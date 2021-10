SVENSKKOLLEN: Doldis fick rött kort - stängs av i tre matcher

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 15/0

Mittfältaren byttes ut efter 73 minuter i 2-2-matchen mot Sint-Truiden. Dessförinnan spelade han samtliga minuter i VM-kvalmatcherna mot Kosovo (3-0) och Grekland (2-0).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0

Anfallaren missade matchen mot Beerschot med en muskelskada.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 10/3

Yttern gjorde mål för andra matchen i rad. Det mot Beerschot blev matchens enda, och förde upp Mechelen till femteplatsen i Jupiler Pro League.

BULGARIEN

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 13/0

Mittbacken spelade 90 minuter när hans lag föll med 3-2 mot CSKA Sofia, som övertar Botevs andraplats i tabellen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 15 matcher/2 nollor

Stod i mål när Randers besegrade Odense med 1-2, och fick betyget 4/6 i tidningen Randers Amtsavis.

Simon Tibbling, Randers FC – 16/0



27-åringen kom in i den 79:e minuten när Randers befäste fjärdeplatsen i tabellen.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 7/0

33-åringen var med i bruttotruppen mot SønderjyskE men petades sedan. Dessförinnan startade vänsterbacken i träningsmatchen mot Hillerød (4-1).

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 1/0 nollor

Målvakten satt på bänken i 1-1-matchen mot SønderjyskE men stod mot Hillerød.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

FCK:s tredjemålvakt står i U19-laget, som vunnit samtliga sju matcher i höst, och var på bänken i ovanstående träningsmatch.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 18/0

Wingbacken spelade fram till FCM:s kvittering mot Nordsjælland, som innebar slutresultatet 2-2. Andersson får betyget 2/6 i tidningen Ekstra Bladet och hans lag toppar tabellen tre poäng före FC Köpenhamn.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 4/0

Mittfältaren byttes ut i halvtid mot Nordsjælland och fick en tvåa i betyg. I landslaget gjorde 22-åringen korta inhopp mot både Kosovo och Grekland.

Simon Hedlund, Brøndby – 16/1

Anfallaren spelade fram till Brøndbys första mål i 3-2-segern mot Vejle, en passning som osade Michael Laudrup enligt tidningen Berlingske. Hedlund byttes ut i den 80:e minuten innan hans lag vände matchen med två sena mål. Betyget i Ekstra Bladet blev en tvåa när Köpenhamnslaget klättrade till sjätteplatsen i Superligaen.

Oskar Fallenius, Brøndby – 6/1

Mittfältaren har saknats i de fyra senaste ligamatcherna. 19-åringen startade i U20-landskampen mot Rumänien (0-1) och hoppade in mot Mexiko (0-2).

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet missar resten av årets spel på grund av en axelskada.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 11/5 nollor

Stod i mål när laget förlorade mot Århus med 1-0. Målvakten fick betyget fyra.

Tim Prica, Ålborg BK – 12/0

Anfallaren hoppade in efter en timme mot Århus. Det gjorde han även mot Montenegro och Italien i U21-landslagets EM-kval, och ordnade 1-1-målet mot de senare på tilläggstid.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Målvakten har varit utanför truppen hela säsongen.

Niklas Backman, AGF Århus – 0/0

32-åringen avslutar karriären med anledning av huvudskador han ådragit sig under tiden. Den tidigare lagkaptenen kommer stanna och få en ny roll i Århus.

Eric Kahl, AGF Århus – 11/2

Vänsterbacken byttes ut i den 81:a minuten mot Ålborg och gavs betyget tre. 19-åringen spelade samtliga minuter även mot Montenegro (3-1) och Italien.

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 12/0

Högerbacken spelade 90 minuter mot FC Köpenhamn, orsakade en straff som missades, och fick en tvåa i betyg. Han gjorde assist både mot Montenegro och Italien, och har därmed redan fyra sådana i U21-kvalet. SønderjyskE ligger dock på nedflyttningsplats.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 11/0

19-åringen bänkades mot Midtjylland, liksom i U21-kvalet. Hans lag ligger nia i tabellen.

Kevin Custovic, Velje BK – 8/0

21-åringen hoppade in i den 84:e minuten i förlusten mot Brøndby. Vejle ligger sist med blott två poäng på tolv matcher.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 6/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Viborg och hade en boll i nät, men vinkades av för offside. Matchen slutade 1-1 och Silkeborg ligger femma i tabellen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 9/0

Spelade fram till ett mål och blev varnad när United föll med 4-2 i Leicester. Betyget i tidningen Manchester Evening News blev 6/10. Han spelade även 90 minuter i VM-kvalet mot Grekland.

Anthony Elanga, Manchester United – 1/0

Inte med mot Leicester men gjorde mål för fjärde matchen i rad i U23-laget, när Blackburn besegrades med 3-0. Anfallaren satte ett mål mot Montenegro i U21-kvalet och spelade även mot Italien.

Emil Krafth, Newcastle United – 3/0



Saknades i truppen när nästjumbon föll med 2-3 mot Tottenham. 27-åringen spelade däremot samtliga minuter mot Kosovo och Grekland.

Pontus Jansson, Brentford – 8/0

30-åringen fick 90 minuter när nykomlingen föll i derbyt mot Chelsea med 0-1. Sajten football.london ger mittbacken 6/10 i betyg.

Kem Sema, Watford – 7/0

Bänkades när Claudio Ranieri inledde sitt tränarstyre med att förlora med 0-5 mot Liverpool. Watford ligger på 16:e plats i tabellen och Sema satt på bänken även i VM-kvalet.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 12/9

23-åringen spelade hela matchen mot Blackburn och fick betyget 7,5/10 i tidningen Coventry Telegraph. Anfallaren gjorde utöver det två korta inhopp i båda VM-kvalet.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 7/1 nollor

Spelade när United besegrade Stoke med 2-1 och stod som vanligt också i VM-kvalet. Betyget efter den förra matchen blev 6/10 i tidningen The Yorkshire Post.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 27/0

Lagkaptenen spelade hela matchen i 1-2-segern mot AC Oulu.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 9/0

Spelade 90 minuter som vänsterback mot Oulu. IFK har åtta poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor

Målvakten har opererat ett finger och missat den senaste månadens spel.

Gustaf Backaliden, SJK – 17/1

Mittfältaren hoppade in i den 85:e minuten och blev varnad när tabellfyran SJK spelade 2-2 mot Helsingfors IFK.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Försvararen har missat allt spel sedan augusti på grund av en huvudskada.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 7/0

Efter att ha fått spela en halvlek när Lille hemmaslog Marseille efter dubbla mål av Jonathan David, gavs Gabriel Gudmundsson något mer speltid i den efterföljande matchen i ligan mot Clermont. Samtidigt som ytterbacken byttes ut i minut 70 föll dock hans lag mot nykomlingen Clermont med uddamålet. Lille är elva i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 12/2

Svensken fanns ännu en gång med från start för Nimes i ligaspelet. Då föll hans gäng mot Ajaccio från Korsika, vilket betyder att laget inte vunnit någon av sina senaste sju matcher i ligan. Till följd av det återfinns Nimes på 13:e plats i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

Situationen är fortsatt tuff för Isak Pettersson, som inte får spela matcher i den franska andraligan. Toulouse leder Ligue 2, och enligt målvakten gäller det att hålla humöret uppe.

- Just nu spelar den andra. Det är bara så det är. Man kan inte gnälla och tycka allt är skit för det. Jag kommer till träningen varje dag, sprider glädje och är mig själv, berättade Pettersson nyligen i en intervju med Fotbollskanalen.

Jack Lahne, Amiens - 10/2

För laget går det knackigt, men för anfallaren själv har det lossnat när det kommer till minuterna på planen. I och med startplatsen i förlusten mot Dijon har Jack Lahne nu gjort spelat tio matcher i ligan den här säsongen. Amiens är på nedflyttningsplats i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 4/1

Inför landslagets matcher mot Kosovo och Grekland skadade sig anfallaren. Isaac Kiese Thelin klev av en träning med Sverige efter att ha fått känningar vid baksida lår och lämnade därefter truppen, samtidigt som AIK:s Alexander Milosevic ersatte. När hans Baniyas spelade ligamatch under lördagen fanns inte forwarden med i elvan eller på bänken.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 7/0

Backen, som ersatte Mattias Johansson i Blågult, fick inte spela i någon av landslagets två matcher på Friends Arena i oktober. Men väl på plats igen i Grekland var Sundgren åter i startelvan. Den tidigare AIK-försvararen spelade hela matchen mot Lamia, som Aris vann med 1-0.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 5/0

En bänkplats blev det mot Panetolikos. I den efterföljande fajten i ligan mot Atromitos var inte ens Tankovic med i lagets trupp.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 6/0

Medan det blev ett mycket kort inhopp när hans gäng föll mot Muamer Tankovics huvudstadslag, fick Morsay lite mer tid på planen när Panetolikos föll på hemmaplan i förra veckan. Mot Kreta fick nämligen svensken ungefär en timmes speltid.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 5/0

Efter landslagsuppehållet mötte Panathinaikos ett annat lag från Aten: Ionikos. En som inte var på planen när Panathinaikos segrade med slutsiffrorna 4-1 var Groningen-lånet Ramon Pascal Lundqvist. Han gavs ingen plats i “Treklöverns” matchtrupp.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 2/1

Trots att han tvingades lämna återbud till landslaget på grund av skada, har han nu fått göra comeback efter problemen med hälsenan. Det var i Milans 3-2-seger över Verona - som möjliggjordes efter att Milano-laget skickat in tre mål i andra halvlek - som Zlatan var tillbaka på planen i och med sitt drygt 15 minuter långa inhopp. Ibrahimovic kan även mycket väl komma att göra ett inhopp när Milan ställs mot Porto i dag, tisdag.

Dejan Kulusevski, Juventus - 10/0

Han har det inte så väldigt lätt under tränare Max Allegri, svensken Dejan Kulusevski. I söndags, efter att han lirade från start när Sverige slog Kosovo, hoppade den offensive 21-åringen in mot Roma. Kulusevski väntar fortsatt på sitt första mål den här säsongen i Juve.

Albin Ekdal, Sampdoria - 7/0

Mattias Svanberg, Bologna - 9/1

Mötet mellan Udinese och gästande Bologna slutade lika på ett. Ur svensk synvinkel var det av intresse att Mattias Svanberg startade på nytt. Dock byttes han ut tidigt i den andra halvleken. Några minuter tidigare hade han varnats i samband med en duell med en motspelare.

Aimar Sher, Spezia - 1/0

Efter att debuten i Serie A klarades av innan landslagsuppehållet, blev Aimar Sher kvar på bänken i helgens Spezia-seger över nykomlingen Salernitana. Att han överhuvudtaget är en del av Spezias organisation är något han nog inte hade kunnat tänka sig för bara månader sedan.

- När Spezia ringde var det en chock. Min agent berättade för mig. Jag blev väldigt stolt över mig själv, men först överraskad, berättade Sher nyligen för FotbollDirekt.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 6/0

Han har fått gott om speltid så här långt den här säsongen, Gagliolo. Mot Spezia fanns backen med på planen ännu en gång. Däremot blev det tung uddamålsförlust i norra Italien. Salernitana återfinns på sista plats i Serie A-tabellen.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Inte heller mot Perugia fick Oscar Linnér vakta målet. I stället för svensken var det nämligen finske Jesse Joronen som stod mellan stolparna. För tillfället är Brescia fyra i Serie B, då laget tappat poäng på toppgängen efter två raka förluster.

Marcus Rohdén, Frosinone - 8/1

Han fortsätter att få speltid, även om det tämligen sällan rör sig om hela matcher på planen. Senast mot Cosenza spelade Rohdén en timme. Drabbningen mellan lagen slutade 1-1. Frosinone är tia i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 7/0

Efter en tuff första tid i Italien har den tidigare Falkenberg-spelaren fått en del speltid. Smått oroväckande är dock det faktum att Björkengren fått sitta bänk i de två senaste ligamatcherna. I Serie B är Lecce tre med fyra poäng upp till ettan Pisa.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 30/3

Den förre IFK Göteborg-spelarens gäng såg ut att ta en poäng borta mot tredjeplacerade Vissel Kobe. Hemmalagets brasse, Douglas, såg dock till att ge sitt Kobe alla tre pinnar. Emil Salomonssons Avispa Fukuoka är åtta i den japanska ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 27/0

Det har blivit en del matcher för mittfältaren sedan senaste Svenskkollen. Till att börja med besegrades Halifax Wanderers med 1-0 på bortaplan, innan Valour stack emellan med en 3-1-seger. Det var nämligen därefter dags för tre poäng mot Ottawa i förra veckan. Alexander Achinioti Jönsson kom till spel i samtliga matcher för sitt Forge, som är trea i serien.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 0/0

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 7/2

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 5/0

Krysset mot Osijek följdes i söndags upp med en tung förlust mot Sibenik. Kacaniklic byttes in direkt till den andra halvleken i kroaten David Colinas ställe. Hajduk Split, som tränas av svenske Jens Gustafsson, är fyra i den kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 5/3

Mittfältaren är fortsatt skadad och var inte tillgänglig för spel i den senaste matchen mot AZ Alkmaar, som hans Utrecht föll i efter fem mål bakåt.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 6/0

Max Svensson, Willem II - 9/1

Efter debutmålet mot Heracles gavs Svensson förtroendet att spela från start mot Twente. En ganska målsnål match slutade 1-1. Det blev drygt 80 minuter på planen för 23-åringen, som med 20 minuter kvar av matchen byttes ut till förmån för tysken Görkem Saglam.

Paulos Abraham, Groningen - 6/0

När ligaspelet var tillbaka igen efter den nu avslutade landslagsuppehållet fick Paulos Abraham ett kortare inhopp. Det var i det oavgjorda mötet med Sparta Rotterdam som Groningen-spelaren hoppade in i den 75:e minuten.

Daleho Irandust, Groningen - 5/0

Det blev en plats på bänken mot Twente. I mötet med ovan berörda Sparta Rotterdam, var Irandust åter på planen. Likt nämnda Abraham, fick Daleho Irandust hoppa in i den andra halvleken. Det var efter lite mer än en timme som Irandust byttes in i 35-årige anfallaren Michael de Leeuws ställe.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 0/0

Efter spel med Sveriges U19-landslag var mittbacken på nytt utanför truppen i Groningen.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Ytterbacken fick den här gången inte möjligheten till spel via inhopp, utan blev kvar på bänken matchen ut mot Sparta Rotterdam.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 1/0

Som berört i förra Svenskkollen fick den unge anfallaren ett inhopp mot Twente - och gjorde därmed debut i Eredivisie. När det var dags för ny match i ligan fanns dock inte Alex Mortensen med i matchtruppen. Till saken hör att löftet vanligtvis spelar matcher för klubbens U21-lag.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 9/0

Anfallarens senaste prestation vill han nog själv helst glömma. I helgens derby mot Heracles fick svensken hoppa in i den 81:a matchminuten i spanjoren Marc Cardona Roviras ställe - och visades ut bara fem minuter senare efter en VAR-koll. Dutch News skriver att han "svingade armbågen i Marco Rentes (en motståndarförsvarare) ansikte". De Telegraaf skriver å sin sida att forwarden stängs av i tre matcher för sitt agerande. Det senare har även klubben bekräftat på sin hemsida. Trots totalt två utvisningar vann Go Ahead Eagles med 4-2 och är på 13:e-plats i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 8/0

Det blev en halvtimmes spel för Nygren i hemmamötet med Ajax, som slutade i tung förlust. Just nu är Heerenveen åtta i ligan med bara två poäng upp till en slutspelsplats.

Rami Kaib, Heerenveen, 4/0

Efter käkskadan spelade Kaib några minuter mot Twente. I matchen som följde blev det 90 minuter på bänken. I lördags var dock vänsterbacken tillbaka helt, då han fanns med från start i förlustmatchen mot Ajax. Nämnvärt vad gäller Kaibs insats är att han drog på sig ett gult kort efter ungefär en timma.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 3/0

Mot Ajax blev det ingen speltid för Rami Al Hajj. I stället blev han kvar på bänken matchen ut.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 8/0

Det blev en fin lördagskväll för Tesfaldet Tekie. Mot Cambuur var resultatet på tavlan länge 0-0, men mittfältaren såg till att skicka alla tre poäng till sitt Fortuna Sittard. Tekie ordnade seger med 1-0 genom att spela fram George Cox, som gjorde det avgörande målet i den 86:e minuten.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 6/0

Spelade från start i den berörda uddamålssegern över Cambuur. Det blev till sist strax över 70 minuter på planen för Emil Hansson, som byttes ut med lite knappt 20 minuter kvar av ordinarie tid.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 1/0

Mittfältaren blev kvar på bänken under hela Fortuna Sittards möte med Cambuur. Laget återfinns på 14:e plats i ligan med bara en poäng ner till Sparta Rotterdam på nedflyttningsplats.

Jesper Karlsson, AZ - 11/4

Ingen dålig dag var det på jobbet i söndags för Jesper Karlsson. När AZ Alkmaar vann med hela 5-1 över Utrecht stod Karlsson för både ett mål och dubbla assist. Svensken har fått upp farten ordentligt - och fullträffen han stod för var den fjärde så här långt den här säsongen. Här läser du mer om matchen.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 18/2

Byttes in i paus när Brann tog en viktig poäng (1-1) i hemmamötet med Stabæk efter ett sent kvitteringsmål. Brann är kvar på kvalplats med en poäng ner till just Stabæk under strecket.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 19/1

Utbytt efter 72 minuter i den mållösa bortamatchen mot Lillestrøm. Kristiansund ligger trea i Eliteserien.

Elias Hadaya, Kristiansund - 1/1 nolla

Hadaya har bara fått göra ett inhopp på 37 minuter i år. De senaste två matcherna har han inte ens varit med i truppen.

Andreas Linde, Molde – 21/6 nollor

Höll nollan i 3-0-segern mot Tromsø när Molde tog en planenlig seger. Upp till Bodø/Glimt skiljer det alltjämt tre poäng.

Marcus Sandberg, Stabæk – 24/7 nollor

Målvakten fick gult kort för maskning i den 76:e minuten när Stabæk ledde med 1-0 i den extremt viktiga bottenmatchen mot Brann, som dock kom tillbaka och kvitterade på tilläggstid.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen) - 5/0

Gjorde sin första start efter att ha kommit tillbaka från ett nyckelbensbrott när han spelade 65 minuter som vänsterytter borta mot Brann.

William Kurtovic, Sandefjord - 20/1

Spelade hela matchen hemma mot Odd (0-0) på innermittfältet.

Kevin Kabran, Viking - 23/2

Fick nöja sig med ett inhopp på 15 minuter i 1-0-segern borta mot Strømsgodset.

Anton Salétros, Sarpsborg - 23/3

Gjorde sin sjätte assist på sju matcher och fortsätter haka på i toppen av assistligan. Det blev dock förlust för Sarpsborg borta mot serieledande Bodø/Glimt (1-2).

Guillermo Molins, Sarpsborg - 2/0

Skadade sig den 29 augusti i matchen mot Sandefjord när han vred till foten på konstgräsplanen. Blir borta från spel i ytterligare någon vecka.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 18/12

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 15/5

Hoppade in i slutminuterna mot Vålerenga.

Adam Andersson, Rosenborg - 28/1

Missade matchen mot Vålerenga till följd av utvisningen senast.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Var utanför truppen med en ljumskskada.

Pavle Vagic, Rosenborg - 5/0

Blev kvar på bänken mot Vålerenga.

Amor Layouni, Vålerenga - 21/3

Spelade 78 minuter och stod för två assist borta mot Rosenborg (2-2). Vålerenga ligger sjua i Eliteserien.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Blev kvar på bänken mot Rosenborg.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 10/2

Spelade 90 minuter och bidrog till att laget höll nollan hemma mot Kristiansund (0-0). Lillestrøm ligger sexa.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm - 25/2

Utbytt efter 87 minuter mot Kristiansund.

Albin Sporrong, Mjøndalen - 7/1

Var avstängd och missade därför bortamatchen mot Haugesund - som tabelljumbon Mjøndalen förlorade med hela 0-7.

Daniel Janevski, Mjøndalen - 5/0

Var helt utanför truppen i 0-7-förlusten mot Haugesund.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 8/4 nollor

Fortsätter få förtroendet mellan stolparna och höll sin första nolla i ligaspelet borta mot Sandefjord (0-0). Odd ligger tia.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 8/0

Har fortfarande ett par veckor kvar innan han är redo för spel igen efter sin fotledsskada. Samtidigt fortsätter Lechia gå starkt med fyra raka segrar och en andraplats i ligan.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 11/8

Kapten Ishak blev stor hjälte i rivalmötet med Legia Warszawa när han dök upp på bortre ytan på en frispark och slog in matchens enda mål med en högervolley. Kostade sedan på sig att bränna en straff på tilläggstid. Lech Poznan toppar tabellen två poäng före Lechia Gdansk.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 10/0

Spelade 77 minuter och fick syna det gula kortet i första halvlek i 1-0-segern mot Legia Warszawa. Det var första bortasegern för Lech mot Legia sedan 2015.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 5/0

Högerbacken fick slutligen göra sin ligadebut i den elfte omgången när han spelade 90 minuter mot Lech Poznan. Legia fortsätter gå tungt i ligaspelet och ligger fjärde sist.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 0/0

Väntar fortfarande på sin säsongsdebut i Maritimo. Den förre Hammarby-spelaren har suttit på bänken vid ett tillfälle, men annars varit fast utanför matchtruppen.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Den 23-årige målvakten har ännu inte tagit plats i någon matchtrupp för Tondela.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 12/0

Fortsätter ha det trögt med poängproduktionen. Claesson står bara noterad för en assist så här långt och blev utbytt efter 70 minuter i 1-1-matchen mot Ufa. Krasnodar ligger sexa.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 11/0

Det första målet låter vänta på sig för den tidigare IFK Norrköping-forwarden. Spelade hela matchen i 2-3-förlusten mot Sotji.

Armin Gigovic, FK Rostov – 9/0

Varnad efter 58 minuter och utbytt i den 81:a mot Sotji.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 12/0

Var tillbaka från skada i derbyt mot Dynamo (2-2) och spelade 85 minuter. Ännu inget mål från Larsson den här säsongen.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 10/0

Spelade hela matchen när Chimki tog sin blott andra ligaseger för säsongen mot Achmat Groznyj (2-0). Chimki ligger nu på kvalplats som 13:e lag av 16 i ryska högstaligan.

Besard Sabovic, FK Chimki, 9/0

Utbytt efter 83 minuter i Chimkis viktiga 2-0-vinst mot Achmat Groznyj.

Axel Björnström, Arsenal Tula, 6/0

Hoppade in i slutminuterna när bottenlaget Arsenal Tula tog en meriterande 2-1-seger hemma mot serieledande Zenit St. Petersburg.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem, 8/1

Inbytt med sex minuter kvar i 0-0-matchen mot Faisaly.

Robin Quaison, Al-Ettifaq, 7/3

Tungt för Quaison och Al-Ettifaq som förlorade med hela 0-4 mot Al-Ahli och ligger på nedflyttningsplats efter åtta omgångar.

SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Den förre Malmö FF-mittbacken har inte spelat någon tävlingsmatch sedan den 16 september i fjol, då med U21-laget.