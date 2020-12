SVENSKKOLLEN: Augustinsson hyllar Ibrahimovic: ”Han hjälpte många spelare”

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0

Var tillbaka på bänken för sitt Mechelen, efter skadeproblem, men fick inga spelminuter. Hans lagkamrater föll mot Waasland-Beveren med 3-2 och laget är inblandat i bottenstriden.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 11/2

Spelade återigen från start som central anfallare och gjorde ett av målen i Mechelens förlustmatch. Det var Mrabtis andra ligamål för säsongen.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 5/0

Spelade från start och fick vara kvar under hela matchen i redan nämnda förlustmötet med Waasland-Beveren. Den tidigare Blåvitt-backen har nu gjort fem raka matcher från start i ligan.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Laget har inte spelat sedan den 4 december. Under onsdagen väntar Anderlecht. Demir har dock inte varit med i truppen på hela säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 2/0

Saknades i truppen i förlustmötet med FK Sarajevo.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Ännu inte redo för spel efter skada och fanns inte med i truppen mot Doxa Katokopias.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 12/3 nollor



Carlgen fick sin vana trogen vakta stolparna för sitt Randers i ligan. I helgen blev det ny seger, den här gången mot Vejle, med 3-1. Randers har nu fem raka segrar i ligaspelet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 12/0

Har tidigare testats positivt för covid-19 och spelade heller inte matchen mot FC Nordsjälland. FCK vann med 1-0. Bengtsson har nu varit frånvarande de tre senaste omgångarna.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 15/3 nollor

Andra raka nollan för landslagsmålvakten då hans FCK besegrade Nordsjälland med uddamålet 1-0. Det var Johnssons tredje nolla för säsongen i ligan. Fick betyget 7 av 10 i danska BT.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 12/0

Bänken under 90 minuter både i 1-1-mötet med Liverpool i Champions League och i matchen mot Odense i ligaspelet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 17/0

Är tillbaka i spel efter att ha missat två raka matcher till följd av coronaviruset. Spelade från start mot Liverpool i CL, en insats han senare fick beröm för, och gjorde dessutom 90 minuter i den oavgjorda matchen mot Odense i ligan. Midtjylland toppar tabellen efter 12 omgångar.

Simon Hedlund, Brøndby – 12/4

Följde upp målet mot Århus med att stå för en assist då Bröndby besegrade SönderjyskE med 2-1. Har nu gjort fyra målgivande framspelningar under säsongen.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 12/3 nollor

Tvingades kliva av redan i paus i Aalborgs segermatch mot Lyngby på grund av skada. Det är oklart hur länge den svenske målvakten blir borta.

Tim Prica, Aalborg BK – 9/0

Var avstängd till ligamötet med Lyngby

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Saknas fortsatt på grunda av en höftskada.

Niklas Backman, Aarhus GF – 3/0

Har kommit tillbaka efter skada, men fick nöja sig med att nöta bänk även mot Horses. Aarhus vann med 2-1 och tog därmed sin andra raka seger.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Får inte mycket speltid och fick göra Backman sällskap på avbytarbänken mot Horsens. Har inte spelat i ligan sedan den 27 september.

Alexander Milosevic, Velje BK – 11/0

Vejle går riktigt tungt just nu och mot Randers tvingades laget se sig besegrat för fjärde raka matchen. Milosevic fick dock sin vana trogen spela 90 minuter.

Diego Montiel, Velje BK – 10/2

Blev kvar på bänken hela matchen mot Midtjylland.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 4/0

Den tidigare BP-talangen får fortsatt en hel del speltid i FC Nordsjälland. Spelade från start till vänster på mittfältet och blev utbytt med kvarten kvar mot FCK. Nordsjälland förlorade med 1-0.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 0/0

Nästa säsong i egyptiska Premier League börjar den 11 december.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 1/0 nollor

Efter att ha varit utanför truppen i två omgångar på grund av skada så återfanns Olsen på bänken igen för Everton då de ställdes mot Chelsea. Everton skrällde och vann med 1-0 och Olsens konkurrent Jordan Pickford höll alltså nollan.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 16/0

United knep en poäng av rivalen City i Manchester-derbyt (0-0). Nilsson Lindelöf fick också fina omdömen för sin insats. Daily Mirror gav svensken 7 av 10 i betyg.

Emil Krafth, Newcastle United –6/0

Newcastle tog en viktig seger mot West Bromwich i helgens Premier League. Emil Krafth spelade från start och fick göra 80 minuter på högerbacksplatsen.

Viktor Gyökeres, Swansea City – 13/1

Satt på bänken hela matchen i mötet med Cardiff (seger för Swansea med 2-0).

Pontus Jansson, Brentford – 12/0

Spelade inte mot Nottingham i helgen. Det har inte kommit några rapporter om att svensken åkt på någon skada.

Ken Sema, Watford – 15/1

Spelade hela matchen till höger på mittfältet då Watford tog sin andra raka seger i The Championship, efter 1-0 mot Birmingham.

Viktor Johansson, Rotherham United – 2/1 nollor

Efter sex raka matcher på bänken fick målvakten chansen från start mot Bristol City i ligan. Johansson tackade för förtroende och höll nollan då laget vann med 2-0.

- Jag tycker jag utvecklas varje dag egentligen, jag har egentligen bara väntat på min chans och nu fick jag den, sa Johansson själv i en intervju med Fotbollskanalen efteråt.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 26/4

Ligan är slut. Mariehamn säkrade nytt kontrakt, till slut.

Calle Svensson, IFK Mariehamn - 0/0

Mittbacken skrev i dagarna på ett 1+1-årskontrakt med den åländska klubben. Hämtas från Västerås SK i superettan.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

Ligan är slut och till nästa säsong återvänder Tånnander till HJK, som han förlängt med över 2021.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 7/0

Yttern startade i bottenmötet med Lorient i helgen. Nimes föll med 3-0 och ligger nu på kvalplats ner till Ligue 2. Eliasson blev utbytt i den 84:e minuten. Nimes har förlorat sju av de åtta matcher som spelats sedan svensken anlände från Bristol City.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Utanför truppen för åttonde matchen i rad. Den gångna veckan spelade Amiens 1-1 hemma mot Chambly. Laget ligger tolva i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den 18-årige forwarden, som tidigare spelat för Brommapojkarna, var inte med i truppen till den gångna veckans match i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 11/3

Forwarden spelade hela matchen mot Al Nasr i ligan i torsdags, och gjorde ett mål. Men Fujairah föll med 3-2 och ligger tredje sist i serien.

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC - 2/0

Den förre AIK-keepern satt på bänken när Europa Point förlorade med 4-2 mot Mons Calpe under måndagen.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 7/0

Högerbacken spelade hela matchen när Aris vann helgens toppmöte med Paok med 1-0. Laget ligger tvåa i ligan. Efter matchen hyllas Sundgren, som satt i Aris frysbox förra säsongen, stort. Sajten yellowradio.gr skriver att han håller på att utvecklas till en "oersättlig spelare" och att han "gjorde skillnaden" mot Paok.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Den isländska ligan är slut och Valur korades till mästare.

Marcus Johansson, IA – 17/1

IA slutade åtta i den isländska ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 9/11

Forwarden har varit skadad där de första rapporterna lutade åt att svensken skulle göra comeback under onsdagen mot Genoa, men nyligen uppgav sajten MilanNews att Zlatan troligtvis inte riskeras utan att han istället kommer till spel i helgens omgång.

Dejan Kulusevski, Juventus – 14/2

Har det tuffare efter en lovande inledning i Juve. Satt på bänken under hela Champions League-matchen mot Barcelona (3-0-seger) förra tisdagen och fick sedan hoppa in i den 83:e minuten i ligamatchen mot Genoa (3-1-seger) i helgen.

Riccardo Gagliolo, Parma – 11/1

Backen var med och hjälpte sitt lag till en skräll borta mot serieledaren Milan i helgen. Parma fick med sig 2-2, efter en sen hemmakvittering. Gagliolo spelade hela matchen.

Albin Ekdal, Sampdoria – 12/1

Ekdal spelade hela matchen borta mot Napoli i helgen. Men Sampdoria föll med 2-1. Den centrale mittfältaren drog på sig ett gult kort i andra halvlek.

Mattias Svanberg, Bologna – 11/1

Mittfältaren startade mot Roma (förlust med 5-1) i helgen men blev utbytt redan i paus.

Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Utanför truppen mot Juventus i helgen. Har fortfarande inte gjort Serie A-debut för Genoa.

Samuel Gustafson, Cremonese – 11/0

Mittfältaren fick nöja sig med ett inhopp i den 65:e minuten hemma mot Ascoli (3-3) i lördags. Gustafson varnades med fem minuter kvar att spela. Cremonese ligger på negativ kvalplats i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 11/1

Mittfältaren bjöd på en assist för andra matchen i rad när Frosinone spelade 2-2 borta mot toppkonkurrenten Lecce i lördags. Rohdén spelade hela matchen. Laget ligger sexa i Serie B och har tre poäng upp till serieledning.

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Tillbaka på bänken när Chievo slog Reggina med 3-0 i fredags. Fick inte hoppa in.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen mot Reggina.

John Björkengren, Lecce - 3/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Frosinone (2-2) i helgen.

Nikola Vasic, Reggina - 6/0

Forwarden hoppade in i den 70:e minuten när Reggina föll med 3-0 borta mot Chievo i fredags. Sedan hoppade han in i den 75:e minuten mot Venezia (förlust med 2-1) under måndagen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 13/3

Forge FC föll i matchen om 5-8:e-platsen mot Marathon från Honduras med 1-0. Alexander Achinioti Jönnson startade och spelade 78 minuter. Laget därmed ute ur Concacaf Champions League. Bara att ladda om inför cupfinalsmatch mot Toronto FC, som det ännu är oklar när den kommer att spelas.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligasäsongen är över. Tyngre säsong för Erik Zetterberg och FC Edmonton som efter fyra raka förluster missade slutspelet i turneringsspelet på Noba Scotia. Mittfältaren Zetterberg blev mållös denna säsong.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Sylvin Kayembe har inte spelat sedan senaste Svenskkollen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F med 3-0 i placeringsmatchen om 11:e-platsen i Super League men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Sam Larsson saknades i matchtruppen. Dalian kvar i kinesiska Super League även 2021.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F i placeringsmatchen om 11:e-platsen i Super League med 3-0 men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Danielson saknades i matchtruppen då han fick ledigt på grund av landslagsuppehåll med det svenska landslaget. Dalian kvar i kinesiska Super League 2021.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 11/1

Simon Gustafsons Utrecht har det tufft i Eredivisie. I helgen spelade laget sin sjätte raka match utan en vinst. Förlorade mot PSV med 2-1. Simon Gustafson spelade 62 minuter innan han byttes ut.

Emil Bergström, Utrecht – 3/0

Den tidigare Djurgårdsspelaren och försvararen Emil Bergström fick starta och spelade 82 minuter när Utrecht föll mot PSV med 2-1.

Sebastian Holmén, Willem II – 10/0

Bättre går det inte för Sebastian Holméns Willem. Svensken har varit sjuk och inledde matchen mot Sparta Rotterdam på bänken. Men när kapten Jordens Peters skadade sig efter 30 minuters spel byttes Holmén in - med endast ett par träningar i benen. Två insläppta mål senare och underläge med 3-0 låg Holmén ner och slog näven i gräset. Efter matchen var han klart frustrerad: ”Vi kommer aldrig att vinna en match på det här sättet”, säger svensken enligt nederländska tidningen Den Bosch och menar att laget inte har någon kämparglöd. ”Fotboll är en fysisk sport. Men på plan visar vi ingen vilja alls”. Willem på negativ kvalplats efter helgens förlust med 3-1 mot Sparta Rotterdam. Lagets femte förlust på de sex senaste ligamatcherna.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 8/0

Ramon Pascal Lundqvist har suttit en bänken men i helgens möte med Waalwijk fick svensken hoppa in. Efter halvtid byttes han in och var på plan när Groningen satt båda sin mål och vann med 2-0. Groningen femma i tabellen.

Benjamin Nygren, Heerenveen - 9/2

Benjamin Nygrens Heerenveen fortsätter på spåret: oavgjort. I helgen kryssade klubben sin fjärde raka match efter 1-1 mot Vitesse. Var inblandad i målet då nätrasslet kom på en retur efter Nygrens skott. Svensken spelade 90 minuter men noterades för flest antal skott i Heerenveen i den matchen.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 8/0

Groningen tuggar på! I helgen vann klubben sin tredje raka liagamatch efter 2-0 mot Waalwijk där Gudmundsson spelade 87 minuter. Groningen femma

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 11/0

Vann gjorde även Tesfaldet Tekie Fortuna Sittard efter 2-1 mot Heracles. Tekie spelade hela matchen men fick lämna plan poänglös.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 12/2

Spelade gjorde även 22-årige Emil Hansson när Fortuna Sittard besegrade Heracles med 2-1. Byttes ut med en match kvar av ordinarie matchtid. Sittard på en 14:e-plats.

Rami Hajal, Heerenveen - 9/0

19-åringe Rami Hajal byttes in i halvtid för Heerenveen när de gästade Vitesse och kom tvåa över flest antal lyckade passningar i bortalaget. Tyvärr poänglös. Matchen slutade 1-1.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 7/1

27-årige anfallaren har fått desto mindre speltid sidan skadan. Fick komma in med fyra minuter kvar av helgens match mot AZ. Twente föll med 1-3.

Simon Tibbling, Emmen 9/0

Blev i helgen bänkad återigen hela matchen när Emmen to emot Den Haag. Svensken värvades till klubben inför säsongen och förväntningarna var stora. Nu står Tibbling på noll poäng efter nio spelade matcher och börjar på flera håll stämplas som en floppvärvning, något som Dagblad noorden uppger. Tråkigt för svensken som inför säsongen värvades från danska Brøndby.

Jesper Karlsson, AZ 9/3

Jesper Karlssons åkte på ett rött kort i veckans Europa League-match mot Rijeka. AZ föll i matchen och är därmed ute ur Europaspelet. I helgens ligamatch mot Twente var svensken tillbaka på fotbollsplanen och noterades för en assist på AZ:s 2-0-mål. AZ vann till slut matchen med 3-1. AZ sjua i tabellen. Prisades i helgen till Årets forward för sin prestation i allsvenskan innan han lämnade för Nederländerna.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 25/4

Saknades i helgens matchtrupp när Kristiansund spelade 2-2 mot Stabæk. Oklart varför.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Molde har säkrat spel i Europa till nästa säsong. Därav fick Moldes belgiska målvakt Alexandro Craninx lufta handskarna i helgens ligamatch mot topplaget Rosenborg. Linde på bänken alltså. Molde föll med 3-1. Klubben tog sig även vidare i nuvarande Europa League-spelet. Ställs mot tyska Hoffenheim i sextondelsfinalen.

Mattias Moström, Molde – 6/0

Trotjänaren Mattias Moström spelade 14 minuter i Moldes match mot Rosenborg. Nu uppe i 30 minuter på åtta senaste matcherna. Molde är klart för spel i Europa.

Marcus Sandberg, Stabæk – 28/7 nollor

Marcus Sandbergs Stabæk spelade i helgen 2-2 mot Kristiansund. Stabæk åtta i tabellen och har ingen chans på Europa.

Anton Kralj, Sandefjord - 20/0

Anton Kralj är tillbaka i spel efter att ha smittats av Covid-19. I helgen spelade svensken hela matchen mot Odd som slutade 1-1. Sandefjord på säker mark från nedflyttning.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Mittfältaren William Kurtovic har saknats i matchtruppen den senaste tiden. Fanns ej i truppen när Sandefjord spelade 1-1 mot Odd. Mötte Sarpsborg innan dess, som slutade 0-0.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 26/10 nollor

Förra veckan behövde Mitov Nilsson en poäng i mötet med Sandefjord för att säkra ett nytt kontrakt i Eliteserien. Det gjorde man efter 0-0 där svensken höll nollan.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins är tillbaka efter skadeproblemen. Svenske fick däremot spendera hela matchen mot Sandefjord på bänken. Matchen slutade 0-0 och Sarpsborg har därmed säkrat nytt kontrakt till nästa säsong.

Kevin Kabran, Start - 28/3

27-årige mittfältaren Kevin Kabran spelade 90 minuter när Start spelad 1-1 mot Brann och noterades för en assist på målet. Saken är den att Start hade behövt vinna den matchen. Nu blir det en rysare i den sista omgången mot topplaget Vålerenga. Start placerar sig på negativ kvalplats med en poäng upp till säker mark och Strømsgodset IF. Start behöver alltså besegra Vålerenga samtidigt som Strømsgodset förlorar i helgen.

Dino Islamovic, Rosenborg - 26/12

Dino Islamovic blev i helgen tvåmålsskytt när Rosenborg besegrade Molde med 3-1. Svensken var avstängd i den förra omgången men kom alltså tillbaka och det med besked. Viktig seger för ett Rosenborg som jagar Europaplats. Hyllades av sina lagkamrater och av motståndarlaget.

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Spelade 90 minuter när Sarpsborg spelade 0-0 mot Sandefjord.

Pa Konate, Rosenborg - 8/1

Spelade hela matchen mot Molde när Rosenborg vann med 3-1. Fick lämna plan poänglös.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 5/0

Den tidigare Gais-spelaren Filip Trajanovski spelade 90 minuter när Borec besegrade Sileks med 2-0. Borec femma i ligan.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 12/7

I veckan åkte Mikael Ishaks Lech Poznan ut ur Europa League efter 2-0-förlust mot Rangers, där svensken blev mållös. I helgen fick Ishak lämna planen poänglös återigen efter 1-1 mot Stan Mielec. Svensken hade en boll inne med målet dömdes bort av VAR för hands.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Saknades i helgens matchtrupp i ligamatch mot Warta Poznan.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 7/1

Valmir Berisha satt på bänken hela matchen mot Viitorul Constanta. Matchen slutade 1-1.

Admir Bajrovic, Sepsi - 6/1

Admir Bajrovic fick starta helgens match mot Gaz Metan Medias men byttes ut efter första halvlek. Sepsi vann till slut med 3-0.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 15/1

Kristoffer Olsson spelade 90 minuter när Krasnodar besegrade Lokomotiv Moskva med hela 5-0. Svensken blev däremot poänglös och tilldelades istället ett gult kort.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 14/5

Viktor Claesson har slagit till igen. När Krasnodar pulvriserade Lokomotiv Moskva var det svensken som öppnade målskyttet redan i den nionde matchminuten. Krasnodar vann till slut med 5-0

Marcus Berg, FC Krasnodar – 15/8

I samma match fick landslagsanfallaren Marcus Berg även han känna nätrassel då han noterades som tvåmålsskytt. Åtta mål på 15 ligamatcher för svensken nu. Ett klart godkänt facit.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 15/0

Dennis Hadzikadunic spelade 90 minuter när Rostov besegrade Akhmat Grozny med 1-0.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 7/0

Den före IFK Norrköping-spelaren fortsätter att hoppa in för FK Rostov. I helgens match mot Akhmat Grozny fick svensken hoppa in med 27 minuter kvar av matchen. 20 minuter senare sate Rostov matchens enda mål.

Armin Gigovic, FK Rostov – 6/0

Starta fick däremot Armin Gigovic när Rostov besegrade Akhmat Grozny med 1-0.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 18/8

Fyra raka ligamatcher utan förlust, men i helgen åkte Jordan Larsson på en missräkning när laget förlorade mot Sochi med 1-0. Larsson startade matchen men byttes ut eder 68 minuter spel.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 17/2

Carl Starfelt spelade 90 minuter när Rubin Kazan besegrade Tambov med 1-0.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 6/6

Carlos Strandberg leker med den saudiarabiska ligan. Förra veckan blev den förre Malmö FF-anfallaren tvåmålskytt i två raka matcher. I helgens möte med Al-Taawon blev svensken mållös efter 0-0. Sex mål på sex ligamatcher är däremot inte dåligt.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 8/2

Alexander Gerndt saknades i matchtruppen när Lugano förlorade mot Zurich med 1-0.

Mattias Andersson, Sion – 3/0

Mattias Andersson saknades i matchtruppen när Sion förlorad mot Luzern med 2-1.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 13/1

Helander testade nyligen positivt för covid-19, men var i helgen tillbaka i Rangers matchtrupp. Då blev det 90 minuter på bänken när Rangers besegrade Dundee United med 2-1 i ligaspelet. Rangers toppar den skotska högstaligan och blev även under måndagen lottat mot Royal Antwerp i sextondelsfinalen i Europa League.

Melker Hallberg, Hibernian – 16/1

Hallberg spelade i helgen från start och gjorde 76 minuter på planen i Hibernians 4-0-seger mot Hamilton Academical i den skotska högstaligan. Hibernian är trea i ligan.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Berisha var i helgen utanför Senicas matchtrupp mot Zlate Moravce (1-1) i den slovakiska högstaligan. Senica är på nionde plats i ligaspelet.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 16/2

Isak kom i förra veckan till spel i två matcher. Anfallaren hoppade in och fick tolv minuter på planen mot Napoli (1-1) i Europa League och spelade sedan i helgen från start och gjorde 63 minuter på Eibar (1-1) i La Liga. Isak lämnade planen mållös i båda matcherna, och fick mindre roliga omdömen efter ligamatchen. Spanska tidningen Mundo Deportivo kallade Isak för ”opålitlig” och skrev så här: ”Hans uppenbara brist på självförtroende fick honom att tveka framför Dmitrovic och gjorde att han inte visste vilken fot han skulle avsluta med. Grovt misslyckande”. Tidningen hänvisade till att Isak brände ett jätteläge, då han hade öppet mål, men ändå inte fick iväg ett avslut på mål. Real Sociedad toppar fortsatt La Liga och lottades under måndagen mot Manchester United i sextondelsfinalen i Europa League.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 3/0

Guidetti blev i helgen kvar på bänken i 90 minuter för tredje matchen i följd. Då föll Alavés med 1-0 mot Huesca på bortaplan i La Liga. Alavés är på 14:e-plats i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 11/0

Hansson gjorde i helgen 90 minuter på planen när det blev förlust med 4-1 mot Samut Prakan City i den thailändska högstaligan. Chonburi är tia i ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 14/2

Moberg Karlsson hoppade i förra veckan in och fick 25 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Milan i Europa League-gruppspelet. Därefter spelade han i helgen från start och gjorde 80 minuter på planen i 2-1-segern mot Slovacko i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på andra plats i ligaspelet. Enligt GT finns numera Moberg Karlsson även med på IFK Göteborgs önskelista. Moberg Karlsson spelade senast i Blåvitt, mellan 2010 och 2013, innan han lämnade för Sunderland.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 11/1

Durmaz slog i helgen till med sitt första mål i höst när det blev förlust med 3-1 mot Hatayspor i den turkiska högstaligan. Fatih Kramgümrük är nia i ligaspelet.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 11/3 nollor

Nordfeldt gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när det blev seger med 1-0 mot BB Erzurumspor med 1-0 i den turkiska högstaligan. Det var målvaktens tredje nolla den här säsongen och nu är Genclerbirligi på 17:e-plats i Süper Lig.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 9/0

Johansson var i helgen tillbaka efter avstängning och gjorde 90 minuter på planen i lagets 1-0-seger mot BB Erzurumspor i Süper Lig. Det var lagets andra raka seger och därmed är nu Genclerbirligi på 17:e-plats i högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 13/2

Wendt startade i förra veckan i två matcher. Först gjorde han 45 minuter i 2-0-förlusten mot Real Madrid i Champions League och sedan gjorde han 65 minuter mot Hertha Berlin (1-1) i Bundesliga. Borussia Mönchengladbach är åtta i ligan och blev under måndagen lottat mot Manchester City i åttondelsfinalen i Champions League.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 9/0

Augustinsson gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot RB Leipzig i den tyska högstaligan. Augustinsson drog även, i den 25:e minuten, på sig en straff och ett gult kort, vilket gjorde att Leipzig kunde ta ledningen till 1-0. Bremen är nu på 13:e-plats i Bundesliga. Inför matchen gjorde även vänsterbacken en intervju med podcasten ”11Freunde - Wilde Liga”. I podcasten berättade han bland annat om sin relation till Zlatan Ibrahimovic i Blågult: ”Jag lärde mig mycket av Zlatan, av hans mentalitet och av hans hunger. Han hjälpte många spelare och var en bra kapten med en stark attityd”.

Robin Quaison, Mainz – 12/3

Quaison hoppade i helgen in och gjorde 22 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Köln i Bundesliga. Mainz är nu nästjumbo i ligaspelet.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 18/4

Forsberg kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 56 minuter på planen i 3-2-segern mot Manchester United i Champions League och därefter gjorde han i helgen 18 minuter på planen i 2-0-segern mot Werder Bremen i Bundesliga. Leipzig är tvåa i Bundesliga och lottades under måndagen mot Liverpool i åttondelsfinalen i Champions League.

Sebastian Andersson, Köln – 9/2

Andersson satt i helgen på bänken i 90 minuter när det blev seger mot Mainz med 1-0 i Bundesliga. Det var Kölns tredje raka match utan förlust i ligaspelet och nu är laget därmed på 15:e-plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 12/0

Ohlsson gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Erzgebirge Aue (2-2) i den tyska andraligan. St. Pauli vann senast i den andra omgången i slutet av september och är nästjumbo i andraligan.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 10/0

Ingelsson spelade i helgen från start och gjorde 62 minuter på planen när Paderborn föll med 3-0 mot Bochum i den tyska andraligan. Det var lagets tredje raka förlust. Paderborn är på tolfte plats i andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 – 11/1

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen när Hannover föll med 1-0 mot Heidenheim borta i den tyska andraligan. Hannover är på 13:e-plats i ligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 8/1

Peterson var i helgen tillbaka efter avstängning och gjorde 69 minuter på planen, samt ett mål i 2-1-segern mot Karlsruher i den tyska andraligan. Det var svenskens första mål sedan flytten till Tyskland och nu är Fortuna Düsseldorf sjua i andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 11/5

Hrgota, som är lagkapten i Greuther Fürth, satt i helgen på bänken i 90 minuter när Greuther Fürth bortaslog Sandhausen med 3-0 i den tyska andraligan. Anledningen är att anfallaren har mindre skadeproblem. Greuther Fürth är tvåa i 2. Bundesliga.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 5/0

Nilsson gjorde i helgen, för andra matchen i följd, 90 minuter på planen när det den här gången blev förlust med 2-0 mot Freiburg i Bundesliga. Arminia Bielefeld är placerat på 16:e-plats i den tyska högstaligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i helgen på bänken igen när det blev förlust med 2-0 mot Freiburg i Bundesliga. Arminia Bielefeld är placerat på 16:e-plats i den tyska högstaligan.

USA

Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

Petterssons Cincinnati blev jumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

Robin Jansson, Orlando City – 21/0

Janssons Orlando åkte ut i kvartsfinalen mot New England Revolution i MLS-slutspelet och därmed är mittbackens säsong över.

Gustav Svensson, Seattle – 11/0

Svenssons Seattle föll i helgen mot Columbus med 3-0 i MLS-finalen. Svensken kom in i halvtid, men lyckades inte förändra något. Nu är därmed Svenssons säsong över.

Anton Tinnerholm, New York City – 21/4

Tinnerholms New York City åkte ut mot Orlando City i åttondelsfinalen i MLS. Därmed är högerbackens säsong nu över.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvists Houston Dynamo blev jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 17/6

Säsongen är färdigspelad i Vietnam. Da Nang slutade på förstaplats i nedflyttningsserien i den vietnamesiska högstaligan.