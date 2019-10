Jönsson gjorde första målet i Thailand med drömträff på volley - här är svenskkollen

Niran Hansson, Chonburi FC – 10/0

Hansson har under den här säsongen fått varierat med speltid, men gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Trat (1-1) i ligaspelet. Chonburi är, med två matcher kvar av säsongen, sjua i thailändska högstaligan.

Elias Dolah, Port MTI FC – 26/2

Dolah är i vanliga fall ordinarie i Port, men var i helgen utanför lagets matchtrupp i 4-0-segern mot Chainat Hornbill i ligaspelet. Port är tvåa i thailändska högstaligan.



Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan blev i vintras utlånad från Chiangrai till Chiangmai över den här säsongen. Trots det har målvakten fått ont om speltid, endast en match i år i den thailändska högstaligan. I förra veckan var spelaren åter utanför lagets matchtrupp i 2-0-förlusten mot Bangkok United i ligaspelet. Chiangmai är jumbo i ligatabellen.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 5/0

Moberg Karlsson var i helgen utanför Spartas matchtrupp för tredje matchen i följd. Då studsade laget tillbaka, efter två raka förluster i ligaspelet, genom att besegra MFK Karvina med 4-0. Sparta är nu sjua i ligatabellen.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 7/0

Khalili är ordinarie i Kasimpasa och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 4-1-segern mot Konyaspor i Süper Lig. Kasimpasa är på 16:e-plats i ligatabellen.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 5/0

Durmaz blev inte uttagen i Galatasarays CL-trupp och var därmed inte aktuell för spel mot PSG i förra veckan, men fick däremot ett inhopp med 38 minuter kvar av ligamötet med Genclerbirligi i helgen som slutade 0-0. Durmaz drog även på sig ett gult kort och blev inte uttagen till den här EM-kvalsamlingen. Galatasaray är tia i ligatabellen.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 1/0

Bjärsmyr satt i helgen på bänken för fjärde ligamatchen i följd mot Galatasaray (0-0). Genclerbirligi är nästjumbo i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 8/0

Oscar Wendt kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde svensken 76 minuter på planen mot Basaksehir (1-1) i Europa League-gruppspelet och sedan hoppade han i helgen in med nio minuter kvar av full tid mot Augsburg (5-1-seger) i Bundesliga. Mönchengladbach toppar Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 0/0

Augustinsson var i fjol ordinarie i Bremen, men har i år missat lagets inledande matcher i Bundesliga på grund av skadeproblem. Bremen gav i september besked om att backen opererat sig och att han missar stora delar av höstsäsongen. Det innebär att han mest troligt missar resten av Sveriges EM-kval. Bremen kryssade i helgen mot Eintracht Frankfurt (2-2) i ligan. Laget är elva i Bundesliga.



Robin Quaison, Mainz – 7/3

Quaison blev i helgen åter målskytt i Bundesliga. Anfallaren kom fri framför mål och var kylig till 1-0 i 2-1-segern mot Paderborn. Efter 77 minuter på planen blev han utbytt med kramp. Mainz är på 13:e-plats i ligatabellen. Quaison är en del av den är svenska EM-kvalsamlingen.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 8/2

Forsberg kom i förra veckan till spel i två matcher. Svensken hoppade in och fick 32 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Lyon i Champions League-gruppspelet och gjorde sedan i helgen 90 minuter mot Bayer Leverkusen (1-1) i ligan. Leipzig är på femteplats i Bundesliga. Forsberg är en del av den svenska EM-kvaltruppen.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 8/4

Andersson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i lagets fjärde raka förlust i ligan, den här gången med 1-0 mot Wolfsburg. Union Berlin är på 16:e-plats i den tyska högstaligan. Andersson är en del av den här svenska EM-kvaltruppen.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 6/2

Mål för andra matchen i följd! Gyökeres fick för andra matchen i följd spela från start och blev målskytt till 1-0 mot Nürnberg (1-1). Efter 71 minuter på planen blev han däremot utbytt. Efter matchen sa Gyökeres så här i en kommentar på klubbens hemsida: ”Det kändes bra att göra mål, men om man ser tillbaka till alla 90 minuter kunde vi ha gjort mer, även jag. Jag hade en chans efter deras kvittering, men det blockerades. Kanske borde jag ha gått med bollen lite mer, men jag hade ögonen på bollen och såg inte att försvararen kom. Det var lite olyckligt. Alla trodde att jag var offside när jag gjorde mål och det trodde jag också. Bollen kom till mig och jag försökte skjuta så fort som möjligt. Jag är tacksam över att den gick in”. St. Pauli är femma i tyska andraligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 4/0

Ohlsson lämnade nyligen IFK Göteborg för spel i St. Pauli och gjorde i helgen fjärde raka matchen från start mot Nürnberg (1-1) i tyska andraligan. Ohlsson blev även, för andra gången den här säsongen, varnad. St. Pauli är på femteplats i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 5/0

Mikael Ishak är skadad och var i helgen utanför lagets matchtrupp för fjärde matchen i följd mot St. Pauli (1-1) i tyska andraligan. Nürnberg ramlade i fjol ur Bundesliga och är nu på sjätteplats i 2. Bundesliga.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 9/0

Wahlqvist är i normala fall ordinarie i Dresden, men satt i helgen på bänken i 90 minuter i 2-0-förlusten mot Hannover i tyska andraligan. Efteråt sa han så här om det till Svenska Fans: ”Jag har haft problem med en hälsena under veckan och vi väntar barn också. Vi väntar in det sista nu. Det är inte många dagar tills det är dags”. Dresden är på 14:e-plats i tyska andraligan.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 6/2

Jeremejeff var i helgen utanför Dresdens matchtrupp i 2-0-förlusten mot Hannover i tyska andraligan. Detta på grund av skadeproblem. Anfallaren sa efter Hannover-matchen så här till Svenska Fans: ”Det är lite mer dag för dag. Det är lite blod och vätska och så som ska lämna foten så vi tar det försiktigt”. Dresden är på 14:e-plats i tyska andraligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 7/1

Hrgota gjorde i helgen femte raka starten mot Hamburg (2-0-förlust) i tyska andraligan. Greuther Fürth är tolva i ligatabellen.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 7/1

Nilsson gjorde i måndags 90 minuter på planen när Bielefeld besegrade Osnabrück med 1-0 i tyska andraligan. Bielefeld är nu trea i ligatabellen.



Emil Hansson, Hannover – 5/0

Hansson gjorde i helgen sin första start för Hannover och fick 62 minuter på planen i 2-0-segern mot Dynamo Dresden i tyska andraligan. Hannover är elva i ligan. Efteråt ställde han upp på en intervju som blev publicerad på Hannovers hemsida och sa bland annat så här: ”Det var väldigt kul att få spela från start. Alla spelare vill såklart det. Det kändes bra, men jag ville göra ett mål”.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 29/30

Ibrahimovic avslutade i helgen grundsäsongen i MLS genom att bli målskytt, med ett läckert avslut i bortre burgaveln, i 4-2-förlusten mot Houston Dynamo. LA Galaxy blev därmed femma i den västra divisionen och ställs den 20 oktober mot Minnesota United på bortaplan i första slutspelsomgången. Ett möte avgör vilket lag som går vidare i slutspelet. Ibrahimovic gick däremot miste om skytteligatiteln, som delades ut efter sista omgången i grundserien, då LAFC-anfallaren Carlos Vela stod för totalt 34 mål i grundserien.



Axel Sjöberg, Colorado – 8/0

Sjöberg satt i helgen på bänken i 90 minuter i sista omgången i grundserien. Detta då Colorado Rapids föll med 3-1 mot Los Angeles FC och åter missade slutspel. Colorado blev nia i den västra divisionen. Sjöberg kan även summera en tuff säsong för egen del, då han aldrig har fått spela så få matcher under en säsong som i år sedan han skrev på för klubben i januari 2015. Sjöberg har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020.



Robin Jansson, Orlando City – 32/1

Jansson avslutade i helgen MLS grundsäsong med att spela från start i 5-2-förlusten mot Chicago Fire. Däremot blev han utbytt efter 37 minuter, då han åkte på en otäck smäll i straffområdet och blev utrullad på bår med nackkrage. Efteråt kom dock rapporter om att mittbacken ska må bra. Orlando blev nästjumbo i den östra divisionen, men för Janssons personliga del får det ändå sägas vara en bra säsong som ordinarie startman i laget under hela året. Orlando meddelade dock under måndagen att huvudtränaren James O’Connor lämnar klubben. Det återstår att se vad det betyder för Janssons framtid i klubben.



Gustav Svensson, Seattle – 22/0

Svensson är ordinarie i Seattle och kom i helgen till spel i 90 minuter i 1-0-segern mot Minnesota i MLS. Seattle var dock redan klart för slutspel och ställs den 19 oktober mot Dallas i första slutspelsomgången. Svensson är däremot först och främst en del av svenska landslagets EM-kvaltrupp mot Malta och Spanien.



Anton Tinnerholm, New York City – 33/1

Tinnerholm ådrog sig en hjärnskakning mot Dallas den 23 september, men var i helgen tillbaka i spel och gjorde 90 minuter på planen i 2-1-segern mot Philadelphia i sista omgången i MLS. Dessutom blev han varnad. New York City vann därmed östra divisionen och står sålunda över första rundan i slutspelet. New York möter vinnaren mellan Toronto och DC United i semifinalen i östra divisionen/kvartsfinalen i hela MLS-slutspelet.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 34/7

Eriksson avslutade i helgen sista grundserieomgången med att göra 90 minuter på planen i lagets 3-1-förlust mot Portland Timbers. Det var lagets sjätte raka förlust, vilket innebar att San Jose missade slutspel. San Jose blev åtta i västra divisionen med fyra poäng upp till Dallas som slutade sjua på slutspelsplats. Eriksson kan, trots det, för personlig del se tillbaka på en bättre säsong än den både han och laget hade i fjol. I år var svensken helt ordinarie i laget och fick dessutom fart på målskyttet, samtidigt som laget presterade bra mycket bättre än förra säsongen.



Adam Lundqvist, Houston – 29/0

Lundqvist avslutade i helgen säsongen med 90 minuter på planen i Houstons 4-2-seger mot Zlatan Ibrahimovics LA Galaxy i sista grundserieomgången i MLS. Trots det stod det redan sedan tidigare klart att laget skulle missa slutspel. Houston slutade tia i den västra divisionen. Lundqvist hade däremot för personlig del en bättre säsong med mer speltid i år än under förra säsongen.