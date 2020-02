Blåvitt ser ut att få vänta på Wendt: "Har definitivt ett år till i Bundesliga"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN Ola Toivonen, Melbourne Victory – 15/10

Gjorde reduceringsmålet när Victory förlorade stadsderbyt mot andraplacerade Melbourne City med 1–2. Det mesta talar för att anfallaren vänder hem till Sverige när kontraktet med Melbourne går ut i sommar – förra veckan berättade Djurgårdens Bosse Andersson att svenska mästarna följer Toivonen med intresse. BELGIEN Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Utanför truppen när Genk besegrade Charleroi med 1–0. Mikael Lustig, Gent – 29/0

Blev åter bänkad efter en start på högerbacken förgående omgång. Lustigs Gent spelade 1–1 mot ligans stora besvikelse Anderlecht. Eric Smith, Gent – 0/0

Inte heller den här veckan var 23-åringen med i Gents trupp. Istället kan en lösning komma då IFK Norrköping ser ut att konkretisera intresset för Smith. – Det börjar se ut som att det kanske kan hända lite, säger den tidigare Pekingspelaren till Norrköpings Tidningar. Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/2

Anfallaren bekräftar att säsongen är över. Detta eftersom 23-åringen tvingades operera ett knä för att bli kvitt skadebekymren. Engvall hade problem med knät under hösten och var borta i mer än tre månader. – Det har blivit sämre och sämre ju mer jag belastat det, säger Engvall till Ölandsbladet. Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Borta från spel med en höftskada. BOSNIEN-HERCEGOVINA Bahrudin Atajić, Mladost Doboj Kakanj - 17/2

Ligan har uppehåll. CYPERN Linus Hallenius, APOEL Nicosia – 21/6

Spelade 71 minuter i veckoomgångens mållösa möte med Anorthosis Famagusta och hoppade in sista tolv i helgens förlustmatch mot AEK Larnaca (0-1). Nahir Besara, Pafos FC – 16/1

Spelade 58 minuter när hans lag besegrade AEL Limassol med 2–0. Pafos FC är uppe på en niondeplats i tolvlagsserien. DANMARK Patrik Carlgren, Randers FC – 19/7

Superligaen startar om till helgen. Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 27/1

Superligaen startar om till helgen. Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 29/0

Superligaen startar om till helgen. Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 21/7

Superligaen startar om till helgen. Joel Andersson, FC Midtjylland – 20/0

Superligaen startar om till helgen. Jens Cajuste, FC Midtjylland – 16/1

Superligaen startar om till helgen. Simon Tibbling, Bröndby – 14/1

Superligaen startar om till helgen. Simon Hedlund, Bröndby – 27/4

Superligaen startar om till helgen. Jacob Rinne, Ålborg BK – 20/7 nollor

Superligaen startar om till helgen. Niklas Backman, Århus – 16/0

Superligaen startar om till helgen. William Eskelinen, Århus – 14/6

Superligaen startar om till helgen. Shkodran Maholli, Silkeborg – 14/2

Superligaen startar om till helgen. Franz Brorsson, Esbjerg – 0/0

Superligaen startar om till helgen. EGYPTEN Amor Layouni, Pyramids – 14/1

Yttermittfältaren gjorde en ovanlig start i ligan men blev utbytt efter 49 minuter i 1–2-förlusten mot serieledaren El Ahly. ENGLAND Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 30/1

Hör och häpna – Manchester United var spelledigt en hel vecka. Emil Krafth, Newcastle – 15/0

Ankelskadad och borta under februari. Pontus Jansson, Brentford – 25/0

Tillbaka i träning inför tisdagens möte mot formsvaga serietvåan Leeds imorgon, Janssons tidigare klubb. I en intervju med The Guardian berättar mittbacken om kärleken till Leeds och MFF, hans beundran för Leedsmanagern Marcelo Bielsa, och att det var ”dumt” att trotsa argentinarens order och försöka stoppa ett mål mot Aston Villa förra våren. Jansson fyller 29 år på torsdag och berättar om korsbandsskadan på MFF-kamraten Jasmin Sudić 2010 som gjorde att forwarden flyttades ner till en mittbacksposition. – Jag hade kunnat vara femteforward resten av karriären och ändå känna mig nöjd över att tillhöra min favoritklubb, säger Jansson till The Guardian. Niclas Eliasson, Bristol City – 30/3

Spelade hela matchen när City överraskande föll mot Birmingham på hemmaplan (1–3). 24-åringen fick betyget 6/10 i Bristol Post efter matchen. För Fotbollskanalen berättar yttermittfältaren att han tror att Bristol City vill aktivera ettårsförlängningen i kontraktet efter succésäsongen. Bristol Post-journalisten Gregor MacGregor säger att Eliasson ”tveklöst varit lagets bästa spelare den här säsongen”. Kerim Mrabti, Birmingham City – 15/1

En skada i baksida lår höll anfallaren borta från ovanstående match.

FINLAND Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 3/0

Forwarden spelade hela matchen när Mariehamn föll mot Honka med 2-1 i finska cupen i lördags. Backaliden varnades i den 57:e minuten. Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 3/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Honka. Tatu Varmanen , TPS 3/0

Spelade hela matchen i 1-0-segern mot HIFK i finska cupen i fredags. Erik Törnros, FC Lahti – 1/0

Forwarden var inte med i truppen när Lahti slog SJK med 3-2 i finska cupen i lördags. FÄRÖARNA Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 0/0

Ligan på Färöarna har uppehåll. FRANKRIKE Jack Lahne, Amiens – 2/1

Har haft skadebekymmer och var inte med i truppen varken mot Lyon eller Monaco under den gångna veckan. Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader. Enligt GT ser han ut att vända tillbaka till IFK Göteborg när kontraktet med Rennes löper ut i sommar. GIBRALTAR Lukas Corner, Europa Point FC 4/4

För första gången har Corner spelat en ligamatch för sin nya klubb utan att göra mål. I lördags blev han mållös i 1-1-mötet med Mons Calpe. Han startade matchen men blev utbytt i den 77:e minuten. Hassan Kanneh, Europa Point FC 0/0

Spelade inte mot Mons Calpe. GREKLAND Mattias Johansson, Panathinaikos – 22/0

Högerbacken spelade 90 minuter både mot Paok (i cupen) och AEK Aten (i ligan) den här veckan. Panathinaikos föll med 2-0 respektive 1-0. Sveriges förbundskapten Janne Andersson kikade in derbyt mot AEK på plats. "Jag reser runt i Europa och ser på svenska spelare som det går bra för. Johansson är en av dem och speciellt hans senaste matcher gjorde att jag ville åka hit", sa Andersson till Novasports under besöket, enligt Aftonbladet. Niklas Hult, AEK Aten – 12/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Panetolikos (1-1) i cupen i onsdags, men han var inte med i truppen till helgens derby mot Panathinaikos. Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 21/1

Mittbacken spelade 90 minuter både mot AEK Aten i cupen (1-1) och mot Volos i ligan (1-1). Panetolikos åkte på en utvisning i den 92:a minuten mot Volos, och sitt baklängesmål fyra minuter senare. Admir Bajrovic, Panetolikos – 21/8

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot AEK Aten, men fick ett inhopp i den 80:e minuten mot Volos. Daniel Larsson, Aris – 27/3

Forwarden startade den gångna veckans båda matcher, men blev också utbytt båda gångerna. Först i den 77:e minuten i cupen mot Atromitos (0-0) och därefter i den 92:a minuten i ligan mot Asteras Tripolis (1-1). Daniel Sundgren, Aris – 17/0

Högerbacken satt på bänken under 90 minuter både mot Atromitos och Asteras Tripolis. ISLAND Sebastian Starke Hedlund, Valur – 5/0

Valur har sin nästa tävlingsmatch den 15:e februari. Marcus Johansson, IA – 0/0

IA spelar sin nästa tävlingsmatch under onsdagen. ITALIEN Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 16/3

Målvakten har förpassats till Cagliaris bänk, då Alessio Cragno är tillbaka efter sin skada. Fick ingen speltid mot Genoa i helgen. Zlatan Ibrahimovic, Milan - 6/3

Forwarden gjorde comeback i helgen, efter influensa och vadproblem, och spelade hela derbyt mot Inter. Ibrahimovic bjöd på ett mål och en assist när Milan föll med 4-2. Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 25/5

19-åringen gjorde i helgen comeback efter sin fotskada. Han fick hoppa in i den 61:a minuten hemma mot topplaget Lazio, när Parma förlorade med 1-0. Kulusevski var pigg, och inte särskilt långt ifrån att kvittera i slutsekunderna. Riccardo Gagliolo, Parma – 23/0

Startade mot Lazio som vänsterback. Brände två bra skottlägen. Blev utbytt i den 79:e minuten. Albin Ekdal, Sampdoria – 23/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria tog en viktig 3-1-seger borta mot Torino i lördags. Laget vände ett 0-1-underläge till 3-1 på nio minuter i den andra halvleken. Ekdal fick gult kort i den första halvleken. Mattias Svanberg, Bologna – 13/0

Mittfältaren fick göra sin första Serie A-start sedan den 24 november i fredags. Borta mot Roma vann Bologna med 3-2 och Svanberg stod för en assist. Han blev utbytt i den 73:e minuten. Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 20/2

Yttern startade borta mot Brescia i söndags men blev utbytt i den 79:e minuten. Udinese kvitterade till 1-1 i den 92:a minuten och fick med sig en poäng. Sebastian Eriksson, Genoa - 0/0

Backen/mittfältaren har precis värvats in från IFK Göteborg. Fick ingen speltid mot Cagliari (seger med 1-0) i helgen. Samuel Gustafson, Cremonese – 10/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Cremonese föll med 1-0 mot Serie B-tvåan Crotone i lördags. Samuel Armenteros, Crotone – 14/2

Forwarden startade återigen för sin nya klubb i helgen, i 1-0-segern över Cremonese. Armenteros blev utbytt i den 68:e minuten. Crotone ligger tvåa i Serie B. Marcus Rohdén, Frosinone – 12/1

Mittfältaren gjorde sitt första mål för Frosinone i lördags, matchens enda mot Venezia. Nu ligger laget trea i Serie B och slåss på allvar om en plats i högstaligan till nästa säsong. Rohdén spelade hela matchen. Joseph Colley, Chievo - 0/0

Mittbacken har suttit på bänken i några Serie B-matcher men får först och främst speltid i Chievos Primavera-lag. Jonathan Morsay, Chievo - 0/0

Mittfältaren har precis värvats in från Gif Sundsvall och satt på bänken under hela matchen mot Pisa (1-1) i söndags. Viktor Agardius, Livorno - 0/0

Har precis värvats av Serie B-jumbon och satt på bänken under hela helgens match mot Pordenone (2-2). KANADA Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan har inte dragit igång. NEDERLÄNDERNA Sam Larsson, Feyenoord – 30/7

Matchen mot AZ ställdes in på grund av oväder. Simon Gustafson, Utrecht – 24/6

Matchen mot Ajax ställdes in på grund av oväder. Kristoffer Peterson, Utrecht (Utlånad från Swansea) – 3/1

Matchen mot Ajax ställdes in på grund av oväder. Sebastian Holmén, Willem II – 24/1

Spelade 90 minuter när Willem II föll med 3-0 mot PSV på bortaplan. Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 15/2

Utbytt efter 80 minuters spel i 1-0-segern mot Vitesse. Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 17/4

Hjälte! Mittfältaren var kall från straffpunkten i den mot Vitesse och gjorde matchens enda mål efter tolv minuters spel. "Jag väntade på att målvakten skulle välja sida", sa han till RTV Noord efter fullträffen. Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/2

Missade mötet med Vitesse på grund av skada. Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 13/0

Spelade 90 minuter när Fortuna Sittard föll med 2-0 mot Heracles i Eredivsie. Pontus Dahlberg, FC Emmen (Utlånad från Watford) - 0/0

Helgens möte mellan Emmen och Twente sköts upp till tisdag på grund av oväder. NORGE Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Svarade för passningen till Kristiansunds mål i träningsmötet med Molde (1-1). Andreas Linde, Molde – 0/0

Spelade en halvlek när Molde kryssade mot Kristiansund, 1-1. Mattias Moström, Molde – 0/0

Startade, och spelade 79 minuter, när Molde kryssade mot Kristiansund, 1-1. Marcus Sandberg, Stabæk – 0/0 nollor

Startade i såväl träningsmatchen mot Banik Ostrava som Floridsdorfer AC. Båda matcherna vann Stabæk med 2-0. Erik Israelsson, Vålerenga – 0/0

Var inte med i mötena Slavia Prag och IFK Norrköping. Dagsavisen har tidigare rapporterat att Israelson är skadad. Anton Kralj, Sandefjord - 0/0

Var med i truppen till mötet med Grorud i torsdags, som slutade 1-1, och spelade 70 minuter när Fredrikstad i söndags. William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Svarade för en assist i 1-1-matchen mot Grorud och spelade en halvlek i 3-1-förlusten mot Fredrikstad. Kevin Kabran, Start - 0/0

Inte spelat någon match den gångna veckan. Dino Islamovic, Rosenborg - 0/0

Var inte med när Rosenborg slog Gif Sundsvall med 5-1 i en träningsmatch. "Dino har en liten känning i sätesmuskulaturen", sa tränaren Eirik Horneland till klubbens hemsida inför matchen. NORDMAKEDONIEN Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 0/0

Den nordmakedonska ligan har inte dragit igång. POLEN Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 1/1

Succé direkt! Pawel Cibicki hoppade in i halvlek mot Wisla Plock i ligan och då var Pogon Szczecin i 1-0 underläge. Därefter gjorde även Wisla Plock 2-0, men med Cibicki på planen skulle Pogon vända. I den 77:e minuten blev det 2-1 och tre minuter senare var ställningen 2-2. Kort därefter drog Cibicki till på volley och satte dit 3-2, vilket blev matchens slutresultat. "'Cibi' var en av spelarna som vände på matchen. "Jag är väldigt nöjd med hans debut och han låg bakom alla mål och gjorde ett. Jag hoppas att det kommer att ge honom positiv de kommande veckorna", sa tränaren Kosta Runjaic, till klubbens hemsida, om Cibickis insats. Matchen var Cibickis första i tävlingssammanhang för Pogon Szczecin. RUMÄNIEN Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 1/0

Spelade 90 minuter när Chindia Targoviste vann med 2-1 mot Astra Giurgiu. RYSSLAND Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 23/1

Spelade 90 minuter när Krasnodar föll i en träningsmatch mot Viktoria Plzen med 4-3. Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Rehabiliterar sig från den allvarliga knäskadan han ådrog sig i juni och enligt tränaren Murad Musayev ligger ytterforwarden före i tidsschemat. Nyligen tränade Claesson på Kaknäs i Stockholm och han sade då att han inte gett upp hoppet om att spela EM. "Det är bra att ha som morot när man springer, att det kan göra skillnaden om man kan vara med eller inte", sa han. Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/5

Spelade hela matchen och svarade för ett mål och en straffmiss när Krasnodar föll i en träningsmatch mot Viktoria Plzen med 4-3. Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 11/0

Spelade en halvlek i 3-1-segern mot Partizan Belgrad förra tisdagen. I helgens träningsmöte Lokomotiv Moskva hoppade mittbacken in i 77:e minuten. Matchen gick till straffar och där drog Lokomotiv längsta strået. Hadzikadunic satte sin elvametersspark i straffläggningen. Anton Salétros, FK Rostov – 0/0

Medverkade varken i träningsmötet med Partizan Belgrad eller Lokomotiv Moskva. Jordan Larsson, Spartak Moskva – 18/7

Fick en lättare muskelskada på landslagets vinterturné som han rehabiliterat sig. Enligt sport-express.ru valde tränarstaben att vila anfallaren på lagets träningsläger i Qatar och därmed har han inte medverkat in några träningsmatcher. Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Gjorde sitt första mål för klubben när Rubin Kazan vann en träningsmatch mot Vojvodina med 3-0. I söndagens träningsmöte med Spartaks Jumala spelade Starfelt 90 minuter - Kazan vann tillställningen med 4-1. Filip Rogic, FC Orenburg – 8/1

Framträdde inte när Oreburg vann en träningsmatch mot Spartaks Jumala med 1-0. Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Hoppade in i 66:e minuten när Dynamo Moskva vann mot Ventspils i en träningsmatch förra onsdagen. SAUDIARABIEN Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 14/7

Fortsätter att producera poäng i Saudiarabien och slog till med ett mål och en assist när Al-Hazem vann mot Al-Feiha med 4-2. SCHWEIZ Alexander Gerndt, FC Lugano – 13/2

Spelade 90 minuter när Lugano föll med 3-2 mot Thun i ligan. Mattias Andersson, Sion – 4/0

Har dragits med skada och var inte med när Sion föll med 1-0 mot Young Boys Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 8/0

Bänkad i 4-0-segern mot Zürich i ligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Helander är fortsatt skadad och förväntas nu bli borta i en månad till, meddelade tränaren Steven Gerrard i förra veckan enligt Daily Record; ”Helander är, förhoppningsvis, tillbaka om fyra till sex veckor”. Svensken missade därmed i förra veckan Rangers 2-1-seger mot Hibernian i ligan och lagets 4-1-seger mot Hamilton Academical i åttondelsfinalen i skotska FA-cupen. Rangers är tvåa i ligatabellen.



Melker Hallberg, Hibernian – 22/1

Hallberg är fortsatt petad i ligan. Svensken satt i förra veckan på bänken i 90 minuter för tredje matchen i rad mot Rangers (2-1-förlust). Svensken var fram till de här tre matcherna ordinarie i den skotska ligasexan.

SLOVAKIEN

Malkolm Moenza, Spartak Trnava – 0/0

Moenza kom i förra veckan till spel i 90 minuter i träningsmötet med FK Kolos Kovalivka som slutade med 2-1-seger. På söndag väntar nästa ligamatch mot serieledaren Slovan Bratislava på hemmaplan.

Dijan Vukojevic, Spartak Trnava – 0/0

Vukojevic hoppade i förra veckan in i 75:e minuten i 2-1-segern mot FK Kolos Kovalivka, vilket var en träningsmatch. Nästa ligamatch är den 16 februari mot serieledaren Slovan Bratislava på hemmaplan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 28/14

Alexander Isak är just nu i en helt makalös målform. Anfallaren var nog i förra veckan namnet på allas läppar i Spanien, då han först sänkte Real Madrid i kvartsfinalen i spanska cupen med två klassmål och en assist, samtidigt som han i helgen hoppade in med 35 minuter kvar av full tid i derbyt mot Athletic Club och stod för både mål och assist till seger med 2-1 i ligaspelet. Isak blev rejält hyllad efter båda matcherna och sa bland annat så här till Dagens Nyheter om succén mot Real Madrid: ”Det känns självklart fantastiskt, vi vet att det är en väldigt tuff uppgift att komma till Bernabeu, man har inte har oddsen med sig. Men vi vet att det går att göra, det är inte omöjligt. Vi gör en fantastisk match om man bortser från slutet”. Isak fortsatte: ”Jag har inte alls smält det än. Det är otroligt såklart, även fast jag satt där på bänken de sista tjugo minuterna helt nervös”. Real Sociedad är på sjätteplats i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 0/0

Hanssons Chonburi premiärspelar på söndag mot Rayong i den thailändska högstaligan.

Kevin Sangsamanan, Chiangrai – 0/0 nollor

Chiangrai premiärspelar på fredag mot Samut Prakan i thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Moberg Karlsson har under den här säsongen fått knapp speltid och uttalade sig för ett par månader sedan för Aftonbladet om att han kan tänka sig att lämna Sparta Prag. I förra veckan hoppade han in i den 78:e minuten i lagets träningsmöte med Malmö FF i Marbella som slutade med 2-0-förlust och berättade efteråt för Fotbollskanalen att han ångrar sig att han gick ut och gnällde i intervju med Aftonbladet. Moberg Karlsson sa så här till Fotbollskanalen: ”Jag själv är lite trött på folk som gnäller i intervjuer när man inte får speltid och då tänker man: ’Vafan, du kanske inte är så bra’. Det är förmodligen så folk ser på min intervju med. Det är klart att det är jätteonödigt. Det är bara att ner och kriga. Jag står under kontrakt så jag är nöjd”. Moberg Karlsson sa även att han nu fokuserar på att ta en plats i Sparta, då den tjeckiska storklubben vill ha kvar honom: ”Om de vill att jag ska vara kvar vill jättegärna vara kvar och spela för det är en bra liga och vi har ett bra lag. Det är jättekul om jag får speltid. Jag sa ju så (till Aftonbladet) för att jag inte hade spelat så mycket. Kan det ändra sig och jag har samma grund som alla andra så är det bara att köra”. Sparta Prag, som är fyra i ligatabellen, startar på lördag om säsongen mot Slovan Liberec i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 11/0

Durmaz fick i förra veckan speltid för första gången sedan den 17 december. Mittfältaren gjorde 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Alanyaspor i första kvartsfinalmötet i turkiska cupen och blev dessutom varnad i 76:e minuten. Däremot var han i helgen utanför lagets matchtrupp mot Kasimpasa (3-0-seger) i ligan. Galatasaray är på femteplats i den turkiska högstaligan.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 9/0

Efter sex raka starter fick mittbacken i helgen åter sitta på bänken igen, för första gången sedan i början av december, i 2-0-förlusten mot Trabzonspor i ligan. Genclerbirligi är placerat på 13:e-plats i Süper Lig.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 3/1

30-åringen gjorde i helgen fjärde raka matchen från start i 2-0-förlusten mot Trabzonspor i ligaspelet. Genclerbirligi är på 13:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 20/2

Wendts Mönchengladbach kom i helgen inte till spel mot Köln på grund av att stormen Ciara drog in över Europa. Därmed blev matchen uppskjuten. Wendt, vars avtal med Mönchengladbcah går ut i sommar, uttalade sig dock i veckan för sajten gladbachlive.de om att han kan tänka sig att stanna i Mönchengladbach: ”Jag känner mig bra och jag har definitivt ett år till i Bundesliga”. Tidigare har vänsterbacken kopplats ihop med en flytt tillbaka till IFK Göteborg.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 6/0

Augustinsson är fortsatt skadad. Svensken missade stora delar av hösten på grund av en knäskada och drog både innan och under vinteruppehållet på sig nya skador. Den senaste kom under en rehabträning och senaste beskedet är att han möjligen, efter fem missade matcher, är redo för spel igen på lördag mot RB Leipzig i Bundesliga. I förra veckan missade han lagets 3-2-seger mot Borussia Dortmund i tyska cupen, samt lagets 2-0-förlust mot Union Berlin i ligaspelet. Bremen är just nu på 17:e-plats i Bundesliga, vilket i dagsläget innebär nedflyttning.

Felix Beijmo, Greuther Fürth (utlånad från Werder Bremen) – 1/0

Beijmo blev i vinter utlånad från Bremen till Greuther Fürth och fick i helgen göra debut med ett fem minuter långt inhopp mot Hannover 96 (3-1-förlust) i tyska andraligan. Greuther Fürth är på femteplats i ligatabellen.

Robin Quaison, Mainz – 21/11

Quaison hade i förra veckan en bra vecka i Tyskland med ett hattrick i 3-1-segern mot Hertha Berlin i Bundesliga. Efteråt sa han så här om det till Aftonbladet: ” Det känns såklart väldigt bra, det är alltid roligt att göra mål och speciellt hattrick så det känns väldigt bra”. Det innebar också att han både tog en plats i omgångens lag och blev utsedd till omgångens spelare i Bundesliga. Mainz är på 15:e-plats i ligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 21/8

Forsberg satt i förra veckan på bänken i Leipzigs båda matcher. Först blev det 90 minuter på bänken mot Eintracht Frankfurt i tyska cupen (3-1-förlust) och sedan lika många minuter på bänken i toppmötet med Bayern München (0-0). Tyska tidningen Kicker rapporterade nyligen att Forsbergs tid i Leipzig snart kan vara över. Tidningen skrev att med Christian Nkunku och nu också nyförvärvet Dani Olmo ”riskerar luften att bli tunnare för svensken”. Detta med anledning av att ”Forsberg saknar fart och rörlighet att hävda sig mot motståndare som försvarar sig djupt, att dribbla på liten yta”. Kicker menar därmed att det skulle vara logiskt om parterna går skilda vägar efter den här säsongen, även om mittfältaren har avtal med Leipzig till sommaren 2022. Leipzig är tvåa i Bundesliga-tabellen.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 23/9

Andersson gjorde i förra veckan 90 minuter i två matcher. Först var han med och besegrade SC Verl med 1-0 i åttondelsfinalen i tyska cupen och sedan var han med och besegrade Werder Bremen med 2-0 i Bundesliga och stod dessutom för en assist i den matchen. Senast han blev målskytt var dock nu den 8 december i fjol mot FC Köln i Bundesliga, då han stod för dubbla mål. Andersson skrev i förra veckan även på ett nytt avtal med Union Berlin fram till sommaren 2022. Svensken sa så här på klubbens hemsida: ”Jag är väldigt glad över att förlängt mitt kontrakt här”. I vintras ryktades han vara aktuell för klubbar i bland annat England och Spanien, men nu blir han alltså kvar i Tyskland. Union Berlin är elva i Bundesliga.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 16/5

Gyökeres kom i förra veckan till spel i 90 minuter mot Holstein Kiel och stod för en assist i det som till slut blev en 2-1-förlust. St. Pauli är på 15:e-plats i ligatabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 14/0

Ohlsson kom, precis som Gyökeres, till spel i 90 minuter i förlusten mot Holstein Kiel (2-1). St. Pauli nu på 15:e-plats i den tyska andraligan.

Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Ishak var i januari aktuell för ett klubbyte efter knapp speltid under hösten, men blev i slutändan kvar i Nürnberg och den tyska andraligan. I förra veckan satt han på bänken för andra matchen i följd i 1-0-segern mot Osnabrück. Senat han kom till spel i en match var den 4 november i fjol med ett åtta minuter långt inhopp mot Bochum i ligaspelet. En tung säsong för svensken. Nürnberg är på 13:e-plats i ligaspelet.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 16/0

Wahlqvist gjorde i förra veckan 90 minuter på planen mot Darmstadt (3-2-förlust) och stod dessutom för en assist i matchen. Dresden är jumbo i den tyska andraligan.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 17/4

Jeremejeff fick i helgen ett fyra minuter långt inhopp i 3-2-förlusten mot Darmstadt i tyska andraligan. Svensken var under inledningen av säsongen ordinarie i laget, men har i tre senaste ligamatcherna fått vara nöjd med inhopp. Dresden är jumbo i ligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 19/9

Hrgota lämnade i helgen planen mållös för andra ligamatchen i följd efter fem mål på fyra matcher i ligan. Då blev det 3-1-förlust mot Hannover med 3-1 i ligaspelet. Hrgota spelade alla 90 minuter. Greuther Fürth är femma i andraligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 21/1

Nilsson är ordinarie i Bielefeld och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 6-0-segern mot Jahn Regensburg i ligan. Nilssons lag toppar den tyska andraligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Linnér satt i helgen på bänken, för tredje matchen i följd, i 6-0-segern mot Jahn Regensburg i tyska andraligan, som Bielefeld toppar.

John Guidetti, Hannover (utlånad från Deportivo Alavés) – 7/0

Guidetti missade i helgen andra raka matchen i tyska andraligan, då Hannover vann med 3-1 mot Greuther Fürth. Bild rapporterade inför matchen att skadan är ”värre än befarat” och att det inte finns ”en exakt diagnos”. Beskedet från tidningen var att svensken bara skulle missa förra helgens match. Hannover är tolva i andraligan.

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Sjöbergs Columbus har inte spelat någon träningsmatch sedan senaste Svenskkollen.



Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Pettersson missade i förra veckan lagets träningsmöte med El Paso Locomotive på grund av skadeproblem.

Robin Jansson, Orlando City – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari och i början av mars för en del lag. Orlando ställs, den 1 mars, i premiären mot Real Salt Lake på hemmaplan.



Gustav Svensson, Seattle – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Gustav Svensson bärgade i fjol första titeln i USA och blev utsedd till matchens lirare när Seattle vann finalmatchen mot Toronto med 3-1. I förra veckan vann hans Seattle med 6-2 mot Sacramento Republic i en träningsmatch.



Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. New York City åkte i fjol ut i kvartsfinalen mot Toronto, som blev tvåa i MLS-slutspelet. Tinnerholm var under fjolårssäsongen ordinarie i sitt lag. I veckan vann hans New York med 2-1 mot Los Angeles Blues i en träningsmatch.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. San Jose blev i fjol åtta i den västra divisionen och missade därmed slutspel. I förra veckan spelade laget inte någon träningsmatch.



Adam Lundqvist, Houston – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Houston slutade i fjol tia i den västra divisionen och missade därmed slutspel. Lundkvist kom i förra veckan till spel i två av fyra perioder i träningsmötet med RGV Toros som slutade med 5-0-seger. Dessutom stod svensken för en framspelning till ett mål i segern.

VIETNAM

Viktor Prodell, Ho Chi Minh City FC – 1/0

Prodell gjorde den 21 januari 90 minuter på planen när det blev förlust mot thailändska fjolårstvåan Buriram United med 2-1 i det asiatiska Champions League-kvalet. Den här veckan blev det dock inte spel i någon match.