SVENSKKOLLEN: Lindahl tillbaka efter corona-beskedet: "Lång tid sedan sist"

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 3/0

Säsongen är avslutad.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 8/2

Säsongen är avslutad.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 28/2

Under lagets senaste FA-cupmatch i mitten på april tvingades Eriksson linka av planen till följd av en skada. Chelsea lätt dock meddela att det rörde sig om en “lätt” skavank, men när det väntade stormöte med Manchester City fanns backen inte ens med på bänken. I Champions League-semin mot Bayern München några dagar senare gavs hon inte heller någon speltid. Borta i Tyskland föll för övrigt Londonlaget.

Jonna Andersson, Chelsea - 31/0

Samtidigt som landsmaninnan Magdalena Eriksson inte deltog startade den så pålitliga kantspringaren mot City. I kaptenens frånvaro var det walesiskan Sophie Ingle som inledde från start i försvaret bredvid Andersson. Det resulterade i att seriefinalen slutade 2-2, efter att “Blues” tappat ledningen två gånger om. Ett kryss blev det inte i CL i slutet på föregående vecka, utan en tung uddamålsförlust. Med tanke på att drabbningen “bara” slutade 2-1 har det engelska storlaget en god chans att ta sig vidare.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/2 nollor

Trots att hon inte spelat särskilt mycket i ligan kan Zecira Musovic snart titulera sig engelsk ligamästare - åtminstone om du frågar Fotbollskanalens Andréas Sundberg. I sina spaningar efter gigantmötet med Man City skrev Sundberg bland annat: “Nu är ligatiteln nära.” Laget leder Women's Super League med två omgångar kvar att spela.

Nor Mustafa, West Ham - 11/1

Efter West Hams överkörning i FA-cupen häromsistens spelades det ligafotboll redan under tisdagen för Nor Mustafa och hennes medspelare. Mot Birmingham-laget Aston Villa tog “Hammers” poäng för andra WSL-matchen i följd, då drabbningen slutade oavgjort, 0-0. Därefter blev det nytt kryss mot Everton på hemmaplan i nordöstra London. Mustafa kom inte till spel i någon av förra veckans matcher.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 5/1

Smakstarten på ligan var ett faktum för sisådär en vecka sedan när KuPS körde över nykomlingen Helsingin Palloseura. Under helgen följdes vinsten upp med en ny victoria, efter att PK-35 Vantaa besegrats med slutsiffrorna 3-0. Tokgivna Maja Göthberg startade i vanlig ordning i försvaret. Härnäst väntar huvudstadslaget HJK Helsingfors.

Cassandra Korhonen, Åland United - 6/6

"Det var en svår match, man märkte att man inte spelat på en tid", sade United-spelaren Dana Leskinen till Ålands Radio efter det oväntade poängtappet i premiären. Efter lördagens drabbning i omgång två av finska ligan var det desto gladare miner hos den regerande ligamästaren, som tog sin första trepoängare genom att bortaslå Ilves i Tammerfors.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 7/1

Med tanke på att Fleury går oerhört svagt i ligan skulle Spetsmark onekligen vara ett tillskott. Michelle de Jonghs lag föll nämligen för fjärde gången på fyra försök i det senaste mötet med Paris FC. Att laget både går och har gått tungt en tid har lett till att svenskornas gäng numera befinner sig i botten av tabellen. Däremot är distansen (mer än tio poäng) ner till konkurrenterna under strecket så pass stor att det inte finns någon risk för nedflyttning.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 22/9

Medan en hel del lag i Serie A hade matchledigt var det Coppa Italia-fotboll på schemat för spelarna i Juventus, Roma, Inter och Milan - som alla tagit sig vidare till semifinalstadiet. Vad gäller Turin-lagets framtid i cupen väntar ingen final mot Milan, då söndagens 3-2-seger över Roma (i det första mötet föll Juve med 2-1) inte räckte till avancemang.

Linda Sembrant, Juventus - 25/4

Mot Sassuolo i norra Italien bänkades något oväntat Linda Sembrant. I slutet på förra veckan var mittbacksgeneralen däremot tillbaka på planen. Inför hemmamötet med Roma valde huvudtränare Rita Guarino att placera Sembrant i startelvan, vilket resulterade två insläppta mål. Härnäst väntar Florentia i ligan för serieledaren.

Marija Banusic, Roma - 7/1

Den Uppsala-födda anfallaren verkar trivas i Serie A-fyran Roma. När Marija Banusic gästade SvenskaFans-podcasten Taktikpodden menade hon bland annat att "det är mycket passion och mycket hjärta" i den italienska fotbollen. Under helgen visade hon och hennes lagkamrater tillräckligt mycket glöd och kämparvilja för att laget skulle ta sig vidare till final, då 3-2-nederlaget räckte till avancemang efter den tidigare 2-1-victorian mot Juve i det första mötet.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Jonna Dahlberg, Florentia - 18/2

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Sara Nilsson, Florentia - 17/2

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Emelie Helmvall, Bari - 18/5

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Jenny Hjohlman, Napoli - 17/1

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 0/0

Den norska ligan startar i maj.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan startar i maj.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan startar i maj.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0 nollor

Den norska ligan startar i maj.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn - 0/0

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 17/0

"Efterlängtad - helt klart", berättade Wilma Andersson för Norran efter att Lugano tagit sin första ligaseger denna säsong. Några månader tidigare, i cupen, tog sig laget vidare genom att besegra både Baar och Brig-Glis. Därefter har Yverdon skickats ut, innan det blev respass i lördagens kvartsfinal mot Basel. Wilma Andersson fanns med från start.

Skottland

Julia Molin, Glasgow City - 4/2

På grund av en känning i baksida lår vilades backen mot Motherwell. I onsdags var hon tillbaka, samtidigt som hennes lag hämtade hem tre nya poäng i den skotska huvudstaden. Medan Julia Molin hoppade in den andra halvleken skrevs slutsiffrorna mot Edinburgh-gänget Hibernian till 2-1. Men det var inte den enda segern som bärgades i förra veckan: i går (söndag) blev det ytterligare en victoria mot klassiska Hearts. I den senare matchen gjorde Molin ett av Glasgows fyra mål.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 27/8

Inför den senaste matchen hade det gått nästan en månad sedan Sofia Jakobsson nätade i Real-dressen. Några dagar efter uttåget mot Madrid CFF i Copa de la Reina nätade dock svenskan, samtidigt som hennes Real segrade med 2-0. Kommande helg kan det mycket väl bli ett nytt mål från stjärnans sida, då mittengänget Huelva härnäst står för motståndet på hemmaplan.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 23/15

Om Lyon-ryktade Jakobsson tidigare har haft det kämpigt med leveransen av mål, är landsmaninnan Asllani stekhet. För sisådär en vecka sedan räddade hon sitt Madrid-lag från förlust i ligan mot Betis - och i onsdags slog hon till igen. Baljan från svenskan kunde dock inte den gången hindra "Marängerna" från att åka på däng. Då nederlaget kom i kvartsfinal i cupen slogs Real ut. Men trots att hon visat framfötterna finns uppgifter som gör gällande att huvudstadslaget inte vill förlänga Asllanis kontrakt. Det kan du läsa mer om här.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 13/3 nollor

Den rutinerade målvakten hindrades från att ansluta till landslagets senaste samling på grund av att hon själv smittats av covid-19. Till följd av det har Lindahl missat Atlético Madrids två senaste matcher, även om hon numera är friskförklarad. "Det var lång tid sedan sist", skrev veteranen på Instagram och meddelade därmed att hon är tillbaka på träningsplanen.

Julia Karlernäs, Sevilla - 13/0

Anfallaren fick i förra veckan ytterligare minuter på planen i Sevilla, vilket behövdes ur landslagssynpunkt. Ett sommar-OS står för dörren och så småningom ska Peter Gerhardsson ta ut sin trupp till mästerskapet, där mittfältaren Karlernäs är lite av en bubblare. Den tidigare Piteå-spelaren har deltagit tidigare, men inte tagits ut av förbundskaptenen på senare tid.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Samtidigt som Karlernäs är en outsider, blir det med största sannolikhet ingen uttagning till A-landslaget för Sejde Abrahamsson. Att det nog inte blir landslagsspel är däremot inte särskilt konstigt. Bortsett landskamperna på lägre ungdomsnivå har hon enkom representerat det svenska U23-landslaget. Sedan ankomsten till Spanien har hon dessutom haft det kämpigt med speltiden i klubblaget.

Lova Lundin, Logrono - 5/1

Doldisen från Dalarna överraskade genom att bli målskytt för första gången i sin nya klubb, men det hjälpte föga i mötet med Real Sociedad. Borta i San Sebastián inkasserades ännu en förlust, något som ökade pressen ytterligare på bottengänget. Till följd av det bittra nederlaget och Logronos prekära situation i tabellens nedre regioner hade en seger suttit fint i förra veckan. Men någon trepoängare blev det inte. Med en inhoppande Lova Lundin på planen under slutskedet besegrade Athletic Club svenskans lag under söndagen.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 8/0

Då dubbla kryss föranledde helgens match mot Huelva, hade Espanyol tagit (om än små) kliv till säker mark i tabellen. En seger över Eibar för inte allt för lång tid sedan hade även givit en välkommen knuff på traven i kampen om överlevnad i högstaligan. Hur som helst blev det surt nederlag i den senaste fajten för Barcelona-laget. Nicole Odelberg Modin kom inte till spel på grund av en bristning i ena låret.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 15/7

De bara fortsätter, segrarna. Även om det inte blev en slakt likt matcherna mot Viktoria Plzen och Pardubice, bortaslog Slavia Prag senast antagonisten Sparta Prag med 2-0. När mittfältaren Mia Persson i maj förra året berättade om derbyna mot Sparta för Expressen menade hon att "rivaliteten är ganska grov" samt att matcherna är på "liv och död". Vad gäller lördagens möte skrev Persson till Fotbollskanalen efter fajten att stämningen på planen inte var lika hätsk som tidigare. Det kan ha berott på att ingen publik tilläts med anledning av coronaläget i landet, trodde hon.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 25/4

De dubbla nederlagen mot Wolfsburg respektive Hoffenheim överraskade en hel del, särskilt med tanke på att Bundesligaettan tidigare gått rent sedan ligan drog igång. Bayern hämtade sig dock kvickt efter chockresultaten, då Turbine Potsdam besegrades på bortaplan. Under söndagen spelades det CL-semi mot Chelsea hemma på tysk mark, vilken slutade i monumental 2-1-seger. Ilestedt fanns med från start i den senare fajten.

Hanna Glas, Bayern München - 28/3

Samtidigt som landslagskollegan i försvaret, Amanda Ilestedt, placerades på bänken mot Potsdam, låg Hanna Glas i allra högsta grad bakom de tre inkasserade poängen. På passning från unga Lea Schüller kunde hon göra München-lagets tredje mål för dagen i den andra halvleken, vilket blev avgörande: matchen slutade nämligen 3-2. I Champions League fanns svenskan sedan med från start på nytt - och blev målskytt. Vinsten mot Jonna Anderssons och Magdalena Erikssons gäng kan du läsa mer om här.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 11/5

I och med skalpen mot Bayern München har Wolfsburg tagit upp kampen om ligatiteln. En ytterligare triumf kom senast i helgen, då Duisburg blev slåttermaskinens nya offer i jakten på platsen som serieledare. För att rikta fokuset mot en av lagets svenskor, Rebecka Blomqvist, startade hon ännu en gång och gjorde mål i sitt klubblag - som hon verkar trivas i. "Jag känner att jag har hamnat på en bra plats", sade hon till SVT Sport för en tid sedan.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 21/3

I mötet med Freiburg spelade Fridolina Rolfö fram till polskan Ewa Pajors fullträff efter knappt 25 minuters spel. Under söndagen lyckades hon göra än bättre ifrån sig: efter en timmes spel fick hon in bollen, vilket bidrog till att “Die Wölfinnen” kunde vinna med 4-0. Nu närmast kommer dock inte laget ställas på några nya prov, utan framöver hägrar nästan två veckor av träning tillsammans med de andra spelarna. Den 9 maj blir det sedan stormatch igen mot Bayern.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 5/1 nollor

Zala Mersnik, som upprepade gånger gått före Lind tidigare under säsongen, vaktade inte Turbine Potsdams mål i hemmamötet med Bayern. Ändå var det inte den svenska keepern som gavs chansen att stå mellan stolparna, utan Vanessa Fischer. I och med startplatsen gjorde tyskan comeback efter att ha varit indisponibel för spel en tid till följd av en axelskada.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 2/0

"Givetvis är det lite extra roligt att få stå för en framspelning i sin första match. Det var så klart kul", sade Freja Olofsson nyligen till Fotbollskanalen om sin assist i debuten. Under den gångna veckan har den 22-åriga mittfältaren inte haft möjlighet att visa ytterligare prov på sina färdigheter, då Louisville inte spelat någon match. Härnäst väntar sydostamerikanska North Carolina.

Julia Roddar, Washington Spirit - 3/0

Det har varit en både ojämn och händelserik början på säsongen för Julia Roddars Washington Spirit. I den inledande matchen blev det snöplig förlust med uddamålet mot North Carolina, därefter 1-0-seger över just Freja Olofssons Louisville och nu senast nytt nederlag i förra veckans möte med Orlando. Borta i USA har svenskan än så länge fått speltid i samtliga drabbningar som rör tävlingssammanhang.