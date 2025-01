SVENSKKOLLEN: Dagerstål: "Jag känner en sorg"

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 13/5

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 21/2

Den offensive mittfältaren byttes ut i halvtid i 0-1-förlusten mot Cercle Brügge.

Fredrik Hammar, KV Mechelen - 1/0

Den tidigare Hammarby-spelaren debuterade för sitt nya lag och spelade 74 minuter senast. Mechelen halkade ner till tionde plats i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 18/6

27-åringen spelade en dryg timme när hans lag vann kvartsfinalen i belgiska cupen med 3-0 mot OH Leuven. Club Brügge vann även rivalmötet mot Anderlecht med samma siffror, där anfallaren hoppade in i den 70:e minuten och fastställde slutresultatet kort senare. Club Brügge är tabelltvåa, en poäng bakom Genk.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Den 23-åringe reservmålvakten saknades i förra veckans matcher.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 17/2

Vänsterbacken byttes ut skadad i cupkvartsfinalen mot Beerschot (1-0) och missade matchen mot Club Brügge. Anderlecht är tabellfemma.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 24/7

22-åringen spelade sista 20 när hans lag körde över Union SG med 5-1 i cupen, innan han kom in i halvtid mot Beerschot (1-1). Vänsteryttern spås bli en storförsäljning och han kopplas ihop med en flytt till Burnley. Royal Antwerp är fyra i belgiska ligan.

Momodou Sonko, KAA Gent - 23/4

Yttern fick 85 minuter på planen i den mållösa matchen mot FCV Dender. Gent är tabellsexa.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 21/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 16/1



26-åringen spelade drygt 70 minuter i matcherna mot Apollon Limassol (1-1) och Pafos (1-0). Yttern åkte på en varning i den senare matchen när Aris klev upp jämsides med serieledaren Pafos i tabellen.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 14/3

Anfallaren spelade den avslutande den halvtimmen mot Apollon innan han fick en halvlek mot Pafos.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 32/7

29-åringen fick 90 minuter i förlustmatchen mot Aris.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 10/0

Mittbacken bänkades i förra veckans matcher. Hos tabellfyran har Helander inte fått speltid i ligaspelet sedan den 10 november.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 18/1

33-åringen spelade hela 2-2-matchen mot Ethnikos innan han hamnade på bänken i 2-0-vinsten över Nea Salamis. AEK är tabelltrea i cypriotiska ligan.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 7/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

John Björkengren, Randers FC - 17/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 24/6

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 12/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 30/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Efter att ha tränat individuellt meddelar klubben att mittfältaren håller på att slussas in i kollektiv träning. Han tränar delvis med laget och delvis med fysteamet.

"I FC Midtjylland är man tacksamma över att se honom vara fullt funktionsduglig igen. Olsson deltar så mycket som möjligt i vardagen, även om klubben inte kan ge några närmare besked om möjligheten för en comeback", skriver klubben.

Eric Kahl, AGF Århus - 18/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Felix Beijmo, AGF Århus - 19/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 1/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 19/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 17/7

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 10/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Lukas Björklund, Sønderjyske - 16/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Melker Widell, AaB Ålborg - 20/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Daniel Ask, AaB Ålborg - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. 26-åringen är tillbaka efter ett halvår som utlånad i Västerås SK. Mittfältaren har avtal med AaB till sommaren 2027.

Carl Björk, Brøndby IF - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Anfallaren har tillbringat 1,5 säsong på utlåning i IFK Norrköping. 24-åringens kontrakt med Brøndby sträcker sig till sommaren 2026.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 8/0

Mittbacken rehabiliterar en skada.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 22/3

22-åringen kom in till slutkvarten när Luton besegrades med 2-0 i FA-cupens tredje omgång. Tidningen Nottingham Post delade ut betyget 7/10.

Emil Krafth, Newcastle United - 6/0

Försvararen tränar och är återställd efter en nyckelbensoperation, men togs inte ut i truppen som slog Bromley med 3-1 i FA-cupen.

Alexander Isak, Newcastle United - 22/15

25-åringen gjorde ledningsmålet när Newcastle vann den första ligacupsemifinalen mot Arsenal med 2-0. Anfallaren fick 65 minuter och byttes ut med en lättare skadekänning, och missade därmed Bromley-mötet. Tidningen The Chronicle delade ut betyget 10/10 och Isak belönades därtill med priser för månadens spelare och månadens mål i Premier League för december.

Robin Olsen, Aston Villa - 2/0 nollor

Målvakten fick sin första hela match den här säsongen, i 2-1-vinsten över West Ham i FA-cupen. Tidningen Birmingham Mail delade ut betyget 6/10 till 35-åringen, som uppges aktuell för en återkomst till FC Köpenhamn eller Malmö FF.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 31/8

24-åringen spelade hela matchen i den första ligacupsemifinalen mot Liverpool. Därefter blev han inbytt inför förlängningen i FA-cupmatchen mot Tamworth, där han gjorde både mål och assist i 3-0-vinsten. Tidningen Evening Standard gav mittfältaren betyget 7/10 efter båda matcherna.

Lucas Bergvall, Tottenham - 23/1

Mittfältaren satte matchens enda mål på tilläggstid mot Liverpool och följde upp med ett inhopp i den 68:e minuten mot Tamworth. Evening Standards betyg blev 8/10 respektive en sjua.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 20/0

21-åringen fick 90 minuter i FA-cupmötet med Norwich (4-0). Tidningen Sussex Express gav mittfältaren betyget 8/10.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 16/0



Mittfältaren bänkades när Bristol Rovers besegrades med 3-0 i FA-cupen. För andra månaden i rad utsågs 25-åringen till månadens spelare i Ipswich.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 1/0

26-åringen gjorde till slut comeback efter sin långvariga muskelskada. Mittbacken hoppade in i den 72:a minuten mot Reading i FA-cupen, där Burnley tog sig vidare med 3-1 efter förlängning. Tidningen Burnley Express gav honom betyget 7/10.

Ken Sema, Watford - 17/0

Vänsteryttern har saknats i matchtruppen under vintern. Tidningen Watford Observer skriver att 31-åringen är skadad.

Viktor Johansson, Stoke City - 239/9 nollor

Vaktade målet när Sunderland besegrades i FA-cupen med 2-1 efter förlängning. 25-åringen, som burit kaptensbindeln i de senaste matcherna, fick betyget 7/10 i tidningen Stoke Sentinel. Enligt BBC är landslagsmålvakten dessutom bäst på att förhindra mål i The Championship hittills. Optas siffror visar att de 28 insläppta målen egentligen borde varit 41 stycken i Johanssons fall. Tvåan på listan, Blackburns Aynsley Pears, har i sin tur 7,9 färre mål inläppta än förväntat.

Oliver Dovin, Coventry City - 15/2 nollor

22-åringen blev stor hjälte när Coventry tog sig vidare i FA-cupen mot Sheffield Wednesday. Efter 1-1 väntade straffar, där Dovin lyckades knipa Wednesdays femte varpå hans lag kunde avgöra. Tidningen Coventry Telegraph gav målvakten betyget 7,5/10.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 20/1

Mittfältaren startade och fick 76 minuter mot Coventry. 26-åringen gästade det senaste avsnittet av podcasten Lundh.

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 25/7 nollor

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 17/2

23-åringen satt på bänken när Argyle slog till med den tredje omgångens största skräll i 1-0-vinsten borta mot Premier League-laget Brentford.

FINLAND

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 0/0 Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Kevin Lund, IFK Mariehamn - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Målvakten är värvad från Viggbyholms IK i division 2.

Vilmer Rönnberg, VPS - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Den 22-årige mittbacken är ny från färöiska B36 Torshavn.

Edvin Crona, FF Jaro - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 27/1

Vänsterbacken hoppade in i 68:e minuten mot Auxerre (0-0) i fredags. Lille ligger femma i Ligue 1.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 4/0

Målvakten satt på bänken mot Toulouse (2-1-seger) i helgen. Strasbourg ligger på plats nio i Ligue 1.

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 16/4

Patrik Carlgren, Nantes - 4/2

Målvakten satt på bänken mot Monaco (2-2) i fredags. Nantes ligger på plats 15 i Ligue 1.

Malcolm Jeng, Stade Reims - 0/0

Backen, som köpts loss från Sirius, har precis skrivit på för sin nya klubb.

Joel Asoro, Metz - 14/1

Forwarden saknades på nytt mot Lorient (0-0) i helgen. Metz ligger fyra i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 26/2

B36 slutade femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 9/0

NSI slutade fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 11/1

NSI slutade fyra i ligan.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 22/2

Vestur slutade sexa i tabellen.

Alexander Berntsson, KI - 20/0

KI slutade tvåa i ligan.

Albert Ejupi, KI - 19/0

KI slutade tvåa i ligan.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 14/1

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 12/0

Backen och den spelande huvudtränaren gjorde sin sista match för klubben mot Lions Gibraltar FC (3-2-förlust) i helgen. Då avslutade han snyggt, genom att göra mål. Europa Point ligger dock sist i ligan. Nu väntar ett nytt jobb i åländska IFK Mariehamn, som spelar i Finlands högstaliga. Där blir Falkeborn ansvarig för klubbens ungdomsavdelning. ”Jag ser verkligen fram emot att få komma till Åland och IFK Mariehamn för att påbörja den fortsatta utvecklingen av föreningen”, säger Falkeborn i ett uttalande på klubbens hemsida.

Simon Silverholt, Europa Point FC - 5/0

Spelade 65 minuter mot Lions.

Joel Sundström, Europa Point FC - 14/1

Spelade 85 minuter mot Lions.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 4/0

Målvakten var inte med i truppen mot Lions.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 1/0

Satt på bänken under hela matchen mot Lions.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 13/1

Ytterforwarden har inte fått mycket speltid den senaste tiden. Han är aktuell för en flytt bort från klubben. Efter att Eliasson bänkats mot Kallithea (2-0-seger) i helgen bekräftade tränaren Matias Almeyda att ett ”stort” bud från Brasilien lagts på svensken. AEK ligger tvåa i ligan.

Franz Brorsson, Atromitos - 18/0

Mittbacken spelade 61 minuter i cupreturen mot Panathinaikos (2-1-förlust, sammanlagt 4-2-förlust) och därefter hela ligamatchen mot Lamia (3-0-seger).. Atromitos ligger nia i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 22/6

Emil Bergström, Panserraikos - 17/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Panathinaikos (2-2) i helgen. Panserraikos ligger elva i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 1/0

Målvakten satt på bänken mot Olympiakos (2-1-förlust) i helgen. Aris ligger femma i ligan.

Robin Quaison, Aris FC - 7/0

Forwarden har gjort comeback efter skada. Mot Olympiakos hoppade han nämligen in i 79:e minuten.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 15/0

Vänsterbacken spelade andra halvlek mot Atromitos (3-0-förlust) i helgen. Lamia ligger sist i ligan.

Nikolaos Dosis, Volos - 4/1

Saknades mot Paok (2-1-seger) i helgen. Volos ligger tia i ligan.

Daniel Sundgren, Volos - 11/0



Högerbacken spelade hela matchen mot Paok.

IRAK

Sumar Almadjed, Al-Mina’a - 12/0

Mittfältaren spelade 65 minuter mot Al-Naft SC (1-0-förlust) förra tisdagen och inledde sedan på bänken mot Naft Al-Basra (2-0-seger) under måndagen. Al-Mina’a ligger på plats nio i ligan.

Peter Gwargis, Duhok SC - 11/4

Offensive Gwargis spelade hela matchen mot Karbala (2-1-seger) förra tisdagen och gjorde då det avgörande målet från straffpunkten. Duhok ligger på plats sex i ligan.

Hady Saleh Karim, Zakho SC - 0/0

Mittfältaren har precis skrivit på för sin nya klubb och inte gjort debut än. Zakho ligger trea i ligan.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 25/0

St Patrick’s Athletic slutade trea i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 36/0

Vikingur slutade tvåa i ligan.

William Eskelinen, Vestri - 17/4

Diego Montiel, Vestri - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Johannes Vall, IA - 27/4

IA slutade femma i ligan.

Albin Skoglund, Valur - 10/2

Valur slutade trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 24/0

Mittbacken hoppade in i 24:e minuten mot Udinese (0-0) i helgen. Atalanta ligger trea i Serie A.

Samuel Dahl, Roma - 3/0

Vänsterbacken var inte med i truppen mot Bologna (2-2) i helgen. Han missade matchen på grund av sjukdom, enligt Gazzetta dello Sport. Roma ligger på plats tio i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 16/0

Högerbacken spelade 88 minuter mot Roma (2-2) i helgen. Bologna ligger sjua i Serie A.

Jesper Karlsson, Lecce (utlånad från Bologna) - 9/1

Ytterforwarden hoppade in i 82:a minuten mot Empoli (3-1-seger) i helgen. Lecce ligger på plats 13 i Serie A.

Jonas Rouhi, Juventus - 5/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Torino (1-1) i helgen. Juventus ligger femma i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 16/1

Forwarden spelade 60 minuter mot Genoa (1-0-förlust). Parma ligger på plats 16 i Serie A.

Jesper Karlström, Udinese - 22/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Atalanta (0-0) i helgen. Udinese ligger nia i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 14/3

Forwarden spelade 69 minuter mot Napoli (2-0-förlust) i helgen. Verona ligger på plats 17 i Serie A.

Alieu Njie, Torino - 14/1

Den unge forwarden fick hoppa in i 91:e minuten mot Juventus (1-1) i helgen. Torino ligger tolva i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 14/0

Mittfältaren hoppade in i 79:e minuten mot Cremonese (3-0-förlust) i helgen. Frosinone ligger på negativ kvalplats i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 19/0

Ytterbacken har varit skadad, enligt Il Giornale di Brescia, och saknades mot Sampdoria (1-1) i helgen. Brescia ligger på plats 13 i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 30/2

Urawa Red Diamonds slutade på plats 13 i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 38/2

Den kanadensiska ligan är färdigspelad och svenskens lag Force förlorade finalen i slutspelet mot Cavalry.

Klubben meddelade efter säsongen att försvararens kontrakt gäller över den kommande säsongen.

KOSOVO

Valmir Berisha, FC Malisheva - 11/2

Anfallaren saknades i matchtruppen när Malisheva spelade sin senaste match strax innan jul.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 17/3

22-åringen fick chansen från start mot PSV och tackade genom att göra matchens första mål. Byttes sedan ut strax innan timmen spelad, med en skadekänning, i matchen som tillslut slutade 2-2.

Efter matchen uppgavs Lahdo ha fått ont i sin ena ankel och är nu ett frågetecken inför tisdagens cupmöte med Ajax, uppger Voetbal International.

AZ ligger sexa i Eredivisie.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 20/5

Anfallaren var åter i startelvan när Go Ahead Eagles vann sin första match efter juluppehållet. 3-0 slutade mötet med Fortuna Sittard men Edvardsen lämnade planen mållös.

Simon Olsson, Heerenveen - 14/1

Mittfältaren är fortsatt i en slags frysbox i Heerenveen och satt på bänken under hela mötet med Nac Breda (4-2-vinst). Svenske Marcus Lindas har nu övertagit Olssons plats på mittfältet.

Olsson har den senaste tiden ryktats vara på väg tillbaka till allsvenskan. Med både Djurgården, Elfsborg, och senast AIK intresserade av hans tjänster.

Marcus Linday, Heerenveen - 1/0

21-åringen gjorde debut för sin nya klubb när han spelade från start i 4-2-segern mot Nac Breda. Lindas slog dessutom till med en assist och imponerade.

”Det är otroligt hur snabbt han anpassade sig och fantastiskt att se hur bra han var. Det är inte så lätt i ett nytt land, med ett nytt lag”, sa hans nye tränare Robin van Persie enligt Omrop Fryslan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 17/5

Peterson inledde senaste matchen på bänken och hoppade in sista halvtimmen i en 3-0-förlust mot Go Ahead Eagles.

Laget ligger åtta i Eredivisie.

Adam Kaied, Nac Breda - 7/0

22-åringen saknades i matchtruppen i förlusten mot Heerenveen.

Kaied har bara spelat en minut de senaste två månaderna och det är fritt fram för ytterbacken att lämna Nac Breda om en intresserad klubb hör av sig, det uppgav Voetbal International nyligen.

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 11/1

20-åringen fortsätter sin comeback efter skadan och fick hoppa in i sista kvarten mot Twente i en storförlust (6-2).

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 14/0

Lagerbielke som numera är ordinarie i Twentes mittlås spelade 90 minuter i 6-2-vinsten mot Willem II.

Twente ligger femma i Eredivisie.

NORGE

Filip Ottosson, Sandefjord - 30/1

Den norska ligasäsongen är över och Ottossons Sandefjord slutade tia.

Lagkaptenens kontrakt löper över den kommande säsongen.

Darrell Tibell, Sandefjord - 2/0

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia.

22-åringen gjorde comeback i den sista omgången efter en lång skadefrånvaro och har kontrakt med klubben fram till slutet av 2026.

Elias Jemal, Sandefjord - 13/2

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia.

Har kontrakt med klubben över säsongen 2027.

Aimar Sher, Sarpsborg – 31/0

Den norska ligasäsongen är slut och Sarpsborg slutade nia i Eliteserien.

Marcus Sandberg, HamKam - 30/6

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Stod samtliga minuter i ligan.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien. Spenderade hela året som tvåa bakom Marcus Sandberg.

Förlängde nyligen kontraktet över den kommande säsongen.

Anton Ekeroth, HamKam - 5/0

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Oscar Krusnell, Haugesund - 30/1

Den norska ligasäsongen är slut och Haugesund slutade på 14:e plats i Eliteserien och lyckades säkra nytt kontrakt genom vinst i kvalspelet mot Moss.

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

Det är också oklart om Karlin följer med laget ner.

”Jag vet faktiskt inte, har inte funderat så mycket. Jag har kontrakt två år till, så vi får se vad som händer”, svarade han på frågan om framtiden till Fotbollskanalen efter uttåget.

Eric Larsson, Lillestrøm – 16/1

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

”Det känns inte skitbra”, sa han till Fotbollskanalen efter det att degraderingen var ett faktum.

Försvararens kontrakt med klubben löper över kommande säsong, och gäller trots degraderingen. Det återstår att se om svensken följer med laget ner.

”Som alla andra vill jag spela på en så hög nivå som möjligt men så länge inget händer kommer jag lägga ner hundra procent jobb här i Lilleström. Dyker något upp som är bra för alla parter kommer jag lyssna. Jag gör det bästa av situationen nu, men klart att det här inte är ett drömscenario”, sa backen till FotbollDirekt nyligen.

Hampus Finndell, Viking - 11/0

Den norska ligasäsongen är över och Viking slutade trea i Eliteserien.

Kom till den norska klubben i somras men uppges redan vara på väg bort. Rapporterades nyligen vara nära en återkomst i Djurgården.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Den norska ligasäsongen är över och Bodø/Glimt vann Eliteserien.

Men 21-åringen har dragits med skadeproblem hela säsongen och gjorde inte några minuter i ligan.

Nikolaj Möller, Strømsgodset (lån från FC St. Gallen) - 12/3

Den norska ligasäsongen är över och Strømsgodset slutade sjua i ligan.

Lånet med den norska klubben sträcker sig till nästa sommar.

David Edvardsson, Tromsø - 10/1

Den norska ligasäsongen är över och Tromsø slutade på 13:e plats i Eliteserien.

Laget klarade sig nätt och jämt från kval då man hade bättre målskillnad än Haugesund.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 16/10

Ishak har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har för en tid sedan - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Uttalade sig nyligen kring skadeperioden.

”Under den här perioden så har jag tagit detta hårdare eftersom både jag och min familj älskar Poznan och vi har det fantastiskt i Lech, jag har verkligen knutit an till klubben och spelarna. Jag känner en sorg över att jag inte kunnat ge mer till klubben under de senaste 14 månaderna men jag vill fortfarande vara en viktig del av klubben och hjälpa den, förhoppningsvis i en snar framtid”, sa han till klubbens hemsida.

Dagerstål spelade sin senaste match för Lech Poznan den 28 oktober 2023. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2025.

Elias Andersson, Lech Poznan - 4/0

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Har haft det tufft med speltid och nyligen gjorde uppgifter gällande att 28-åringen inte ingår i Lechs framtidsplaner och kan lämna i vinter.

Uppges ha intresse på sig från danska klubben Viborg.

Alex Douglas, Lech Poznan - 14/0

Mittbacken skadade sig i höstas och har inte spelat fotboll sedan början av november.

Det stod då klart att mittbacken skulle missa resten av året och det är oklart när en comeback är aktuell.

Patrik Wålemark, Lech Poznan (lån från Feyenoord) - 12/4

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 20/1



Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Gustav Berggren, Rakow - 18/2

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Rakow ligger tvåa i Ekstraklasa, två poäng bakom Lech Poznan.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 17/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Gdansk-laget ligger näst sist i Ekstraklasa och befinner sig i ekonomisk kris vilket lett till transferförbud och en indragen elitlicens.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 12/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Gdansk-laget ligger näst sist i Ekstraklasa och befinner sig i ekonomisk kris vilket lett till transferförbud och en indragen elitlicens.

Ludvig Fritzson, Zagłębie Lubin - 0/0

Den tidigare BP-mittfältaren presenterades under tisdagen som ny spelare för Zagłębie Lubin som ligger på 14:e plats i Ekstraklasa.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 30/32

Viktor Gyökeres fortsätter göra det Viktor Gyökeres ger bäst, mål. Ett nytt mål och matchvinnare när hans Sporting slog ut Porto i den portugisiska cupsemifinalen.

I finalen blev det ännu ett mål men en tung finalförlust mot Benfica efter straffar.

Står nu noterad för fem fullträffar på tre matcher under 2025.

Leonardo Oliveira, Famalicão - 1/0

Har inte fått någon mer speltid sedan debuten i början av december.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 19/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Har imponerat under sin utlåning under säsongen. Något han nyligen pratade med Fotbollskanalen om.

"Jag känner att jag har tagit stora kliv, både på och utanför planen”, sa ytterbacken bland annat.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 20/1



Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Jesper Löfgren, FC Luzern - 9/0

Luzern har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen. Har fått skralt med speltid i den schweiziska klubben den senaste tiden.

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 14/0

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 25/11

Mbunga Kimpioka stod i helgen för 76 minuter i 3-1-förlusten mot Rangers på bortaplan i ligan. St. Johnstone är jumbo i ligaspelet.

SLOVENIEN

Anomnachi Chinasa Chidi, NK Celje - 0/0

Den 20-årige forwarden lämnade i förra veckan Nordic United för slovenska NK Celje, som är på fjärde plats i den slovenska högstaligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 19/3

Annons Swedberg stod i förra veckan för nio minuter i 2-1-förlusten mot Rayo Vallecano på bortaplan i ligan. I La Liga är Celta på tolfte plats.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 19/1

Starfelt noterades i fredags för 81 minuter i 2-1-förlusten mot Rayo Vallecano på bortaplan i ligan. I La Liga är Celta på tolfte plats.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 34/3

Ulsan Hyundai spelade inte i förra veckan, då den inhemska säsongen är över. Förra säsongen vann Ulsan den sydkoreanska ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 39/10

Ulsan Hyundai spelade inte i förra veckan, då den inhemska säsongen är över. Förra säsongen vann Ulsan den sydkoreanska ligan.

THAILAND

Emil Roback, Muangthong United - 21/6

Roback briljerade i förra veckan med ett hattrick i 5-1-segern mot Lamphun Warrior på bortaplan i ligaspelet. Laget är på sjunde plats i thailändska ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 6/0

Karvina spelade inte någon tävlingsmatch under förra veckan, då det är uppehåll i tjeckiska ligan. Senast Bergqvist spelade en tävlingsmatch var i början av oktober i fjol, då han under de senaste veckorna har slitit med skadeproblem. Tränaren Martin Hyský bekräftade i helgen, via klubbens hemsida, att Bergqvist bör kunna vara med i lagträning den här veckan. Därmed närmar han sig en comeback. Karvina är på elfte plats i ligaspelet.

TUNISIEN

Elyas Bouzaiene, Espérance Sportive de Tunis - 0/0

Högerbacken hoppade i helgen in i 88:e minuten i 1-0-segern mot Djoliba Athletic Club på bortaplan i afrikanska Champions League. Espérance toppar gruppen, och är femma i ligan.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 14/5

Larsson stod i förra veckan för 90 minuter i 5-0-förlusten mot Trabzonspor på bortaplan i ligaspelet. Antalyaspor är på plats 13 i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 17/6

Strandberg stod i förra veckan för 21 minuter i 1-2-förlusten mot Rizespor hemma i ligan. Hatayspor är nästjumbo i Süper Lig.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 23/4

Larsson stod i helgen för 90 minuter i 1-0-segern mot St. Pauli på bortaplan i ligaspelet. Frankfurt är på tredje plats i Bundesliga.

Nyligen uppgav tyska tidningen Bild att Real Madrid och Tottenham följer Larsson. Vidare rapporterades Eintracht Frankfurt satt en prislapp på mittfältaren på runt 50 miljoner euro, ungefär 575 miljoner kronor. Tidigare har det också ryktats om intresse för Larsson från storklubbar som Arsenal, Liverpool och Milan.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 11/2

Svanberg stod i förra veckan för elva minuter i 1-0-segern mot Hoffenheim på bortaplan i ligan. Wolfsburg är på nionde plats i Bundesliga.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Johansson blev i helgen kvar på bänken i 3-2-förlusten mot Freiburg på bortaplan i ligan. Laget är nästjumbo i Bundesliga.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 8/1

Forwarden stod i helgen för 81 minuter i 3-2-förlusten mot Freiburg på bortaplan i ligan. Laget är nästjumbo i Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 17/2

Smith stod i helgen för 90 minuter i 0-1-förlusten mot Eintracht Frankfurt på hemmaplan i ligan. Laget är på 14:e-plats i Bundesliga.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 6/0

Ahlstrand blev i helgen kvar på bänken i 0-1-förlusten mot Eintracht Frankfurt hemma i ligan. Laget är på 14:e-plats i Bundesliga. Enligt tyska tidningen Hamburger Morgenpost har schweiziska klubbar uttryckt intresse för att plocka in Ahlstrand under vinter-transferfönstret.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 8/2

Isac Lidberg, Darmstadt - 17/10

Darmstadt spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är på tionde plats i 2. Bundesliga. I dagsläget är Lidberg skadad.

Enligt Echo är Bundesliga-laget Hoffenheim intresserat av Lidberg efter målsuccén. Sportchefen Frank Kramer uppges scoutat forwarden.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 19/3

Fürth spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Fürth är på plats 14 i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hertha Berlin spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan, och är på plats tolv i 2. Bundesliga.

Hussein är sedan tidigare långt ner i Herthas frysbox, och har under senaste tiden slitit med skadeproblem. Den här säsongen har han inte fått spela med Herthas A-lag, utan har i stället gjort åtta matcher och tre assist med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan.

Nyligen uppgav transfer-journalisten Sacha Tavolieri att belgiska Beerschot vill plocka in Hussein under januari. Beerschot är i dagsläget jumbo i belgiska högstaligan.

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 9/2

Braunschweig spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Braunschweig är nästjumbo i 2. Bundesliga. Under uppehållet har keepern ådragit sig en skada i sin ena tumme.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 3/0

Hannover spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är på sjunde plats i 2. Bundesliga.

Alexander Ahl Holmström, Magdeburg - 0/0

Magdeburg spelade inte någon tävlingsmatch under förra veckan. Laget är på femte plats i 2. Bundesliga. Enligt Kicker har Ahl Holmström imponerat under lagets träningsläger, däribland med mål, under uppehållet, men har samtidigt dragit på sig en skada.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 21/4

Puskás Akadémia spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan, och toppar ungerska ligan. Nyligen gjorde Levi en lång intervju med Fotbollskanalen.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 24/11

Säsongen är över. Red Bulls föll i MLS-finalen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 36/0

Säsongen är över. Red Bulls föll i MLS-finalen.

Robin Jansson, Orlando City - 41/1

Säsongen är över. Orlando åkte ut i semifinal i MLS-slutspelet.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 20/1

Mittbackens säsong är slut. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel. Nyligen presenterades svensken Olof Mellberg som ny huvudtränare i klubben.

Rasmus Alm, St. Louis City - 20/2



Alms säsong är över. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel. Nyligen presenterades svensken Olof Mellberg som ny huvudtränare i klubben.

Christopher McVey, San Diego - 0/0

McVey skrev nyligen på för San Diego, som gör klubbens första säsong i år i MLS.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 15/5

Rapid Wien spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Rapid är trea i ligan i Österrike. Enligt Expressen scoutas Jansson av Serie A-klubben Lazio. Han uppges finnas med på den italienska klubbens lista över potentiella värvningar. Vidare sägs det också finnas intresse från Fiorentina i Serie A.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 21/1

Austria Wien spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är på andra plats i ligaspelet.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, kom inte till spel i någon match förra veckan. Salzburg är på femte plats i ligaspelet. Under årets säsong har Mellberg även spelat tio matcher med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.