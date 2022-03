SVENSKKOLLEN: Tunga skadebesked för flera landslagsstjärnor - Hurtig borta på obestämd tid

BELGIEN

Amanda Johnsson Haahr, OH Leuven 5/2

Amanda Johnsson Haahr har hittat sin plats i sin nya klubb. Efter fem matcher kom första målet i Leuven, och sen kom också mål nummer två när man besegrade Club Brügge med 6-0. Men det slutade inte där – hon stod även för en assist innan hon byttes ut i den 77:e minuten.

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies 16/0

Apollon besegrade Lympion – Matilda Abramo var utanför truppen på grund av sjukdom men väntas vara tillbaka nästa vecka.

Sofia Hagman, Apollon Ladies 17/4

Hagman fick 45 minuter mot Lympion och stod dessutom för ett av målen i 12-0-krossen.

Jonna Andersson, Apollon Ladies 7/6 nollor

Jonna Andersson stod hela matchen mot Lympion.

DANMARK

Beatrice Persson, Brøndby 7/2

Det danska ligaspelet har avslutats för säsongen men för Brøndby väntar slutspel mot seriesegrarna HB Köge i mars.

Anna Welin, Brøndby 0/0

Matilda Kristell, Brøndby 0/0

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea 15/0

Magdalena Eriksson har varit utanför Chelseas trupp på grund av skada under en längre period men var tillbaka på bänken i Conti Cup-finalen mot Manchester City. Lagkaptenen fick dock inga spelminuter.

Jonna Andersson, Chelsea 22/0

Jonna Andersson var ensam svenska att komma till start i cup-finalen. Det blev 90 minuter för Andersson när Manchester City gästade och tog hem finalen.

Zecira Musovic, Chelsea 8/4 nollor

Musovic satt på bänken i cup-finalen.

Anna Anvegård, Everton 15/5

Everton bröt förlustsviten i ligan när man besegrade Aston Villa med 1–0. Anvegård byttes in i minut 58.

Nathalie Björn, Everton 10/0

Nathalie Björn fanns inte med i matchtruppen.

Hanna Bennison, Everton 15/1

Hanna Bennison har varit blygsam i Everton-tröjan och menar sig ha påverkats av alla tränarbyten. Men när man ställdes mot Aston Villa och bröt förlustsviten var svenskan bakom allt. Bennison skickade in en boll från vänsterkanten mot italienska Aurora Galli som kunde trycka in sitt första mål i Everton. Bennison byttes in i efter halvtids-vilan.

Filippa Angeldahl, Manchester City 15/2

Att Manchester City skulle besegra Chelsea i finalen av Conti Cup hade inte många tippat på förhand. Och i paus ledde Chelsea med 1-0 men Manchester City tog sig i kragen och vann till slut med 3-1. Det är därmed Angeldahls första titel med City, dessvärre blev svenskan kvar på bänken.

- Jag är såklart jätteglad. Man vill vinna titlar, och jag kom hit för att vinna titlar. Det är stort för mig att ha tagit min första titel i England, sade Angeldahl till Fotbollskanalen efter matchen.

Julia Zigiotti Olme, Brighton & Hove Albion 5/0

Brighton klättrar i tabellen och efter att man besegrat Aston Villa med 1–0 tar man sig upp på en sjätteplats. Zigiotti Olme startade på bänken men byttes in i den 75:e minuten.

Emma Kullberg, Brighton & Hove Albion 6/0

Kullberg spelade hela matchen när man besegrade Aston Villa med 1–0.

Stina Blackstenius, Arsenal 4/1

Kombinationen Blackstenius och Vivianne Miedema ser ut att fungera väldigt bra. Blackstenius spelade fram till nederländskans historiska, 100:e mål i ligan. Arsenal vann med 4–2 mot Birmingham och Blackstenius byttes ut i den 60:e minuten.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS 24/3

Göthberg spelade hela matchen när KuPs förlorade och åkte ut ur finska cupen på straffar. Åland har därmed fortsatt chans att försvara sin titel för 3:e året i rad.

FRANKRIKE

Amanda Ilestedt, PSG 15/2

PSG tog sig vidare till semifinal i den franska cupen efter att ha besegrat Montpellier med 3–1. Ilestedt var utanför truppen på grund av skada.

Emma Holmgren, Lyon 3/0 nollor

Lyon var spelledigt då man är utslagen ur franska cupen.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus 4/0

Juventus har hamnat i en svacka. Senast tog man sin första förlust för säsongen när man förlorade mot Empoli. Och mot Roma som jagar Juventus i toppen tappade man i helgen poäng. Matchen slutade 1–1 och Sembrant spelade hela matchen.

Lina Hurtig, Juventus 24/9

- Det är inte en stor skada. Läkarna kollar läget dag för dag, skriver Juventus presschef i ett meddelande till Fotbollskanalen.

Amanda Nildén, Juventus 17/2

Nildén satt på bänken när man kryssade mot Roma.

Elin Landström, Inter 16/0

Elin Landström startade och spelade 80 minuter när man förlorade mot Pomigliano. Och nu är CL-platsen långt borta för Inter som åkte på sin andra raka förlust.

Marija Banusic, Pomigliano 17/5

Pomigliano bröt förlustsviten – Banusic fick tio minuter på plan när man besegrade Inter med 1–0.

Stephanie Öhrström, Lazio 14/1 nollor

Emelie Helmvall, Sampdoria 14/2

Sampdoria besegrade Fiorentina med 2-0. Helmvall satt på bänken.

Sejde Abrahamsson, Napoli 14/0

Abrahamsson kom till start när man kryssade mot Milan. Det blev 1-1 och svenskan byttes ut i den 67:e minuten.

Karin Lundin, Fiorentina 17/6

Lundin kom in i halvtid för Fiorentina när man förlorade mot Sampdoria.

Ronja Aronsson, Fiorentina 4/0

Aronsson satt på bänken i förlusten mot Sampdoria.

Emma Lind, Roma 3/1 nollor

Lind kom inte till start när man kryssade mot Juventus.

Beata Kollmats, Roma 3/0

Kollmats kom inte till start när man kryssade mot Juventus.

NORGE

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0 nollor

Norska ligan är slut för säsongen.

Mimmi Löfwenius Veum, Lillestrøm 0/0

Norska ligan är slut för säsongen.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm 0/0

Norska ligan är slut för säsongen.

Nina Jakobsson, Lillestrøm 0/0

Norska ligan är slut för säsongen.

Zara Jönsson, Stabæk 0/0

Norska ligan är slut för säsongen.

Kim Sundlöv, Stabæk 0/0

Norska ligan är slut för säsongen.

Elma Junttila-Nelhage, Kolbotn 0/0

Norska ligan är slut för säsongen.

Fanny Lång, Kolbotn 0/0

Norska ligan är slut för säsongen.

PORTUGAL

Cassandra Korhonen, Benfica 5/3

Korhonen har inte fått jättemycket speltid sedan hon kom till Benfica – men när hon kom till start mot Vilavardense stod hon för två av målen i 4-0-vinsten.

SCHWEIZ

Sara Nilsson, FC Aarau 3/1

Sara Nilsson gjorde sitt första mål i sin nya klubb när hon satte dit 1-0. Det såg även ut att räcka för vinst men i den 94:e minuten kunde Lugano kvittera till slutresultatet 1–1.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow 20/1

Efter att ha vilats i krossen mot Aberdeen var Julia Molin tillbaka i truppen när man ställdes mot Motherwell. Glasgow vann med 6–0 och Molin spelade hela matchen.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid 10/4

Asllani var inte med i truppen när man tog sig vidare i Copa de la Reina.

När man sedan ställdes mot Athletic Club i ligaspelet kom svenskan till start och byttes sedan ut i den 68:e minuten. Då stod det 0–0. Real vann till slut med 2-0.

Hedvig Lindahl, Atletico Madrid 9/3 nollor

Atletico slogs ut i åttondelsfinalen av Copa De la Reina – Lindahl stod i målet och släppte in två mål. Sporting de Huelva vann med 2–1.

När man sedan ställdes mot Teneriffa och vann med 4–1 fanns den svenska landslagsmålvakten inte ens med i truppen.

Hanna Lundkvist, Atletico Madrid 3/0

Lundkvist startade i matchen mot Huelva när man förlorade mot Huelva. Det blev en lugn match för Lundkvist innan hon byttes ut i den 72:a minuten.

Det blev desto stökigare mot Teneriffa – Lundkvist byttes in i den 80:e minuten och två minuter senare drog hon på sig ett gult kort. Atletico vann med 4–1 och klättrar därmed upp på en tredjeplats vilket också innebär att man just nu har den sista kvalplatsen till Champions League.

Fridolina Rolfö, Barcelona 22/9

Rolfö vilades när man väntat besegrade Rayo Vallecano i åttondelsfinalen av Copa de la Reina.

Men när man senare under veckan ställdes mot Alavés hann Rolfö assistera Claudia Pina till 1-0-målet, samt skriva in sig i målprotokollet själv innan hon byttes ut i den 59:e minuten.

Michelle De Jongh, Madrid CFF 5/0

Michelle De Jongh satt på bänken när man besegrade Espanyol i cupen och när man vann mot Valencia i ligaspelet.

Ebba Hed, Madrid CFF 3/0

Ebba Hed satt på bänken när man besegrade Espanyol i cupen och när man vann mot Valenica i ligaspelet.

Amanda Edgren, Sporting de Huelva 3/1

Edgren startade för Sporting när man slog ut Atletico Madrid i cupen – och spelade även fram till 1-0-målet innan hon blev utbytt i den 51:a minuten.

Och när man sen kryssade mot Rayo Vallecano gjorde Edgren sitt första mål i sin nya klubb – det räckte för ett poäng.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München 21/4

I den tyska cupen tog sig Bayern München vidare när man vann med 9–1 mot Carl Zeiss Jena, vars enda mål kom via ett självmål av svenska Hanna Glas.

Men när man besegrade Köln i ligaspelet med 6-0 var den svenska ytterbacken bakom en hel del. Först spelade hon fram till ett riktigt drömmål – Viviane Asseyi cykelsparkade in Glas inlägg bakom målvakten. Och knappt 20 minuter senare hade svenskan gjort sitt fjärde mål för säsongen.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg 14/5

Rebecka Blomqvist är i storform- när man enkelt tog sig vidare i cupen mot SC Sand gjorde Blomqvist två mål. Wolfsburg vann med 7-0.

När man sedan fick besök av Freiburg i ligaspelet vann man även där med klara 4-1. Blomqvist tryckte in sin egen retur till 3-0 och sedan spelade hon fram till 4-0.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 24/0

Den amerikanska ligan är slut för säsongen.

Julia Roddar, Washington Spirit - 20/1

Den amerikanska ligan är slut för säsongen.

Sofia Jakobsson, San Diego Wave – 0/0

Den amerikanska ligan är slut för säsongen.