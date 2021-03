SVENSKKOLLEN: Berg skadad: "Genomgår behandling"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 11/0

24-åringen är inte tillgänglig efter en knäoperation.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 26/5

Spelade som offensiv mittfältaren när Mechelen förlorade med 2-0 mot Oostende. Det var lagets första förlust på sju matcher.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 8/0

25-åringen satt på bänken mot Oostende. Det har bara blivit ett inhopp efter årsskiftet för vänsterbacken.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har inte varit med i truppen på hela säsongen.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 3/0

Spelade som yttermittfältare i 1-1-mötet med PFC Montana.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 3/0

Mittbacken spelade även han 90 minuter i ovanstående match.

CYPERN

Junes Barny, EN Paralimniou – 5/0

Mittfältaren spelade hela matchen när hans lag 1-2-besegrade Nea Salamis i nedflyttningsserien som inletts.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 19/7 nollor

Målvaktens lag förlorade mot Odense med 2-1.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 22/5 nollor

31-åringen upplevde nio mardrömsminuter mot Aarhus, då gästerna gjorde tre mål i mitten av första halvlek. FCK kämpade sig tillbaka till ett 3-3-resultat men Johnsson fick bara betyget 2/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 13/0

24-åringen är skadad och missade 1-0-segern mot Brøndby.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 25/0

21-åringen byttes ut elva minuter innan full tid i matchen mot Brøndby. Betyget i Ekstra Bladet blev en tvåa.

Simon Hedlund, Brøndby – 19/6

Anfallaren byttes ut i den 65:e minuten mot FCM och fick en trea efteråt i betyg.

Oskar Fallenius, Brøndby – 0/0

Jacob Rinne, Aalborg BK – 18/4 nollor

Stod i mål och fick en varning efter en halvtimme i 2-2-mötet med Nordsjælland. Betyget blev 3/6.

Tim Prica, Aalborg BK – 15/1

18-åringen gjorde sitt första mål för klubben när han kvitterade Nordsjællands ledning efter 22 minuter. Prica fick vänta på en VAR-koll innan målet godkändes och säger till tidningen Nordjyske att målet “betyder riktigt mycket”. Anfallaren byttes ut med kvarten kvar och fick betyget 3/6.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Hiljemark rehabiliterar en skada och missade matchen mot FCN.

Niklas Backman, Aarhus GF – 4/0

Mittbacken har nyligen genomgått en knäoperation.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Målvakten satt på bänken under 3-3-matchen mot FC Köpenhamn.

Pierre Bengtsson, Velje BK (utlånad från FC Köpenhamn) – 17/0

Vänsterbacken spelade en timme i det mållösa mötet med Horsens och gavs en tvåa i Ekstra Bladet.

Diego Montiel, Velje BK – 13/2

Montiel saknades i matchtruppen mot Horsens.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 9/0

Vänsterbacken kom in i den 65:e minuten mot Aalborg. Betyget efteråt blev 2/6.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 9/2 nollor

31-åringen hade en skadekänning och saknades i 1-0-vinsten mot Southampton.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 28/1

Med en fyramålsledning i ryggen spelade mittbacken i den andra Europa League-sextondelen mot Real Sociedad, som slutade mållöst. VNL blev varnad i matchen och fick betyget 6/10 i tidningen Manchester Evening News. Samma betyg blev det efter 0-0-matchen mot Chelsea i Premier League.

Emil Krafth, Newcastle United – 13/0

Högerbacken spelade 72 minuter i 1-1-matchen mot Wolverhampton och hade bra koll på Wolves-stjärnan Adama Traoré. Betyget i tidningen Chronicle blev 6/10.

Joel Mumbongo, Burnley – 6/0

Saknades i truppen mot Tottenham men spelade i reservlagsmatchen mot West Bromwich Albion. Anfallaren gjorde två mål när hans lag vann med 3-1. Mumbongo har gjort sex mål på lika många matcher i Premier League 2 den här säsongen. Hans kontrakt går ut till sommaren, men LancsLive skriver att det finns en option för att förlänga med ytterligare ett år för 22-åringen, som har fram till mitten av maj att bestämma sig.

Viktor Gyökeres, Coventry City (utlånad från Brighton) – 25/3

Anfallaren hoppade in i den 78:e matchminuten när Coventry spelade 1-1 borta mot Blackburn. Under veckoomgången mötte Gyökeres klubben han var utlånad till under hösten – Swansea – och fick 25 minuter när hans lag förlorade med 1-0. Betyget i Coventry Telegraph efter den matchen blev 5,5/10 och anfallaren fick en sexa för insatsen mot Blackburn.

Pontus Jansson, Brentford – 14/0

Mittbacken opererade fotleden för en dryg månad sedan. Men redan till landslagsuppehållet i mitten av denna månad kan 30-åringen vara tillbaka, meddelade Brentford-managern Thomas Frank på en presskonferens.

Ken Sema, Watford – 30/4

Yttern gjorde ett mål när hans lag bortaslog Blackburn med 2-3. Sema byttes ut med kvarten kvar och fick sedan 84 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Bournemouth. I Watford Observer fick han betyget 5,5/10 efter den matchen och en sjua för prestationen mot Blackburn.

Viktor Johansson, Rotherham United – 11/2 nollor

Rotherham har förlorat fyra raka matcher med 0-1. Johansson har stått i samtliga och konstaterat att hans lag hamnat under nedflyttningsstrecket efter den gångna veckans förluster mot Nottingham Forest och Reading.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 3/0

Den finska cupen hade uppehåll förra helgen .

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 0/0

Den finska cupen hade uppehåll förra helgen.

Gustaf Backaliden, SJK – 3/0

Den finska cupen hade uppehåll förra helgen.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík - 0/0

Ligasäsongen börjar den 6 mars.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 20/4

Nimes fortsätter att ta poäng och börjar närma sig säker mark i Ligue 1. Under den gångna veckan besegrade man bottenkonkurrenten Lorient med 1-0 och kryssade mot bottenkonkurrenten Nantes (1-1). Eliasson startade i båda matcherna.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Får ingen speltid alls. Sägs vara på väg bort från Ligue 2-klubben.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Unge talangen var inte med i truppen till veckans A-lagsmatch. Caen föll med 2-0 mot Paris FC och ligger nia i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 1/1

Målvakten satt på bänken när Toulouse slog Amiens med 3-0 i helgen. Laget ligger trea i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 22/9

Forwarden tvingades kliva av redan i den 27:e minuten i 3-0-förlusten mot Kalba i torsdags.

Nahir Besara, Hatta FC - 5/1

Den offensive stjärnan spelade hela matchen mot Al Nasr i fredags. Då föll man med 2-0 på bortaplan. Hatta ligger fortsatt sist i serien.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 21/0

Högerbacken startade i 3-0-segern mot Atromitos i söndags men blev utbytt i den 79:e minuten. Aris ligger tvåa i den grekiska ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 29/6

Tankovic startade borta mot Panathinaikos i söndags men blev utbytt i 67:e minuten. AEK spelade 1-1, och ligger fyra i den grekiska ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 8/1

Valur fortsätter att vinna i ligacupen. Mot Vikingur i söndags blev det seger med 3-0. Backen Starke Hedlund startade men blev utbytt med en kvart kvar att spela.

Johannes Vall, Valur - 1/0

Skrev nyligen på för Valur och gjorde debut mot Vikingur. Vall spelade hela matchen.

Emil Berger, Leiknir - 1/1



Skrev nyligen på för Leiknir och den tidigare Dalkurd-spelaren fick en succédebut (åtminstone personligen) mot Fjölnir i söndags. Berger blev inbytt i paus i ligacup-mötet och gjorde mål med en kvart kvar att spela. Dock föll Leiknir med 4-3, efter att ha släppt in tre sena mål.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 20/16

Nja, den gångna veckan blev ingen höjdare för forwarden personligen. Han hoppade in i paus mot Röda Stjärnan i Europa League, när Milan spelade 1-1 och därmed gick vidare till åttondelsfinal på fler gjorda bortamål, och blev mållös. Det blev han även mot Roma (seger med 2-1) i ligan i helgen. Då byttes även Zlatan ut med en känning i början av den andra halvleken. Han startade matchen mot Roma. Milan är tvåa i Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus – 31/5

Spelade hela matchen mot Hellas Verona (1-1) i lördags. Juve är trea i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Parma – 22/1

Backen spelade 90 minuter, gjorde en assist och drog på sig ett gult kort när Parma kryssade (2-2) mot Spezia i lördags. Laget ligger fortsatt näst sist i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 24/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria föll med 2-0 hemma mot Atalanta i söndags. Ekdal drog på sig ett gult kort. Sampdoria ligger tia i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 22/2

Mittfältaren startade men blev utbytt i 74:e minuten när Bologna slog Lazio med 2-0 på hemmaplan i lördags. Laget ligger elva i Serie A.

Samuel Gustafson, Cremonese – 23/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Cremonese slog Frosinone med 4-0 i lördags. Laget ligger nu på plats 13 i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 20/2

Mittfältaren startade mot Cremonese i helgen men blev utbytt i den 54:e minuten. Frosinone föll med 4-0 och ligger elva i Serie B.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen till den gångna veckans match i Serie B. Mittbacken är hemma i Sverige och provtränar med Sirius.

John Björkengren, Lecce - 11/1

Mittfältaren startade mot Pescara i helgen men blev utbytt i 85:e minuten. Lecce spelade 1-1 och ligger sexa i Serie B.

Nikola Vasic, Reggina - 8/0



Forwarden var inte med i truppen till veckans match. Ryktas vara på väg bort.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 13/3

Ligan är färdigspelad. Achinioti Jönssons blir kvar i Forge minst ett år till. Optionen om förlängning i hans kontrakt har aktiverats, berättar han för HD.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Ligan är färdigspelad.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Ligan är färdigspelad.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Ligan är färdigspelad.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Ligan är färdigspelad.

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC - 7/2

Gzira föll med 2-1 mot Hamrun Spartans i ligan i lördags. Atajic startade men blev utbytt i 61:a minuten.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 14/1

En skada har satt stopp för spel den senaste tiden. Var inte med i truppen mot Emmen (förlust med 1-0) i lördags.

Emil Bergström, Utrecht – 4/0

Mittbacken har missat stora delar av säsongen på grund av en skada men gjorde comeback mot Emmen i lördags. Bergström hoppade in i den 81:a minuten, men Utrecht föll med 1-0.

Sebastian Holmén, Willem II – 24/0

Den gångna veckan var ett steg framåt för bottenlaget, som kryssade (1-1) mot Ado Den Haag och sedan vann med 2-0 mot Sparta Rotterdam. Mittbacken Holmén spelade 90 minuter i båda matcherna. Willem II är dock kvar på kvalplats ner till andraligan.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 18/2

Mittfältaren startade och spelade 87 minuter i 0-0-matchen mot Feyenoord i onsdags och sedan hoppade han in i den 73:e minuten i 1-0-segern över Fortuna Sittard i helgen. Groningen är sexa i Eredivisie.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 17/0

Startade mot Feyenoord men klev av skadad tidigt i andra halvlek och missade därefter matchen mot Fortuna Sittard.

Paulos Abraham, Groningen - 4/1

Hoppade in i 65:e minuten mot Feyenoord (0-0) i onsdags men det var i helgen som det small till rejält. Då byttes Abraham in i paus mot Fortuna Sittard och forwarden gjorde matchens enda mål i 50:e minuten. Dessutom fick den tidigare AIK-talangen ett mål bortdömt efter VAR-granskning. Abraham är den yngste svenske målskytten i Eredivisie någonsin.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 22/5

Forwarden hoppade in i den 65:e minuten när Heerenveen föll med 4-1 mot Zwolle i fredags.

Rami Kaib, Heerenveen, 6/0

Vänsterbacken startade mot Zwolle men blev utbytt i 57:e minuten. Han stod för assisten till Heerenveens mål men "bjöd" också på Zwolles kvittering sex minuter innan han blev utbytt, då han halkade och gav målskytten Misidjan yta nog för att dunka in 1-1. Zwolle vann till slut med 4-1.

Rami Hajal, Heerenveen - 17/0

Mittfältaren satt på bänken mot Zwolle. Fick inte hoppa in.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 24/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Fortuna föll med 1-0 borta mot Groningen i helgen.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 24/2

Hoppade återigen in i den 74:e minuten, precis som förra omgången. Den här gången mot Groningen (förlust med 1-0).

Simon Tibbling, Emmen 17/0

Jumbon Emmen tog sin andra raka seger i helgen, när man vann med 1-0 borta mot Utrecht. Men mittfältaren Tibbling fortsätter att få sitta på bänken. Han fick inte hoppa in i den här matchen heller.

Jesper Karlsson, AZ 29/8

Ytterforwarden spelade 58 minuter när AZ vann toppmötet med Feyenoord i söndags. Seger med 4-2 och laget är trea i Eredivisie.

Kristopher Da Graca, VVV-Venlo, 10/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Vitesse (förlust med 4-1) i lördags.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Marcus Sandberg, Stabæk – 30/7 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april. Molins avtal med Sarpsborg har löpt ut, där klubbens sportchef Thomas Berntsen dock varit tydlig med att man vill behålla den förre MFF-forwarden.

Kevin Kabran, Start/Viking - 29/3

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Axel Lindahl, Bodø/Glimt - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

David Fällman, Aalesund - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Trajanovskis avtal med Borec Veles har löpt ut och mittbacken har ännu inte gjort klart med någon ny klubb.

POLEN

Jesper Karlström, Lech Poznan - 6/0

Mikael Ishak, Lech Poznan - 25/15

Fanns inte med i truppen till Lech Poznans ligamatch i helgen. Ishak går skadad och har missat fem av lagets sex senaste ligamatcher.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Inte med i truppen när hans lag förlorade ligamatchen mot Slask med 2-1 i helgen.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 22/3

Fick hoppa in med dryga kvarten kvar i ligamötet med Universitatea Craiova, en match som Berishas lag vann med 1-0 efter att Paul Iacob avgjort med drygt tio minuter kvar.

Admir Bajrovic, Sepsi - 11/2

Fanns inte med i truppen när Sepsi vann med 2-1 mot Hermanstadt i ligaspelet. Har missat fem raka ligamatcher för sitt Sepsi.

Jonathan Morsay, Dinamo Bukarest (utlånad från Chievo) - 7/0

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 25/1

Hoppas in i 16-delsfinalmötet med Dinamo Zagreb i Europa League, som Krasnodar föll med 1-0. Laget är därmed utslaget ur turneringen och kan resterande del av säsongen fokusera fullt ut på ligaspelet. Den gångna veckan återstartade ligan och Olsson fick drygt 60 minuters spel när Krasnodar spelade 2-2 hemma mot Ural.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 24/7

Två gånger 90 minuter för Claesson som spelade som anfallare i Europa League-mötet med Dinamo Zagreb och som yttermittfältare i ligamatchen mot Ural. Trots speltiden utmärkte sig inte Claesson med mål eller assist.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 25/12

Anfallaren missade Krasnodars matcher mot Dinamo Zagreb och Ural på grund av en ryggskada.

- Han hade ryggproblem. Dagen innan vi skulle åka till Zagreb blev en gammal skada värre och han kunde inte röra sig för fullt. Han stannade hemma i Krasnodar och genomgår behandling, sa Krasnodars tränare Murad Musaev till sport.ru efter förlusten mot Dinamo Zagreb.

Exakt hur allvarlig Bergs skada är framgår inte av rapporter från Ryssland, men en viss oro väcks nog för Janne Andersson inför att han ska ta ut truppen till VM-kvalmatcherna mot Georgien och Kosovo som spelas i slutet av mars.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 10/0

Spelade från start när Rostov återstartade i ligan mot storlaget Zenit. Almqvist blev varnad i matchen och byttes ut med 20 minuter kvar i matchen som slutade 2-2.

Armin Gigovic, FK Rostov – 9/0

Fick hoppa in med drygt 20 minuter kvar mot Zenit men utmärkte sig varken med mål eller assist i 2-2-matchen.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 20/8

Saknades i ligamötet med Rubin Kazan som Spartak förlorade med 2-0. Förklaringen? Larsson var avstängd då han dragit på sig för många gula kort.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 21/2

Spelade hela matchen när Rubin Kazan tog en meriterande seger borta mot Spartak Moskva. Starfelt bildade mittlås Filip Uremović och var en bidragande faktor till att laget lyckades hålla nollan i segermatchen.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 19/13

Anfallaren är tillbaka i målform igen då han i helgen nätade två gånger om när Abha Club kryssade, 2-2, mot Al-Nassr. Strandberg gav sitt lag ledningen tidigt i första halvlek och med kvarten kvar tryckte svensken dessutom in 2-1 efter en inläggsfrispark. Då såg han ut att bli matchhjälte, men på tilläggstid berövades han på hjälterollen då Sami Al-Najei kvitterade för Al-Nassr.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 21/4

Fick hoppa in med tio minuter kvar när Lugano förlorade bortamötet med Lausanne med 2-0 i ligan.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Skadad, enligt Transfermarkt.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 23/2

Helander kom i förra veckan till spel i 90 minuter i 5-2-segern mot Royal Antwerp i returen i sextondelsfinalen i Europa League. Rangers vann med 9-5 över två möten och blev klart för åttondelsfinal mot Slavia Prag i turneringen. Av Glasgow Live fick svensken en sexa i betyg med motiveringen: ”Kunde ha gjort det bättre vid första målet, men annars gjorde han det bra i hela matchen”. The Scotsman och Daily Record gav också Helander sexor i betyg. Rangers toppar den skotska högstaligan.

Melker Hallberg, Hibernian – 26/1

Hallberg satt i förra veckan på bänken i två matcher. Han var på bänken när Hibernian föll med 3-0 mot St. Johnstone i semifinalen i den skotska ligacupen och var på bänken när laget föll med 2-0 mot Motherwell i ligaspelet. Hibernian är placerat på tredje plats i den skotska högstaligan.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 5/0

Berisha satt i helgen på bänken i 90 minuter när det blev seger med 3-2 mot Ruzomberok i den slovakiska högstaligan. Senica är på tionde plats i ligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 31/12

Isak lämnade i förra veckan planen mållös i sextondelsfinalreturen mot Manchester United (0-0) i Europa League och därmed åkte Real Sociedad ur turneringen efter förlust med 4-0 över två möten. Under måndagen gjorde anfallaren 82 minuter på planen och blev sedan utbytt mållös mot Real Madrid (1-1) borta i La Liga. Real Sociedad är placerat på femte plats i den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 8/2

THAILAND



Niran Hansson, Chonburi FC – 17/0

Hansson blev i förra veckan utbytt efter 46 minuter i 5-1-förlusten mot Bangkok United på bortaplan och blev sedan kvar på bänken i 90 minuter i 4-1-segern mot Suphanburi på hemmaplan i ligan. Chonburi är på tionde plats i högstaligan.

TJECKIEN



David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 21/8

Moberg Karlssons Sparta Prag har inte spelat någon match sedan senaste Svenskkollen. Sparta Prag är på andraplats i ligan med elva poäng upp till rivalen Slavia Prag, som har en match mer spelad, i serieledning i ligaspelet.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 23/2

Durmaz gjorde i helgen ett nio minuter långt inhopp i 2-0-segern mot Alanyaspor i den turkiska högstaligan. Fatih Karagümrük är på åttonde plats i Süper Lig.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 23/4 nollor

Nordfeldt gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Malatyaspor (1-1) i Süper Lig. Det var lagets nionde raka match utan seger i ligan. Senast Genclerbirligi vann var den 6 januari i år mot Hatayspor hemma med 3-1. Genclerbirligi är nu nästjumbo i ligan med fyra poäng upp till Basaksehir på 17:e-plats, som innebär säker mark i ligan. Genclerbirligi har dock en match färre spelad än Denizlispor, på 19:e-plats, Erzurumspor, på 18:e-plats och Basaksehir, på 17:e-plats. I Süper Lig spelar den här säsongen 21 lag, samtidigt som fyra lag ramlar ner till andraligan.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 15/0

Johansson kom i helgen till spel i 90 minuter på planen mot Malatyaspor (1-1) i ligaspelet. Genclerbirligi är nu nästjumbo i ligan med fyra poäng upp till Basaksehir på 17:e-plats, som innebär säker mark i ligan. Genclerbirligi har dock en match färre spelad än Denizlispor, på 19:e-plats, Erzurumspor, på 18:e-plats och Basaksehir, på 17:e-plats. I Süper Lig spelar den här säsongen 21 lag, samtidigt som fyra lag ramlar ner till andraligan.

Isaac Kiese Thelin, Kasimpasa (utlånad från Anderlecht) – 10/5

Kiese Thelin var i helgen utanför Kasimpasas trupp i 1-0-förlusten mot Göztepe i ligan. Innan dess hade han gjort mål i fyra raka ligamatcher i Turkiet. Kasimpasa är placerat på 14:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 21/2

Wendt blev i förra veckan kvar på bänken i 90 minuter i 2-0-förlusten mot Manchester City i första åttondelsfinalmötet i Champions League och gjorde i helgen 80 minuter på planen i 3-2-förlusten mot RB Leipzig i Bundesliga. Borussia Mönchengladbach är placerat på nionde plats i den tyska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 17/0

Augustinsson var i helgen utanför Bremens matchtrupp på grund av skadeproblem. Då blev det seger med 2-1 mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga. Det var andra raka matchen som svensken lämnades utanför truppen. Bremen meddelade dock också i helgen att vänsterbacken börjat träna med övriga i laget igen, vilket är ett stort framsteg och ett tecken på att det kan bli en comeback framöver. Werder Bremen är placerat på tolfte plats i den tyska högstaligan.

Robin Quaison, Mainz – 21/3

Quaison är knäskadad och missade därmed helgens 1-0-förlust mot Augsburg i Bundesliga. Det var fjärde raka matchen som svensken tvingades stå över. Mainz är nästjumbo i ligaspelet med en poäng upp till Hertha Berlin på säker mark.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 27/5

Forsberg gjorde i helgen comeback efter skadeproblem och fick ett 14 minuter inhopp när Leipzig vände underläge till seger med 3-2 mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Det var även hans 200:e match med den tyska storklubben. RB Leipzig är tvåa i ligan med två poäng upp till regerande mästaren Bayern München i serieledning.

Sebastian Andersson, Köln – 10/2

Andersson har knäproblem och missade därmed helgens 5-1-förlust mot Bayern München i Bundesliga. Andersson kom senast till spel den 16 december i fjol. Anfallaren berättade i förra veckan, för Fotbollskanalen, att han hoppas på att göra comeback under den här säsongen: ”Absolut, det är verkligen förhoppningen, samtidigt som allt kan hända. Men det är mitt mål att spela en del innan det är slut”. Köln är placerat på 14:e-plats i Bundesliga.



Joakim Nilsson,

Arminia Bielefeld – 14/0



Nilsson gjorde i helgen 90 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Bielefeld är placerat på 16:e-plats i ligaspelet och under måndagen kom besked om att chefstränaren Uwe Neuhaus och assisterande tränaren Peter Nemeth får sparken. Nilsson svarade även i förra veckan på frågor från supportrar på klubbens Youtube-konto . Nilsson sa bland annat att han rankar Oscar Linnér som sin roligaste lagkamrat: ”Han är rolig. Det spelar ingen roll vad han säger, det är hur han pratar. Han är en rolig kille”.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér kom inte till spel i någon match i förra veckan. Han satt på bänken när Bielefeld föll mot Borussia Dortmund med 3-0 i den tyska högstaligan. Bielefeld är placerat på 16:e-plats i ligaspelet och under måndagen kom besked om att chefstränaren Uwe Neuhaus och assisterande tränaren Peter Nemeth får sparken.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 21/0

Ohlsson stod under måndagen för 90 minuter på planen när St. Pauli bärgade femte raka segern och slog Hamburg med 1-0 i ett glödhett derby i den tyska andraligan. Efteråt sa han så här till Fotbollskanalen: ”Detta är en sjukt stor match för klubben, fansen och alla runt omkring. Det är de två viktigaste matcherna för året, så att vinna är verkligen magiskt”. St. Pauli är placerat på elfte plats i den tyska andraligan.



Eric Smith,

St. Pauli (utlånad från Gent) – 4/0





Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 23/0



Smith missade måndagens derbyseger mot Hamburg (1-0) på grund av skadebekymmer. Han har annars varit ordinarie under sin tid i den tyska klubben. St. Pauli är placerat på elfte plats i den tyska andraligan.Ingelsson hoppade i helgen in och fick nio minuter på planen i 1-0-förlusten mot Jahn Regensburg i den tyska andraligan. Paderborn är på tionde plats i ligaspelet.

Niklas Hult, Hannover 96 – 22/1

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Greuther Fürth (2-2) i den tyska andraligan. Hannover är placerat på åttonde plats i ligaspelet.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 18/4

Efter knapp speltid senaste tiden fick Peterson i helgen hoppa in i halvtid mot Heidenheim och satte då ett mål och fick ett gult kort i 3-2-förlusten på bortaplan. Efter matchen blev han uttagen i tyska tidningen Kickers omgångens lag i ligan. Peterson är nu noterad för fyra mål och fyra assist på 16 ligamatcher i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är placerat på sjunde plats i ligaspelet.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 22/9

Hrgota lämnade i helgen planen mållös efter 68 minuter mot Hannover (2-2) i den tyska andraligan. Det var svenskens tredje raka ligamatch utan mål. Greuther Fürth är placerat på tredje plats i ligaspelet.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt – 0/0

Isherwood var i förra veckan utanför Darmstadts trupp i 1-0-förlusten mot Karlsruher i den tyska andraligan. Den tidigare Östersunds FK-backen har haft skadebekymmer sedan ankomsten till klubben i vinter. Darmstadt är på 14:e-plats i andraligan.



USA

Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

Petterssons Cincinnati blev i fjol jumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Robin Jansson, Orlando City – 00

Janssons Orlando åkte i fjol ut i kvartsfinal mot New England Revolution i MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Tinnerholms New York City åkte i fjol ut mot Orlando City i åttondelsfinal i MLS. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Adam Lundqvist, Houston – 0/0

Lundqvists Houston Dynamo blev i fjol jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger – 5/1

Henriksson kom i förra veckan till spel i två matcher. Backen gjorde 90 minuter i sextondelsfinalreturen mot Tottenham i Europa League, där Wolfsberger föll med 4-0 (8-1 över två möten) och därmed åkte ur turneringen. I helgen gjorde han även 90 minuter i 1-0-förlusten mot SCR Altach hemma i ligaspelet. Wolfsberger är på femte plats i den österrikiska högstaligan