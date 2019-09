Svenskkollen: City-legendar kritiseras internt efter bänkningen av svenske anfallaren

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 1/0

Ligan i Australien sätter igång om några veckor.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 4/0

Hoppade in sista kvarten när Anderlecht låg under, och förlorade, med 1-2 mot Club Brügge. Enligt HLN har Vincent Kompany fått en del intern kritik för att de inte har spelat med Kiese Thelin då svensken är deras enda anfallare för stunden. L'Avenir skriver också att de försöker att hitta en ny anfallare bland de som för stunden är klubblösa.

Benjamin Nygren, Genk – 3/1

Utanför truppen i CL mot Salzburg (2-6), kvar på bänken i ligan mot Oostende (3-1).

Mikael Lustig, Gent – 12/0

Spelade mot Saint-Étienne (3-2) i EL och Zulte Waregem (2-2) i ligan. Han var bland annat inblandad i tredje målet mot Saint-Étienne.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 3/2

Fortsatt skadad.

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Fortsatt skadad.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 8/1

Vilades i cupen, men gjorde sitt första mål för säsongen, på en straff, i ligan mot Sloboda Tuzla (2-0).

Valmir Berisha, Velez Mostar – 8/3

Tvåmålsskytt i cupen mot Bratstvo Gracanica (3-2) och fick ett sent inhopp i ligan mot Zvijezda (2-1). Första målet i cupen var en bra nick, andra målet drev Berisha länge med bollen innan han tryckte upp den hårt i bortre krysset.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 9/0

Ingen match i veckan.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 6/1

På bänken mot Dudelange (3-4) i EL-gruppen, men startade och gjorde sitt första mål i ligan mot Paralimniou (3-2). Målet var ett avslut från nära håll efter att bollen studsat runt.

Nahir Besara, Pafos – 4/0

90 minuter i förlusten mot Anorthosis Famagusta (0-2).

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 10/2 nollor

4/6-prestation av Carlgren mot Horsens (2-1), enligt Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 15/1

Rätt bra vecka för FCK-svenskarna. Bengtsson inledde med att vara bäst i FCK mot Lugano (1-0) i EL, och fick 8/10 i betyg hos BT. Gjorde det sedan även ganska bra mot Midtjylland (0-0).

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 15/0

För Papagiannopolous gick det bättre mot Midtjylland (0-0), där han fick 4/6 (Ekstrabladet) och 7/10 (BT) i betyg, jämfört med hur det var mot Lugano (1-0) då BT där gav 5/10.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 5/4 nollor

Lite förvånande fick Johnsson stå i veckans bägge matcher: 1-0 mot Lugano, 0-0 mot Midtjylland. BT gav 6/10 i betyg till Johnsson i bägge matcherna, Ekstrabladet 4/6 för Midtjylland-matchen.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 10/0

3/6 i betyg hos Ekstrabladet för sin insats i tidiga seriefinalen mot FCK (0-0). BT skrev inför matchen att Andersson liknar ”ytterligare ett stort försäljningsobjekt” sett till sin fina tid i klubben.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 9/0

Kvar på bänken mot FCK (0-0).

Simon Tibbling, Bröndby – 10/1

Långtidsskadad.

Simon Hedlund, Bröndby – 15/1

Esbjergmatchen är bara att glömma och gå vidare för Hedlund. Förlust 1-3 och Hedlund fick 1/6 i betyg hos Ekstrabladet. Bröndby går mot en ny svag säsong då de redan ligger tio poäng bakom förstaplatsen.

Johan Larsson, Bröndby – 3/0

Startade mot Esbjerg (1-3), men i danska Canal 9 frågade de sig om han är fysiskt redo att vara en startspelare. Rundat vid ett mål och ser ut att vara långt ifrån sitt gamla jag. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 10/3 nollor

OK match av Rinne trots förlusten mot Nordsjälland (1-2). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 6/0

Lagkaptenen spelade 90 minuter mot Odense (2-1). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 8/10 hos BT (näst högst av alla i matchen).

William Eskelinen, Århus – 6/4 nollor

Inte tillbaka efter sin knäskada, men hoppas snart kunna spela igen.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 8/2

Inte med mot Lyngby (2-3) på grund av skada.

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 10/1

Ny bra start av Ahmedhodzic. 1-1 mot Sönderjyske och Ahmedhodzic fick 4/6 i betyg, näst högst av alla i matchen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 5/0

Skrev på nytt femårskontrakt, vilades mot Astana i CL, och svag startmatch i PL mot West Ham (0-2). De flesta brittiska medier gav svensken mellan 3-5 på en tiogradig skala i betyg.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Fortsatt långt ifrån speltid i A-laget, och spelar inte heller i U23-laget.

Emil Krafth, Newcastle – 5/0

Javier Manquillo valdes som högerback mot Brighton (0-0), så Krafth blev kvar på bänken.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 2/1 nollor

På bänken i ligan (0-0 mot Brentford). Chans till speltid på tisdagen när Swansea har ligacupen mot Watford.

Kristoffer Peterson, Swansea – 4/1

Åter utanför matchtruppen (0-0 mot Brentford). Tränaren Steve Cooper sa att det beror på ett par saker, där det främst är att Peterson missade en del av försäsongen och framför allt att han lär sig hur Championship fungerar. ”Han är inte långt ifrån att vara redo”, la Cooper till.

Pontus Jansson, Brentford – 8/0

90 minuter mot Stoke (0-0). Höll på att ge bort ett mål sent i matchen med en nonchalant pass nära eget straffområde, men Brentfords målvakt kunde rädda upp situationen.

Niclas Eliasson, Bristol City – 7/0

Hoppade in sista halvtimmen mot Swansea (0-0). Ett fint inhopp, 7/10 i betyg hos Bristol Post som kommenterade att det var svårt att förstå varför ”den magiska kantspelaren” inte startade. Fixade en sen utvisning för motståndarna när han blev tacklad av Jake Bidwell, som blir avstängd i tre matcher.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 3/0

Startade igen, men byttes ut efter en timme i underläge mot Preston (0-1). Hade, precis som senast, svårt att komma in i matchen och fick 5/10 i betyg i Birmingham Mail, lägst i laget.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 0/0

Fortsatt petad från matchtruppen.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 25/2

Högerbacken blev utbytt i halvtid när Sanfreece Hiroshima blev utslaget av Oita Trinita i Emperors Cup efter straffar.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 20/0

Mittfältaren var utanför truppen när Forge FC kryssade mot Wanderers förra onsdagen. För alltomhif.se berättade den tidigare HIF-spelaren att han nyligen fick en smäll mot huvudet och därmed inte kunde spela. Han sa också att han inte är särskilt sugen på att vända hem till Sverige.

Simon Adjei, York9 FC, 24/6

Anfallaren spelade 90 minuter när York9 vann mot Edmonton med 3-1.

KROATIEN

Jiloan Hamad, HNK Gorica – 5/1

Hamad blev utbytt i den 70:e minuten när HNK Gorica föll med 2-0 mot Slaven Belupo. Nyligen meddelade den tidigare pajen-spelaren att hans landslagsbyte till Irak är helt klart. I veckan blev han således uttagen till Iraks VM-kvalmatcher mot Hongkong och Kambodja i oktober, enligt HNK Gorica.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 11/2

Larsson spelade hela matchen när Feyenoord kryssade mot Emmen (3-3). I torsdags blev han utbytt efter 78 minuter i 1-0-förlusten mot Glasgow Rangers i Europa League.

Simon Gustafson, Utrecht – 8/2

Mittfältaren spelade hela matchen i Utrechts kryss mot Heerenveen (1-1).

Sebastian Holmén, Willem II – 5/0

Mittbacken spelade 90 minuter när Willem II höll nollan och vann mot VVV-Venlo med 1-0.



Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 0/0

Anfallaren fick inte debutera den här veckan heller då han blev kvar på bänken i vinsten mot Zwolle.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 5/1

Mittfältaren var tillbaka i Groningens startelva och tackade för förtroendet genom att svara för ett mål i 2-0-segern mot Zwolle.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 4/0

Är skadad och var utanför truppen när Groningen vann mot Zwolle.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen – 7/2

Dresevic spelade 90 minuter när Heerenveen och Willem II kryssade (1-1).

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 2/0

Anfallaren var utanför truppen i Ado den Haags 1-0-förlust mot AZ Alkmaar.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 0/0

Fick debutera för sin nya klubb då han startade - och spelade 85 minuter innan han byttes ut - i 4-2-förlusten mot Vitesse.

NORGE

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) – 17/1

Mittbacken spelade hela matchen när Haugesund spelade 0-0 mot Brann. Haugesund ligger på åttonde plats i ligan.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 20/4

Efter två raka matcher utan speltid fick 27-åringen 90 minuter i benen när Kristiansund kryssade mot Lillestrøm.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm – 20/5

Mittfältaren gjorde comeback efter skadefrånvaro då han i den 87:e minuten hoppade in i 1-1-matchen mot Kristiansund.

Andreas Linde, Molde – 10/4

Målvakten har varit långtidsskadad och hade missat elva matcher inför mötet med Stabæk. Men nu är skadehelvetet slut. I 2-1-segern var han tillbaka i truppen, även om han satt på bänken i 90 minuter.

Mattias Moström, Molde – 17/2

Veteranen var utanför truppen för andra matchen i rad när Molde besegrade Stabæk med 3-0.

Marcus Sandberg, Stabæk – 22/5 nollor

Målvakten stod mellan stolparna när Stabæk förlorade mot Molde med 2-1.

Erik Israelsson, Vålerenga – 7/0

Israelsson blev kvar på bänken när Vålerenga förlorade mot Viking med 4-0.



Pontus Silfwer, Mjøndalen – 6/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Mjøndalen förlorade mot Rosenborg (2-1).

Jacob Bergström, Mjøndalen – 3/0

Anfallaren hoppade in med halvtimmen kvar att spela i 2-1-förlusten mot Rosenborg.

Eric Smith, Tromsø (Utlånad från Gent) - 1/0

Den tidigare HBK- och IFK Norrköping-mittfältaren spelade 90 minuter när Tromsø förlorade med 1-0 mot Strømsgodset.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 3/0

Backen var utanför truppen när Borec Veles kryssade mot Rabotnicki (1-1).

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 12/1

Den gångna veckan var tung för Krasnodar. I torsdags förlorade laget med hela 5-0 mot Basel i Europa League och i helgen blev det nederlag mot CSKA Moskva (3-2). Olsson startade i båda matcherna. I mötet med Basel blev han utbytt efter en timme medan han mot CSKA spelade 90 minuter.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat, men i början av juli berättade Krasnodars tränare Murad Musajev att den offensive kuggen blir borta året ut.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 10/2

Berg fick hoppa in med dryga 20 minuter kvar i Europa League-mötet med Basel i torsdags, som Krasnodar förlorade med 5-0. I helgens möte med CSKA var han också på bänken, men fick hoppa in i paus. Då bröt han äntligen en lång, lång måltorka. 12 minuter efter inhoppet gjorde han sin första fullträff för klubben och bara något minut senare gjorde han även sitt andra mål i matchen och i Krasnodar. Dessvärre för Berg blev det förlust för Krasnodar med 3-2.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 1/0

Mittbacken blev kvar på bänken när Rostov förlorade med 2-1 mot FK Tombov.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 5/1

Larsson fick hoppa in med 20 minuter kvar i Spartaks 1-0-förlust mot Ufa.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 0/0

Mittbacken fick se Rubin Kazans 5-0-förlust mot Zenit från bänken. 24-åringen har ännu inte fått debutera för sin nya klubb.

Filip Rogic, FC Orenburg – 1/1

Succé direkt för Rogic. Mittfältaren spelade från start i mötet med Lokomotiv Moskva och vid 2-0-underläge höll han sig framme och reducerade till 2-1. Målet räckte dock inte för Orenburg skulle vända matchen. Lokomotiv vann med 3-2.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 0/0

Mittfältaren fick sitt på bänken när Dynamo Moskva förlorade med 3-2 mot PFK Sotji.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 2/1

Carlos Strandberg har presenterat sig i saudiska Al-Hazem. I mötet med Al-Nassr gjorde anfallaren matchens enda mål i den 16:e minuten.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 7/1

I torsdags fick Gerndt följa Luganos 1-0-förlust mot FC Köpenhamn från sidlinjen. I helgen fick han hoppa in i slutet av matchen mot Luzern, som slutade 1-1.



Mattias Andersson, Sion – 2/0

Backen var utanför truppen när Sion vann mot Neuchatel Xamax med 3-1. Andersson ådrog sig en skada i mitten av augusti.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 1/0

Bergström spelade varken i 5-0-krossen mot Krasnodar i Europa League eller i 1-1-matchen mot Young Boys.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 21/4

Fortsatt skadad.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 19/2

Spelade hela matchen när Mariehamn föll med 1-0 mot serieledaren KuPS på hemmaplan i söndags.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 15/1

Spelade 90 minuter för andra matchen i rad när Mariehamn föll mot KuPS.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 31/3

Forwarden missade matchen mot KuPS på grund av skada.

Erik Törnros, FC Lahti – 19/3

Forwarden startade i 2-1-segern över VPS i fredags. Blev utbytt i den 75:e minuten.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 9/0

Tvöroyris dåliga trend håller i sig. I söndags förlorade man med 4-1 hemma mot NSI. Då spelade Fagerberg hela matchen.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 0/0

Återigen utanför truppen när Amiens spelade mot Metz i lördags. Har fortsatt inte varit en del av någon matchtrupp sedan han anslöt efter lånet till AIK under våren.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader, enligt Rennes officiella hemsida.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 2/0

Lämnade nyligen Stockholmsklubben Vallentuna och division 3 för spel i Gibraltar. Startade när Europa Point FC föll med 3-0 mot Glacis United i söndags, men blev utbytt innan paus - kort efter att hans lag åkt på ett rött kort.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 4/0

Högerbacken spelade hela matchen när Panathinaikos kryssade (1-1) hemma mot Olympiakos i söndags.

Niklas Hult, AEK Aten – 3/0

Vänsterbacken hoppade in i den 84:e minuten i 1-0-segern över Panetolikos i lördags.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Var inte med i truppen när Paok kryssade mot Aris (2-2) i söndags.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 0/0

Utanför truppen i förlusten mot AEK.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 4/0

Forwarden hoppade in i den 89:e minuten i 1-0-förlusten mot AEK.

Daniel Larsson, Aris – 8/0

Larsson hoppade in i den 65:e minuten när Aris kryssade (2-2) mot Paok.

Daniel Sundgren, Aris – 8/0

Fortsätter vara given till höger i backlinjen i hans nya klubblag. Spelade hela matchen mot Paok. Varnades i 86:e minuten.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 28/0

Mittbacken spelade hela matchen när Valur kryssade (2-2) borta mot nästjumbon Grindavik.

Marcus Johansson, IA – 24/0

Spelade hela matchen när IA kryssade borta mot HK i söndags.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Var inte med i truppen till helgens ligamatch heller. Har fortfarande inte debuterat för sin nya klubb.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 3/0

Stod mellan stolparna när Cagliari slog Genoa med 3-1 i fredags.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Atalanta) – 5/0

19-åringen spelade hela matchen i 2-0-förlusten mot Lazio i söndags. Blev varnad i den 24:a minuten.

Riccardo Gagliolo, Parma – 4/0

Svensk-italienaren satt på bänken när Parma förlorade med 2-0 borta mot Lazio.

Albin Ekdal, Sampdoria – 5/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria tog sin första Serie A-seger för säsongen, hemma mot Torino (1-0).

Mattias Svanberg, Bologna – 1/0

Satt återigen på bänken under hela matchen när Bologna föll med 2-1 hemma mot Roma i helgen.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 4/0

Mittfältaren fortsätter att få chansen från start. I helgen blev det dock förlust med 1-0 hemma mot Brescia. Sema byttes ut i den 85:e minuten.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 0/0

Mittfältaren satt på bänken och fick inte hoppa in när Pescara spelade 1-1 hemma mot Virtus Entella i Serie B i lördags.

Samuel Gustafson, Cremonese – 0/0

Mittfältaren fanns inte med i truppen när Cremonese slog Crotone med 2-1 i lördags.

Samuel Armenteros, Benevento – 3/1

Forwarden var i helgen tillbaka i truppen efter skada och blev inbytt i den 81:a minuten hemma mot Cosenza. Då satte han matchens enda mål i den 93:e minuten och blev stor hjälte.

Marcus Rohdén, Frosinone – 0/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Frosinone kryssade (1-1) hemma mot Venezia i Serie B i fredags.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 4/1

Helander fick, efter ett par matcher på bänken, i förra veckan äntligen speltid. Svensken gjorde 90 minuter på planen mot Feyenoord (1-0-seger) i Europa League-gruppspelet och fick lika många minuter i helgens 4-0-seger mot St. Johnstone i ligan. Helander fick efter segern mot Feyenoord frågor om hur han upplevt första tiden i Rangers med en hel del matcher på bänken och sa då bland annat så här till The Scottish Sun: ”Jag visste att det skulle vara konkurrens när jag kom hit. Folk kommer alltid att döma dig som en ny spelare. Det är viktigt att göra det du har blivit tillsagd och fortsätta göra det du är bra på. Laget har spelat bra, så det har varit svårt att komma in och spela regelbundet. Killarna som spelat har verkligen gjort det bra. Jag var förberedd på att inte starta direkt, då det alltid är svårt att komma till en ny klubb. Det är frustrerande, men jag är en tyst spelare. Jag hoppas nu spela varje match. Jag var heller inte orolig. Jag försökte bara att göra det så bra jag kunde på träning och väntade på min chans”. Rangers är på andraplats i ligaspelet.

Melker Hallberg, Hibernian – 2/0

Hallberg gjorde i helgen andra raka matchen från start för nya klubben Hibernian och var på planen i 77 minuter när laget tappade 1-0-ledning till 2-1-förlust mot Hearts. Hibernian är därmed nu nästjumbo i den skotska högstaligan. Hallberg gjorde inför matchen en intervju med Edinburgh News och fick då bland annat berätta om alla länder han spelat i, däribland Italien: ”Jag har varit runt på ett par platser, men jag har lärt mig mycket på varje ställe om vad som behövs för att bli så bra som möjligt och det har även hjälpt mig i min utveckling till att bli så bra som möjligt. Nya upplevelser bidrar alltid med lärdomar. Jag kände mig redo att flytta till Italien som 18-åring, även om det är en stor flytt. Det var ett stort steg med kvalitetsspelare i en kvalitetsliga. Det var ärligt talat fantastiskt att spela mot spelare som till exempel Higuain och Eto’o. Det är jättebra spelare, men när du är på planen vill du bara göra det bra för ditt lag. Hallberg berättade även, i intervjun, att han inte ångrar flytten till Udinese, även om det inte blev så mycket speltid: ”Det var en för stor möjlighet att missa. Kanske går det att säga nu att det var för tidigt, men jag skulle säga att jag fick erfarenhet. Jag lärde mig från spelare jag spelade med och mot och om allt annat i livet”.

Osman Sow, Kilmarnock (utlånad från Dundee United) – 1/0

Sow blev nyligen utlånad från Dundee United till Kilmarnock och fick i helgen hoppa in för andra matchen i följd i 3-1-förlusten mot Celtic i skotska högstaligan. Sow fick den här gången elva minuter på planen och ordnade en straff till Kilmarnock sedan Scott Brown rev ner honom i straffområdet. Däremot brände lagkamraten Alan Power straffsparken. Kilmarnock är sjua i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 0/0

John Guidetti har ännu inte fått speltid i år i La Liga. Anfallaren var i helgen utanför lagets matchtrupp för tredje matchen i följd i 2-0-förlusten mot Athletic. Det var Alavés fjärde raka match utan seger i La Liga.



Alexander Isak, Real Sociedad – 5/1

Alexander Isak fick i helgen äntligen göra sitt första mål i La Liga. Anfallaren, som spelade från start i förra matchen mot Atlético Madrid, fick den här gången börja på bänken mot Espanyol, men hoppade in i andra halvlek och gjorde ett mål i 3-1-segern. Konkurrenten Willian José gjorde matchens första två mål. Flera spanska tidningar gav efteråt svensken lovord. Diario Vasco jämförde, precis som Mundo Deportivo, Isak med en gasell, samtidigt som Mundo Deportivo även kallade Isak för ”ett fullblod”. Isak gjorde inför matchen även en intervju med spanska tidningen Marca och bekräftade då bland annat att Real Madrid var intresserat av honom när han lämnade AIK för spel i Borussia Dortmund: ”Ja, när jag spelade i Stockholm hade jag flera alternativ och Real Madrid var ett av dem. Jag pratade med flera klubbar och valde Dortmund och det är det viktiga. Men det är sant att jag, sedan jag var barn, har sett den här ligan som den bästa i världen och att det var min dröm att få spela här en dag. Jag är glad över det nu”. Real Sociedad har tio poäng efter fem matcher och är på fjärdeplats i La Liga.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 10/0

Jönsson hoppade i helgen in i den 64:e minuten i 1-0-segern mot Chainat i thailändska högstaligan. Nu är Buriram åter tillbaka i serieledning i ligatabellen. Däremot föll laget även i förra veckan med 2-1 mot Ratchaburi i FA-cupsemifinalen, vilket gör att laget alltså inte får spela cupfinal.

Niran Hansson, Chonburi FC – 8/0

Hansson har under den här säsongen fått ont om speltid. Förra helgen blev det 90 minuter på bänken i 2-0-förlusten mot Ratchaburi och under senaste veckan spelade Chonburi inte någon match. Chonburi är elva i ligatabellen.

Elias Dolah, Port MTI FC – 26/2

Dolah är ordinarie i Port och kom i förra veckan till spel i två matcher. Svensken spelade först från start i FA-cupsemifinalen mot Bangkok United och fick fira seger och avancemang till final efter straffläggning. Matchen var mållös efter full tid och efter förlängning och sedan satte Dolah en straff i straffavgörandet som slutade med 5-4-seger. Nu ställs Port, den 2 november, mot Ratchaburi i cupfinalen. Dolah gjorde även i helgen 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Chiangmai i ligaspelet. Dessutom blev backen i den 63:e minuten varnad. Port är trea i ligatabellen.



Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan blev i vintras utlånad från Chiangrai till Chiangmai över den här säsongen. Trots det har målvakten fått ont om speltid, endast en match i år i den thailändska högstaligan. I helgen var han åter utanför lagets matchtrupp i 2-0-förlusten mot Port i den thailändska högstaligan. Chiangmai är sist i tabellen.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 4/0

Moberg Karlsson har det just nu tungt i Tjeckien. I helgen kom svensken inte till spel för tredje matchen i följd, då han var utanför lagets matchtrupp i derbyförlusten mot Slavia Prag med 3-0 i den tjeckiska högstaligan. Sparta är därmed nu sjua i ligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 5/0

Khalili gjorde i helgen åter 90 minuter på planen och fick äntligen fira säsongens första seger efter 3-0 mot Antalyaspor i den turkiska högstaligan. Därmed är nu Kasimpasa på 15:e-plats i ligatabellen.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 4/0

Efter två raka ligamatcher utan speltid fick svensken i helgen hoppa in med sex minuter kvar av bortamötet med Malatyaspor (1-1) i Süper Lig. Däremot kom han inte till spel mot Club Brügge (0-0) i Champions League-gruppspelet. Detta med anledning av att han inte blev uttagen i lagets CL-trupp. Galatasaray är på sjätteplats i den turkiska högstaligan.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 0/0

Bjärsmyr tillhörde förra säsongen Sivasspor och skrev nyligen på för ligakonkurrenten och Ankara-klubben Genclerbirligi. Mittbacken satt i helgen på bänken för andra ligamatchen i följd mot Alanyaspor (1-1). Genclerbirligi är jumbo i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 4/0

Wendt var i helgen tillbaka i lagets startelva efter sjukdom och gjorde 90 minuter på planen i lagets 2-1-seger mot Fortuna Düsseldorf på hemmaplan i tyska högstaligan. Mönchengladbach bröt därmed en lång svit utan seger på hemmaplan, då det här var första hemmasegern sedan den 26 januari i år, då laget vann med 2-0 mot Augsburg hemma i Bundesliga. Däremot satt Wendt på bänken i 90 minuter i förra veckans 4-0-förlust mot Wolfsberger i Europa League-gruppspelet. Mönchengladbach är nu på sjätteplats i Bundesliga-tabellen. Wendt sa efter matchen så här till Svenska Fans om vikten av att laget bröt negativa trenden på hemmaplan: ”Ja, gud. Den här var extremt betydelsefull. Givetvis. Vi har inte vunnit på ett tag på hemmaplan och vi åkte på en ordentlig propp i torsdags (mot Wolfsberger)”.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 0/0

Augustinsson var i fjol ordinarie i Bremen, men har i år missat lagets inledande matcher i Bundesliga på grund av skadeproblem. Bremen gav i september besked om att backen opererat sig och att han missar stora delar av höstsäsongen. Det innebär att han mest troligt missar resten av Sveriges EM-kval. Werder Bremen föll i helgen med 3-0 mot RB Leipzig på hemmaplan i Bundesliga. Laget är tia i ligan.



Robin Quaison, Mainz – 4/2

Quaison gjorde i helgen åter 90 minuter på planen och den här gången i lagets 2-1-förlust mot Schalke 04 i Bundesliga. Quaison berättade efteråt för Svenska Fans att han inte är nöjd med sin insats: ”Det var mycket kamp idag, men jag kunde ha gjort det bättre. Jag är inte nöjd med min insats”. Mainz är nästjumbo i ligatabellen.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 5/1

Forsberg kom i förra veckan till spel i en av två matcher. Svensken spelade från start i lagets 2-1-seger mot Benfica i Champions League, men satt sedan på bänken i 90 minuter i 3-0-segern mot Werder Bremen i Bundesliga. Leipzig-tränaren Julian Nagelsmann gav i helgen också en förklaring, enligt klubbens Twitter-konto, till varför Forsberg inte kom till spel mot Bremen: ”Emil Forsberg var på gott humör mot Benfica. Målet är att han ska kunna spela många matcher i följd, men vi får inte göra misstaget att spela honom i varje match nu. Vi måste väga det varje gång, så att han inte blir borta längre”.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 6/4

Andersson blev i helgen, för ovanlighetens skull, inte målskytt i Bundesliga. För första gången sedan i premiären lämnade han planen mållös efter 90 minuters spel i 2-0-förlusten mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Det var lagets tredje förlust på fem matcher den här säsongen och nu är Union Berlin på 14:e-plats i Bundesliga. Andersson var efteråt rejält besviken efter förlusten och sa bland annat så här till Svenska Fans: ”Det var en fruktansvärd match. Vi var alldeles för passiva, framför allt i första halvlek. Vi kom inte in i press och var aldrig nära bollen och hade långt till målet. Det var egentligen en mardröm för oss i första halvlek”.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 4/0

Gyökeres fick hoppa in i säsongens tre första ligamatcher, men satt i helgen på bänken i 90 minuter för fjärde ligamatchen i följd. Då kryssade St. Pauli till 1-1 mot Osnabrück i tyska andraligan. St. Pauli är på tiondeplats i ligatabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 2/0

Ohlsson lämnade nyligen IFK Göteborg för spel i St. Pauli och gjorde i helgen andra raka matchen från start mot Osnabrück (1-1) i tyska andraligan. St. Pauli är på tiondeplats i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 5/0

Mikael Ishak är skadad och var i helgen utanför Nürnbergs matchtrupp för andra matchen i följd mot Karlsruher (1-1) i tyska andraligan. Nürnberg ramlade i fjol ur Bundesliga och är nu, efter tre raka kryss, på tolfteplats i 2. Bundesliga.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 8/0

Wahlqvist är ordinarie i Dresden och gjorde i helgen åter 90 minuter i lagets 2-1-seger mot Jahn Regensburg i tyska andraligan. Wahlqvist imponerade och gjorde dessutom årets första assist i ligaspelet. Dresden är nu elva i ligatabellen.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 5/2

Jeremejeff gjorde i helgen femte raka matchen från start och spelade i 82 minuter i lagets 2-1-seger mot Jahn Regensburg på hemmaplan i tyska andraligan. Därmed är Dresden nu på elfteplats i ligatabellen.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 5/1

Hrgota gjorde i helgen tredje raka starten i tyska andraligan. Svensken gjorde 74 minuter på planen när Greuther Fürth föll mot Stuttgart med 2-1 på bortaplan. Det var lagets andra förlust i år i ligaspelet. Greuther Fürth är sexa i tyska andraligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 6/1

Nilsson lämnade i sommar Elfsborg för spel med Arminia Bielefeld i tyska andraligan och fick en flygande start på äventyret i Tyskland med mål direkt i debuten mot Erzebirge Aue. I helgen gjorde han femte raka starten i 5-2-segern mot Wehen Wiesbaden och spelade hela matchen. Bielefeld är, efter sju omgångar, fortsatt obesegrat och trea i den tyska andraligan. Nilsson sa bland annat så här under en presskonferens inför matchen om målsättningen inför säsongen: ”Jag tycker att vi hör hemma i toppen. Vi har ett väldigt bra lag med väldigt bra spelare. Det är svårt att säga en placering, då det är första året för mig i 2. Bundesliga, men jag tycker att vi har ett riktigt bra lag som kan vara med där uppe”. Nilsson fick även en fråga om hur stort fotboll är i Sverige och sa då så här: ”I Sverige är fotboll såklart stort, men om du jämför med här i Bielefeld är det ingenting”. Lite komiskt var också att Nilsson under presskonferensen fick hela sex frågor om hur han hanterar språkbarriären i det nya landet, hur han bäst lär sig det tyska språket, hur lektionerna går och så vidare. De tyska journalisterna ville sannerligen vara säkra på att han ska lära sig tyska.



Emil Hansson, Hannover – 3/0

Efter tre raka inhopp fick Hansson i helgen sitta kvar på bänken i 90 minuter i 2-1-segern mot Holstein Kiel i tyska andraligan. Väntar ännu på att göra första starten i nya klubblaget. Hannover är på 13:e-plats i ligatabellen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 26/27

Ibrahimovic imponerade åter i helgen i MLS. Anfallaren stod för ett mål och en assist i lagets 2-1-seger mot Montreal Impact. Efteråt uttalade han sig åter om att han är bäst i ligan, då han sa så här i en intervju på Galaxys hemsida: ”Jag är ’MVP’ av ’MVP:s’”. Galaxy är därmed nu fyra i den västra divisionen med tre matcher kvar av säsongen och är därmed på väg att bli klart för slutspel.



Axel Sjöberg, Colorado – 8/0

Sjöberg var under inledningen av säsongen ordinarie, men har under senaste tiden fått ont om speltid och satt i helgen på bänken för andra matchen i följd i 3-2-segern mot Kansas i MLS. Senast svensken startade en match var i mitten av juni mot New Mexico United i US Open Cup. Colorado är nia i västra divisionen och kommer med största sannolikhet att missa slutspel.



Robin Jansson, Orlando City – 30/1

Jansson är ordinarie i Orlando och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Houston Dynamo. Det var lagets sjätte raka match utan seger. Orlando är tia i östra divisionen och lär med största sannolikhet missa slutspel.



Gustav Svensson, Seattle – 20/0

Svensson är ordinarie i Seattle och kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två ligamatcher. Först kryssade Seattle mot Dallas (0-0) och därefter blev det förlust mot D.C. United med 2-0. Seattle är tvåa i den västra divisionen och är därmed med största sannolikhet klart för slutspel.



Anton Tinnerholm, New York City – 32/1

Tinnerholm är ordinarie i New York City och kom i helgen åter till spel från start mot FC Dallas (1-1). Svensken stod för ett läckert inlägg till New Yorks mål, men fick lämna planen efter 23 minuter skadad, då han skallade ihop med en motståndare och fick en rejäl smäll. New York Citys tränare Dome Torrent kunde efteråt inte säga så mycket om backens skada, enbart att Tinnerholm ska undersökas vidare i New York och att han mådde bra efter matchen. Tinnerholm spelade först vidare i en dryg kvart efter smällen, men fick sedan bryta matchen. New York City toppar den östra divisionen och är redan klart för slutspel.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 31/7

Eriksson är ordinarie i San Jose och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i lagets tredje raka förlust, den här gången med 3-1 mot Atlanta United på bortaplan. San Jose är därmed nu på sjundeplats i den västra divisionen, vilket i dagsläget innebär slutspel. Däremot har laget endast bättre målskillnad än Portland som ligger utanför slutspel på åttondeplats i ligan.



Adam Lundqvist, Houston – 26/0

Lundqvist har i år varit ordinarie i Houston och spelade i helgen åter från start och i 90 minuter i 2-1-segern mot Robin Janssons Orlando City på hemmaplan. Houston är däremot på tiondeplats i den västra divisionen och kommer med största sannolikhet att missa slutspel.