SVENSKKOLLEN: Svensklaget ångar på - tog sig enkelt vidare i Champions League

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

I samband med Champions League-matchen mot Swansea hyllades korsbandsskadade Matilda Abramo av sina lagkamrater. Under uppvärmningen bar samtliga spelare en tröja med hennes namn på ryggen samt texten “Get well soon”, vilket hon blev glad över: “En väldigt fin gest. Man är med på planen fast ändå inte”, skriver Abramo i ett meddelande till Fotbollskanalen.

Filippa Wallén, Apollon Ladies F.C - 5/0

Med anledning av sjukdom missade Filippa Wallén ligamötet med Lefkothea. Under förra veckan var hon tillbaka på planen. Vänsterbacken spelade hela matchen mot Swansea och bidrog därmed till den solida defensiv som banade vägen för slutresultatet 3-0. Således är tränare Kim Björkegren och spelarna i Apollon vidare till kvalrunda två. Där väntar polska Gornik Leczna den 18/19 november.

Klara Folkesson, Apollon Ladies F.C - 4/0

Djurgårdslånet gör avtryck på Cypern. I Champions League startade 20-åriga Folkesson och efter bara fem minuter på planen noterades hon för en assist, då hon spelade fram till Rio Hardys öppningsmål. I söndagens ligamatch mot Karmiotissa Chrysomilia blev det ny seger och ny start för försvararen.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 7/1

En rätt bra vecka för Magdalena Eriksson. I tisdags besegrades Tottenham med två måls marginal och i fredags offentliggjordes nomineringarna till galan Fotbollsåret 2020, där Eriksson är en av tre som kan ta hem priset “Årets Back”. Som om inte det vore nog segrade hennes Chelsea dessutom mot Everton i ligan. Eriksson spelade hela matchen.

Jonna Andersson, Chelsea - 7/0

Även en viss ytterback har en bekväm tid bakom sig. Även om det var Erin Cuthbert som i slutändan vann Chelseas omröstning på Twitter om vem som var matchens lirare mot Tottenham var Andersson en av planens klart bästa. I den efterföljande matchen mot Everton startade hon och var åter en gång skarp såväl defensivt som offensivt.

Lotta Ökvist, Manchester United - 3/0

Stormöte mot Arsenal. Då var det ett formstarkt Manchester United som drog det längsta strået. Utan ytterback Ökvist på planen gjorde unga Ella Toone 1-0 i den 83:e minuten, vilket blev matchens enda mål. Efter sex omgångar toppar nu laget ligan med en poäng mer än Arsenal, som i sin tur har två poäng ned till Chelsea och Everton på tredje respektive fjärde plats.

Nor Mustafa, West Ham - 3/0

Uddamålssegern mot Birmingham innebär att Londonlaget kan lyfta i tabellen efter en tid som nästjumbo. Det ska “Hammers” Emily van Egmond riktas ett extra tack för. Det var nämligen australiensiskan som prickade in matchens slutgiltiga fullträff i den andra halvleken och alltså sköt de tre poängen till östra London. Nor Mustafa blev kvar på bänken hela matchen.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 7/2

Efter en säsongsöppning med två segrar och ett oavgjort resultat på tre matcher har Fleurys form sviktat betänkligt under en månads tid. 4-0-förlusten mot Paris Saint-Germain för lite mer än en vecka sedan innebar tredje förlusten på fyra försök. Den tidigare Benfica-anfallaren Julia Spetsmark har på sina sju matcher i klubben stått för två mål. Härnäst står Stade de Reims för motståndet.

Marija Banusic, Montpellier - 3/2

Lite upp och ner. Så kan sydfranska Montpelliers resultatrad de senaste matcherna beskrivas. Men trots segrar och förluster om vartannat befinner sig Banusic lag på en tredjeplats i tabellen bakom ettan Lyon och tvåan PSG. Ligaspelet tuggar alltså på, men när det gäller cupen är statusen en annan. Tillsammans med exempelvis damernas andradivision skjuts den upp till följd av president Emmanuel Macrons besked om en andra lockdown i landet. Det skriver BBC och hänvisar till det franska fotbollsförbundet.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 7/0

Efter att cupmatchen som skulle ha spelats för en vecka sedan aldrig blev av var Linda Sembrants Juventus i farten igen mot Sassuolo i förra veckan. Då blev det föga förvånande tre nya poäng. Med den svenska landslagsbacken i målprotokollet för första gången denna säsong blev det en hållen nolla och tre ytterligare fullträffar framåt. Juventus leder Serie A på bättre målskillnad än Milan på andra plats. Här kan du läsa mer om Sembrants mål.

Lina Hurtig, Juventus - 3/1

Seger igen, men ingen tid på planen för Hurtig. Anledningen till det är att hon utgick i Sveriges match mot Lettland med ett lindat lår och därefter satt på läktaren i gruppfinalen mot Island några dagar senare. “Det saknas någon dag för att hon ska nå sin maxprestation och vara tillgänglig för matchspel”, sa landslagsläkaren Houman Ebrahimi till Fotbollskanalen då.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 3/0 nollor

Det italienska fotbollsförbundets beslutade att skjuta upp en rad matcher med anledning av coronaviruset covid-19. Men Riozzese-Fiorentina kunde ändå spelas. Den matchen slutade i seger. Lika bra gick det inte när Serie A var igång igen i slutet av föregående vecka. Med Stephanie Öhrström tillbaka mellan stolparna slutade mötet med Roma 2-2 efter att hemmalaget under en period både kvitterade och tog ledningen.

Sophie Brundin, Sassuolo - 4/0

Trepoängare efter trepoängare radades upp innan landslagsuppehållet. Nu är segersviten bruten. Med Sophie Brundin på bänken matchen igenom tog motståndaren Juventus alla poäng i Turin. Således är det extra trivsamt att lite mer överkomligt motstånd väntar på söndag. Då gästar nian Hellas Verona Stadio Enzo Ricci.

Jenny Hjohlman, Napoli - 7/1

Nattsvart. Trots ett mål på straff i slutskedet signerat italienskan Eleonora Goldoni slutade matchen mot Milan i förlust, 2-0. Valentina Giacinti var segerorganisatören som målade för Milanolaget två gånger om. Var Napoli därmed ligger i tabellen? Sist. Tur är dock att distansen till Bari ovanför nedflyttningsstrecket är så knapp som tre poäng.

Sara Nilsson, Florentia - 4/0

Spelarna kan glädjas igen efter den klara 3-0-förlusten mot Sassuolo. Det då hemmamötet med Empoli slutade i viktig uddamålsseger. Men drabbningen såg till en början inte ut att sluta som den gjorde. Redan efter nio minuter spräckte Empolis Cecilia Prugna nollan och först i den andra halvleken vände Florentia på matchen genom mål av Luisa Pugnali och Sofia Cantore.

Jonna Dahlberg, Florentia - 7/0

Den tidigare Ramat HaSharon och Kif Örebro-spelaren har inte spelat sig till en fast startplats i Florentia - däremot får hon jämt och ständigt hoppa in. Med sisådär fyra minuter kvar av ordinarie tid byttes Dahlberg in mot målskytten Luisa Pugnali och gjorde i och med det sin sjunde match i Florentia-tröjan. På lördag gästar storlaget Juventus Campo Sportivo Ascanio Nesi i Tavarnuzze, strax söder om Florens.

Emelie Helmvall, Bari - 7/0

Flaminia Simonetti hade stor show mot Emelie Helmvalls Pink Sport Bari. Den 23-åriga Inter-mittfältaren spelade fram till samtliga tre mål som “I Nerazzurri” gjorde på Baris unga målvaktslöfte Rebecca Difronzo. Helmvalls lag är fortsatt under strecket för direktnedflyttning till damernas Serie B. 14 omgångar återstår.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Kryss i bottenkonkurrenten Kolbotns möte med Lillestrøm och 0-0 mellan Arna-Bjørnar och Røa fixade ett nytt kontrakt till nästa säsong. Detta då varken förstnämnda Kolbotn eller sistnämnda Røa har någon matematisk möjlighet att klättra över nedflyttningsstrecket i den sista omgången. Emelie Lövgren har så här långt spelat samtliga ligamatcher från start.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 4/2 nollor

Ångestmötet fick bara inte sluta i förlust. Det visste Moa Edrud. Med minuter kvar av matchen på Arna idrettspark i Bergen och fortsatt mållöst gjorde målvakten vad hon kunde för att fördriva tiden och minimera risken för ett baklängesmål. Det resulterade i ett gult kort, men också en hållen nolla. Om en knapp vecka ska det norska ligaspelet avslutas och en segrare koras. Då möter laget tabellettan Vålerenga.

Louise Högrell, Avaldsnes - 1/1 nollor

Med tanke på avsaknaden av förtroende från de sportsligt ansvariga i Avaldsnes borde en flytt efter denna säsong inte vara helt otänkbar för Louise Högrell. Den 26-åriga målvakten har inför Toppseriens sista omgång ännu inte fått stå i ligan. Matchen hon är noterad för spelades i cupen mot Amazon Grimstad, som för övrigt är en av Norges äldsta damfotbollsklubbar.

Julia Molin, Avaldsnes - 4/0

Dramatik att vänta. Efter lagets komfortabla 3-0-seger över Klepp - samtidigt som ettan Vålerenga förlorade och tvåan Rosenborg spelade oavgjort - har Avaldsnes bara en poäng upp till serieledning inför slutomgången på söndag. Väl där kan det mycket väl bli seger igen. För motståndet står Sandviken, som bortsett hedern inte har något att spela för.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 15/0

Under föregående vecka stod det klart att det inte blir någon sjunde raka titel. Det verkade ha effekt på den senaste insatsen. Mot nu nedflyttningsklara Kolbotn blev resultatet bara 1-1 efter att motståndaren utjämnat på slutet genom inbytte Jenny Norem. På högerbacksplatsen fanns Cathrine Dahlström från första minuten tills dess att slutvisslan ljöd.

Mimmi Löfwenius, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 17/5

Mot Vålerenga i Oslo blev det inget mål, men ack en viktig framspelning. Med bara minuter kvar av ordinarie tid spelade anfallaren fram till U-landslagsspelaren Runa Lillegård, som sköt in bollen bakom VIF-målvakten Jalen Tompkins. Lillgårds mål till 3-2 blev matchens sista. Mimmi Löfwenius byttes ut i den 93:e minuten till förmån för Una Roaldseth Søyland.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 5/1

Real Madrid har kommit igång. Sofia Jakobsson likaså. Efter tvåmålssegern mot Rayo Vallecano gjorde kantspringaren sitt första mål för säsongen mot Deportivo de La Coruna på hemmaplan. Fullträffen kom till i den 21:a minuten efter en mindre dribblingsräd och ett välplacerat högeravslut i motståndarmålvaktens vänstra kryss. I söndagens bortavinst med 3-1 klev svenskan av planen mållös.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 5/6

Mittfältarens gångna vecka har varit ruggig. Mot Deportivo gjorde landslagsstjärnan först 2-0 på ett friläge för att därefter, med fem minuter kvar av ordinarie tid, fastställa slutresultatet 3-0 och senast mot Eibar blev Asllani tvåmålsskytt igen. Svenskans fina målform håller alltså alltjämt i sig. Vill du läsa mer om den senaste matchen? Klicka då här.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

Atlético trummar på - utan Hedvig Lindahl. Målvakten, som varit tämligen given etta i landslaget under 15 år, skadade menisken i höger knä för lite mer än två månader sedan och har därför fortsatt inte spelat en tävlingsmatch för sin nya klubb. Snart kan hon dock vara tillbaka. “Det visar sig att du kan vara starkare en någonsin vid 37 års ålder”, skriver hon på Instagram.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 7/2

Coronakaoset ser inget slut. I förra veckan skrev nyhetsbyrån Reuters, med hänvisning till det tjeckiska hälsovårdsministeriet, att 15 729 nya fall av coronaviruset rapporterades in onsdagen den 4 november. Det är det högsta antalet smittade under en och samma dag som Tjeckien rapporterat sedan pandemin startade. Mia Persson har rest tillbaka till Tjeckien efter en tid i Sverige för att träna inför det stundande Champions League-kvalet. Ligan är avbruten och ser inte ut att återupptas.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 8/3

I cupen mot Carl Zeiss Jena startade Amanda Ilestedt. I ligamatchen mot SV Meppen inledde backen på bänken. Först i den 80:e minuten, då Bayern ledde med komfortabla 3-0, fick hon äntra planen. Efter trepoängaren toppar nu storklubben Bundesliga och här berättar Ilestedt om hur mycket det suktar att bryta Wolfsburg trend av fyra raka ligatitlar.

Hanna Glas, Bayern München - 7/1

Medan en viss lagkamrat började på bänken fick Hanna Glas förtroendet från start i den senaste ligamatchen - som var händelserik från första stund. Bara efter några minuter spräckte Marina Hegering motståndarmålvaktens nolla och när det återstod fem minuter av den första halvleken ledde München-laget matchen med 3-0. Till helgen väntar ingen mindre än tabelltvåan och slåttermaskinen Wolfsburg.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 2/0

Drygt 15 minuters speltid blev det i återkomsten efter den olyckliga hjärnskakningen i slutet på augusti. Mot Turbine Potsdam i fredags fick Rolfö liter mer tid på planen. I den 71:a matchminuten hoppade hon i norskan Karina Sævik ställe och rodde tillsammans med sina lagkamrater Wolfsburgs sjunde ligaseger för säsongen i hamn.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 6/0

Tio omgångar har spelats i Women's Super League hittills. Lugano har förlorat samtliga matcher och har i snitt släppt in 6,4 mål per match. Senast mot Basel skrevs förlustsiffrorna till 5-0 efter att målvakten Ines Palmiero Herrera tvingats släppa tre bollar förbi sig under den andra halvleken. Wilma Andersson spelade från start med Sara Tonelli bredvid sig i Luganos mittlås.

Hanna Sjöström, Lugano 7/0

Offensiva Hanna Sjöström gavs även hon möjligheten att vara med från minut ett. Men det gjorde som känt inte så mycket. Nytt nederlag blev det alltså och inte heller denna gång något mål framåt. Förhoppningsvis blir utgången en annan om ungefär en vecka då tabellsexan Luzern väntar på bortaplan.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 24/5

Inför avgörandet mot FC Honka i finska ligans sista omgång menade försvarsgeneralen Tiia Peltonen att hon och hennes lagkamrater “måste spela klokt”. Det gjorde de sannerligen. I och med slutresultatet 3-1 bärgades ligatiteln och därmed väntar kval till Champions League nästa år. Emelie Johansson hoppade in mot Honka i den 59:e minuten och hann med att göra ett av matchens tre mål.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Målvakten är finsk mästare - utan att ha spelat ens en minut i ligan. Nu väntar troligtvis en process där målet är att 21-åringen ska hitta en ny hemvist för att få igång karriären med mer speltid.

Maja Göthberg, KuPS - 17/0

En tredjeplats. Där slutar försvararens KuPS efter att den finska högstaligan avgjordes under helgen. När nu säsongen kan summeras deltog Maja Göthberg, som har ett förflutet i både Kopparbergs/Göteborg och Kungsbacka, i 17 tävlingsmatcher. Om det blir en fortsatt spel i Finland är oklart.