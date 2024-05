SVENSKKOLLEN: Claesson "extremt frustrerad" - FCK:s tränare svarar

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

Johansson förklarar uppmärksammad öl-bjudning

Högt säsongsbetyg för Augustinsson

MLS-svensk målskytt - första gången på nära två år

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 27/8



Säsongen är färdigspelad för Antonssons lag, som slutade på sjunde plats i A-Leagues grundserie.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 41/9

30-åringen avslutade säsongen med 90 minuter i 3-2-segern över Standard Liège. Mechelen slutade tvåa i Europakvalserien och får således fokusera på de inhemska tävlingarna nästa säsong.

Gustaf Nilsson, Union SG - 49/16

Anfallaren fastställde slutresultatet till 2-0 på straff mot Genk. Det räckte inte för ligatiteln, eftersom Club Brügge spelade oavgjort i sin match och vann mästerskapsserien en poäng före Union SG. Ett bittert slut för Brysselklubben, som slutade tvåa för tredje året i följd.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1 nolla

22-åringen saknades i truppen senast.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 32/0



Anderlecht hade en möjlighet på ligatiteln inför slutomgången men förlorade med 1-3 mot Royal Antwerp och slutade tabelltrea, fyra poäng bakom Club Brügge. Anderlecht vann bara en av de fem avslutande matcherna men Augustinsson har fått en nystart i klubben. Sajten Walfoot.be delade ut det fina säsongsbetyget 7,5/10 till vänsterbacken, som uppges vara i förhandling om en permanent övergång.

“Själva definitionen av professionalism”, lyder en del av omdömet och Augustinsson beskrivs som säsongens kanske mest jämna Anderlecht-spelare.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 29/5

21-åringen byttes ut efter en timme mot Anderlecht. Tidningen Gazet van Antwerpen gav yttern låga 4/10 i betyg. Hans lag slutade sist i mästerskapsserien.

Momodou Sonko, KAA Gent - 8/0

Vänsteryttern byttes in i den 82:a minuten och assisterade till 2-0-målet mot Sint-Truiden. Gent vann Europakvalserien och ska spela playoff mot Cercle Brügge om en kvalplats till Europa Conference League.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 41/0

Den cypriotiska ligan är färdigspelad. Aris slutade på fjärde plats.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 48/8

Den cypriotiska ligan är färdigspelad. Aris slutade på fjärde plats.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 25/7

Den cypriotiska ligan är färdigspelad. Aris slutade på fjärde plats.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Den cypriotiska ligan är färdigspelad. AEL slutade tabelltvåa i nedflyttningsserien.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 36/16

Den cypriotiska ligan är färdigspelad. Pafos slutade femma i mästerskapsserien.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 20/1

Den cypriotiska ligan är färdigspelad. Omonia slutade tabelltrea.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 33/7 nollor



Stod i mål när Randers vann säsongsavslutningen mot Vejle (1-0). De vann nedflyttningsserien och ska möta FC Köpenhamn om plats till ECL-kvalet i sommar.

Hugo Andersson, Randers FC - 19/1

25-åringen hoppade in i halvtid mot Vejle.

John Björkengren, Randers FC - 29/2

Mittfältaren spelade hela matchen senast och drog på sig en varning.

Noah Shamoun, Randers FC - 4/0

Anfallaren har stått över de senaste matcherna på grund av en skada.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 8/0

22-åringen bänkades senast.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 36/10

Högeryttern rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 40/7

32-åringen var sjuk och missade 2-3-förlusten mot AGF, som gjorde att FCK försvann från titelstriden. Lagkaptenen inledde sedan mot Nordsjælland och gjorde FCK:s mål i 1-1-matchen. Starten var bara hans tredje i mästerskapsserien.

“Det har varit extremt frustrerade att inte vara med mer i den här perioden som är så viktig för laget och klubben. Särskilt när jag har varit en så viktig spelare sedan jag kom hit”, säger Claesson enligt sajten Bold.dk.

Chefstränaren Jacob Neestrup medger att det varit svårt att sätta en lagspelare som Claesson på bänken. Han har dock svårt att svara på varför nyckelspelaren hamnat där.

“Så är det att vara spelare i FC Köpenhamn, och det är oavsett erfarenhet. Jag vet inte vad jag ska säga. Hade jag spelat med Claesson så hade ni inte förstått varför Cornelius (Andreas) inte spelat", säger Neestrup enligt Ekstra Bladet och fortsätter:

“Nu spelar jag med Orri (Oskarsson) och det tycker alla är helt rätt nu - men ni tyckte att det var fullständigt hjärndött för sex veckor sedan. Det är dessa val som ska göras”.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 38/6

Anfallaren byttes in i halvtid mot AGF och sedan i slutminuterna under mot Nordsjælland. Fjolårsmästaren FCK slutade trea och möter Randers i playoff om en Europaplats.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 10/0

Wingbacken hoppade in i halvtid när Midtjylland spelade 3-3 mot Silkeborg. Poängen räckte för att laget skulle gå om Brøndby på mållinjen och vinna mästerskapet. 27-åringen fick betyget 4/6 i tidningen B.T. efteråt. Mästerskapstiteln var Anderssons andra i Midtjylland.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

28-åringen har återhämtat sig så pass väl efter att drabbats av blodproppar i hjärnan i februari, att han kunde se avslutningsmatchen på plats. Till publikens stora jubel kördes mittfältaren in med pokalen i samband med prisutdelningen. Olsson är förhoppningsfull om att återvända till elitfotbollen och beskriver att han mår “superbra” i en intervju med Aftonbladet.

“Det var en vibe som jag har saknat, att få se lite fotboll live och se vårt lag som jag spelar i och alla som jag känner så bra. Att sedan få höra supportrarna som sjunger om mig och om laget och att vi kunde vända och göra det till en guldmatch och klara det var fantastiskt. Det var fantastiskt att vara där”, säger Olsson till tidningen.

Eric Kahl, AGF Århus - 39/1

Wingbacken var avstängd mot FCK men spelade 71 minuter när AGF förstörde Brøndbys guldfest och vann med 3-2. Kahl fick betyget 3/6 i B.T. Århus slutade tabellfemma.

Felix Beijmo, AGF Århus - 34/5

26-åringen spelade 90 i båda matcherna förra veckan och varnades i bägge. Försvararen fick betyget fyra i B.T. efter den senare. Beijmo blev utsedd till “årets fajter” i AGF, ett pris som delas ut av klubbens tränarstab och sportsliga ledning.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 49/4

Den nyblivne A-landslagsmannen spelade hela matchen mot FC Köpenhamn. 1-1-resultatet innebar att Nordsjælland slutade fyra och missar Europaspel.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 32/12

22-åringen spelade 66 minuter senast. Anfallaren åstadkom tre mål på fem matcher efter knäskadan som höll honom borta i flera månader.

“Det är skönt att vara tillbaka. Det var riktigt skit att bli skadad på det sättet. Jag blev tacklad, vred om knät och kunde inte göra något. Jag hade verkligen sett fram mot våren, och jag var en viktig spelare i laget”, säger Nygren enligt tidningen Sjællandske Nyheder.

Rami Al Hajj, OB Odense - 32/4

Mittfältaren hoppade in i den 72:a minuten mot 1-2-förlusten mot Viborg. OB slutade näst sist och får spela i andradivisionen för första gången på 26 år.

Filip Helander, OB Odense - 23/1

30-åringen bänkades mot Viborg. Efter nedflyttningen stod det klart att den tidigare lagkaptenen lämnar OB i samband med att kontraktet går ut.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 13/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Midtjylland och fick betyget 3/6 av B.T. Silkeborg slutade sist i mästerskapsserien.

Gustav Granath, Vejle BK - 0/0

27-åringen saknades mot Randers. Vejle slutade trea i nedflyttningsserien.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 27/1

29-åringen var tillbaka efter sin skadefrånvaro och hoppade in under slutminuterna i FA-cupfinalen mot Manchester City (2-1). Titeln var mittbackens andra i Man United, efter ligacupsegern förra säsongen.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 37/9



Premier League är färdigspelad. Forest slutade på 17:e plats i tabellen.

Emil Krafth, Newcastle United - 29/0

Premier League är färdigspelad. Newcastle slutade tabellsjua.

Alexander Isak, Newcastle United - 39/25

Premier League är färdigspelad. Newcastle slutade tabellsjua.

Robin Olsen, Aston Villa - 10/2 nollor

Premier League är färdigspelad. Aston Villa slutade tabellfyra.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 39/8

Premier League är färdigspelad. Spurs slutade tabellfemma.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 9/0

Premier League är färdigspelad. Burnley slutade näst sist i tabellen.

Ken Sema, Watford - 31/1

The Championship är avslutad. Watford slutade på 15:e plats i tabellen.

Viktor Johansson, Rotherham - 46/5 nollor



The Championship är avslutad. Rotherham slutade sist. Målvakten kommer representera Stoke City nästa säsong, och inför Rotherhams sista ligamatch valde Johansson att betala för 600 öl till lagets fans på en supporterpub. Detta för att visa dem tacksamhet efter knappt fyra år i klubben.

I en intervju med Stoke Sentinel förklarar han gesten:

“Jag hade ett jättebra snack med mina representanter och min pappa. Min pappa serverade öl på en av pubarna i Rotherham och han blev - inte legendar riktigt, men han älskade alla. Han älskade att komma över och vara i barerna. Vi tänkte bara göra något trevligt för supportrarna efter all stöttning som de har gett mig och min familj. Det var trevligt”, säger Johansson enligt tidningen.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 25/4 nollor

The Championship är avslutad. Blackburn slutade på 19:e plats.

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) 25/1

The Championship är avslutad. Blackburn slutade på 19:e plats.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 15/2

Mittbacken spelade hela matchen när tabelljumbon förlorade mot KuPS med 1-4.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 13/7

24-åringen fick 90 minuter och spelade fram till ledningsmålet i 1-1-matchen mot Gnistan. IFK är tabellsjua i en haltande tabell.

Mathias Nilsson, IF Gnistan (utlånad från Malmö FF) - 7/0 nollor

Mot IFK Mariehamn bänkades 24-åringen för andra matchen i rad. Gnistan är åtta i Veikkausliiga.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 35/1

Lille slutade fyra i Ligue 1 och får kvala till Champions League nästa säsong.

Amin Sarr, Lyon - 0/0

Forwarden är tillbaka efter lån hos Wolfsburg. Att Sarr lämnar den tyska klubben blev officiellt nyligen.

Joel Asoro, Metz - 21/2

Metz slutade på en kvalplats i Ligue 1 men Asoro kommer inte få spela i kvalet på grund av att han inte visat sig tillräckligt hängiven, enligt tränaren Laszlo Bölöni. Det har L’Equipe rapporterat.

Sebastian Ring, Amiens - 20/0

Amiens slutade åtta i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 11/1

Amiens slutade åtta i Ligue 2.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 24/7

Bordeaux slutade tolva i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 12/1

Backen spelade hela matchen mot NSI (2-2) i helgen. B36 ligger femma i ligan.

Adi Terzic, NSI Runavik - 12/1

Backen klev av redan i 42:a minuten mot B36 (2-2) i helgen. NSI ligger fyra i ligan.

Konrad Gustafsson, NSI Runavik - 6/0

Mittfältaren är tillbaka från skada och hoppade in i 42:a minuten mot B36.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 12/0

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Fortsatt utanför lagets matchtrupper. Hatta ligger sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 16/0

Europa Point slutade fyra i ”mästerskapsserien”.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 24/16

Europa Point slutade fyra i ”mästerskapsserien”.

Johan Andersson, Europa Point FC - 22/4

Europa Point slutade fyra i ”mästerskapsserien”.

Filip Tronet, Europa Point FC - 10/2

Europa Point slutade fyra i ”mästerskapsserien”.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 46/7

AEK slutade tvåa i mästerskapsserien.

August Erlingmark, Atromitos - 24/0

Atromitos slutade femma i "nedflyttningsserien" och höll sig därmed kvar i högstaligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 17/8

Forwarden satt på bänken i cupfinalen mot Aris (1-0-seger) i helgen. Panathinaikos slutade annars fyra i mästerskapsserien.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Var inte med i truppen till cupfinalen mot Panathinaikos. Aris slutade annars femma i mästerskapsserien.

Emil Bergström, Panserraikos - 30/1

Panserraikos slutade etta i "nedflyttningsserien" och höll därmed sig kvar i högstaligan.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 5/0

Ytterbacken missade den gångna veckans matcher. St Patrick’s Athletic ligger sjua i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 12/0

Mittbacken spelade hela matchen mot IA (1-0-seger) i helgen. Vikingur leder ligan.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0.

William Eskelinen, Vestri - 9/2

Målvakten stod mellan stolparna mot KR (2-2) i helgen, och drog på sig ett gult kort. Vestri ligger tia i ligan.

Johannes Selvén, Vestri (utlånad från Odense) - 6/0

Offensive 20-åringen hoppade in i minut 81 mot KR.

Johannes Vall, IA - 9/1

Backen spelade hela matchen mot Vikingur (1-0-förlust) i helgen. IA ligger åtta i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 40/0

Högerbacken missade slutskedet av säsongen på grund av en lårskada. Maccabi Haifa slutade tvåa i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 34/0

Laget spelade två matcher under den gångna veckan, mot Bayer Leverkusen (3-0-seger i Europa League-finalen) och mot Torino (3-0-seger i ligan). Hien spelade hela finalen och hoppade sedan in i 62:a minuten mot Torino. Atalanta ligger fyra i Serie A och har säkrat en Champions League-plats.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 31/1

Högerbacken är tillbaka efter skada och spelade 63 minuter mot Torino.

Jens Cajuste, Napoli - 35/0

Mittfältaren spelade 65 minuter mot Lecce (0-0) i ligaavslutningen. Napoli slutade tia i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 8/0

Ytterforwarden fick göra efterlängtad comeback mot Genoa (2-0-förlust) i ligaavslutningen i fredags. I den 70:e minuten hoppade han in. Därmed fick han speltid för första gången sedan den 23 februari. Karlsson har varit skadad i flera omgångar den här säsongen men också suttit i frysboxen den senaste tiden. Bologna slutade femma i Serie A och är klart för Champions League.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren har inte gjort debut för sin nya klubb än.

Pontus Almqvist, Lecce - 31/2

Forwarden spelade 55 minuter i ligaavslutningen mot Napoli (0-0). Lecce slutade på plats 14 i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 0/0

Unge talangen har inte gjort debut för sin nya klubb än. Han var utanför truppen i helgen. Frosinone slutade på plats 18 i Serie A och ramlade ner till andradivisionen.

Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

Lecco slutade sist i Serie B och är klart för nedflyttning till Serie C.

Riccardo Gagliolo, Ascoli - 1/0

Ascoli slutade tredje sist i Serie B och är klart för nedflyttning till Serie C.

Alexander Jallow, Brescia - 24/2

Brescia tog en kvalplats upp till Serie A men föll där. Jallows avtal med klubben har nu förlängts till sommaren 2026, meddelar Brescia.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 15/2

Mittfältaren är tillbaka efter skada och hoppade in i 64:e minuten mot serieledaren Machida Zelvia (2-1-förlust) i helgen. Urawa Red Diamonds ligger sexa i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 11/0

Mittbacken spelade först 90 minuter när Forge tog sig vidare i det inhemska cupspelet genom att besegra Montréal med 2-1 på bortaplan (3-2 totalt). Det blev sedan 90 nya minuter när Forge gästade tabellettan Atlético Ottawa i ligaspelet. Denna gång blev det dock en 0-3-förlust för Forge, som har sju poäng upp till just Atlético Ottawa som har en match mer spelad.

KAZAKSTAN

Benjamin Hjertstrand, FC Zhenis – 5/0

Blev kvar på bänken när Zhenis besegrade Tobol Kostanay med 2-0 i ligacupen.

KOSOVO

Valmir Berisha, Liria Prizren 8/1

Anfallaren saknades i matchtruppen när Liria under helgen summerade ligasäsongen genom att förlora med 1-5 mot Llapi. Det står sedan en lång tid tillbaka att Liria trillar ur högstaligan efter att ha skrapat ihop blott 14 poäng under säsongen.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 23/4

Spelade hela matchen när Istra föll med 0-2 mot Gorica i den sista omgången. Istra har sedan tidigare säkrat kontraktet med god marginal till tabelljumbon Rudes.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Saknades i matchtruppen i 2-0-segern mot Istra. Yttern har fått sparsamt med speltid under säsongen och hans avtal med Gorica löper ut den 31 maj.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 21/5

AZ slutade fyra i Eredivisie och har inte spelat någon match sedan den senaste svenskkollen.

Casper Widell, Excelsior - 33/1

Samtidigt som många andra lag har gått på sommarledighet har Excelsior fått rikta in sig på ett ångestladdat kvalspel för att rädda kontraktet. Laget klarade det första hindret när man slog ut Ado Den Haag med sammanlagt 9-2 över två möten.

För Widells del blev det ingen speltid i det första mötet innan han byttes in med 25 minuter kvar i returen. Härnäst väntar ett avgörande dubbelmöte med NAC Breda.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 26/3

Yttern saknades i matchtrupperna mot Ado Den Haag på grund av en skada. Excelsior tog sig vidare efter två möten och ställs nu mot NAC Breda i ett avgörande dubbelmöte för att rädda kontraktet.

Richie Omorowa, Excelsior - 22/2

Blev kvar på bänken i det första mötet och byttes sedan in efter 78 minuters spel när Excelsior besegrade Ado Den Haag med 9-2 över två möten. Nu väntar ett dubbelmöte med NAC Breda där ett Eredivisie-kontrakt ligger i potten.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 35/7

Den säkrade niondeplatsen innebar att Go Ahead Eagles gick in i kval-slutspelet där vinnaren kniper en kvalplats till Europa League. Där ställdes laget mot NEC i semifinal och då spelade Edvardsen hela matchen när finalplatsen säkrades genom en 2-1-seger.

Go Ahead Eagles ställdes sedan mot Utrecht i finalen och då fick anfallaren 120 minuter när hans Go Ahead Eagles säkrade Europa-platsen efter ett sent segermål.

Nyligen har 28-åringen kopplats samman med en flytt till IFK Göteborg efter säsongen, något som han har uttalat sig om till De Stentor:

- Det intresset fanns redan innan jag kom till Deventer, liksom förra vintern. Det har varit så varje transferfönster. Det finns också intresse från andra länder, berättade Edvardsen för De Stentor.

Simon Olsson, Heerenveen - 36/2

Heerenveen slutade elva i Eredivisie och har inte spelat någon match sedan den senaste svenskkollen.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 24/3

Yttern kommer att återvända till Feyenoord efter att låneavtalet löper ut efter säsongen. Heerenveen slutade elva i Eredivisie och har inte spelat någon match sedan den senaste svenskkollen.

Emil Hansson, Heracles - 25/5

Heracles slutade på plats 14 i Eredivisie och har inte spelat någon match sedan den senaste svenskkollen.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 20/5

Utrechts sjundeplats i Eredivisie innebar att de tog sig till kvalspelet där vinnaren säkrade en Europa-plats. Lidberg fick följa 3-1-segern i semifinalen mot Sparta Rotterdam från bänken. Byttes sedan in efter 90 minuters spel när det sedan blev en 1-2-förlust efter förlängning mot Go Ahead Eagles i finalen.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Nederländska Der Gerlander har tidigare rapporterat att låneavtalet har brytits i förtid. Vitesse blev tabelljumbo i Eredivisie och har inte spelat någon match sedan den senaste svenskkollen.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 18/0

Fortuna Sittard slutade tia i Eredivisie och har inte spelat någon match sedan den senaste svenskkollen.

Isak Alemayehu, Feyenoord (utlånad från Djurgården) – 0/0

Flyttade från Djurgården under vintern och tillhör initialt klubbens U21-lag, dit han är utlånad fram till sommaren.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Rehabiliterar alltjämt en skada och saknades i 2-1-segern mot Lillestrøm. Trepoängaren innebär att Odd nu är tabelltia i Eliteserien.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Rehabiliterar alltjämt sin skada och saknades när Rosenborg bröt sin förlusttrend genom att besegra Kristiansund med 2-1 på hemmaplan. Rosenborg parkerar på åttondeplats efter tio spelade matcher.

Adam Andersson, Rosenborg - 3/0

Efter inhoppet i den senaste omgången var kantspringaren återigen med i matchtruppen inför mötet med Kristiansund. Denna gång blev det dock ingen speltid när Rosenborg säkrade en 2-1-seger.

Filip Ottosson, Sandefjord - 10/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Sandefjord tappade ledning till en 1-2-förlust i bortamötet med Haugesund. Sandefjord är nästjumbo i Eliteserien med sju inspelade poäng.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 8/1

Saknades i matchtruppen när Sandefjord föll med 1-2 mot Haugesund. Sandefjord är nästjumbo i Eliteserien med sju inspelade poäng.

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Anfallaren saknades i matchtrupperna mot Haugesund på grund av en skada.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 6/0

Byttes in efter 88 minuters spel när Sarpsborg föll med 1-3 mot Strømsgodset. Efter tio spelade matcher befinner sig Sarpsborg på negativ kvalplats.

Aimar Sher, Sarpsborg – 13/0

Mittfältaren fortsätter att få ett stort förtroende av tränaren Stefan Billborn och spelade 90 nya minuter i 1-3-förlusten mot Strømsgodset. Förlusten innebär att Sarpsborg parkerar på negativ kvalplats i Eliteserien.

Marcus Sandberg, HamKam - 11/1

Spelade återigen när HamKam ställdes mot Viking på bortaplan. Målvakten hade dock en tuff match när hans Viking föll med klara 0-3. HamKam är tabellelva i Eliteserien.

William Kurtovic, HamKam - 11/0

Mittfältaren är alltjämt en viktig del av lagets centrallinje och spelade från start mot Viking. Byttes ut efter 61 minuters spel när HamKam åkte på en tung 0-3-smocka på bortaplan. HamKam är tabellelva i Eliteserien.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Fortsätter att agera andraval bakom Marcus Sandberg i ligaspelet och blev således kvar på bänken i matchen mot Viking. HamKam är tabellelva i Eliteserien.

Oscar Krusnell, Haugesund - 9/0

Vänsterbacken fick återigen chansen från start i mötet med Sandefjord på hemmaplan. Denna gång blev 75 minuters spel när Haugesund säkrade en viktig seger med tio minuter kvar av matchen.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Utanför matchtruppen i 1-3-förlusten mot Molde.

August Karlin, Lillestrøm – 7/0

Mittfältaren byttes in efter 84 minuter när Lillestrøm föll med 1-2 mot Odd. Förlusten innebär att Lillestrøm parkerar på 13:e plats i Eliteserien, på samma poäng som Saprsborg på den negativa kvalplatsen.

Eric Larsson, Lillestrøm – 8/0

Backen spelade återigen från start när Lillestrøm ställdes mot Odd. Att det blev 90 minuter på plan är däremot en klen tröst efter Lillestrøms 1-2-förlust som innebär att laget nu har samma poäng som Sarpsborg på kvalplats.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 28/11

Inför upploppsrakan av ligaspelet hade Lech Poznan en realistisk chans på att ta hem titeln. Men det har blivit lite pyspunka för laget, som hade fyra raka matcher utan seger inför den avslutande omgången mot Korona.

Då förlängdes också den negativa trenden genom en 1-2-förlust på hemmaplan. Detta trots att Ishak svarade för Lech Poznans mål i matchen. Förlusten innebär att Lech Poznan slutar femma i Ekstraklasa och således missar nästa säsongs Europa-spel.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 34/2

Mittfältaren spelade 75 minuter när Lech Poznan summerade säsongen genom att förlora med 1-2 i hemmamötet med Korona. Matchen var Lech Poznans femte raka utan seger och det innebär att laget slutar femma i Ekstraklasa.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Dras fortfarande med en ankelskada och saknades i matchtruppen mot Korona. Mittbacken har inte spelat någon match sedan den 28 oktober.

Elias Andersson, Lech Poznan - 26/0

Vänsterbacken har - trots lagets svaga form - lyckats ta sig in i laget på nytt och mot Korona blev det 90 minuter på plan. Det var dock en klen tröst för Lech Poznan som föll på nytt och slutar femma i Ekstraklasa.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 38/1

Ytterbacken startade och spelade 72 minuter när Pogon Szczecin avslutade ligaspelet genom att besegra Gornik Zabrze med 1-0 på hemmaplan. Segern innebär att laget slutar fyra i Ekstraklasa, en placering som däremot inte räcker till någon Europa-plats inför den kommande säsongen.

Gustav Berggren, Rakow - 41/2

Mittfältaren dras fortfarande med en ankelskada och saknades i Rakows matchtrupp i 1-2-förlusten mot Slask Wroclaw. Förlusten innebär att fjolårsmästarna slutar sjua i Ekstraklasa.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 6/0

Inför helgens avslutande match mot Warta Poznan pratade mittbacken med Fotbollskanalen om lagets möjligheter att ta hem ligatiteln och känslorna som det medförde:

- För mig och för många andra kan det bli första gången man vinner en liga. Och det är i sådana fall en historisk titel, den första ligatiteln i hela klubbens historia. Klubben har aldrig vunnit tidigare. De har en cuptitel men annars inga titlar alls. Så på det sättet kan man bli historisk. Det är spännande, lite pirrigt och skitroligt, sa han då.

När det sedan var dags för matchen tog Haliti plats på bänken, men det gjorde inte särskilt mycket. Jagiellonia gick nämligen på knock och hade sprungit till sig en 3-0-ledning efter 26 minuters spel, något som också skulle bli slutresultatet.

Segern innebär att Jagiellonia lyckades hålla undan för Slask Wroclaw och således säkra klubbens första ligatitel någonsin.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 27/0

Braga slutade fyra i ligan och har inte spelat någon match sedan den senaste svenskkollen.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 48/41

Ligatiteln var säkrad sedan tidigare, men inför helgen återstod det en match innan Gyökeres succésäsong var över - cupfinalen mot Porto. Anfallaren tog plats i startelvan och spelade hela matchen, där det dock var Porto som drog det längsta strået och kunde vinna med 2-1 efter förlängning.

RUMÄNIEN

Kevin Kabran, ACSM Politehnica Iași – 12/0

Poliethnica Iasi har inte spelat någon match sedan den senaste svenskkollen. Den rumänska ligasäsongen är över och laget undvek en negativ kvalplats med två poängs marginal.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Fanns inte med i matchtruppen i 1-0-segern mot Al-Shabab eller 0-1-förlusten mot Al-Taawon. Al-Ettifaq slutar sjua i Saudi Pro League.

Quaison har varit utanför matchtrupperna under en längre period och har ryktats lämna klubben när hans kontrakt nu löper ut efter säsongen.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 33/2

Har varit given mellan stolparna och var så även under säsongens två avslutande omgångar. Vaktade först målet i 2-1-seger mot Al-Hazm och därefter i 2-3-förlusten mot Al-Shabab. Al-Fateh slutat sjua i Saudi Pro League, men för Rinnes del är framtiden oviss.

Rinne är var nyligen gäst i podcasten Lundh och han berättade då bland annat att han riskerar att gå miste om en kontraktsförlängning och att det kan leda till att han lämnar Al-Fateh efter säsongen.

- Jag har inte gett upp någonting. Jag har sagt att vi letar annat och om Saudi kommer så kommer det och så får vi ta det då. Det är alltihop, huset ska man säga upp och skolan ska sägas upp för barn, det är massa saker som man måste ha i åtanke för att bara ge upp allt. Det har varit en tuff mental period de senaste månaderna.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 31/1

Vänsterbacken blev kvar på bänken när Young Boys summerade ligasäsongen genom att besegra Winterthur med 3-0 på hemmaplan. Det står sedan tidigare klart att Bern-laget är ligamästare för sjätte gången på den sju senaste säsongerna.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 30/0

Kontraktet var säkrat sedan tidigare och således blev den sista matchen mot Grasshoppers av akademisk betydelse. Mittfältaren saknades dock när säsongen avslutades med en 0-0-match.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 21/1

Har fortfarande skadeproblem och saknades i 1-2-förlusten mot Zürich. St. Gallen slutar fyra i ligan och får således kvala till Europa Conference League under sensommaren.

Jesper Löfgren, FC Luzern – 16/0

Mittbacken har imponerat stort sedan utlåningen från Djurgården och i veckan stod det också klart att det blir en permanent försäljning.

- Jag trivs väldigt bra i laget och har fått ett stort förtroende från första dagen. Jag är glad att Luzern vill skriva ett längre kontrakt, vilket var min målsättning med utlåningen. Schweiz är ett otroligt fint land så jag ser fram emot de kommande tre åren här, konstaterade Löfgren på Djurgårdens hemsida i samband med försäljningen.

Därefter blev det 90 nya minuter när Luzern avslutade säsongen med en 1-2-förlust mot Lausanne-Ouchy på hemmaplan. Laget hade dock säkrat kontraktet med god marginal sedan tidigare och spelar vidare i högstaligan kommande säsong.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 10/1

Lagerbielke var i förra veckan utanför truppen, då Celtic slog Rangers med 1-0 och blev cupmästare i Skottland. Celtic säkrade även nyligen den skotska ligatiteln. Efter gott om speltid under säsongsinledningen hamnade svensken i tränaren Brendan Rodgers frysbox. Under hela januari-fönstret ryktades han bort, främst till Serie A-klubben Lecce för ett lån, men i slutändan blev det inte av på grund av skadeläget, där och då, i klubbens försvarsstall. Celtic stoppade ett lån. Mittbacken har kontrakt med Celtic till 2028.

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 18/3

Mbunga Kimpiokas säsong är över. St. Johnstone slutade fyra i nedflyttningsserien, och säkrade ett nytt kontrakt i högstaligan.

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 5/0

Säsongen är över. Spartak Trnava slutade trea i ligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 20/5

Swedberg noterades i förra veckan för 65 minuter mot Valencia (2-2) hemma i La Liga. Celta slutade på 13:e-plats i ligan. Tidigare i år uppgav Relevo att ”många klubbar” i Europa följer Swedberg, där Ajax intresse sägs sticka ut. Enligt tidningen har Ajax scoutat svensken vid flera tillfällen och överväger att lägga bud. Swedberg har avtal till 2027.



Carl Starfelt, Celta Vigo - 31/1

Starfelt var i förra veckan utanför truppen mot Valencia (2-2) hemma i La Liga. Celta Vigo slutade på 13:e-plats i ligan.



Max Svensson

, Osasuna (utlånad från Espanyol) - 1/0



Den 22-årige forwarden, som är på lån från Espanyol fram till sommaren 2025, var i förra veckan utanför truppen mot Villarreal (1-1) hemma i ligan. Osasuna slutade elva i La Liga.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 11/1

Bojanic svarade i förra veckan för 81 minuter i 4-1-segern mot Daejeon Hana Citizen hemma i ligan. Ulsan är tvåa i ligan.



Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 20/7

Ludwigson stod i förra veckan för två mål och 90 minuter i 4-1-segern mot Daejeon Hana Citizen hemma i ligan. Ulsan är tvåa i ligan.



THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (utlånad från Port FC) - 12/1

Weidersjö noterades i förra veckan för 90 minuter i 3-0-förlusten mot Bangkok United borta i ligaspelet. Uthai Thani slutade på sjunde plats i ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 13/0

Backen noterades i förra veckan för 90 minuter i 1-0-segern mot SK Dynamo Ceske Budejovice hemma i ligan. Karvina kvalspelar i veckan mot Vyskov, i ett dubbelmöte, om överlevnad i högstaligan. Matcherna spelas på torsdag och söndag.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 39/6

Larsson stod i förra veckan för 90 minuter mot Alanyaspor (1-1) på bortaplan i ligan. Antalyaspor slutade på tionde plats i Süper Lig.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 38/4

Mittfältaren var i förra veckan utanför truppen, då det blev 3-1-seger mot Samsunspor hemma i Süper Lig. Trots segern blev Karagümrük degraderat till andraligan. Rohdén sitter på ett kontrakt till sommaren 2025. Förra sommaren var mittfältaren även aktuell för IF Elfsborg, men i slutändan blev det alltså en flytt till Turkiet. Möjligen blir det aktuellt med Borås-klubben igen under sommarens transferfönster?

Carlos Strandberg, Hatayspor - 40/13

Den tidigare Malmö FF-forwarden noterades i helgen för ett mål och 79 minuter på planen i 2-0-segern mot Rizespor hemma i ligan. Därmed säkrade Hatayspor ett nytt kontrakt. Klubben slutade på 15:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 28/1

Säsongen är över. Wolfsburg slutade på tolfte plats i ligan.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 38/2

Säsongen är över. Frankfurt slutade sexa i Bundesliga. Nyligen uppgav tyska Sky att Frankfurt har tagit ett beslut om att svensken inte är till salu närmaste tiden, trots uppgifter om intresse från Premier League-klubbar.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 12/0

Säsongen är över. Mittbacken sitter på ett utgående avtal som går ut i sommar. Darmstadt slutade sist i Bundesliga, och spelar nästa säsong i andraligan, 2. Bundesliga.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 27/4

Säsongen är över. Darmstadt slutade sist i Bundesliga, och spelar nästa säsong i andraligan, 2. Bundesliga. Enligt tyska tidningen Kicker kommer Bundesliga-klubbar troligen att rycka i svensken under sommarens transferfönster. Samtidigt uppges Darmstadt helst vilja behålla forwarden.



Carl Johansson, Holstein Kiel - 13/0

Säsongen är över. Kiel slutade tvåa i 2. Bundesliga, och spelar i högstaligan nästa säsong.



Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 13/4

Säsongen är över. Kiel slutade tvåa i 2. Bundesliga, och spelar i högstaligan nästa säsong.



Eric Smith, St. Pauli - 30/2

Säsongen är över. St. Pauli slutade etta i andraligan, och spelar nästa säsong i Bundesliga. Nyligen uppgav tyska tidningen Hamburger Abendblatt att Bundesliga-succélaget Stuttgart är intresserat av att värva Smith i sommar. Tidigare har det också ryktats om Stuttgart-intresse för svensken. Smith har kontrakt till 2025, med en option om förlängning med ett år. Smith blev kallad till Sveriges kommande landslagssamling, men lämnade återbud av privata skäl.



Erik Ahlstrand

, St. Pauli - 0/0

Säsongen är över. St. Pauli slutade etta i andraligan, och spelar nästa säsong i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 35/12

Säsongen är över. Fürth slutade på åttonde plats i andradivisionen.



Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Säsongen är över. Fürth slutade på åttonde plats i 2. Bundesliga.



Bilal Hussein, Hertha Berlin - 18/1

Säsongen är över. Hertha slutade på nionde plats i andraligan.



Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 32/1

Säsongen är över. Rostock slutade nästjumbo i 2. Bundesliga, och spelar nästa säsong i tyska tredjeligan. Ingelsson sitter på ett kontrakt till sommaren 2026.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 30/2

Säsongen är över. Rostock slutade nästjumbo i andraligan, och spelar nästa säsong i tyska tredjeligan. Fröling sitter på ett kontrakt till sommaren 2025.

Marko Johansson, Hansa Rostock (utlånad från Hamburg) - 0/0

Säsongen är över. Rostock slutade nästjumbo, och spelar nästa säsong i tyska tredjeligan. I sommar går lånet ut, och därefter har keepern kontrakt med andraligalaget Hamburg till sommaren 2025.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 13/0

Säsongen är över. Hannover slutade på sjätte plats i 2. Bundesliga.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 26/2

Säsongen är över. Puskás Akadémia slutade på tredje plats i ligaspelet, och får därmed spela Europa Conference League-kval framöver.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 12/5

Forsbergs lag spelade inte under den gångna veckan. Red Bulls är på femte plats i östra divisionen.



Noah Eile, New York Red Bulls - 12/0

Robin Jansson, Orlando City - 14/0

Jansson, som är kapten i Orlando, var i förra veckan på bänken, då det blev 0-2-förlust mot Columbus hemma i MLS. Orlando är på tionde plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 12/1

Nilsson gjorde i förra veckan 90 minuter, då det blev 1-2-förlust mot Seattle hemma i MLS. St. Louis är på elfte plats i västra divisionen.

Rasmus Alm, St. Louis City - 11/1

Alm svarade i förra veckan för 70 minuter i 1-2-förlusten mot Seattle hemma i MLS. St. Louis är på elfte plats i västra divisionen.

Christopher McVey, DC United - 15/1

McVey gjorde i förra veckan 45 minuter, samt ett mål mot Chicago (1-1) hemma i MLS. Försvararen höll sig framme efter en frispark och petade in bollen i mål. Det var hans första fullträff sedan den 31 juli 2022 i MLS. Svensken blev utbytt, vid 1-0-ledning, efter 46 minuters spel. DC United är på nionde plats i östra divisionen.



Victor Eriksson,

Minnesota United - 1/0

Isak Jansson

, Rapid Wien - 32/2

Ousmane Diawara

, SCR Altach - 5/0

Eriksson var i förra veckan på bänken mot Chicago (3-3) borta i MLS. Under senaste tiden har mittbacken i stället spelat med klubbens reservlag i MLS Next Pro. Minnesota är på andra plats i västra divisionen i MLS.Säsongen är över. Rapid Wien slutade på fjärde plats i mästerskapsserien i Österrike. Under tisdagen bekräftade Rapid Wien att Jansson har köpts loss från spanska Cartagena och signerat ett avtal till sommaren 2028.Säsongen är över. Altach slutade fyra i nedflyttningsserien i Österrike.