Landslagsspelare sågas hårt - och historisk förlust för Henriksson: "Pinsamt"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 11/0

Anfallaren rehabiliterar knät efter en operation.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 30/6

Spelade på vänsterkanten när hans lag föll med 2-1-mot Sint-Truidense.



Victor Wernersson, KV Mechelen – 9/0

Med den ordinarie vänsterbacken Lucas Bijker avstängd gjorde Wernersson sin första start sedan i december. Men Sint-Truidense hade en tvåmålsledning i halvtid; då blev också 25-åringen utbytt mot högerbacken Issa Kabore.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har inte varit med i truppen på hela säsongen.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 7/1

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 5/0

Inget spel i den bulgariska ligan under påskhelgen.

CYPERN

Junes Barny, EN Paralimniou – 8/0

Matchen mot Pafos FC blev uppskjuten.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 25/8 nollor

Målvaktens lag förlorade med 2-1 mot FC Köpenhamn när mästerskapsserien inleddes. Carlgren fick betyget 4/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 26/6 nollor

31-åringen stod i landslagets 1-0-seger mot Estland. Men mot Randers gjorde FCK-tränaren Jess Thorup flera ändringar i startelvan och Sten Grytebust fick bland annat chansen i målet.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 14/0

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 30/1

Mittfältaren spelade 90 minuter mot Brøndby och gavs betyget fyra. 21-åringen fick 90 minuter även i träningslandskampen mot Estland.

Simon Hedlund, Brøndby – 24/6

Anfallaren byttes ut i den 87:e minuten mot Midtjylland. Betyget i Ekstra Bladet blev en tvåa.

Oskar Fallenius, Brøndby – 3/0

Mittfältaren kom in från bänken när Hedlund gick av.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 23/6 nollor

Vaktade målet när AaB inledde nedflyttningsserien med en 3-2-seger mot SønderjyskE. Betyget blev en trea.

Tim Prica, Aalborg BK – 19/1

Anfallaren hoppade in i den 86:e minuten mot SønderjyskE.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 7/1

Niklas Backman, Aarhus GF – 4/0

Mittbacken har genomgått en knäoperation och missar resten av säsongen.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

24-åringen satt på bänken när AGF förlorade mot Nordsjælland i mästerskapsserien med 2-0.

Pierre Bengtsson, Velje BK (utlånad från FC Köpenhamn) – 18/0

Vänsterbacken satt på bänken i VM-kvalet mot Georgien (1-0) och hoppade in i den 83:e minuten under 0-3-segern mot Kosovo. Mot Estland spelade Bengtsson 90 minuter.

Diego Montiel, Velje BK – 14/2

Velje möter Lyngby idag tisdag.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 14/0

Emil Holm, SønderjyskE – 5/0

Ytterbacken blev varnad under 3-2-förlusten mot Aalborg. I Ekstra Bladet blev betyget 2/6.



ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 10/2 nollor

Olsen var tillbaka i elvan och gjorde några bra räddningar i 1-1-matchen mot Crystal Palace. Han fick betyget 7/10 i tidningen Liverpool Echo. Skadekänningar gjorde att 31-åringen inte spelade en minut under den senaste landslagssamlingen.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 33/1

26-åringen fick 90 minuter i 2-1-segern mot Brighton samt i de två VM-kvalmatcherna. Betyget i tidningen Manchester Evening News blev 5/10 efter matchen mot Brighton.

Emil Krafth, Newcastle United – 17/0

Joel Mumbongo, Burnley – 6/0

Anfallaren har spelat matcher med U23-laget den senaste tiden.

Viktor Gyökeres, Coventry City (utlånad från Brighton) – 27/4

Pontus Jansson, Brentford – 17/0

Mittbackens lag kryssade för tredje matchen i rad när de bara fick 1-1 mot Huddersfield. Brentford ligger trea i en haltande Championship-tabell.

Ken Sema, Watford – 36/6

27-åringen hoppade in i den 71:a minuten mot Sheffield Wednesday (1-0) och spelade 83 minuter i 1-1-matchen mot Middlesbrough. Betyget i Watford Observer blev 5,5/10 efter den senare insatsen. Watford ligger tio poäng före Brentford men har spelat två fler matcher. Sema satt på bänken i VM-kvalet men startade mot Estland.

Viktor Johansson, Rotherham United – 15/2 nollor

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 3/0

Mittbacken spelade 90 minuter och blev varnad i träningsmatchen mot TPS (1-0).

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 0/0

Målvakten spelade inte i träningsmatcherna mot varken NJS (0-0) eller JäPS (0-1).

Gustaf Backaliden, SJK – 5/0

Anfallaren hoppade in när förlängningen mot FC Inter inleddes i finska cupens kvartsfinal. SJK förlorade efter ett Inter-mål i den 115:e minuten.

Philip Hellqvist, KuPS – 0/0

Anfallaren debuterade och spelade den sista halvtimmen i träningsmatchen mot KPV (4-1) och hoppade sedan i halvtid mot JIPPO (5-1).

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 2/0

Den färöiska ligan har uppehåll.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 24/4

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Unge talangen var inte med i truppen till veckans A-lagsmatch. Caen ligger på plats 15 i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 2/2

Målvakten fortsätter att få sitta på bänken i ligaspelet. Den här helgen vann Toulouse med 4-1 hemma mot Nancy. Laget ligger tvåa i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 23/9

Forwarden fick nöja sig med ett inhopp i den 92:a minuten i 3-2-förlusten borta mot Shabab Al Ahli i fredags. Fujairah har halkat ner på nedflyttningsplats igen.

Nahir Besara, Hatta FC - 10/1

Besara spelade hela matchen när Hatta kryssade (2-2) mot Al Dhafra i fredags. Hatta ligger fortsatt sist i ligan och har fem poäng upp till säker mark.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 26/0

Aris vann andra matchen i mästerskapsserien, hemma mot Asteras Tripolis med 2-0. Högerbacken Sundgren spelade hela matchen. Laget ligger tvåa i mini-tabellen.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 30/6

Tankovic startade hemma mot Olympiakos i söndags men blev utbytt i paus, då det stod 4-0 till gästerna. Till slut föll AEK med 5-1. Laget ligger femma i mästerskapsserien.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 11/1

Nya coronarestriktioner på Island sätter stopp för matcher åtminstone fram till den 15 april. Därför sköts Valurs ligacupsemifinal mot Stjarnan upp.

Johannes Vall, Valur - 1/0

Nya coronarestriktioner på Island sätter stopp för matcher åtminstone fram till den 15 april. Därför sköts Valurs ligacupsemifinal mot Stjarnan upp.

Emil Berger, Leiknir - 3/2

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 23/17

Forwarden spelade 90 minuter när Milan kryssade (1-1) hemma mot Sampdoria i lördags. Laget ligger fortsatt tvåa i ligan.

Dejan Kulusevski, Juventus – 37/5

Ny missräkning för Juve efter landslagsuppehållet. I derbyt mot Torino blev det kryss (2-2) efter att Kulusevski stått för en blunder vid hemmalagets andra mål. Då spelade mittfältaren bort bollen till en motståndare. Landslagsmannen startade matchen men blev utbytt i 71:a minuten. Juventus ligger fyra i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Parma – 26/1

Backen spelade 90 minuter i Parmas 2-2-kryss borta mot Benevento i helgen. Laget ligger fortsatt näst sist i Serie A. Man har fyra poäng upp till säker mark.

Albin Ekdal, Sampdoria – 28/2

Mittfältaren skadade sig under landslagssamlingen och spelade inte mot Milan (1-1) i helgen. Sampdoria ligger tia i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 27/3

Landslagsmittfältaren hoppade in i den 69:e minuten när Bologna föll med 1-0 hemma mot Inter i helgen. Bologna ligger elva i Serie A.

Samuel Gustafson, Cremonese – 27/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Cremonese tog en viktig 1-0-seger borta mot Cosenza under måndagen. Gustafson blev varnad i 84:e minuten. Laget har nu lyft till plats 13 i Serie B. Man har sju poäng ner till negativt kval.

Marcus Rohdén, Frosinone – 24/2

Frosinone har dragits in i bottenstriden, på sätt och vis. Den gångna veckan blev det ett kryss (0-0) mot Reggiana och en förlust (1-0) mot Salernitana. Rohdén spelade hela den första matchen och hoppade in i den 58:e minuten i den andra. Frosinone ligger på plats 14 i Serie B. Man har sju poäng ner till negativt kval.

John Björkengren, Lecce - 18/1

En bra vecka för Lecce. Två matcher och två segrar. Björkengren spelade 83 minuter mot Salernitana (2-0) och 90 minuter mot Pisa (1-0). Mittfältarens lag ligger tvåa i Serie B och närmar sig därmed uppflyttning till Serie A.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 8/2

Högerbacken har spelat två matcher sedan senaste svenskkollen. Först föll Avispa Fukuoka med 5-1 hemma mot Kashima Antlers och därefter blev det förlust med 2-1 hemma mot Consadole Sapporo. Båda gångerna spelade Salomonsson 90 minuter. Han stod för en assist i den andra matchen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC - 9/2

Idrottsevenemang är förbjudna på Malta fram till den 11 april. Därför har Gzira inte spelat några matcher den senaste tiden.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 15/1

Mittfältaren gjorde comeback i söndags efter en längre tids skadefrånvaro. Gustafson hoppade in i den 75:e minuten när Utrecht slog Ado Den Haag med 4-1. Laget ligger sjua i Eredivisie.

Emil Bergström, Utrecht – 6/0

Mittbacken hoppade in i den 82:a minuten mot Ado Den Haag.

Sebastian Holmén, Willem II – 28/1

Mittbacken spelade 90 minuter när Willem II föll med 1-0 hemma mot AZ i lördags. Laget ligger dock fortsatt på säker mark i Eredivisie, tack vare bättre målskillnad än VVV.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 19/2

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 18/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot VVV.

Paulos Abraham, Groningen - 7/1

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot VVV.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 27/5

Forwarden fick hoppa in i den 75:e minuten när Heerenveen föll med 2-1 mot Ajax i helgen. Laget ligger tia i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 11/0

Vänsterbacken spelade 75 minuter mot Ajax.

Rami Hajal, Heerenveen - 21/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Ajax.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 28/0

Mittfältaren spelade 78 minuter när Fortuna Sittard föll med 2-0 borta mot Feyenoord i söndags. Laget ligger tolva i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 28/2

Simon Tibbling, Emmen 18/0

Fortsätter att få nöta bänk. Mittfältaren har inte fått speltid sedan 26 januari. I söndags vann Emmen med 3-1 mot RKC och då fick Tibbling inte hoppa in. Laget är inte längre jumbo i Eredivisie. Man har nu fyra poäng upp till säker mark.

Jesper Karlsson, AZ 33/10

Ytterforwarden spelade 82 minuter i AZ:s 1-0-seger mot Willem II i helgen. AZ ligger trea i Eredivisie.

Kristopher Da Graca, VVV-Venlo, 15/0

Mittbacken spelade hela matchen när VVV föll med 1-0 hemma mot Groningen i helgen. Laget är inne i en tung period och innehar kvalplatsen i Eredivisie.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Marcus Sandberg, Stabæk – 30/7 nollor

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Molins avtal med Sarpsborg har löpt ut och i dagarna uppgav Nettavisen att han nära Rosenborg.

Kevin Kabran, Start/Viking - 29/3

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Axel Lindahl, Bodø/Glimt - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

David Fällman, Aalesund - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 6/1

För fjärde matchen i rad fanns Joseph Ceesay inte med i Lechia Gdansks trupp. Denna gång saknades Ceesay i lagets segermatch i ligan mot Zagłębie Lubin, en match som Ceesays lag vann med 3-1.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 11/0

Spelade hela ligamatchen mot KS Cracovia som Lech Poznan förlorade med 2-1.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 28/17

Precis som Jesper Karlström spelade Ishak från start för sitt Lech Poznan i ligamatchen mot KS Cracovia. Ishak gav också sitt Lech Poznan ledningen med 1-0 innan Cracovia vände och vann matchen med 2-1. Hur Ishaks mål såg ut? Han tryckte in en stolpretur i höjd med straffområdet med ett distinkt avslut med högerfoten.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Inte med i truppen i Pogoń Szczecins förlust mot Legia Warszawa.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 25/3

Satt på bänken i hela matchen mot Voluntari, en match som Berishas lag vann med 1-0.

Admir Bajrovic, Sepsi - 11/2

Inför helgens möte med UTA Arad hade Bajrovic varit utanför Sepsis trupp i sju av åtta ligamatcher. Mot Arad fanns Bajrovic med igen, men svensken fick sitta på bänken i hela matchen som Sepsi förlorade med 2-0.

Jonathan Morsay, Dinamo Bukarest (utlånad från Chievo) - 11/0

Inte med i truppen när Dinamo Bukarest förlorade ligamatchen mot CFR Cluj med 1-0.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 29/2

Krasnodar har haft en kämpig säsong och i helgen åkte man på en brakförlust när den ryska ligan återstartade. Achmat Groznyj vann lördagens ligamöte med hela 5-0. Olsson inledde på bänken och fick hoppa in tio minuter in i andra halvlek.

Efter storförlusten gick Krasnodars tränare Murad Musaev ut med att han avgår som tränare med omedelbar verkan.

- I dag var min sista match med Krasnodar. Efter matchen pratade jag med ledningen om min avgång. Det var det andra samtalet, då det första var efter Spartak (förlust med 6-1 den 7 mars i år i ligan). Jag anser att laget behöver en förändring, känslor och energi, sa han enligt ryska Sport-Express.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 28/7

Fick chansen från start i Sveriges VM-kvalmatcher och Claesson spelade även från start för sitt Krasnodar i storförlusten mot Achmat Groznyj. Blev utbytt med kvarten kvar att spela.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 26/12

Spelade precis som Claesson från start mot Achmat Groznyj, men till skillnad från Claesson fick Berg vara kvar på plan hela matchen. Matchen mot Achmat Groznyj var Bergs första i ligan sedan mitten på december. Ligan hade ett längre uppehåll i vintras och Berg har inte spelat i ligan sedan återstarten i slutet av februari på grund av en ryggskada.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 14/1

Spelade från start när Rostov tog emot Spartak Moskva på hemmaplan. Utmärkte sig inte i poängprotokollet och blev utbytt med kvarten kvar i matchen som Rostov förlorade med 3-2.

Armin Gigovic, FK Rostov – 13/1

Fick precis som Almqvist speltid i mötet med Spartak Moskva. Gigovic inledde dock på bänken och hoppade in med drygt 20 minuter kvar att spela.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 24/12

Spelade från start för Spartak Moskva mot Rostov. Utmärkte sig varken med mål eller assist och på tilläggstid, då Spartak ledde matchen med 3-2, byttes Larsson ut. I ligan ligger Spartak fyra poäng efter Zenit, som toppar ligan med sex omgångar kvar att spela.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 25/2

Spelade hela ligamatchen mot Sotji och fick vara med och hålla nollan då Rubin Kazan vann matchen med 1-0.

Filip Dagerstål, FK Khimki - 4/0

Dagerstål spelade hela matchen mot Zenit för sitt FK Khimki. Det blev tyvärr förlust för Dagerståls lag då Zenit, som toppar ryska ligan, vann med 2-0.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 24/15

Strandberg har inte spelat någon match sedan senaste Svenskkollen och nästa match för svensken blir mot Al-Ain den 15 april.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 26/4

Inledde på bänken i ligamötet med Servette, men fick hoppa in med tio minuter kvar av matchen. Mötet slutade 1-1 sedan Servette kvitterat med fem minuter kvar av matchen.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Skadad, enligt Transfermarkt.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 28/3

Helander kom i förra veckan till spel i 90 minuter i 4-0-segern mot Cove Rangers i den skotska FA-cupen. Rangers har redan säkrat ligatiteln i Skottland. Mittbacken har kontrakt med Rangers till sommaren 2023, men nyligen uppgav Aftonbladet att Premier League-lagen Leicester och Aston Villa visar intresse för svensken. Enligt Football Insider kan Rangers få runt sex miljoner pund, drygt 72 miljoner kronor för Helander, vilket skulle innebära en vinstaffär för klubben. Uppgifterna gör gällande att Rangers köpte loss Helander för 3,5 miljoner pund, drygt 42 miljoner kronor från Bologna sommaren 2019.

Tidigare Leeds- och Manchester City-backen Daniel Mills tror, i en intervju med Football Insider, att Helander kan tänka sig att flytta för pengarnas skull: ”Spelaren flyttar förmodligen med anledning av pengar, då jag inte tror att han kommer att få spela. Man köper inte en Premier League-back för sex miljoner pund och förväntar sig att spelaren ska gå in i elvan. Han tänker: ’Jag är i Rangers, men om jag går till Premier League flyttar jag för pengarna’”.

Melker Hallberg, Hibernian – 27/1

Hallberg satt under måndagen på bänken i 3-1-segern mot Queen of the South FC i den tredje omgången i den skotska FA-cupen. Hallberg har under senaste tiden fått knapp speltid med en hel del matcher på bänken. Hibernian är på tredje plats i ligan.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 6/0

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 34/12

Isak spelade i helgen från start när Real Sociedad vann mot Athletic Club med 1-0 i Copa del Rey-finalen. Därmed fick Isak fira sin första titel i Spanien och Real Sociedads första titel sedan 1987. ”La Real” är på sjunde plats i La Liga.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 8/2

Guidetti var i helgen tillbaka efter skadeproblem och satt på bänken i 90 minuter i 3-1-förlusten mot Celta Vigo i La Liga. Alavés vann senast i början av februari i år och har nu sju raka matcher utan seger i ligan. Alavés är samtidigt jumbo i La Liga, vilket i dagsläget innebär nedflyttning till den spanska andraligan. Guidetti har kontrakt med den spanska klubben till sommaren 2022.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 18/0

Hansson kom inte till spel i förra veckans 5-1-seger mot Trat i kvartsfinalen i den thailändska FA-cupen. Chonburi är på tolfte plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN



David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 22/8

Moberg Karlsson fick i förra veckan ett 29 minuter långt inhopp i 7-2-segern mot FK Teplice i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på andra plats i ligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 28/3

Durmaz gjorde i förra veckan 84 minuter på planen mot Rizespor (0-0) i den turkiska högstaligan. Fatih Karagümrük är på åttonde plats i ligaspelet.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 28/4 nollor

Nordfeldt gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-segern mot Alanyaspor i Süper Lig. Det var Genclerbirligis tredje raka seger och nu är laget på 19:e-plats av 21 lag i den turkiska högstaligan. Det innebär därmed i dagsläget nedflyttning till andraligan.



Mattias Johansson,

Genclerbirligi – 20/1



Johansson slog i helgen till med sitt första mål i Turkiet när Genclerbirligi besegrade Alanyaspor med 2-1 i Süper Lig. Det var Genclerbirligis tredje raka seger och nu är laget på 19:e-plats av 21 lag i den turkiska högstaligan. Det innebär därmed i dagsläget nedflyttning till andraligan.

Isaac Kiese Thelin, Kasimpasa (utlånad från Anderlecht) – 14/6

Kiese Thelin gjorde i helgen 90 minuter i 1-0-segern mot storlaget Besiktas i Süper Lig. Samtidigt brände han en straff i den 56:e minuten. Anfallaren hade då kunnat punktera matchen till 2-0, men i slutändan vann Kasimpasa ändå. Kasimpasa är placerat på 14:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 24/2

Wendt gjorde i förra veckan 82 minuter på planen i 2-1-segern mot Freiburg i Bundesliga. Det var hans 300:e match med den tyska klubben sedan han anslöt under sommaren 2011. Vänsterbacken, som är den utländska spelare som gjort flest matcher i klubbens historia, skrev efteråt om det på Twitter: ”300 matcher med Borussia Mönchengladbach. ”Ett väldigt stolt ögonblick för mig. Det betyder allt att få fira den här segern”. Gladbach är på nionde plats i Bundesliga. I sommar lämnar Wendt den tyska klubben för spel med IFK Göteborg i allsvenskan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 22/0

Augustinsson gjorde i helgen 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Stuttgart i Bundesliga. Svensken blev i den 81:a minuten olycklig, då han stod för ett självmål, vilket i slutändan låg bakom förlusten. Bremen är på 13:e-plats i Bundesliga.

Robin Quaison, Mainz – 24/4

Quaison blev i helgen kvar på bänken i 90 minuter i bottenmötet med Arminia Bielefeld (1-1) i Bundesliga. Mainz är placerat på 15:e-plats i den tyska ligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 33/7

Forsberg blev i helgen utbytt i halvtid i 1-0-förlusten mot Bayern München i Bundesliga. Leipzig tappade därmed mark i toppen av tabellen och har nu sju poäng upp till Bayern München i serieledning. Leipzig är tvåa i ligan.

Sebastian Andersson, Köln – 11/2

Andersson har under en längre tid haft knäproblem, men gjorde i helgen comeback med ett 15 minuter långt inhopp i 1-0-förlusten mot Wolfsburg i Bundesliga. Det var svenskens första match sedan den 16 december i fjol. Köln är på 16:e-plats i ligan.



Joakim Nilsson,

Arminia Bielefeld – 19/0



Nilsson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i bottenmötet med Mainz (1-1) i Bundesliga. Arminia Bielefeld är nästjumbo i ligan, vilket i dagsläget innebär nedflyttning till den tyska andraligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér kom inte till spel i någon match i förra veckan. Han blev kvar på bänken i 90 minuter mot Mainz (1-1) i Bundesliga. Bielefeld är nästjumbo i ligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 24/0

Ohlsson var under måndagen utanför St. Paulis matchtrupp i 2-0-segern mot Eintracht Braunschweig i den tyska andraligan. Anledningen är att svensken nyligen åkte på en muskelskada. St. Pauli är åtta i ligan.

Eric Smith, St. Pauli (utlånad från Gent) – 4/0

Smith är skadad och var under måndagen utanför matchtruppen i 2-0-segern mot Eintracht Braunschweig i 2. Bundesliga. St. Pauli är på åttonde plats i ligan.



Svante Ingelsson

, Paderborn (utlånad från Udinese) – 27/0



Ingelsson hoppade i helgen in och fick 35 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Nürnberg i den tyska andraligan. Mittfältaren inledde säsongen som startman, men har under senaste månaderna fått nöja sig med inhopp. Paderborn är tia i ligaspelet.

Niklas Hult, Hannover 96 – 24/1

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Hamburg (3-3) i den tyska andraligan. Hannover är nu på nionde plats i ligaspelet.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 22/4

Peterson spelade i helgen från start och gjorde 86 minuter på planen i 2-1-segern mot Darmstadt i den tyska andraligan. Düsseldorf är på femte plats i ligaspelet.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 27/11

Hrgota gjorde i helgen 87 minuter på planen i 1-0-segern mot Heidenheim i den tyska andraligan. Greuther Fürth är på tredje plats i ligaspelet, vilket i dagsläget innebär kvalspel om uppflyttning till Bundesliga.



Thomas Poppler Isherwood,

Darmstadt – 0/0



Isherwood var i förra veckan utanför Darmstadts trupp i 2-1-förlusten mot Fortuna Düsseldorf i 2. Bundesliga. Den tidigare Östersunds FK-backen har haft skadebekymmer sedan ankomsten till klubben i januari och har ännu inte fått göra debut. Däremot är han nu tillbaka i träning med övriga i laget, meddelande tränaren Markus Anfang inför förra helgens match. Darmstadt är på tolfte plats i andraligan.

Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

Petterssons Cincinnati blev i fjol jumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Robin Jansson, Orlando City – 0/0

Janssons Orlando åkte i fjol ut i kvartsfinal mot New England Revolution i MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Adam Lundqvist, Houston – 0/0

Lundqvists Houston Dynamo blev i fjol jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång. Nyligen skrev han på ett nytt kontrakt med klubben över 2022, men med optioner om att bli kvar i klubben även under 2023 och 2024.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger – 10/1

Henriksson hoppade i helgen in och fick 50 minuter på planen i 8-1-förlusten mot ligatvåan Rapid Wien på hemmaplan i den österrikiska högstaligan. När Henriksson hoppade in, i den 40:e minuten, låg Wolfsberger under med 2-1, men med en man färre på planen efter ett rött kort i den 29:e minuten. Den österrikiska tidningen Kleine Zeitung kallade efteråt förlusten för ”pinsam” och informerade om att endast fyra lag har förlorat med mer sedan österrikiska Bundesliga startades 1974. Wolfsberger är placerat på sjätte plats i ligan.