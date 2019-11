SVENSKKOLLEN: Comeback för Engvall - första matchen på nära fyra månader

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 8/5

Toivonen fortsätter att dominera, trots lagets svaga säsongsinledning. Toivonen gjorde mål mot både Sydney FC (2-1) och Adelaide United (1-3). Toivonen har gjort fem mål och en assist på de inledande åtta omgångarna, men laget har bara en seger och totalt gjort sju mål.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 8/1

Inhopp sista minuterna mot Kortrijk (0-0). Trots tränarbytet för drygt en månad sedan har Kiese Thelin fortsatt svårt att få minuter. Sedan 1:a september har han bara en halvtimmes speltid i ligan.

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Ny tränare, men Nygren är fortfarande inte ens med i matchtrupperna, denna gång i 2-2-matchen mot Royal Mouscron. Han har inte ens varit på bänken de senaste två månaderna.

Mikael Lustig, Gent – 21/0

Hann tillbaka från landslagsspel för att starta ligamatch redan på torsdagen mot Royal Antwerpen (2-3). Startade även söndagsmatchen mot samma lag (1-1).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 5/2

Efter tre och en halv månads skadefrånvaro, på grund av en knäskada, gjorde Engvall comeback med ett inhopp på 45 minuter mot Zulte Waregem (0-2).

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Skadefri, men fortfarande långt ifrån speltid. Har inte ens suttit på bänken i höst och allt talar för att han lämnar i vinter.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 16/1

90 minuter i storförlusten mot FK Radnik Bijeljina (0-4). Mladost är näst sist i tabellen och har bara vunnit två av 16 ligamatcher efter premiären.

Valmir Berisha, Velez Mostar – 10/3

Inte med i matchtruppen mot FK Sarajevo (1-2).

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 13/0

Laget inte spelat på över en månad på grund av protesterna i Chile. De försökte med en match förra veckan, men den avbröts efter att demonstranter tagit sig in på arenan. Figueroa var inte i matchtruppen, oklart varför.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 14/4

Gjorde 1-0 i svenskmötet mot Nahir Besaras Pafos (3-0). Ett kontringsmål där Hallenius, något steg in i straffområdet, tog ett avslut mot bortre stolpen.

Nahir Besara, Pafos – 9/1

Tillbaka i startelvan efter en match på bänken. Spelade hela matchen mot Apoel (0-3). Storsatsande Pafos har en seger på de nio senaste ligamatcherna och sparkade tränaren för ett par veckor sedan.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 16/5 nollor

Tillbaka efter avstängning, men tung förlust mot Nordsjälland (0-3). Två riktigt bra avslut och ett tredje avslut från nära håll. Carlgren kunde inte göra något åt målen. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 22/1

Skadad och inte med mot Hobro (2-1).

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 24/0

Fortsätter starta, trots att Andreas Bjelland är tillbaka från skada. 2-1-seger mot Hobro. Papagiannopoulos fick 4/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 16/5 nollor

Räddade straffen i förstaläget mot Hobro (2-1), men Hobro satte returen. Räddade också ett rent friläge vid 0-1-underläge i minut 80, vilket blev avgörande då FCK vände till seger. 5/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 18/0

Överlägsna serieledarna Midtjylland tog sjätte raka ligasegern i och med 2-1 borta mot Odense. 90 minuter för Andersson. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 14/1

Kvar på bänken mot Odense (2-1).

Simon Tibbling, Bröndby – 11/1

Kvar på bänken mot Århus (1-2).

Simon Hedlund, Bröndby – 24/3

Assisterade lagets enda mål mot Århus (1-2), efter fint kombinationsspel på kanten och ett bra lågt inspel. Han fick 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, och 5/10 hos BT. Det ser dock ut att bli en ny floppsäsong för Bröndby, som ligger 13 poäng efter serieledarna Midtjylland.

Johan Larsson, Bröndby – 7/0

Fick en oväntad start, och fick den dessutom som central mittfältare mot Århus (1-2). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, 4/10 hos BT. Kontraktet går ut i slutet av december, men han säger till 3point att han ”tränar och spelar som om jag blir kvar som Bröndby-spelare, vilket jag också önskar”.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 17/6 nollor

Storseger hemma mot Horsens (4-0). Bra match av Rinne. 4/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 14/0

Ny bra match av kapten Backman, mot Bröndby (2-1). 7/10 i betyg hos BT, 4/6 hos Ekstrabladet.

William Eskelinen, Århus – 11/6 nollor

Med den andra målvakten skadad är det givet att Eskelinen står. 2-1 mot Bröndby. Ekstrabladet gav 3/6 i betyg till svensken, BT gav 6/10.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 14/2

Cirka en kvarts inhopp mot Esbjerg (1-2).

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 16/1

Avstängd mot FCK (1-2) på grund av för många gula kort.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 3/0

Laget har inte spelat match på några veckor.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 14/0

Tungt poängtapp mot Sheffield United (3-3). Nilsson Lindelöf startade och fick i de flesta brittiska medier fyror, femmor, och sexor i betyg, på en tiogradig skala.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Inte nära speltid och siktar på lån i januari.

Emil Krafth, Newcastle – 7/0

Kvar på bänken mot Aston Villa (0-2).

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

Reservmålvakt mot Millwall (0-1).

Kristoffer Peterson, Swansea – 7/1

Fick äntligen speltid igen med ett inhopp i halvtid mot Millwall (0-1). 6/10 i betyg hos Wales Online. Bara lagets målvakt fick högre betyg.

Pontus Jansson, Brentford – 17/0

Brentford har hittat gasen och tog sin femte seger på de sex senaste matcherna (1-0 mot Reading). Jansson som vanligt från start.

Niclas Eliasson, Bristol City – 14/0

Hoppade in sista 25 minuterna mot Nottingham Forest (0-0). Ett bra inhopp, 7/10 i betyg hos Bristol Post.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 8/0

Inte med i truppen mot Huddersfield (1-1), oklart varför.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 22/4

Den finländska ligan är färdigspelad.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är färdigspelad.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 18/1

Den finländska ligan är färdigspelad.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 35/3

Den finländska ligan är färdigspelad.

Erik Törnros, FC Lahti – 20/3

Den finländska ligan är färdigspelad.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 11/0

Ligan på Färöarna är färdigspelad för i år.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 0/0

18-åringen stod återigen utanför truppen till helgens ligamatch.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 6/0

Ligan har uppehåll fram till 30 november.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 10/0

Högerbacken spelade hela matchen i 0-0-mötet med Panetolikos i helgen.

Niklas Hult, AEK Aten – 6/0

Vänsterbacken missade 1-1-matchen mot Aris i söndags på grund av skada. Är dock tillbaka i träning igen, enligt grekisk media.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Var inte med i truppen i senaste matchen.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 6/1

Avstängd mot Panathinaikos.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 8/2

Forwarden startade mot Panathinaikos i söndags (0-0) men blev utbytt i den 82:a minuten.

Daniel Larsson, Aris – 12/1

Larsson hoppade in i den 58:e minuten borta mot AEK Aten i söndags och nätade sex minuter senare. Hans första mål för den här säsongen. Matchen slutade 1-1, efter att hemmalaget kvitterat i den 81:a minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 14/0

Högerbacken missade matchen mot AEK på grund av matförgiftning, enligt Aris officiella hemsida.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 29/0

Den isländska ligan är slutspelad.

Marcus Johansson, IA – 25/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Ligan har uppehåll till den 30 november.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 12/3

Olsen stod som vanligt mellan Cagliaris stolpar i senaste Serie A-omgången, men matchen mot Lecce blev ingen rolig upplevelse för keepern. Han blev nämligen utvisad efter att ha knuffat en motståndare vid ställningen 2-1, i den 85:e minuten. Lecce kvitterade sedan till 2-2. Olsen stängs nu av i fyra matcher och får 10 000 euro, drygt 106 000 kronor i böter.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Atalanta) – 14/3

19-åringen fortsätter att göra succé i Serie A. Mot Bologna i helgen (2-2) gjorde den offensive mittfältaren ett mål och han ryktas intressera en rad storklubbar runt om i Europa.

Riccardo Gagliolo, Parma – 12/0

Svensk-italienaren spelade vänster wingback i 2-2-matchen mot Bologna. Varnades i den första halvleken.

Albin Ekdal, Sampdoria – 14/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria hemmaslog Udinese med 2-1 i söndags. Nu ligger laget på säker mark i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 7/0

Mittfältaren startade mot Parma i helgen men blev utbytt i den 65:e minuten.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 12/1

Mittfältaren missade matchen mot Sampdoria i söndags på grund av skada.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 4/0

Mittfältaren satt på bänken, och blev inte inbytt, när Pescara spelade 1-1 mot Cremonese i fredags.

Samuel Gustafson, Cremonese – 3/0

Mittfältaren missade matchen mot Pescara (1-1) i fredags på grund av skadebekymmer, enligt italiensk media.

Samuel Armenteros, Benevento – 10/2

Forwarden hoppade in i den 66:e minuten i 2-0-segern mot Crotone i helgen.

Marcus Rohdén, Frosinone – 6/0

Mittfältaren missade träningar inför mötet med Spezia (förlust med 2-0) och stod utanför truppen till matchen.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 26/2

Utanför truppen när Sanfrecce Hiroshima kryssade mot Kashima. Laget ligger på sjätteplats med två omgångar kvar att spela.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 23/0

Den kanadensiska ligan är färdigspelad.

Simon Adjei, York9 FC, 27/7

Säsongen är över för York9 FC.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 20/5

Svarade för en assist innan han blev utbytt i mötet med Groningen, som slutade 1-1.

Simon Gustafson, Utrecht – 14/4

Spelade 90 minuter när Utrecht föll med 3-0 mot AZ Alkmaar.

Sebastian Holmén, Willem II – 10/0

Mittbacken spelade hela matchen när Willem II kryssade mot Ado den Haag, 3-3. Inför matchen berättade han för nederländska BD att en av hans stora drömmar är att få spela för det svenska landslaget igen. "Jag vet att de (landslaget) kollar på mig. Min tränare (Peter Wettergren) i Elfsborg är assisterande nu. Men det är svårare för en försvarare att sticka ut än en anfallare. Utan mig har också Sverige kvalificerat sig för EM. Jag konkurrerar med spelare som Andreas Granqvist, Victor Nilsson Lindelöf och Filip Helander. De är inte de sämsta. Men jag är hoppfull."

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 6/2

Fick starta mot Feyenoords efter att ha gjort två mål senast mot Vitesse. Tvåmålssuccén lyckades dock inte anfallare bygga vidare på och Asoro byttes ut mållös efter 77 minuters spel i 1-1-matchen.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 8/2

Tillbaka från skada. Ramon Pascal Lundqvist hade varit borta i fyra raka matcher på grund av fotbekymmer, men hoppade i helgen in med lite mer än tio minuter kvar när Groningen spelade 1-1 mot Feyenoord.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 7/1

Hade inför mötet med Feyenoord missat tre raka matcher på grund av skada. Då gjorde den offensive mittfältaren comeback. Gudmundsson hoppade in med dryga tio minuter kvar när Groningen kryssade mot Feyenoord (1-1). Vidare berättade Gudmundsson inför matchen om sina tankar kring att lagen i Eredivisie tog ställning mot rasism med en gemensam aktion. "Jag tycker det är skitbra. Man måste visa vad som är rätt och vad som är fel", sa han till Fotbollskanalen.

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 4/0

Bänkad mot Willem II.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 8/0

Mittfältaren spelade 90 minuter när Fortuna Sittard förlorade med 3-1 mot Zwolle.

NORGE

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) – 25/1

Bänkad när Haugesund kryssade mot Sarpsborg.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Utbytt med kvarten kvar att spela när Kristiansund förlorade med 3-0 mot Bodø/Glimt.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm – 22/5

Utbytt i 70:e minuten i 2-1-förlusten mot Ranheim. Med en omgång kvar att spela ligger Lillestrøm ovanför strecket på bättre målskillnad än Tromsø. Det är ett prekärt läge och uppgifter från Romerikes Blad gör gällande att tränaren Jörgen Lennartsson, tidigare i IFK Göteborg och Elfsborg, kan få sparken inför avgörandet.

Andreas Linde, Molde – 15/7

Molde hade redan säkrat ligatiteln inför mötet med Vålerenga i helgen. Då fick Andreas Linde sitta på bänken och se när sitt lag vann med 4-2.

Mattias Moström, Molde – 21/2

Byttes in med halvtimmen kvar när Molde vann med 4-2 mot Vålerenga. 36-åringen sitter på utgående kontrakt och det återstår att se om han lägger skorna på hyllan när hans avtal med klubben snart löper ut. "Vi har en dialog, så vi får se vad det blir kring om jag ska tar ett år till eller börja jobba på en gång. Vi är i dialog, så vi får se vad de har för planer med jobb eller annat. Då tar vi det därifrån", sa han till Fotbollskanalen nyligen.

Marcus Sandberg, Stabæk – 29/10 nollor

Startade i vanlig ordning och stod hela matchen när Stabæk vann med 2-0 mot Mjøndalen. Den tidigare IFK Göteborg-målvakten prisades också för sina insatser under året. Han tilldelades nämligen utmärkelsen "Årets MVP" av klubben.

Erik Israelsson, Vålerenga – 7/0

Utanför truppen mot Molde.



Pontus Silfwer, Mjøndalen – 14/0

Mittfältaren blev utbytt i den 65:e minuten när Mjøndalen förlorade mot Stabæk. Laget ligger inför den sista omgången på nedflyttningsplats och har två poäng till både kvalplats och säker mark inför den sista omgången.



Jacob Bergström, Mjøndalen – 8/0

Spelade hela matchen mot Stabæk.

Eric Smith, Tromsø (Utlånad från Gent) - 10/0

Smith spelade 90 minuter när Tromsø förlorade mot Odds BK med 2-1. Inför den sista omgången ligger Tromsø på kvalplats och har två poäng ned till Mjøndalen och Ranheim på nedflyttningsplats.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Mittbacken bänkades i mötet med Sileks som slutade 0-0.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 20/1

Mittfältaren spelade 90 minuter i Sveriges EM-kvalmatcher mot Rumänien och Färöarna. Tillbaka i klubblaget blev det dock inget spel. Olsson var avstängd i mötet med Arsenal Tula som Krasnodar vann med 2-1.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat. När Sverige mötte Spanien på Friends Arena i oktober hade Claesson inte någon prognos att ge om när han kan tänkas vara tillbaka. "Det är för tidigt att säga, det var en svår knäskada", sa han till TV4 då.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 20/5

Anfallaren svarade för ett mål och en assist när Sverige slog Rumänien i EM-kvalet. I landslagets möte med Färöarna satt han på bänken.

I helgen fick Berg förtroende från start i mötet med Arsenal Tula, men byttes ut efter 57 minuters spel. Matchen vann Krasnodar med 2-1.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 9/0

Spelade från start när U21-landslaget förlorade mot Irlands dito i EM-kvalet. Även i klubblaget fick mittbacken förtroende i elvan, dessvärre för mittbackens del blev det förlust med 2-1 mot Dynamo Moskva efter två straffmål.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 17/7

Byttes ut när det återstod fem minuter i 0-0-matchen mot Dynamo Moskva. "Inte resultatet vi förtjänade i dag, men en poäng är bättre än ingen”, skrev svensken på Instagram efter matchen.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Bänkad i 2-1-förlusten mot Zenit Sankt Petersburg.

Filip Rogic, FC Orenburg – 8/1

Utbytt i den 87:e minuten när Orenburg förlorade med 2-1 mot Akhmat Groznyj.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva (Utlånad från Genia) – 4/0

Bänkad i 2-1-vinsten mot FK Rostov. Mittfältaren har haft svårt att få speltid i klubben sedan han gick dit i slutet av transferfönstret. Enligt tränaren Kirill Aleksandrovich Novikov beror det på att den tidigare landslagsmittfältaren har varit skadedrabbad. "Hiljemark är ofta skadad, så såhär långt kan vi inte räkna med honom eftersom han ofta missar träningscykler. Men han ska ingenstans", sade tränaren efter matchen mot Rostov enligt sports.ru.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 7/4

Målskytt! Startade i mötet med Al-Raed och i den 74:e reducerade han till 3-2 med välplacerat skott. Dessvärre för Strandberg lyckades inte Al-Hazem vända och 3-2 slutade matchen. Laget ligger nu på åttonde plats i den saudiska ligan.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 10/2

Missade matchen mot Thun, förlust med 3-0, på grund av skada.

Mattias Andersson, Sion – 3/0

Tillbaka! Mittbacken hade inte gjort ett framträdande i klubbens A-lag sedan augusti, mycket på grund av skada. Men nu fick han chansen från start - och spelade dessutom 90 minuter - när Sion förlorade med 4-3 mot Young Boys.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 5/0

Spelade hela matchen när Basel föll med 2-1 mot Servette.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 13/2

Helander kom i helgen åter till spel från start för sitt Rangers i 3-1-segern mot Hamilton Academical på bortaplan i skotska högstaligan. Därmed är Rangers fortsatt på andraplats i ligatabellen. I förra veckan var det också EM-kvalspel och där kom Helander till spel i 90 minuter i 3-0-segern mot Färöarna, något skotsk media uppmärksammade. Helander hoppas nu göra bra ifrån sig i Skottland för att möjligen få speltid i EM 2020: ”Jag vill alltid spela och förhoppningsvis kan jag under de kommande sex månaderna stärka mina chanser till det”, säger han i en intervju med skotska tidningen The Herald.



Melker Hallberg, Hibernian – 11/1

Hallberg är ordinarie i Hibernian och gjorde i helgen 90 minuter på planen i 3-1-segern mot Motherwell. Det var lagets andra raka seger efter en tung start på ligasäsongen och nu är Hibernian på sjätteplats i ligatabellen. Hallberg blev dessutom, av BBC, utsedd till matchens lirare med motiveringen: ”Hans lugn med bollen gav ’Hibs’ en grund för att bygga vidare på ett imponerande anfallsspel, samtidigt som hans medvetenhet och organisation utan boll var nyckeln till att säkra segern”.

Osman Sow, Kilmarnock (utlånad från Dundee United) – 6/0

Sow gjorde i helgen comeback efter sex missade matcher på grund av skadeproblem. Anfallaren kom till spel i fem minuter i 3-0-segern mot Hearts i ligaspelet. Kilmarnock är på femteplats i skotska högstaligan.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 5/0

Guidetti hoppade i förra veckan in mot Färöarna och stod för 3-0-målet i segern i EM-kvalet, men var i helgen åter på bänken när Alavés vann med 2-0 mot Eibar i La Liga. Efter segern mot Färöarna uttryckte anfallaren missnöje över sin situation i Spanien till C More: ”Jag får spela mer här än jag får spela där. Det var kanske lite konstigt sagt”, sa han och syftade på att han får spela mer i Blågult än i Alavés även om han inte spelar särskilt mycket längre i landslaget heller.



Alexander Isak, Real Sociedad – 14/2

Isak fick i helgen börja på bänken för tredje matchen i rad och hoppa in med tio minuter kvar av 3-1-förlusten mot Real Madrid i La Liga. Konkurrenten Willian Jose stod för ”La Reals” mål i segern. Under senaste tiden har det varit tydligt att Willian Jose är lagets förstaval som central anfallare, medan Isak är andravalet.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 13/1

Säsongen är över. Rasmus Jönssons Buriram United blev tvåa i den thailändska högstaligan. Jönsson fick under säsongen varierat med speltid, då han både fick hoppa in och starta i ett par matcher under säsongen.

Niran Hansson, Chonburi FC – 11/0

Säsongen är över och Hanssons Chonburi blev sjua i den thailändska högstaligan. Hansson fick under säsongen varierat med speltid, men avslutade som startman.

Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan var den här säsongen utlånad från Chiangrai till Chiangmai, men fick ont om speltid när laget i slutändan blev jumbo i år i thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Moberg Karlsson var i helgen, för tredje ligamatchen i följd, utanför Spartas matchtrupp mot SK Dynamo Ceske Budejovice (3-3). Därmed har svensken endast kommit till spel i fyra ligamatcher den här säsongen. Sparta Prag är femma i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 13/2

Khalili är ordinarie i Kasimpasa och gjorde i helgen 89 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Genclerbirligi i Süper Lig. Kasimpasa är på 15:e-plats i ligatabellen.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 6/0

Durmaz har det fortsatt tufft med att få speltid och satt i helgen på bänken i 90 minuter för andra ligamatchen i följd mot Basaksehir (1-0-förlust) på hemmaplan. Galatasaray är på åttondeplats i ligatabellen. Nyligen sa spelaren så här till Fotbollskanalen om den knappa speltiden: ”Det är tuff konkurrens, chansen kommer att komma. Det är fotboll”.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 3/0

Bjärsmyr får fortsatt ont om speltid i Süper Lig och satt i helgen på bänken för fjärde ligamatchen i följd när Genclerbirligi besegrade Kasimpasa med 2-1. Genclerbirligi är därmed nu på 13:e-plats i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 14/2

Wendt kom i helgen till spel i 90 minuter i 2-0-förlusten mot Union Berlin i Bundesliga. Trots det toppar än dock fortfarande Borussia Mönchengladbach ligan, men nu endast med en poäng ner till RB Leipzig och Bayern München på andra- och tredjeplats. Wendt berättade även i förra veckan för Rheinischen Post att han, trots att han nästa år blir 35 år, har flera år kvar i sig på planen: ”Det är klart att jag vill spela i ett par år till. Jag är ’fit’, har motivationen och det brinner fortfarande inuti mig, samtidigt som det är kul. Jag har haft en framgångsrik tid i Gladbach så här långt och jag vill bli ännu mer framgångsrik”.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 1/0

Augustinsson gjorde i helgen första matchen för säsongen efter lång skadefrånvaro. Vänsterbacken kom till spel i 90 minuter i 2-1-förlusten mot Schalke 04 i Bundesliga. Det var lagets åttonde raka ligamatch utan seger i den tyska högstaligan och därmed är Bremen nu på 14:e-plats i ligatabellen.



Robin Quaison, Mainz – 12/4

Quaison gjorde i helgen 87 minuter på planen när Mainz besegrade Hoffenheim med hela 5-1 i Bundesliga. Därmed är Mainz nu på 13:e-plats i ligatabellen. Quaisons Mainz fick sålunda också en bra start under nye tränaren Achim Beierlorzer, som ersatte sparkade tränaren Sandro Schwarz. I förra veckan uppgav även Fotomaç att turkiska storklubben Fenerbahce är intresserat av att värva Quaison.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 15/5

Forsberg imponerade i helgen med två mål, varav ett vackert frisparksmål, i 4-1-segern mot Köln i Bundesliga. Leipzig är nu tvåa i ligatabellen, endast en poäng bakom Borussia Mönchengladbach i serieledning. Forsberg blev även efter omgången uttagen i Kickers ”Omgångens lag”. Forsberg sa så här efter matchen enligt Sportbuzzer.de: ”Vi spelar bra fotboll. Vi är hungriga och roliga just nu”. Vidare var även Forsbergs dotter ute på planen första gången efter en match: ”Det var något speciellt. Hon var med mig på gräsmattan för första gången”, sa han till Bild.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 13/7

Andersson blev i helgen målskytt för andra ligamatchen i följd med en fullträff i 2-0-segern mot serieledaren Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Union Berlin är numera elva i ligatabellen. Andersson stod även för ett mål i måndags i förra veckan för svenska landslaget i 3-0-segern mot Färöarna i EM-kvalet.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 10/2

Gyökeres gjorde i helgen 90 minuter för andra ligamatchen i följd när det blev 3-1-förlust mot Erzgebirge Aue i tyska andraligan. St. Pauli är tolva i ligatabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 8/0

Ohlsson gjorde i helgen 67 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Erzgebirge Aue i tyska andraligan. St. Pauli är tolva i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Efter två raka inhopp fick Ishak i helgen nöta bänk i 90 minuter för andra matchen i följd mot Greuther Fürth (0-0) i tyska andraligan. Nürnberg är på 14:e-plats i ligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 12/0

Wahlqvist var i helgen tillbaka efter skada och hoppade in med 24 minuter kvar av full tid i 2-1-förlusten mot Hamburg i tyska andraligan. Dresden är nästjumbo i ligatabellen.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 11/3

Jeremejeff gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Hamburg i tyska andraligan. Anfallaren stod dessutom för assisten till lagets enda mål. Dresden är nästjumbo i den tyska andraligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 12/4

Efter tre mål på två ligamatcher lämnade Hrgota i helgen, efter 76 minuter, planen mållös mot Nürnberg (0-0) i tyska andraligan. Greuther Fürth är sjua i ligatabellen.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 13/1

Nilsson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen mot Sandhausen (1-1) i tyska andraligan. Arminia Bielefeld är därmed nu tvåa i ligatabellen.



Emil Hansson, Hannover – 11/0

Hansson hoppade i måndags in med 32 minuter kvar av full tid i 2-1-förlusten mot Darmstadt i tyska andraligan. Hannover är på 16:e-plats i ligaspelet.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 31/31

Ibrahimovics säsong är över efter att Galaxy åkte ut mot Los Angeles FC i kvartsfinalen i MLS-slutspelet. Ibrahimovic har sedan tidigare meddelat att han inte kommer att spela vidare med Galaxy och uppges vara aktuell för en flytt till flera italienska klubbar, däribland Bologna och Milan.



Axel Sjöberg, Colorado – 8/0

Sjöbergs säsong är över, då Colorado blev nia i den västra divisionen och åter missade slutspel. Sjöberg kan summera en tuff säsong för egen del, då han aldrig har fått spela så få matcher under en säsong som i år sedan han skrev på för klubben i januari 2015. Sjöberg har kontrakt med Colorado över 2020.



Robin Jansson, Orlando City – 32/1

Janssons säsong är över, då Orlando blev nästjumbo i den östra divisionen och missade slutspel. För Janssons del får det däremot ändå sägas vara en bra säsong som ordinarie startman i laget under hela året.



Gustav Svensson, Seattle – 26/1

Svensson bärgade i år första titeln i USA. Mittfältaren blev utsedd till matchens lirare när Seattle vann finalen mot Toronto med 3-1. Svensson har även meddelat att han nästa år kommer att spela vidare med Seattle i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/1

Tinnerholms säsong är över i MLS. New York City åkte ut i kvartsfinalen mot Toronto, som blev tvåa i MLS-slutspelet. Tinnerholm var under säsongen ordinarie i sitt lag.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 34/7

Erikssons säsong är över, då San Jose blev åtta i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Eriksson kan, trots det, för personlig del se tillbaka på en bättre säsong än den både han och laget hade i fjol. I år var svensken helt ordinarie i laget och fick dessutom fart på målskyttet, samtidigt som laget presterade bra mycket bättre än förra säsongen.



Adam Lundqvist, Houston – 29/0

Lundqvists säsong är över, då Houston slutade tia i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Lundqvist hade däremot för personlig del en bättre säsong med mer speltid i år än under förra säsongen.