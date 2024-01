SVENSKKOLLEN: Bahoui ser ut att lämna

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 16/8

- Jag har verkligen njutit av tiden här, och jag kom hit för att vinna. Jag vill inte lämna innan jag vunnit något faktiskt, och jag hoppas stanna här en längre tid, säger Antonsson till klubbens egna kanaler.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 23/4

Den offensive mittfältaren spelade 75 minuter och blev varnad när Mechelen slog topplaget Gent (2-1) i återstarten av belgiska ligan. Laget är tabellnia.

Gustaf Nilsson, Union SG - 23/8

26-åringen fick 90 minuter och åkte på en varning i 2-1-segern över Sint-Truiden. Union SG leder tabellen med sju poängs marginal.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 13/0

29-åringen spelade hela matchen mot Oud-Heverlee Leuven (1-1). Anderlecht är tabelltvåa.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 8/0

Efter en fyra månader lång frånvaro på grund av en fotskada fick yttern spela 15 minuter i 4-1-segern över Charleroi. Den regerande mästaren är tabellsexa.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 26/0

Aris 2-1-vinst mot Anorthosis Famagusta blev en svenskfest, där mittbacken spelade fram till segermålet. Därtill blev han varnad under matchen.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 28/6 25-åringen spelade hela matchen och inledde målskyttet senast.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 8/1

Anfallaren hoppade kom in i minut 65 och tio minuter senare hade han avgjort matchen, med sitt första mål för klubben. Aris är tabelltvåa, fyra poäng bakom Apoel Nicosia.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 17/7

28-åringen spelade 90 minuter i 0-1-förlusten mot AEK Larnaca. Pafos ramlade ner till sjätte plats i cypriotiska ligan.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 13/0

Mittfältaren hoppade in i den 65:e minuten i den mållösa matchen mot AEZ Zakakiou. Omonia är fyra i tabellen.

Tesfaldet Tekie, Apollon Limassol (utlånad från Hammarby) - 13/0

26-åringen saknades i truppen mot Doxa Katokopias (3-0). Apollon är tabellsjua.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 18/3 nollor

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är på tionde plats av tolv lag.

Hugo Andersson, Randers FC - 9/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är tabelltia.

John Björkengren, Randers FC - 15/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är tabelltia.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 29/10

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Köpenhamns nästkommande tävlingsmatch är åttondelsfinalen i Champions League mot Manchester City den 13:e februari. Den 18-årige hyllades av landslagsmittfältaren Kristoffer Olsson i en färsk intervju.

- Det är Bardghji och Lucas Bergvall (Djurgården) man i Sverige pratar om som de nästa stora talangerna. Men Roony har verkligen bevisat vad han kan. Och allt jag sett och hört om honom är att han är extremt bra på att hålla sig jordnära. I den grad talar det för att han får en fantastisk karriär, säger Olsson enligt Tipsbladet.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 26/4

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Köpenhamns nästkommande tävlingsmatch är åttondelsfinalen i Champions League mot Manchester City den 13:e februari.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 28/5

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Köpenhamns nästkommande tävlingsmatch är åttondelsfinalen i Champions League mot Manchester City den 13:e februari.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 2/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen efter 17 omgångar.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 23/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen.

Eric Kahl, AGF Århus - 23/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. AGF Århus ligger fyra i tabellen.

Felix Beijmo, AGF Århus - 23/3

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. AGF Århus ligger fyra i tabellen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 30/2

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. FC Nordsjælland ligger femma i tabellen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 26/9

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. FC Nordsjælland ligger femma i tabellen.

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 0/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. FC Nordsjælland ligger femma i tabellen. Den 20-årige högerbacken åker inte med på lagets träningsläger i USA, trots att flera U19-spelare får plats. I höstas var Engdahl utlånad till Jönköpings Södra.

Rami Al-Hajj, OB Odense - 19/3

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia. Den offensive mittfältaren gjorde ett mål i träningsmatchen mot B.93, som slutade 3-3.

Johannes Selvén, OB Odense - 10/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia.

Filip Helander, OB Odense - 11/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 18/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 21/8

Yttern missade matchen mot Brentford med en skada. Efter 2-3-förlusten är Forest på 16:e plats i Premier League-tabellen.

Emil Krafth, Newcastle United - 6/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Alexander Isak, Newcastle United - 23/14

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/2 nollor

Dejan Kulusevski, Tottenham - 21/5

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 5/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Ken Sema, Watford - 19/1

30-åringen missade matchen mot Bristol City (1-1) med en skada. Yttern väntas tillbaka till helgens FA-cupmatch mot Southampton. Watford är nia i The Championship-tabellen.

Viktor Johansson, Rotherham - 29/3 nollor

Stod i 1-1-matchen mot Middlesbrough, där han åkte på en varning. Enligt tidningen Rotherdam Advertiser blir succémålvakten kvar hos jumbolaget säsongen ut. Detta sedan Premier League-klubben Sheffield Uniteds intresse svalnat, åtminstone i detta transferfönster.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 23/4 nollor

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) - 14/1

Mittfältaren bänkades senast.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 0/0

Den 24-årige anfallaren kommer till Åland som free agent, efter att han tillbringat hösten i AFC Eskilstuna. Larsson har en bakgrund i de finländska klubbarna Ekenäs och Ilves.

FRANKRIKE Gabriel Gudmundsson, Lille - 16/0

Vänsterbacken spelade hela cupmatchen mot Racing (1-0-seger) i helgen, men som ytterforward. Lille ligger annars femma i ligan. Annons Oliver Zandén, Toulouse - 0/0

Vänsterbacken var inte med i truppen till helgens cupmöte med Rouen (3-3, förlust efter straffar). Zandén ryktas vara på väg tillbaka till allsvenskan. Toulouse ligger på plats 14 i Ligue 1. Joel Asoro, Metz - 16/2

Metz har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Laget ligger på plats 15 i Ligue 1. Sebastian Ring, Amiens - 10/0

Amiens har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Laget ligger tolva i Ligue 2. Jack Lahne, Amiens - 0/0

Är tillbaka hos Amiens efter utlåning till norska Start. Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 6/0

Målvakten stod mellan stolparna mot Nice (3-2-förlust) i cupen i helgen. Bordeaux ligger på plats 15 i Ligue 2. FÄRÖARNA Isak Jönsson, B36 Torshavn - 23/1

B36 slutade fyra i ligan. Emil Berger, HB Torshavn - 28/1

Annons Jonathan Johansson, KI Klaksvík - 20/8

KI vann ligan. FÖRENADE ARABEMIRATEN Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Hatta ligger näst sist i ligan. GIBRALTAR Martin Falkeborn, Europa Point FC - 8/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Europa Point ligger femma i ligan. Hugo Jesslén, Europa Point FC - 11/9

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Johan Andersson, Europa Point FC - 11/2

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Lukas Jonsson, Europa Point FC - 5/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Filip Tronet, Europa Point FC - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. GREKLAND Niclas Eliasson, AEK Aten - 29/3

Yttern var inte med när laget åkte ut ur cupen mot Aris (efter straffläggning) men han hoppade in i 68:e minuten mot Atromitos (5-0-seger) i ligan i helgen. AEK Aten ligger trea i ligan. Annons Eric Larsson, OFI Kreta - 20/0

Högerbacken spelade samtliga minuter både mot Kifisia (1-1, 4-2-seger totalt) i cupen och Panetolikos (1-0-seger) i ligan under den gångna veckan. Kreta ligger tia i ligan. August Erlingmark, Atromitos - 14/0

Mittfältaren är skadad, enligt grekiska medier, och missade den gångna veckans två matcher. Atromitos ligger åtta i ligan. Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 5/4

Forwarden var utanför truppen till den gångna veckans två matcher. Panathinaikos ligger tvåa i ligan. David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Var inte med i truppen till den gångna veckans två matcher. ”DMK” är nämligen aktuell för en flytt. Enligt Expressen visar IFK Göteborg intresse och NT har uppgett att IFK Norrköping vill ha honom. Emil Bergström, Panserraikos - 18/1

Annons Mittbacken hoppade in i 60:e minuten mot Paok (4-0) i cupen i onsdags och därefter spelade han hela ligamatchen mot Giannina (2-0-seger) i helgen. Panserraikos ligger nia i ligan. Admir Bajrovic, Panserraikos - 9/0

Forwarden satt på bänken mot Paok men var inte med i truppen mot Giannina. IRAN Nabil Bahoui, Persepolis - 10/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Bahoui är just nu skadad, enligt medier i Iran. Men han ska snart vara redo för spel igen. Den senaste tiden har han annars ryktats vara aktuell för en flytt till en annan klubb. Flera medier i Iran rapporterar att forwarden ser ut att lämna Persepolis när tränaren Yahya Golmohammadi nu försvunnit från klubben. Laget ligger trea i ligan. IRLAND Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 7/0

St Patrick’s slutade trea i ligan och knep därmed en Europa-plats. Sjöberg har nyligen förlängt sitt kontrakt med klubben. Annons ISLAND Oliver Ekroth, Vikingur - 27/2

Säsongen är slut. Vikingur vann både ligan och cupen. Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0

Säsongen är slut. ISRAEL Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 25/0

Högerbacken är tillbaka från sin lårskada och hoppade in i 62:a minuten mot Maccabi Netanya (4-0-seger) i helgen. Maccabi Haifa ligger tvåa i ligan. Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. Hapoel Be’er Sheva ligger fyra i ligan. ITALIEN Isak Hien, Atalanta - 13/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Atalanta ligger femma i Serie A. Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 17/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Jens Cajuste, Napoli - 24/0

Mittfältaren är tillbaka från skada och startade i både den gångna veckans matcher. Först fick han 77 minuter i supercupsemin mot Fiorentina (3-0-seger) och därefter 74 minuter i finalen mot Inter (1-0-förlust). Napoli ligger nia i Serie A. Annons Jesper Karlsson, Bologna - 6/0

Yttern är knäskadad. Bologna ligger sjua i Serie A. Pontus Almqvist, Lecce - 16/2

Forwarden spelade 72 minuter mot Juventus (3-0-förlust) i helgen. Lecce ligger på plats 14 i Serie A. Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

20-åringen har precis lånats ut till klubben och ännu inte gjort debut.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 10/1

Det är uppehåll i kroatiska ligan. Istra har dock träningsspelat i veckan och besegrade Radnicki Beograd med 9-0, där Ekong svarade för ett av målen.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Det är uppehåll i kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 18/5

Spelade från start i cupmötet med fjärdevisiionslaget Quick Boys, där AZ avancerade efter straffar, och byttes ut efter en knapp timmes spel. Spelade sedan 65 minuter när AZ fick med sig 2-2 från mötet med Zwolle.

Casper Widell, Excelsior - 19/1

Satt på bänken när det blev respass i cupen mot Groningen. Enligt den nederländska sajten de Gelderlander berodde detta på att han nyss har kommit tillbaka efter en tids frånvaro. Spelade sedan från start och fick 60 minuter när Heerenveen besegrades med 3-0 i ligaspelet.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 16/3

Spelade 71 minuter i 0-2-förlusten mot Groningen. Den tidigare Häcken-spelaren fick därefter komma in med fem minuter kvar att spela i ligamötet med Heerenveen.

Richie Omorowa, Excelsior - 10/1

Saknades i matchtrupperna mot Groningen och Heerenveen.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 21/5

Anfallaren har fått igång målfabrikationen ordentligt och följde upp fullträffen mot Ajax med att fastställa slutresultatet 2-0 från straffpunkten i mötet med Sparta Rotterdam. Startade även cupmötet med NEC och byttes ut efter 65 minuters spel.

Simon Olsson, Heerenveen - 20/1

Heerenveen fortsätter att gå tungt i ligaspelet och åkte på en ny smäll när man föll med 0-3 mot Excelsior. Olsson spelade från start och byttes ut efter 75 minuters spel. Heerenveen är tabellelva, sex poäng före RKC Walwijk på negativ kvalplats.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 11/1

Fick återigen chansen från start, men hade en blytung kväll mot Excelsior. Slog en hemåtpassning som, efter missförstånd i backlinjen, resulterade i en assist till framstormande Excelsior-spelare och byttes sedan ut efter 40 minuters spel.

Voetbal International-journalisten Chris Tempelman beskriver det inträffade som en "markering". Även Brabants Dagblad och NOS spår att det inte rörde sig om skademässiga skäl. Lokaltidningen rapporterar att Wålemark var arg när han klev av planen.

Emil Hansson, Heracles - 19/5

Yttern spelade hela 1-1-matchen mot FC Volendam.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 13/2

Är fortfarande inte återställd efter en skada och fanns inte med i matchtruppen när Utrecht spelade 1-1 mot PSV Eindhoven.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Fick se hela Utrecht-matchen från bänken.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Filip Ottosson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april. Mittfältaren har öppnat för att återvända till Sverige. ”Jag har alltid drömt om att spela i allsvenskan”, sa han till Fotbollskanalen i början av december.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 0/0

Under veckan avslöjade Fotbollskanalen att diskussioner kring en allsvensk återkomst förs mellan Sarpsborg och Brommapojkarna. Norska ligan drar igång i april.

Marcus Sandberg, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

William Kurtovic, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Oscar Krusnell, Haugesund - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Moonga Simba, Brann - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/6

Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 21/2

Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1



Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Elias Andersson, Lech Poznan - 18/0

Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 24/1

Det är uppehåll i polska ligan. Pogon Szczecin är sexa i Ekstraklasa. Enligt Expressen har Wahlqvist Egnell nyligen nobbat potentiella flyttar till tyska Darmstadt och franska Clermont.

Gustav Berggren, Rakow - 30/0

Det är uppehåll i polska ligan. Rakow är fyra i Ekstraklasa.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 0/0

I samband med årsskiftet blev backen officiellt en Jagiellonia-spelare. 27-åringen har signerat ett avtal som sträcker sig över ett och ett halvt år, med en option för ytterligare en säsong.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 15/0

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 25/22

Den osannolika målformen fortsätter för landslagsanfallaren, som svarade för två nya fullträffar i ligamötet med nästjumbon Vizela. Enligt La Gazzetta dello Sport fortsätter klubbarna att ställa sig i kö för Gyökeres, där Milan är den senaste intressenten.

I portugisisk har 25-åringen jämförts med Enzo Fernandez, som var portugisiska ligan mest eftertraktade spelare för ett år sedan, men den tidigare Benfica-spelaren Diamantino Miranda är inte övertygad om att Chelsea bör spendera stora summor på ytterligare en värvning från Portugal.

”Förra säsongen kom Chelsea för att köpa från Gucci, inte Primark”, sa Miranda gällande Gyökeres enligt sajten Futebol365.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Den saudiska ligan har gått på uppehåll och återstartar efter Asiatiska mästerskapen i februari. Al-Ettifaq är tabellåtta.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 21/1

Den saudiska ligan har gått på uppehåll och återstartar efter Asiatiska mästerskapen i februari. Al-Fateh är tabellsexa.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 17/1

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Young Boys toppar tabellen. Bern-laget presenterade nyligen värvningen av vänsterbacken Jaouen Hadjam, som ansluter från Nantes.

- Han är en vänsterback med offensiv dynamik och en bra mentalitet som kommer att passa vårt lag. Noah Persson och Jaouen Hadjam kommer att ha sund konkurrens på vänsterbacken, förkunnade Young Boys sportchef Steve von Bergen i ett pressmeddelande.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 16/0

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Lausanne-Sport är tabelltia.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 15/1

Det är uppehåll i schweiziska ligan. St. Gallen är tabelltvåa.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 9/1

Lagerbielke blev i förra veckan kvar på bänken i 5-0-segern mot Buckie Thistle hemma i fjärde rundan i skotska FA-cupen. Efter gott om speltid under säsongsinledningen har mittbacken under de senaste månaderna varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox, även om han fick speltid igen med ett inhopp i den senaste ligaomgången. Celtic toppar den skotska ligan.

I december i fjol uppgav den skotska tidningen Daily Record att Celtic är redo att sälja Lagerbielke i januari, och sedan dess har han kopplats ihop med Serie A-klubbarna Hellas Verona, Genoa och Lecce. Lagerbielke har i grunden kontrakt med den skotska klubben till sommaren 2028.

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 1/0

Mbunga Kimpioka startade i förra veckan och gjorde 80 minuter i 1-0-förlusten mot Airdrieonians borta i den skotska FA-cupen. St. Johnstone är på tionde plats i högstaligan.

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 0/0

Burke lämnade nyligen Västerås SK för Spartak Trnava, som är på tredje plats i den slovakiska ligan. Han har ännu inte gjort tävlingsdebut med sin nya klubb.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 20/0

Watson spelade i förra veckans träningsmöten med Nefta (3-0-seger) och med Trencin (0-0). Den slovenska ligan har just nu vinteruppehåll, och Maribor är på fjärde plats i ligaspelet.



I början av januari bekräftade Maribors sportchef Marko Suler, på klubbens hemsida, att Watson, vars kontrakt går ut i sommar, kan lämna framöver, möjligen redan i vinter: ”Vi var väldigt nära att komma överens om en kontraktsförlängning, men nu finns det en möjlighet för honom att fortsätta sin karriär utomlands. Det kan bli en övergång, det första budet har redan kommit in, så vi är förberedda och Vidmar (Lan, mittbacksvärvning i januari) har redan kommit in”. Därefter rapporterade nyligen Sport Klub att Watson varit ”väldigt nära” en klubb i Ungern, men sedan ändrat sig om en flytt dit. Förra sommaren kopplades mittbacken ihop med Hammarby IF.

Mirza Hasanbegovic, NK Domzale - 6/0

Hasanbegovic spelade inte i förra veckan i någon träningsmatch, samtidigt som den slovenska ligan har vinteruppehåll. Domzale är på sjunde plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 12/2

Swedberg stod i förra veckan för 87 minuter i 3-1-segern mot Valencia borta i åttondelsfinal i Copa del Rey, samt 14 minuter i 0-1-förlusten mot Real Sociedad hemma i La Liga. Celta Vigo är på 16:e-plats i ligan.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 19/1

Starfelt gjorde i förra veckan comeback efter skadeproblem med 90 minuter i 3-1-segern mot Valencia borta i åttondelsfinal i Copa del Rey. Därefter blev han kvar på bänken i 0-1-förlusten mot Real Sociedad hemma i La Liga. Celta Vigo är på 16:e-plats i ligan.

Isak Jansson, FC Cartagena – 20/1

Jansson blev i förra veckan kvar på bänken i 2-0-segern mot Racing borta i ligaspelet. Cartagena är nästjumbo i andradivisionen. Enligt Aftonbladet väntas Jansson lämna Cartagena i vinter, då klubbar i länder som Cypern, Nederländerna, Norge, Spanien och Italien rapporteras ha ögonen på honom. Enligt tidningen har även allsvenska klubbar tidigare tittat på om det är möjligt att värva spelaren, som dock helst sägs vilja fortsätta sin karriär utomlands. Nyligen sa även Cartagenas sportchef Manolo Breis följande om svenskens framtid, enligt Efesista: ” Isak Jansson har erbjudanden från Sverige, Norge, Cypern… Men i dagsläget är vår avsikt att han ska stanna och hjälpa oss kvar”. Jansson har i grunden avtal till sommaren 2025.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 13/0

Säsongen är över, och Ulsan Hyundai blev ligamästare i Sydkorea. I februari väntar åttondelsfinal i asiatiska Champions League. Nyligen rapporterade fotbolldirekt.se att Bojanic och Hammarby har bestämt sig för att avvakta med en möjlig comeback, i första hand till nästa transferfönster.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai – 34/9

Säsongen är över, och Ulsan Hyundai blev ligamästare i Sydkorea. I februari väntar åttondelsfinal i asiatiska Champions League.

THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (Utlånad från Port FC) - 0/0

Uthai Thani spelade inte under den gångna veckan och är på elfte plats i ligan. Just nu är det uppehåll för Asiatiska mästerskapen.

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 22/3

Larsson svarade i förra veckan för 19 minuter i 2-1-segern mot Pendikspor hemma i femte rundan i turkiska cupen, samt för 90 minuter mot Konyaspor (1-1) borta i ligaspelet. Antalyaspor är sjua i Süper Lig. Nyligen skrev Fotbollskanalen om Larssons tvist med kinesiska Dalian, som är i idrottsdomstolen Cas, där 30 miljoner kronor står på spel.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 20/4

Mittfältaren missade förra veckans 2-0-seger mot Kirklarelispor hemma i femte rundan i turkiska cupen, samt hemmamötet med Basaksehir (1-1) i Süper Lig. Karagümrük är på 16:e-plats i ligan.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 22/10

Den tidigare Malmö FF-forwarden stod i förra veckan för fyra mål och 90 minuter i 5-1-segern mot Sakaryaspor hemma i femte rundan i turkiska cupen, samt för 90 minuter i 3-0-förlusten mot Kasimpasa borta i Süper Lig. Hatayspor är på 17:e-plats i ligan.

TYSKLAND

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 19/1

Svanberg var i förra veckan avstängd mot Heidenheim (1-1) borta i ligan. I Bundesliga är Wolfsburg på elfte plats. Nyligen uppgav den portugisiska tidningen A Bola att den portugisiska storklubben Sporting är på jakt efter en ny mittfältare och har identifierat Svanberg som ett tänkbart alternativ. Svanberg har samtidigt i dagsläget kontrakt med Wolfsburg till sommaren 2027. Han anslöt under sommaren 2022 efter flera år i italienska Bologna.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 8/0

Sarr var i förra veckan utanför truppen mot Heidenheim (1-1) borta i Bundesliga. Under de senaste veckorna har han haft knäproblem, och senast han spelade i ligan var den 21 oktober 2023. Däremot rapporterade den tyska tidningen Kicker nyligen att forwarden numera inte är så långt från lagträning. I Bundesliga är Wolfsburg elva.

Nyligen uppgav Foot Mercato att Wolfsburg vill bryta Sarrs låneavtal i förtid, men sedan kom Wolfsburger Allgemeine Zeitung med nya uppgifter om att den tyska klubben vill ge svensken en andra chans över resten av säsongen. Anledningen till att Wolfsburg uppges vilja behålla Sarr sägs vara att det finns brist på anfallsalternativ i klubben. I grunden är Sarrs lån fram till nästa sommar, samtidigt som den tyska klubben har en köpoption. Med Lyon har forwarden kontrakt till 2027.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 7/0

Mittbacken var i förra veckan utanför truppen mot Eintracht Frankfurt (2-2) hemma i ligaspelet. Darmstadt är jumbo i Bundesliga.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 12/1

Forwarden blev noterad för elva minuter mot Eintracht Frankfurt (2-2) hemma i ligan. Darmstadt är jumbo i Bundesliga.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 25/2

Larsson gjorde i förra veckan 90 minuter mot Darmstadt (2-2) borta i ligan. Frankfurt är på sjätte plats i Bundesliga. Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano finns det flera europeiska toppklubbar som följer Larsson. Däremot är det, enligt journalisten, inte sannolikt att det blir en flytt för svensken i januari.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 20/7

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men spelade inte i förra veckan i någon match. Fürth är på fjärde plats i 2. Bundesliga.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 2/0

Målvakten, som den här säsongen agerar reserv, blev i förra veckan kvar på bänken i 1-0-segern mot Paderborn borta i 2. Bundesliga. Senast han spelade i en tävlingsmatch var den 31 oktober i fjol i den tyska cupen. Greuther Fürth är på fjärde plats i andraligan. Nyligen uppgav Expressen att BK Häcken vill värva Linde. Keepern har i grunden kontrakt med Fürth över den här säsongen.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 10/0

23-åringen svarade i förra veckan för 17 minuter mot Fortuna Düsseldorf (2-2) hemma i andraligan. Hertha är på åttonde plats i 2. Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 19/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren spelade i förra veckan i 90 minuter i 2-0-segern mot Kaiserslautern hemma i andradivisionen. St. Pauli toppar 2. Bundesliga. Enligt journalisten Dominik Schneider, som jobbar för FussballTransfers, är Stuttgart intresserat av Smith, och överväger att lägga ett bud i januari. Enligt journalisten finns det även fler intressenter för svensken.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 18/0

Ingelsson kom i förra veckan till spel i 64 minuter i 3-0-förlusten mot Nürnberg borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är nästjumbo i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 19/1

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Johansson var i förra veckan utanför truppen i 1-2-förlusten mot Eintracht Braunschweig hemma i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har han haft skadeproblem, och senast han spelade var i början av november i fjol. Holstein Kiel är på andra plats i andradivisionen.



Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 0/0

Bernhardsson lämnade i måndags IF Elfsborg för Holstein Kiel, som är på andra plats i 2. Bundesliga. Enligt Expressen var övergångssumman på sex-sju miljoner svenska kronor. Ytterns kontrakt är till sommaren 2027.

Sebastian Andersson, Nürnberg - 1/0

Andersson skrev i förra veckan på för Nürnberg - efter en tid med träning med klubben. I helgen startade han och gjorde 70 minuter i 3-0-segern mot Hansa Rostock hemma i 2. Bundesliga. Efteråt delgav Andersson sina känslor om hur det var att spela match igen, enligt Bild: ”Det var en otrolig känsla att vara tillbaka på planen igen, med det här unga laget, efter en så lång tid. Jag hade också möjlighet att göra mål, men vi vann med 3-0, så det var en bra match för oss alla”. Vidare sa han följande om sin fysiska status: ”Jag har inga problem längre. Jag saknar bara lite energi, men det kommer snabbt tillbaka med varje träningspass. Det är svårt att säga när jag är i toppform, men jag tror att jag kan vara i det om några veckor”. Nürnberg är sjua i andradivisionen.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 5/0

Oudenne svarade i förra veckan för 65 minuter mot Elversberg (2-2) borta i andradivisionen. Hannover är nia i 2. Bundesliga.

Marko Johansson, Hamburg - 0/0

Johansson var i förra veckan utanför truppen när det blev 2-0-seger mot Schalke 04 borta i andraligan. HSV är på tredje plats i 2. Bundesliga. Johansson har kontrakt med HSV till sommaren 2025, men nyligen uppgav den tyska tidningen Bild att HSV har fattat ett beslut om att göra sig av med målvakten.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 19/1

Vinteruppehåll råder i Ungern. Puskás Akadémia är på fjärde plats i ligaspelet.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls – 22/4

Forsberg lämnade i vinter RB Leipzig för New York Red Bulls i MLS. New York Red Bulls slutade i fjol på åttonde plats i östra divisionen, och åkte därefter ut i åttondelsfinal i slutspelet.

Noah Eile, New York Red Bulls - 0/0

Eile lämnade nyligen Malmö FF för ett kontrakt med New York Red Bulls över säsongen 2027, med option om ytterligare ett år. Enligt Aftonbladet fick Skåneklubben runt tio miljoner kronor för spelaren. New York Red Bulls slutade i fjol på åttonde plats i östra divisionen, och åkte därefter ut i åttondelsfinal i slutspelet.

Robin Jansson, Orlando City - 43/0

Janssons säsong är över efter uttåg i MLS-kvartsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 9/0

Nilssons säsong är över efter uttåg i MLS-åttondelsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Rasmus Alm, St. Louis City - 23/3

Alms säsong är över efter uttåg i MLS-åttondelsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Christopher McVey, Inter Miami - 23/0

McVeys säsong är över. Inter Miami slutade som nästjumbo i östra divisionen, och missade därmed slutspel i MLS. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga. Nyligen uppgav den turkiska tidningen Hürriyet att den turkiska klubben Antalyaspor vill värva McVey. Där och då var Hürriyets uppgifter att parterna inlett förhandlingar, samtidigt som svensken påstods vilja fortsätta sin karriär i Europa. Samtidigt rapporterades också de turkiska klubbarna Konyaspor, MKE Ankaragücü och Pendikspor ha koll på försvararen.

Mikael Marqués, Minnesota United - 1/0

Marqués säsong är över. Minnesota slutade på elfte plats i västra divisionen, och missade därmed slutspel i MLS. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.