Sjätte klubben på sex år efter drömflytten - nu har Berisha debuterat

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 14/9

Hoppade in när Melbourne tog sig till gruppspelet i asiatiska Champions League via en seger mot Kashima Antlers för en vecka sedan. I helgens ligamatch mot Perth Glory startade Toivonen och gjorde mål med patenterad bredsida i 2–2-mötet. 13 matcher återstår av grundserien och Victory har fem poäng upp till Western United på den sista slutspelsplatsen.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Utanför Genks trupp igen. Klubben har dock lånat ut flera spelare under januari vilket kan indikera att en bänkplats kommer närmare, eller att han själv står på tur för en utlåning.

Mikael Lustig, Gent – 29/0

Tillbaka i startelvan efter två matcher på bänken. Lustig spelade högerback när Gent besegrade Mechelen med 3–0.

Eric Smith, Gent – 0/0

23-åringen var inte med matchtruppen i ovanstående möte. Trots intresse från Tyskland och Danmark blev det ingen flytt i januari – nu öppnar hallänningen för en allsvensk comeback. – Jag har inte tålamod att vänta ett helt år på att min chans ska komma, sa Eric Smith till Hallandsposten förra veckan.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/2

Utbytt efter 65 minuter i förlustmatchen mot serietvåan Gent.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Fortsatt utanför truppen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Bahrudin Atajić, Mladost Doboj Kakanj - 17/2

Ligan har uppehåll.

CYPERN

Linus Hallenius, APOEL Nicosia – 19/5

Bänkad för andra matchen i rad när serietrean APOEL slog Nea Salamis med 2–1.

Nahir Besara, Pafos FC – 17/1

Den offensive mittfältaren spelade hela matchen när Pafos bortaslog Ethnikos med 3–0. Örebro SK:s tränare Axel Kjäll bekräftade till Nerikes Allehanda förra veckan att klubben är intresserad av Besara, som lämnade ÖSK efter säsongen 2018.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 19/7 nollor

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 27/1

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 29/0

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 21/7 nollor

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 20/0

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 16/1

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Simon Tibbling, Bröndby – 14/1

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Simon Hedlund, Bröndby – 27/4

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 20/7 nollor

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Niklas Backman, Århus – 16/0

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

William Eskelinen, Århus – 14/6

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 14/2

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

Franz Brorsson, Esbjerg – 0/0

Danska ligan är tillbaka i mitten av februari.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 13/1

27-åringens säsong följer mönstret med speltid i CAF Confederation Cup och bänknötande i den egyptiska ligan. Hans Pyramids har som debutant i den turneringen kvalificerat sig till kvartsfinal och Layouni fick spela 62 minuter i 1–0-segern mot Nouadhibou.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 30/1

Spelade 90 min både i det mållösa ligamötet mot Wolves och 1–0-segern borta mot Manchester City i ligacupens semifinal, ett dubbelmöte som City vann med 3–2 sammanlagt. Nilsson Lindelöf fick 7/10 i betyg av Manchester Evening News efter bägge matcherna.

Emil Krafth, Newcastle – 15/0

Ankelskadad och borta under februari.

Pontus Jansson, Brentford – 25/0

Mittbackens skada i höften har hållit honom borta från spel sedan mitten av januari. Hans Brentford har häng på direktplatserna till Premier League och bortabesegrade Hull med 5–1.

Niclas Eliasson, Bristol City – 29/3

En framspelning till Citys segermål i veckomatchen mot Reading (1–0) tog Eliasson upp till assistligans topp med elva noterade målpass. Yttermittfältaren spelade 90 minuter även mot QPR i helgen när Bristol City tog lagets fjärde raka seger och befäste platsen till playoff. Av Bristol Post fick Eliasson en sjua i betyg efter den förra matchen och en sexa i den senare. Som väntat blev 24-åringen kvar i Bristol trots stort intresse under januarifönstret, nu när City siktar på att ta sig till Premier League.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 15/1

En skada i baksida lår höll anfallaren borta från segermatchen mot Nottingham Forest (2–1). Tränaren Pep Clotet säger till Birmingham Mail att skadan inte är allvarlig och Mrabti väntas tillbaka mot slutet av månaden.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 2/0

Forwarden spelade hela matchen när Mariehamn kryssade (1-1) mot TPS i finska cupen.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 2/0

Mittbacken spelade hela matchen mot TPS.

Tatu Varmanen , TPS 2/0

Startade när TPS kryssade mot Mariehamn i cupen.

Erik Törnros, FC Lahti – 1/0

Forwarden var inte med när Lahti föll med 1-0 mot KuPS i finska cupen i fredags.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 0/0

Ligan på Färöarna har uppehåll.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 2/1

Har haft skadebekymmer och var inte med i truppen mot Toulouse (0-0) i lördags.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader. Enligt GT ser han ut att vända tillbaka till IFK Göteborg när kontraktet med Rennes löper ut i sommar.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 3/4

Fortsatt drömstart i nya klubben för den tidigare Sävedalen-spelaren. Corner startade mot Glacis United i fredags och gjorde mål i den första halvleken, när Europa Point vann med 2-1. Nu har nyförvärvet gjort fyra mål på sina tre första tävlingsmatcher.

Hassan Kanneh, Europa Point FC 0/0

Spelade inte mot Glacis United.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 20/0

Högerbacken spelade hela matchen när Panathinaikos vann toppmötet med Paok i söndags, med 2-0.

Niklas Hult, AEK Aten – 11/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Asteras Tripolis i cupen i fredags. Då vann AEK med 2-0 och gick vidare till kvartsfinal. Därefter satt Hult på bänken i ligan mot Atromitos i söndags (seger med 1-0).

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 19/1

Mittbacken spelade 90 minuter när Panetolikos föll med 2-1 borta mot Asteras Tripolis i söndags.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 20/8

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Asteras Tripolis.

Daniel Larsson, Aris – 25/3

Forwarden startade i 2-0-segern mot Panionios i söndags. Blev utbytt i den 75:a minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 17/0

Högerbacken var i helgen tillbaka i startelvan för första gången sedan mitten av december. Sundgren spelade hela matchen när Aris slog Panionios med 2-0 på hemmaplan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 5/0

Mittbacken spelade hela matchen när Valur slog Fjölnir med 1-0 i semifinalen av Reykjavik Cup i fredags. Under måndagen spelades finalen och då föll Valur med 2-0 mot KR. Starke Hedlund startade matchen men blev utbytt i den 66:e minuten.

Marcus Johansson, IA – 0/0

IA vann i fredags Fotbolti.net Cup. Laget besegrade Breidablik med 5-2 i finalen. Johansson spelade inte.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 16/3

Målvakten har förpassats till Cagliaris bänk, då Alessio Cragno är tillbaka efter sin skada. Fick ingen speltid mot Parma i helgen.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 5/2

Forwarden missade helgens 1-1-match mot Hellas Verona i Serie A på grund av influensa, men han hoppade in i den 65:e minuten i cupkvartsfinalen mot Torino i onsdags. Den matchen gick till förlängning och i den satte Ibrahimovic ett mål från nära håll. Milan vann till slut med 4-2.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 24/5

19-åringen missade helgens match mot Cagliari (2-2) på grund av skada.

Riccardo Gagliolo, Parma – 22/0

Spelade hela matchen mot Cagliari som vänsterback. Blev varnad i början av den andra halvleken.

Albin Ekdal, Sampdoria – 22/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen för Sampdoria under måndagen, när laget föll med 4-2 hemma mot Napoli. Ekdal gjorde en assist, till 1-2-målet.

Mattias Svanberg, Bologna – 12/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Brescia (seger med 2-1) i lördags.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 19/2

Yttern startade hemma mot Inter i söndags men blev utbytt i den 72:a minuten. Udinese föll med 2-0.

Sebastian Eriksson, Genoa - 0/0

Backen/mittfältaren har precis värvats in från IFK Göteborg. Satt på bänken mot Atalanta (2-2) i helgen.

Samuel Gustafson, Cremonese – 10/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Cremonese föll med 4-3 hemma mot Pisa i fredags.

Samuel Armenteros, Crotone – 13/2

Forwarden har bytt Benevento mot Crotone i Serie B och fick starta direkt i lördags, mot Empoli. Då bjöd Armenteros på en assist när laget föll med 3-1. Laget ligger trea i ligan.

Marcus Rohdén, Frosinone – 11/0

Mittfältaren startade mot Virtus Entella (seger med 1-0) i lördags. Blev utbytt i den 59:e minuten.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Mittbacken har suttit på bänken i några Serie B-matcher men får först och främst speltid i Chievos Primavera-lag.

Jonathan Morsay, Chievo - 0/0

Mittfältaren har precis värvats in från Gif Sundsvall.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan har inte dragit igång.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 30/7

Medverkade inte när Feyenoord vann mot Fortuna Sittard efter förlängningen och tog sig vidare till en i cupen förra tisdagen. I helgens ligaseger mot Emmen byttes Larsson in med åtta minuter kvar.

Simon Gustafson, Utrecht – 24/6

Poängräddare efter VAR-dramatik. Vid 1-0-underläge mot VVV-Venlo tilldömdes Utrecht straff och den fick Gustafson lägga. Men han missade. En regelvidrighet upptäcktes dock efter VAR-granskning och mittfältaren fick lägga om straffen och den gången gjorde han det bättre och satte dit 1-1, vilket blev matchens slutresultat.

Kristoffer Peterson, Utrecht (Utlånad från Swansea) – 3/1

I helgens ligamöte med VVV-Venlo spelade Peterson 90 minuter.

Övergången till Utrecht skedde snabbt och han menar att det har försatt hans familj i ett svårt läge. "Jag kunde ha valt att stanna i England och lyfta pengar, med det är inte så jag lever. Om jag inte spelar kan jag inte njuta. Det påverkar hela min familj. Ibland måste du låta glädje segra över andra saker", sade han till Voetbal International förra veckan.

Sebastian Holmén, Willem II – 24/1

Hjälte! Mittbacken gjorde matchens enda mål när Willem II besegrade Heracles med 1-0. Det var Holméns första mål för klubben sedan han kom dit i somras. Fick 8/10 i betyg av tidningen AD.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 14/2

Spelade 90 minuter när Groningen föll med 1-0 mot Zwolle.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 14/2

Utbytt efter 65 minuters spel mot Zwolle. Förlorade nickduellen som ledde till Zwolles 1-0-mål, vilket också blev slutresultatet.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/2

Missade mötet med Zwolle på grund av skada.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 13/0

Spelade 90 minuter i såväl cupförlusten mot Feyenoord (2-1 efter förlängning) och 2-1-segern mot Heerenveen i ligan.

Pontus Dahlberg, FC Emmen (Utlånad från Watford) - 0/0

På transferfönstrets sista dag lånades Pontus Dahlberg ut av Watford till Emmen på ett avtal som sträcker sig över resten av säsongen. Var inte med i truppen när laget förlorade med 3-0 mot Feyenoord i helgen. Emmen ligger på fjortonde plats i ligan.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Det är försäsong i Norge. Spelade nyligen träningsmatch med Kristiansund mot Horsens. Kalludras lag vann mötet med 2-1.

Andreas Linde, Molde – 0/0

Det är försäsong i Norge. Spelade 45 minuter när Molde vann sin första träningsmatch mot Hødd med 3-1.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Det är försäsong i Norge. Spelade 45 minuter när Molde vann sin första träningsmatch mot Hødd med 3-1.

Marcus Sandberg, Stabæk – 0/0 nollor

Det är försäsong i Norge. Var inte med när Stabæk träningsspelade mot Grorud. Enligt Budstikka var målvakten frånvarande på grund av sjukdom.

Erik Israelsson, Vålerenga – 0/0

Det är försäsong i Norge och Israelsson var inte med när laget mötte Häcken och vann med 2-1. Dagsavisen har tidigare rapporterat att han är skadad. Den tidigare KFF- och Bajen-spelaren berättade nyligen för Fotbollskanalen att han kan komma att lämna Vålerenga. "Det finns konkreta saker på bordet", sade han.

Anton Kralj, Sandefjord - 0/0

Det är försäsong i Norge. Kralj flyttade till Sandefjord i fjol och efter säsongen kröntes han till "Årets genombrott" i andraligan "Jag ångrar absolut inte flytten till Norge även om jag hade ett par bud från Allsvenskan och Superettan", sa backen till FotbollSkåne i veckan.

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan kommande säsong. Berättade nyligen för Fotbollskanalen om hur det är att vara uppväxt i en handbollsfamilj och om jämförelsen med "Skam-William".

Kevin Kabran, Start - 0/0

Kabran spelade 75 minuter innan han blev utbytt i träningsmötet med Mjøndalen. Start vann matchen med 2-1.

Dino Islamovic, Rosenborg - 0/0

Islamovic fick den gångna veckan göra debut när Rosenborg mötte Blink i en träningsmatch. Då blev han matthjälte. Vid 1-1 nådde han högst på ett inlägg och knoppade in 2-1, vilket blev slutresultatet. "Så länge den går i nät spelar det ingen roll om det er huvud, knä eller fot", sa han till Adressa efter matchen.

Jesper Löfgren, Brann - 0/0

Var under hösten utlånad till Mjällby, men är nu tillbaka i Brann. Fick 45 minuter på planen när Brann vann en träningsmatch mot Horsens i fredags.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 0/0

Den nordmakedonska ligan har inte dragit igång.

POLEN

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 0/0

Utbytt efter 62 minuters spel i träningsmötet med Warta Poznan, som Pogon Szczecin vann med 3-0.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 1/0

Anfallaren lämnade nyligen bosniska Velez Mostar och skrev därefter på för rumänska Chindia Targoviste. Nu har också fått tävlingsdebutera för sin nya klubb. Berisha hoppade in med en halvtimme kvar att spela när Chindia Targoviste mötte Botsani i ligan, men dessvärre blev det förlust med 1-0. Skyttekungen från U17-VM 2013 är inne på sin sjätte klubb efter flytten till Roma 2014. Han har tillhört Panathinaikos (Grekland), Cambuur (Nederländerna), Ålesund (Norge), Fjölnir (Island) och Velez Mostar.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 23/1

Det är uppehåll i den ryska ligan och Krasnodar befinner sig på träningsläger i Spanien. Fick chansen från start i mötet med Malmö FF, som slutade 3-1, och spelade 61 minuter innan han blev utbytt i matchen som spelades i två halvlekar om 45 minuter samt ytterligare 30 minuter.

Landslagsmittfältaren medverkade nyligen i en längre intervju med Fotbollskanalen och berättade då att han lugn när det kommer till framtidstankarna. "Det har aldrig varit planen att lämna nu", sa han.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Rehabiliterar sig från den allvarliga knäskadan han ådrog sig i juni och enligt tränaren Murad Musayev ligger ytterforwarden före i tidsschemat. Nyligen tränade Claesson på Kaknäs i Stockholm och han sade då att han inte gett upp hoppet om att spela EM. "Det är bra att ha som morot när man springer, att det kan göra skillnaden om man kan vara med eller inte", sa han.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/5

Det är uppehåll i den ryska ligan och Krasnodar befinner sig på träningsläger i Spanien. Spelade andra delen i evighetsmatchen mot Malmö FF som Krasnodar vann med 3-1. Har uppgetts vara nära en flytt till Blåvitt i sommar, men han själv menar att det inte bränns mer nu än tidigare. "Det närmar sig en flytt hem, sedan ska jag inte säga att det är närmare nu än vad det var för en vecka sedan eller ett halvår sedan, det kan jag vara ärlig med", sa han till Fotbollskanalen.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 11/0

Fick hoppa in i halvtid i en träningsmatch mot Spartak Moskva och blev dessutom målskytt. Men fullträffen hjälpte föga. Rostov förlorade matchen med 2-1.

Anton Salétros, FK Rostov – 0/0

Är tillbaka i Rostov efter att ha varit utlånad till AIK i ett år. Deltog inte när Rostov förlorade med 2-1 i en träningsmatch mot Spartak Moskva.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 18/7

Fick en lättare muskelskada på landslagets vinterturné som han rehabiliterat sig från. Var inte med när Spartak Moskva besegrade Rostov med 2-1 i en träningsmatch.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Spelade i såväl första som andra akten i träningsmötet med Odense som Rubin Kazan vann med 1-0. Hade en skadeförföljd höst, men är nu hel och frisk. "Jag är i fin form, känner mig bra och växer för varje träning", sa han till Rubin TV i veckan, enligt realnoevremya.ru.

Filip Rogic, FC Orenburg – 8/1

Det är uppehåll i ryska ligan. Startade när Orenburg vann en träningsmatch mot Esbjerg i tisdags.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Det är uppehåll i ryska ligan. Dynamo Moskva ligger på åttondeplats i ligan. Spelade inte i någon av lagets träningsmatcher i helgen.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 13/6

Spelade hela matchen i det mållösa mötet med Al-Tawoon.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 12/2

Hoppade in redan efter 22 minuter när Lugano kryssade mot Neuchatel Xamax, 1-1. Lugano är sjundeplacerat i ligan.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Utanför truppen när Sion spelade oavgjort med FC Zürich, 1-1. Enligt sport.ch är mittbacken skadad.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 8/0

Inbytt efter 52 minuters spel i ligaförlusten mot St. Gallen, 2-1.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Helander är fortsatt skadad och kom senast till spel i en match den 8 december i fjol mot Celtic i skotska ligacupen. Därmed missade han förra veckans möten med Ross County (2-0-seger) och Aberdeen (0-0) i ligaspelet. Rangers är därmed fortsatt tvåa och nu med sju poäng upp till Celtic i serieledning, men med en match färre spelad. Tränaren Steven Gerrard bekräftade i januari att Helander blir borta till i slutet av februari. Först trodde klubben på att svensken kunde vara redo för spel igen i slutet av januari, men nu ser det i stället ut att bli comeback i slutet av den här månaden.



Melker Hallberg, Hibernian – 22/1

Hallberg har under stora delar av den här säsongen varit ordinarie, men har nu två raka ligamatcher på bänken utan speltid. I helgen satt han på bänken i 90 minuter när det blev 2-2 mot St. Mirren i ligan. Däremot kom han i förra veckan till spel med ett nio minuter långt inhopp mot Dundee United (4-2-seger) i skotska FA-cupen. Hibernian är sexa i den skotska högstaligan.

SLOVAKIEN

Malkolm Moenza, Spartak Trnava – 0/0

Moenza befinner sig just nu på träningsläger med Spartak Trnava i Belek, Turkiet, men kom inte till spel i förra veckans träningsmöte med FC Stoji som slutade 2-2. Spartak är sexa i ligatabellen. Nästa ligamatch är den 16 februari mot serieledaren Slovan Bratislava på hemmaplan.

Dijan Vukojevic, Spartak Trnava – 0/0

Vukojevic befinner sig, precis som Moenza, på träningsläger med Spartak Trnava i Belek, Turkiet och hoppade i förra veckan in i 71:a minuten i träningsmötet med FC Sotji som slutade 2-2. Spartak är sexa i ligatabellen. Nästa ligamatch är den 16 februari mot serieledaren Slovan Bratislava på hemmaplan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 26/11

20-åringen bjöd i förra veckan på två nya kanonmatcher. Isak levererade först två mål i 3-1-segern mot Osasuna i spanska cupen och sedan ytterligare ett mål i helgens 2-1-förlust mot Leganés i La Liga. Isak har därmed nu gjort mål i fyra raka matcher och dessutom nio mål på sina tio senaste matcher. Isak blev därmed utsedd till månadens spelare i januari i Real Sociedad, samtidigt som han också fick beröm efter helgens förlust. Spanska tidningen Marca gav svensken två av tre stjärnor i betyg med det här omdömet: ”Alex Isak gjorde i går klart att tränare Imanol Alguacils benådning inte räcker till för en startplats för Willian José, när svensken gjorde sitt femte mål på de fyra matcher han startat i stället för brasilianaren". Spanska tidningen Mundo Deportivo höll dessutom med i bedömningen: ”Att ta bort honom från startuppställningen nu vore vågat".

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 0/0

Säsongen drar igång i mitten av februari. Hanssons Chonburi blev i fjol sjua i den thailändska högstaligan, samtidigt som svensken fick varierat med speltid, men avslutade som startman.

Kevin Sangsamanan, Chiangrai – 0/0 nollor

Säsongen drar igång i mitten av februari. Sangsamanan var under förra säsongen utlånad från Chiangrai till Chiangmai, men fick ont om speltid när laget i slutändan blev jumbo i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Uppehåll i tjeckiska ligan. Moberg Karlsson är fast i Sparta Prags frysbox och spelade senast en ligamatch med A-laget den 26 oktober i fjol. Svensken berättade i början av december i fjol för Aftonbladet att han är beredd att lämna Sparta och nyligen uppgav Goal News Cy att cypriotiska topplaget Omonia Nicosia har svensken på sin önskelista, men att en värvning kan vara svår att ro i hamn, då Moberg Karlsson har en hög lön, samtidigt som Sparta Prag vill ha betalt för svensken med anledning av ett kontrakt till sommaren 2022. Sparta Prag är på fjärdeplats i den tjeckiska högstaligan. Moberg Karlsson är just nu med på lagets träningsläger i Marbella Spanien, men kom i förra veckan inte till spel i träningsmötena med FC Marbella (2-1-förlust) och med FK Bodø/Glimt (2-1-förlust).

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 10/0

Durmaz, som under den här säsongen fått ont om speltid och i vinter rapporterats vara aktuell för ett klubbyte till bland annat Kayserispor och Besiktas i Turkiet, fick i helgen för första gången sedan i mitten av december vara med i Galatasarays matchtrupp i Süper Lig. Då blev det 90 minuter på bänken när det blev seger med 4-1 mot Kayserispor. Senast svensken kom till spel i en tävlingsmatch var den 17 december i fjol mot Tuzlaspor i turkiska cupen. Efter den matchen var han inbladad i ett stort bråk mellan flera spelare, vilket ledde till att han blev avstängd i ett par matcher. Den avstängningen tog dock slut i januari. Galatasaray är sexa i ligan.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 9/0

Mittbacken gjorde i förra veckan 90 minuter på planen för sjätte ligamatchen i rad. Däremot blev det förlust med 3-1 mot topplaget Basaksehir. Genclerbirligi är på 13:e-plats i ligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 3/1

30-åringen gjorde i förra veckan sin tredje raka ligamatch i Turkiet, då Genclerbirligi föll med 3-1 mot Basaksehir. Genclerbirligi är på 13:e-plats i Süper Lig. På den turkiska klubbens Youtube-konto berättade svensken i förra veckan också lite om första tiden i sin nya klubb och i Turkiet: ”Det har varit väldigt bra, en stor skillnad från Sverige, Nederländerna och England, men jag är väldigt glad över att vara här. Det är en väldigt öppen liga, där alla kan slå alla. Det spelar ingen roll var du spelar, alla kan vinna mot alla och matcherna jag sett hittills har varit roliga att titta på”. Nordfeldt är dessutom tredje svenske målvakt efter Johannes Hopf och Johan Dahlin i klubben. Han har därmed ett gott rykte att leva upp till: ”Johan och Johannes har varit här tidigare och jag vet att de var väldigt omtyckta av folk i klubben och alla fans. Jag tycker att de har satt ribban ganska högt, så jag måste hålla åtminstone samma standard som de höll i klubben. De är båda bra målvakter, men jag försöker bara göra mitt bästa för att hjälpa laget och för att utvecklas”. Ännu kan svensken däremot ingen turkiska: ”Det är väldigt svårt, men jag tycker om att lära mig nya språk, så jag vill bli bättre. Jag kan säga ’god morgon’ och sådana saker, men förhoppningsvis kan jag i framtiden göra en sådan här typ av intervju på turkiska”.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 20/2

Wendt gjorde i förra veckan 90 minuter på planen och en assist när det blev 2-2 i toppmötet med RB Leipzig i Bundesliga. Mönchengladbach är på fjärdeplats i ligan. Dessutom berättade han också i förra veckan för The Athletic om anledningen till att han lämnade FC Köpenhamn för just Mönchengladbach: ”Det var ödet. Den assisterande tränaren i FC Köpenhamn, som jag spelade för innan, Peter Nielsen, är också en tidigare Gladbach-spelare. När jag var yngre sa han alltid till mig att jag, om jag någonsin skulle få chansen att komma till Bundesliga och speciellt till Gladbach, skulle ta den eftersom att matcherna är fantastiska, precis som arenorna alltid är fulla. Det är därför jag spelar här i dag”.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 6/0

Augustinsson är fortsatt skadad. Svensken missade stora delar av hösten på grund av en knäskada och åkte även innan vinteruppehållet på en ny skada mot Köln. Därefter tog han sig tillbaka igen och kunde vara redo för spel mot Fortuna Düsseldorf den 18 januari, men skadade sig under en rehabträning och blir nu borta ett tag till. Bremens sportchef Frank Baumann sa nyligen att Augustinsson skulle missa förra helgens möte med Augsburg, vilket han också gjorde, plus kanske någon match till. I torsdags förtydligade tränaren Florian Kohfeldt det beskedet, för tyska tidningen Weser-Kurirer, med att säga att målet för Augustinsson är att han ska vara tillbaka till ligamötet den 15 februari med RB Leipzig på bortaplan. Därmed missar svensken tisdagskvällens möte med Borussia Dortmund i tyska cupen och helgens möte med Union Berlin i Bundesliga. Bremen är på 16:e-plats i Bundesliga.

Felix Beijmo, Greuther Fürth (utlånad från Werder Bremen) – 0/0

Beijmo blev i förra veckan utlånad från Bremen till tyska andraligalaget Greuther Fürth, som är fjärdeplats i ligaspelet. I förra veckan kom han därmed inte till spel i lagets 2-0-seger mot Jahn Regensburg.

Robin Quaison, Mainz – 20/8

Quaison gjorde i helgen 90 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Bayern München i Bundesliga. Det var Mainz fjärde raka förlust i ligaspelet och nu är laget därmed på 15:e-plats i ligan, samt indraget i bottenstriden.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 21/8

Forsberg spelade i helgen från start mot Borussia Mönchengladbach, men blev vid 2-0-underläge i halvtid utbytt efter 45 minuter på planen. Tyska tidningen Kicker rapporterade också i förra veckan att Forsbergs tid i Leipzig snart kan vara över. Tidningen skrev att med Christian Nkunku och nu också nyförvärvet Dani Olmo ”riskerar luften att bli tunnare för svensken”. Detta med anledning av att ”Forsberg saknar fart och rörlighet att hävda sig mot motståndare som försvarar sig djupt, att dribbla på liten yta”. Kicker menar därmed att det skulle vara logiskt om parterna går skilda vägar efter den här säsongen, även om mittfältaren har avtal med Leipzig till sommaren 2022. Leipzig är tvåa i Bundesliga-tabellen.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 21/9

Andersson spelade i förra veckan åter från start för Union Berlin i Bundesliga, men lämnade för sjätte ligamatchen i följd planen mållös i 5-0-förlusten mot Borussia Dortmund. Union Berlin är därmed nu tolva i den tyska högstaligan. Andersson rapporterades i januari vara aktuell för en flytt till bland annat Spanien och England, även om han har kontrakt med Union till i sommar. Trots alla rykten är han dock fortsatt en Union-spelare, samtidigt som transferfönstret är stängt i bland annat England, Spanien och Tyskland.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 15/5

Gyökeres kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två ligamatcher i tyska andraligan, men utan att bli målskytt i någon av matcherna. Först blev det 3-0-förlust mot Greuther Fürth och sedan 1-1 mot Stuttgart. St. Pauli är tolva i andraligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 12/0

Ohlsson kom, precis som Gyökeres, till spel i 90 minuter i förlusten mot Greuther Fürth (3-0) och i det oavgjorda mötet med Stuttgart (1-1). Därmed är St. Pauli nu på tolfteplats i den tyska andraligan.

Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Ishak var i januari aktuell för ett klubbyte efter knapp speltid under hösten, men blev i slutändan kvar i Nürnberg och den tyska andraligan. I förra veckan var han utanför truppen i 4-1-förlusten mot Hamburg i ligaspelet och i helgen blev det 90 minuter på bänken i 2-0-segern mot Sandhausen. Nürnberg är på 13:e-plats i andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 15/0

Wahlqvist gjorde i förra veckan 90 minuter på planen mot Karlsruher (1-0-seger) och mot Heidenheim (0-0) i tyska andraligan. Dresden är än dock fortsatt jumbo i ligan.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 16/4

Jeremejeff hoppade i förra veckan in mot både Karlsruher (1-0-seger) och mot Heidenheim (0-0) i tyska andraligan. Mot Karlsruher blev det 15 minuter på planen och mot Heidenheim blev det 18 minuter på planen. Dresden är jumbo i ligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 18/9

Hrgota imponerade åter i förra veckan. Först blev det ett mål i 3-0-segern mot St. Pauli och sedan en assist i 2-0-segern mot Jahn Regensburg. Därmed är Greuther Fürth nu också med i toppstriden och på fjärdeplats i den tyska andraligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 20/1

Nilsson gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-0-segern mot Bochum och mot Erzgebirge Aue (0-0) i tyska andraligan. Dessutom stod han för en assist mot Bochum. Arminia Bielefeld toppar fortsatt den tyska andraligan och nu med tre poäng ner till Stuttgart på andraplats i ligatabellen.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Linnér satt i förra veckan på bänken i Bielefelds två ligamatcher mot Bochum (2-0-seger) och mot Erzgebirge Aue (0-0) i tyska andraligan. Rutinerade tyske målvakten Stefan Ortega är förstavalet mellan Bielefelds stolpar. Bielefeld toppar den tyska andraligan med relativt god marginal.

John Guidetti, Hannover (utlånad från Deportivo Alavés) – 7/0

Guidetti gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i debuten mot Jahn Regensburg (1-0-förlust) i tyska andraligan och kom därefter i helgen inte till spel mot Wehen Wiesbaden (2-2) i ligaspelet. Anfallaren ville spela helgens match, men missade den på grund av en muskelkänning. Tränaren Kenan Kocak sa efteråt så här enligt Hannoversche Allgemeine om svensken: ”Han ville verkligen spela, men risken var för stor att något skulle kunna hända”. Under måndagen gav Hannover besked om att anfallaren förväntas vara tillbaka i träning igen i början av den här ”träningsveckan”.

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Sjöberg lämnade efter förra säsongen Colorado för spel i Columbus Crew i MLS. I senaste träningsmötet med Vancouver Whitecaps kom svensken inte till spel från start. Det gjorde han inte heller under måndagskvällens träningsmöte med San Jose Earthquakes.



Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Pettersson missade i förra veckan båda Cincinnatis träningsmatcher mot Phoenix Rising (3-0-seger) och mot Sporting Kansas City (4-0-förlust) på grund av skadeproblem.

Robin Jansson, Orlando City – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari och nästa träningsmatch för Janssons Orlando är under tisdagseftermiddagen mot Inter Playa. I förra veckan deltog han inte i någon träningsmatch. Jansson berättade i förra veckan för Pro Soccer USA att han saknar sin mittbackskollega från förra säsongen - Lamine Sané. Senegalesen, med en bakgrund i bland annat Bordeaux och Werder Bremen, är inte längre kvar i Orlando. Jansson sa så här om det: ”Kommunikationen på planen var jättebra. Han har mycket erfarenhet, så han hjälpte mig mycket och jag försökte hjälpa honom”.



Gustav Svensson, Seattle – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Gustav Svensson bärgade i fjol första titeln i USA och blev utsedd till matchens lirare när Seattle vann finalmatchen mot Toronto med 3-1. Nästa träningsmatch är den 5 februari mot Sacramento Republic. I förra veckan deltog han inte i någon träningsmatch.



Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. New York City åkte i fjol ut i kvartsfinalen mot Toronto, som blev tvåa i MLS-slutspelet. Tinnerholm var under fjolårssäsongen ordinarie i sitt lag, men kom däremot inte till spel i förra veckans träningsmöte med Los Angeles FC som slutade med 3-1-förlust.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. San Jose blev i fjol åtta i den västra divisionen och missade därmed slutspel. På måndagen kom Eriksson till spel i andra halvan av matchen i träningsmötet med Columbus Crew.



Adam Lundqvist, Houston – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Houston slutade i fjol tia i den västra divisionen och missade därmed slutspel. Nästa träningsmatch är den 8 februari mot RGV Toros. I förra veckan spelade inte Lundqvist någon träningsmatch.

VIETNAM

Viktor Prodell, Ho Chi Minh City FC – 1/0

Prodell gjorde den 21 januari 90 minuter på planen när det blev förlust mot thailändska fjolårstvåan Buriram United med 2-1 i det asiatiska Champions League-kvalet. Den här veckan blev det dock inte spel i någon match.