Larsson cuphjälte - Gerrard berömmer landslagsback: "Saknat honom"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 16/11

Victory inledde gruppspelet i asiatiska Champions League med en hemmamatch mot Chiangrai United. I mitten av första halvlek blev lagkapten Toivonen nedriven i straffområdet och förvaltade själv straffen till mål. Det blev matchens enda fullträff.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Med flera spelare utlånade från Genk under januari fick 18-åringen sitta på bänken för första gången under 2020 i veckomatchen mot Antwerpen (1–1). Dock inget inhopp, precis som i helgens 1–3-förlust mot Standard Liège.

Mikael Lustig, Gent – 29/0

På bänken för fjärde gången under de fem senaste matcherna när Gent vann med 3–2 mot Eupen.

Eric Smith, Gent – 0/0

Utanför Gents trupp.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/2

Opererade knät nyligen och blir borta resten av säsongen.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Borta från spel med en höftskada.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Bahrudin Atajić, Mladost Doboj Kakanj - 17/2

Ligan har vinteruppehåll fram till helgen.

CYPERN

Linus Hallenius, APOEL Nicosia – 22/7

Fick spela mindre än en kvart men lyckades ändå både göra mål och spela fram till ett annat på tilläggstid när hans lag slog Apollon Limassol med 4–1. Kanske imponerar det på APOEL:s nye tränare Marinos Ouzounidis, som tidigare vunnit ligan med klubben.

Nahir Besara, Pafos FC – 18/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Pafos vann mot Apollon Limassol med 3–2 i veckoomgången. I helgens 1–1-möte mot EN Paralimniou byttes Besara ut efter 81 minuter.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 19/7 nollor

Randers spelar först till helgen.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 28/1

Serietvåan FCK förlorade borta mot Esbjerg. Bengtsson spelade hela matchen och kvitterade ut betyget 3/6 i Ekstrabladet.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 30/0

Mittbacken fick 90 minuter mot bottenlaget Esbjerg och en tvåa i betyg av Ekstrabladet. ”Sotte” siktar högt och satsar på en plats i EM-truppen. -Det finns många bra försvarare i Sverige men jag tror jag är en av dem, säger han inför Europa League-mötet mot Celtic.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 22/7 nollor

Målvakten släppte in matchens enda mål mot nästjumbon Esbjerg och fick betyget 3/6.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 21/0

Serieledaren besegrade Lyngby med 2–0 och högerbacken spelade 90 minuter. Fick en fyra i betyg av Ekstra Bladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 16/1

20-åringen var inte med i ovanstående match.

Simon Tibbling, Brøndby – 14/1

Satt på bänken i tabellfyrans 2–0-seger mot Odense.

Simon Hedlund, Brøndby – 28/4

26-åringen spelade 85 minuter och fick en trea av Ekstrabladet mot Odense.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 21/8 nollor

Höll nollan i 2–0-vinsten mot Silkeborg. Gavs en fyra i betyg.

Niklas Backman, Århus – 16/0

Århus spelar till helgen.

William Eskelinen, Århus – 14/6

Århus spelar till helgen.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 14/2

Inte med i Silkeborgs senaste trupp.

Franz Brorsson, Esbjerg – 1/0

MFF-lånet debuterade när Esbjerg skulle säkra tre poäng mot FCK. Brorsson hoppade in i den 87:e minuten i 1–0-segern.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 14/1

På bänken när Pyramids bann över El Mokawloon med 2–0.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 30/1

Enligt uppgift sjuk och stod därför över måndagskvällens 2–0-seger mot Chelsea. I Manchester Evening News uppdaterade säsongsbetyg får VNL 5/10. "Har inte återhämtat sig efter sina misstag i augusti, under en säsong som har varit en tillbakagång. Men det har sett bättre ut sedan Liverpool borta, och han var strålande mot Manchester City i ligan", skriver tidningen om mittbacken. Kollegan Harry Maguire hyllade dock förra veckan samarbetet med svensken.

Emil Krafth, Newcastle – 15/0

Ankelskadad och borta under februari.

Pontus Jansson, Brentford – 25/0

Mittbacken är ännu inte spelklar efter höftskadan och stod över lagets 1–1-möten mot Leeds respektive Birmingham förra veckan. ”Ponnes” uttalanden om Leedsspelarnas trötthet under (förra) våren har mötts av reaktioner i hans tidigare lag när lagkaptenen Liam Cooper kallade påståendet för ”nonsens”.

Niclas Eliasson, Bristol City – 32/3

Yttern stod för en ny assist när Bristol City besegrade Derby med 3–2 i veckoomgången. För det belönades han med betyget 7/10 i Bristol Post. I helgens toppmöte med Leeds (0–1-förlust) byttes Eliasson ut med kvarten kvar och fick en sexa av samma tidning.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 15/1

Rehabiliterar en skada i baksida lår.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 4/1

Forwarden spelade hela matchen när Mariehamn med 3-1 mot HJK i cupen. Backaliden tunnlade in IFK:s enda mål, mellan benen på landsmannen Jakob Tånnander i hemmalagets mål.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 4/0

Mittbacken startade mot HJK men blev utbytt i paus.

Jakob Tånnander, HJK - 1/0

Nye målvakten, som hämtats in från Malmö FF, fick göra debut för HJK i lördags. Han stod mellan stolparna när laget slog Mariehamn med 3-1.

Tatu Varmanen , TPS 4/0

Spelade hela när TPS kryssade (0-0) mot Honka i cupen i lördags.

Erik Törnros, FC Lahti – 1/0

Forwarden är skadad, enligt Lahtis hemsida.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 0/0

Ligan på Färöarna har uppehåll.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 2/1

Är den 18-årige forwarden på gång igen? Lahne har haft skadebekymmer och således inte varit en del av Amiens Ligue 1-trupper den senaste tiden, men i helgen visade han takter som bådar gott inför framtiden. Han spelade nämligen en reservlagsmatch mot Longueau, och gjorde två mål. Amiens vann med 3-1.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader. Enligt GT ser han ut att vända tillbaka till IFK Göteborg när kontraktet med Rennes löper ut i sommar.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 5/7

Förre Sävedalen-spelaren fortsätter att ösa in mål i Gibraltar. Mot FC Hound Dogs i Rock cup i fredags satte Corner ett hattrick, när Europa Point vann med hela 1-0. Corner spelade hela matchen.

Hassan Kanneh, Europa Point FC 0/0

Spelade inte mot FC Hound Dogs.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 23/0

Högerbacken spelade 90 minuter när Panathinaikos slogs ut ur cupen i onsdags, efter en 1-0-förlust (sammanlagt 3-0) mot Paok. Han var dock avstängd i ligan mot Panetolikos (seger med 3-1) i helgen på grund av att han dragit på sig tio gula kort i seriespelet den här säsongen.

Niklas Hult, AEK Aten – 13/0

Vänsterbacken var tillbaka i startelvan när AEK slog Aris med 1-0 på bortaplan i söndags. Hult spelade hela matchen.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 22/1

Mittbacken spelade 90 minuter i 3-1-förlusten borta mot Panathinaikos i söndags.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 21/8

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Panathinaikos.

Daniel Larsson, Aris – 29/4

Forwarden startade den gångna veckans båda matcher, men blev också utbytt båda gångerna. Mot Atromitos i cupen blev han stor hjälte. Larsson gjorde nämligen målet som tar Aris vidare till semifinal. Han satte returens enda mål efter en kvart och blev utbytt i den 91:a minuten. Mot AEK i ligan (förlust med 1-0) byttes Larsson ut i den 79:e minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 18/0

Högerbacken hoppade in på tilläggstid i andra halvlek mot Atromitos och satt sedan på bänken under hela matchen mot AEK.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 6/0

Backen startade i 5-0-segern över Vestri i ligacupen i söndags, men blev utbytt 64:e minuten.

Marcus Johansson, IA – 0/0

Spelade inte när IA föll med 4-2 mot KR i ligacupen i onsdags.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 16/3

Målvakten har förpassats till Cagliaris bänk, då Alessio Cragno är tillbaka efter sin skada. Fick ingen speltid mot Napoli i helgen.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 8/3

Forwarden spelade 90 minuter vid två tillfällen under den gångna veckan, mot Juventus i cupen (1-1) och Torino (1-0) i ligan. Matcherna resulterade i noll mål för 38-åringen, som också är avstängd i returen mot Juve på grund av det gula kort han ådrog sig i första matchen.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 25/5

19-åringen är återigen skadad och missade helgens match mot Sassuolo.

Riccardo Gagliolo, Parma – 24/0

Spelade hela matchen, som vänsterback, mot Sassuolo. Parma vann med 1-0.

Albin Ekdal, Sampdoria – 23/0

Landslagsmittfältaren var avstängd när Sampdoria förlorade med hela 5-1 hemma mot Fiorentina i helgen.

Mattias Svanberg, Bologna – 14/0

Mittfältaren startade hemma mot Genoa i lördags, men blev utbytt i den 79:e minuten. Bologna föll med 3-0.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 21/2

Yttern startade mot Hellas Verona (0-0) i söndags, men blev utbytt i 78:e minuten.

Sebastian Eriksson, Genoa - 0/0

Backen/mittfältaren väntar fortfarande på sin debut i Genoa. Eriksson satt på bänken under hela matchen mot Bologna (seger med 3-0).

Samuel Gustafson, Cremonese – 11/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Spezia (förlust med 3-2) förra tisdagen. Men i 5-0-segern mot Trapani i helgen fick han sitta på bänken i 90 minuter. Cremonese ligger på plats nummer 17 i Serie B, vilket innebär en negativ kvalplats.

Samuel Armenteros, Crotone – 15/3

Forwarden fick återigen förtroendet från start och mot Juve Stabia i helgen satte han sitt första mål för Crotone, efter vinterns flytt. Armenteros nätade i den 24:e minuten men hans lag föll till slut med 3-2, och i den 64:e minuten byttes han ut. Crotone ligger fyra i Serie B och slåss om en plats upp till högstaligan.

Marcus Rohdén, Frosinone – 13/2

Mittfältaren blev - för andra helgen i rad - matchhjälte för Frosinone. Även den här gången gjorde han matchens enda mål, men nu mot Perugia. Rohdén nätade i den 65:e minuten. Nu ligger Frosinone trea i Serie B.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Mittbacken har suttit på bänken i några Serie B-matcher men får först och främst speltid i Chievos Primavera-lag.

Jonathan Morsay, Chievo - 0/0

Mittfältaren väntar på att få göra sin Serie B-debut. Den kom inte mot Salernitana under måndagen. Morsay satt på bänken under hela matchen.

Viktor Agardius, Livorno - 0/0

Förre Kalmar FF-backen har nyligen värvats av Serie B-jumbon och satt på bänken under hela helgens bottenmöte med Cosenza (förlust med 3-0).

Robin Simovic, Livorno - 0/0

Forwarden har lämnat Japan för Serie B-jumbon, och satt på bänken mot Cosenza.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan har inte dragit igång.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 32/7

Hoppade in med tio minuter kvar när Feyenoord vann med 1-0 mot Heerenveen i kvartsfinalen i nederländska cupen i torsdags. I helgens ligamöte med Zwolle spelade Larsson hela matchen. Tillställningen vann Feyenoord med 4-3.

Simon Gustafson, Utrecht – 26/7

Svarade för ett mål när Utrecht vann sin kvartsfinal mot Go Ahead Eagles, 4-1, i torsdags. I 1-1-matchen mot Willem II i söndags spelade Gustafson hela matchen. "Det var en konstig match med blåsten. Det var väldigt blåsigt och i andra halvlek kom regnet. Det var en konstig match, men vi följde vår gameplan och kämpade hårt. I slutändan var det inte nog", sa Gustafson till Fox Sports efter krysset.

Kristoffer Peterson, Utrecht (Utlånad från Swansea) – 5/2

Stod för ett mål när Utrecht vann sin kvartsfinal mot Go Ahead Eagles, 4-1, i torsdags. I 1-1-matchen mot Willem II i söndags var Peterson på planen i 72 minuter innan han blev utbytt.

Sebastian Holmén, Willem II – 25/1

Spelade 90 minuter när Willem II kryssade mot Utrecht, 1-1.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 16/3

Svarade för Groningens första mål i 2-1-triumfen mot Sparta Rotterdam i ligan. För sin insats fick han högst betyg, 7,5, av samtliga spelare i matchen av tidningen AD.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 18/5

Målskytt igen. Mittfältaren svarade Groningens andra mål i 2-1-vinsten mot Sparta Rotterdam - och han stod dessutom för assisten till svenske kollegan Joel Asoros 1-0-mål. "Jag och Joel Asoro börjar känna varandra bättre på planen", sa han RTV Noord efter matchen. Fullträffen var Ramon Pascal Lundqvists tredje på de fyra senaste matcherna och för sin insats blev han uttagen i sajten Voetbalprimeurs "Omgångens lag".

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/2

Missade mötet med Sparta Rotterdam på grund av skada.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 14/0

Spelade 90 minuter när Fortuna Sittard kryssade mot Emmen, 0-0.

Pontus Dahlberg, FC Emmen (Utlånad från Watford) - 0/0

Bänkad i 0-0-mötet med Emmen. Fick däremot spela 90 i klubbens andralag, som vann mot Excelsiors dito med 4-1.

Emil Hansson, RKC Waalwijk (Utlånad från Hannover) - 4/1

Spelade 90 minuter när Waalwijk föll med 3-0 mot Ajax i ligan.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Spelade 62 minuter och stod för en assist när Kristiansund vann en träningsmatch mot Rosenborg med 3-1.

Andreas Linde, Molde – 0/0

Startade varken i träningsmötet med Kongsvinger eller Krasnodar den gångna veckan. Är däremot med på lagets träningsläger i Marbella, Spanien.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Startade i träningsmötet med Kongsvinger och visade vägen då han svarade för ett mål och en assist i 4-0-segern. På läktaren satt inte heller vem som helst och spanade in Moströms insats. Manchester United-managern, Ole Gunnar Solskjær (tidigare manager i Molde), var på tillställningen och såg svenskens insats. United-managern befann sig i Marbella, där matchen spelades, med anledning av att även Manchester United var där på träningsläger. I veckans andra träningsmöte, mot Krasnodar, vann Molde med 1-0 och hoppade Moström in i den matchen.

Marcus Sandberg, Stabæk – 0/0 nollor

Spelade 46 minuter när Stabæk vann en träningsmatch mot HamKam med 3-1. Målet som HamKam gjorde föregicks av slarv från Sandberg, rapporterade Budstikka.

Erik Israelsson, Vålerenga – 0/0

Inte med på lagets träningsläger i Marbella ännu då han kurerar sig från sjukdom. Har själv bekräftat att det kan bli en flytt från Vålerenga i vinter och att det finns intresse från allsvenskan, däribland från hans tidigare klubb Kalmar FF. "KFF är ett av alternativen", sa han till Barometern i veckan.

Anton Kralj, Sandefjord - 0/0

Spelade en halvlek när Sandefjord vann med 1-0 mot Arendal i en träningsmatch.

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Spelade en halvlek när Sandefjord vann med 1-0 mot Arendal i en träningsmatch.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 0/0

Ny i Sarpsborg efter att ha lämnat Gif Sundsvall. Spelade i fredags 90 minuter i en träningsmatch mot Häcken och höll då nollan. Matchen vann Sarpsborg vann med 2-0.

Anton Salétros, Sarpsborg (Utlånad från Rostov) - 0/0

Det blev till slut en utlåning till Sarpsborg för Salétros. Klubben presenterade nyförvärvet i fredags och avtalet sträcker sig juli ut. "Det känns väldigt bra. Jag har blivit bra bemött av hela klubben", sa han i en kommentar på klubbens hemsida.

Kevin Kabran, Start - 0/0

Spelade 73 minuter innan han blev utbytt i träningsmötet med Fløy. Matchen slutade 1-1.

Dino Islamovic, Rosenborg - 0/0

Spelade en halvlek i träningsmötet med Kristiansund, förlust med 3-1.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 1/0

Bänkad när Borec Veles förlorade premiäromgången i nordmakedonska ligan med 2-0 mot Shkupi.

POLEN

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 2/1

Hoppade in med halvtimmen kvar att spela i det helt mållösa ligamötet med Slask Wroclaw. Tränaren Kosta Runjaic berättade efter matchen att Cibicki kommer att slussas in successivt i laget. "Det kommer att ge oss mer än att han exempelvis skadar sig. Det är en stor förstärkning", sade Runjaic enligt klubbens Twitterkonto.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 1/0

Hoppade in med 30 minuter kvar när Chindia Targoviste förlorade med 2-1 mot Voluntari.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 23/1

Spelade 90 minuter när Krasnodar föll med 1-0 i en träningsmatch mot Molde.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Rehabiliterar sig från den allvarliga knäskadan han ådrog sig i juni och enligt tränaren Murad Musayev ligger ytterforwarden före i tidsschemat. För en dryg månad sedan tränade Claesson på Kaknäs i Stockholm och han sade då att han inte gett upp hoppet om att spela EM. "Det är bra att ha som morot när man springer, att det kan göra skillnaden om man kan vara med eller inte", sa han.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/5

Spelade 90 minuter när Krasnodar föll med 1-0 i en träningsmatch mot Molde.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 11/0

Bänkad i träningsmötet med AIK, 1-1.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 18/7

Tillbaka efter skada och svarade för ett mål när Spartak Moskva vann med 3-1 mot Arat FC i en träningsmatch.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Spelade en halvlek när Rubin Kazan besegrade vitryska Slavia Mozyr med 5-0 i en träningsmatch.

Filip Rogic, FC Orenburg – 8/1

Hoppade in i 72:a minuten när Orenburg vann ett träningsmöte med Dalian Yifang med 1-0.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Spelade 45 minuter när Dynamo Moskva vann med 5-0 mot lettliska Spartaks i en träningsmatch.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 15/9

Hjälte! Svarade för två mål i ligamötet med Al-Ettifaq och fullträffarna innebar att Al-Hazem kunde vinna med 3-2.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 14/3

Alexander Gerndt startade i ligamatchen mot topplaget Young Boys - och sänkte sin förra klubb. Med bara åtta minuter kvar av ordinarie tid gjorde han 2-0 och Lugano vann matchen med 2-1. Gerndt firade dock sitt mål stillsamt med tanke på sitt förflutna i Young Boys. Däremot kommer inte anfallaren att få medverka i nästa för Lugano. Kort efter att han satt bollen i nät fick han sin andra varning i matchen och blev därmed utvisad.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Var tillbaka i truppen efter skada, men blev bänkad i 2-1-förlusten mot Neuchatel Xamax.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 8/0

Bänkad i 1-0-förlusten mot Thun i ligan. Berättade i veckan för Svenska Fans att han en dag kommer att komma tillbaka till Djurgården. "En dag kommer jag att återvända, oroa er inte", sa han.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Helander är fortsatt skadad och förväntas bli borta till i slutet av februari alternativt början av mars. Rangers manager Steven Gerrard sa i förra veckan, enligt Herald Scotland, så här om Helanders fotskada: ”Det har varit frustrerande, men han har hanterat situationen professionellt. ’Fil’ är en väldigt ödmjuk kille och han accepterade snabbt skadan. Han visste att det skulle ta tid och att han skulle bli borta i sex veckor, men han har fortsatt att le och gå till jobbet. Vi har självklart saknat honom eftersom att han ger oss balans på vänstra sidan i defensiven. När jag har alla fyra backar tillgängliga kommer vi att vara starkare”. Svensken missade därmed i förra veckan Rangers 2-1-förlust mot Kilmarnock i ligan och lagets 1-0-seger mot Livingston i ligan. Rangers är tvåa i den skotska högstaligan. På torsdag väntar även första sextondelsfinalmötet med Braga i Europa League.

Melker Hallberg, Hibernian – 22/1

Efter en fin start som ordinarie i laget har svensken under senaste tiden fått knapp speltid. Hallberg var i förra veckan utanför Hibernians matchtrupp mot både Ross County (3-0-seger) och mot Kilmarnock (2-1-seger) i ligan. Hallberg missade mötet med Ross County på grund av sjukdom och kom alltså i helgen inte heller till spel i ligan. Senast Hallberg spelade i ligan var den 22 januari och sedan han spelade en match generellt sett var den 28 januari i skotska FA-cupen. Hibernian är sexa i ligan.

SLOVAKIEN

Malkolm Moenza, Spartak Trnava – 1/0

Moenza gjorde i helgen tävlingsdebut för sin nya klubb med 90 minuter på planen i tuffa ligamötet med Slovan Bratislava, som toppar den slovakiska högstaligan. Då slutade den matchen 0-0. Spartak Trnava är sexa i ligan.

Dijan Vukojevic, Spartak Trnava – 0/0

Vukojevic gjorde, precis som Moenza, tävlingsdebut i helgen mot Slovan Bratislava (0-0) i ligan. Vukojevic fick dock inte spela från start, men hoppade in med tio minuter kvar av ordinarie tid. Spartak Trnava är sexa i ligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 29/14

Efter en supervecka med mål mot Real Madrid och Athletic Club stod Isak i förra veckan inte för något mål. Anfallaren gjorde 67 minuter på planen i 2-1-segern mot Mirandés i första semifinalmötet i spanska cupen. Därmed har nu ”La Real” ena benet i finalen i turneringen. I helgen blev Real Sociedads möte med Eibar uppskjutet med anledning av att det var farlig rök vid arenan på grund av en brand på en soptipp. I veckan kom också nya uppgifter från Mundo Deportivo om att Borussia Dortmund, som rapporteras vilja värva tillbaka svensken, lär få vänta med ett sådant försök. Enligt tidningen kan Dortmund tidigast värva tillbaka Isak sommaren 2021. Däremot måste anfallaren själv vilja göra flytten tillbaka till Tyskland för att den ska bli verklighet. Tidigare har det även rapporterats om att det finns två utköpsklausuler i Isaks nuvarande avtal. Dortmund har en utköpsklausul på 30 miljoner euro, medan övriga lag har en utköpsklausul på 70 miljoner euro. ”La Real” är åtta i La Liga, men med en match färre spelad än övriga lag i toppen av tabellen.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 0/0

Hansson var i helgen utanför Chonburis matchtrupp när det blev 2-0-seger mot Rayong i premiären i thailändska högstaligan.

Kevin Sangsamanan, Chiangrai – 0/0 nollor

Målvakten var i helgen utanför Chiangrais matchtrupp i premiären mot Samut Prakan City som slutade 1-1 i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Moberg Karlsson har under den här säsongen fått knapp speltid och uttalade sig för ett par månader sedan för Aftonbladet om att han kan tänka sig att lämna Sparta Prag. Nyligen berättade han däremot för Fotbollskanalen att han ångrar sig att han gick ut och gnällde i den tidigare intervjun: ”Jag själv är lite trött på folk som gnäller i intervjuer när man inte får speltid och då tänker man: ’Vafan, du kanske inte är så bra’. Det är förmodligen så folk ser på min intervju med. Det är klart att det är jätteonödigt. Det är bara att ner och kriga. Jag står under kontrakt så jag är nöjd”. I helgen satt svensken på bänken i 90 minuter i 2-0-förlusten mot Slovan Liberec i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är femma i ligaspelet.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 11/0

Durmaz har under den här säsongen fått knapp speltid. I förra veckan blev det 90 minuter på bänken i kvartsfinalreturen mot Alanyaspor (3-1-seger) i turkiska cupen, samtidigt som han därefter i helgen var utanför lagets matchtrupp mot Malatyaspor (1-0-seger) i ligan. Galatasaray är trea i ligan.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 9/0

Efter sex raka starter fick mittbacken i helgen sitta på bänken för andra matchen i följd, då det blev 1-0-seger mot Alanyaspor i den turkiska högstaligan. Genclerbirligi är på elfteplats i Süper Lig.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 9/3

30-åringen gjorde i helgen femte raka matchen från start i 1-0-segern mot Alanyaspor och höll därmed också sin andra nolla hittills i Turkiet. Dessutom fick han även ett gult kort på stopptid. Genclerbirligi är elva i ligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 21/2

Wendt, 34, gjorde i helgen 90 minuter på planen i Mönchengladbachs 4-1-seger mot Fortuna Düsseldorf i Bundesliga. Mönchengladbach är fyra i den tyska ligan. Vänsterbacken har avtal med den tyska klubben fram till i sommar och har spekulerats vara aktuell för en comeback i IFK Göteborg, men satte i förra veckan ned foten och sa att han gärna vill lägga skorna på hyllan i Tyskland. Wendt sa att han inte är redo att sluta nu och att han helst av allt fortsätter i Mönchengladbach: ”Att jag får avsluta karriären i Gladbach är mitt drömscenario”. Däremot menar han att det blir en flytt till Sverige och IFK Göteborg om det inte blir ett nytt avtal med Mönchengladbach: ”En flytt inom Bundesliga har jag väldigt svårt att föreställa mig. Min känsla är: antingen kommer jag avsluta min karriär i Gladbach eller så flyttar jag tillbaka till Sverige”.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 6/0

Augustinsson är fortsatt skadad. Svensken missade stora delar av hösten på grund av en knäskada och drog både innan och under vinteruppehållet på sig nya skador. Den senaste kom under en rehabträning och senaste beskedet är att han snart ska vara redo för spel igen. I helgen missade han ligamötet med RB Leipzig som slutade med 3-0-förlust, men var däremot i förra veckan tillbaka i lagträning. Förlusten mot Leipzig var Bremens fjärde raka förlust i ligaspelet och nu är laget därmed nästjumbo i Bundesliga, vilket i dagsläget innebär nedflyttning till 2. Bundesliga.

Felix Beijmo, Greuther Fürth (utlånad från Werder Bremen) – 2/0

Beijmo blev i vinter utlånad från Bremen till Greuther Fürth och gjorde i helgen sin första start för klubben i 4-2-förlusten mot Arminia Bielefeld i andraligan. Greuther Fürth är på sjundeplats i ligatabellen.

Robin Quaison, Mainz – 22/11

Efter ett hattrick senast lämnade Quaison i helgen planen mållös efter 90 minuter på planen mot Schalke 04 (0-0) i Bundesliga. Mainz är på 15:e-plats i den tyska högstaligan. Mainz sportchef Rouven Schröder uttalade sig i veckan för Bild om att klubben vill förlänga med svensken, som har avtal till sommaren 2021: ”Robin är i en god position. Han är svensk landslagsman, han har redan gjort elva mål, han gör bra ifrån sig i klubblaget och han har allt i sina egna händer. Vi vill förlänga hans kontrakt och vi har gjort det tydligt för hans representanter”. Schröder sa även i intervjun att han förstår att Quaison nu är het på marknaden och att han därmed också har förståelse för att svensken tar tid på sig att fundera över en förlängning: ”Han har satt upp sig själv på radarn. Han har förtjänat det. Vi förstår att han tar tid på sig”.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 22/8

Forsberg hoppade i helgen in och fick 21 minuter på planen i 3-0-segern mot Werder Bremen i Bundesliga. Leipzig är tvåa i den tyska höstaligan. Samtidigt florerade också i förra veckan andra rubriker om svensken i media. Tyska medier har under senaste tiden rapporterat att svensken kan vara på väg bort från Leipzig och i en intervju med Viasat nyligen sa han att han gärna skulle vilja testa på en annan liga, samtidigt som han i förra veckan sa så här till The Guardian: ”Jag kan se mig själv spela för vilket lag som helst. Inte för att skryta, men jag känner att jag har kvaliteterna”. Forsberg har avtal med Leipzig till sommaren 2022.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 24/9

Andersson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 3-2-förlusten mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Senast han blev målskytt var den 8 december med två mål mot Köln i Bundesliga. Union Berlin är tolva i ligatabellen. Andersson skrev nyligen på ett nytt kontrakt med Union Berlin till sommaren 2022, men uttalade sig också i förra veckan om att han fortsatt kan flytta i sommar. Tidigare har det rapporterats om intresse från bland annat engelska och spanska klubbar.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 17/5

Gyökeres kom i förra veckan till spel i 62 minuter mot Dynamo Dresden (0-0) i den tyska andraligan. St. Pauli är på 14:e-plats i ligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 15/0

Ohlsson kom i förra veckan till spel i 90 minuter mot Dynamo Dresden (0-0) i den tyska andraligan. St. Pauli är på 14:e-plats i ligan.

Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Ishak var i januari aktuell för ett klubbyte efter knapp speltid under hösten, men blev i slutändan kvar i Nürnberg och den tyska andraligan. I förra veckan satt han på bänken för tredje matchen i följd när det blev 2-2 mot Heidenheim i den tyska andraligan. Senat han kom till spel i en match var den 4 november i fjol med ett åtta minuter långt inhopp mot Bochum i ligaspelet. En tung säsong för svensken. Nürnberg är på 13:e-plats i ligatabellen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 17/0

Wahlqvist gjorde i förra veckan 67 minuter på planen mot St. Pauli (0-0) i den tyska andraligan. Dresden är jumbo i ligaspelet.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 17/4

Jeremejeff satt i helgen på bänken i 90 minuter när det blev 0-0 mot St. Pauli i den tyska andraligan. Dresden är jumbo i ligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 20/9

Hrgota lämnade i helgen planen mållös för tredje ligamatchen i följd efter fem mål på fyra matcher i ligan. Då blev det 4-2-förlust mot Arminia Bielefeld i ligaspelet, samtidigt som Hrgota spelade alla 90 minuter i matchen. Fürth är sjua i andraligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 21/1

Nilsson är ordinarie i Bielefeld och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 4-2-segern mot Greuther Fürth i ligan. Nilssons lag toppar den tyska andraligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Linnér satt i helgen på bänken, för fjärde matchen i följd, i 4-2-segern mot Greuther Fürth i tyska andraligan, som Bielefeld toppar klart. Linnér hade kunnat få göra debut i matchen, då det först var oklart om förstemålvakten Stefan Ortega skulle komma till spel efter sjukdom, men i slutändan kunde än dock Ortega spela matchen.

John Guidetti, Hannover (utlånad från Deportivo Alavés) – 8/0

Guidetti missade två matcher på grund av skada, men hoppade i helgen in med 18 minuter kvar av full tid mot Hamburg (1-1) i tyska andraligan. Hannover är tolva i ligan.

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. I förra veckan vann Columbus två träningsmatcher, först med 2-0 mot Sporting Kansas City och sedan med 1-0 mot Phoenix Rising. I MLS-premiären ställs laget mot New York City.

Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. I förra veckan vann laget ett träningsmöte med Philadelphia Union med 1-0.

Robin Jansson, Orlando City – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari och i början av mars för en del lag. Orlando ställs, den 1 mars, i premiären mot Real Salt Lake på hemmaplan. Förra veckan blev det 2-1-seger mot Tampa Bay i ett träningsmöte och sedan 1-0-förlust mot DC United i ett annat träningsmöte.



Gustav Svensson, Seattle – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Gustav Svensson bärgade i fjol första titeln i USA och blev utsedd till matchens lirare när Seattle vann finalen mot Toronto. I förra veckan spelade laget inte någon träningsmatch, men däremot rankade svensken vilka spelare i truppen som är bäst på sällskapsspelet/brädspelet ”Catan”, som är en populär aktivitet i laget. Svensson rankade då Harry Shipp som bäst i laget: ”Harry Shipp är förmodligen nummer ett. Alla tycker att han är så snäll, men det är han inte. Han är en orm. Han är smart, tycker om att tänka och tar sin tid. Han väljer sina kort väldigt, väldigt omsorgsfullt”. Svensson rankade sig själv som tvåa i laget på spelet: ”Jag hade aldrig spelat det förut, inte ens hört talas om det innan jag kom hit. Det är ett jättebra sätt att spendera en hel del timmar. Det finns alltid en hel del fritid och det kan låta fantastiskt, men du vill hellre spendera din fritid någon annanstans än på ett hotell. Då är ’Catan’ ett bra sätt att spendera tid.



Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. New York City åkte i fjol ut i kvartsfinalen mot Toronto, som blev tvåa i MLS-slutspelet. I förra veckan spelade inte laget någon träningsmatch.

Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. San Jose blev i fjol åtta i den västra divisionen och missade därmed slutspel. I förra veckan spelade laget inte någon träningsmatch inför den kommande säsongen.



Adam Lundqvist, Houston – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Houston slutade i fjol tia i den västra divisionen och missade därmed slutspel. I förra veckan spelade inte laget någon träningsmatch inför den kommande säsongen.

VIETNAM

Viktor Prodell, Ho Chi Minh City FC – 1/0

Prodell var i förra veckan utanför lagets matchtrupp, på grund av skada, när det blev 2-2 mot Yangon United i AFC Cup. Debuten kom i slutet av januari mot thailändska laget Buriram United i kvalet till asiatiska Champions League, men efter det ska han ha skadat sig. Enligt Goal.com och Thethao247.vn förväntas svensken bli borta i runt fyra månader. Foxsports.com har också rapporterat att Prodell blir borta en längre tid.