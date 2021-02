SVENSKKOLLEN: Svenska anfallarens succé i Italien - två mål och bäst på planen

Florentias Sara Nilsson kunde dra en lättnadens suck, Rebecka Blomqvist gjorde sitt första Bundesliga-mål och en doldis drömdebuterade på Åland.

Här är veckans Svenskkollen.

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 0/0

Den rehabilitering som pågått sedan i höstas gick för en tid sedan in i en ny fas. När Fotbollskanalen nådde Abramo häromveckan meddelade försvararen att hon börjat träna med boll, vilket den forne Rosengård-spelaren inte gjort på flera månader.

Klara Folkesson, Apollon Ladies - 14/2

Då var det dags. Några av seriens främsta lag ska göra upp om den cypriotiska ligatiteln genom att möta varandra under de kommande veckorna. Apollon, med Folkesson från start ännu en gång, öppnade den avslutande delen av säsongen genom att segra med 3-1 över Lefkothea. På söndag väntar Nea Salamis.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 19/2

Veckan inleddes magnifikt med storseger, 6-0, över West Ham på Kingsmeadow i sydvästra London. Inför söndagens möte med tabellåttan Brighton var det tänkt att tre nya poäng skulle inkasseras, så blev det inte. Även om lagkaptenen fanns med från start kunde inte Chelsea-spelarna stoppa gästernas offensiv, utan föll överraskande för första gången på 33 matcher.

Jonna Andersson, Chelsea - 18/0

Även klubbens andra svenska landslagsförsvarare fanns med från första minut. Men det betydde som känt ingenting, trots att det var hemmalaget som gjorde det första målet i den femte minuten. Kort därefter blixtkvitterade “Seagulls”, som i slutskedet av den andra halvleken fullbordade vändningen tack vare backen Megan Connolly.

Zecira Musovic, Chelsea - 0/0 nollor

Inte heller i mötet med Brighton fick det nyblivna utlandsproffset möjligheten till spel av tränare Hayes, som för övrigt varit ett ämne för brittisk press den senaste tiden. Allt fick sin början i samband med att flera engelska medier publicerade uppgifter som gjorde gällande att hon skulle vara aktuell för herrlaget AFC Wimbledon i League One - något 44-åringen själv menade var en förolämpning mot damfotbollen i en intervju med The Telegraph.

Nor Mustafa, West Ham - 7/0

Förlusten mot Chelsea i början på veckan kan visserligen ha haft en psykologisk negativ effekt, med tanke på att laget föll stort, men det var trots allt inte i mötet med ligamästaren som West Ham hade planerat att ta poäng. Istället låg störst fokus på att göra en god insats mot tabelljumbon Bristol. Med Mustafa på bänken skrevs slutsiffrorna i den bataljen till 1-1.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 0/0

I samma stund som många andra lag genomförde tävlingsmatcher för första gången 2021 hade tabelltrean KuPS spelledigt. Uppladdningen inför en ny säsongen var igång och en cupmatch var inskriven i schemat, men värdemätaren mot Jyväskylän PK genomfördes inte. Orsaken till det är oklar.

Cassandra Korhonen, Åland United - 1/2

Borta på Åland spelades det däremot fotboll. Hemma i Mariehamn ställdes Cassandra Korhonens United mot TPS i vad som skulle visa sig bli en premiärslakt av stora mått. Trots att kylan var påtaglig och att delar av planen täckt av is hade hemmalaget gjort sju mål framåt och hållit tätt bakåt när huvuddomaren förkunnade att matchen var till ända. Korhonen stod för två av fullträffarna.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 8/2

I fredagens match mot Paris Saint-Germain - det andra mötet mellan lagen inom loppet av en vecka - var det dags för anfallaren att göra comeback. Efter att inte ha spelat fotboll på flera veckor till följd av (troligtvis) en fotskada hoppade Spetsmark in med sisådär 20 minuter kvar av ordinarie tid. Då hon klev in på planen byttes fransyskan Marina Makanza ut.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 3/0

Likt nederlaget i Coupe de France startade de Jongh återigen mot PSG för några dagar sedan, men vad hjälpte det? Tillsammans med sina lagkamrater höll man siffrorna nere ett bra tag, innan baklängesmålen fullkomligt rasslade in en bit in i den andra halvleken. Jätten från Paris segrade med 5-0. Det var lagets 17:e vinst i följd denna säsong.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 14/5

I Coppa Italia-kvartsfinalen kom Juventus undan och kunde ta sig vidare med blotta förskräckelsen. Då var segermarginalen ett mål, men när Empoli stod för motståndet på nytt i ligan blev det än långt mycket mer ensidig historia. Till följd av tre mål från den regerande mästaren, varav ett signerat Lina Hurtig, togs tre nya poäng i jakten på Serie A-titeln.

Linda Sembrant, Juventus - 18/2

I den första av de två matcherna som spelats mellan Sembrants Juve och Florens-gänget Empoli den senaste tiden satt hon på bänken tillsammans med försvarskompanjonen Tuija Hyyrynen. Då släppte hennes lag för ovanlighetens skull in fyra mål. I slutet på förra veckan startade både mittbacken och finskan, vilket resulterade i en hållen nolla och tre poäng. En tillfällighet? I think not.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Precis som i 2-0-förlusten mot Inter var det konkurrenten, tillika landslagsmålvakten, Katja Schroffenegger som fick spela från start i Fiorentinas mål. Förra gången det begav sig stod italienskan för än mer eller mindre blek insats - mot Napoli gick det bättre. Hennes lagkamrater gjorde sitt i offensiv riktning, medan hon höll nollan. Det ska dock sägas att Napoli inte är ett av seriens vassaste lag, utan återfinns först som nästjumbo i tabellen.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Att det ibland räcker att bara göra ett mål fick spelarna i Sassuolo erfara i den senaste matchen mot Inter på Stadio Enzo Ricci. Det matchavgörande målet skickade italienskan Valeria Pirone in i mitten av den första akten, och så vips hade tre poäng inkasserats. Sophie Brundin fick ingen speltid.

Jonna Dahlberg, Florentia - 13/2

Uddamålsförlust mot Milan och en ordentligt blek insats i hemmamötet med Roma. Spelarna i Florentia var följaktligen sugna på vinst - och vinst blev det. På bortaplan i Verona besegrades laget med samma namn som staden efter två mål framåt och ett insläppt bakåt. Jonna Dahlberg hoppade in i Cecilia Res ställe med ungefär 20 minuter kvar av tillställningen.

Sara Nilsson, Florentia - 12/2

Inget mål än så länge denna säsong och ett lår som hindrat henne från spel. Det var Sara Nilssons förutsättningar inför lördagens ligamatch. Anfallarens insats? Formidabel. Med två mål i slutskedet av matchen var hon den enskilt viktigaste faktorn till att Florentia kunde bryta den tidigare trenden av två nederlag i följd. Ett bevis på den stora betydelsen av hennes insats var att hon fick ta emot priset för matchens bästa spelare, vilket det italienska fotbollsförbundet meddelade på twitter.

Fotbollskanalen fick tag på den förra Kungsbacka-anfallaren efter matchen:

"Det är alltid skönt att göra mål som anfallare och speciellt efter en period med skador. Jag har varit lite blockerad så skönt att det släppte i en viktig match!", skrev en något lättad Nilsson i ett meddelande till Fotbollskanalen på söndagen.

Emelie Helmvall, Bari - 14/4

Hittills denna säsong har det inte alltid varit så värst trivsamt att tillhöra tabelljumbon Bari. I helgen var det sannolikt extra tufft. Huvudstadslaget Roma höll inte igen när lagen möttes och skickade Helmvalls gäng allt närmare nedflyttning genom att segra med hela 4-0. I kronologisk ordning stod Elisa Bartoli, Paloma Lazaro, Manuela Giugliano och avslutningsvis Andressa Alves för målen.

Jenny Hjohlman, Napoli - 13/1

Med undantag för de många sevärdheter som finns att besöka för den som bor eller stannar till i Neapel är nog inte heller spelarna i Napoli så väldigt tillfreds med tillvaron. Efter en vecka av enkom träningar förlorade man mot Fiorentina. Laget, som är näst sist i Serie A, har vunnit en av sina tio senaste ligamatcher.

Marija Banusic, Roma - 1/0

Kort efter att övergången från franska Montpellier till Roma stod klar kastades Marija Banusic in i hetluften. I den precis berörda matchen borta vid kusten till det Adriatiska havet valde tränare Elisabetta Bavagnoli att byta in förvärvet, som därmed gjorde sina första minuter för “Giallorossi”. Rom-laget har nu vunnit fem matcher i följd, och således klättrat till en fjärdeplats i tabellen.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 19/0

Laget väntar på lottningen av Champions League-åttondelsfinalerna. Den sker 16 februari.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan är avslutad.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan är avslutad.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 5/2 nollor

Den norska ligan är avslutad.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 18/5

Den norska ligan är avslutad.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 9/0

Efter förlusten senast mot St. Gallen var planen att Lugano skulle ta emot Young Boys på hemmaplan. Något möte blev det dock inte. Orsaken till det? Flera av spelarna hos de gulklädda gästerna testade positivt för covid-19 en tid innan matchen skulle äga rum. Det har RSI, en producent för radio- och tv-program, rapporterat.

Skottland

Julia Molin, Glasgow - 0/0

Coronauppehållet på tre veckor håller så sakteliga på att nå sitt slut. Den 21 februari, alltså i slutet på veckan som följer efter kommande helg, väntar Spartans hemma på Petershill Park i Glasgow. I den matchen kommer säkerligen Molin få spela för första gången i sin nya klubb. Tidigare under sin karriär har hon tillhört bland annat norska Avaldsnes och italienska Sassuolo.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 15/12

Mot Barcelona blev det klar förlust. I det efterföljande mötet med Valencia tillät inte Kosovare Asllani motståndarlaget att ens vara nära en seger - genom att smälla in tre mål på lika många minuter. Det hiskeligt snabba hattricket bar inte endast hennes Real till tre poäng mot Valencia, utan gjorde dessutom att hon klättrade upp på en delad tredjeplats i skytteligan med 12 fullträffar.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 16/5

Poängspelaren satt inte ens på bänken senast, vilket syntes oroa lagets supportrar på sociala medier. Kommunikationen om hennes frånvaro från klubbens sida var i princip obefintlig, men från två Madrid-journalister kom klara besked. På twitter meddelade en vid namn Marcela Natra att Jakobsson var lindrigt skadad, samtidigt som mer välkända Arancha Rodríguez skrev att hon troligtvis är tillbaka redan i veckan.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 6/2 nollor

Möte med Granadilla Tenerife. Då var var baklängesmålet verklighet redan efter några minuter. Pisco, eller Raquel Peña som hon i själva verket heter, noterades för det öppningsmål som omgående satte käppar i hjulet för Lindahls Atlético. Även om repliken kom tämligen kvickt var Madrid-laget i underläge när det återstod knappt en minut av ordinarie tid. Men ack den som ger sig. Strax innan den andra halvlekens stopptid skulle ta vid skickade venezuelanskan Deyna Castellanos in slutresultatet 2-2.

Julia Karlernäs, Sevilla - 5/0

I derbyt mot stadsrivalen Real Betis var hon både med om att göra sina första minuter samt att få uppleva den första segern, vilket för perioden var lagets tredje raka. Sedan dess har det gått tyngre, fram till nu. Mot Eibar i norra Spanien knep mittfältaren och hennes kumpaner alla tre poäng efter att ett mål fallit strax innan den första halvlekens slut och ytterligare ett i upprinnelsen av den andra akten. Värmlänningen väntar ännu på sin första fullträff.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Vid ankomsten till den andalusiska storstaden beskrevs hon i spansk press som en spelare med snabbhet, karaktär och intensitet. Så här långt har Sevilla-supportrarna inte fått så många möjligheter att stifta bekantskap med doldisen från Örebro. Närke-uppväxta Abrahamsson har enbart spelat en match och när det stod bortamatch i norra Spanien på schemat gavs hon ingen speltid.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 9/3

Under föregående vecka nådde spridningen av covid-19 en trist milstolpe i Tjeckien. Enligt radionätverket Voice of America - en statlig amerikansk aktör - har nu över en miljon personer i landet smittats av coronaviruset. Just nu placerar sig förmodligen inte en återstart av fotbollsspelandet högst upp på den politiska dagordningen. Det finns en del annat att ta tag i, för att uttrycka det försiktigt.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 14/3

Delar av Tyskland lamslogs när snön slog till ordentligt i slutet på förra veckan. Ansedda Der Spiegel rapporterade om upp till 32 centimeter nysnö och häftiga vindbyar på som mest 80 kilometer i timmen i det så kallade Ruhrområdet. Av förklarliga skäl spelades ingen fotboll där, men i Bayern kunde hemmalaget möta Meppen som om inget hänt. Amanda Ilestedt satt på bänken från första till sista minut.

Hanna Glas, Bayern München - 15/1

Lagkamraten i försvaret bevittnade matchen från sidan av planen. Det gjorde inte Hanna Glas. I sedvanlig ordning fanns hon med i tränare Jens Scheuers elva, vilket brukar resultera i seger. Startplatsen mynnade mycket riktigt ut i tre poäng och slutresultatet 7-1 hemma i sydtyska München. De förvånar inte längre, storsegrarna. De har nästintill blivit kutym.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 10/1

Beskedet att Rolfö lämnar sin tyska klubb när hennes kontrakt löper ut senare i år förvånade en del. I en intervju med Sportbladet har landslagsspelaren berättat att hon “behöver tid att tänka”. Om det hela betyder att svenskan kommer se de återstående matcherna från läktaren? Icke. Med tanke på att det senast blev en startplats verkar stjärnan få fortsatt förtroende, precis som tidigare.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 1/1

Succén har varit omedelbar för den tidigare damallsvenska anfallaren. I en träningsmatch mot Essen för inte alltför lång tid sedan slog Blomqvist till med sin första fullträff, och när hennes första Bundesliga-match väntade målade hon efter 23 minuter på planen. Då både Kathrin Hendrich och Zsanett Jakabfi gjorde ett mål vardera segrade “Die Wölfinnen” med 3-2.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 1/0 nollor

“Jag hade andra alternativ, men det här är det bästa för min utveckling. Både i fotbollen och personligen”, berättade målvakten från Vadstena för Östgöta Correspondenten i samband med att flytten från Rosengård till Tyskland blev klar. Nu har hon fått göra sin debut. Mot Wolfsburg startade Lind för Potsdam, som besegrades trots två mål framåt.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 0/0

Säsongen drar igång i mars.

Julia Roddar, Washington Spirit - 0/0

Säsongen drar igång i mars.