SVENSKKOLLEN: Upprört bland klubbar i Norge: "Sorgligt och smärtsamt"

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

“Det går bra - jag kämpar på”, skriver korsbandsskadade Matilda Abramo om sin rehabilitering, i ett meddelande till Fotbollskanalen. Samtidigt berättar hon att staden hon bor i, Limassol, går in i lockdown. Orsaken till det ska vara kraftigt ökade coronafall den senaste tid

Filippa Wallén, Apollon Ladies F.C - 6/0

Ny speltid för den tidigare BP-spelaren. Wallén var en av de elva i bortalaget som startade matchen mot AEL Champions, som kommer från samma stad som Apollon. Tre poäng blev det igen och på onsdag väntar förhoppningsvis seger på nytt när polska Gornik Leczna står för motståndet i Champions League. Matchen startar 17.30 i Leczna i sydöstra Polen.

Klara Folkesson, Apollon Ladies F.C - 5/1

Likt sin lagkamrat i försvaret var även Klara Folkesson med i Kim Björkegrens startelva som tog emot tabellfemman AEL under söndagsförmiddagen. Djurgårdslånets lag segrade med 8-1 och vann därmed för femte matchen i följd. Med två spelade matcher färre än ettan Omonia Nicosia är Apollon Ladies två i den cypriotiska ligan.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 8/1

Under torsdagsmorgonen meddelade Chelsea att man valt att förlänga kontraktet med Eriksson till sommaren 2023, vilket lagkaptenen sa så här om i en kommentar på klubbens hemsida: “Det finns ingen annanstans i världen där jag hellre skulle vilja vara”. Backen spelade hela Londonderbyt mot Arsenal, som avslutades med ett sent kvitteringsmål efter att Pernille Harder vallat in bollen via Arsenal-försvarare.

Jonna Andersson, Chelsea - 8/0

Fotbollssajten Goal utsåg i förra veckan världens 50 främsta spelare på damsidan. Jonna Andersson - som spelade från start i rivalmötet med Arsenal på Meadow Park - fanns inte med, men det gjorde ett koppel av hennes lagkamrater. Sydkoreanskan Ji So-yun, norskan Guro Reiten och danskan Pernille Harder är tre av de totalt fem Chelsea-spelarna som tog sig in på listan.

Lotta Ökvist, Manchester United - 3/0

Efter Manchesterderbyts första halvlek såg det mörkt ut för de rödklädda spelarna: underläge med två mål. Men Casey Stoneys lag skulle komma tillbaka. I upptakten av den andra halvleken skickade amerikanskan Tobin Heath in reduceringen och med en kvart kvar av matchen fastställde Kirsty Hanson slutresultatet 2-2. Målet kom till efter en något tilltrasslad situation i gästerna Citys straffområde. Lotta Ökvist blev kvar på bänken hela matchen, vilket Fotbollskanalens Andréas Sundberg har skrivit om i sina spaningar.

Nor Mustafa, West Ham - 3/0

Sedan den talangfulla anfallaren prydde West Hams matchprogram inför cupmötet med Reading för nästan två veckor sedan har Londonlagets form pekat uppåt. Men i söndagens ligamatch mot Brighton & Hove Albion föll laget tungt och halkade ned till en sjundeplats i Women's Super League. Nor Mustafa satt på bänken matchen ut.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 7/2

Efter att en andra smittvåg drivit in över landet har nu Frankrike stängt ned igen. Det har däremot inte påverkat damernas högstadivision. Mot Stade de Reims i lördags var fotbollsspelandet igång och då tog Fleury sin första seger på mer än två månader. Fransyskorna Léa Le Garrec och Maureen Bigot målade, samtidigt som Julia Spetsmark aldrig äntrade planen på Stade Louis Blériot.

Marija Banusic, Montpellier - 4/2

Det blev ingen rolig eftermiddag för Montpellier i helgens möte med Dijon på bortaplan. Svenskan Marija Banusic kom förvisso till spel för första gången på ett tag, men efter ett mål signerat nigerianskan Desire Oparanozie föll "La Surdouée" med uddamålet. Därmed är laget nu på fjärde plats bakom Lyon, PSG och Bordeaux.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 8/0

Tillsammans med sin finska mittbackskollega Tuija Hyyryne såg Sembrants Juventus ut att tappa poäng för första gången denna höst. Florentias ledningsmål strax innan pausvilan till trots lyckades dock Turinlaget både kvittera och ta ledningen under den andra halvleken. Tack vare mål av Arianna Caruso och Cristiana Girelli kunde de tre nya poängen inkasseras.

Lina Hurtig, Juventus - 4/1

Mot Lettland i EM-kvalet utgick Lina Hurtig med ett lindat lår. Därefter tvingades hon stå över mötet med Island några dagar senare - för att mot Florentia i sitt klubblag åter vara på planen. Den tidigare Linköpingsstjärnan hoppade in i den andra halvleken och var således på planen vid Juves båda fullträffar. Storlaget leder fortsatt Serie A.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 3/0 nollor

Med Katia Schroffenegger mellan stolparna blev det seger, 2-0, mot nästjumbon Bari i sydöstra Italien. Till skillnad från när Öhrström vaktade målet mot Napoli för lite mer än en vecka sedan höll Fiorentina alltså nollan, men det är egentligen inte så märkvärdigt. Motståndaren från Apulien har inte vunnit någon av sina åtta senaste matcher.

Sophie Brundin, Sassuolo - 4/0

Tjeckiskan Kamila Dubcová missade en straff i den andra halvleken, ändå slutade matchen mot Hellas Verona med klar 4-1-seger. Tack vare två mål signerade just Dubcová och ett vardera av maltesiskan Haley Bugeja och italienskan Valeria Pirone kunde segern säkert ros i hamn. Sophie Brundin blev kvar på bänken hela matchen.

Jenny Hjohlman, Napoli - 7/1

Att Bulgariens bästa spelare 2016, 2017 och 2018 - Evdokiya Popadinova - i början av november värvades från danska Ålborg har hjälpt föga. Efter krysset mot San Marino Academy är Napoli fortsatt sist i Serie A och har nu fyra poäng upp till säker mark.

Sara Nilsson, Florentia - 5/0

Efter tre raka starter förpassades Sara Nilsson till bänken i hemmamatchen mot Juventus under helgen. Den tidigare damallsvenska anfallaren hoppade in i Sofia Cantores ställe i slutskedet av matchen. Under tiden på planen lyckades Nilsson inte få in bollen bakom Juventus-målvakten Laura Giuliani och således har svenskan ännu inte nätat denna säsong.

Jonna Dahlberg, Florentia - 8/0

Innan coronapandemin slog till under senvintern var Florentia ett formstarkt lag. Efter Jonna Dahlbergs ankomst till klubben har det gått trögare för laget från Florens, men det har knappast något att göra med att mittfältaren har anslutit. 20-åringen har hittills endast spelat från start i en match, därutöver har speltiden bestått av inhopp.

Emelie Helmvall, Bari - 8/0

Hade det inte varit för bottenkonkurrenterna San Marino och Napolis oförmåga att ta poäng hade Bari legat sist i den italienska ligan, men nu gör man inte det - trots att laget inte segrat sedan omgång ett. Nederlaget senast mot Fiorentina kom till efter bland annat ett mål av Florens-lagets sommarvärvning Louise Quinn.

NORGE

Det var upplagt för stor dramatik i toppen av tabellen i samband med att den sista omgången av Toppserien skulle gå av stapeln under helgen. Slutomgången genomfördes dock aldrig till fullo. Bortsett mötet mellan Røa och Kolbotn sköts de planerade matcherna upp till följd av att sex spelare i Arna-Bjørnar tvingats till coronakarantän. Det har Toppfotball Kvinner (en intresseorganisation för de två högsta ligorna inom damfotboll i Norge) tidigare kommunicerat i ett pressmeddelande.

- Det är sorgligt och smärtsamt, vi har genomfört den sista träningen inför matchen, sa Avaldsnes vd Stian Staveland Nygaard till VG när beskedet föll i förra veckan.

- Det är inte bra för oss. Vi kan komma att ha ett mycket tätt schema om vi går vidare i Champions League. Jag antar att NFF (Norges Fotbollsförbund) kliar sig i huvudet över det här, kommenterade Vålerenga-basen Morten Grødahl till tidningen

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Ingen match har spelats på grund av covid-19.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 4/2 nollor

Ingen match har spelats på grund av covid-19.

Louise Högrell, Avaldsnes - 1/1 nollor

Ingen match har spelats på grund av covid-19.

Julia Molin, Avaldsnes - 4/0

Ingen match har spelats på grund av covid-19.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 15/0

Ingen match har spelats på grund av covid-19.

Mimmi Löfwenius, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 17/5

Ingen match har spelats på grund av covid-19.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 7/1

Utan mål och assist mot Granadilla Tenerife - framspelare mot Athletic Bilbao. Den matchavgörande assisten efter knappa kvarten spelad kom till efter att Jakobsson tagit sig runt på kanten och spelat in bollen till Marta Miguel, som i sin tur stötte in bollen i mål med högerfoten. Real återfinns på fjärde plats bakom storklubbar som Atlético Madrid och FC Barcelona.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 7/6

Fixstjärnan kan mycket väl vara i sitt livs form. I och med målet från straffpunkten i onsdagens fajt drygade mittfältaren ut sin ledning i Primera Divisións skytteliga till sju mål. Då lagen inte har spelat lika många matcher ska faktumet tas med en nypa salt - men i den spanska ligan finns trots allt spelare som Jennifer Hermoso, Asisat Oshoala och Lieke Martens. Det gör Asllanis bedrift än mer imponerande.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

Med stor erfarenhet av betydande klubb- och landslagsmatcher i bagaget anslöt den nu meniskskadade Hedvig Lindahl till Atlético Madrid i juli i år. Men trots banken av rutin har hon aldrig fått vara lagkapten - vilket hon pratade om för en tid sedan. “Det har varit en liten törn i mitt hjärta om jag ska vara helt ärlig”, har målvakten sagt i podcasten Alla våra damer.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 7/2

Persson är tillbaka i Tjeckien inför att hennes Slavia Prag kliver in i kvalet till Champions League. Ligan är däremot avbruten på grund av det coronakaos som rått i landet den senaste tiden. Enligt nyhetsbyrån Reuters har dock covid-19-fallen avtagit och från och med den 18 november kommer eleverna som går i första och andra klass kunna komma tillbaka till skolan. Skolorna stängdes tidigare den 14 oktober.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 9/3

Det har bara spelats nio omgångar av Bundesliga, men visst stod Amanda Ilestedts Bayern München för lite av ett guldryck i helgen? Som om “Die Roten” inte gjort något annat än att segra mot Wolfsburg vann laget söndagens möte med klara 4-1. Till skillnad från inhoppet mot SV Meppen häromveckan startade Ilestedt.

Hanna Glas, Bayern München - 8/1

I Paris Saint-Germain befann sig Hanna Glas under stora stunder i lagets frysbox. I Bayern München har tillvaron blivit en helt annan. Försvararen har än så länge spelat från start i åtta av de hittills nio ligamatcher som genomförts och efter triumfen i stormötet leder Bayern ligan med fem poängs distans ned till laget på andra plats. Här läser du mer om matchen mot Wolfsburg.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 3/0

För mittfältaren har säsongen varit en besvikelse. Den oturliga huvudskadan i Champions League höll henne borta från spel längre än befarat och när hon nu gör kortare inhopp för att komma i fullt slag så hackar spelet för hennes lagkamrater. Efter det senaste nederlaget tyder nu en del på att det inte blir en femte raka ligatitel, även om det sista ordet inte är sagt. 13 omgångar återstår.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 7/0

Mot Basel skrevs förlustsiffrorna till 5-0. I ligamötet med Luzern blev det noll poäng igen. De schweiziska landslagsspelarna Svenja Fölmli och Irina Pando stod båda för dubbla mål i segern över Lugano. Wilma Andersson spelade samtliga minuter.

Hanna Sjöström, Lugano 8/0

“Mycket handlar om att försöka motivera både sig själv och laget inför varje träning och match. Det känns fortfarande som att vi inte har vår spelidé på plats ännu. Vi håller en diskussion med tränaren om vad vi kan göra för att prestera bättre”, skrev Sjöström i ett meddelande till Fotbollskanalen inför matchen mot Luzern. Som känt blev det dock ingen resultatmässig förbättring.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 24/5

I den sista skälvande ligaomgången säkrade Emelie Johanssons Åland United mästartiteln i Finland - och en hel del slantar. Enligt Ålandstidningen fick klubben in över 500 000 svenska kronor i ekonomiskt stöd från sina supportrar efter triumfen. “Det möjliggör att vi bland annat kan köpa nya matchkläder för första gången på flera år”, säger ÅU:s ordförande Conny Eklund enligt lokaltidningen.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Den unga målvakten fick inte möjligheten att stå en enda ligamatch under den gångna säsongen. Nästa år kan det förhoppningsvis bli ändring på det - med en ny tränare. Redan i oktober meddelades det att huvudtränare Samuel Fagerholm lämnar klubben efter säsongen och att engelsmannen Steve Beeks, senast i IFK Mariehamns akademi- och ungdomsverksamhet, tar över.

Maja Göthberg, KuPS - 17/0

Förra året var Kuopion Palloseura nykomling i finska ligan. Efter ett oavgjort resultat i slutomgången i år stod det klart att en tredjeplats hade bärgats. Därmed slutade laget, som svenska Maja Göthberg tillhör, på sin bästa tabellplacering någonsin.