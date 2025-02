SVENSKKOLLEN: Bångsbo stoppad från att delta i match

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

Hjärnskakning för Bouzaiene

Twente uppges vilja värva Lagerbielke permanent

Ishak hyllas: " En fantastisk spelare och person"

Douglas lovordas: "Ser inte ut att kunna bli nervös"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 17/5



Annons

Anfallaren spelade andra halvlek i 1-0-segern över Brisbane Roar. Wanderers är tabellåtta efter 15 matcher i A-League.

BAHRAIN

Lucas Gomes, Sitra Club - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 23/2

30-årigen fick 90 minuter och blev varnad i 0-1-nederlaget mot Oud-Heverlee Leuven.

Fredrik Hammar, KV Mechelen - 4/0

Mittfältaren byttes ut efter en timme senast, med en varning i bagaget. Mechelen har halkat ner till tolfte plats i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 23/9

27-åringen bänkades i 1-3-förlusten mot Manchester City och hoppade sedan in i den 64:e minuten mot Royal Antwerp (1-2). Anfallaren missade en stor målchans och fick låga 4/10 i betyg av tidningen Het Nieuwsblad. Club Brügge är tvåa i belgiska ligan och slutade på 24:e och sista playoff-plats i Champions League-tabellen.

Annons

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Reservmålvakten satt på bänken i Europa League-avslutningen mot Rangers (1-2) men saknades mot Sint-Truiden (2-1) i ligaspelet. Union SG är tabelltrea i belgiska ligan och slutade på 21:a plats i EL-tabellen.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 19/3

30-åringen spelade hela matchen och tröstmålade i 3-4-förlusten mot Hoffenheim. Därefter bänkades vänsterbacken för tredje matchen i rad i ligaspelet, när tabellfemman Anderlecht föll mot Gent med 0-1. I EL-tabellen slutade laget på tionde plats.

Momodou Sonko, KAA Gent - 25/4

Yttern bänkades i tabellsexans vinst över Anderlecht.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 23/1

24-åringen hoppade in i den 79:e minuten i Europa League-matchen mot Lyon (1-1). Ludogorets är utslaget efter att ha slutat på 33:e plats.

Annons

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 20/2

Vänsteryttern byttes ut i halvtid när tabelltvåan spelade 2-2 mot Nea Salamis.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 17/3

25-åringen bänkades senast.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 36/7

Saknades i 2-1-vinsten över Omonia 29 Maiou men hoppade in i halvtid när Pafos vann över Apoel Nicosia i cypriotiska cupens kvartsfinal (5-4 efter straffar).

Ken Sema, Pafos FC - 1/0

31-åringen bröt kontraktet med Watford och skrev på ett 3,5-årsavtal med den cyprotiska ligaledare. Debuten kom i den 58:e minuten i matchen mot Omonia 29 Maiou. Pafos leder tabellen fyra poäng före Aris.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 12/0

Mittbacken bänkades i förra veckans matcher. Omonia är tabellfyra.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 21/1



Annons

33-åringen noterades för en assist i cupkvartsfinalen mot EN Paralimniou (3-0). Därefter spelade mittfältaren 71 minuter i 2-0-segern över AEL Limassol. AEK är tabelltrea i cypriotiska ligan.

DANMARK

John Björkengren, Randers FC - 17/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 24/6

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 12/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 32/1

Spelade 90 minuter som defensiv mittfältare i 2-2-mötet med Fenerbaçhe. Sajten Bold delade ut betyget 5/10 när FCM slutade på 20:e plats i Europa League-tabellen.

Annons

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

29-åringen rehabiliterar alltjämt.

Eric Kahl, AGF Århus - 18/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Felix Beijmo, AGF Århus - 19/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 1/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 17/7

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 10/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Lukas Björklund, Sønderjyske - 16/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Melker Widell, AaB Ålborg (utlånad från Swansea City) - 20/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Elison Makolli, AaB Ålborg - 0/0



Annons

Mittbacken ansluter från Malmö FF och har skrivit på ett fyraårsavtal.

Carl Björk, Brøndby IF - 0/0

25-åringen lånas på nytt ut från Brøndby, fram till sommaren denna gång. Anfallaren ska representera B.93, som är tabelltia i den danska andradivisionen.

Adam Andersson, Lyngby BK - 0/0

Den 28-årige ytterbacken lämnade Rosenborg vid årsskiftet. Nu har Andersson skrivit ett avtal fram till sommaren med tabelltian Lyngby.

Elias Andersson, Viborg FF (utlånad från Lech Poznan) - 0/0

Den 29-årige vänsterbacken har skrivit ett låneavtal fram till sommaren med tabellåttan.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 8/0

Mittbacken satt på bänken i förra veckans matcher. Man United är på 13:e plats i Premier League och slutade tabelltrea i Europa League.

Annons

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 25/3

22-åringen levererade tre assister när Forest krossade Brighton med 7-0. Tidningen Nottingham Post delade ut betyget 9,5/10 medan BBC tog ut yttern i Omgångens lag. Forest är tabelltrea efter 24 omgångar i Premier League.

Emil Krafth, Newcastle United - 6/0

Försvararen satt på bänken i 1-2-förlusten mot Fulham.

Alexander Isak, Newcastle United - 26/19

25-åringen spelade hela matchen senast och gavs betyget 5/10 i tidningen The Chronicle. Newcastle är tabellsexa.

Robin Olsen, Aston Villa - 2/0 nollor

Målvakten satt på bänken i förra veckans matcher. Villa är åtta i Premier League och slutade på samma plats i CL-tabellen.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 37/9

24-åringen spelade andra halvlek och assisterade till ett av målen i Europa League-vinsten mot Elfsborg (3-0). Därefter spelade mittfältaren hela matchen mot Brentford (2-0). Tidningen Evening Standard delade ut betyget 7/10 efter både matcherna.

Annons

Lucas Bergvall, Tottenham - 29/1

Mittfältaren fick 90 minuter mot Elfsborg, där Bergvall noterades för en assist och en varning, innan han kom in i halvtid mot Brentford. Evening Standards betyg blev 6/10 respektive en sjua. Spurs tog sig upp till 14:e plats i Premier League och slutade fyra i EL-tabellen.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 23/0

21-åringen missade matchen mot Forest på grund av en muskelskada.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 19/0

Mittfältaren byttes ut i den 77:e minuten när Ipswich förlorade bottenmötet mot Southampton med 1-2. "The Tractor Boys" är nästjumbo med tre poäng upp till säker mark.

Viktor Johansson, Stoke City - 27/10 nollor

Lagkaptenen vaktade målet när årets första seger i ligaspelet bärgades, tack vare 2-1 mot Hull. Tidningen Stoke Sentinel gav 26-åringen betyget 8,5/10. "The Potters" är på 18:e plats i The Championship-tabellen.

Annons

Oliver Dovin, Coventry City - 19/4 nollor

22-åringen vaktade målet när Swansea besegrades med 2-0, vilket innebar fjärde raka vinsten för Coventry. Tidningen Coventry Telegraph gav honom det udda betyget 6,5/7 på en tiogradig skala. City är tabellelva med tre poäng till en playoff-plats.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 22/1

Mittfältaren bänkades i 1-1-matchen mot Luton. Wednesday är tabelltia.

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 30/7 nollor

Stod i mål i 0-1-förlusten mot Sheffield United och fick betyget 4,5/10 av tidningen Derby Telegraph. Efter sju raka förluster är Derby kvar på 22:a plats i tabellen, med två poäng till säker mark.

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 22/2

23-åringen kom in i halvtid när West Bromwich besegrades med 2-1, och Argyle kunde ta den första ligasegern sedan 5 november. Tidningen Plymouth Herald delade ut betyget 5/10. Tabelljumbon har fyra poäng till säker mark.

Annons

FINLAND

Kevin Lund, IFK Mariehamn - 0/0

Laget har inte spelat sedan senast svenskkollen.

Pontus Lindgren, IFK Mariehamn - 1/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Vilmer Rönnberg, VPS - 0/0

Nyförvärvet saknades i ligacupmötet med KuPS (0-2).

William Eskelinen, AC Oulu - 1/0 nollor

Den 28-årige målvakten debuterade för Oulu i 1-2-förlusten mot Ilves i ligacupen.

Erik Gunnarsson, FF Jaro - 1/0

Mittbacken är ny från färöiska Vestur och fick 90 minuter i debutmatchen mot SJK (1-2) i ligacupen. Avtalet är på ett år.

Samouil Izontouemoi, FF Jaro - 0/0

26-åringen spelade senast i Gefle och har kritat på ett säsongslångt avtal med nykomlingen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 32/2

Vänsterbacken hoppade in i 83:e minuten mot Feyenoord (6-1-seger) i Champions League i onsdags och spelade sedan 77 minuter mot Saint-Etienne (4-1-seger) i ligan i helgen. Då gjorde Gudmundsson ett mål. Lille ligger fyra i Ligue 1.

Annons

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 5/0

Målvakten satt på bänken mot Rennes (1-0-förlust) i helgen. Strasbourg ligger på plats nio i Ligue 1.

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 19/4

Forwarden missade mötet med Rennes på grund av sjukdom, enligt franska medier.

Patrik Carlgren, Nantes - 5/2

Målvakten satt på bänken mot Reims (2-1-förlust) i ligan i helgen. Nantes ligger på plats 14 i Ligue 1.

Malcolm Jeng, Stade Reims - 0/0

Backen, som köpts loss från Sirius, har precis skrivit på för sin nya klubb och ännu inte debuterat. Jeng satt på bänken mot Nantes (2-1-seger) i helgen. Reims ligger på plats 13 i Ligue 1.

Jeremy Agbonifo, Lens (utlånad från BK Häcken) - 1/1

Ytterforwarden gjorde debut för sin nya klubb mot Montpellier (2-0-seger) i fredags när han hoppade in i 60:e minuten. Minuten senare satte han också sitt första mål. Snacka om drömdebut. Lens ligger sexa i Ligue 1.

Annons

Joel Asoro, Metz - 17/2

Forwarden hoppade in i 83:e minuten mot Bastia (1-1) i fredags. Metz ligger trea i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 26/2

B36 slutade femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 9/0

NSI slutade fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 11/1

NSI slutade fyra i ligan.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 22/2

Vestur slutade sexa i tabellen.

Jonathan Flensborg, 07 Vestur - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Alexander Berntsson, KI - 20/0

KI slutade tvåa i ligan.

Albert Ejupi, KI - 19/0

KI slutade tvåa i ligan.

Adam Ben Lamin, KI - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Pontus Lindgren, KI - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 16/1

Mittbacken stoppades från ligamatchen mot Al Jazira (1-0-seger) i fredags. Tränaren Daniel Isaila förklarade, enligt klubbens officiella hemsida, inför drabbningen att det var av kontraktsmässiga anledningar. Bångsbo är nämligen utlånad från Al Jazira och får inte möta klubben som äger honom. Baniyas ligger elva i ligan.

Annons

GIBRALTAR

Simon Silverholt, Europa Point FC - 5/0

Var inte med i truppen mot Magpies (4-0-förlust) i Rock cup i helgen. Europa Point ligger annars sist i ligan.

Joel Sundström, Europa Point FC - 15/1

Spelade hela cupmatchen mot Magpies.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 4/0

Var inte med i truppen mot Magpies.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 1/0

Satt på bänken mot Magpies.

Hugo Jesslén, St Josephs FC - 1/0

Forwarden är tillbaka i ligan efter sin succé i Europa Point förra säsongen. Nu har han skrivit på för topplaget St Josephs. ”Det här är en enorm möjlighet för mig”, säger Jesslén i ett uttalande och trycker på att han ser fram emot att få Europa-kvala framöver. Han fick debutera i Rock cup mot College 1975 (5-0-seger) genom ett inhopp i 58:e minuten. St Josephs ligger tvåa i ligan.

Annons

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 15/1

Ytterforwarden hoppade in i 83:e minuten mot Paok (2-1-seger) i helgen, efter månader av rykten om en flytt bort från klubben och begränsad speltid. AEK ligger tvåa i ligan.

Franz Brorsson, Atromitos - 20/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Panetolikos (1-0-seger) i helgen. Atromitos ligger sjua i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 24/6

Forwarden satt på bänken mot Kreta (3-2-seger) i helgen. Panathinaikos ligger trea i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 20/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Volos (1-1) i helgen. Panserraikos ligger tia i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 1/0

Målvakten var inte med i truppen mot Kallithea (1-0-seger) i helgen. Aris ligger sexa i ligan.

Robin Quaison, Aris FC - 9/0

Forwarden hoppade in i 85:e minuten mot Kallithea.

Annons

Sebastian Ring, PAS Lamia - 16/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Asteras Tripolis (1-0-förlust) under måndagen. Lamia ligger sist i ligan.

Nikolaos Dosis, Volos - 4/1

Saknades mot Panserraikos (1-1) i helgen. Volos ligger elva i ligan.

Daniel Sundgren, Volos - 14/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Panserraikos. Enligt Aftonbladet är Sundgren klar för en återkomst till Degerfors från och med i sommar.

IRAK

Sumar Almadjed, Al-Mina’a - 14/0

Mittfältaren spelade inte mot Al-Kahrbaa (2-1-förlust) i torsdags. Al-Mina’a ligger på plats 14 i ligan.

Hady Saleh Karim, Zakho SC - 0/0

Mittfältaren har precis skrivit på för sin nya klubb och inte gjort debut än. Zakho ligger fyra i ligan.

Lass Hamawand, Zakho SC - 4/0

Mittfältaren fick ingen speltid mot Al-Najaf (1-0-seger).

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 25/0



Annons

St Patrick’s Athletic slutade trea i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 36/0

Vikingur slutade tvåa i ligan.

Diego Montiel, Vestri - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Johannes Vall, IA - 27/4

IA slutade femma i ligan.

Albin Skoglund, Valur - 10/2

Valur slutade trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 29/0

Mittbacken spelade hela Champions League-matchen mot Barcelona (2-2) i onsdags, precis som mot Torino (1-1) i ligan i helgen. Atalanta ligger trea i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 20/1

Högerbacken spelade första halvlek mot Sporting (1-1) i Champions League i onsdags och satt sedan på bänken mot Como (2-0-seger) i ligan. Bologna ligger sjua i Serie A.

Jesper Karlsson, Lecce (utlånad från Bologna) - 12/1

Ytterforwarden startade mot Parma (3-1-seger) och spelade 56 minuter. Lecce ligger på plats 14 i Serie A.

Annons

Jonas Rouhi, Juventus - 5/0

Vänsterbacken satt på bänken under båda den gångna veckans matcher. Juventus ligger femma i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 19/1

Forwarden hoppade in i 69:e minuten mot Lecce (3-1-förlust) i fredags. Parma ligger på plats 18 (nedflyttning) i Serie A.

Jacob Ondrejka, Parma - 1/0

Ytterforwarden debuterade för sina nya klubb mot Lecce genom ett inhopp i 75:e minuten.

Jesper Karlström, Udinese - 24/0

Mittfältaren var avstängd mot Venezia (3-2-seger) i helgen. Udinese ligger tia i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 17/3

Forwarden spelade 73 minuter mot Monza (1-0-seger) i helgen. Verona ligger på plats 13 i Serie A.

Alieu Njie, Torino - 17/1

Den unge forwarden har skadat sig och kan bli borta i tre månader enligt italienska medier. Torino ligger tia i Serie A.

Annons

Arvid Brorsson, Monza – 0/0

Backen skrev nyligen på för sin nya klubb och satt på bänken mot Verona (1-0-förlust) i helgen. Monza ligger sist i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 14/0

Mittfältaren satt på bänken mot Bari (2-1-förlust) i helgen och ryktades till Atalanta innan det italienska transferfönstret stängde under måndagen. Men hittills har han inte presenterats av Serie A-klubben. Frosinone ligger på nedflyttningsplats i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 21/0

Ytterbacken hoppade in i 85:e minuten mot Carrarese (2-1-seger) i helgen. Brescia ligger på plats 11 i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 30/2

Urawa Red Diamonds slutade på plats 13 i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 38/2

Den kanadensiska ligan är färdigspelad och svenskens lag Force förlorade finalen i slutspelet mot Cavalry.

Annons

Klubben meddelade efter säsongen att försvararens kontrakt gäller över den kommande säsongen.

KOSOVO

Valmir Berisha, FC Malisheva - 11/2

Har inte spelat någon match sedan senaste Svenskkollen.

KROATIEN

Emin Hasic, NK Osijek - 17/2

Försvararen skadade sig nyligen på en träning och det har efter närmare undersökning visat sig att Hasic råkat ut för ett fotledsbrott och kommer att missa flera månader.

”Jag har haft ett långt avbräck i karriären hittills, men jag tror att allt kommer att bli bra. Jag önskar mina lagkamrater lycka till och att de plockar många poäng”, sa 21-åringen på klubbens hemsida efter beskedet.

LITAUEN

Jake Larsson, Zalgiris Vilnius - 11/2

Den litauiska ligan är avslutad och Zalgiris Vilnius blev mästare.

I sommar väntar CL-kval för Larsson och gänget.

”Det kommer bli jättekul. Det är något man drömt om sedan man var en liten grabb, att kvala till Champions League. Det kommer bli en jätterolig upplevelse”, sa 26-åringen till Fotbollskanalen nyligen.

Annons

Dino Salcinovic, Zalgiris Vilnius - 0/0

Den offensive mittfältaren anslöt precis till den litauiska mästaren.

Mohamed Youla, Zalgiris Vilnius - 0/0

Precis som Salcionvic lämnade Youla nyligen Örebro Syrianska för spel med den litauiska mästaren Zalgiris Vilnius.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 22/3

Lahdo startade när AZ avslutade Europa Leagues ligafas borta mot Ferencvaros och förlorade med 4-3. 22-åringen byttes ut efter timmen utan några poäng.

Laget ställs mot Galatasaray i slutspel.

I helgen blev det en ny start för yttern mot Willem II. Då stod svensken för en assist i 2-0-segern.

AZ ligger fyra i Eredivisie.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 23/5

90 minuters spel i 2-2-mötet med Twente i helgen för Edvardsen som inte hamnade i målprotokollet.

Nyligen kom uppgifter om att Go Ahead Eagles vill förlänga svenskens kontrakt som just nu går ut sommaren 2026.

Annons

Marcus Linday, Heerenveen - 4/0

21-åringen startade i Heerenveens svenskmöte med Kristoffer Petersons Fortuna Sittard och spelade fram till lagets ledningsmål i 2-2-mötet. Mittfältaren har nu gjort två assist på tre matcher i Eredivisie.

Efter matchen var lagets tränare, den förre storspelaren, Robin van Persie upprörd. Detta då motståndarlaget under pågående match hade tolv spelare på planen.

”Om vi ska ta ärendet vidare? Min första reaktion är inte göra det, men jag vill nämna det. Jag tycker det är riktigt skandalöst. Om vi ska göra någonting mer av allt det här, det får vi tänka över, men initialt reagerar jag med ett nej. Trots faktumet att det är ett bisarrt misstag”, sa han enligt voetbalprimeur.nl.

Lindays gäng ligger tia i Eredivisie.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 20/6

Startade mot Lindas Heerenveen och satte dit 1-1 på straff innan han byttes ut i halvtid.

Annons

Laget ligger åtta i ligan.

Adam Kaied, Nac Breda - 10/1

22-åringen startade för tredje matchen i rad när Nac Breda kryssade mot Heracles (1-1). Svensken verkar, efter att ha ryktats vara på väg bort, fått tränarens förtroende.

Breda ligger nia i Eredivisie.

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 14/1

”AAA” gjorde sin första start sedan comebacken efter skadan och spelade 85 minuter mot AZ (2-0-förlust). Hamnade i protokollet efter en halvtimme när han tog ett gult kort.

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 19/1

Lagerbielke startade när Twente vann och höll nollan mot Besiktas (1-0) i den avslutande EL-omgången.

Möter norska Bodö/Glimt i slutspelet.

I ligan blev det under helgen 90 nya minuter mot Go Ahead Eagles (2-2). Twente ligger sexa i Eredivisie.

Annons

Under förra veckan kom rapporter om att Twente vill göra låneaffären permanent. Enligt Glasgow Times så är klubben beredd att buda 1,75 miljoner pund (ca 24 miljoner kronor) medan The Celtic Star menar att den skotska klubben gärna vill få igenom de tre miljoner pund (ca 41 miljoner kronor) för att släppa mittbacken.

Hjalmar Ekdal, Groningen (lån från Burnley) - 0/0

Ekdal gjorde sin debut för Groningen när han startade mot Sparta Rotterdam i en 1-0-förlust.

Laget ligger på plats 15 i ligan.

NORGE

Filip Ottosson, Sandefjord - 30/1

Den norska ligasäsongen är över och Ottossons Sandefjord slutade tia.

Lagkaptenens kontrakt löper över den kommande säsongen.

Darrell Tibell, Sandefjord - 2/0

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia.

22-åringen gjorde comeback i den sista omgången efter en lång skadefrånvaro och har kontrakt med klubben fram till slutet av 2026.

Annons

Elias Jemal, Sandefjord - 13/2

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia.

Har kontrakt med klubben över säsongen 2027.

Aimar Sher, Sarpsborg – 31/0

Den norska ligasäsongen är slut och Sarpsborg slutade nia i Eliteserien.

Marcus Sandberg, HamKam - 30/6

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Stod samtliga minuter i ligan.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien. Spenderade hela året som tvåa bakom Marcus Sandberg.

Förlängde nyligen kontraktet över den kommande säsongen.

Anton Ekeroth, HamKam - 5/0

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Oscar Krusnell, Haugesund - 30/1

Den norska ligasäsongen är slut och Haugesund slutade på 14:e plats i Eliteserien och lyckades säkra nytt kontrakt genom vinst i kvalspelet mot Moss.

Annons

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

Eric Larsson, Lillestrøm – 16/1

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Den norska ligasäsongen är över och Bodø/Glimt vann Eliteserien.

Men 21-åringen har dragits med skadeproblem hela säsongen och gjorde inte några minuter i ligan.

Nikolaj Möller, Strømsgodset (lån från FC St. Gallen) - 12/3

Den norska ligasäsongen är över och Strømsgodset slutade sjua i ligan.

Lånet med den norska klubben sträcker sig till nästa sommar.

David Edvardsson, Tromsø - 10/1

Den norska ligasäsongen är över och Tromsø slutade på 13:e plats i Eliteserien.

Annons

Laget klarade sig nätt och jämt från kval då man hade bättre målskillnad än Haugesund.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 17/12

Ishak fick en perfekt start när Poznan startade upp säsongen efter ett längre uppehåll.

Anfallaren satte två mål i 4-1-segern mot Widzew Łódź.

”Vad mer kan jag säga. En fantastisk spelare och person, en levande legend i Lech. Jag hoppas bara att han håller sig frisk eftersom att hela ligan tjänar på det”, sa Dawid Dobrasz, i polska Meczyki.

Laget toppar ligan.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har för en tid sedan - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Alex Douglas, Lech Poznan - 15/0

Annons

”Jag är spänd på att se hur Douglas står sig i cuperna mot starkare motstånd. Killen ser inte ut att kunna bli nervös. Snabb, stark och säker i passningsspelet”, skrev polska Goal-journalisten Damian Smyk på X efter comebacken.

Patrik Wålemark, Lech Poznan - 12/4

Saknades i truppen när laget återstartade ligan igen men väntas vara tillbaka inom någon vecka enligt polska Meczyki.

Nyligen stod det klart att Lech Poznan köpt loss svensken som tidigare var på lån från Feyenoord.

Enligt polska medier landar prislappen på runt 20 miljoner kronor och det gör att han tangerar transferrekordet i Ekstraklasa.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 21/1

Wahlqvist Egnell startade som högerback när hans Pogon vann mot Zagliebe Lubin med 1-0.

Annons

Gustav Berggren, Rakow - 19/2

90 minuter för Bergren i 0-0-mötet med Cracovia i den polska ligans återstart.

Rakow ligger trea i Ekstraklasa, två poäng bakom Lech Poznan.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 18/1

Olsson startade i mittlåset i lagets 1-1-möte med Motor Lublin i helgen när Ekstraklasa drog i gång igen.

Gdansk-laget ligger näst sist i ligan och befinner sig i ekonomisk kris vilket lett till transferförbud och en indragen elitlicens.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 13/1

Inledde mötet med Motor Lublin (1-1) på bänken men hoppade in och spelade sista minuten.

Gdansk-laget ligger näst sist i Ekstraklasa och befinner sig i ekonomisk kris vilket lett till transferförbud och en indragen elitlicens.

Ludvig Fritzson, Zagliebe Lubin - 1/0

Fritzson startade på innermittfältet för sin nya klubb som inledde återstarten av Ekstraklasa med en 1-0-förlust mot Pogon Szczecin.

Annons

Laget ligger på plats 15 i ligan.

Alexander Abrahamsson, Zagliebe Lubin - 1/0

25-åringen startade som mittback för Zagliebe Lubin som han nyligen anslöt till. Laget torskade med 1-0 mot Pogon.

Assad Al Hamlawi, Slask Wroclaw - 1/0

Inledde första matchen för nya klubben på bänken men hoppade in och spelade sista kvarten i en 3-1-förlust mot Plast Gliwice.

Svensken pratade nyligen med Slask Net efter övergången till den polska klubben.

”Jag hörde att laget aktivt letat efter en anfallare den senaste tiden. Jag är glad att valet föll på mig och jag kommer att göra allt i min makt för att hjälpa laget. Jag hoppas att jag kommer lyckas med det”.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 33/34

26-åringen missade förra veckans avslutning på Champions Leagues ligafas och så även helgens ligamöte med Farense på grund av skada.

Annons

Tränaren Rui Borges uppgav inför matchen att målsprutan status utvärderas "dag för dag" och att det handlade om "det var värt risken eller inte".

”De här spelarna är trötta”, sa Borges enligt Mais Futebol.

Leonardo Oliveira, Famalicão - 1/0

Har inte fått någon mer speltid sedan debuten i början av december.

Max Svensson, Casa Pia - 19/2

Nytt inhopp för Svensson som denna gång fick spela 20 minuter i 2-1-förlusten mot Santa Clara.

Laget ligger sexa i ligan.

RUMÄNIEN

Oscar Linnér, Petrolul Ploiesti- 2/1

27-åringen satt på bänken mot FCV Farul.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 20/1

Startade och spelade hela matchen mot Servette när Grasshoppers spelade 1-1.

Laget ligger elva i den schweiziska ligan.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 23/1

23-åringen lirade från start när hans lag förlorade mot Young Boys (som uppgetts vara intresserat av Roche). Svensken byttes ut i den 63:e minuten.

Annons

Jesper Löfgren, FC Luzern - 10/0

Löfgren var tillbaka i lagets trupp och inledde mötet med FC St. Gallen på bänken men fick hoppa in i halvtid. Hans Luzern vann med 2-0.

Detta var första gången mittbacken fick speltid på nästan tre månader.

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 17/1

Mendes startade i vanlig ordning till höger i Basels backlinje när laget vann med 1-0 mot FC Zürich.

Ytterbackens gäng ligger tvåa i ligan, en poäng bakom ledande Lugano.

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 27/11

Mbunga Kimpioka var i förra veckan utanför truppen mot St. Mirren (1-0-seger) på bortaplan i ligan. St. Johnstone är jumbo i ligaspelet. Under januari-fönstret har forwarden kopplats ihop med en flytt, däribland till OH Leuven i Belgien. Nyligen sa St. Johnstone-tränaren Simo Valakari följande om Mbunga Kimpioka och Leuven, enligt The Courier: ”Budet från den belgiska klubben blev accepterat, men jag tror inte de kunde komma överens om de personliga villkoren, så en affär verkar över”.

Annons

Jonathan Svedberg, St. Johnstone - 0/0

Svedberg var utanför truppen när det blev 1-0-seger mot St. Mirren borta i ligan. St. Johnstone är jumbo i ligaspelet.

SLOVENIEN

Anomnachi Chinasa Chidi, NK Celje - 0/0

Chidi var utanför truppen i 2-3-förlusten mot Bravo hemma i ligan. Celje är på femte plats i den slovenska högstaligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 23/3

Swedberg noterades i förra veckan för 70 minuter i 2-1-förlusten mot Valencia på bortaplan i La Liga. Celta är på 13:e-plats i ligan.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 22/1

Starfelt noterades i förra veckan för 90 minuter i 2-1-förlusten mot Valencia på bortaplan i La Liga. Celta är på 13:e-plats i ligan. I måndags uppgav Expressen att Serie A-klubben Como har lagt bud på Starfelt under vintern, men utan lycka. Celta uppges helt enkelt nobbat Comos erbjudande, då klubben sägs vilja behålla svensken.

Annons

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 0/0

Ulsan Hyundai spelade inte någon tävlingsmatch under förra veckan, då den inhemska säsongen är över. Förra säsongen vann Ulsan den sydkoreanska ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 0/0

Ulsan Hyundai spelade inte någon tävlingsmatch under förra veckan, då den inhemska säsongen är över. Förra säsongen vann Ulsan den sydkoreanska ligan.

THAILAND

Emil Roback, Muangthong United - 26/8

Roback stod i förra veckan för 72 minuter i 4-0-segern mot Nakhonpathom borta i andra rundan i FA-cupen, samt 70 minuter i 3-1-segern mot Sukhothai borta i ligan. Laget är på fjärde plats i thailändska ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 7/0

Bergqvist stod i förra veckan för sin första tävlingsmatch sedan i början av oktober i fjol, då han gjorde 37 minuter mot Teplice (1-1) hemma i ligan. Mittbacken hoppade in i andra akten i matchen. Karvina är på tolfte plats i ligaspelet.

Annons

TUNISIEN

Elyas Bouzaiene, Espérance Sportive de Tunis - 5/0

Bouzaiene stod i förra veckan för 18 minuter i 2-0-segern mot Tataouine borta i ligan. Svensken blev utbytt i första halvlek efter att ha kolliderat med lagkamraten och målvakten Mohamed Sedki Debchi på planen. Ytterbacken drog på sig en hjärnskakning och blir nu borta från spel några veckor. Därmed missade han helgens 4-2-seger mot Soliman på hemmaplan i ligan. Espérance toppar ligatabellen.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 17/5

Larsson stod i förra veckan för 84 minuter i 3-2-segern mot Hatayspor på bortaplan i ligan. Antalyaspor är på plats 13 i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 20/6

Strandberg stod i förra veckan för ett kort inhopp i 2-3-förlusten mot Antalyaspor på hemmaplan i ligan. Hatayspor är nästjumbo i Süper Lig.

Annons

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 29/4

Larsson stod i förra veckan för 64 minuter i 2-0-förlusten mot Roma borta i Europa League-ligaspelets sista omgång. Därefter noterades han för 33 minuter mot Wolfsburg (1-1) hemma i ligan. Frankfurt är på tredje plats i Bundesliga.

Nyligen uppgav tyska tidningen Bild att Real Madrid och Tottenham följer Larsson. Vidare rapporterades Eintracht Frankfurt satt en prislapp på mittfältaren på runt 50 miljoner euro, ungefär 575 miljoner kronor. Tidigare har det också ryktats om intresse för Larsson från storklubbar som Arsenal, Liverpool och Milan.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 15/2

Svanberg noterades i förra veckan för 75 minuter mot Eintracht Frankfurt (1-1) borta i ligan. Wolfsburg är på tionde plats i Bundesliga.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Annons

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 10/2

Forwarden var i förra veckan utanför truppen mot Bayern München (4-3-förlust) borta i ligan, då han sliter med skadeproblem. Kiel är nästjumbo i Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 20/2

Smith stod i förra veckan för 90 minuter mot Augsburg (1-1) hemma i ligan. Laget är på 13:e-plats i Bundesliga.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 6/0

Ahlstrand var utanför truppen och missade mötet med Augsburg (1-1) hemma i ligan. Laget är på 13:e-plats i Bundesliga. Enligt tyska tidningen Hamburger Morgenpost har schweiziska klubbar uttryckt intresse för att plocka in Ahlstrand.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 11/2

Annons

Isac Lidberg, Darmstadt - 17/10

Lidberg är skadad och spelade senast i mitten av december förra året. Laget är på elfte plats i 2. Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 22/5

Hrgota, som är lagkapten, stod i förra veckan för 90 minuter och ett mål, för andra matchen i följd, i 2-1-segern mot Paderborn borta i andraligan. Fürth är på plats 14 i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein är skadad och missade helgens 2-0-förlust mot Jahn Regensburg borta i andraligan. Hertha Berlin är på plats tolv i 2. Bundesliga.

Hussein är sedan tidigare långt ner i Herthas frysbox. Den här säsongen har han inte fått spela med Herthas A-lag, utan har i stället gjort åtta matcher och tre assist med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan.

Annons

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 10/3

Johansson är skadad och missade förra veckans möte med Köln (1-2-förlust) hemma i andraligan. Braunschweig är nästjumbo i 2. Bundesliga.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 4/0

Oudenne var i förra veckan utanför truppen mot Hamburg (2-2) borta i andradivisionen. Hannover är på sjätte plats i 2. Bundesliga.

Alexander Ahl Holmström, Magdeburg - 0/0

Forwarden blev i förra veckan kvar på bänken i 5-2-segern mot Schalke 04 borta i andraligan. Magdeburg är på tredje plats i 2. Bundesliga.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 22/4

Levi stod i förra veckan för 90 minuter i 1-0-förlusten mot Fehervar borta i ligan. Levis klubb toppar den ungerska ligan, men med två matcher fler spelade än tvåan Ferencvaros, som bara är en poäng bakom i toppstriden.

Annons

Henrik Rönnlöf Castegren, Debreceni - 0/0

Rönnlöf Castegren, som lämnade IK Sirius vid kontraktets slut, presenterades i måndags av Debreceni, som är nästjumbo i den ungerska högstaligan.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. Red Bulls föll i MLS-finalen 2024.

Noah Eile, New York Red Bulls - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. Red Bulls föll i MLS-finalen 2024.

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Säsongen har ännu inte startat. Orlando åkte ut i semifinal i MLS-slutspelet 2024.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Säsongen har inte startat. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel 2024. I november i fjol presenterades Olof Mellberg som ny huvudtränare i klubben.

Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0



Annons

Säsongen har inte startat. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel 2024. I november i fjol presenterades Olof Mellberg som ny huvudtränare i klubben.

Christopher McVey, San Diego - 0/0

McVey skrev nyligen på för San Diego, som gör klubbens första säsong i år i MLS.



Besard Sabovic, Austin - 0/0

Sabovic kontrakt med Djurgårdens IF gick ut vid årsskiftet och därefter skrev han nyligen på ett kontrakt med Austin i MLS. Kontraktet gäller över 2027 med en option om förlängning över 2028. I samband med övergången sa Austins sportchef Rodolfo Borrell följande: ”Besard är en spelare med en stark fysisk profil, kvalitet och erfarenhet av att spela i toppdivisioner i hela Europa. Han kommer att vara ett gediget tillskott till vårt lag under de kommande säsongerna”. Austin slutade i fjol på tionde plats i västra divisionen, och missade därmed slutspel i MLS. Austin har aldrig vunnit MLS.

Annons

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 15/5

Rapid Wien spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan, då det är uppehåll i Österrike. Rapid är trea i ligan.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 21/1

Austria Wien spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan, då det är uppehåll i Österrike. Laget är på andra plats i ligaspelet.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, var i förra veckan på bänken i 1-4-förlusten mot Atlético Madrid på hemmaplan i Champions League. Salzburg är på femte plats i ligaspelet. Under årets säsong har Mellberg även spelat tio matcher med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.