupe de France återfanns Spetsmark varken bland de som startade matchen eller på avbytarbänken, vilket var fallet mot Montpellier för ungefär en vecka sedan. Det återstår att se om anfallaren är tillbaka i lagets trupp när nytt motstånd väntar i veckan.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 2/0

Debuten i ligan är redan avklarad. Mot PSG fick Vittsjö-utlånade Michelle de Jongh även göra sina första minuter i Coupe de France. Dessvärre föll mittfältarens Fleury med 2-0 på hemmaplan efter att gästernas Sara Däbritz och Signe Bruun stått för varsitt mål i sextondelsfinalen. Således slogs laget ut ur cupen, och kan därmed lägga fullt fokus på ligan framöver.

ANNONS

Marija Banusic, Montpellier - 7/3

Utan Banusic tog sig inte Montpellier vidare från kvartsfinalen av Coupe de France mot Issy FF, trots att det stod 1-1 när matchens 90 ordinarie minuter var spelade. Efter Maelle Lakrars kvitteringsmål återtog motståndaren ledningen i den femte stopptidsminuten genom fransyskan Salma Zemzem. Tungt för svenskans lag, om man vill uttrycka det försiktigt.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 13/4

Kvartsfinal i Coppa Italia mot Empoli. Om det blev en enkel seger att ro i hamn för Juventus? Knappast. Trots att mer än 15 poäng skiljer lagen i tabellen krävdes en urstark avslutning från Turin-laget för att inte motståndaren skulle ta sig vidare från kvartsfinalstadiet. Efter Hurtigs inhopp i den andra halvleken stod Juve för tre mål under de sista ordinarie 13 minuterna. Matchen slutade 5-4.

Linda Sembrant, Juventus - 17/2

I samma stund som hennes landsmaninna gavs möjligheten till speltid satt Sembrant på bänken, precis som erfarna finskan Tuija Hyyrynen. De bägge vilades för att vara i fullt slag till framtida utmaningar i ligan. För några fler Champions League möten blir det ju inte, då laget ställdes mot mästaren Lyon i sin sextondelsfinal och åkte på respass omgående.

ANNONS

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Precis som i den senaste Serie A-fajten beslutade Fiorentinas huvudtränare inför cupmatchen mot Inter att starta med Katja Schroffenegger. Alltså förpassades Stephanie Öhrström till bänken. Väl där såg hon sin platskonkurrent släppa in två mål och se till att motståndaren Inter avancerade vidare till semifinal. På söndag väntar Jenny Hjohlmans Napoli.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Som berört tidigare har försvararen inte överösts med speltid i Serie A. När Fotbollskanalen intervjuade henne för inte så länge sedan verkade Brundin ändå mycket tillfreds med tillvaron.

Jonna Dahlberg, Florentia - 12/2

Motståndarspelarna i Roma visade ingen nåd när laget drabbade samman med Florentia i kvartsfinalstadiet av Coppa Italia. Samtidigt som Jonna Dahlberg satt på bänken - hon hoppade in i slutskedet - rivstartade huvudstadslaget matchen med dubbla mål av italienskan Paloma Lazaro och en fullträff precis innan pausvilan signerad Annamaria Serturini. Efter mardrömshalvleken hämtade sig aldrig Dahlbergs lag. Matchen slutade 4-0.

ANNONS

Sara Nilsson, Florentia - 11/0

Mot Milan var hon inte uttagningsbar efter en skada, men i den senaste cupmatchen på hemmaplan äntrade Sara Nilsson planen och spelade 40 minuter. Det var första gången den tidigare Kungsbacka- och Jitex-anfallaren fick speltid sedan lagets möte med Bari 16 januari.

Jenny Hjohlman, Napoli - 12/1

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Emelie Helmvall, Bari - 13/4

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 19/0

Laget väntar på lottningen av Champions League-åttondelsfinalerna. Den sker 16 februari.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan är avslutad.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan är avslutad.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 5/2 nollor

Den norska ligan är avslutad.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 18/5

Den norska ligan är avslutad.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 9/0

I förra veckan fick det långa vinteruppehåll sitt slut i och med att ligamatcherna drog igång igen. I sydschweiziska Lugano var däremot allt som vanligt - laget föll nämligen ännu en gång. Med Wilma Andersson på planen från minut ett skrevs förlustsiffrorna till 3-1 mot St. Gallen, som är femma i tabellen. Försvararens lag är å sin sida fortsatt sist efter noll inspelade poäng.

ANNONS

Skottland

Julia Molin, Glasgow - 0/0

För en tid sedan meddelade det skotska fotbollsförbundet, SFA, att bland annat damernas högstaliga pausas i tre veckor till följd av spridningen av covid-19. Situationen verkar däremot inte ha blivit särskilt mycket bättre, åtminstone inte i staden där Julia Molin bor. Enligt nyhetskällan Glasgow Live bekräftade den amerikanska detaljhandelskedjan Costco Wholesale Corporation till sajten förra veckan att ett utbrott av corona ägt rum i företagets butik i norra Glasgow.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 14/9

Först ställdes matchen mot Real Sociedad in och därefter sköts fajten mot Logroño upp efter att en av de som rest till matchen med motståndarlaget varit i nära kontakt med ett positivt covid-19-fall. Trivsamt var därför att helgens rivalmöte med Barcelona kunde genomföras. Dessvärre fick en bänksittande Kosovare Asllani, som enligt SVT Sport är het på marknaden, se sina lagkamrater förlora klart.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 16/5

ANNONS

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 5/2 nollor

Storsegern i mötet med Sevilla följdes upp med en brakförlust mot Levante. Borta i Valencia föll laget efter trippla baklängesmål, vilket säkerligen motiverade Atlético-spelarna till att göra det bättre ifrån sig mot Eibar. Resultatmässigt blev hur som helst utvecklingen påtaglig. Det då laget vann med 2-1 och således satte press på konkurrenterna i toppen av tabellen.

Julia Karlernäs, Sevilla - 4/0

Efter nederlaget mot Madrid CFF - en match som Karlernäs kom till spel i via inhopp - väntade bottenharvande Santa Teresa. Med svenskan från start hemma på Estadio Jesús Navas (ja, arenan är namngiven efter den spanske yttern) hamnade Sevilla i underläge under den första halvleken, men lyckades i mitten på den andra akten kvittera till 1-1. Utjämningsmålet signerat Zenatha Coleman blev drabbningens sista fullträff.

ANNONS

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

I förlusten mot Atlético Madrid gjorde den forne Kif Örebro-spelaren debut i Spanien. Under föregående vecka blev det däremot ingen speltid, då hon varken fick några minuter på planen i onsdags eller i den efterföljande ligamatchen några dagar senare. Förhoppningsvis får Sejde Abrahamsson vis upp sig när hennes lag reser till Baskien för bortamöte med Eibar.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 9/3

Mitten på februari. Då sägs den inhemska ligan dra igång igen, enligt Slavia Prags Mia Persson. Om det blir så eller inte är däremot högst oklart. Landet är ett av länderna i Europa som drabbats hårdast av covid-19, och så sent som i onsdags förra veckan skrev Reuters att den tjeckiska regering är redo att vidta kraftigare åtgärder för att bromsa smittan. Det ska även sägas att undantagstillstånd redan råder efter hösten och vinterns häftiga spridning av corona.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 14/1

Det var ett minst sagt spelsuget Bayern som tog sin an Walddörfer i kvartsfinalen av DFB Pokal. Innan ens en halvtimme var avverkad ledde laget med fyra mål, vilket skulle visa sig bli starten på en nästintill osannolik förnedring. Lea Schüller, som gjorde både 1-0 och 2-0, hade stått för hela fem fullträffar när matchen var över. Mötet slutade 13-0. Hanna Glas spelade från start.

ANNONS

Amanda Ilestedt, Bayern München - 14/3

Till skillnad från Glas var Ilestedt inte någon av spelarna på planen när det vankades tysk cupmatch. Men vad spelar egentligen en sådan sak för roll när man istället kan glädjas åt att vara en av Bundesligas mest värdefulla spelare? Enligt transfermarkt är Ilestedt (värderad till ungefär 1,4 miljoner kronor) spelaren med sjunde högst marknadsvärde i tyska ligan.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 9/1

Samtidigt som flera andra lag spelade tävlingsfotboll för första gången 2021 ställdes Wolfsburg mot Essen i en träningsmatch i fredags. Rolfö, som kommer att lämna klubben efter att hennes nuvarande kontrakt löpt ut, startade för “Die Wölfinnen” och klev av planen i paus. Då ledde hennes gäng med 2-0. Drygt 45 minuter senare hade motståndaren gjort två mål och hållit tätt bakåt, vilket resulterade i att matchen slutade oavgjort.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 0/0

Det blev ett snöpligt kryss, men Rebecka Blomqvist var säkerligen rätt belåten efteråt ändå. Den tidigare damallsvenska stjärnan gjorde inte bara sina första minuter som utlandsproffs, hon blev även målskytt. I den 29:e minuten spräckte anfallaren nollan i matchen - och stod därmed för sitt debutmål i Tyskland. Det är svårt att tro att hon så sent som förra året friskförklarades från sin cancer.

ANNONS

Emma Lind, Turbine Potsdam - 0/0 nollor

Matchen som kunde ha blivit Emma Linds första i sin nya klubb - anslöt till Potsdam i början på januari efter två år som backup i Rosengård - blev aldrig av. Likt flera av de matcher som blivit uppskjutna i Europa var det snön som ställde till det när Bundesliga skulle dra igång igen efter en tids uppehåll. Att mötet inte gick att genomföra bekräftade motståndaren Werder Bremen på sin hemsida under lördagen.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 0/0

Säsongen drar igång i mars.

Julia Roddar, Washington Spirit - 0/0

Precis som Wolfsburgs Rebecka Blomqvist beslutade Julia Roddar att lämna kaoset i svenska mästaren Kopparbergs/Göteborg (numera Häcken) för att flytta utomlands. Till skillnad från målsprutan kommer inte Roddar att spela fotboll inom Europas gränser, utan i amerikanska Washington Spirit. “Det blir kul”, berättade den landslagsmeriterade mittfältaren för GP i samband med att övergången blev klar.