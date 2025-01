SVENSKKOLLEN: Asoro ger tydligt framtidsbesked

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

Peterson självkritisk: "Hjälper inte laget"

Joel Andersson sågas: "Förvirrad"

Hjalmar Ekdal: "De var entusiastiska"

Bernhardsson blir borta flera veckor

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 16/5



Annons

33-åringen fick starta för andra matchen i rad och spelade 68 minuter i 0-1-förlusten mot Auckland FC. Wanderers är tabellåtta i en haltande tabell.

BAHRAIN

Lucas Gomes, Sitra Club - 0/0

Den 21-årige anfallaren är ny i januari efter ett halvår som klubblös.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 22/2

Spelade 72 minuter som anfallare i 1-4-förlusten mot Anderlecht.

Fredrik Hammar, KV Mechelen - 3/0

Mittfältaren spelade hela matchen senast. Mechelen är tabellelva i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 22/9

27-åringen byttes in till de avslutande 20 minuterna i den mållösa Champions League-matchen mot Juventus. Därefter ordnade han en straff och slog den i mål i 1-1-mötet med Kortrijk. Club Brügge är tabelltvåa.

Annons

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Reservmålvakten satt på bänken i Europa League mot Braga (2-1) men saknades i 4-0-segern över Beerschot.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 18/2

Bänkades mot Mechelen men spelade 80 minuter i Europa League-förlusten mot Viktoria Plzen (0-2). Anderlecht är fyra i belgiska ligan.

Momodou Sonko, KAA Gent - 25/4

19-åringen byttes ut med kvarten kvar i det mållösa mötet med OH Leuven. Gent är tabellsjua efter 23 omgångar.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 22/1

Mittbacken hoppade in i slutminuterna i Europa League-förlusten mot Midtjylland (0-2).

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 19/2

26-åringen stod för ett mål och två assister när Ethnikos krossades med 6-1.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 17/3



Annons

Anfallaren hoppade in i den 66:e minuten senast. Aris är tvåa i den cypriotiska ligan.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 35/7

29-åringen byttes ut i den 56:e minuten i 2-0-vinsten över Karmiotissa. Pafos leder tabellen med två poängs marginal.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 12/0

Mittbacken kom in i den 88:e minuten mot EN Paralimnoiu. Det var 31-åringens första minuter i ligaspelet på två månader.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 19/1

33-åringen hoppade in i den 78:e minuten när tabelltrean slog Apoel Nicosia med 2-1. Omonia är tabellfyra.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 7/0

Mittbacken lämnar Randers efter 2,5 år och fortsätter karriären i IFK Värnamo.

John Björkengren, Randers FC - 17/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Annons

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 24/6

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 12/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 31/1

Ytterbacken spelade hela EL-mötet med Ludogorets på en defensiv mittfältsposition, något som sajten Bold inte tyckte fungerade. 28-åringen gavs låga 3/10 i betyg och ett hårt omdöme.

"Det var det rätta exemplet på en blind passagerare. Andersson ska inte spela på mittfältet om FCM vill nå långt den här säsongen. Han gav iväg för många bollar och verkade ibland förvirrad. Man kan inte ta ifrån hans arbetsiver, men det är inte tillräckligt", skrev Bold.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0



Annons

29-åringen rehabiliterar alltjämt.

Eric Kahl, AGF Århus - 18/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Felix Beijmo, AGF Århus - 19/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 1/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 19/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 17/7

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 10/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Lukas Björklund, Sønderjyske - 16/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Melker Widell, AaB Ålborg - 20/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Annons

Daniel Ask, AaB Ålborg - 0/0

Mittfältaren har brutit kontraktet, ett år efter att han skrev på för AaB. 26-åringen hade i grunden avtal till sommaren 2027.

Carl Björk, Brøndby IF - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 8/0

Mittbacken var åter efter skada och satt på bänken i 1-0-segern över Fulham.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 24/3

22-åringen spelade hela matchen när Forest kollapsade mot Bournemouth och föll med 0-5. Tidningen Nottingham Post delade ut betyget 5,5/10. Hans lag är alltjämt tabelltrea i Premier League.

Emil Krafth, Newcastle United - 6/0

Försvararen saknades i den senaste truppen.

Alexander Isak, Newcastle United - 25/19

25-åringen satte två mål varav ett på straff i 3-1-vinsten över Southampton. Tidningen The Chronicle gav anfallaren betyget 9/10. Newcastle är tabellfemma.

Annons

Robin Olsen, Aston Villa - 2/0 nollor

Målvakten bänkades i matcherna mot Monaco (0-1) och West Ham (1-1).

Dejan Kulusevski, Tottenham - 35/9

24-åringen fick 90 minuter i EL-vinsten mot Hoffenheim (3-2) och i 1-2-förlusten mot Leicester. Tidningen Evening Standard gav mittfältaren betyget 6/10 efter båda matcherna.

Lucas Bergvall, Tottenham - 27/1

Mittfältaren spelade 90 minuter i båda matcherna förra veckan och kvitterade ut betyget 6/10 respektive en sexa i Evening Standard. Spurs är på 15:e plats i tabellen.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 23/0

21-åringen byttes ut med kvarten kvar i 0-1-förlusten mot Everton och gavs betyget 5/10 i Sky Sports. Brighton är tabellnia.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 18/0

Mittfältaren saknades när Ipswich föll med 1-4 mot Liverpool. Hans lag är nästjumbo.

Annons

Ken Sema, Watford - 17/0

Vänsteryttern är på väg bort och har saknats i matchtrupperna under vintern.

Viktor Johansson, Stoke City - 26/10 nollor

Lagkaptenen stod i 1-3-förlusten mot Portsmouth, där han fick en varning, och i den mållösa matchen mot Oxford United. Tidningen Stoke Sentinel gav 26-åringen betyget 6/10 efter den senare matchen. Stoke är på 20:e plats i The Championship-tabellen.

Oliver Dovin, Coventry City - 18/3 nollor

22-åringen vaktade målet i vinstmatcherna mot Blackburn (2-0) och Watford (2-1). Tidningen Coventry Telegraph gav honom betyget 8,5/10 respektive en sjua. Coventry är tabelltolva.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 22/1

Mittfältaren hoppade in i den 79:e minuten i 2-2-mötet med Bristol City men bänkades i 2-0-vinsten över QPR. Hans lag är tabelltia.

Annons

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 29/7 nollor

Stod i mål när i förlustmatcherna mot Sunderland (0-1) och Cardiff (1-2). Tidningen Derby Telegraph delade ut betyget 7/10 respektive en femma. Efter sex raka förluster har "The Rams" hamnat under nedflyttningsstrecket.

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 21/2

23-åringen byttes ut i halvtid i 0-5-förlusten mot Burnley och hoppade sedan i den 78:e minuten mot Sunderland (2-2). Tidningen Plymouth Herald gav mittfältaren betyget 3/10 respektive en sexa. Hans lag är tabelljumbo.

FINLAND

Kevin Lund, IFK Mariehamn - 0/0

Den nye målvakten är skadad och väntas bli borta i tre månader, enligt Ålands Radio.

Pontus Lindgren, IFK Mariehamn - 0/0

24-åringen byttes ut i halvtid när IFK föll med 0-2 i ligacupen mot Inter Turku.

Annons

Vilmer Rönnberg, VPS - 0/0

Mittbacken saknades i ligacupmatchen mot FF Jaro (2-0).

William Eskelinen, AC Oulu - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 30/1

Vänsterbacken spelade 74 minuter mot Liverpool (2-1-förlust) i Champions League förra tisdagen och hela ligamatchen mot Strasbourg (2-1-förlust) i helgen. Lille ligger femma i Ligue 1.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 5/0

Målvakten satt på bänken mot Lille (2-1-seger) i helgen. Strasbourg ligger på plats nio i Ligue 1.

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 19/4

Forwarden startade mot Lille men blev utbytt i paus.

Patrik Carlgren, Nantes - 5/2

Målvakten satt på bänken mot Lyon (1-1) i ligan i helgen. Nantes ligger på plats 14 i Ligue 1.

Malcolm Jeng, Stade Reims - 0/0

Annons

Joel Asoro, Metz - 16/2

Forwarden hoppade in i 78:e minuten mot Grenoble (3-0-seger) i fredags och hann göra ett mål på övertid. Metz ligger tvåa i Ligue 2. Asoro har kopplats ihop med kroatiska Rijeka, via Expressen, den senaste tiden men efter matchen mot Grenoble klargjorde han att han vill bli kvar i Metz. ”Jag vill stanna. Jag kontrollerar inte allt men jag gillar att vara här. Om jag kan göra något för att hjälpa Metz så blir jag glad. Vi vill ta oss tillbaka dit vi hör hemma - Ligue 1”, sa han enligt sajten Let’s Go Metz.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 26/2

B36 slutade femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 9/0

NSI slutade fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 11/1



Annons

NSI slutade fyra i ligan.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 22/2

Vestur slutade sexa i tabellen.

Jonathan Flensborg, 07 Vestur - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Alexander Berntsson, KI - 20/0

KI slutade tvåa i ligan.

Albert Ejupi, KI - 19/0

KI slutade tvåa i ligan.

Adam Ben Lamin, KI - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Pontus Lindgren, KI - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 16/1

Mittbacken spelade två hela matcher den gångna veckan, mot Kalba (1-0-seger) i ligan och mot Sharjah (1-0-förlust) i kvartsfinalen av Presidents cup. Baniyas ligger elva i ligan.

GIBRALTAR

Simon Silverholt, Europa Point FC - 5/0

Laget, som ligger sist i ligan, har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Joel Sundström, Europa Point FC - 14/1



Annons

Laget, som ligger sist i ligan, har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 4/0

Laget, som ligger sist i ligan, har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 1/0

Laget, som ligger sist i ligan, har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 14/1

Ytterforwarden hoppade in i 87:e minuten mot Panetolikos (1-0-seger) i helgen, efter månader av rykten om en flytt bort från klubben och begränsad speltid. AEK ligger tvåa i ligan.

Franz Brorsson, Atromitos - 19/0

Mittbacken saknades mot Volos (1-0-seger) i fredags. Atromitos ligger nia i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 24/6

Forwarden hoppade in i 69:e minuten mot Olympiakos (1-1) i helgen. Panathinaikos ligger trea i ligan.

Annons

Emil Bergström, Panserraikos - 19/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Kreta (3-2-förlust) i helgen. Panserraikos ligger tia i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 1/0

Målvakten var inte med i truppen mot Lamia (2-0-seger) i helgen. Aris ligger sexa i ligan.

Robin Quaison, Aris FC - 8/0

Forwarden hoppade in i 90:e minuten mot Lamia.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 16/0

Vänsterbacken saknades mot Aris (2-0-förlust) i helgen. Lamia ligger sist i ligan.

Nikolaos Dosis, Volos - 4/1

Saknades mot Atromitos (1-0-förlust) i fredags. Volos ligger elva i ligan.

Daniel Sundgren, Volos - 13/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Atromitos. Annars ryktas han vara aktuell för en comeback i allsvenskan. Nerikes Allehanda har uppgett att Degerfors vill värva tillbaka Sundgren, som själv talat sig varm om DIF i en intervju med Fotbollskanalen.

Annons

IRAK

Sumar Almadjed, Al-Mina’a - 14/0

Mittfältaren hoppade in i 91:a minuten mot Duhok (1-1) i fredags. Al-Mina’a ligger på plats 13 i ligan.

Hady Saleh Karim, Zakho SC - 0/0

Mittfältaren har precis skrivit på för sin nya klubb och inte gjort debut än. Zakho ligger fyra i ligan.

Lass Hamawand, Zakho SC - 4/0

Mittfältaren spelade 74 minuter mot Naft Missan (1-1) i fredags.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 25/0

St Patrick’s Athletic slutade trea i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 36/0

Vikingur slutade tvåa i ligan.

Diego Montiel, Vestri - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Johannes Vall, IA - 27/4

IA slutade femma i ligan.

Albin Skoglund, Valur - 10/2

Valur slutade trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 27/0

Mittbacken spelade hela Champions League-matchen mot Sturm Graz (5-0-seger) förra tisdagen, men var avstängd mot Como (2-1-seger) i ligan i helgen. Atalanta ligger trea i Serie A.

Annons

Samuel Dahl, Roma - 3/0

Vänsterbacken är inte registerad för Europa-spel och satt på bänken mot Udinese (2-1-seger) i ligan i helgen. Roma ligger på plats nio i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 19/1

Högerbacken spelade två hela matcher under den gångna veckan, mot Dortmund (2-1-seger) i Champions League och mot Empoli (1-1). Bologna ligger åtta i Serie A.

Jesper Karlsson, Lecce (utlånad från Bologna) - 11/1

Ytterforwarden hoppade in i 83:e minuten mot Inter (4-0-förlust) i helgen. Lecce ligger på plats 18 (nedflyttning) i Serie A.

Jonas Rouhi, Juventus - 5/0

Vänsterbacken satt på bänken under båda den gångna veckans matcher. Juventus ligger femma i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 18/1

Forwarden hoppade in i 69:e minuten mot Milan (3-2-förlust) i helgen. Parma ligger på plats 16 i Serie A.

Jacob Ondrejka, Parma - 0/0

Annons

Jesper Karlström, Udinese - 24/0

Mittfältaren spelade 65 minuter mot Roma (2-1-förlust) i helgen. Udinese ligger elva i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 16/3

Forwarden spelade 82 minuter i bottenmötet med Venezia (1-1) under måndagen och stod för assisten till kvitteringen i 76:e minuten. Verona ligger på plats 17 i Serie A.

Alieu Njie, Torino - 16/1

Den unge forwarden fick hoppa in i 84:e minuten mot Cagliari (2-0-seger) i fredags. Torino ligger tia i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 14/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Südtirol (3-0-förlust) i helgen, och han placeras just nu i Atletico Madrid. Frosinone ligger på nedflyttningsplats i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 20/0

Ytterbacken gjorde comeback efter skada mot Catanzaro (3-2-förlust), då han gjorde ett inhopp i paus. Brescia ligger på plats 15 i Serie B.

Annons

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 30/2

Urawa Red Diamonds slutade på plats 13 i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 38/2

Den kanadensiska ligan är färdigspelad och svenskens lag Force förlorade finalen i slutspelet mot Cavalry.

Klubben meddelade efter säsongen att försvararens kontrakt gäller över den kommande säsongen.

KOSOVO

Valmir Berisha, FC Malisheva - 11/2

Har inte spelat någon match sedan senaste Svenskkollen.

KROATIEN

Emin Hasic, NK Osijek - 17/2

Försvararen skadade sig nyligen på en träning och det har efter närmare undersökning visat sig att Hasic råkat ut för ett fotledsbrott och kommer att missa flera månader.

”Så fort det hände under träningen så kände jag att något var fel. Jag har inget annat väl än att ha tålamod, genomgå rehabiliteringen så bra som möjligt och försöka komma tillbaka redo när tiden är inne”, säger 21-åringen till klubbens hemsida och fortsätter:

Annons

”Jag har haft ett långt avbräck i karriären hittills, men jag tror att allt kommer att bli bra. Jag önskar mina lagkamrater lycka till och att de plockar många poäng, med start i nästa match.”

LITAUEN

Jake Larsson, Zalgiris Vilnius - 11/2

26-åringen har haft svårt att ta en ordinarie tröja i Zalgiris som plockade hem den litauiska ligan.

Dino Salcinovic, Zalgiris Vilnius - 0/0

Den offensive mittfältaren anslöt precis till den litauiska mästaren.

Mohamed Youla, Zalgiris Vilnius - 0/0

Precis som Salcionvic lämnade Youla nyligen Örebro Syrianska för spel med den litauiska mästaren Zalgiris Vilnius.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 20/3

22-åringen startade förra veckans Europa League-seger mot Roma och spelade dryga timmen innan han byttes ut, vid 0-0-läge.

I helgen inledde Lahdo på bänken mot Rotterdam men fick hoppa in under sista halvtimmen i en skrällartad 2-1-förlust mot bottenlaget.

Annons

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 22/5

Har inte spelat sedan senaste Svenskkollen.

Ryktades häromdagen vara aktuell för en flytt till turkiska Besiktas där norrmannen Ole Gunnar Solskjær numera basar.

Marcus Linday, Heerenveen - 3/0

21-åringen var tillbaka i startelvan efter sin sjukfrånvaro senast när Heerenveen förlorade mot Groningen (1-0).

Lindas gäng ligger tia i Eredivisie.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 19/5

Ny start och 90 minuter för Peterson mot Pec Zwolle men det blev ännu en tung dag på jobbet för Fortuna Sittard som torskade för 4-1 för andra matchen i rad.

”Kanske överreagerar jag, men det är smärtsamt. Jag vet inte, det är en normal match i Eredivisie men jag vet inte. Det gör ont för nu är det tredje raka förlusten”, sa svensken efter matchen till ESPN.

Han utvecklar sedan vad som gör mest ont:

Annons

”Att släppa in många mål och tre raka förluster eftersom fotboll handlar om att vinna. Ibland spelar du inte bra men får ändå poäng och det är det minsta man kan kräva, om vi inte spelar bra så måste vi åtminstone försöka ta en poäng, speciellt på hemmaplan. Vi måste lösa det här.

Peterson fortsatte:

”Jag borde också öra det bättre, jag har känt mig bra den senaste tiden men jag kan inte prata om mig själv när vi förlorar. Jag försöker göra mitt bästa men det finns definitivt saker jag kan förbättra för jag kommer till lägen men jag lämnar matchen med noll poäng och hjälper inte laget”, avslutade svensken till ESPN.

Laget ligger åtta i ligan.

Adam Kaied, Nac Breda - 9/1

22-åringen gjorde i helgen, efter alla flyttrykten, sin andra raka start. Det blev denna gång förlust med 3-2 mot PSV Eindhoven.

Annons

Breda ligger nia i Eredivisie.

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 13/1

20-åringen hoppade in och spelade sista halvtimmen i 2-0-förlusten mot Waalwijk i helgen.

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 17/1

Lagerbielke och Twente var på besök i Sverige och Malmö för ett möte i Europa League. Och då stod den svenske mittbacken för säsongens första mål när han nickade dit 3-1 i vad som till slut blev en 3-2-seger för Twente.

Laget ligger 26:a i EL-tabellen inför den avslutande omgången där topp 24 går vidare till slutspel.

Hjalmar Ekdal, Groningen (lån från Burnley) - 0/0

Ekdal har precis lånats ut från Burnley till Groningen. I helgen satt svensken på bänken i 1-0-segern mot Heerenveen.

Mittbacken har chansen att göra sin debut under tisdagskvällen mot Heracles.

Annons

”Jag ville gå till ett ställe där jag kan få speltid och komma i form igen. Jag tror det här är en plats där jag kan bidra till laget”, sa svensken nyligen till sajten FCG Fans.

Han fortsatte:

”Groningen var väldigt entusiastiska. De var tydliga med hur mycket de ville ha mig och hur jag passar in i laget. Alla runt mig tyckte det var ett bra val. Jag har haft en hel del skador under de senaste två åren men det var främst otur. Nu känns allt bra och jag känner mig hel”.

NORGE

Filip Ottosson, Sandefjord - 30/1

Den norska ligasäsongen är över och Ottossons Sandefjord slutade tia.

Lagkaptenens kontrakt löper över den kommande säsongen.

Darrell Tibell, Sandefjord - 2/0

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia.

22-åringen gjorde comeback i den sista omgången efter en lång skadefrånvaro och har kontrakt med klubben fram till slutet av 2026.

Annons

Elias Jemal, Sandefjord - 13/2

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia.

Har kontrakt med klubben över säsongen 2027.

Aimar Sher, Sarpsborg – 31/0

Den norska ligasäsongen är slut och Sarpsborg slutade nia i Eliteserien.

Marcus Sandberg, HamKam - 30/6

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Stod samtliga minuter i ligan.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien. Spenderade hela året som tvåa bakom Marcus Sandberg.

Förlängde nyligen kontraktet över den kommande säsongen.

Anton Ekeroth, HamKam - 5/0

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Oscar Krusnell, Haugesund - 30/1

Den norska ligasäsongen är slut och Haugesund slutade på 14:e plats i Eliteserien och lyckades säkra nytt kontrakt genom vinst i kvalspelet mot Moss.

Annons

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

Eric Larsson, Lillestrøm – 16/1

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Den norska ligasäsongen är över och Bodø/Glimt vann Eliteserien.

Men 21-åringen har dragits med skadeproblem hela säsongen och gjorde inte några minuter i ligan.

Nikolaj Möller, Strømsgodset (lån från FC St. Gallen) - 12/3

Den norska ligasäsongen är över och Strømsgodset slutade sjua i ligan.

Lånet med den norska klubben sträcker sig till nästa sommar.

David Edvardsson, Tromsø - 10/1

Den norska ligasäsongen är över och Tromsø slutade på 13:e plats i Eliteserien.

Annons

Laget klarade sig nätt och jämt från kval då man hade bättre målskillnad än Haugesund.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 16/10

Ishak har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har för en tid sedan - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Alex Douglas, Lech Poznan - 14/0

Mittbacken skadade sig i höstas och har inte spelat fotboll sedan början av november.

Det stod då klart att mittbacken skulle missa resten av året och det är oklart när en comeback är aktuell.

Patrik Wålemark, Lech Poznan (lån från Feyenoord) - 12/4

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Annons

Wålemark har stått för en fin säsong på lån och under tisdagen kom uppgifter om att Poznan vill köpa loss honom - och är redo att slå transferrekord för svensken.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 20/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Nyligen kom uppgifter som gjorde gällande att 28-åringen är aktuell för en försäljning. Detta då Pogon behöver få in pengar. Det framgick inte om det finns några intresserade klubbar.

Gustav Berggren, Rakow - 18/2

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Rakow ligger tvåa i Ekstraklasa, två poäng bakom Lech Poznan.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 17/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Gdansk-laget ligger näst sist i Ekstraklasa och befinner sig i ekonomisk kris vilket lett till transferförbud och en indragen elitlicens.

Annons

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 12/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Gdansk-laget ligger näst sist i Ekstraklasa och befinner sig i ekonomisk kris vilket lett till transferförbud och en indragen elitlicens.

Ludvig Fritzson, Zagliebe Lubin - 0/0

Har inte debuterat för sin nya klubb ännu.

Alexander Abrahamsson, Zagliebe Lubin - 0/0

Har inte debuterat för sin nya klubb ännu.

Assad Al Hamlawi, Slask Wroclaw - 0/0

Har inte debuterat för sin nya klubb ännu.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 33/34

26-åringen inledde förra veckans CL-möte mot Leipzig på bänken men hoppade in och nätade. Det blev dock en 2-1-förlust till slut. Sporting ligger på plats 23 i tabellen inför den avslutande omgången.

I helgens ligaspel startade Gyökeres på topp och assisterade till lagets 1-0-mål i 2-0-segern mot Nacional.

Annons

I veckan spelar Sporting den sista matchen i Champions Leagues ligafas, mot Bologna. Men på tisdagsmorgonens träning saknades svensken.

”Viktor Gyökeres var den mest anmärkningsvärda frånvaron på träningen som Sporting hade”, skriver portugisiska ZeroZero.

Leonardo Oliveira, Famalicão - 1/0

Har inte fått någon mer speltid sedan debuten i början av december.

Max Svensson, Casa Pia - 18/2

Svensson hoppade in i Casa Pias något oväntade mot Benfica. 25 minuters spel blev det och 23-åringen hann med att spela fram till ett av målen i 3-1-segern.

Laget ligger sexa i ligan.

RUMÄNIEN

Oscar Linnér, Petrolul Ploiesti- 2/1

27-åringen satt på bänken mot Botosani i helgen.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 22/1

Startade och spelade hela matchen mot Young Boys, som han är utlånad från. Matchen slutade 0-0.

Annons

Grasshoppers ligger tia i den schweiziska ligan.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 21/1

Roche startade i vanlig ordning på det centrala mittfältet. Men blev utbytt i halvtid i 3-2-förlusten mot St. Gallen i helgen.

Uppgavs nyligen ha intresse på sig från Young Boys.

Jesper Löfgren, FC Luzern - 9/0

Löfgren var på nytt utanför lagets trupp i matchen mot Zürich. Detta var fjärde matchen i rad han var utanför laget och de två matcherna innan dess satt han på bänken hela matchen.

Senast mittbacken spelade var för över två månader sedan.

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 16/1

Mendes slog till med säsongens första fullträff i helgen när han satte 3-1 mot FC Sion. Basel vann till slut med 4-1 och ligger alltjämt en poäng bakom ledande Lugano i den schweiziska ligan.

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 27/11

Annons Mbunga Kimpioka blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-segern mot Motherwell hemma i ligan. St. Johnstone är jumbo i ligaspelet. I förra veckan rapporterade även skotska tidningen The Courier att Mbunga Kimpioka, som sitter på ett utgående avtal, inte har visat lust att inleda samtal om ett nytt kontrakt, samtidigt som det i dagsläget inte sägs finnas några konkreta bud. Skotska tidningen Daily Record skrev i samma veva att det finns intresse för svensken från både Israel och Schweiz.

Jonathan Svedberg, St. Johnstone - 0/0

Mittfältarens kontrakt med allsvenska Halmstads BK gick ut vid årsskiftet, och i förra veckan skrev han på för den skotska klubben. I helgen var han inte med i truppen i 2-1-segern mot Motherwell hemma i ligan. St. Johnstone är jumbo i ligaspelet.

SLOVENIEN

Anomnachi Chinasa Chidi, NK Celje - 0/0

Annons

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 22/3

Swedberg noterades i måndags för 45 minuter mot Alavés (1-1) borta i ligan. I La Liga är Celta på 13:e-plats.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 21/1

29-åringen stod i förra veckan för 90 minuter mot Alavés (1-1) poå bortaplan i ligan. I La Liga är Celta på 13:e-plats.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 34/3

Ulsan Hyundai spelade inte någon tävlingsmatch under förra veckan, då den inhemska säsongen är över. Förra säsongen vann Ulsan den sydkoreanska ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 39/10



Annons

Ulsan Hyundai spelade inte någon tävlingsmatch under förra veckan, då den inhemska säsongen är över. Förra säsongen vann Ulsan den sydkoreanska ligan.

THAILAND

Emil Roback, Muangthong United - 24/8

Roback stod i förra veckan för 90 minuter i 2-1-segern mot Nongbua hemma i ligan. Laget är på fjärde plats i thailändska ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 6/0

Karvina spelade inte någon tävlingsmatch under förra veckan, då det är uppehåll i tjeckiska ligan. Däremot gjorde Bergqvist comeback med spel i träningsmatcherna mot Lechia Gdansk (4-3-förlust) och mot MFK Dukla Banská Bystrica (1-0-förlust). Senast Bergqvist spelade en tävlingsmatch var i början av oktober i fjol, då han under de senaste månaderna har slitit med skadeproblem. Karvina är på elfte plats i ligaspelet.

Annons

TUNISIEN

Elyas Bouzaiene, Espérance Sportive de Tunis - 4/0

Högerbacken noterades i förra veckan för 45 minuter mot Olympique Beja (1-1) hemma, samt 90 minuter i 2-0-segern mot Monastir borta i ligan. Espérance är femma i ligaspelet.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 16/5

Larsson stod i söndags för 79 minuter mot Besiktas (1-1) hemma i ligan. Antalyaspor är på plats 14 i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 19/6

Strandberg svarade i förra veckan för 13 minuter i 5-4-förlusten mot Kasimpasa på bortaplan i ligan. Hatayspor är nästjumbo i Süper Lig.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 27/4

Larsson stod i förra veckan för 90 minuter i 2-0-segern mot ungerska Ferencvaros hemma i Europa League, samt för 90 minuter i söndagens bortamöte med Hoffenheim (2-2) i Bundesliga. Frankfurt är på tredje plats i Bundesliga.

Annons

Nyligen uppgav tyska tidningen Bild att Real Madrid och Tottenham följer Larsson. Vidare rapporterades Eintracht Frankfurt satt en prislapp på mittfältaren på runt 50 miljoner euro, ungefär 575 miljoner kronor. Tidigare har det också ryktats om intresse för Larsson från storklubbar som Arsenal, Liverpool och Milan.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 14/2

Svanberg noterades i förra veckan för 71 minuter mot Holstein Kiel (2-2) hemma i ligan. Wolfsburg är på sjunde plats i Bundesliga.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Johansson var i förra veckan utanför truppen mot Wolfsburg (2-2) borta i ligan, då han har knäproblem. Laget är nästjumbo i Bundesliga.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 10/2

Forwarden var i förra veckan utanför truppen mot Wolfsburg (2-2) borta i ligan, då han sliter med skadeproblem. Tränaren Marcel Rapp bekräftade i förra veckan, för DAZN, att Bernhardsson har en ledbandsskada och blir borta ”några veckor”. Kiel är nästjumbo i Bundesliga.

Annons

Eric Smith, St. Pauli - 19/2

Smith var avstängd och missade helgens 3-0-seger mot Union Berlin hemma i ligan. Laget är på 13:e-plats i Bundesliga.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 6/0

Ahlstrand var utanför truppen och missade helgens 3-0-seger mot Union Berlin hemma i ligan. Laget är på 13:e-plats i Bundesliga.

Enligt tyska tidningen Hamburger Morgenpost har schweiziska klubbar uttryckt intresse för att plocka in Ahlstrand under vinter-transferfönstret.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 10/2

Vilhelmsson noterades i förra veckan för elva minuter i 0-1-förlusten mot Paderborn hemma i andraligan. Laget är på tionde plats i 2. Bundesliga.

Isac Lidberg, Darmstadt - 17/10

Lidberg är skadad och missade förra veckans 0-1-förlust mot Paderborn hemma i andraligan. Laget är på tionde plats i 2. Bundesliga.

Enligt Echo är Bundesliga-laget Hoffenheim intresserat av Lidberg efter målsuccén. Sportchefen Frank Kramer uppges scoutat forwarden.

Annons

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 21/4

Hrgota, som är lagkapten, stod i förra veckan för 90 minuter och ett mål i 2-4-förlusten mot Kaiserslautern hemma i andraligan. Fürth är på plats 15 i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein är skadad och missade helgens 2-3-förlust mot Hamburg hemma i andraligan. Hertha Berlin är på plats tolv i 2. Bundesliga.

Hussein är sedan tidigare långt ner i Herthas frysbox. Den här säsongen har han inte fått spela med Herthas A-lag, utan har i stället gjort åtta matcher och tre assist med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan. Tidigare i vinter uppgav journalisten Sacha Tavolieri att belgiska Beerschot vill plocka in Hussein under januari. Beerschot är i dagsläget jumbo i belgiska högstaligan.

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 10/3

Annons

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 4/0

Oudenne var i förra veckan utanför truppen mot Preussen Münster (2-2) hemma i andradivisionen. Hannover är på femte plats i 2. Bundesliga.

Alexander Ahl Holmström, Magdeburg - 0/0

Forwarden är skadad och missade förra veckans möte med Eintracht Braunschweig (1-1) hemma i andraligan. Magdeburg är på tredje plats i 2. Bundesliga.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 21/4

Puskás Akadémia spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan, och toppar ungerska ligan. Nyligen gjorde Levi en lång intervju med Fotbollskanalen.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 0/0

Annons

Noah Eile, New York Red Bulls - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. Red Bulls föll i MLS-finalen 2024.

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Säsongen har ännu inte startat. Orlando åkte ut i semifinal i MLS-slutspelet 2024.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Säsongen har inte startat. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel 2024. I november i fjol presenterades Olof Mellberg som ny huvudtränare i klubben.

Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0

Säsongen har inte startat. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel 2024. I november i fjol presenterades Olof Mellberg som ny huvudtränare i klubben.

Christopher McVey, San Diego - 0/0

McVey skrev nyligen på för San Diego, som gör klubbens första säsong i år i MLS.



Annons

Besard Sabovic

, Austin - 0/0

Sabovic kontrakt med Djurgårdens IF gick ut vid årsskiftet och därefter skrev han i förra veckan på ett kontrakt med Austin i MLS. Kontraktet gäller över 2027 med en option om förlängning över 2028. I samband med övergången sa Austins sportchef Rodolfo Borrell följande: ”Besard är en spelare med en stark fysisk profil, kvalitet och erfarenhet av att spela i toppdivisioner i hela Europa. Han kommer att vara ett gediget tillskott till vårt lag under de kommande säsongerna”. Austin slutade i fjol på tionde plats i västra divisionen, och missade därmed slutspel i MLS. Austin har aldrig vunnit MLS.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 15/5

Rapid Wien spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan, då det är uppehåll i Österrike. Rapid är trea i ligan. I förra veckan missade Jansson träningsmötet med FC Levadia Tallinn (4-2-seger) på grund av sjukdom.



Annons

Enligt Expressen scoutas Jansson av Serie A-klubben Lazio. Han uppges finnas med på den italienska klubbens lista över potentiella värvningar. Vidare sägs det också finnas intresse från Fiorentina i Serie A.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 21/1

Austria Wien spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan, då det är uppehåll i Österrike. Laget är på andra plats i ligaspelet. I förra veckan spelade Perez Vinlöf dock i träningsmatchen Admira Wacker (2-1-seger), där han även stod för ett mål.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, var i förra veckan på bänken i 5-1-förlusten mot Real Madrid på bortaplan i Champions League. Salzburg är på femte plats i ligaspelet. Under årets säsong har Mellberg även spelat tio matcher med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.