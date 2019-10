Förre Arsenal-löftet hyllar Gyökeres: "Gjorde ett riktigt bra jobb - glad för hans skull"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 1/0

Ligan i Australien sätter igång om drygt en vecka.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 6/1

Gjorde sitt första mål på mer än ett år när han blev cuphjälte som inhoppare i förlängningen mot Beerschot V.A. (3-2). Fick trots det bara spela sista fem minuterna i ligan mot Waasland-Beveren (0-0).

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Spelade första timmen i cupen mot KSK Ronse (3-0), men satt efter det inte ens på bänken i ligamatchen mot Sint-Truidense (3-3).

Mikael Lustig, Gent – 13/0

Vilades i cupen, och fick 90 minuter i ligan mot Kortrijk (2-0).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 3/2

Fortfarande skadad.

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Fortfarande skadad.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 10/1

Två inhopp i veckans ligamatcher: 2-3 mot Siroki Brijeg, 0-3 mot FK Sarajevo.

Valmir Berisha, Velez Mostar – 8/3

Inte med i någon av veckans matcher. Oklart varför.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 10/0

Fick starta i 3-1-förlusten mot O'Higgins. Det var Figueroas första start sedan slutet på maj.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 7/1

Sent inhopp för Hallenius när Apoel vann supercupen mot AEL (1-0).

Nahir Besara, Pafos – 4/0

Ingen match för Pafos den här veckan.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 11/3 nollor

Vilades i cupen mot Roskilde (2-1), startade och höll nollan i ligan mot Ålborg (3-0). Gjorde bland annat en straffräddning, där han snabbt kom ner lågt, och flera danska medier definierade Carlgren som matchhjälten. ”Efter straffräddningen kände jag att det inte var möjligt för Ålborg att göra mål”, sa han till bland annat BT. September månad för Randers: sex matcher, sex segrar.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 16/1

3/6-insats mot Silkeborg (4-2) enligt Ekstrabladet. Vilades i cupen.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 16/0

2/6-insats mot Silkeborg (4-2) enligt Ekstrabladet. Vilades i cupen.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 7/4 nollor

Stod i veckans bägge matcher: i cupen mot Hilleröd (1-1, vinst efter straffar) och i ligan mot Silkeborg (4-2). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet för insatsen mot Silkeborg.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 12/0

Spelade hela matcherna i cupförlusten (0-1 mot Fremad Amager) och ligaförlusten (0-1 mot Odense).

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 10/0

Startade i cupen mot Fremad Amager (0-1), men utvisad tidigt i andra halvlek efter att ha dragit på sig två gula kort, det andra gula efter att ha gått in hårt på boll. Därmed avstängd i ligamatchen mot Odense.

Simon Tibbling, Bröndby – 10/1

Långtidsskadad.

Simon Hedlund, Bröndby – 17/1

Hjälpte till att undvika negativ cupskräll genom att assistera till 3-2 mot Skive i minut 114. Fick senare drygt 80 minuter mot Sönderjyske (förlust 2-1) i ligan. 4/10 i betyg hos BT.

Johan Larsson, Bröndby – 4/0

Ingen bra comeback i Bröndby än så länge. Gjorde fel vid första målet mot Sönderjyske (förlust 2-1) i ligan, byttes ut i andra halvlek, och fick låga 3/10 i betyg hos BT. Vilades i cupen. Är enligt tränaren inte i hundraprocentig form än.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 11/3 nollor

Vilades i cupen, stod mot Randers (0-3) i ligan. Svårt att göra något på 0-1 och 0-2, men kom ut på mellanhand vid 0-3.

Niklas Backman, Århus – 7/0

Vilades i cupen, från start i ligan mot Nordsjälland (3-1).

William Eskelinen, Århus – 7/4 nollor

Tillbaka efter en månads skadefrånvaro med att spela i cupen mot VSK Århus (3-1 efter förlängning). Satt på bänken i ligan (3-1 mot Nordsjälland).

Shkodran Maholli, Silkeborg – 9/2

Tillbaka efter skada och fick ett sent inhopp mot FCK (2-4). Berättade i en intervju med SIF In Business att han ”för sex år sedan drömde om att bli nästa Zlatan. Nu är min dröm att bli bra nog så att min mamma och pappa inte ska behöva jobba mer, utan kan gå i tidig pension”.

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 11/1

4/6 i betyg hos Ekstrabladet för Ahmedhodzic trots 2-1-förlust mot Lyngby.

EGYPTEN

Amoyr Layouni, Pyramids – 0/0

Inte med i truppen när Pyramids överraskande tog sig vidare från CAF Confederations Cup (Afrikas motsvarighet till Europa League) via seger över algeriska Belouizdad.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 6/0

Kvar på bänken i ligacupen mot Rochdale (1-1, vinst efter straffar). Spelade hela PL-matchen mot Arsenal (1-1).

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Fjärdemålvakten Dahlberg fick inte ens sitta på bänken i ligacupen i veckan.

Emil Krafth, Newcastle – 6/0

Tillbaka i startelvan när Newcastle förlorade med hela 5-0 mot Leicester. 3/10 i betyg hos Chronicle Live, en av sju spelare i laget som fick så lågt.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

Från start när Swansea åkte ur ligacupen mot Watford (1-2). Bra match av Nordfeldt, 7/10 i betyg hos Wales Online. Sjuk och satt därför inte på bänken i ligan mot Reading.

Kristoffer Peterson, Swansea – 5/1

Kämpar med sin inskolning. Bra start i ligacupen (7/10 i betyg hos Wales Online), men inte ens på bänken i ligan mot Reading (1-1).

Pontus Jansson, Brentford – 9/0

Viktigt 3-1-seger mot Barnsley i ligan. Jansson spelade hela matchen. 7/10 i betyg hos Richmond and Twickenham Times.

Niclas Eliasson, Bristol City – 7/0

Överraskande kvar på bänken mot Preston (3-3). Ordinarie stora delar av förra säsongen, men har bara startat en av nio ligamatcher i höst. Enligt Bristol Post är han offer av 3-5-2-formationen, där han varken passar som vingback, central mittfältare, eller anfallare, men ”skulle man nämna de elva bästa spelarna i Bristol City skulle Eliasson nästan säkert vara med på listan”, skriver de.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 3/0

Kvar på bänken mot Derby (2-3).

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 0/0

Fortsatt i frysboxen. Satt visserligen på bänken i ligacupen mot Arsenal (0-5), men just ligacupen är den enda turneringen där han varit med i truppen i år. Inte med i ligan mot Stoke (3-2).

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 22/4

Forwarden är tillbaka efter skada och hoppade in i den 64:e minuten borta mot HJK (förlust med 3-0).

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 20/2

Startade mot HJK men blev utbytt i den 87:e minuten.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 16/1

Hoppade in i den 78:e minuten i förlusten mot HJK.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 31/3

Forwarden missade matchen mot HJK på grund av skada.

Erik Törnros, FC Lahti – 19/3

Forwarden satt på bänken under hela matchen när Lahti kryssade (2-2) hemma mot HIFK i lördags.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 10/0

Tvöroyris formkurva fortsätter att peka neråt. I söndags blev det förlust med 2-1 hemma mot bottenkollegan EB/Streymur och nu ärdet bara fyra poäng ner till nedflyttningsplats. Fagerberg spelade hela matchen. Forwarden blev varnad i slutminuterna.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 0/0

Närmar sig den 17-årige forwarden sin debut i Amiens? Han stod utanför truppen mot Bordeaux i förra veckan men fick en plats i 20-mannatruppen till ligamötet med Angers i helgen, för första gången sedan ankomsten. Lahne blev dock inte uttagen i den slutgiltiga 18-mannatruppen.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 2/0

Europa Point FC har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 5/0

Högerbacken spelade hela matchen när Panathinaikos vann över Panionios med 1-0 i söndags. Varnades i den 27:e minuten.

Niklas Hult, AEK Aten – 3/0

Vänsterbacken satt på bänken när AEK kryssade (2-2) mot Paok i söndags.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Var inte med i truppen mot AEK.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 0/0

Satt på bänken under hela matchen när Panetolikos föll med 2-0 mot Atromitos i lördags. Laget har inlett säsongen med fem raka förluster.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 4/0

Forwarden stod utanför truppen i förlusten mot Atromitos.

Daniel Larsson, Aris – 9/0

Larsson hoppade in i den 62:e minuten när Aris föll med 3-2 hemma mot Lamia i lördags.

Daniel Sundgren, Aris – 9/0

Fortsätter vara given till höger i backlinjen. Spelade hela matchen mot Lamia. Varnades i slutminuterna.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 29/0

Mittbacken hoppade in i den 59:e minuten i 2-0-segern över HK i lördags. Det var sista seriematchen för i år. Valur slutade sexa i ligan.

Marcus Johansson, IA – 25/0

Spelade hela matchen när IA förlorade med 5-1 hemma mot Vikingur i lördags. IA slutade tia i tabellen och klarade nytt kontrakt med sju poängs marginal.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Var inte med i truppen till helgens ligamatch heller. Har fortfarande inte debuterat för sin nya klubb.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 5/0

Stod mellan stolparna i Cagliaris tunga 1-0-seger över Napoli på bortaplan i onsdags och också i 1-1-matchen mot Hellas Verona i helgen.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Atalanta) – 7/0

19-åringen fortsätter att ta för sig i Serie A. Startade i 1-0-segern över Sassuolo i onsdags (utbytt i slutminuterna) och gjorde sitt första Serie A-mål mot Torino (seger med 3-2) under måndagen. Då bjöd han även på en assist.

Riccardo Gagliolo, Parma – 6/0

Svensk-italienaren startade både mot Sassuolo och Torino. Blev utbytt i paus mot Torino. Varnad mot Sassuolo.

Albin Ekdal, Sampdoria – 7/0

Sampdoria fortsätter att ha bekymmer i Serie A den här säsongen. Förlorade både mot Fiorentina och Inter under den gångna veckan och ligger sist i serien. Ekdal startade i båda matcherna. Blev utbytt i den 69:e minuten mot Inter.

Mattias Svanberg, Bologna – 1/0

Satt på bänken både mot Genoa (0-0) och Udinese (förlust med 1-0) under den gångna veckan. Fick inte hoppa in.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 6/0

Mittfältaren fortsätter att vara given i Udineses startelva. Startade både mot Hellas Verona i tisdags (0-0) och mot Bologna i söndags (seger med 1-0). Sema blev utbytt 78:e minuten mot Verona men spelade hela matchen mot Bologna.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 1/0

Mittfältaren fick i tisdags göra sin Serie B-debut för Pescara. Borta mot Cittadella (förlust med 2-1) startade Ingelsson, och blev sedan utbytt i den 66:e minuten. Den förre Kalmar-spelaren satt därefter på bänken under hela matchen mot Crotone (förlust med 3-0) i fredags.

Samuel Gustafson, Cremonese – 0/0

Mittfältaren fanns inte med i truppen till någon av de två Serie B-matcherna som Cremonese spelade under den gångna veckan.

Samuel Armenteros, Benevento – 5/1

Forwarden startade i 1-1-matchen mot Pordenone i tisdags, men blev utbytt i den 66:e minuten. I söndags fick han nöja sig med ett inhopp i den 83:e minuten hemma mot Virtus Entella (1-1). Benevento ligger fyra i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 1/0

Mittfältaren fick under den gångna veckan göra sin Serie B-debut för Frosinone. Han hoppade in i 1-1-matchen mot Cosenza i lördags, i den 67:e minuten. Mot Perugia (förlust med 3-1) i tisdags satt han på bänken under hela matchen.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 25/2

Högerbacken bänkades i 1-1-matchen mot Nagoya Grampus.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 21/0

Mittfältaren hoppade in med tio minuter kvar i Forges 3-0-seger mot Pacific.

Simon Adjei, York9 FC, 24/6

Blev utbytt i den 83:e minuten när York9 kryssade mot Cavalry (1-1).

KROATIEN



Jiloan Hamad, HNK Gorica – 6/1

Hamad byttes ut i halvlek i 8-0-segern mot NK Zagreb i cupen förra onsdagen. I helgens 2-0-vinst mot Zapresic blev den tidigare MFF-spelaren bänkad.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 12/4

I torsdags hoppade Larsson in med halvtimmen kvar att spela i 3-0 förlusten mot AZ Alkmaar. När Feyenoord i helgen mötte Twente var han tillbaka i startelvan och stod för två mål, varav att kom efter en bjudning från Twente-målvakten Joel Drommel. Matchen slutade 5-1. De Telegraaf skrev sedan att när slutsignalen ljöd bad Larsson att få matchbollen, men domaren motsatte sig svenskens önskan eftersom han inte gjort ett hattrick. Till slut fick Larsson efter att Feyenoord-ledaren Bas van Noortwijk löst situationen och därefter kunde han addera den till sitt eget museum. "Det är inte stort än, men jag försöker att bygga på det. Det här är andra bollen som jag sparar", sa Larsson enligt De Telegraaf.

Simon Gustafson, Utrecht – 9/2

Spelade 90 minuter när Utrecht vann med 2-0 mot Willem II. Fick 6,5/10 i betyg av AD.

Sebastian Holmén, Willem II – 5/0

Mittbacken spelade 90 minuter i förlusten mot Gustafsons Utrecht. 6/10 fick han i betyg av AD.



Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 1/0

Fick göra efterlängtad debut förra onsdagen då han hoppade in den 87:e minuten i 3-1-förlusten mot PSV Eindhoven. I helgens förlust mot Ajax blev han åter bänkad.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 7/2

Gjorde Groningens mål i 3-1-förlusten mot PSV Eindhoven förra veckan, vilket var hans andra fullträff i rad. "Det var speciellt eftersom jag känner alla där", sa han till Fox Sports efter att ha nätat mot sin tidigare klubb. I helgens förlust mot Ajax (2-0) blev mittfältaren utbytt i den 64:e minuten.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 4/0

Missade mötet med PSV i onsdags på grund av skada. I helgen var dock den tidigare HBK:aren tillbaka. Gudmundsson hoppade in och spelade de sista 20 minuterna i 2-0-förlusten mot Ajax.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen – 7/2

Dresevic spelade 90 minuter när Heerenveen vann mot VVV-Venlo med 3-0. Fick 6/10 i betyg av AD.

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 2/0

Tillbaka i matchtruppen och fick dessutom göra sin första start för Ado den Haag, men dessvärre för Cibicki slutade det i 3-0-förlust mot Emmen. Enligt voetbalprimeur.nl rörde anfallaren bollen elva gånger under sina 60 minuter på planen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 3/0

Mittfältaren har fått stort förtroende i sin nya klubb och efter en inledande match på bänken har han startat i tre raka matcher. I 5-0-förlusten mot Ajax spelade Tekie 90 minuter och det gjorde han även i 0-0-mötet med Sparta Rotterdam i helgen. För sin insats mot Sparta Rotterdam belönades han med en plats i Voetbal Internationals "Omgångens lag".

NORGE

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) – 19/1

Bergqvist spelade hela matchen och stod för en målgivande passning när Haugesund kryssade mot Kristiansund (2-2). I onsdagens 3-1-seger mot Mjøndalen i norska mästerskapet spela Bergqvist också 90 minuter.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 21/4

Kalludra svarade för en assist i 2-2-matchen mot Douglas Bergqvists Haugesund.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm – 20/5

Byttes ut med tretton minuter kvar av ordinarie tid i 2-1-förlusten mot Molde.

Andreas Linde, Molde – 10/4

Satt på bänken när Molde vann med 2-1 mot Lillestrøm.

Mattias Moström, Molde – 18/2

Efter två matcher utanför truppen var Moström tillbaka till mötet med Lillestrøm och han hoppade dessutom in med kvarten kvar i 2-1-segern.

Marcus Sandberg, Stabæk – 25/6 nollor

Höll säsongens sjätte nolla när Stabæk och Sarpsborg kryssade (0-0).

Erik Israelsson, Vålerenga – 7/0

Utanför truppen när Vålerenga spelade 1-1 med Ranheim.



Pontus Silfwer, Mjøndalen – 8/0

Hoppade in i slutet i cupförlusten mot Haugesund i onsdags och spelade 90 minuter i 4-1-förlusten mot Viking i ligan

Jacob Bergström, Mjøndalen – 3/0

Spelade 90 minuter i såväl cupförlusten mot Haugesund som ligamatchen mot Viking.

Eric Smith, Tromsø (Utlånad från Gent) - 4/0

Den tidigare HBK- och IFK Norrköping-mittfältaren spelade 90 minuter när Tromsø förlorade med 4-0 mot topplaget Bodø/Glimt på bortaplan.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 3/0

Inledde på bänken när Borec Veles förlorade med 2-1 mot Renova i helgen.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 13/1

I onsdagens cupmöte med Nizjnij Novgorod, som slutade i 1-0-förlust för Krasnodar, var Olsson utanför truppen. När Krasnodar revanscherade sig genom att vinna mot Arsenal Tula med 2-0 i ligan i helgen spelade landslagsmittfältaren 84 minuter innan han byttes ut. Olsson noterades dessutom för en varning och hade ett skott i ribban mot Arsenal Tula.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat, men i början av juli berättade Krasnodars tränare Murad Musajev att den offensive kuggen blir borta året ut.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 11/2

Berg spelade hela matchen när Krasnodar förlorade med 1-0 mot Nizjnij Novgorod i cupen i onsdags. I helgens ligamöte med Arsenal Tula, seger med 2-0, fick anfallaren också chansen från start, men med 20 minuter kvar byttes han ut. Efteråt berättade Berg att han kände sig lite sliten. "Ja, jag är trött. Jag återhämtade mig inte riktigt efter cupmatchen. Jag har inte spelat så mycket tidigare - två matcher på en vecka. Å andra sidan är jag glad att jag fick starta i en match mot Arsenal Tula. Trötthet är normalt, jag tror allting kommer att vara i sin ordning snart ", sa Berg efter matchen enligt sportbox.ru.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 2/0

Mittbacken spelade 90 minuter i cupmötet med Mordovia, som slutade i seger, 2-0. I helgens ligaspel, när Rostov vann med 3-0 mot Dynamo Moskva, fick Hadzikadunic åter sitt på bänken.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 7/1

Larsson spelade 60 minuter när Spartak besegrade Kamaz med 2-1 i sextondelsfinalen i ryska cupen i onsdags. I söndags inledde han på bänken mot Orenburg, men fick hoppa in med ungefär 20 minuter kvar i 2-1-förlusten. Det var lagets fjärde raka ligaförlust och då meddelade tränaren Oleg Kononov sin avgång på grund av "otillfredsställande resultat", skrev Spartak på sin hemsida.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Äntligen för Starfelt! Mittbacken lämnade IFK Göteborg i somras för Rubin Kazan, men under den första tiden där har han fått nöta bänk. Nu har han fått göra sin debut. I cupmatchen mot FK Chimki startade 24-åringen och spelade första halvleken innan han blev utbytt. Matchen förlorade Rubin med 3-0. I ligamötet med Ufa, som slutade 0-0, var Starfelt åter förpassad till bänken.

Filip Rogic, FC Orenburg – 2/1

Rogic startade, och spelade 90 minuter, när Orenburg besegrade Spartak Moskva med 2-1. I cupmötet med Chertanavo Moskva (2-0-seger) var han utanför truppen.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 2/0

Under den gångna veckan fick mittfältaren göra debut för Dynamo då han spelade 90 minuter i 1-0-förlusten mot Luch-Energiya i cupen och hoppa in i halvtid i ligamatchen mot Rostov (3-0-förlust).

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 3/3

Tre matcher - tre mål. Carlos Strandberg levererar i saudiska ligan och gjorde två mål mot Damak.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 7/1

I torsdags fick Gerndt följa Luganos 0-0-match mot Servette från sidlinjen. I helgen fick han hoppa in i slutet av matchen mot Neuchatel Xamax, som slutade i förlust, 1-0.



Mattias Andersson, Sion – 2/0

Backen var utanför trupperna i Sions möten med Young Boys respektive St. Gallen. Andersson ådrog sig en skada i mitten av augusti.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 2/0

Spelade 90 minuter i mötet med Zürich. I helgens match mot Luzern (3-0) fick Bergström sitta på bänken.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 5/1

Helander fortsätter att få varierat med speltid. Svensken fick i förra veckan spela i 90 minuter i 1-0-segern mot Livingston i skotska ligacupen, men var sedan i helgen utanför lagets matchtrupp i 5-0-segern mot Aberdeen i ligaspelet. Helander gick bland annat in bryskt i en tackling mot Livingstons Lyndon Dykes och efteråt avslöjade Livingston-tränaren Gary Holt att huvuddomaren medgav för honom att Helander borde ha fått ett rött kort. Holt sa så här enligt Daily Record: ”Han (huvuddomaren) har bett om ursäkt till spelarna och ibland måste man acceptera det, då han är tillräckligt mycket man att göra det. Jag tror att han sa det till spelarna som gick av”. Helander uttalade sig även i förra veckan för Fotbollskanalen om första tiden i Rangers och berättade bland annat att han hoppas få att få fira ligaguld nästa år: ”Det handlar bara om att, vi har sagt det från början av säsongen, ta en match i taget. Sen är det klart att vi alla i laget och runt om klubben vill vinna”. Rangers är på andraplats i den skotska högstaligan.

Melker Hallberg, Hibernian – 4/0

Hallberg kom i förra veckan till spel från start i två matcher. Först gjorde han 84 minuter på planen när Hibernian föll mot Kilmarnock efter straffläggning i skotska ligacupen och sedan blev det i helgen 89 minuter på planen när det blev kryss mot Celtic (1-1) i ligan. Hibernian-tränaren Paul Heckingbottom gav efteråt svensken beröm i en intervju med Edinburgh News: ”Han hade inte en försäsong med oss och har spelat sin första A-lagsfotboll med oss och nu gjort tre matcher på sex dagar. Vi är nöjda med honom. Han visar bra professionalitet. Jag förväntar mig mer av honom framöver. Han måste få ut mer av sina fötter i de stora matcherna, så jag förväntar mig mer av honom när han har anpassat sig”. Hibernian är nästjumbo i högstaligan.

Osman Sow, Kilmarnock (utlånad från Dundee United) – 4/0

Sow kom i förra veckan till spel i två matcher. Först blev det ett inhopp med en minut kvar av ordinarie tid mot Hibernian i skotska ligacupen och därefter ett straffmål i 5-4-segern efter straffläggning. Sow fick dessutom slå lagets första straff. Därefter fick han i helgen göra första starten för nya klubben, men lämnade efter 90 minuter planen mållös mot Ross County (0-0) i ligan. Kilmarnock är sjua i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 2/0

Äntligen speltid! Guidetti fick i förra veckan göra sina första minuter för säsongen. Efter två matcher på bänken och tre raka matcher utanför lagets matchtrupp fick han ett 15 minuter långt inhopp i 3-0-förlusten mot Real Sociedad och därefter blev det spel från start med 58 minuter på planen i 2-0-segern mot Mallorca i ligaspelet. Alavés är på 14:e-plats i La Liga. Spanska tidningen Marca gav Guidetti en stjärna i skalan noll till tre stjärnor för insatsen mot Mallorca.



Alexander Isak, Real Sociedad – 7/1

Alexander Isak fortsätter att främst få inhopp i La Liga. I förra veckan blev det först 45 minuter på planen i 3-0-segern mot Alavés och sedan 28 minuter på planen i 3-2-förlusten mot Sevilla. Spanska tidningen Marca gav Isak en stjärna i skalan noll till tre stjärnor för insatsen mot Sevilla. Real Sociedad är femma i ligatabellen.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 10/0

Jönssons Buriram United spelade i förra veckan inte någon match. Buriram toppar den thailändska högstaligan med bättre målskillnad än tvåan Chiangrai United och spelar dessutom på lördag cupfinal mot Prachuap i thailändska ligacupen. Tre ligamatcher återstår av säsongen.

Niran Hansson, Chonburi FC – 9/0

Hansson har under den här säsongen fått ont om speltid, men fick i helgen spela från start när Chonburi besegrade PTT Rayong med 3-0 i ligaspelet. Därmed är Chonburi nu på sjundeplats i den thailändska högstaligan. Tre matcher återstår i ligan.

Elias Dolah, Port MTI FC – 26/2

Dolah är ordinarie i Port och spelade i förra veckan åter från start när laget besegrade Nakhon Ratchasima med 3-0 i ligaspelet. Dessutom drog han på sig ett gult kort i matchen. Port är därmed nu trea i ligan. Tre matcher återstår i ligan.



Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan blev i vintras utlånad från Chiangrai till Chiangmai över den här säsongen. Trots det har målvakten fått ont om speltid, endast en match i år i den thailändska högstaligan. I förra veckan spelade laget inte någon match och är därmed fortsatt jumbo i ligaspelet. Tre matcher återstår av säsongen.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 5/0

Moberg Karlsson har det just nu tungt i Tjeckien. Svensken fick i förra veckan spela första matchen - i 2-1-segern mot Vysocina i tjeckiska cupen med 76 minuter på planen - sedan ett inhopp i ligan i slutet av augusti, men var i helgen åter utanför lagets matchtrupp i 1-0-förlusten mot Viktoria Plzen i ligaspelet. Efter helgens förlust krävde de tillresta Sparta-supportrarna att spelarna skulle ge sina matchtröjor till supportrarna, vilket spelarna också gjorde med resultatet att supportrarna, på ett förnedrade vis, höll upp tröjorna som troféer efter slutsignalen. Moberg Karlsson sa i måndags bland annat så här till Fotbollskanalen om sin situation i Sparta: ”Det är en konstig situation. När jag kom tillbaka efter uppehållet var jag på affischer som en bra spelare i den här ligan. Det är lite konstigt att gå från hyfsad till att vara helt i frysboxen. De har "stats" och GPS hela tiden på träning och de tycker inte att jag löper tillräckligt mycket, men samtidigt hade jag samma "stats" under förra tränaren”. Sparta Prag är nia i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 6/0

Khalili kom i förra veckan inte till spel i lagets 1-0-seger mot Corumspor i turkiska cupen, men gjorde däremot 90 minuter på planen och stod för en assist till det avgörande målet i 1-0-segern mot Denizlispor i ligaspelet. Det var lagets andra raka seger, Khalilis första assist för säsongen och nu är Kasimpasa på 14:e-plats i Süper Lig med sju poäng efter sex spelade matcher.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 4/0

Durmaz får varierat med speltid i Turkiet. I helgen blev det 90 minuter på bänken när Galatasaray kryssade mot Fenerbahce (0-0) i ett glödhett derbyt. Galatasaray är, efter en svajig inledning av säsongen, sjua i Süper Lig.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 1/0

Äntligen speltid! Mittbacken fick i förra veckan säsongens första minuter med 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Osmaniyespor i turkiska cupen. Därefter blev det åter 90 minuter på bänken mot Ankaragücü (2-1-förlust) i ligaspelet. Bjärsmyrs klubb är sist i Süper Lig med två poäng efter sex spelade matcher.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 6/0

Oscar Wendt kom i förra veckan till spel i 90 minuter i lagets tredje raka ligaseger, då Mönchengladbach besegrade Hoffenheim med 3-0 i Bundesliga. Mönchengladbach är på femteplats i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 0/0

Augustinsson var i fjol ordinarie i Bremen, men har i år missat lagets inledande matcher i Bundesliga på grund av skadeproblem. Bremen gav i september besked om att backen opererat sig och att han missar stora delar av höstsäsongen. Det innebär att han mest troligt missar resten av Sveriges EM-kval. Bremen kryssade i helgen mot Borussia Dortmund (2-2) i ligan. Laget är elva i Bundesliga.



Robin Quaison, Mainz – 6/2

Quaison spelade i förra veckan åter från start för Mainz, men blev utbytt efter 45 minuter i 1-0-förlusten mot Wolfsburg i Bundesliga. Mainz går just nu tungt och är på 16:e-plats i ligatabellen.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 6/2

Forsberg gjorde i helgen, för första gången den här säsongen, 90 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Schalke 04 i Bundesliga. Det var lagets första förlust den här säsongen. Forsberg sa efter matchen så här i en tv-intervju på Bundesligas Twitter-konto: ”Vi var inte där mentalt och fysiskt. Vi förlorade för många dueller och det var helt enkelt inte tillräckligt bra. Vi måste steppa upp i Champions League på onsdag och vi behöver spela mycket bättre”. Leipzig är tvåa i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 7/4

Andersson spelade i helgen åter från start, men lämnade för andra matchen i följd planen mållös i 2-1-förlusten mot Eintracht Frankfurt. Det var lagets tredje raka förlust och därmed är nu Union Berlin på 15:e-plats i ligatabellen.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 5/1

Äntligen målskytt! Gyökeres fick i helgen, efter fyra raka matcher utan speltid, chansen från start för första gången mot Sandhausen och tog vara på den genom att göra första målet i St. Pauli-tröjan i lagets 2-0-seger. Totalt blev det 84 minuter på planen och efteråt sa svensken så här enligt St. Paulis Twitter-konto: ”Målet betyder mycket för mig personligen. Jag kom till St. Pauli i somras och vill hjälpa laget. I dag fick jag till slut chansen att göra det och det kändes riktigt bra att vara ute på planen”. Samtidigt fick Gyökeres även lovord av förre Arsenal-talangen Ryo Miyaichi, numera i St. Pauli, som också var den som spelade fram till svenskmålet. Miyaichi sa så här om Gyökeres på klubbens hemsida: "Viktor gjorde ett riktigt bra jobb mot Sandhausen. Jag är väldigt glad för hans skull". St. Pauli skuggar toppen och är sexa i tyska andraligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 3/0

Ohlsson lämnade nyligen IFK Göteborg för spel i St. Pauli och gjorde i helgen tredje raka matchen från start i 2-0-segern mot Sandhausen i tyska andraligan. St. Pauli är på sjätteplats i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 5/0

Mikael Ishak är skadad och var i måndags utanför Nürnbergs matchtrupp för tredje matchen i följd mot Hannover (4-0-seger) i tyska andraligan. Nürnberg ramlade i fjol ur Bundesliga och är nu på sjundeplats i 2. Bundesliga.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 9/0

Wahlqvist är ordinarie i Dresden och gjorde i helgen 71 minuter på planen i lagets 4-1-förlust mot Erzebirge Aue i tyska andraligan. Dresden är tolva i ligatabellen.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 6/2

Efter fem raka ligamatcher från start fick Jeremejeff i helgen börja på bänken i 4-1-förlusten mot Erzebirge Aue och hoppade i stället in med 30 minuter kvar av full tid. Dresden är på tolfteplats i tyska andraligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 6/1

Hrgota gjorde i helgen fjärde raka starten i tyska andraligan. Svensken gjorde 90 minuter på planen när Greuther Fürth föll mot Holstein Kiel med 3-0 på hemmaplan. Det var lagets tredje förlust i år i ligaspelet. Greuther Fürth är tia i tyska andraligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 6/1

Nilsson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när det blev 1-0-förlust mot Stuttgart i tyska andraligan. Därmed är Bielefeld nu på tredjeplats i ligatabellen.



Emil Hansson, Hannover – 4/0

Hansson väntar ännu på att få göra sin första start, men fick i måndags åter hoppa in med 24 minuter kvar av full tid i 4-0-förlusten mot Nürnberg i tyska andraligan. Hannover är, efter en svag inledning av säsongen, på 15:e-plats i ligatabellen

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 28/29

Ibrahimovic kom i förra veckan till spel i två matcher. Först stod han för ett mål och en assist i lagets 2-1-seger mot Real Salt Lake, vilket innebar säkrat slutspel i MLS och därefter blev det ett mål och en assist natten till måndag i 4-3-förlusten mot Vancouver Whitecaps i ligaspelet. Ibrahimovic sa, efter förlusten, bland annat så här i en tv-intervju på Galaxys hemsida: ”Jättebesviken. Det här är inte vad vi ville. Vi vill ha ett bra avslut på grundsäsongen och det här påminner oss om vår sista match förra säsongen (mot Houston där det blev förlust och missat slutspel). Vi var inte i slutspel då, det är enda skillnaden. Det var inte en bra match från oss, totalt sett en dålig match. Vi gjorde så många misstag och förtjänar inte ens att ta en poäng i den här matchen”. Galaxy är fyra i den västra divisionen i MLS och endast en match återstår av grundsäsongen innan slutspelet drar igång.



Axel Sjöberg, Colorado – 8/0

Sjöberg satt i helgen på bänken i 90 minuter för tredje ligamatchen i följd i lagets 3-0-seger mot Dallas i MLS. Colorado är därmed nu nia i den västra divisionen och ser fortsatt ut att missa slutspel med en match kvar av säsongen. Colorado har tre poäng upp till just Dallas på slutspelsplats, men har fem mål färre i målskillnad.



Robin Jansson, Orlando City – 31/1

Jansson är ordinarie i Orlando och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen mot Cincinnati (1-1) i MLS. Orlando är nästjumbo i den östra divisionen och missar den här säsongen slutspel.



Gustav Svensson, Seattle – 21/0

Svensson är ordinarie i Seattle och kom i helgen till spel i 90 minuter i 1-0-segern mot San Jose i MLS. Seattle är trea i den västra divisionen och var därmed redan innan matchen klart för slutspel.



Anton Tinnerholm, New York City – 32/1

Tinnerholm ådrog sig en hjärnskakning mot Dallas och missade därmed båda förra veckans matcher mot Atlanta United (2-0-seger) och mot New England Revolution (2-0-förlust). New York City toppar den östra divisionen och är sedan tidigare redan klart för slutspel i MLS.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 33/7

Eriksson är ordinarie i San Jose och kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två matcher mot både Philadelphia (2-1-förlust) och mot Seattle Sounders (1-0-förlust). Det var lagets fjärde och femte raka förlust, vilket innebär att San Jose nu kan missa slutspel. San Jose är åtta i den västra divisionen och har endast en poäng upp till Dallas på slutspelsplats i ligaspelet.



Adam Lundqvist, Houston – 28/0

Lundqvist har i år varit ordinarie i Houston och kom i förra veckan till spel i två matcher i MLS. Båda matcherna slutade med förlust, först 3-1 mot Los Angeles FC och sedan 2-1 mot Real Salt Lake. Houston är nästjumbo i den västra divisionen och sedan tidigare står det klart att laget missar slutspel den här säsongen.