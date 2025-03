SVENSKKOLLEN: Edvardsen i tjafs med Malacia

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

* Nilsson får kritik: "Föga övertygande"

* Jeng utsedd till "matchens flopp"

* Jansson hemlighetsfull om målgest

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

ALBANIEN

Admir Bajrovic, KF Tirana - 18/4

Anfallaren byttes ut i den 82:a minuten i 1-4-förlusten mot Dinamo City. Hans lag är nästjumbo efter 27 omgångar.

Annons

ALGERIET

Abdelkarim Maamar, MC Oran - 18/1

28-åringen fick 90 minuter i 0-1-nederlaget mot Chlef. Oran är tabellelva bland 16 lag i algeriska ligan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 21/6

Anfallaren byttes in i den 73:e minuten när Perth Glory besegrades med 4-1. Wanderers har tagit sig upp på fjärdeplatsen i A-League.

BAHRAIN

Lucas Gomes, Sitra Club - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 27/2

Den offensive mittfältaren var tillbaka i startelvan och missade en straff efter en timme i 0-1-förlusten mot Beerschot. 30-åringen byttes ut drygt tio minuter senare för tabelltian.

Fredrik Hammar, KV Mechelen - 8/0

23-åringen spelade hela matchen senast.

Annons

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 30/11

Anfallaren spelade 90 minuter i 1-1-mötet med Gent. Efteråt var kritiken hård mot 27-åringen, vars lag är nio poäng bakom serieledaren Genk.

"Återigen en föga övertygande prestation", skrev tidningen Het Nieuwsblad och delade ut betyget 4/10. Även Het Laatste Nieuws var tuff i omdömet och beskrev Nilssons match med orden "väldigt användbar ibland, men mycket oftare oåtkomlig och klumpig".

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Den 23-åringe reservmålvakten saknades senast.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 26/3

30-åringen fick 90 minuter mot Standard Liège där han blev varnad och spelade fram till ledningsmålet i 2-0-vinsten. Poängen säkrade tabellfyran Anderlecht en plats i mästerskapsserien.

Momodou Sonko, KAA Gent - 30/4



Annons

Yttern kom in i den 58:e minuten och assisterade till 1-1-målet på tilläggstid mot Club Brügge, efter en spektakulär dribblingsräd. Tidningen Gazet van Antwerpen delade ut betyget 7/10. Gent är tabellsexa.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 29/1

25-åringen byttes ut i halvtid när Ludogorets vann kvartsfinalen i bulgariska cupen mot Botev Plovdiv (4-2 efter straffar). Försvararen spelade sedan hela det mållösa ligamötet med Septemvri Sofia. Hans lag leder tabellen.

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 22/4

Vänsteryttern hoppade in i halvtid mot Apoel Nicosia och satte 2-0-målet sent i matchen. Aris är tabelltvåa.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 20/3

25-åringen kom in efter en timme i 3-0-segern senast, där han spelade fram till Bengtssons mål. Enligt cypriotisk media har AIK anfallaren under uppsikt.

Annons

Muamer Tankovic, Pafos FC - 41/7

Den offensive byttes in i andra halvlek när Pafos föll mot Omonia Nicosia (1-2) och åkte på lagets första förlust under 2025. Serieledarens avstånd till närmast jagande Aris har minskat till tre poäng.

Ken Sema, Pafos FC - 7/0

31-åringen byttes in i den 56:e minuten senast.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 16/1

Mittbacken spelade hela mötet med Pafos och nickade in kvitteringsmålet. Efter ett par månaders bänknötande har 31-åringen startat tre matcher i rad för tabellfyran.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 24/1

33-åringen saknades i den senaste matchen.

DANMARK

John Björkengren, Randers FC - 20/1

Mittfältaren fick 90 minuter i 1-1-mötet med AGF. Sajten Bold delade ut betyget 7/10 till 26-åringen. Randers är tabellfemma i Superligaen.

Annons

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

19-åringen rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 28/6

Lagkaptenen spelade hela det mållösa mötet med Ålborg och gavs betyget 5/10 av TV2 Sport. FC Köpenhamn leder tabellen.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 16/2

27-åringen missade den senaste matchen på grund av en skada.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 37/1

Högerbacken kom in i den 73:e minuten i 2-1-vinsten över Nordsjælland. TV2 gav 28-åringen godkända 4/10 i betyg. Tabelltvåan är en poäng bakom FCK.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

29-åringen är i rehabträning.

Eric Kahl, AGF Århus - 19/0

Försvararen bänkades mot Randers.

Felix Beijmo, AGF Århus - 22/1

27-åringen byttes ut efter en timme senast och gavs betyget 4/10 av Bold.

Annons

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 1/0 nollor

Målvakten satt på bänken mot Randers. Hans lag är tabelltrea.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 20/9

23-åringen bar kaptensbindeln och gjorde ett mål både mot Midtjylland och Ålborg (2-1). Bold gav anfallaren betyget sex respektive en sjua. Hans lag är tabellsjua.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 13/1

Mittbacken spelade hela matchen i 3-1-vinsten mot Sønderjyske och gavs betyget 6/10 av TV2. Silkeborg är tabellsexa.

Lukas Björklund, Sønderjyske - 19/1

21-åringen bar kaptensbindeln i sin 50:e match för klubben. En match som tog slut i halvtid efter en smäll. TV2 utsåg honom till lagets bästa spelare och delade ut betyget sex. Hans lag är tabelltia.

Melker Widell, AaB Ålborg (utlånad från Swansea City) - 22/1



Annons

Mittfältaren fick 90 minuter mot Nordsjælland och betyget 5/10 i Bold. En skada satte sedan stopp för medverkan i tabellnians möte med FCK.

Elison Makolli, AaB Ålborg - 0/0

20-åringen bänkades i förra veckans matcher.

Adam Andersson, Lyngby BK - 3/0

Ytterbacken byttes in för nästjumbon till slutkvarten i 1-1-mötet med Brøndby.

Elias Andersson, Viborg FF (utlånad från Lech Poznan) - 3/0

29-åringen utgick i den 73:e minuten med en skada i 3-1-segern mot Vejle. Det är oklart hur allvarlig skadan är. TV2:s betyg blev 6/10 efter tabellåttans vinst.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 10/0

Mittbacken kom in under slutminuterna i 3-2-vinsten över Ipswich. Sedan byttes 30-åringen in i minut 53 i FA-cupmötet med Fulham, som Man United förlorade med 4-5 efter straffar. Lindelöf missade en av straffarna och gavs betyget 4/10 i tidningen Manchester Evening News. Hans lag är på 14:e plats i Premier League.

Annons

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 29/3

22-åringen spelade en dryg timme i den mållösa ligamatchen mot Arsenal innan han fick 111 minuter på planen när Forest tog sig till kvartsfinal i FA-cupen. Yttern assisterade till kvitteringen i segern över Ipswich (6-5 efter straffar). Tidningen Nottingham Post delade ut betyget 7/10 efter båda matcherna. Forest är trea i PL-tabellen.

Emil Krafth, Newcastle United - 9/0

Försvararen bänkades i förra veckans matcher.

Alexander Isak, Newcastle United - 32/22

25-åringen missade 0-2-förlusten mot Liverpool på grund av skada men var tillbaka och gjorde ett straffmål när Newcastle föll mot Brighton i FA-cupen (1-2 efter förlängning). Tidningen The Chronicle delade ut betyget 7/10. "Toon" är tabellsexa i Premier League.

Annons

Robin Olsen, Aston Villa - 3/0 nollor

Målvakten byttes in i halvtid, efter en skada på Emiliano Martinez, när Villa förlorade med 1-4 mot Crystal Palace. Tidningen Birmingham Mail delade ut betyget 4/10. Olsen hamnade sedan på bänken när Martinez var tillbaka mot Cardiff i FA-cupen (2-0). Villa är tia i ligaspelet.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 42/10

24-åringen byttes in i den 66:e minuten när laget förlorade mot Manchester City med 0-1. Tidningen Evening Standard delade ut betyget 7/10 medan sajten Football London gav en sexa.

Lucas Bergvall, Tottenham - 34/1

Mittfältaren spelade hela matchen senast och fick betyget 7/10 av Football London. Hos Evening Standard blev det en sexa för insatsen. Spurs är på 13:e plats i Premier League.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 27/0



Annons

Bänkad i FA-cupen men hoppade in i den 72:a minuten när Bournemouth besegrades med 2-1. Sky Sports gav 21-åringen betyget 7/10 efter tabellåttans vinst.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 24/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Man United och kom sedan in i minut 67 mot Forest. Ipswich har fem poäng till säker mark i Premier League.

Viktor Johansson, Stoke City - 32/11 nollor

26-åringen vaktade målet i 1-3-förlusten mot Middlesbrough och det mållösa mötet med Watford. Tidningen Stoke Sentinel gav målvakten betyget 6,5/10 efter den senare matchen. Stoke är på 19:e plats i The Championship-tabellen.

Oliver Dovin, Coventry City - 25/7 nollor

Stod i mål och blev varnad i 3-2-vinsten över Oxford United. Betyget i tidningen Coventry Telegraph blev 6/10. Efter åtta vinster på de nio senaste under Frank Lampards ledning är City tabellfemma.

Annons

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 27/1

26-åringen spelade 85 minuter och assisterade till kvitteringen i 1-2-förlusten mot Sunderland. Tidningen The Yorkshire Post gav mittfältaren betyget 8/10. Wednesday är på 13:e plats i tabellen.

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 35/8 nollor

Derbys vinstlösa 2025 fortsätter. Målvakten stod i 0-1-förlusten mot Middlesbrough, som sänkte laget till jumboplatsen. 26-åringen gavs betyget 5,5/10 av tidningen Derby Telegraph.

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 27/2

23-åringen hoppade in i den 64:e minuten när Argyles FA-äventyr tog slut i den femte omgången, efter 1-3 mot Manchester City. Tidningen Plymouth Herald gav mittfältaren betyget 6/10.

FINLAND

Kevin Lund, IFK Mariehamn - 0/0

Målvakten rehabiliterar en skada och förväntas vara tillbaka i maj, enligt Ålands Radio & TV.

Annons

Pontus Lindgren, IFK Mariehamn - 5/1

Lagkaptenen spelade hela 0-0-matchen mot FC Haka. IFK slutade sist i sin ligacupgrupp.

Vilmer Rönnberg, VPS - 1/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

William Eskelinen, AC Oulu - 4/1 nolla

Målvakten stod i 1-1-matchen mot SJK. Oulu slutade näst sist i sin ligacupgrupp.

Marokhy Ndione, AC Oulu - 2/2

25-åringen saknades senast.

Erik Gunnarsson, FF Jaro - 3/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Samouil Izountouemoi, FF Jaro - 1/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 36/2

Vänsterbacken spelade 80 minuter mot PSG (4-1-förlust) i helgen. Lille ligger femma i Ligue 1.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 6/0

Målvakten satt på bänken mot Auxerre (1-0-seger) i helgen. Strasbourg ligger på plats sju i Ligue 1.

Annons

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 24/5

Forwarden startade och spelade 57 minuter mot Auxerre (1-0-seger) i helgen.

Patrik Carlgren, Nantes - 5/2

Målvakten satt på bänken mot Marseille (2-0-förlust) i helgen. Nantes ligger på plats 14 i Ligue 1.

Malcolm Jeng, Stade Reims - 2/0

Backen fick göra debut och startdebut för sin nya klubb under den gångna veckan. Först hoppade han in i 72:a minuten mot Angers (1-1, seger efter straffläggning) i franska cupen och därefter spelade han första halvlek mot Monaco (3-0-förlust) i ligan i fredags. L’Equipe gav honom två av tio i betyg och pekade ut Jeng som ”matchens flopp”. Tidningen beskriver att Jeng hade en ”mardrömskväll” och pekar på att han var inblandad i två baklängesmål. Reims ligger på plats 15 i Ligue 1.

Jeremy Agbonifo, Lens (utlånad från BK Häcken) - 4/1

Annons

Joel Asoro, Metz - 20/2

Forwarden hoppade in i 84:e minuten mot Amiens (2-1-seger) i helgen. Metz ligger trea i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 26/2

B36 slutade femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 9/0

NSI slutade fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 11/1

NSI slutade fyra i ligan.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 22/2

Vestur slutade sexa i tabellen.

Jonathan Flensborg, 07 Vestur - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Alexander Berntsson, KI - 20/0

KI slutade tvåa i ligan.

Albert Ejupi, KI - 19/0

KI slutade tvåa i ligan.

Adam Ben Lamin, KI - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Pontus Lindgren, KI - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Annons

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 19/1

Mittbacken satt på bänken mot Shabab Al Ahli (2-0-förlust) i fredags. Baniyas ligger elva i ligan.

GIBRALTAR

Simon Silverholt, Europa Point FC - 5/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Europa Point ligger sist i ligan.

Joel Sundström, Europa Point FC - 18/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 4/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 2/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Hugo Jesslén, St Josephs FC - 4/2

Forwarden hoppade in i paus mot Lynx (7-0-seger) senast och gjorde då två mål. St Josephs leder ligan.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 20/3

Ytterforwarden och hans lag har haft en tuff vecka, innehållandes två förluster mot rivalen Olympiakos. Först med 6-0 (!) i cupen och därefter med 1-0 i ligan. Eliasson spelade hela cupmatchen och hoppade in i 74:e minuten i ligan. AEK ligger tvåa i ligan. Enligt SDNA har ledningen hållit långa krismöten med tränaren Matias Almeyda och sajten har även rapporterat om att polis fick bevaka lagets träningsanläggning efter storförlusten. Almeyda sa följande efter det andra nederlaget: ”Jag är totalt värdelös och jag suger”.

Annons

Franz Brorsson, Atromitos - 24/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Levadiakos (2-1-seger) i helgen. Atromitos ligger åtta i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 28/6

Forwarden satt på bänken mot Panetolikos (2-0-seger) i helgen. Panathinaikos ligger trea i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 22/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Kallithea (2-1-seger) i helgen. Panserraikos ligger elva i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 1/0

Målvakten satt på bänken mot Volos (1-1) i helgen. Aris ligger femma i ligan.

Robin Quaison, Aris FC - 11/0

Forwarden hoppade in i 87:e minuten mot Volos.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 20/0

Vänsterbacken spelade 88 minuter mot Kreta (3-0-förlust) i helgen. Lamia ligger toksist i ligan.

Nikolaos Dosis, Volos - 4/1

Saknades mot Aris (1-1) i helgen. Volos ligger tredje sist i ligan.

Annons

Daniel Sundgren, Volos - 17/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Aris. Sundgren är annars klar för en återkomst till Degerfors från och med i sommar. Det blev officiellt i veckan.

IRAK

Sumar Almadjed, Al-Mina’a - 14/0

Mittfältaren fanns inte med i truppen mot Zakho (1-0-förlust) under måndagen. Al-Mina’a ligger på plats 17 i ligan.

Hamid Abdulla, Al-Mina’a - 22/0

Ytterforwarden spelade 82 minuter mot Zakho.

Hady Saleh Karim, Zakho SC - 3/0

Mittfältaren hoppade in i 89:e minuten mot Al-Mina’a (1-0-seger) under måndagen. Zakho leder ligan.

Lass Hamawand, Zakho SC - 4/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Al-Mina’a.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 2/0

Backen hoppade in redan i 16:e minuten mot Sligo Rovers (4-3-seger) i fredags. St Patrick’s Athletic ligger sexa i ligan.

Annons

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 3/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Diego Montiel, Vestri - 3/1

Var tillbaka i spel mot Valur (2-1-förlust) i ligacupen i helgen, och spelade hela matchen. Montiel gjorde också sitt lags mål.

Anton Kralj, Vestri - 2/0

Vänsterbacken spelade 70 minuter mot Valur.

Kristoffer Grauberg Lepik, Vestri - 1/0

Forwarden gjorde debut för sin nya klubb genom ett inhopp i 61:a minuten mot Valur.

Johannes Vall, IA - 5/1

Backen spelade hela ligacupmatchen mot Fjölnir (4-3-seger) i onsdags och därefter 77 minuter i samma turnering mot Throttur (4-3-seger) i helgen.

Albin Skoglund, Valur - 4/0

Forwarden spelade 66 minuter mot Grindavik (6-0-seger) och 70 minuter mot Vestri (2-1-seger) i de två senaste ligacupmatcherna.

Jonathan Rasheed, KA - 0/0

Annons

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 33/0

Mittbacken är skadad och missade helgens möte med Venezia (0-0). Atalanta ligger trea i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 23/1

Högerbacken är skadad och missade den gångna veckans matcher. Bologna ligger sexa i Serie A.

Jesper Karlsson, Lecce (utlånad från Bologna) - 15/1

Ytterforwarden startade och spelade 64 minuter mot Fiorentina (1-0-förlust) i fredags. Lecce ligger på plats 16 i Serie A.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 0/0

Forwarden har inte varit en del av matchtrupperna sedan han kom tillbaka från ett lån hos IFK Värnamo.

Jonas Rouhi, Juventus - 6/0

Vänsterbacken satt på bänken under den gångna veckans matcher. Juventus ligger fyra i Serie A.

Annons

Pontus Almqvist, Parma - 23/1

Forwarden hoppade in i 58:e minuten mot Udinese (1-0-förlust) i helgen. Parma ligger på plats 17 i Serie A, vilket är säker mark.

Jacob Ondrejka, Parma - 3/0

Ytterforwarden satt på bänken mot Udinese.

Jesper Karlström, Udinese - 28/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Parma (1-0-seger) i helgen. Udinese ligger tia i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 21/3

Forwarden spelade 86 minuter mot Juventus (2-0-förlust) under måndagen. Verona ligger på plats 14 i Serie A.

Alieu Njie, Torino - 17/1

Den unge forwarden har skadat sig och kan bli borta i tre månader enligt italienska medier. Torino ligger elva i Serie A.

Arvid Brorsson, Monza – 2/0

Backen satt på bänken under hela matchen mot Torino (2-0-förlust) i helgen. Monza ligger sist i Serie A.

Annons

Isak Vural, Frosinone - 16/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Mantova (2-1-seger) i helgen Frosinone ligger på nedflyttningsplats i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 25/0

Ytterbacken spelade hela matchen mot Palermo (1-0-förlust) i helgen. Brescia ligger på plats 14 i Serie B.

Jakob Tånnander, Cremonese - 0/0

Målvakten skrev precis på för klubben och satt på bänken mot Carrarese (2-2) i helgen. Cremonese ligger femma i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 3/0

Mittfältaren startade mot Shonan Bellmare (2-1-förlust) i onsdags men blev då utbytt i paus. Därefter spelade han andra halvlek mot Kashiwa Reysol (2-0-förlust) i helgen. Urawa ligger näst sist i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 0/0

Den kanadensiska ligan startar i början av april. Svenskens lag Force förlorade finalen i slutspelet mot Cavalry förra säsongen.

Annons

KOSOVO

Valmir Berisha, FC Malisheva - 13/2

Det saknas information från Malishevas senaste ligamatch.

KROATIEN

Emin Hasic, NK Osijek - 17/2

Försvararen skadade sig nyligen på en träning och det har visat sig att Hasic råkat ut för ett fotledsbrott och kommer att missa flera månader.

LITAUEN

Jake Larsson, Zalgiris Vilnius - 11/2

Den litauiska ligan är avslutad och Zalgiris Vilnius blev mästare.

I sommar väntar CL-kval för Larsson och hans gäng.

Dino Salcinovic, Zalgiris Vilnius - 0/0

Den offensive mittfältaren anslöt precis till den litauiska mästaren.

Mohamed Youla, Zalgiris Vilnius - 0/0

Precis som Salcionvic lämnade Youla nyligen Örebro Syrianska för spel med den litauiska mästaren Zalgiris Vilnius.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 29/4

Yttern var involverad i mycket när Heracles tog sig vidare till cupfinal i Nederländerna. Han såg länge ut att bli matchhjälte med sitt 2-1-mål mot Heracles, innan en sen kvittering tog matchen till förlängning och till slut straffar. Väl där satte Lahdo AZ:s sista straff innan Heracles missade och fick titulera sig hjälte.

Annons

”Jag älskar den här typen av aktioner och när en ytter kan gå in i banan och stå för ett skott som det där. Han träffade bollen när han klev inåt. Det är väldigt svårt”, sa ex-anfallaren Kenneth Perez i nederländska ESPN.

I helgen spelade han återigen hela matchen när hans gäng förlorade med 3-1 mot Heerenveen.

AZ ligger sexa i Eredivisie.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 29/5

Anfallaren blev den senaste veckans andra blågula cuphjälte. För Victor Edvardsen satte Go Ahead Eagles andra mål i 2-1-segern mot PSV och sköt sitt gäng till final där Mayckel Lahdos AZ väntar.

I helgen stod sedan PSV för motståndet på nytt, denna gång i Eredivisie. Och då slog den svenske strikern till igen. 29-åringen gjorde både mål och assist i 3-2-segern.

Anfallaren pratade om sin matchplan efter segern.

”Jag gick in för fullt i varje duell och försökte komma in under skinnet på PSV-spelarna. Jag lyckades. Deras spelare sa alla möjliga saker till mig, men det stör mig inte. Jag slåss för varje boll”, sa Edvardsen enligt Voetbal International och fortsatte:

Annons

”I pausen så sa (Tyrell) Malacia att jag pratade för mycket och var störig. Men det måste vi vara. Vi är en mindre klubb. Det borde egentligen vara tvärtom men den här gången var det han som kom till mig. Ibland spelar vi riktigt bra och ibland handlar det bara om att kriga. Idag visade vi både och”.

Målen var Edvardsens första sedan mitten av december och han belönades med en plats i veckans lag i nederländska ESPN. Så även i Voetbal Internationals lag där 29-åringen fick betyget 8/10.

Go Ahead Eagles ligger sjua i Eredivisie.

Oscar Pettersson, Go Ahead Eagles - 1/0

Den förre Blåvitt-mittfältaren blev kvar på bänken under hela cupsemifinalen mot PSV innan han i ligamötet mot PSV fick hoppa in och debutera för sin nya klubb. Ca 30 minuters spel blev det i 3-2-segern.

Höll på att få en drömdebut då han hade en boll i nät kort efter sitt inhopp men målet dömdes bort efter en VAR-granskning på grund av offside.

Annons

Marcus Linday, Heerenveen - 7/1

Mittfältaren spräckte målnollan för nya kubben när han satte 3-1- mot AZ i helgen.

Det gav 21-åringen en plats i veckans lag som togs ut av nederländska Voetbal International, där han också fick betyget 7.5/10.

Lindays lag ligger åtta i ligan efter segern.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 23/6

Den offensive mittfältaren spelade nästan 70 minuter när Fortuna Sittard slog RKC Waalwijk med 2-1 men lämnade planen utan poäng.

Petersons lag ligger numera nia i ligan.

Adam Kaied, NAC Breda - 12/1

Mittfältaren inledde på bänken mot Utrecht men hoppade in och spelade sista 20 i en 1-0-förlust.

Under måndagen kom uppgifter om att Kaied är aktuell för att byta landslag och framöver representera Palestina.

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 17/1



Annons

21-åringen gjorde sin fjärde raka start för Willem II som är inne i en tung period. I helgen blev det en 4-0-torsk mot Sparta Rotterdam och lagets har nu gått utan seger i ligan i över två månader.

Huserar på plats 18, strax ovanför nedflyttningsplats, i Eredivisie.

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 25/2

Svenskt mittbacksmöte när Lagerbielkes Twente gick upp mot Hjalmar Ekdals Groningen. 24-åringen spelade hela 1-1-matchen.

Lagerbielke har imponerat under den senaste tiden på sin lånesejour och Twente verkar av allt att döma vilja behålla honom längre än till sommaren.

”Vi får vänta och se. Det är också viktigt att veta vad Celtic vill”, sa klubbens sportchef Jan Streuer till nederländska ESPN nyligen.

”Vi vet inte vad Celtic vill. Har de redan tillräckligt med bra spelare på den positionen? Kanske vill de låna ut honom en säsong till. Vi får vänta och se.”

Annons

Twente ligger femma i Eredivisie.

Hjalmar Ekdal, Groningen (lån från Burnley) - 4/0

Spelade hela helgens svenska mittbacksmöte mot Gustaf Lagerbielkes Twente som slutade 1-1.

Groningen ligger tia i ligan.

NORGE

Filip Ottosson, Sandefjord - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Darrell Tibell, Sandefjord - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Elias Jemal, Sandefjord - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Zinedin Smajlović, Sandefjord - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars. Värvades in till Sandefjord från Sandviken under vintern.

Robin Dzabic, Sandefjord - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars. Värvades in till Sandefjord från Landskrona under vintern.

Annons

Marcus Sandberg, HamKam - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Alexander Nilsson, HamKam – 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Anton Ekeroth, HamKam - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Gustav Granath, HamKam - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Granath anslöt nyligen till HamKam från Västerås.

Oscar Krusnell, Haugesund - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Har inte varit med i truppen till någon av lagets Europa League-matcher den senaste tiden.

Nikolaj Möller, Strømsgodset (lån från FC St. Gallen) - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Lånet med den norska klubben sträcker sig till sommaren.

Annons

David Edvardsson, Tromsø - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Anton Cajtoft, Bryne - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars. Bryne är nykomling i Eliteserien.

Kennedy Okpaleke, Fredrikstad - 0/0

Den norska ligasäsongen drar i gång i slutet av mars.

Den 16-åriga mittbacken värvades in till Fredrikstad under vintern från Lindome.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 21/14

Anfallaren spräckte sin tre matcher långa måltorka i helgen när han gjorde två mål i 3-0-segern mot Pogon.

"Det är de här matcherna som Mikael Ishak lever för. Han tar ansvar för laget", skrev den polska sportjournalisten Mateusz Dukat på X.

Anfallarens insats belönades med en plats i veckans lag som presenterades på ligans officiella X-konto.

Lech Poznan toppar Ekstraklasa.

Annons

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men inledde i höstas - efter många om och men - en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Alex Douglas, Lech Poznan - 19/0

Mittbacken spelade hela matchen när Lech slog Pogon med 3-0. Men trots tre poäng och hållen nolla så är polsk media frågande till 23-åringens form.

”Alex Douglas har haft ett spektakulärt formtapp under våren. Han är en helt annan spelare än han var under hösten”, skriver Glos Wielkopolski.

”Svensken måste ha ett enormt förtroende från tränaren. Ibland så har tränare sina favoriter och ser inte deras misstag som är uppenbara för alla andra. Fredriksen bänkade både Kozubai och Gurgul så han borde vara rättvis mot Douglas som milt sagt inte har hittat rätt under våren”, sa den förre Lech Poznan-spelaren Ryszard Rybak till Glos Wielkopolski.

Annons

Patrik Wålemark, Lech Poznan - 14/6

Mittfältaren saknades i matchtruppen mot Pogon. Klubben skrev på sitt X-konto i samband med matchen att Wålemark missade matchen med en lättare skada men väntas återgå till full träning igen i veckan.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 25/1

Försvararen spelade först 120 minuter när Pogon tog sig vidare till semifinal i cupen efter en förlängning mot Plast Gliwice.

Var tillbaka i elvan för helgens ligamöte med Lech Poznan där det blev en tung 3-0-förlust.

Laget ligger femma i ligan.

Gustav Berggren, Rakow - 22/2

Innermittfältaren missade senaste matchen då han var avstängd efter för många gula kort. Hans Rakow vann dock bekvämt med 3-1 i Bergrens frånvaro och ligger fortsatt bara en poäng efter Lech som toppar ligan.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 22/1



Annons

Olsson spelade 90 minuter i 3-1-förlusten mot Rakow. Hans Lechia Gdansk ligger på nedflyttningsplats.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 13/1

Blev kvar på bänken under hela matchen mot Rakow.

Ludvig Fritzson, Zagliebe Lubin - 3/0

Mittfältaren blev, för andra matchen i följd, kvar på bänken under hela Zagliebe Lubins senaste match.

Alexander Abrahamsson, Zagliebe Lubin - 2/0

Mittbacken blev kvar på bänken i 1-0-förlusten mot Plast Gliwice. Fick i stället spela med reservlaget där han fick rött kort efter 66 minuter.

Assad Al-Hamlawi, Slask Wroclaw - 5/1

Anfallaren fick chansen från start och öppnade målkontot för sin nya klubb. Målet räckte dock inte till någon poäng då matchen slutade med en 3-1-förlust för Al-Hamlawis gäng.

Slask Wroclaw ligger sist i Ekstraklasa.

Under måndagen kom uppgifter om att Al-Hamlawi är aktuell för att byta landslag och framöver representera Palestina.

Annons

”Jag har inte fått något (besked) ännu, så jag kan inte svara på den frågan”, säger 24-åringen, som har palestinska rötter på pappans sida, till Fotbollskanalen.

Gustav Henriksson, Cracovia - 4/0

Mittbacken stod för en ny start och fick testa på att vinna med sin nya klubb för första gången. 1-0 slutade mötet med Gornik Zabrze och Henriksson är allt jämt obesegrad sedan övergången.

Cracovia ligger fortsatt sexa i ligan.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 39/37

Anfallaren hoppade in i cupkvartsfinalen mot Gil Vicente och spelade fram till matchens enda mål när Sporting avancerade till semifinal.

Startade sedan i ligamötet med Estoril Praia och satte två mål i 3-1-segern.

Efter matchen svarade tränaren Rui Borges på svenskens skadeläge som varit en snackis den senaste tiden.

”Det var något vi kände till. Men framför allt består Sporting av proffs inom alla avdelningar. Tilliten som finns inom det dagliga arbetet, inom alla avdelningar, är hundraprocentigt", säger han enligt portugisiska Record.

Annons

Han fortsatte sedan:

”Vi tror och litar på varandra. Det finns saker vi inte kan kontrollera. Vi försöker hantera dem på bästa sätt så att vi i framtiden kan bli starkare. Viktor är tillbaka till att vara den gamle Viktor. Han förstod, han var involverad i matchplanen och han fattade vad matchen krävde av honom”.

Leonardo Oliveira, Famalicão - 1/0

Har inte fått någon mer speltid sedan debuten i början av december.

Max Svensson, Casa Pia - 23/3

23-åringen startade men byttes ut efter dryga timmen i 1-0-förlusten mot Vitoria Guimares.

Samuel Dahl, Benfica (lån från Roma) - 4/0

Dahl fick chansen från start, som vänstermittfältare, i cupkvartsfinalen mot Braga. Han svarade då med att spela fram till matchens enda mål när Benfica tog sig vidare i cupen.

Svensken har fått en flygande start i Portugal och enligt Record så överväger redan Benfica att aktivera köpoptionen på tio miljoner euro (ca 110 miljoner kronor).

Annons

De uppger i samma veva, precis som Canal 11, att Roma kan häva den optionen för en miljon euro (ca 11 miljoner kronor).

RUMÄNIEN

Oscar Linnér, Petrolul Ploiesti- 3/1

Målvakten fick chansen mellan stolparna mot ACSM Poli Iasi men fick hämta en boll i sitt nät i en 1-0-förlust.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 25/1

Ytterbacken startade mot klubben han är utlånad från, Young Boys, och lämnade planen som en vinnare. Matchen slutade 1-0.

Grasshoppers tog med segern klivet upp på en tiondeplats.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 27/1

Mittfältaren var åter i laget efter sin skada. Spelade hela 1-0-förlusten mot Servette. Laget ligger sexa i ligan, med åtta poäng upp till ettan Basel.

Jesper Löfgren, FC Luzern - 11/0

Mittbacken blev kvar på bänken under hela senaste matchen.

Annons

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 22/1

Högerbacken fick först en minuts speltid när Basel tog sig vidare till semifinal i cupen efter en 3-1-seger mot Etoile Carouge.

Fick sedan inleda ligamötet med FC Sion på bänken och spelade sista kvarten i 2-0-segern.

Toppar den schweiziska ligan på samma poäng som Servette, 4

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 27/11

Mbunga Kimpioka var i förra veckan utanför truppen för femte och sjätte matchen i följd, då det blev 1-0-seger mot Ross County hemma, samt 1-1 mot Dundee FC borta i ligan. St. Johnstone är jumbo i ligaspelet.

Under januari-fönstret kopplades Mbunga Kimpioka ihop med en flytt, bland annat till Belgien och Nederländerna, men i slutändan blev han kvar. I förra veckan uppgav även skotska tidningen The Courier att polska högstaligaklubben Widzew Lodz lagt ett bud på svensken på det polska transferfönstrets sista dag, det vill säga den 24 februari, men det blev aldrig en övergång. Enligt polska Meczyki ansågs svenskens lönekrav vara för höga. Forwarden har i grunden kontrakt till i sommar.

Annons

Tränaren Simo Valakari hoppas nu på att använda Mbunga Kimpioka framöver, enligt The Courier: ”’Benji’ har tränat på och har tränat hårt. Han kommer att stanna nu. Han har haft erbjudanden, men de har inte varit vad han letat efter. Jag kan inte se att det blir något nu. Han har alltid funnits med i mina tankar, men han måste förtjäna att ta tillbaka sin plats”.

”Allt som har hänt påverkar. Det handlar inte om attityd. Det är bara att saker runt fönstret påverkar hans prestation, men han är här, så det är upp till honom att komma tillbaka. Vi vill ha tillbaka ’Beni’ på samma sätt som han spelade förut, då han är en speciell spelare som har X-faktor. Vi behöver mål, så om vi får tillbaka honom där han var, så kommer han hjälpa oss. Det har funnits intresse för honom med tanke på allt han kan. Vi vill ha tillbaka ’Benji’ i samma form som han hade tidigare, då det hjälper alla”.

Annons

Jonathan Svedberg, St. Johnstone - 5/0

Svedberg stod i förra veckan för 58 minuter i 1-0-segern mot Ross County hemma, samt för 27 minuter mot Dundee FC (1-1) borta i ligan. St. Johnstone är jumbo i ligaspelet.

SLOVENIEN

Anomnachi Chinasa Chidi, NK Celje - 0/0

Chidi har ännu inte varit med i någon matchtrupp. Celje är femma i ligan, samt vidare till åttondelsfinal i Europa Conference League.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 27/4

Swedberg stod i lördags för 17 minuter mot Girona (2-2) på bortaplan i La Liga. Svensken blev utbytt skadad i första halvlek, då han tog sig för sin ena baksida. Celta är på tionde plats i ligan.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 25/1

Mittbacken svarade i lördags för 90 minuter mot Girona (2-2) på bortaplan i La Liga. Celta är på tionde plats i ligan.

Annons

Dino Salihovic, Valencia - 0/0

Salihovic spelade i förra veckan 90 minuter med Valencias reservlag, då det blev 2-0-seger mot Badalona Futur hemma i spanska fjärdeligan. Han väntar på att få göra debut med A-laget i La Liga.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 5/1

Bojanic blev i förra veckan hjälte med matchens enda mål i 1-0-segern mot Jeonbuk Hyundai hemma i ligan. Mittfältaren tog ett avslut, drygt en meter utanför straffområdeslinjen, som gick via ribban i nät. Han stod även för 90 minuter på planen. Ulsan är på tredje plats i ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 9/0

Ludwigson stod i förra veckan för en assist och 45 minuter i 1-0-segern mot Jeonbuk Hyundai hemma i ligan. Han blev inbytt i paus. Ulsan är trea i ligan.

THAILAND

Emil Roback, Muangthong United - 30/8



Annons

Roback stod i förra veckan för 65 minuter i 2-0-förlusten mot BG Pathum United borta i ligan. Muangthong United är på sjätte plats i thailändska ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 7/0

Bergqvist blev i söndags kvar på bänken i 2-0-segern mot Slovacko hemma i ligan. Karvina är på elfte plats i ligaspelet.

TUNISIEN

Elyas Bouzaiene, Espérance Sportive de Tunis - 8/0

Efter två ligamatcher på bänken stod Bouzaiene i förra veckan för ett kort inhopp i 2-0-segern mot AS Gabés borta i ligan, då han hoppade in på övertid. Espérance toppar ligatabellen.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 22/6

Larsson missade i förra veckan 1-2-förlusten mot Besiktas hemma i cupen, och gjorde 90 minuter i 3-0-förlusten mot Fenerbahce borta i ligan. Antalyaspor är på plats tolv i Süper Lig.

Annons

Carlos Strandberg, Hatayspor - 23/6

Strandbergs lag spelade inte under förra veckan. Hatayspor är nästjumbo i Süper Lig.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 33/5

I helgen var det pojkar mot män på Frankfurts hemmaplan. Larsson gjorde 45 minuter när Frankfurt förlorade mot Leverkusen med 1-4 i Bundesliga. Svensken blev utbytt i halvtid. Frankfurt är på tredje plats i ligatabellen.

Daniel Svensson, Borussia Dortmund (utlånad från Nordsjælland) - 25/0

Ytterbacken stod i förra veckan för 16 minuter i 2-0-segern mot St. Pauli på bortaplan i Bundesliga. Dortmund är på tionde plats i högstaligan.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 20/3

Svanberg stod i förra veckan för 90 minuter i 1-0-förlusten mot RB Leipzig på bortaplan i kvartsfinal i tyska cupen, samt för 90 minuter i 2-1-segern mot Werder Bremen på bortaplan i Bundesliga. Han var dessutom lagkapten i båda matcherna i ordinarie kaptenen Maximilian Arnolds frånvaro. Wolfsburg är sjua i Bundesliga.

Annons

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Johansson var i förra veckan utanför truppen, då han har knäproblem. Han spelade senast i slutet av december 2024. Laget är nästjumbo i Bundesliga.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 10/2

Forwarden var i förra veckan utanför truppen, då han sliter med skadeproblem. Han spelade senast i mitten av januari i år. Laget är nästjumbo i Bundesliga

Eric Smith, St. Pauli - 24/2

Smith noterades i förra veckan för 90 minuter i 0-2-förlusten mot Borussia Dortmund hemma i ligan. Det var St. Paulis fjärde raka förlust i ligan. Laget är på 15:e-plats i Bundesliga.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 6/0

Ahlstrand blev i förra veckan kvar på bänken i 0-2-förlusten mot Borussia Dortmund hemma i ligan. Det var St. Paulis fjärde raka förlust i ligan. Senast Ahlstrand fick speltid var i slutet av december i fjol. Laget är på 15:e-plats i Bundesliga.

Annons

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 13/2

Vilhelmsson var i söndags utanför truppen, då det blev 4-1-förlust mot topplaget Magdeburg på bortaplan i andraligan. Laget är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Isac Lidberg, Darmstadt - 21/12

Lidberg stod i förra veckan för 83 minuter i 4-1-förlusten mot topplaget Magdeburg borta i andraligan. Han drog på sig ett gult kort under matchen. Darmstadt är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 26/6

Hrgota, som är lagkapten, stod i fredags för ett mål och 90 minuter i 2-1-segern mot Fortuna Düsseldorf borta i andraligan. Fürth är på plats elva i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein är skadad och missade helgens match. Hertha Berlin är på plats 14 i 2. Bundesliga. Hussein är sedan tidigare långt ner i Herthas frysbox. Den här säsongen har han inte fått spela med Herthas A-lag en enda gång, utan har i stället gjort åtta matcher och tre assist med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan.

Annons

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 10/3

Johansson är skadad och missade förra veckans möte med Ulm (1-1) hemma i andraligan. Braunschweig är på 16:e-plats i 2. Bundesliga.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 5/0

Oudenne blev i helgen kvar på bänken mot Nürnberg (2-1-seger) på bortaplan i andradivisionen. Hannover är på åttonde plats i 2. Bundesliga.

Alexander Ahl Holmström, Magdeburg - 2/0

Forwarden är skadad och missade helgens 4-1-seger mot Darmstadt hemma i andradivisionen. Magdeburg är på tredje plats i 2. Bundesliga. Nyligen gjorde svensken en intervju med Fotbollskanalen om sitt nya liv i Tyskland.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 27/5

Levi stod i förra veckan för 90 minuter i 1-0-förlusten mot Nyiregyhaza borta i åttondelsfinal i cupen, samt för 90 minuter i 2-1-förlusten mot Diosgyor borta i ligaspelet. Levis klubb toppar den ungerska ligan.

Annons

Henrik Rönnlöf Castegren, Debrecen - 1/0

Rönnlöf Castegren stod i förra veckan för 80 minuter i 1-2-förlusten mot Fehervar hemma i ligaspelet. Debrecen är nästjumbo i ligaspelet.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 2/1

Forsberg stod i helgen för ett mål och 88 minuter i 2-0-segern mot Nashville hemma i MLS. Svensken gled in centralt från vänsterkanten och borrade in bollen i det bortre hörnet av målet. Red Bulls har tre poäng efter två ligaomgångar.

Noah Eile, New York Red Bulls - 2/0

Eile stod i helgen för 90 minuter i 2-0-segern mot Nashville hemma i MLS. Red Bulls har stre poäng efter två spelade omgångar.

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Jansson är skadad och missade helgens 4-2-seger mot Toronto hemma i MLS. Orlando har tre poäng efter två spelade omgångar.

Annons

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Nilsson är skadad och var utanför truppen, för andra matchen i följd, mot San Diego (0-0) på bortaplan i MLS. St. Louis har två poäng efter två omgångar.

Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0

Alm är skadad var utanför truppen, för andra matchen i följd, mot San Diego (0-0) på bortaplan i MLS. St. Louis har två poäng efter två omgångar.

Christopher McVey, San Diego - 0/0

McVey stod i helgen för 90 minuter mot St. Louis (0-0) hemma i MLS. San Diego har fyra poäng efter två spelade omgångar.

Besard Sabovic, Austin - 2/0

Sabovic stod i helgen för ett 28 minuter långt inhopp i 1-0-förlusten mot Portland borta i MLS. Austin har tre poäng efter två omgångar.

Ahmed Qasem, Nashville - 2/0

Den tidigare Elfsborg-mittfältaren stod i helgen för ett 32 minuter långt inhopp i 2-0-förlusten mot New York Red Bulls borta i MLS. Nashville har en poäng efter två omgångar.

Annons

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 19/7

Jansson stod i förra veckan för två mål och 80 minuter i 5-0-segern mot Altach hemma i ligan. Rapid är femma i ligatoppen. Efter matchen sa Jansson följande på Rapids hemsida: ”Det var bra. Vi hade tre raka matcher utan seger, så det viktigaste var att ta tre poäng. Vi är ett väldigt bra lag och vi behöver bara tro på oss själva. Vi visade det i dag”. Jansson uttalade sig även om sin målgest, då han såg ut att pussa på sin ena hand innan han sträckte upp samma näve mot himlen: ”Det är något jag har med mina vänner i Sverige, jag håller det där”.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 25/1

Perez Vinlöf svarade i helgen för 67 minuter i 2-1-segern mot Grazer borta i ligan. Laget är på andra plats i ligaspelet.

Annons

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till svenske legendaren Olof Mellberg, var i förra veckan utanför Salzburgs matchtrupp. Salzburg är på fjärde plats i ligaspelet. Under årets säsong har Mellberg även spelat tio matcher med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.