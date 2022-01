SVENSKKOLLEN: Ångerfull efter rött kort: "Accepterar all kritik"

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 28/0

Mittfältaren byttes ut efter 63 minuter när den belgiska ligan återstartade förra helgen. Hans lag spelade 1-1 mot Standard Liège och ligger fyra i tabellen.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 9/0

Mechelen ställde in matchen mot Leuven efter ett covidutbrott i laget.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 22/8

Mechelen ställde in matchen mot Leuven efter ett covidutbrott i laget.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Mechelen ställde in matchen mot Leuven efter ett covidutbrott i laget.

ANNONS

BULGARIEN

Kevin Jansson, Botev Plovdiv – 19/0

Försvararen spelade 90 minuter i träningsmatchen mot Legia Warszawa (0-2).

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol – 1/0

Mittbacken saknades i truppen som mötte Doxa Katokopias (1-0). Aris toppar efter segern tabellen en poäng före AEK Larnaca och Apollon Limassol.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 27 matcher/3 nollor

Målvakten ställdes över i träningsmatchen mot Hobro.

Simon Tibbling, Randers FC – 26/0

Mittfältaren spelade första halvlek i 3-0-vinsten mot Hobro.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 8/0

Spelade i det ena laget under förra veckans internmatch.

ANNONS

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor

Stod i mål i internmatchen.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

Reservmålvakten saknades i internmatchen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 2/1

Spelade i det ena laget under förra veckans internmatch.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 29/1

Tabellettan spelar en träningsmatch senare i veckan.

Simon Hedlund, Brøndby – 26/1

Trean i Superligaen spelar en träningsmatch senare den här veckan.

Oskar Fallenius, Brøndby - 8/2

Tränaren Niels Frederiksen utesluter inte att 20-åringen kan lånas ut. Samtidigt tillhör mittfältaren ynglingarna som klubben tror på i år.

ANNONS

- Fallenius står på tur, säger Frederiksen till Tipsbladet.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Mittbacken är tillbaka i full träning efter axelskadan som höll honom borta från spel i höstas.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 17/6 nollor

AaB spelar två träningsmatcher den här veckan.

Tim Prica, Ålborg BK – 18/1

AaB spelar två träningsmatcher den här veckan.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

AGF har inte spelat någon träningsmatch än.

Eric Kahl, AGF Århus – 16/2

AGF har inte spelat någon träningsmatch än.

Emil Holm, Sønderjyske (utlånad från Spezia) – 17/3

Wingbacken spelade andra halvlek i träningsmatchen mot Kolding. Där ordnade han en straff och fastställde slutresultatet på den till 2-0.

ANNONS

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 14/0

Nordsjælland spelar en träningsmatch till helgen.

Kevin Custovic, Velje BK – 13/1

Vejle spelar träningsmatch senare i veckan.

Lucas Hägg Johansson, Vejle BK – 0/0

Målvakten har skrivit på för tabelljumbon efter sex säsonger i Kalmar FF.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 10/0

Silkeborg har inte spelat någon träningsmatch än.

Marokhy Ndione, Viborg FF – 0/0

Elfsborg-produkten lämnar Borås för tabellåttan i Danmark.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 20/0

Spelade 90 minuter när United fick 2-2 borta mot Aston Villa. Betyget i tidningen Manchester Evening News blev 5/10.

ANNONS

Anthony Elanga, Manchester United – 5/0

Yttern startade för första gången den här säsongen i Premier League och fick 78 minuter mot Villa. MEN ger 19-åringen en sexa i betyg.

Emil Krafth, Newcastle United – 9/0

Högerbacken bänkades i 1-1-matchen mot Watford. Hans lag ligger näst sist i Premier League.

Pontus Jansson, Brentford – 21/1

30-åringen spelade hela matchen när 14:e-placerade Brentford föll med 3-0 borta mot Liverpool. Sajten football.london ger mittbacken 6/10 i betyg.

Ken Sema, Watford – 12/0

28-åringen satt på bänken hela matchen mot Newcastle. Watford ligger just ovanför nedflyttningsstrecket.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 23/9

Anfallaren hoppade in för tredje matchen i rad när City slog Peterborough med 1-4. Under det 24 minuter långa inhoppet lyckades 23-åringen assistera till det sista målet. Tidningen Coventry Telegraph ger Gyökeres betyget 7/10 efter lagets första vinst på sju ligamatcher.

ANNONS

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 11/1 nollor

Målvakten har varit skadad i två månader och saknades i truppen som förlorade med 2-0 mot Derby. Sheffield United ligger på 14:e plats i The Championship.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 16/0

Vänsterbacken hoppade in i 72:a minuten borta mot Marseille (1-1) i söndags. Lille ligger tia i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 1/0

Skrev nyligen på för Ligue 1-klubben och gjorde debut i söndags mot Metz. Då föll laget med 1-0 på hemmaplan. Cajuste spelade en halvlek. Reims ligger på plats 14 i tabellen.

Niclas Eliasson, Nimes - 23/4

Nimes har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Inte med i truppen när Caen föll med 3-2 mot topplaget Sochaux i helgen. Laget ligger på plats 15 i Ligue 2.

ANNONS

Isak Pettersson, Toulouse - 4/2

Satt på bänken när Toulouse spelade 1-1 mot Pau i helgen. Laget ligger tvåa i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 12/3

Amiens har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 17/3

Forwarden startade när Baniyas slog Kalba med 2-0 och säkrade avancemang till semifinalen av Presidents Cup.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 16/1

Högerbacken spelade hela matchen när Aris kryssade (0-0) borta mot Apollon Smirnis i helgen. Laget ligger åtta i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 9/1

Satt på bänken i 2-1-förlusten mot Panetolikos i söndags. AEK ligger trea i ligan.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 18/1

Panetolikos föll med 2-0 mot Paok och vann med 2-1 mot AEK Aten under den gånga veckan. Morsay hoppade in i båda matcherna, i den 86:e respektive 70:e minuten.

ANNONS

Johan Mårtensson, Panetolikos - 2/0

Nyförvärvet hoppade in i 75:e minuten mot Paok och i den 64:e minuten mot AEK.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 8/1

Mittfältaren satt på bänken i 0-0-mötet med Olympiakos i helgen. Panathinaikos ligger fyra i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 0/0

Skrev nyligen på för Atromitos och gjorde debut mot PAS Giannina (1-1) i helgen. Laget ligger näst sist i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 17/8

Var inte med i cupmatchen mot Genoa (seger med 3-1) men spelade 90 minuter mot Spezia i ligan under måndagen. Då föll Milan med 2-1 - på hemmaplan. Laget ligger tvåa i Serie A.

ANNONS

Dejan Kulusevski, Juventus - 25/2

Veckan gav Kulusevski två starter. Först spelade hal 74 minuter i supercup-förlusten mot Inter och därefter blev det en halvleks speltid mot Udinese (seger med 2-0) i Serie A. Juventus ligger femma i ligan.

Albin Ekdal, Sampdoria - 17/0

Mittfältaren satt på bänken mot Torino (förlust med 2-1). Ryktas just nu till FC Köpenhamn. Sampdoria ligger på plats 16 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 21/3

Mittfältaren spelade hela matchen mot Napoli (förlust med 2-0). Bologna ligger på plats 13 i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Mittfältaren satt på bänken i 2-1-segern borta mot Milan under måndagen. Spezia ligger på plats 14 i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 13/0

Backen var inte tillgänglig för spel mot Lazio i helgen, enligt italienska medier. Salernitana föll med 3-0 och är fortsatt Serie A-jumbo.

ANNONS

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Inte i truppen när Brescia slog Reggina med 2-0. Laget ligger tvåa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1

Missade 1-1-mötet med serieledaren Pisa på grund av skada, enligt italienska medier. Frosinone ligger nia i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 12/0

Satt på bänken i 1-0-segern mot Pordenone i helgen. Lecce ligger femma i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 35/0

Ligan är slut. Forge föll i slutspelsfinalen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 10/2

Spelade hela matchen när Dalian föll med 1-0 i kvalreturen mot Chengdu Rongcheng och åkte ner i andraligan.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 12/2

Spelade hela matchen när Dalian föll med 1-0 i kvalreturen mot Chengdu Rongcheng och åkte ner i andraligan.

ANNONS

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Inte med i truppen till träningsmatchen mot Siroki Brijeg (2-1) i helgen.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 11/3

Satt på bänken i 3-0-förlusten mot Ajax i söndags.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 11/0

Backen är tillbaka från skada, men Willem II fortsätter att förlora. Den här gången med 2-0 mot Zwolle. Laget ligger på plats 15 i Eredivisie och har fyra poäng ner till kvalplatsen.

Max Svensson, Willem II - 20/1

Startade mot Zwolle men blev utbytt i 61:a minuten.

Paulos Abraham, Groningen - 14/0

Forwarden hoppade in i 63:e minuten mot PSV (förlust med 1-0). Groningen ligger på plats 13 i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 11/2

Missade mötet med PSV på grund av skada.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

ANNONS

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Får främst speltid i reservlaget.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 18/2

Forwarden startade mot RKC Waalwijk (förlust med 2-0) men blev utbytt i 72:a minuten. Go Ahead Eagles ligger elva i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 17/0

Forwarden hoppade in i 82:a minuten mot Twente i helgen. Då föll Heerenveen, som ligger tia i Eredivisie, med 2-0.

Rami Kaib, Heerenveen, 15/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Twente.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 10/1

Mittfältaren hoppade in i 70:e minuten mot Twente.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 18/1

Mittfältaren hoppade in i 62:a minuten mot AZ (förlust med 2-1). Laget ligger näst sist i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 12/0

ANNONS

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Satt på bänken mot AZ.

Jesper Karlsson, AZ - 26/11

Spelade hela matchen mot Fortuna Sittard i helgen, vilken AZ vann med 2-1.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 0/0

Skrev i dagarna på för klubben.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund - 27/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

William Kurtovic, Sandefjord - 26/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Kevin Kabran, Viking - 30/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Anton Salétros, Sarpsborg - 29/5

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad. Molins förlängde nyligen med Sarpsborg i ytterligare ett år.

- Det är som jag sagt från första dagen jag kom hit. Det här är en klubb som är på väg någonstans och framför allt med det som händer nu. Jag vill verkligen vara en del av det och är glad över att ha skrivit på ett nytt kontrakt, säger Molins på Sarpsborgs hemsida.

ANNONS

Stefano Vecchia, Rosenborg - 23/14

Den norska ligasäsongen är avslutad. Enligt norska TV2 har Lion City Sailors från Singapore lagt ett bud på Vecchia värt över elva miljoner norska kronor (ungefär lika mycket i svenska kronor).

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 21/6

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Adam Andersson, Rosenborg - 37/1

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Amor Layouni, Vålerenga - 29/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 18/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 16/4 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad. 22-årige Wahlstedt tog över som förstemålvakt de sista 13 ligamatcherna och imponerade så stort att Odd nu vill förnya hans kontrakt, skriver lokaltidningen Telemarksavisa. Detta trots att det återstår två år på Wahlstedts nuvarande avtal.

ANNONS

David Fällman, Ålesund - 24/2

Den förre Hammarby-mittbacken, som kom till Ålesund under våren 2021, får nästa år spela i Eliteserien efter uppflyttningen från andraligan i vintras.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 11/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lechia ligger femma.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/10

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 20/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 15/1

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Legia, som vann ligan i våras, ligger på 17:e plats av 18 lag efter en turbulent höstsäsong.

Sebastian Ring, Wisla Krakow - 0/0

Den 26-årige vänsterbacken, senast i Kalmar FF, fick debutera i en träningsmatch förra veckan. Wisla ligger på 13:e plats i ligaspelet.

ANNONS

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Återigen utanför truppen när Maritimo slog Braga med 1-0 på bortaplan.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Målvakten satt på bänken när Tondela vann cupkvartsfinalen mot Rio Ave efter förlängning. Utanför truppen i ligamatchen mot Santa Clara (2-2) i helgen.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 2/0

Lämnade saudiska Al-Hazem för qatariska Al-Sailiya förra veckan. Forwarden har redan hunnit spela två 90-minutare för sin nya klubb, men utan att hitta nätet. Al-Sailiya ligger sist i den qatariska högstaligan.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 20/3

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Krasnodar ligger femma. Nyligen fick Claesson en ny tränare i Daniel Farke, senast i Norwich och Premier League.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 18/2

ANNONS

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 20/1

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Spartak ligger nia.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 16/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Chimki ligger på 16:e och sista plats, vilket betyder nedflyttning.

Besard Sabovic, FK Chimki - 15/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 10/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Arsenal Tula ligger tolva.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 14/5

Quaison har brutit en tå och var därmed utanför truppen mot Al Shabab (2-2) på hemmaplan i förra veckan i den saudiarabiska högstaligan. Al-Ettifaq är placerat på tionde plats i ligan.

ANNONS

SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den tidigare Malmö FF-mittbacken har inte kommit till spel i någon match med FC Sions A-lag under den här säsongen. Den 27 november i fjol gjorde han dock 90 minuter och ett mål med Sions U21-lag mot FC Black Stars (2-2) på bortaplan i den schweiziska tredjeligan. Sion är på sjunde plats i högstaligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander är knäskadad och spelade senast i början av november i fjol i Skottland. I måndags sa tränaren Giovanni van Bronckhorst, enligt den skotska tidningen Daily Record, att svensken är tillbaka i träning, men missar tisdagens bortamöte med Aberdeen i ligan. Rangers toppar ligan med tre poäng ner till rivalen Celtic, som har en match mer spelad, på andra plats i tabellen.

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i fjol på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel. I helgen blev han kvar på bänken i 90 minuter i 2-0-förlusten mot Celtic på bortaplan i ligan. Hibernian är på femte plats i den skotska högstaligan. Nyligen skrev den skotska tidningen Edinburgh News att Hallberg är aktuell för en flytt till konkurrenten St. Johnstone, som är jumbo i ligan. Hallbergs avtal med Hibernian sträcker sig över den här säsongen.

ANNONS

Carl Starfelt, Celtic - 27/0

Starfelt stod i helgen för 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Hibernian på hemmaplan i ligan. Celtic är i dagsläget på andra plats med tre poäng upp till Rangers, som har en match färre spelad, i serieledning i tabellen.



SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 0/0

Watson lämnade nyligen Mjällby AIF för spel i den slovenska storklubben NK Maribor. Maribor toppar den slovenska högstaligan, men spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 24/8

Isaks Real Sociedad spelade inte någon match i förra veckan i Spanien. Real Sociedad är på femte plats i La Liga.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 10/1

Guidettis Alavés spelade inte någon match i förra veckan i Spanien. Alavés är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den spanska andraligan. I förra veckan uppgav samtidigt Cadena SER att Alavés kan låna ut svensken över resten av säsongen. Anledningen är att klubben vill bli av med anfallarens lönekostnad. AIK:s sportchef Henrik Jurelius har tidigare även flörtat med Guidetti: "Jag håller fast vid att han är AIK-kompatibel på många sätt". Guidettis avtal med Alavés sträcker sig till i sommar.

ANNONS

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 16/0

Augustinsson blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-förlusten mot Real Betis på bortaplan i åttondelsfinalen i den spanska cupen. Sevilla är på andra plats i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i 2-0-segern mot Rayong borta i cupen, samt i 4-1-segern mot Chiangmai United borta i ligan. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairag var i förra veckan utanför truppen i 1-0-segern mot Chiangmai borta i cupen, samt i 3-2-förlusten mot Nong Bua Pitchaya borta i ligan. Chonburi är på tredje plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 20/1

Ousou spelade inte någon match i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Tjeckien. Slavia Prag toppar ligan med en poäng ner till Viktoria Plzen på andra plats.

ANNONS

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 17/0

Durmaz var i förra veckan utanför truppen i 2-0-segern mot Caykur Rizespor hemma i Süper Lig. Fatih Karagümrük är placerat på elfte plats i den turkiska högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK – 13/1

Den tidigare Mjällby-spelaren gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Alanyaspor hemma i Süper Lig. Altay är placerat på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 21/0

Holmén gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Fatih Karagümrük borta i Süper Lig. Caykur Rizespor är nästjumbo och riskerar nedflyttning till andraligan.

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 18/1

Hümmet stod i förra veckan för 24 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Fatih Karagümrük på bortaplan i Süper Lig. Caykur Rizespor är nästjumbo och riskerar nedflyttning till andraligan

ANNONS

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 25/6

Forsberg har åkt på en muskelskada nära höftleden i vänster lår och blir borta från spel till runt mitten av februari. I förra veckan vann Leipzig med 2-0 mot Stuttgart på bortaplan i ligaspelet. RB Leipzig är placerat på sjunde plats i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Köln – 20/2

Andersson stod i helgen för 17 minuter på planen i 4-0-förlusten mot Bayern München på hemmaplan i Bundesliga. Köln är på nionde plats i högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 19/1

Nilsson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen mot bottenkonkurrenten Greuther Fürth (2-2) hemma i Bundesliga. Arminia Bielefeld är på 16:e-plats och riskerar därmed nedflyttning till den tyska andraligan. Bielefeld har en poäng upp till Augsburg på säker mark i tabellen.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 20/5

ANNONS Hrgota gjorde i helgen 81 minuter på planen och en assist mot bottenkonkurrenten Arminia Bielefeld (2-2) på bortaplan i Bundesliga. Greuther Fürth är jumbo och riskerar nedflyttning till den tyska andraligan. Hrgotas lag har tolv poäng upp till Augsburg på säker mark i ligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 0/0

Den svenske målvakten lämnade nyligen Molde för Greuther Fürth och blev i helgen kvar på bänken mot bottenkonkurrenten Arminia Bielefeld (2-2) på bortaplan i Bundesliga. Fürth har tolv poäng upp till Augsburg på säker mark i ligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 5/0

Ohlsson stod i helgen för 86 minuter på planen mot Erzgebirge Aue (2-2) på hemmaplan i den tyska andraligan. St. Pauli toppar 2. Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 12/0

Mittfältaren gjorde i helgen 90 minuter på planen och en assist mot Erzgebirge Aue (2-2) på hemmaplan i den tyska andraligan. St. Pauli toppar 2. Bundesliga

ANNONS

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 15/0

Ingelsson gjorde i helgen ett 28 minuter långt inhopp i 1-0-förlusten mot Hannover på hemmaplan i 2. Bundesliga. Nykomlingen är på 15:e-plats i andraligan.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 0/0

Anfallaren gjorde i helgen debut med ett tio minuter långt inhopp i 1-0-förlusten mot Hannover på hemmaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 15:e-plats i ligan.

Niklas Hult, Hannover 96 - 18/0

Den 31-årige vänsterbacken gjorde i helgen 90 minuter i 1-0-segern mot Hansa Rostock på bortaplan i 2. Bundesliga. Hannover är tolva i andraligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 19/1

Peterson gjorde i helgen 58 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Werder Bremen på bortaplan i den tyska andraligan. Svensken fick rött kort efter 58 minuters spel, då det fortfarande var 0-0, och tvingades därmed lämna planen. Anledningen är att yttern kom fel in i en duell med en glidtackling. På Instagram var han ångerfull efteråt: "Jag tar fullt ansvar för gårdagens förlust, och jag accepterar all kritik. Jag ville verkligen vinna och mina känslor tog över. Jag vet att det jag gjorde var fel. Det var inte min avsikt att skada honom eller att ta ett rött kort. Jag har bett om ursäkt för mitt agerande och jag vill också göra det till Fortuna-fansen. Jag lär mig av det och fokuserar på att vara en bra lagkamrat och på att pusha mitt lag. Jag hoppas att vi i den här svåra situationen kan gå ihop och som klubb gå i rätt riktning". Fortuna Düsseldorf är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

ANNONS

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

Den tidigare Malmö FF-målvakten, som fått gott om speltid i förstemålvakten Daniel Heuer Fernandes skadefrånvaro, blev i helgen kvar på bänken, då Heuer Fernandes var tillbaka mellan HSV:s stolpar. Då kryssade Hamburg mot Dynamo Dresden (1-1) på bortaplan i 2. Bundesliga. Hamburg är femma i andraligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 13/0

Isherwood gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Karlsruher (2-2) på hemmaplan i 2. Bundesliga. Darmstadt är på andra plats i andraligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Säsongen är över. Orlando City åkte i fjol ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Säsongen är över. Tinnerholm drog i fjol av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. New York City vann i fjol MLS-slutspelet.

ANNONS

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Säsongen är över. Lundqvists Houston Dynamo slutade i fjol som jumbo i den västra divisionen och missade MLS-slutspelet.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Den 23-årige svenske backen blev i förra veckan draftad av San Jose Earthquakes från Clemson University.

ÖSTERRIKE

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 21/3

Austria Klagenfurt spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Österrike. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligan.