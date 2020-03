Isak och Ødegaard levererar även vid pianot: "Live med Mozart och Bach..."

Isaks lagkamrat Adnan Januzaj lade även i förra veckan ut ett videoklipp på Instagram med Isak och Martin Ødegaard som fått uppmärksamhet i Spanien. Isak och Ødegaard, som har slogan ”We the north” i Spanien, spelar piano i videoklippet, något som inte låter helt fel. Januzaj säger bland annat så här om sina lagkamrater: ”Vi är live med Mozart och Bach”. Sedan fyller han i med slogan: ”We the north”.

Melker Hallberg, Hibernian – 23/1 Efter en fin start som ordinarie i laget har svensken under senaste tiden fått knapp speltid. Hallberg satt i förra veckan åter på bänken i 90 minuter när det blev seger med 5-2 mot Inverness Caledonian Thistle i kvartsfinalen i skotska FA-cupen. Senast Hallberg spelade i ligan var den 22 januari och senast han spelade en match generellt sett var den 28 januari i skotska FA-cupen. Hallberg har dock under senaste tiden också varit sjuk. Hibernian är sexa i ligan.

Eliasson fick betyget 6/10 i Bristol Post efter inhoppet mot Huddersfield. Hans lag har inte vunnit på fyra matcher och dalat till placeringen just under playoff-platserna till Premier League.

Pontus Jansson , Brentford – 25/0 Under de nio Championshipmatcher som mittbacken varit höftskadad har Brentford bara vunnit en. Tränaren Thomas Frank bekräftade att Jansson är på väg tillbaka och att han drabbades av bakslag under rehabiliteringen förra månaden.

Sotirios Papagiannopoulos , FC Köpenhamn – 33/0 “Sotte” sattes på läktaren mot Celtic och fick hoppa in under matchens sista fem minuter mot Aalborg. Mittbacken sa till Fotbollskanalen att han inte känner sig bekymrad över petningen i Glasgow.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 3/0

Hansson startade i förra veckan i två matcher, först mot Nakhon Ratchasima (3-1-seger) och sedan mot Muangthong United (1-0-förlust). Chonburi är, efter fyra spelade ligamatcher, nia i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 8/1

Moberg Karlsson har under den här säsongen fått knapp speltid, men har samtidigt efter vinteruppehållet tinat upp igen. I februari tog nye tränaren Vaclav Kotal över efter förre tränaren Vaclav Jilek, vilket gett svensken ett lyft. Senast gjorde yttern första starten i ligan sedan i slutet av oktober och i helgen spelade han åter från start och blev dessutom målskytt mot FC Zlin (2-2) i ligan. Moberg Karlsson stod för 1-0-målet, då han kom fri i straffområdet efter ett inspel, men blev utbytt efter 75 minuter. Målet var svenskens första på A-lagsnivå sedan den 27 april i fjol i den tjeckiska ligan. Sparta Prag är på sjundeplats i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 11/0

Durmaz har under den här säsongen fått knapp speltid och var i förra veckan utanför lagets matchtrupp mot Genclerbirligi (3-0-seger) i Süper Lig. Durmaz kom senast till spel den 5 februari i turkiska cupen och spelade senast i en ligamatch i början av december i fjol. Samtidigt har Galatasaray nu åtta raka segrar i ligan, där laget är på andraplats bakom Trabzonspor i serieledning.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 10/0

Bjärsmyr satt i helgen på bänken i 90 minuter i 3-0-förlusten mot Galatasaray i Süper Lig. Genclerbirligi är på elfteplats i den turkiska högstaligan. Svensken uttalade sig i förra veckan i en intervju med Aftonbladet och sa då bland annat att han inte har haft någon kontakt senaste tiden med förra klubben IFK Göteborg, som är på jakt efter en mittback, men att han är beredd att lyssna om Blåvitt hör av sig till honom.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 11/4

30-åringen gjorde i helgen sjunde raka matchen från start i 3-0-förlusten mot tabelltvåan Galatasaray i Süper Lig. Målvakten var chanslös på alla målen, då två mål kom efter avslut från nära håll efter inspel i straffområdet och ett kom på nick efter en hörna. Genclerbirligi är elva i ligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 22/2

Wendt, 34, satt i helgen på bänken i 90 minuter när det blev seger med 3-2 mot Augsburg i Bundesliga. Mönchengladbach är fyra i den tyska högstaligan.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 7/0

Augustinsson, som senast gjorde comeback mot Borussia Dortmund efter skada, kom inte till spel i helgen, då lagets ligamöte med Eintracht Frankfurt som var planerat att spelas i helgen blev uppskjutet. Vänsterbacken uttalade sig samtidigt i helgen om att han just nu upplever en tuff tid i sin karriär, delvis på grund av skadeproblemen den här säsongen, men även på grund av att Bremen är nästjumbo i Bundesliga och riskerar att åka ur. Augustinsson sa så här till tyska tidningen Weser-Kurirer: ”På grund av de dåliga resultaten har den här tiden verkligen varit den värsta för mig. Jag har inte spelat mycket och vi har inte vunnit många matcher den här säsongen. Det är riktigt tufft. En ny upplevelse, naturligtvis inte en trevlig sådan”. Svensken vill inte spekulera i sin framtid om Bremen skulle åka ur: ”Jag har inte tänkt på det. Jag vill bara spela och vända på den negativa formen, tillsammans med hela laget. Det är därför inte nödvändigt att prata om”.

Felix Beijmo, Greuther Fürth (utlånad från Werder Bremen) – 3/0

Efter två raka starter fick Beijmo i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 2-0-segern mot Stuttgart i den tyska andraligan. Greuther Fürth är femma i ligatabellen.

Robin Quaison, Mainz – 24/12

Quaison hade i helgen show med ett mål och en assist i 2-0-segern mot jumbon Paderborn i Bundesliga. Därmed är svensken numera noterad för tolv mål och två assist på 23 ligamatcher den här säsongen. Mainz är på 15:e-plats i ligan med fyra poäng ner till Fortuna Düsseldorf på kvalplats och med åtta poäng ner till Werder Bremen på nedflyttningsplats i bottenstriden. Quaison blev efter omgången uttagen i ARD-sportmagasinet och tv-programmet Sportschaus omgångens lag. Efter segern sa svensken bland annat så här enligt Mainz Twitter-konto: ”Det var väldigt viktigt att ta tre poäng. Det var en lite tuff start och vi gjorde ett par små misstag, men att vi tog ledningen i matchen hjälpte oss att hålla nerverna i styr”.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 25/9

Forsberg spelade i helgen från start och gjorde 90 minuter på planen mot Bayer Leverkusen (1-1) i Bundesliga. Det var svenskens första start sedan den 1 februari mot Borussia Mönchengladbach och första 90-minutare sedan den 10 december i fjol mot Lyon i Champions League, samt första 90-minutaren i ligan sedan den 5 oktober i fjol mot just Bayer Leverkusen, en match som också slutade 1-1. Forsberg har under senaste tiden spekulerats vara på väg bort från Leipzig och möjligen blir det en flytt i sommar. Spelaren har dock avtal med Leipzig till sommaren 2022.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 26/11

Andersson blev i helgen målskytt för andra matchen i följd, då Union Berlin spelade 2-2 mot Wolfsburg i Bundesliga. Därmed är svensken nu noterad för tio mål i ligan och ett i tyska cupen den här säsongen. Union Berlin är på tiondeplats i Bundesliga.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 18/5

Efter 90 minuter på bänken senast fick Gyökeres i helgen ett 13 minuter långt inhopp i 3-1-segern mot Osnabrück i den tyska andraligan. St. Pauli är tia i ligatabellen.



Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 17/0

Ohlsson kom, till skillnad från Gyökeres, i förra veckan till spel i 90 minuter i 3-1-segern mot Osnabrück i den tyska andraligan. Ohlsson blev även varnad för andra matchen i följd. St. Pauli är på tiondeplats i ligan.

Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Ishak var i januari aktuell för ett klubbyte efter knapp speltid under hösten, men blev i slutändan kvar i Nürnberg och i den tyska andraligan. I förra veckan satt han på bänken för femte matchen i följd när det blev 1-0-seger mot Karlsruher i den tyska andraligan. Senat han kom till spel i en match var den 4 november i fjol med ett åtta minuter långt inhopp mot Bochum i ligaspelet. En tung säsong för svensken. Nürnberg är på tolfteplats i ligatabellen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 19/0

Wahlqvist gjorde i förra veckan 90 minuter på planen när det blev 2-1-seger borta mot Jahn Regensburg i den tyska andraligan. Dresden är jumbo i ligaspelet.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 18/4

Jeremejeff har under den här säsongen fått varierat med speltid och satt i helgen på bänken i 90 minuter när det blev 2-1-seger mot Jahn Regensburg i den tyska andraligan. Dynamo Dresden är jumbo i ligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 22/9

Hrgota lämnade i helgen planen mållös för femte ligamatchen i följd, men med en assist, för andra matchen i följd, i lagets 2-0-seger mot Stuttgart i den tyska andraligan. Greuther Fürth är femma i ligatabellen.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 24/1

Nilsson är ordinarie i Bielefeld och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 1-0-segern mot Wehen Wiesbaden i ligan. Det var lagets fjärde raka seger och Nilssons lag toppar fortsatt den tyska andraligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Linnér satt i helgen på bänken, för sjätte matchen i följd, i 1-0-segern mot Wehen Wiesbaden i tyska andraligan, som Bielefeld toppar klart.

John Guidetti, Hannover (utlånad från Deportivo Alavés) – 10/1

Äntligen för Guidetti! Anfallaren blev i måndags målskytt i Hannovers 3-1-seger mot Holstein Kiel i ligan och fick därmed fira sin första fullträff sedan flytten till Tyskland och sitt första mål på klubblagsnivå sedan den 19 april i fjol, då han blev målskytt mot Real Valladolid i La Liga. Guidettis senaste mål totalt sett, utöver det mot Holstein Kiel i måndags, kom den 18 november i fjol mot Färöarna i EM-kvalet. Hannover är på tolfteplats i den tyska andraligan.

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 0/0

Sjöberg var i helgen utanför Columbus matchtrupp i premiärsegern mot New York City (1-0) i MLS.



Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

Pettersson satt i helgen på bänken i 90 minuter i premiärförlusten mot New York Red Bulls med 3-2 i MLS. Därmed får han vänta på att göra tävlingsdebut.

Robin Jansson, Orlando City – 1/0

Jansson gjorde i helgen 90 minuter på planen i premiärmötet med Real Salt Lake (0-0) i MLS.



Gustav Svensson, Seattle – 0/0

Gustav Svensson är vadskadad och missade därmed i förra veckan två matcher. Han fick från sidan se Seattle spela 2-2 i returmötet med Olimpia i åttondelsfinalen i CONCACAF Champions League och därefter åkte Seattle ur turneringen efter straffar, då även första mötet mellan lagen slutade 2-2 efter ordinarie tid. Därefter missade Svensson lagets premiärseger med 2-1 i helgen mot Chicago Fire i MLS.

Svensson berättade även i veckan, i en intervju med The Seattle Times, att det var en speciell avslutning av förra säsongen. Först var han med och vann MLS den 10 november i fjol och sedan var han med och tog Sverige till EM den 15 november efter bortaseger mot Rumänien i EM-kvalet. Champagnen flödade, som The Seattle Times beskrev det, och Svensson sa så här om avslutningen: ”Jag kan inte klaga. Du förberedde dig för en match, vann och firade. Sedan behövde du förbereda dig för nästa match, vann och firade. Sedan var det tillbaka. Det var två konstiga veckor. Bortsett från när jag gifte mig med min fru och att få mina barn var det de två mest minnesvärda veckorna i mitt liv”. Svensson berättade också i intervjun om sin vinnarskalle: ”Mitt hat mot att förlora är större än viljan att vinna. Känslan jag får när jag förlorar är förskräcklig. Det är djupt inom mig och jag gör allt jag kan för att se till att det inte händer”. I artikeln framgick det inte när spelaren kan göra comeback på planen efter skada. Tidningen skrev bara att han kan bli borta ett tag till framöver.



Anton Tinnerholm, New York City – 3/0

Tinnerholm kom i förra veckan till spel i två matcher. Svensken gjorde först 90 minuter på planen i 1-0-segern mot AD San Carlos i CONCACAF Champions League och därefter lika många minuter på planen i 1-0-förlusten mot Columbus Crew i premiären i MLS. New York City är, i och med segern mot AD San Carlos, vidare till kvartsfinal i den turneringen.

Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 1/0

Eriksson gjorde i helgen 90 minuter på planen som lagkapten i MLS-premiären mot Toronto (2-2) på hemmaplan.



Adam Lundqvist, Houston – 1/0

Lundqvist gjorde i helgen 90 minuter Los Angeles Galaxy (1-1) i MLS-premiären.

VIETNAM

Viktor Prodell, Ho Chi Minh City FC – 1/0

Ho Chi Minh City FC spelade i förra veckan två matcher som Prodell missade. Först blev det 3-2-seger mot Hougang United i gruppspelet i asiatiska Champions League och därefter 2-1-förlust mot Hanoi i finalen i den vietnamesiska supercupen. Prodell är skadad och blir borta från spel ett tag framöver, då han är långtidsskadad och enligt både Goal.com och Thethao247.vn lär bli borta i runt fyra månader.