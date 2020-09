SVENSKKOLLEN: Spetsmark målskytt i franska ligan - och doldis med debut i West Ham

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

Efter att ha spelat kontinuerligt under hela förra säsongen avslutades denna tävlingssäsong innan den ens hunnit börja för Matilda Abramo. Bara veckor innan ligapremiären drog försvararen korsbandet, vilket hon sa så här om i en kommentar på klubbens hemsida: “Sådan här är fotbollen. Den är inte alltid rättvis, men jag ska komma tillbaka”.

Filippa Wallén, Apollon Ladies F.C - 1/0

En som däremot har hållit sig borta från skador är ytterbacken Filippa Wallén, som efter att ha tillhört engelska West Ham i drygt ett halvår skrev på för Apollon Ladies i slutet av augusti. Den 13 september fick Wallén göra tävlingsdebut i den blåvita tröjan. Matchen, där ligamästaren ställdes mot Ermis Apollon, slutade med 9-0-seger för svenskans gäng.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 3/0

Chelsea har inlett Women's Super League klart godkänt med ett kryss och en trepoängare. Dessutom har en titel bärgats. Efter ett sagolikt avslut signerat Chelsea:s Millie Bright i Community Shield-finalen mot Manchester City kunde Magdalena Eriksson titulera sig cupvinnare. Härnäst, den 26 september, väntar Everton på bortaplan.

Jonna Andersson, Chelsea - 2/0

Precis som lagkamrat Eriksson var Jonna Andersson en av de 22 startande i cupfinalen för några veckor sedan. Mot Manchester United i ligapremiären fick vänsterbacken återigen förtroendet från start, men när Bristol pulveriserades var Andersson inte ens med på bänken. Efter matchen lämnades dock lugnande besked: “Jag vilades bara”, berättade svenskan för Östgöta Correspondenten.

Lotta Ökvist, Manchester United - 2/0

Denna ligasäsong har det ännu inte blivit någon startplats för 23-åriga Lotta Ökvist, dock dubbla inhopp. I svenskmötet med Chelsea för lite mer än en vecka sedan blev det drygt 15 minuter på planen och i den efterföljande segern mot Birmingham fick Ökvist äntra Damson Park med några minuter kvar av tillställningen.

Nor Mustafa, West Ham - 1/0

Efter att ha öst in mål i Eskilstuna Uniteds ungdomslag gick 18-åriga Nor Mustafas flyttlass i somras till England och huvudstadsklubben West Ham. Hittills har anfallaren mest fått nöja sig med att nöta bänk, men mot storklubben Tottenham för knappt en vecka sedan blev det ett tio minuter långt inhopp för Mustafa. Resultatet i den matchen skrevs till 1-1.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 2/1

Under de senaste åren har Julia Spetsmark, som tillhörde EM-truppen 2017, spelat för en rad olika klubbar – och för inte alltför länge sedan kritade svenskan på ett nytt avtal med ett nytt lag. Sedan i juni spelar 31-åringen sina hemmamatcher på Fleury 91:s Stade Auguste Gentelet. Efter två spelade omgångar har Spetsmark stått för en fullträff.

Marija Banusic, Montpellier - 2/0

Efter att förra säsongen förstördes av en bruten fot har Marija Banusic nu påbörjat sin, förhoppningsvis, första hela säsong i Montpellier. I de två inledande ligamatcherna har det blivit inhopp två gånger om för den Uppsala-födde 25-åringen. Sydkustlaget parkerar för närvarande på en fjärdeplats i franska Division 1 Féminine.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 3/0

Som brukligt har regerande ligamästaren Juventus inlett den italienska ligasäsongen strålande. Med den svenska mittbacksgiganten Linda Sembrant i försvaret har laget från Turin vunnit tre av sina tre första matcher. I nästa omgång väntar rivalen Milan, som likt “Juve” fått en drömstart med trippla trepoängare.

Lina Hurtig, Juventus - 0/0

Redan för tre veckor sedan meddelade Lina Hurtig att hon lämnar Linköping för spel utomlands. Några dagar senare offentliggjordes att valet av klubb fallit på giganten Juventus – en flytt hon har pratat om i en intervju med Fotbollskanalen. Ännu har Hurtig inte gjort något framträdande för storklubben.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 3/1 nollor

Om laget från norra Italien inlett magnifikt har Fiorentinas säsongsöppning varit än bättre. Med mängder av mål framåt och dessutom en hållen nolla från Stephanie Öhrström toppar Florens-laget Serie A-tabellen. Härnäst ställs de lilaklädda mot Sassuolo, där ytterligare en svenska går att finna.

Sophie Brundin, Sassuolo - 2/0

Inför säsongsstarten förstärkte Sassuolo sin mittbacksuppsättning. Senast från spel i USA och dessförinnan med ett förflutet i Sundsvalls DFF anslöt försvararen Sophie Brundin till laget, som låg sexa i Serie A när ligan avbröts på grund av pandemin och inte återupptogs. Än så länge har 22-åringen fått hoppa in från bänken i två av lagets tre ligadrabbningar.

Jenny Hjohlman, Napoli - 3/0

Trots gott om speltid i dåvarande tabellåttan Empoli skrev Jenny Hjohlman i mitten på juli på för Serie A-nykomlingen Napoli. Starten har dock varit tuff. Samtliga av de tre första ligamatcherna har slutat i förlust och laget från Neapel återfinns som nästjumbo i tabellen.

Sara Nilsson, Florentia - 0/0

I början av året anlände Sara Nilsson till Florentia från damallsvenska Kungsbacka och i juli förlängde anfallaren sitt kontrakt med klubben över denna säsong. För Fotbollskanalen berättar Nilsson däremot att hon har haft bekymmer med en muskelbristning i baksida lår och således inte har kunnat spela matcher under en period. “Status just nu är att jag verkar kunna vara tillbaka till nästa match den 4 oktober”, skriver hon i ett sms.

Jonna Dahlberg, Florentia - 3/0

Det blev endast ett halvår i israeliska Ramat HaSharon för Jonna Dahlberg. För nästan två månader sedan stod nästa klubbadress klar – Florentia San Gimignano. Så här långt har mittfältaren fått tämligen gott om speltid, men resultaten har hackat något. I derbyt senast mot stadsrivalen Fiorentina inkasserades andra förlusten på tre matcher efter ett snöpligt baklängesmål i slutskedet. Härnäst väntar tabelljumbon San Marino Academy.

Emelie Helmvall, Bari - 3/0

Precis som under våren har det inte saknats förtroende från ledarstaben för norrbottningen Emelie Helmvall i Bari. Trots att laget står på tre poäng efter lika många ligaomgångar har anfallaren fått spela 90 minuter plus tillägg i samtliga fajter. Däremot har svenskan inte spräckt denna säsongs målnolla.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 12/0

30-åriga Emelie Lövgren har spelat kontinuerligt och startat samtliga matcher för tabellsexan Arna-Bjørnar, som kommer från kuststaden Bergen i västra Norge. Innan försvararen skrev på för den norska klubben strax efter årsskiftet tillhörde hon damallsvenska Piteå i nära nio år.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0 nollor

Från Växjö DFF tog målvaktstalangen Moa Edrud steget över till Norge inför säsongen, men någon speltid har det inte blivit. Istället för Edrud har australiensiskan Teagan Jade Micah, 22, fått vakta målet i alla tolv ligamatcher i år. Extra glädjande är därmed att keepern fått möjlighet till landslagsspel i F00-landslaget.

Louise Högrell, Avaldsnes - 0/0 nollor

Just som landsmaninnan i ligakonkurrenten Arna-Bjørnar har det inte blivit många minuter på planen för den tidigare KGFC-målvakten Louise Högrell. För att vara exakt har det blivit enkom bänkplatser. Om det blir ändring på det återstår att se – på söndag. Då ställs Avaldsnes mot Lyn på bortaplan.

Julia Molin, Avaldsnes - 1/0

En svenska som testar vingarna i vårt grannland och som fått, om än knapp, speltid är Julia Molin. Efter flytten från italienska Sassuolo till Sydnorge och den lilla staden Avaldsnes har Molin suttit bland avbytarna för det mesta, men i den senaste ligaomgången blev det en överraskande startplats. Avaldsnes är fyra i Toppserien.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 10/0

Precis innan 2019 blev 2020 lämnade Hammarbyprofilen Stockholmslaget för storklubben Lillestrøm. I en intervju med Fotbollskanalen i samband med övergången berättade försvararen att hon “inte kunde tacka nej till att spela i Norges bästa lag”, och det var nog rätt tänkt. Så här långt har backen spelat tio matcher från start.

Mimmi Löfwenius, Lillestrøm (på lån från Lyn Fotball) - 11/4

Efter sparsmakat med speltid gick anfallaren Mimmi Löfwenius inför denna säsong på lån från Lyn till Lillestrøm, där hon har gjort förhållandevis bra ifrån sig; på tio starter och ett inhopp har det blivit fyra fullträffar. Precis lika många baljor blev det i norska ligan 2018. Då spelade hon 20 matcher.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 0/0

Då Spanien drabbades hårt av viruspandemin stoppades fotbollen i landet i våras och inför den nu pågående landslagssamlingen hade Sofia Jakobsson inte spelat match på över sex månader. Men snart är det dags igen för klubblagsfotboll, då Primera División inleds i början på oktober.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 0/0

Liksom lagkamrat Jakobsson var mittfältsstjärnan Kosovare Asllani matchovan när hon under förra veckan anslöt till Peter Gerhardssons EM-kvalsamling. Men vad gjorde det. I torsdagens överkörning av Ungern hade Asllani stor show med trippla assist, vilket bådar gott inför ligapremiären om knappt två veckor mot FC Barcelona.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

Ett koppel av viktiga kvalmatcher till EM och likaså inledningen av den spanska ligan stod för dörren när Svenska Fotbollförbundet meddelade att Hedvig Lindahl ådragit sig en skada i höger knä. “Vi får återkomma med besked kring hennes möjligheter till medverkan under vår nästa samling”, berättade Sveriges landslagsläkare Houman Ebrahimi i samband med beskedet.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 4/1

Slavia Prag har fått en god start på ligasäsongen. På fyra matcher har det blivit tre segrar, vilket har tagit huvudstadsklubben till en andraplats i tabellen. Toppar den tjeckiska högstaligan gör rivalen Sparta Prag, med en distans ned till Perssons Slavia på tre poäng. Värt att nämna är också att Persson nätade precis innan landslagsuppehållet. För motståndet stod då Dukla Prag.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 1/1

När landslagsförsvararen Amanda Ilestedt gjorde éntre i denna säsongs upplaga av damernas Bundesliga för en knapp vecka sedan gick allt rätt. Efter att ha stått över spel premiäromgången målade ytterbacken mot Werder Bremen genom att skicka in ett av fyra Bayern-mål bakom Lena Pauels i Bremen-kassen.

Hanna Glas, Bayern München - 1/0

Det blev seger för Hanna Glas i Bayern München-debuten i samband med att ligaspelet drog igång, därefter var det roliga slut. Den tidigare PSG-backen meddelade landslaget inför kvalet att hon fått en känning i ena knät och valde därför att avstå den nu pågående landslagssamlingen. Ännu har inga klara besked lämnats vad gäller Glas skadekänning.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 0/0

Under Champions League-finalen mot Lyon ådrog sig Fridolina Rolfö en lättare hjärnskakning. Med anledning av det har yttern inte kunnat delta i ligamästarens första Bundesligamatcher för säsongen och när det svenska landslaget samlades för kval till EM tvingades Rolfö lämna återbud. Om VM-hjälten finns med när Wolfsburg ställs mot SV Meppen på söndag återstår således att se.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 0/0

Så sent som den 8 september blev flytten till schweiziska Lugano officiell. Den 22-åriga mittbacken lämnade därmed Elitettan-klubben Sandviken och planeras göra sin debut för de svartvitklädda i helgen mot tredjeplacerade Basel. Efter fyra matcher ligger Lugano sist i Nationalliga A.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 14/4

Den tidigare AIK-spelaren Emelie Johanssons Åland United går som tåget i den finska ligan. För närvarande toppar laget serien med en distans på tre poäng ned till TiPS Vantaa på andra plats. Med fokus på mittfältarens säsong har 22-åringen fått gott om speltid och deltagit i samtliga 14 ligamatcher samt lyckats få in bollen mellan stolparna vid fyra tillfällen. I nästa omgång möter United tabellsjuan PK-35 Vantaa.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Sedan Cornelia Baldi Sundelius bytte Sverige mot Finland i december 2019 har målvaktstalangen haft svårt att få speltid i det finska topplaget. Ett stickprov på det är den obefintliga speltiden i den inhemska ligan, men svenskan ser ändå nyktert på sin situation. När Fotbollskanalen var i kontakt med Baldi Sundelius tidigare i år sa hon bland annat följande: “Konkurrenssituationen i år är tuff, Anna Tamminen (målvaktskonkurrent) har blivit utsedd till ligans bästa målvakt två år i rad och har en plats i finska damlandslaget”.

Maja Göthberg, KuPS - 13/0

Likt ovan berörda Emelie Johansson har den tidigare Kungsbacka-försvararen Maja Göthberg fått stort förtroende från sin huvudtränare. Ollipekka Ojala, som basar över Kuopion Palloseura, har placerat Göthberg i startelvan inför samtliga ligamatcher denna säsong. För KuPS återstår bara fyra fajter innan en mästare ska koras och med en match mindre spelad har svenskans gäng åtta poäng upp till tabellettan Åland United.