SVENSKKOLLEN: Tidigare supertalangens succé i Frankrike

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

Försvararen rehabiliterar fortsatt sin korsbandsskada som hon olyckligt ådrog sig bara veckor innan lagets första ligamatch mot Ermis Apollon. Tränar svenskan gör Kim Björkegren, som tidigare i karriären har tillhört bland annat Linköpings FC:s organisation. Höjdpunkterna under den sejouren var en förstaplats i damallsvenskan och avancemang till kvartsfinal i Champions League.

Filippa Wallén, Apollon Ladies F.C - 1/0

I och med ligapremiären för drygt två veckor sedan gjorde det tidigare West Ham-proffset Filippa Wallén tävlingsdebut för den cypriotiska ligamästaren. Resultatet? Pangstart: seger 9-0 och 90 minuter på planen för 20-åringen som förhoppningsvis finns med från start när Apollon till helgen återupptar ligaspelet efter en tids landslagsuppehåll.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 3/0

Londonlagets ligastart har inte gått att klaga på, tills nu. Efter krysset mot Manchester United och storsegern över Bristol åkte Chelsea i söndags ur FA-cupen efter 2-1 mot Everton på bortaplan. Efter att ha spelat samtliga minuter tidigare under säsongen vilades Eriksson och äntrade således aldrig planen på Walton Hall Park i Liverpool. Enligt tränaren Emma Hayes hade Eriksson fått en smäll men det ska inte vara någon fara.

Jonna Andersson, Chelsea - 3/0

Precis som vanligt har det blivit gott om speltid för Jonna Andersson i Chelsea - när hon har velat vara på planen. Innan EM-kvalandet mot Ungern och Island vilades svenskan i sitt klubblag, vilket med facit i hand får ses som klokt. Efter mötet med den förstnämnda nationen hyllades försvararen av förbundskapten Gerhardsson, som i en intervju efter matchen ansåg att hennes insats var “riktigt bra”. Väl tillbaka i England tog det roliga slut, då Andersson spelade från start i helgens kvartsfinaluttåg.

Lotta Ökvist, Manchester United - 2/0

Till skillnad från duon i Chelsea blev det inget landslagsspel för Lotta Ökvist, som i vintras togs ut till det sedvanliga matchlägret i portugisiska Algarve. I klubblaget har det som tur blivit några minuters speltid under inledningen av Women's Super League, men i helgen väntade inget inhopp. Detta då det blev respass för Manchester-laget i FA-cupsextondelsfinal mot rivalen City på hemmaplan tidigare i år.

Nor Mustafa, West Ham - 1/0

Efter det något överraskande tio minuter långa inhoppet mot Tottenham för två veckor sedan fick Nor Mustafa se sitt West Ham totalförnedras mot Arsenal i den efterföljande ligafajten. Nästa tävlingsmatch för anfallstalangens del väntar på söndag, då Mustafas “Hammers” ställs mot Reading hemma på Ship Lane.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 3/1

Efter målet i 3-1-segern över Le Havre blev det en startplats på nytt under föregående vecka för Julia Spetsmark. Tyvärr för svenskan blev det ingen andra fullträff, men det gör nog inte så mycket när laget går starkt. Mötet med FF Issy från Nordfrankrike slutade 1-0 och Fleury återfinns på fjärde plats i Division 1 Féminine. Toppar tabellen gör Lyon.

Marija Banusic, Montpellier - 3/2

Två inhopp, så såg anfallarens statistik ut inför lördagens match mot Soyaux. Nu kan det korrigeras, för i helgen startade Marija Banusic för första gången denna säsong - och blev målskytt. På Stade Lebon öppnade svenskan målkontot genom att i den 50:e minuten göra 3-0 och dryga kvarten senare stå för sitt andra mål för dagen. Därmed gjorde Banusic sina första ligabaljor under kalenderåret 2020.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 3/0

Drömstart i ligan. Dröminsats i landslaget. Fotbollssäsongen har inletts på bästa sätt för Linda Sembrant, som efter Sveriges EM-kvalutskåpningen av Ungern fick högsta betyg med följande motivering av Fotbollskanalens Andréas Sundberg: “Bäst i Sverige”. Med de stärkande orden i ryggen laddar Sembrant i veckan för kommande måndags stormatch mot Milan på San Siro.

Lina Hurtig, Juventus - 0/0

Efter landskampssamlimgen väntar Hurtig nu på debuten i Juventus.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 3/1 nollor

Frågan är om laget från Florens under Stephanie Öhrströms sejour har inlett en ligasäsong så pass övertygande som under denna höst. Troligtvis är svaret på den frågan nej. Målen har öst in i positiv riktning och än så länge är trepoängarna lika många som antalet spelade matcher. Härnäst kan det dock bli kämpigt. På lördag väntar Sassuolo, som reser ett fåtal timmar söderut med två raka segrar i bagaget.

Sophie Brundin, Sassuolo - 2/0

Efter fyra år av fotboll på den amerikanska sydostkusten skrev den tidigare Elitettan-spelaren Sophie Brundin under sommaren på för Sassuolo, där hon hittills har fått hoppa in två gånger. Mittbacken, som har ett förflutet i Sundsvalls DFF, blev i USA och Florida framröstad till “Sunshine State Conference” främsta defensiva spelare i fjol.

Jenny Hjohlman, Napoli - 3/0

Jakten på säsongens första seger fortsätter för Jenny Hjohlmans Napoli. Efter två raka förluster återfinns Neapel-klubben som nästjumbo i tabellen, med bättre målskillnad än sistaplacerade San Marino Academy. Tidigare i karriären har svenskan tillhört både italienska Florentia och Empoli samt representerat Sverige på A-landslagsnivå vid 14 tillfällen.

Sara Nilsson, Florentia - 0/0

Den tidigare damallsvenska strikern Sara Nilsson har återgått till träning och är på god väg tillbaka från en muskelbristning som stört fotbollsspelandet under den närmaste tiden. För en knapp vecka sedan meddelade anfallaren att hon hoppas vara tillbaka när ligamatcherna drar igång till helgen, vilket inte verkar vara en omöjlighet. Så sent som i lördags deltog Nilsson i en träningsmatch mot Empoli, berättar hon i ett sms till Fotbollskanalen.

Jonna Dahlberg, Florentia - 3/0

Det har inte blivit någon succéstart för Dahlbergs gäng, men samtidigt ska inte lagets inledning på Serie A-säsongen beskrivas som en katastrof. Dock smärtade med stor säkerhet nederlaget senast mot konkurrenten Fiorentina, som har sin hemmaplan i närheten av Florens stadskärna. Florentias dito ligger lite längre bort - i den lilla förorten Tavarnuzze.

Emelie Helmvall, Bari - 3/0

Norrbottningen törstar efter mål. Med totalt sex spelade matcher i Bari, utspridda över två säsonger, har svenskan ännu inte skickat in sin första fullträff för klubben. Tur är då att laget från sydkustregionen Apulien inte har inlett lika svagt som hösten 2019. Nu står laget på en seger efter tre omgångar, då krävdes det sju matcher för att den första trepoängaren skulle trilla in.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 13/0

Ännu en gång blev det en plats i startelvan för Emelie Lövgren i tabellsexan Arna-Bjørnar. Det var den trivsamma delen av historien. Laget från Bergen föll klart och resultaten fortsätter således att fluktuera mellan segrar, nederlag och oavgjorda matcher. Om en eventuellt stabilare period väntar runt hörnet återstår att se först i slutet på veckan. Då står Lillestrøm för motståndet på Arna Idrottspark.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 1/0 nollor

Väntan är över för målvaktstalangen Moa Edrud. Mot Sandviken fick den förre Växjö-keepern stå mellan stolparna för första gången den här säsongen - dessvärre blev det ingen omedelbar succé. Redan efter fyra minuter spräckte motståndaren svenskans nolla och med dryga timmen spelad fastställdes slutresultatet 2-0 från straffpunkten. Det avslutande målet stod norskan Maria Brochmann för.

Louise Högrell, Avaldsnes - 0/0 nollor

Trots erfarenhet av spel i damallsvenska Kopparbergs/Göteborg är det den australiensiska målvaktskonkurrenten Victoria Esson som får vakta kassen i Avaldsnes. Men med lagets senaste resultat i åtanke kanske inte det är särskilt konstigt. Laget från södra Norge har inte förlorat någon av sina åtta senaste matcher och har därmed klättrat till en fjärdeplats i Toppserien.

Julia Molin, Avaldsnes - 2/0

Till skillnad från sin 26-åriga lagkamrat blev det åtminstone ett några minuter långt inhopp för Julia Molin mot Lyn Fotball. I den 83:e minuten, vid ställningen 1-1, kom mittfältaren in i Ylinn Tennebos ställe och fick därmed speltid för andra ligaomgången i följd. Följaktligen är en startplats inte alltför avlägsen i nuläget.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 11/0

Den tidigare Hammarby-profilen Cathrine Dahlström får fortsatt gott om speltid i sitt norska klubblag, som under helgen spelade en viktig fajt. Mot Røa från huvudstaden Oslo, som ligger drygt två mil utanför Lillestrøm, blev det tre poäng efter två mål i inledningen av den andra halvleken. Dahlström fanns med från start men byttes ut i den 77:e minuten mot Karly Røstbakken.

Mimmi Löfwenius, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 12/5

Efter att ha stått för fyra baljor på elva matcher i LSK-tröjan återvände anfallaren Mimmi Löfwenius till Lyn inför mötet med Avaldsnes i förra veckan. Hur comebacken blev? Succéartad. Bara minuter efter att motståndaren skickat in 1-0 i den första halvlekens slutskede utjämnade anfallaren. Nästa möjlighet till nya mål väntar på lördag, då laget ställs mot Rosenborg.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 0/0

Efter att inte ha spelat en tävlingsmatch på nästan ett halvår var de drygt 150 minuterna mot Ungern och Island enormt betydelsefulla inför oktober månads ligaspel.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 0/0

I förudmjukningen av Ungern spelade svenskan fram till tre mål, för att därefter kliva av planen i Reykjavik utan att ha stått för vare sig någon framspelning eller fullträff. Lite glädjande är därmed Asllanis klubblagssituation, som hon berättat om i en intervju med Fotbollskanalen.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

En olycklig knäskada för lite mer än två veckor sedan satte stopp för landslagsspel och risken är stor att den svenska stjärnan missar Atlético Madrids ligainledning. Så här skrev målvakten själv på Instagram i samband med att beskedet om skadan offentliggjordes: “Förhoppningsvis läker det snabbt, för jag ser mycket fram emot att få vara med och ta Atlético dit klubben egentligen hör hemma.”

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 5/1

Precis innan landslagsuppehållet målade Tjeckien-proffset Mia Persson mot Dukla Prag efter att ha varit med från start. När klubblagsfotbollen drog igång igen fick mittfältaren dock endast hoppa in med drygt 15 minuter kvar, men hann ändå med en framspelning. Tillställningen mot FC Slovácko slutade med storseger, 5-1.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 2/1

Mot Werder Bremen gick allt in och slutsiffrorna skrevs till 4-0 efter att Amanda Ilestedt gjort ett av lagets fyra mål. I ligabataljen mot Freiburg gick det inte lika lätt, men Bayern kunde ändå kliva av planen med tre inkasserade poäng. Den svenska försvarsgiganten var inte en av storlagets elva startande, utan fick äntra planen först i den 87:e matchminuten.

Hanna Glas, Bayern München - 2/0

Den förre Eskilstuna United-backen avstod den svenska landslagssamlingen som gick i mål under förra veckan då hon fått en skadekänning i ena knät, ändå var Glas matchredo under helgen. I uddamålssegern över tabellsexan Freiburg på hemmaplan spelade nämligen 27-åringen samtliga minuter.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 0/0

Inte heller mot SV Meppen i den tredje omgången av Bundesliga återfanns Fridolina Rolfö i Wolfsburgs matchtrupp. Det är fortsatt osäkert när svenskan, som fick en hjärnskakning i samband med Champions League-finalen, kan vara redo för matchspel. Närmast för den regerande ligamästaren väntar Bayer Leverkusen på bortaplan.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 1/0

Nu har hon gjort sin debut. Efter flytten från Sandviken tidigare i september spelade Wilma Andersson på söndagen sina första minuter i FC Luganos matchställ. Däremot kunde mittbacken inte hjälpa laget ur den senaste tidens kräftgång och mötet med Basel slutade i förlust, 3-0. Med fem spelade matcher parkerar Lugano fortsatt på sista plats i den schweiziska högstaligan.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 15/4

Mot HJK Helsingfors föll Emelie Johanssons Åland United med 1-0 efter att ha vunnit sex raka matcher, men under helgen var laget tillbaka på vinnarspåret. I lördagens möte med PK-35 Helsinki, som slutade i 3-1-seger, fick stockholmaren hoppa in i tidigt i den andra akten. Trots att det blev en inledning bland avbytarna kan säkert Johansson glädjas - United är fortsatt serieledare med tre omgångar kvar.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Bänkad, igen. Efter att den 21-åriga målvakten Cornelia Baldi Sundelius valde att krita på ett avtal med det finska laget 2019 har speltiden varit i princip obefintlig. Om hon blir kvar även nästa säsong återstår att se, men klart är åtminstone att landslagskeepern Anna Tamminen just nu är det givna förstavalet i topplagets startelva.

Maja Göthberg, KuPS - 14/0

Trots att en ligatitel inte riktigt är inom räckhåll ångar Kuopion Palloseura, med Ollipekka Ojala vid rodret, på i Naisten Liiga. Så sent som i helgen segrade Maja Göthbergs KuPS mot Ilves och förlängde därmed lagets förlustfria svit till fem matcher. Stor segerorganisatör i den sammandrabbningen blev nordmakedoniern Gentjana Rochi med dubbla strutar.