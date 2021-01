SVENSKKOLLEN: Match uppskjuten - minuter innan avspark: "Inte säkert för att spela"

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

Försvararen är fortsatt inte tillbaka efter korsbandsskadan i fjol. Men om inte alltför lång tid kan hon åter vara på planen. När Fotbollskanalen var i kontakt med Abramo för en tid sedan meddelade hon att det snart vars dags att börja träna med boll. Det går följaktligen framåt för svenskitalienskan i hennes rehabilitering.

Klara Folkesson, Apollon Ladies F.C - 11/2

Resan mot vad som verkar bli en ny ligatitel bara fortsätter borta på Cypern. I slutet på förra veckan tog Apollon en ny trepoängare, och således kan laget säkra ligatiteln vid seger eller oavgjort i kommande omgång. Ska bucklan till Limassol vid ett kryss behöver dock utmanarna Nea Salamis och Omonia Nicosia förlora deras respektive matcher. Vinner däremot Folkessons lag är saken klar.

ANNONS

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 14/1

Att en drös med bland annat Arsenal-spelare tog flyget till lyxmeckat Dubai, fick covid-19 och sedan smittade andra spelare när de var tillbaka i England påverkade inte Chelseas match för en vecka sedan. Söndagens toppmöte med Manchester United kunde också spelas som tänkt, och tur var väl det. “The Blues” dagsform var nämligen så pass god att laget lyckades knycka alla tre poäng genom att vinna med 2-1.

Jonna Andersson, Chelsea - 14/0

Mötet med United artade sig så som stormöten brukar. Inget av lagen ville förstås bjuda på billiga misstag, men det var ändå inte riktigt så tillknäppt som det kan vara i matcher av liknande dignitet. Jämnt var det däremot, vilket slutresultatet vittnar om. Bara minuter efter United-kvitteringen till 1-1 gjorde Francesca Kirby det avgörande målet, vilket tog Chelsea till toppen av tabellen. Laget är etta på bättre målskillnad än de rödklädda från Manchester. Jonna Anderssons lag har dock en match mindre spelad.

ANNONS

Zecira Musovic, Chelsea - 0/0 nollor

I det damallsvenska topplaget Rosengård var hon given i mål. Det kommer hon inte att vara i Chelsea, där hon konkurrerar med två landslagsmålvakter: tyskan Ann-Katrin Berger och brittiskan Carly Telford. Zecira Musovic menar dock att hon i all högsta grad är med och tampas om en startplats. “Jag konkurrerar på allvar”, säger målvakten till SVT.

Nor Mustafa, West Ham - 5/0

Upp och ner. Så kan “Hammers” form beskrivas efter derbyt mot huvudstadskonkurrenten Tottenham, som har haft förtvivlat svårt denna säsong. Trots Spurs svaga resultat gick man segrande ur mötet med West Ham efter att inhopparen Lucy Quinn gjort matchens enda mål. Nor Mustafa fick hoppa in i sydkoreanskan So-Hyun Chos ställe med sisådär tre minuter kvar av ordinarie tid.

FINLAND

Cassandra Korhonen, Åland United - 0/0

Uppladdningen pågår inför en ny säsong.

Maja Göthberg, KuPS - 17/0

Uppladdningen pågår inför en ny säsong.

FRANKRIKE

Coronaviruset har inte bara lett till många tragiska dödsfall, utan också uppskjutna fotbollsmatcher. Orsaken till att det inte blev någon tillställning mellan Le Havre och Fleury i lördags stavades dock inte denna gång covid-19. Enligt nyhetskällan Paris-Normandie ansågs planen i norra Frankrike inte spelbar då den var täckt av snö. Det bekräftar Fleurys Michelle de Jongh för Fotbollskanalen.

ANNONS

“Beskedet om att matchen blev inställd kom efter att uppvärmningen hade genomförts, några minuter innan matchstart. Det kändes tråkigt att vi inte fick spela men samtidigt tryggt att matchen blev inställd då det låg alldeles för mycket snö på planen för att det skulle vara säkert för oss att spela”, skriver hon i ett sms.

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 7/2

Lagets match sköts upp.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 0/0

Lagets match sköts upp.

Marija Banusic, Montpellier - 7/3

Återstarten av den franska ligan bjöd under fredagskvällen på ett möte mellan hemmaspelande Guingamp och gästande Montpellier, där Banusic fanns att tillgå för tränare Frédéric Mendy. Fransmannen nyttjade däremot inte möjligheten att starta med anfallaren, och bytte inte heller in henne senare under matchen. “La Surdouée”, som svenskans lag emellanåt kallas för, föll med 4-1.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 11/3

Bara dagar efter triumfen i supercupen väntade Pomigliano - huserande i Serie B:s tabelltopp - i Coppa Italia. Utan Hurtig på planen avancerade Juventus vidare till kvartsfinal, då slutresultatet skrevs till hela 5-0. När den tidigare Linköpings FC-anfallaren var tillbaka i elvan till helgen blev det ny vinst mot Inter. Därmed leder Juve ännu ligan före konkurrenten Milan, som är hack i häl på den regerande mästaren.

ANNONS

Linda Sembrant, Juventus - 16/2

Derby d'Italia blev en rolig historia ur Sembrant-perspektiv. Återigen var mittbacken bidragande till en hållen nolla, vilket bäddade för segern. Målen som tog laget ett nytt kliv närmare en ytterligare ligatitel gjordes i den andra halvleken av italienskorna Cristiana Girelli och Aurora Galli och danskan Sofie Junge Pedersen. Härnäst står Hellas Verona för motståndet.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

De betungande petningarna i Champions League och supercupen (och i viss mån i ligan) har inte fått Stephanie Öhrström att ge upp. I söndagens möte med bottenlaget San Marino var målvakten både tillbaka mellan stolparna och en vinnare igen. Efter tre mål framåt kunde Fiorentina segra, vilket innebar att laget tog sin andra trepoängare i ligan med svenskan som sista utpost.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Det har sannerligen inte blivit så väldigt mycket till speltid sedan Brundin valde att packa väskorna borta i staterna och flytta till Sassuolo. Oaktat det knappa förtroendet från ledarhåll har hon i en intervju med italienska The Cult of Calcio berättat att hon stortrivs i landet: “Italien är unikt, och jag älskar det. Folk är roliga och galna, maten är utsökt och landet är vackert”.

ANNONS

Jenny Hjohlman, Napoli - 9/1

Det började lovande. I den italienska huvudstaden spräckte bulgariskan Evdokiya Popadinova, ny från danska Ålborg, Roma-målvakten Rachele Baldis nolla efter knappt en kvart genom att rulla in 1-0. Då två mål från hemmalaget föll inte särskilt långt därefter var Hjohlmans gäng i underläge efter 45 minuter. Trots ett mål från hennes Napoli i den andra halvleken slutade matchen i ny förlust. Laget är sist i Serie A.

Jonna Dahlberg, Florentia - 10/2

Det blev tre poäng när italienska högstaligan startade igång igen för Florentias del. Men för Jonna Dahlberg blev det inte mycket till återstart. I ligamötet med Pink Sport Bari blev den unga mittfältaren kvar på bänken hela matchen. Det blir att ta nya tag för 20-åringen till helgen. På söndag väntar Milan på hemmaplan.

Sara Nilsson, Florentia - 10/0

Trots att hon fortsätter att få starta har Nilsson förtvivlat svårt att få in bollen i mål. Denna säsong har hon ännu inte slagit till med någon fullträff, men tillvaron i Italien är nog trivsam ändå. “Det är en speciell plats att bo på med alla vingårdar runt omkring, naturen och alla färgerna”, har anfallaren sagt till Hallands Nyheter om orten San Gimignano, som ligger mitt i ett av Unescos världsarv.

ANNONS

Emelie Helmvall, Bari - 12/4

Likt Sara Nilsson går det nog inte riktigt någon nöd på Emelie Helmvall, som bor i Bari - en kuststad vid Adriatiska havet. Däremot påverkar säkerligen lagets resultat henne mer i jämförelse med Nilsson, vars Florentia skuggar lagen i topp. Bari är å sin sida nästjumbo i ligan efter att inte ha vunnit sedan premiäromgången.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 19/0

Ligan är förvisso avslutad sedan en tid tillbaka, men LSK:s säsong är inte avslutad för det. Senare i vinter, den 16 februari, ska lagets CL-motstånd i en av turneringens åttondelsfinaler lottas fram.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Djurgårdens trotjänare är inte i Stockholmsklubben längre, utan i Norge. Tillsammans med målvakten Guðbjörg Gunnarsdóttir, som också spelade i Djurgården, har hon lämnat Dif för att flytta till Arna-Bjørnar. Bakgrunden till att valet föll på just laget från Bergen är en aning udda. Då bägge spelarna har barn var det erbjudanden om barnpassningen som fällde avgörandet: “Verkligen all kredd till dem för att ha löst det för oss, det är mäktigt. Jag hoppas verkligen att vi kan ge tillbaka”, har Jalkerud sagt till SVT.

ANNONS

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan är avslutad.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 5/2 nollor

Den norska ligan är avslutad.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 18/5

Den norska ligan är avslutad.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 8/0

Det är fortsatt vinteruppehåll i Schweiz.

Hanna Sjöström, Lugano 9/0

Det är fortsatt vinteruppehåll i Schweiz.

Skottland

Julia Molin, Glasgow - 0/0

I och med att flytten från Avaldsnes till Glasgow City blev klar under den skotska ligans vinteruppehåll var debuten tänkt att genomföras under helgen. Så blev det inte, då inga matcher spelades. Enligt nyhetssajten Glasgow Live meddelade Skottlands fotbollsförbund i början på förra veckan att fajterna i (bland annat) damernas högstaliga och cup skjuts upp under tre veckor. Anledningen till det ska vara att fallen av covid-19 ökat i landet den senaste tiden.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 13/9

Snön vällde ner över Madrid och bilköerna ringlade sig långa, vilket gjorde att Röda Korset delade ut mat till lastbilschaufförer som suttit fast i trafiken i timmar. En annan konsekvens av snökaoset var uteblivna fotbollsmatcher. På herrsidan kunde inte Atlético Madrids möte med Athletic Bilbao genomföras och för Asllani och Jakobsson i Real Madrid blev det ingen match mot Real Sociedad. Snart är det (förhoppningsvis) däremot dags för fotboll igen. På onsdag väntar Logroño på hemmaplan.

ANNONS

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 14/5

I årets första tävlingsmatch - ett huvudstadsderby mot konkurrenten Madrid CFF - slog Jakobsson till med ett mål, och var således en av matchvinnarna efter 2-0-segern. Den välkända spanska sporttidningen AS uppmärksammade svenskan efter matchen genom att skriva att hon “konstant skapade ett inferno för sina motståndare”. Ska hon fortsätta göra skillnad för Real behöver klubben snart erbjuda henne ett nytt kontrakt. Det nuvarande avtalet går ut i sommar och enligt kända tyska uppgifter är Lyon intresserat av att knyta till sig yttermittfältaren.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

I förra veckan gjorde landslagsveteranen comeback. En storartad sådan. Mot Barcelona i semifinalen av den spanska supercupen tog hon Madrid-laget vidare till final efter att ha agerat hjälte i ett drama på straffar mot Barcelona. I den efterföljande finalen tog Atlético hem titeln - för första gången i lagets historia. I den matchen var däremot inte Lindahl lika framträdande, då hennes medspelare avgjorde tillställningen tidigt genom att leda med hela 3-0 efter att drygt 30 minuter hade spelats.

ANNONS

Julia Karlernäs, Sevilla - 2/0

Segern mot antagonisten Real Betis följdes inte upp med ett lika positivt resultat i lördags. Mötet med Rayo Vallecano slutade i att båda lagen fick med sig en poäng var, då slutsiffrorna skrevs till 0-0. Ur svensk synvinkel fanns den tidigare damallsvenska spelaren Julia Karlernäs med från start. I derbyt häromveckan fick hon speltid först i ett inhopp med drygt 30 minuter kvar av matchen.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 0/0

Till skillnad från kompisen, tillika landsmaninnan, Karlernäs har Sejde Abrahamsson ännu inte fått göra tävlingsdebut i Spanien. Om ledarna borta i södra Europa har koll på hennes goda bollbehandling kommer hon säkerligen få speltid inom kort. Enligt siffror under hösten från statistik- och analystjänsten InStat var hela 90 procent av hennes dribblingar i Piteå lyckade. Det kan med andra ord bli tufft att möta mittbacken, som även trivs med att spela på mittfältet.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 9/3

När Fotbollskanalen var i kontakt med Persson för lite mer än en vecka sedan var hon peppad inför att ligaspelet skulle återstarta i februari. Men det muntra humöret upphörde snabbt. Under lördagen berättade svenskan att Prag befinner sig i lockdown till och med den 22 januari, och därmed kommer inte tävlingsspelandet att dra igång i februari som det var tänkt. Den tidigare LB07-spelaren kommer dock inte att resa hem till Sverige så länge hennes lag kan träna tillsammans, vilket är fallet för tillfället.

ANNONS

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 13/1

Det är fortsatt vinteruppehåll i Tyskland.

Amanda Ilestedt, Bayern München - 14/3

Det är fortsatt vinteruppehåll i Tyskland.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 9/1

Det är fortsatt vinteruppehåll i Tyskland.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 0/0

Det är fortsatt vinteruppehåll i Tyskland.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 0/0 nollor

Det är fortsatt vinteruppehåll i Tyskland.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 0/0

Först i februari inleds försäsongen borta i staterna. När tävlingsspelandet - alltså National Women's Soccer League - väntas dra igång? I mars.