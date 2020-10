SVENSKKOLLEN: Målvakten bröt fingret på uppvärmningen - spelade ändå

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

Efter skadan för en tid sedan är ytterbacken i full gång med sin rehabilitering. Hur det går för närvarande beskriver Abramo på följande sätt till Fotbollskanalen: “Nu har det gått fem veckor och jag har börjat gå mer och mer utan kryckor och börjat cykla. Jag jobbar fortfarande mycket med att bygga tillbaka mina muskler, det är en process som går framåt."

Filippa Wallén, Apollon Ladies F.C - 3/0

Säsongsöppningen har varit strålande av Apollon Ladies och för en av lagets svenskor, Filippa Wallén. I förra veckan inkasserades den tredje raka trepoängaren, samtidigt som försvararen ännu en gång fanns med från start. 20-åringen har därmed deltagit i samtliga av tabellettans ligafajter denna höst.

Klara Folkesson, Apollon Ladies F.C - 1/0

Så sent som i slutet av september meddelade Djurgården att Klara Folkesson lånas ut till cypriotiska Apollon Ladies i drygt sex månader. Nu har hon fått genomföra sin debut. Mot huvudstadslaget Omonia Nicosia på Stadio Koinotiko Pera Choriou under lördagen spelade anfallaren sina första minuter i den blåvita tröjan. På söndag väntar Lefkothea, som likt Folkessons gäng är obesegrat.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 5/1

Efter storsegern i derbyt mot Arsenal i sydvästra London med 4-1 blev det en ny triumf för Magdalena Eriksson och hennes Chelsea senast mot Manchester City. Försvarsstjärnan fanns föga förvånande med på nytt i Emma Hayes startelva som mäktade med trippla mål mot “The Citizens”. Den nya trepoängaren möjliggjordes av bland annat ett mål och en assist från landslagsanfallaren Francesca Kirby.

Jonna Andersson, Chelsea - 5/0

I onsdagens nämnda överkörning med fyra mål framåt på hemmaplan spelade ytterback Andersson samtliga 90 minuter, något hon även gjorde i sammandrabbningen med Man City igår, söndag. Spelaren, som har precis 50 A-landskamper på sin meritlista, har således varit en av elva startande i Londonlagets fyra senaste matcher. I kommande ligaomgång väntar världsstjärnan Alex Morgan och dennes Tottenham.

Lotta Ökvist, Manchester United - 2/0

Likt förra säsongen har Lotta Ökvist fortsatt svårigheter med att få speltid i Manchester United, som för närvarande går starkt. Nederlaget mot Liverpool för knappt sju dagar sedan följdes under helgen – utan den svenska försvararen på planen – upp med en förtroendeingivande insats borta mot “Spurs”. Matchen mellan lagen slutade till sist i uddamålsseger till Uniteds favör.

Nor Mustafa, West Ham - 3/0

Bara 18 år, ändå får hon speltid i West Ham. Men att spela fotboll har inte alltid varit en enkel sak för Nor Mustafa. I en intervju med The Guardian för en tid sedan redogjorde svenskan för hur en del har sett på hennes yrkesval. “För att vara ärlig har många inte velat att jag ska göra det här. En del familjemedlemmar har tydliggjort det, men jag älskar det – det är min passion”, sa anfallaren bland annat till den engelska tidningen om sin kärlek till fotbollen.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 5/2

Två raka segrar och en oavgjord match – därefter har det gått något tyngre. Mot flerfaldiga Champions League-mästaren Lyon blev det förlust med klara 3-0 och i den efterföljande ligaomgången krossades forwardens gäng efter hela sex insläppta mål på bortaplan mot Bordeaux. Lite glädjande i sammanhanget är att den svenska anfallaren fick bli målskytt. Vad slutresultatet därmed skrevs till? 6-1.

Marija Banusic, Montpellier - 3/2

Det blir att nya tag i veckan för spelarna i Montpellier. Med anledning av tre baklängesmål under de inledande 45 minuterna mot PSG föll laget från södra Frankrike. Målglada Lena Petermann klev lite överraskande av planen mållös, men det gjorde inte Marija Banusic. Till följd av en skada äntrade 25-åringen aldrig gräsmattan vid Stade Municipal Georges Lefèvre.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 5/0

När rivalerna Juventus och Milan möttes på San Siro – vilket var första gången två damlag spelade på den anrika arenan – blev det seger med uddamålet. Seger blev det även i söndagens toppfajt mot Fiorentina efter en klar 4-0-victoria i Turin. Linda Sembrant spelade, som vanligt, samtliga minuter i bägge matcherna. Här kan du läsa mer om den förstnämnda, historiska, matchen.

Lina Hurtig, Juventus - 2/1

I förra måndagens Derby d'Italia gjorde Lina Hurtig tävlingsdebut i Juventuströjan efter att ha tillhört matchtruppen för första gången sedan hon anslöt till den regerande ligamästaren. Under söndagen blev det speltid på nytt. Till skillnad från sin insats i stormötet blev landslagsspelaren målskytt i den 83:e minuten efter att ha hoppat in med drygt en halvtimme kvar av tillställningen. Målet var Hurtigs första i “Juve”.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 1/0 nollor

Den senaste tiden har Stephanie Öhrströms namn stått utanför elvan och istället har italienskan Katja Schroffenegger fått starta. Så här säger målvakten själv om konkurrenssituationen: “Jag har stått en match men såklart hade jag velat stå fler. Det är sagt att den som är i bäst form får stå, sen får vi se... Det har känts väldigt bra personligen de senaste veckorna så det är bara att jobba på och vara redo när nästa chans kommer.”

Sophie Brundin, Sassuolo - 3/0

Denna gång blev det inget inhopp från bänken, men tre nya poäng. Efter ett helt matchavgörande mål i slutskedet av Valeria Pirone kunde den fjärde raka segern bärgas mot den italienska ligans slagpåse, San Marino Academy. Sassuolo återfinns på en andraplats med två poäng färre än serieledaren Juventus.

Jenny Hjohlman, Napoli - 5/1

Det oavgjorda resultatet för en knapp vecka sedan skulle visa sig vara en engångsföreteelse, då helgens Serie A-möte slutade i ny förlust. Som om inte nederlaget i sig var smärtsamt nog kom det till på ett minst sagt dråpligt vis. Efter 0-0 i nära 90 minuter valde huvuddomare Andrea Ancora att i slutet av matchen peka på straffpunkten till motståndaren Florentias fördel. Resultatet av det? Baklängesmål och förlust, 1-0.

Sara Nilsson, Florentia - 1/0

Tävlingscomebacken för Sara Nilsson mot nästjumbon San Marino blev allt annat än lyckad: inga mål framåt och förlust med uddamålet. Tur är då att den efterföljande matchen bidrog till desto det gladare miner. Med anfallaren från start blev det tre viktiga poäng i överlevnadskampen och inte minst god motivation till lördagens match mot Sassuolo på hemmaplan.

Jonna Dahlberg, Florentia - 5/0

Likt sin måljagande lagkamrat deltog Jonna Dahlberg i svenskmötet med Neapel-laget Napoli för ett antal dagar sedan. Däremot fick inte den unga mittfältaren chansen att inleda matchen från start. Istället började 20-åringen precis som tidigare på bänken för att i den 86:e minuten hoppa in. Den som hade spelat färdigt och fick sätta sig bland avbytarna var Sara Nilsson.

Emelie Helmvall, Bari - 5/0

Nej, det vill sig inte riktigt. I och med förlusten i lördags mot Hellas Verona har laget nu endast vunnit en av sina 16 senaste tävlingsmatcher. Däremot får Emelie Helmvall mycket speltid. Yttermittfältare har hittills spelat samtliga minuter denna säsong – dock har den första fullträffen inte kommit än. Nog blir det inte något mål härnäst heller, då Bari ställs mot segermaskinen Juventus.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 15/0

Med mycket stor hjälp av den Rotterdam-födda Pia Rijsdijks dubbla mål i cupen avancerade Arna-Bjørnar vidare till kvartsfinal. Drabbningen mot KIL/Hemne, som är ett mittenlag i den norska andradivisionen, slutade med siffrorna 2-0. Att det blev en hållen nolla kan dock inte den svenska försvararen Emelie Lövgren ta åt sig särskilt mycket ära för – hon hoppade in först i den 79:e minuten.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 2/1 nollor

Hållen nolla och första segern på sju år mot Lillestrøm krävdes för att Moa Edrud skulle vara med i Toppseriens veckans lag, som tas ut baserat på statistik från NTB Sportsdata. Den bedriften blir än större när målvaktens skadesituation tas i beaktning. Till VG tillkännagav 20-åringen att hon spelade mot både Sandviken och LSK med två frakturer och ett sträckt ligament i ena lillfingret efter att ha skadat sig på uppvärmningen inför den förstnämnda matchen. För VG berättar Edrud att hon nu på egen hand sytt om ena handsken så att det ska fungera att spela.

- Mellan lillfingret och ringfingret har jag klippt upp hela handsken och sytt ihop dem så att jag kan tejpa ihop de två fingrarna inne i handsken, säger hon till tidningen.

Louise Högrell, Avaldsnes - 1/1 nollor

Den långa väntan är över för Åsa IF-fostrade Louise Högrell. I onsdags, mot Amazon Grimstad, fick keepern tävlingsspela för första gången i år när hennes Avaldsnes tog en behaglig 5-0 seger på JJ Ugland Stadium. Målfesten påbörjades i den 42:a minuten genom en kalasträff från Olaug Tvedten och avslutades bara några minuter från slutvisslan efter ett nickmål av Rasheedat Ajibade.

Julia Molin, Avaldsnes - 3/0

Mot bottenplacerade Kolbotn i ligan fick Molin sitta bänk, men i cupens förstarunda gavs backen chansen från start. Den förre Hellas Verona-spelaren fick en halvlek på sig att visa sina egenskaper såväl defensivt som offensivt mot ett motstånd som stod upp bra innan hon byttes ut till andra akten. In i hennes ställe kom 25-åriga Hanna Dahl.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 12/0

För Cathrine Dahlström blev det också 45 minuter på planen innan en sittplats bland avbytarna väntade. Under svenskans period på konstgräset lyckades motståndet Lyn spräcka nollan och gå till pausvilan i ledning, 1-0. I den andra halvleken anlände utjämningen och på straffar kunde till slut LSK segra och därmed ta sig vidare i cupen.

Mimmi Löfwenius, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 14/5

Efter utlåningen till Lillestrøm blev det respass mot just det gulklädda topplaget för några dagar sedan. Löfwenius hoppade in i upptakten av den andra halvleken, men klev av planen mållös efter de ordinarie 90 minuterna. Inte heller under förlängningen gick bollen in och när det väntade straffsparksläggning fick inte anfallaren förtroendet att ta sats mot elvameterspunkten.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 2/0

I jämförelse med det El Clásico som kickade igång den spanska högstaligan för “Los Blancos” i början av oktober fick Sofia Jakobsson förtroendet från start i helgens hemmamatch. Efter mål av gästernas Cristina Cubedo Pitarch slutade mötet oavgjort och således väntar laget på säsongens första seger. På söndag kan den mycket väl komma, då stadskonkurrenten Rayo Vallecano står för motståndet.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 2/1

Den tunga fyramålsförlusten mot Barça följdes i den efterföljande ligamatchen mot Valencia upp med ett 1-1-resultat, vilket innebar att klubbens första mål föll efter namnbytet till Real Madrid gjorts. Den historiska fullträffen stod just Kosovare Asllani för, genom att efter 20 minuters spel hålla sig framme och skicka in matchens första mål.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

Premiären mot storstadsklubben Espanyol slutade i seger, 2-0. I den senaste matchen mot Granadilla Tenerife, som slutade på en fjärdeplats förra säsongen, blev det inga tre poäng – även om det länge såg ut att sluta på det viset. Utan skadade Hedvig Lindahl på planen utjämnade motståndaren först i den 90:e matchminuten till 1-1, vilket också blev slutresultatet. Värt att tillägga är att Atlético brände en straff i den första halvleken.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 7/2

Storsegrarna upphör inte från det tjeckiska storlaget. I den sjunde ligaomgången mötte förvisso Mia Perssons Prag överkomligt motstånd, men att stå för åtta mål och endast släppa in ett fordrar likväl viss skicklighet. Ledde laget till de tre poängen gjorde en startande Persson, men kanske framförallt landslagsanfallaren Tereza Kozarova, som stod för hela fyra (!) pytsar.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 4/2

Segertåget verkar inte vilja få ett slut när det kommer till Bayern Münchens Bundesligaspel. På bortaplan i Sinsheim kördes Hoffenheim planenligt över med slutsiffrorna 4-0. Bäddade för överkörningen gjorde Amanda Ilestedts tidiga öppningsmål redan efter tre minuter på matchuret. I slutet av veckan väntar Turbine Potsdam, som efter sex spelade omgångar skuggar Bayern och Wolfsburg i topp.

Hanna Glas, Bayern München - 5/0

I sin tidigare klubb, Paris Saint-Germain, hade Hanna Glas under stora stunder svårt att få speltid och satt i ärlighetens namn ordentligt i frysboxen i slutet av sin sejour i södra Europa. I Bayern München har vardagen blivit en annan. Av sex möjliga matcher har ytterbacken fått starta fem, vilket är precis lika många mather som hon deltog i under sin sista säsong i Frankrike, alla tävlingar inräknade.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 0/0

För några dagar sedan kom det efterlängtade beskedet: Fridolina Rolfö har återgått till träning. På Instagram meddelade mittfältaren själv den glädjande nyheten och skrev följande: ”Den här dagen kunde inte ha varit bättre. Första gången på planen på fem veckor OCH tre poäng för mitt lag”. Sålunda är förmodligen speltid i Wolfsburg inte så långt borta.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 2/0

Matchen i cupen mot Brig-Glis, som kommer från en mindre kommun med samma namn i södra Schweiz, blev inte av. Istället fick Wilma Anderssons Lugano lite mer tid att ladda upp inför lördagens ligamatch mot St. Gallen, men det hjälpte föga. I en rejält utklassning föll laget med 10-0 på bortaplan och man parkerar fortsatt sist i tabellen med noll inspelade poäng.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 16/4

Om laget från ön utanför Finlands sydvästra kust ska ta hem ligatiteln behövs cuptriumfen för lite mer än en vecka sedan läggas åt handlingarna. Detta då TiPS, som under en period skuggat Åland United i topp, vann för sjätte gången på lika många matcher i slutet av föregående vecka. Det göra att båda lagen för tillfället står på 35 poäng inför de avslutande fem matcherna.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

“Man vill ju alltid spela och det är vad man jobbar för varje dag, så rent mentalt har det varit en utmaning. Jag kan inte säga att jag är nöjd med min situation”. De orden använde målvaktslöftet Cornelia Baldi Sundelius, som inte heller under helgen fick speltid, när hon till Fotbollskanalen fick ge sin syn på den egna situationen i klubblaget. Fortsättning följer gällande 21-åringens framtida vara eller icke vara i Åland United.

Maja Göthberg, KuPS - 14/0

Kuopion Palloseura, men den tidigare svenska supertalangen i laget, går urstarkt i Naisten Liiga. För några dagar sedan inkasserades femte segern på de sex senaste ligafajterna, men utan Maja Göthberg. 23-åringen fick nämligen aldrig äntra ISS Stadions plan strax utanför den finska huvudstaden.