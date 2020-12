SVENSKKOLLEN: Prag-proffset målskytt i CL - orolig inför returen: “Kommer bli jättetufft”

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

“Började springa förra veckan och det går snabbt framåt. Jag lär mig fortfarande att springa men det blir bättre och bättre dag för dag. Snart blir det äntligen lite nedförsbacke i rehaben”, skriver en korsbandsskadad Matilda Abramo i ett meddelande till Fotbollskanalen.

Filippa Wallén, Apollon Ladies F.C - 8/0

Apollon hade spelledigt under den gångna veckan.

Klara Folkesson, Apollon Ladies F.C - 8/1

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 11/1

Hon har redan tagit emot Diamantbollen. Nu tar hon plats på ansedda The Guardians lista över världens främsta fotbollsspelare. Men förutom att göra succé på fotbollsplanen pluggar hon: “Efter jul ska jag skriva min C-uppsats om representation i beslutande organ”, har Eriksson, vars Chelsea tog två segrar i veckan, sagt i en intervju med Sydsvenskan.

Jonna Andersson, Chelsea - 11/0

Londonlaget står redan med ena benet i åttondelsfinalerna av Champions League. Nere i Lissabon vann Chelsea med hela fem mål och nu ska mycket till för att laget ska missa avancemang till nästa fas i storturneringen. Framgångarna ute i Europa står däremot inte i vägen för fortsatta trepoängare i ligaspelet. Bortamötet med Brighton slutade i ny seger och därmed håller svensklaget jämna steg med Manchester United i toppen av tabellen.

Lotta Ökvist, Manchester United - 3/0

Även om ytterbacken gärna hade fått mer speltid kan hon långt ifrån kräva att huvudtränare Casey Stoney ska rotera i startelvan. “The Red Devils” gör det helt enkelt för bra för att Ökvist ska få möjligheten att spela från start. Mot Reading inkasserades ännu en seger och således är United ännu obesegrat i ligan. Laget är etta med tre poäng ned till Chelsea på andra plats.

Nor Mustafa, West Ham - 4/0

Den talangfulla anfallaren har inte riktigt fått det att lossna borta på de Brittiska öarna. Mot sistaplacerade Bristol City på söndagen tog West Ham en mycket viktig trepoängare, men Mustafa fick ingen speltid. Till följd av det har hon inte heller gjort något mål sedan hon anslöt till huvudstadslaget. Förhoppningsvis anländer en förlösande fullträff för henne mot Manchester United i helgen.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 7/2

Anfallaren är ännu inte tillbaka efter att ha skadat foten under en träning. I svenskans frånvaro blev det ingen ny seger för Fleury, utan lördagens ligamöte med Soyaux slutade mållöst, 0-0. Det oavgjorda resultatet kan helt klart ses som en missräkning från Spetsmarks gäng, då laget från västra Frankrike hade förlorat sex matcher i följd inför helgens fajt. Fleury ställs härnäst mot Le Havre.

Marija Banusic, Montpellier - 7/3

I jämförelse med succéinhoppet mot Issy - där Banusic efter en kvart på planen säkert rullade in bollen efter en soloräd - var toppmötet med Bordeux en besvikelse. Innan matchuret ens hade hunnit ticka upp till minut tio var ledningen motståndarens. Jamaicanskan Khadija Shaw var det som satte öppningsmålet, och i den andra halvleken punkterade nederländaren Katja Snoeijs matchen genom att pricka in 2-0. Montpellier-svenskan hoppade in med 20 minuter kvar av tillställningen.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 7/3

Mot mästaren Lyon i Champions League-slutspelet låg Lina Hurtig bakom allt. I uddamålsnederlaget började hon med att pricka in matchens första mål, för att innan pausvilan sätta 2-1 via en försvarare, vilket var Juventus sista mål för dagen. Det var däremot inte svenskans sista mål för veckan. I ligakrossen av Roma några dagar senare gjorde hon målet som innebar slutresultatet 4-1.

Linda Sembrant, Juventus - 12/2

Mittbacken fortsätter att titt som tätt få in bollen i mål. Under helgen var det nämligen dags igen. Drygt 15 minuter efter Cristiana Girellis 1-0 i den tolfte minuten kunde Linda Sembrant dubbla Turinlagets ledning till 2-0. Som nämnt i tidigare spelarsummering slutade matchen i tre nya poäng för Juventus. Det innebär att laget fortsatt toppar Serie A med tre poäng ned till andraplacerade Milan.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 5/0 nollor

Huvudtränare Antonio Cincotta varvar mellan Katja Schroffenegger och Stephanie Öhrström i Fiorentinas mål. I CL-mötet med Slavia Prag, som slutade 2-2, fick den sistnämnda svenskan vakta målet och i ligamatchen mot Empoli var det italienskan Schroffeneggers tur att stå mellan stolparna. “Fio” är femma i Serie A framför ett koppel av lag med ungefär lika många poäng.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Mot ett formstarkt Milan blev det förlust med 2-0 för Sassuolo, som i och med nederlaget tappar mark på just Milano-laget och Juventus i toppen av tabellen. Sophie Brundin, som haft svårt att få kontinuerlig speltid, syntes inte ens till på bänken. Anledningen till det är oklar.

Jenny Hjohlman, Napoli - 8/1

Det ser tyngre och tyngre ut för Hjohlmans Napoli, som fortsatt är jumbo med en inspelad poäng efter tio genomförda matcher. Lite glädjande är däremot att bulgariskan Evdokiya Popadinova - värvad från danska Ålborg för en tid sedan - gjorde sitt första mål i den havsblå tröjan. Ska Neapel-laget hålla sig kvar måste hon leverera.

Sara Nilsson, Florentia - 9/0

Efter en ojämn säsongsstart med förluster och segrar om vartannat verkar det som att Florentia har rätat upp skutan och börjat siktat mot rätt kurs. I hemmamatchen mot Inter gjorde förvisso laget bara ett mål, men det räckte ända till seger. Det avgörande målet stod italienskan Luisa Pugnali för. Alltså klev Sara Nilsson ännu en gång av planen mållös.

Jonna Dahlberg, Florentia - 10/2

För en tid sedan stod den tidigare damallsvenska spelaren för två mål mot Lady Granata Cittadella i Coppa Italia. Om det var början på ett större genombrott för Jonna Dahlberg i sin nya klubb? Inte riktigt. I den senaste matchen blev mittfältaren oväntat kvar på bänken matchen ut, och det riktigt “breaket” i Italien får troligtvis vänta för 20-åringen.

Emelie Helmvall, Bari - 11/4

Bari föll mycket tungt, men Emelie Helmvall gjorde mål. Efter fullträffarna mot Juventus och Sassuolo fick kantspringaren höja armarna till skyn dubbla gånger mot San Marino. Bara efter några minuter slog hon till med sin första balja och tidigt i den andra halvleken gjorde hon sitt andra mål för dagen. Emelie Helmvalls Bari återfinns dessvärre som nästjumbo i tabellen.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 18/0

Tack vare ett öppningsmål efter 86 sekunder kunde Dahlströms LSK bevaka sin uddamålsledning borta mot Minsk i Champions League-slutspelet, för att till slut segra med 2-0. Onsdagens match i Belarus var däremot inte den enda fajten av betydelse under föregående vecka. Så sent som i söndags avgjordes finalen i norska cupen på Ullevål - som vanns av motståndaren Vålerenga. I och med slutsiffrorna 2-0 har huvudstadslaget nu både blivit liga- och cupmästare denna säsong. Starkt, minst sagt.

Louise Högrell, Avaldsnes - 1/1 nollor

Den norska ligan är avslutad.

Julia Molin, Avaldsnes - 5/0

Den norska ligan är avslutad.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan är avslutad.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 5/2 nollor

Den norska ligan är avslutad.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 18/5

Den norska ligan är avslutad.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 11/9

Landslagsmittfältaren är världens 35:e främsta fotbollsspelare - om du frågor The Guardian. Den brittiska tidningen listade, återigen, världens bästa fotbollsspelare häromveckan, såväl herrar som damer. “Asllanis mål har urskilt mittfältaren som en av de främsta 'artisterna' i Spanien” står det bland annat i motiveringen till hennes placering. Ett nytt mål föll också från henne när Real Madrid ställdes mot Espanyol i helgen.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 11/3

Då CD Tacón, som laget hette innan namnbytet tidigare i år, slutade på en 13:e-plats förra säsong har det inte blivit något CL-spel den senaste tiden för Jakobsson. Samtidigt som Barcelona och Atlético reste till Nederländerna, respektive Schweiz, kunde Real alltså spela en onsdagsmatch i ligan mot Levante. Det mötet slutade i seger, vilket veckans andra match även gjorde efter ett mål och två assist från svenskan. Med anledning av den nya trean är Real tvåa i Primera División.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

Med den svenska målvakten på bänken såg det till en början bekymmersamt ut för Atlético i den första av de två sextondelsfinalerna i Champions League. Motståndaren Servette tog ledningen hemma på Stade de Genève i den 18:e minuten och gick till pausvilan i uddamålsledning, 2-1. Spanjorskorna tog dock nya tag i den andra halvleken genom att till slut segra med 4-2. Madrid-laget - som inte startade med Lindahl i söndagens ligamatch mot Madrid CFF - sitter följaktligen i förarsätet inför returen på tisdag.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 8/3

Den inhemska ligan är sedan en tid avbruten. Europaspelet har däremot bara startat, om det inte blir uttåg direkt i veckan för Slavia Prag. Men det borde det väl inte bli? Efter 2-2 i Florens - tack vare ett öppningsmål av just Persson - har tjeckiskorna ett mindre övertag inför returen på Eden Arena i Prag. Mia Persson anser dock inte att favoritskapet ligger på hennes lag: “Det kommer bli jättetufft i returen… Jag skulle absolut inte säga att vi har ett övertag, även om resultat på bortaplan ser okej ut”, skriver hon i ett meddelande till Fotbollskanalen.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 11/1

I Amsterdam togs ett jättekliv mot vidare CL-spel efter att Ajax bortabesegrats med 3-1. Ett av målen stod den tyske veteranen Simone Laudehr för, samtidigt som både Glas och Ilestedt spelade från start. Det gjorde de båda svenskarna även i söndagens ligamatch, som slutade i tre poäng. Det betyder att laget fortsatt är etta i tabellen före regerande mästaren Wolfsburg.

Amanda Ilestedt, Bayern München - 12/3

Matchen mot Bayer Leverkusen, som först fick skjutas upp på grund av covid-19-fall, slutade med uddamålsseger för Bayern München. Det gjorde även helgens Bundesligamöte med Eintracht Frankfurt, efter att Lea Schüller spelat fram Sydney Lohmann till den matchavgörande fullträffen. Amanda Ilestedt fick 45 minuter på planen.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 7/0

Även Wolfsburg är nära att ta sig vidare till nästa steg i Champions League efter den första matchen av totalt två. Den tyska slåttermaskinen besegrade enkelt serbiska Spartak Subotica med 5-0, och i ligaspelet hade laget inte heller några svårigheter att ro en ny seger i hamn. Mot Werder Bremen skrevs slutsiffrorna till 5-1 efter mål av bland andra ungerskan Zsanett Jakabfi.

SCHWEIZ

Det är slutspelat för svensklaget Lugano i år. På grund av positiva fall av covid-19 i Anderssons och Sjöströms lag beslutades att mötet med St. Gallen, som sköts upp för lite mer än en vecka sedan, inte heller skulle genomföras i söndags. Därmed väntar nu ett längre vinteruppehåll för spelarna i tabelljumbon. Det skriver RSI, som producerar radio- och tv-program i Schweiz.

Wilma Andersson, Lugano - 8/0

Ingen match har spelats.

Hanna Sjöström, Lugano 9/0

Ingen match har spelats.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 24/5

Den finska ligan är avslutad.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Den finska ligan är avslutad.

Maja Göthberg, KuPS - 17/0

Den finska ligan är avslutad.