SVENSKKOLLEN: "DMK" från start igen - efter månader i frysboxen

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 17/2

Mål för tredje matchen i rad av Toivonen. Han kvitterade strax efter paus i 1–1-matchen mot mittenlaget Newcastle Jets. Tyvärr för svenskens del har Victory inte vunnit under dessa matcher. Avståndet till Brisbane på den sista slutspelsplatsen är nu nio poäng.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Fick en bänkplats för tredje matchen i följd men utan att hoppa in när Genk vann mot Kortrijk med 1–0.

Mikael Lustig, Gent – 30/0

Slog en felpassning tidigt i Europa Leagues sextondelsfinal mot Roma som ledde till matchens enda mål i Gents förlust på Stadio Olimpico. Sedan var Lustig inte med i 4–1-vinsten mot Sint-Truiden i ligan.

Eric Smith, Gent – 0/0

Inte med i truppen varken mot Roma eller Sint-Truiden.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/2

Opererade knät nyligen och blir borta resten av säsongen.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Högerbacken är fortfarande höftskadad.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Bahrudin Atajić, Mladost Doboj Kakanj - 18/2

Hoppade in sista halvtimmen i det mållösa bottenmötet mot Sloboda Tuzla.

CYPERN

Linus Hallenius, APOEL Nicosia – 24/7

Anfallaren fortsätter att få chanser under den nye tränaren Marinos Ouzunidis. Senast mot Pafos FC blev det en timmes spel när APOEL förlorade borta med 0–2. Starten kom efter att Hallenius fått hoppa in efter 56 minuter i 0–3-förlusten mot FC Basel i Europa League.

Nahir Besara, Pafos FC – 19/1

Spelade hela matchen när Pafos slog APOEL.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 20/8 nollor

Höll nollan det mållösa mötet med Odense. Carlgren fick betyget 3/6 i tidningen Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 30/1

Mot Celtic i Europa League gick vänsterbackskonkurrenten Bryan Oviedo före och Bengtsson bytte av honom med dryga kvarten kvar i 1–1-mötet. Tränaren Ståle Solbakken pekar på 31-åringens insats i förlusten mot Esbjerg helgen innan som förklaring till petningen.

Solbakken menar att Bengtsson tagit för lite ansvar när FCK ställde upp med orutinerade spelare i backlinjen. Bengtsson var ändå tillbaka i startelvan mot Silkeborg där FCK upprepade veckans tidigare resultat och vänsterbacken fick bara en tvåa i betyg.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 32/0

Mittbacken hoppade in både mot Celtic och Silkeborg.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 24/7 nollor

Målvakten var FCK:s bästa spelare i 1–1-matcherna mot Celtic och Silkeborg. Tidningen BT gav Johnsson betyget 9/10 efter Europa League-matchen och mot Silkeborg fick han 5/6 av Ekstrabladet. Tre matcher in på 2020 har FC Köpenhamn fortfarande inte vunnit än.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 22/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Hobro (2–0) men fick inte högre än en tvåa i betyg av Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 16/1

Mittfältaren satt på bänken i ovanstående match.

Simon Tibbling, Brøndby – 15/1

Spelade en dryg halvtimme i 2–3-förlusten borta mot Aalborg.

Simon Hedlund, Brøndby – 29/4

Mållös men fick en fyra av Ekstrabladet efter förlusten mot Aalborg.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 22/8 nollor

Målvakten släppte in två mål och fick en trea av Ekstrabladet efter vinsten mot Brøndby.

Niklas Backman, Aarhus – 17/0

Spelade hela matchen i backlinjen mot Horsens (3–2). Lagkapten Backman fick en trea i betyg.

William Eskelinen, Aarhus – 15/6 nollor

23-åringen vaktade målet i vinsten mot Horsens och fick en trea av Ekstrabladet.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 14/2

Maholli har stått utanför Silkeborgs trupp sedan november på grund av en skada. “Det har verkligen varit frustrerande” säger anfallaren till Midtjyllands Avis, och säger att han “njuter av att vara utanför Sverige”.

Franz Brorsson, Esbjerg – 2/0

Stod återigen för ett kort inhopp i helgens 0–2-förlust mot Lyngby.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 14/1

Bänkad när hans lag slog Ismaily i den egyptiska cupen med 1–0.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 32/1

Spelade i 1–1-matchen mot Club Brügge i Europa League och helgens 2–0-vinst mot Watford. Inte den bästa veckan för Nilsson Lindelöf som fick betygen 5 respektive 6 på en tiogradig skala i Manchester Evening News.

Mittbacken deltar för övrigt i en kampanjfilm med andra Unitedstjärnor mot psykisk ohälsa som kallas “Ignored”

Emil Krafth, Newcastle – 15/0

Högerbacken är ankelskadad och väntas tillbaka i mars månad.

Pontus Jansson, Brentford – 25/0

Höftskadan fortsätter att hålla mittbacken från spel. Under rehabtiden har Jansson svarat på några frågor i denna video och döljer inte kärleken till de tidigare klubbarna Malmö FF och Leeds.

Niclas Eliasson, Bristol City – 33/3

Bristol City förlorade med 0–3-hemma mot serieledaren West Brom och är på väg ner i en dipp. Managern Lee Johnson fick frågan om nya kontrakt och säger att inga nyheter finns gällande Eliassons, där det ryktats om en försäljning eller att klubben utnyttjar en tolvmånadersoption.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 15/1

En skada i baksida lår har hållit anfallaren borta från spel hela februari.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 4/1

Mariehamn har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 4/0

Mariehamn har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jakob Tånnander, HJK - 1/0

HJK har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Tatu Varmanen , TPS 4/0

TPS har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Erik Törnros, FC Lahti – 1/0

Forwarden är skadad och missade helgens cupmatch mot Haka.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 0/0

Ligan på Färöarna har uppehåll.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 2/1

18-åringen spelade för reservlaget nyligen och verkar vara på gång igen efter skadebekymmer, men var inte med i truppen till 0-0-matchen mot Strasbourg i helgen.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader. Enligt GT ser han ut att vända tillbaka till IFK Göteborg när kontraktet med Rennes löper ut i sommar.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 6/7

Förre Sävedalen-spelaren startade mot Manchester 62 FC i ligan förra onsdagen men blev, mållös, utbytt i den 78:e minuten. Europa Point vann med 3-1.

Hassan Kanneh, Europa Point FC 0/0

Spelade inte mot Manchester 62.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 23/0

Högerbacken spelade inte mot Asteras Tripolis (1-1) i ligan i lördags. Enligt grekisk media, däribland Nova Sports, jobbar Panathinaikos på att förlänga kontraktet med Johansson, vars nuvarande avtal går ut i sommar.

Niklas Hult, AEK Aten – 14/0

Vänsterbacken spelade inte i cupen mot Panetolikos i onsdags, när AEK vann med 4-0 och tog sig vidare till semifinal. Hult startade dock och spelade hela matchen när AEK slog Kreta med 3-0 i ligan i måndags.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 23/1

Mittbacken spelade 90 minuter i 4-0-förlusten mot AEK i cupen i förra veckan, men saknades i 1-0-segern över Panionios i ligan i söndags.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 23/8

Forwarden startade mot AEK (blev utbytt i den 68:e minuten) och hoppade sedan in i den 96:e minuten mot Panionios.

Daniel Larsson, Aris – 30/5

Forwarden startade mot Lamia i ligan i lördags och gjorde 2-1-målet när Aris hämtade upp 0-2 till 2-2. Larsson byttes ut i den 89:e minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 18/0

Högerbacken satt på bänken under hela matchen mot Lamia.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 7/0

Backen startade i 3-2-förlusten mot Fjölnir i ligacupen i lördags. Varnades i den 24:e minuten och blev utbytt i den 65:e minuten.

Marcus Johansson, IA – 0/0

Spelade inte när IA slog Leiknir med 3-0 i ligacupen i söndags.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 16/3

Cagliaris match mot Verona i helgen blev uppskjuten på grund av att coronaviruset spridits till Italien.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 9/3

Forwarden spelade 90 minuter mot Fiorentina i lördags. Han gjorde ett mål som dömdes bort på grund av hands. Milan fick med sig 1-1.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 25/5

Parmas match mot Torino i helgen blev uppskjuten på grund av att coronaviruset spridits till Italien.

Riccardo Gagliolo, Parma – 24/0

Parmas match mot Torino i helgen blev uppskjuten på grund av att coronaviruset spridits till Italien.

Albin Ekdal, Sampdoria – 23/0

Sampdorias match mot Inter i helgen blev uppskjuten på grund av att coronaviruset spridits till Italien.

Mattias Svanberg, Bologna – 14/0

Mittfältaren är lårskadad och kan bli borta i omkring en månads tid, enligt Bolognas hemsida.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 22/2

Yttern startade mot Bologna i helgen men gick ut skadad i den 37:e minuten. Fick hjälp av planen.

Sebastian Eriksson, Genoa - 0/0

Backen/mittfältaren väntar fortfarande på sin debut i Genoa. Eriksson satt på bänken under hela matchen mot Lazio (förlust med 3-2) i söndags.

Samuel Gustafson, Cremonese – 11/0

Cremoneses match mot Ascoli i helgen blev uppskjuten på grund av att coronaviruset spridits till Italien.

Samuel Armenteros, Crotone – 16/4

Forwarden gjorde i söndags mål för andra matchen i rad. Hemma mot Pescara (seger med 4-1) gjorde Armenteros 3-0-målet i 35:e minuten. Han bjöd även på en assist. Crotone ligger fyra i Serie B och slåss om uppflyttning.

Marcus Rohdén, Frosinone – 14/2

Poäng i tredje raka matchen! Efter att mittfältaren avgjort Frosinones två senaste Serie B-möten genom att göra mål stod han i fredags för en assist när laget slog Cosenza med 2-0. Frosinone ligger tvåa i Serie B och innehar just nu en av två direktplatser till Serie A nästa säsong.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Mittbacken har suttit på bänken i några Serie B-matcher men får först och främst speltid i Chievos Primavera-lag.

Jonathan Morsay, Chievo - 0/0

Mittfältaren väntar på att få göra sin Serie B-debut. Den kom inte mot Pordenone i söndags. Morsay satt på bänken under hela matchen, som Chievo vann med 1-0.

Viktor Agardius, Livorno - 1/0

Förre Kalmar FF-backen fick göra sin Serie B-debut i helgen. Han startade mot Salernitana (förlust med 1-0) och blev utbytt i den 75:e minuten.

Robin Simovic, Livorno - 0/0

Forwarden väntar på att få göra sin Serie B-debut. Satt på bänken under hela matchen mot Salernitana.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan har inte dragit igång.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 36/8

Utbytt i 79:e minuten när Feyenoord vann med 2-1 mot Fortuna Sittard. Efter matchen berättade Feyenoords ena målskytt, tillika nyförvärv, Robert Bozenik att han specialstuderat svensken. "Jag spelar med väldigt bra spelare och lär känna dem i snabb takt. Jag tittar på vad de gör och hur de spelar varje dag på träningarna. Jag tittar på Steven Berghuis och Sam Larsson. Jag studerar också våra egna spelare på video från tidigare matcher. Jag gillar dem verkligen", sa han till De Telegraaf enligt voetbalprimeur.nl.

Simon Gustafson, Utrecht – 26/7

Avstängd mot Twente.

Kristoffer Peterson, Utrecht (Utlånad från Swansea) – 6/2

Utbytt i 62:a minuten när Utrecht vann med 2-1 mot Twente. Blev uttagen i "Omgångens floppelva" av sajten voetbalprimeur.nl efter sin insats.

Sebastian Holmén, Willem II – 26/1

Spelade 90 minuter när Willem II förlorade med 4-2 mot Emmen.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 17/3

Spelade 90 minuter när Groningen förlorade med 1-0 mot VVV-Venlo.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 19/5

Spelade 90 minuter när Groningen förlorade med 1-0 mot VVV-Venlo. Berättade nyligen för Fotbollskanalen om sin fina form den senaste tiden och det svenska samarbetet med Joel Asoro.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/2

Missade mötet med VVV-Venlo på grund av skada.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 15/0

Fick spela 76 minuter i 2-1-förlusten mot Feyenoord.

Pontus Dahlberg, FC Emmen (Utlånad från Watford) - 0/0

Bänkad i 4-2-vinsten mot Willem II.

Emil Hansson, RKC Waalwijk (Utlånad från Hannover) - 5/1

Spelade 90 minuter i 1-0-förlusten mot Sparta Rotterdam.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Kristiansund spelade en träningsmatch den gångna veckan, mot Brattvåg. Kristiansund förlorade mötet med 3-0.

Andreas Linde, Molde – 0/0

Höll nollan när Molde vann en träningsmatch mot Rostov med 1-0.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Startade i träningsmatchen mot Rostov i onsdags och gjorde matchens enda mål redan efter tre minuter.

Marcus Sandberg, Stabæk – 0/0 nollor

Startade när Stabæk vann en träningsmatch mot Viking med 3-1. "Det var ganska mycket positivt att ta med sig", sa tränaren Janne Jönsson till Budstikka efter matchen.

Erik Israelsson, Vålerenga – 0/0

Medverkade inte i träningsmatchen mot Sandefjord (1-0).

Anton Kralj, Sandefjord - 0/0

Stod över matchen mot Vålerenga, som Sandefjord förlorade med 1-0.

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Spelade 30 minuter i ett träningsmöte med Vålerenga. Sandefjord förlorade matchen med 1-0.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 0/0

Spelade hela matchen när Sarpsborg kryssade mot Orenburg (1-1) i en träningsmatch.

Anton Salétros, Sarpsborg (Utlånad från Rostov) - 0/0

Fick 79 minuter på planen i 1-1-matchen mot Orenburg. "En helt ok match", sa Salétros till klubbens hemsida efter krysset.

Kevin Kabran, Start - 0/0

Spelade hela träningsmatchen mot Jerv (1-0).

Dino Islamovic, Rosenborg - 0/0

Gjorde två mål i en träningsmatch mot Ranheim. "De enkla målen. Som (Mikael, sportchef) Dorsin sa så är det dem man vinner skytteligan på", sa han till klubbens Twitterkonto efter matchen.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 8/1

Den förre Gais-spelaren spelade från start i mötet med Vardar, som Borec Veles förlorade med 1-0.

POLEN

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 3/1

Utbytt i 78:e minuten i 0-0 mötet med Lodz. Det var första starten i tävlingssammanhang för svensken i klubben.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 4/0

Utbytt i 69:e minuten mot Steaua Bukarest.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 23/1

Krasnodar spelade två träningsmatcher den gångna veckan, den ena mot Malaga och den andra mot Rostov. Mot spanjorerna blev det förlust med 1-0 och likaså mot sin ryska konkurrent. Några startelvor från matcherna förmedlades inte.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Rehabiliterar sig från den allvarliga knäskadan han ådrog sig i juni och enligt tränaren Murad Musayev ligger ytterforwarden före i tidsschemat. För en dryg månad sedan tränade Claesson på Kaknäs i Stockholm och han sade då att han inte gett upp hoppet om att spela EM. "Det är bra att ha som morot när man springer, att det kan göra skillnaden om man kan vara med eller inte", sa han.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/5

Krasnodar spelade två träningsmatcher den gångna veckan, den ena mot Malaga och den andra mot Rostov. Mot spanjorerna blev det förlust med 1-0 och likaså mot sin ryska konkurrent. Några startelvor till matcherna förmedlades inte.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 11/0

Spelade en halvlek i träningsmötet med Molde i onsdags, 1-0-förlust. I den stängda träningsmatchen mot Krasnodar i måndags blev det vinst med 1-0 för Rostov. Enligt soccernews.ru startade Hadzikadunic i mötet med Krasnodar.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 18/7

Gjorde ett mål när Spartak Moskva vann med 4-0 mot uzbekiska Pachtakor Tasjkent.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Blev inbytt i den 66:e minuten och gjorde ett mål på nick i träningsmatchen mot Kairat (3-2-förlust) i onsdags och spelade hela träningsmötet med Sheriff Tiraspol (2-0-vinst) i lördags.

Filip Rogic, FC Orenburg – 8/1

Utbytt i 54:e minuten i träningsmatchen mot Gibraltarlaget College Europa (3-0-seger) i tisdags. Orenburg spelade ytterligare en träningsmatch den gångna veckan, mot Sarpsborg, och där blev det 1-1.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Medverkade inte i någon match den gångna veckan.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 16/9

Spelade 90 minuter när det blev förlust mot Al-Nasr med 2-0.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 14/3

Avstängd i mötet med Sion, 0-0.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Bänkad i mötet med Lugano, 0-0.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 8/0

Bänkad i mötet med Servette, 2-2.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Helander är fortsatt skadad och förväntas bli borta till i slutet av februari alternativt början av mars. I förra veckan missade han lagets 3-2-seger mot Braga i första sextondelsmötet i Europa League, samt lagets möte med St. Johnstone i ligan som slutade 2-2. Rangers är tvåa i den skotska högstaligan.

Melker Hallberg, Hibernian – 22/1

Efter en fin start som ordinarie i laget har svensken under senaste tiden fått knapp speltid. Hallberg var i helgen tillbaka på Hibernians bänk mot Livingston (1-1) i ligan efter två raka missade ligamatcher på grund av sjukdom. Senast Hallberg spelade i ligan var den 22 januari och senast han spelade en match generellt sett var den 28 januari i skotska FA-cupen. Hibernian är sexa i ligan.

SLOVAKIEN

Malkolm Moenza, Spartak Trnava – 2/0

Moenza gjorde i helgen andra raka ligamatchen från start och spelade i 90 minuter i 2-0-förlusten mot FK Senica i den slovakiska ligan. Moenzas lag är sjua i ligatabellen.

Dijan Vukojevic, Spartak Trnava – 0/0

Vukojevic satt, till skillnad från Moenza, i helgen på bänken i 90 minuter i 2-0-förlusten mot FK Senica i den slovakiska ligan. Spartak Trnava är sjua i ligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 30/14

Isak lämnade i helgen för första gången sedan den 19 januari planen mållös i en ligamatch. Detta när Real Sociedad hemmaslog Valencia med 3-0. Därmed är ”La Real” numera på sjätteplats i den spanska högstaligan. Isak uttalade sig även i helgen om sin framtid i Real Sociedad. Borussia Dortmund, som Isak lämnade i somras för en permanent flytt till ”La Real”, rapporteras ha en återköpsklausul på runt 320 miljoner kronor, vilken gäller från och med nästa sommar enligt spanska tidningen Mundo Deportivo, men en sådan flytt är dock inget som intresserar svensken. Isak sa i helgen så här till Aftonbladet om det: ”Allt jag kan säga är att Dortmund ligger i mitt förflutna och inte i min framtid. Jag trivs väldigt bra där jag är och har ingen som helst tanke på att gå tillbaka dit. Mitt enda fokus nu är Real Sociedad”. Isak uppges även ha ytterligare en utköpsklausul i sitt avtal med Real Sociedad på runt 750 miljoner kronor.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 0/0

Hanssons Chonburi föll i helgen mot Buriram United med 4-0 i den thailändska högstaligan. Chonburi är nia i ligatabellen efter två spelade matcher.

Kevin Sangsamanan, Chiangrai – 0/0 nollor

Målvaktens Chiangrai spelade i förra veckan två matcher. Först blev det 1-0-förlust mot Beijing Guoan i asiatiska Champions League-gruppspelet och därefter 2-2 mot Suphanburi i den thailändska högstaligan. Sangsamanan spelade inte i någon av matcherna och Chiangrai är numera tia i ligan efter två poäng på två matcher.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 7/0

Moberg Karlsson har under den här säsongen fått knapp speltid, men fick i helgen göra sin första ligamatch sedan den 26 oktober i fjol. Yttern spelade från start och blev utbytt i den 88:e minuten i 1-0-förlusten mot Sigma Olomouc i den tjeckiska högstaligan. Svensken sa för ett par månader sedan, med anledning av den knappa speltiden, i en intervju med Aftonbladet att han var besviken över det och att han inte kom till Tjeckien för att vara en "hejaklackledare på läktaren eller spela i 'motståndarlaget' som vänsterback under träningarna", något han sade sig ångra i tidigare i februari i en intervju med Fotbollskanalen: "Jag själv är lite trött på folk som gnäller i intervjuer när man inte får speltid och då tänker man: 'Vafan, du kanske inte är så bra'. Det är förmodligen så folk ser på min intervju med. Det är klart att det är jätteonödigt. Det är bara att ner och kriga. Jag står under kontrakt så jag är nöjd". Sparta Prag är sexa i ligatabellen.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 11/0

Durmaz har under den här säsongen fått knapp speltid och satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i glödheta derbyt mot Fenerbahce. Då fick han se Galatasaray vinna matchen med 3-1. Galatasaray är tvåa i ligan.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 10/0

Efter två raka matcher med 90 minuter på bänken fick Bjärsmyr i helgen hoppa in med en minut kvar av full tid i 1-0-segern mot Ankaragücü i Süper Lig. Genclerbirligi är på tiondeplats i den turkiska högstaligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 10/4

30-åringen gjorde i helgen sjätte raka matchen från start i 1-0-segern mot Ankaragücü och höll därmed också sin tredje nolla hittills i Turkiet. Genclerbirligi är tolva i ligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 22/2

Wendt, 34, gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Hoffenheim (1-1) i Bundesliga och blev dessutom varnad i andra halvan av matchen. Mönchengladbach är fyra i den tyska högstaligan.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 7/0

Augustinsson gjorde i helgen comeback efter fem raka missade ligamatcher på grund av skada och gjorde 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Bremen är därmed fortsatt nästjumbo i ligatabellen med fem poäng upp till Robin Quaisons Mainz på säker mark.

Felix Beijmo, Greuther Fürth (utlånad från Werder Bremen) – 3/0

Beijmo blev i vinter utlånad från Bremen till Greuther Fürth och gjorde i helgen sin andra raka start för klubben mot Wehen Wiesbaden (1-1) i andraligan. Däremot blev han utbytt redan efter 41 minuters spel. Greuther Fürth är sexa i ligatabellen.

Robin Quaison, Mainz – 23/11

Quaison lämnade i helgen planen mållös för andra ligamatchen i följd. Då blev det förlust för Mainz med hela 4-0 mot Wolfsburg på bortaplan i Bundesliga. Mainz är på 15:e-plats i ligan med två poäng ner till Fortuna Düsseldorf på kvalplats och med fem poäng ner till Werder Bremen på nedflyttningsplats i bottenstriden.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 24/9

Forsberg kom i förra veckan till spel i två matcher. Först blev det ett sju minuter långt inhopp i första åttondelsfinalmötet med Tottenham i Champions League som slutade med 1-0-seger på bortaplan och därefter blev det ett 15 minuter långt inhopp och ett mål i 5-0-segern mot Schalke 04 borta i Bundesliga. Det var nog ett skönt mål för svensken som under senaste tiden både fått knapp speltid och rapporterats vara aktuell för att lämna Leipzig efter säsongen - trots ett avtal till sommaren 2022. Leipzig är på andraplats i Bundesliga, en poäng bakom Bayern München i toppen.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 25/10

Andersson gjorde i måndags första målet sedan i början av december i fjol. Svensken blev målskytt i Union Berlins 2-1-seger mot Eintracht Frankfurt på bortaplan. Därmed är numera Union på tiondeplats i ligatabellen. Andersson sa, i en intervju på Bundesligas Twitter-konto, så här efter förlusten: ”Ibland gör du under vissa perioder inte mål och det är tufft. Men du måste jobba hårt och försöka hjälpa laget med annat, inte bara med mål. Självklart är det en väldigt bra känsla”.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 17/5

Efter fyra raka matcher utan mål fick Gyökeres i helgen sitta på bänken i 90 minuter när St. Pauli vann derbyt mot Hamburg med 2-0 på bortaplan i den tyska andraligan. Det var lagets första seger sedan i slutet av december i fjol. St. Pauli är tolva i ligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 16/0

Ohlsson kom, till skillnad från Gyökeres, i förra veckan till spel i 90 minuter i derbysegern med 2-0 mot Hamburg på bortaplan i den tyska andraligan. St. Pauli är tolva i ligan.

Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Ishak var i januari aktuell för ett klubbyte efter knapp speltid under hösten, men blev i slutändan kvar i Nürnberg och den tyska andraligan. I förra veckan satt han på bänken för fjärde matchen i följd när det blev 2-1-förlust mot Damrstadt i den tyska andraligan. Senat han kom till spel i en match var den 4 november i fjol med ett åtta minuter långt inhopp mot Bochum i ligaspelet. En tung säsong för svensken. Nürnberg är på 15:e-plats i ligatabellen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 18/0

Wahlqvist gjorde i förra veckan 90 minuter på planen när det blev 2-1-förlust hemma mot Bochum i den tyska andraligan. Dresden är jumbo i ligaspelet.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 18/4

Jeremejeff gjorde i helgen första matchen från start sedan i mitten av december och kom till spel i 86 minuter i 2-1-förlusten mot Bochum borta i andraligan. Dresden är jumbo i ligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 21/9

Hrgota lämnade i helgen planen mållös för fjärde ligamatchen i följd, men med en assist till lagets enda mål mot Wehen Wiesbaden (1-1) i andraligan. Hrgotas norske anfallskamrat Håvard Nielsen, som gjorde lagets mål i matchen, berömde efteråt svensken i en intervju med tyska tidningen Kicker: ”Han är en väldigt intelligent spelare. Han och jag har också tillräcklig individuell kvalitet för att göra enskilda aktioner. Det fungerar väldigt bra med honom”. Fürth är sexa i ligatabellen.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 23/1

Nilsson är ordinarie i Bielefeld och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 1-0-segern mot Hannover i ligan. Nilssons lag toppar den tyska andraligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Linnér satt i helgen på bänken, för femte matchen i följd, i 1-0-segern mot Hannover i tyska andraligan, som Bielefeld toppar klart.

John Guidetti, Hannover (utlånad från Deportivo Alavés) – 9/0

Guidetti gjorde i helgen sin första start efter skada och kom till spel i 77 minuter i 1-0-förlusten mot serieledaren Arminia Bielefeld, samtidigt som han i den 53:e minuten blev varnad. Hannover är på 14:e-plats i ligan.

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 0/0

Sjöbergs Columbus premiärspelar på söndag mot New York City i MLS.

Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

Petterssons Cincinnati ställs på söndag mot New York Red Bulls i MLS-premiären. Den tidigare Östersunds FK-backen har sedan flytten till USA haft skadeproblem, men hoppas kunna vara redo för spel till helgen. Det sa han nyligen till FotbollDirekt: ”Förhoppningsvis kan jag vara fit nog och i alla fall vara uttagningsbar”.

Robin Jansson, Orlando City – 0/0

Janssons Orlando ställs på söndag mot Real Salt Lake i premiären i MLS.



Gustav Svensson, Seattle – 0/0

Svenssons Seattle ställs på fredag mot Olimpia i andra åttondelsfinalmötet i CONCACAF Champions League och premiärspelar på söndag mot Chicago Fire i MLS. Svenssons närvaro i matcherna kan dock vara osäker, då han, enligt Pulso Sports Network, under måndagen lämnade lagets träning i förtid med en ispåse runt vänstra vaden.



Anton Tinnerholm, New York City – 1/0

Tinnerholm gjorde i förra veckan 63 minuter på planen när New York City vann första åttondelsfinalmötet med AD San Carlos i CONCACAF Champions League med 5-3. Dessutom stod svensken för en assist till ett av målen i segern. På torsdag väntar returspel mot San Carlos och på söndag blir det MLS-premiär mot Columbus.

Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 0/0

Erikssons San Jose ställs på lördag mot Toronto i MLS-premiären.



Adam Lundqvist, Houston – 0/0

Lundqvists Houston Dynamo ställs på lördag mot LA Galaxy i MLS-premiären.

VIETNAM

Viktor Prodell, Ho Chi Minh City FC – 1/0

Ho Chi Minh City FC spelade i förra veckan inte någon match. Prodell blir dock borta från spel ett tag framöver, då han är långtidsskadad och enligt både Goal.com och Thethao247.vn lär bli borta i runt fyra månader.