SVENSKKOLLEN: Efter tiden i frysboxen - "DMK" aktuell för utländsk klubb

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 11/7

Anfallaren har inte återhämtat sig från höftskadan han drog på sig i omgången innan jul. Toivonens Victory förlorade i hans frånvaro mot Central Coast Mariners med 2–3.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Ligan börjar igen till helgen.

Mikael Lustig, Gent – 28/0

Ligan börjar igen till helgen.

Eric Smith, Gent – 0/0

Ligan börjar igen till helgen.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 8/2

Ligan börjar igen till helgen.

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Ligan börjar igen till helgen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Bahrudin Atajić, Mladost Doboj Kakanj – 17/2

Ligan har uppehåll.

Valmir Berisha, Velež Mostar – 11/3

Ligan har uppehåll.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 13/0

Nästa match är i februari.

CYPERN

Linus Hallenius, APOEL Nicosia – 18/5

Inbytt i den 78:e minuten när hans lag jagade en kvittering mot serieledaren Anorthosis Famagusta. APOEL föll med 0–1.

Nahir Besara, Pafos FC – 15/1

Mittfältaren spelade hela matchen när hans Pafos spelade 0-0 på bortaplan mot serietvåan Omonia Nicosia.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 19/7 nollor

Danska ligan har gått på uppehåll.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 27/1

Danska ligan har gått på uppehåll.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 29/0

Danska ligan har gått på uppehåll.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 21/7 nollor

Danska ligan har gått på uppehåll.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 20/0

Danska ligan har gått på uppehåll.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 16/1

Danska ligan har gått på uppehåll.

Simon Tibbling, Bröndby – 14/1

Danska ligan har gått på uppehåll.

Simon Hedlund, Bröndby – 27/4

Danska ligan har gått på uppehåll.

Johan Larsson, Bröndby – 10/0

Danska ligan har gått på uppehåll.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 20/7 nollor

Danska ligan har gått på uppehåll.

Niklas Backman, Århus – 16/0

Danska ligan har gått på uppehåll.

William Eskelinen, Århus – 14/6 nollor

Danska ligan har gått på uppehåll.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 14/2

Danska ligan har gått på uppehåll.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 11/1

27-åringen hoppade in i den 67:e minuten när hans lag besegrade Ismaily med 1–0 i ligaspelet. Dock inte med i 2–0-vinsten mot El Masry i CAF Confederation Cup.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 25/

Mittbacken hade en mardrömshalvlek i ligacupens första semifinalmöte mot Man City (1–3). Gästerna snurrade upp Uniteds försvar gång på gång i en halvlek som slutade 0–3 och där Lindelöf var direkt skyldig till Citys andra mål. Desto bättre såg det ut i helgens PL-möte med Norwich (4–0) när Lindelöf fick spela ihop med Harry Maguire istället för Phil Jones i backlinjen.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Målvakten väntar på att lånas ut under januarifönstret.

Emil Krafth, Newcastle – 11/0

Newcastle upplever en skadekris bland lagets högerbackar. En av dessa är Emil Krafth som missade helgens oavgjorda match mot Wolves (1–1).

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 4/1 nollor

Efter 1–5-förlusten mot QPR i FA-cupen förra helgen var målvakten tillbaka på bänken i det mållösa derbyt borta mot Cardiff.

Kristoffer Peterson, Swansea – 11/1

Utanför truppen mot Cardiff efter att precis som Nordfeldt startat i FA-cupen förrförra helgen.

Pontus Jansson, Brentford – 25/0

Mittbacken fick överlag bra betyg efter 3–1-segern mot QPR i derbyt i västra London. Hans Brentford är uppe på tredjeplatsen i The Championship.

Niclas Eliasson, Bristol City – 25/2

Spelade hela matchen när Bristol City besegrade Wigan med 2–0 på bortaplan, lagets blott andra vinst på de åtta senaste matcherna. Ytterspringaren fick betyget 6/10 i Bristol Post.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 12/1

Fjärde raka starten för anfallaren i The Championship när City besegrade bottenlaget Luton borta (2–1). Mrabti byttes ut i minut 78 och hade svårt med slutprodukten enligt Birmingham Mail, som gav betyget 5,5/10.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 22/4

Den finländska ligan är färdigspelad.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är färdigspelad.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 18/1

Den finländska ligan är färdigspelad.

Erik Törnros, FC Lahti – 20/3

Den finländska ligan är färdigspelad.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 11/0

Ligan på Färöarna är färdigspelad för i år.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 2/1

Utanför truppen till den gångna veckans två matcher. Fransk media rapporterar att Lahne är lårskadad.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader. Enligt GT ser han ut att vända tillbaka till IFK Göteborg när kontraktet med Rennes löper ut i sommar.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 9/3

Europa Point spelar under tisdagen.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 15/0

Högerbacken var inte med i cupmatchen mot Giannina (förlust med 1-0) i onsdags, men spelade hela matchen mot Panionios i ligan i söndags. Då bjöd Johansson på en assist i 3-0-segern.

Niklas Hult, AEK Aten – 10/0

Vänsterbacken startade mot Paok i söndags, men blev utvisad på tilläggstid i den andra halvleken. AEK föll med 1-0 i toppmötet.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Paok återstartar ligaspelet efter julledighet den 4 januari då man möter Aris på bortaplan.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 14/1

Spelade 90 minuter både mot Panionios (0-0) i cupen i onsdags och mot Atromitos (förlust med 1-0) i ligan i lördags.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 17/7

Forwarden spelade 90 minuter både mot Panionios och Atromitos.

Daniel Larsson, Aris – 20/3

Forwarden startade i cupen mot Xanthi (seger med 1-0) i onsdags, men blev utbytt i den 59:e minuten. Han startade sedan mot Larissa (0-0) i ligan i lördags. Då byttes Larsson ut i den 69:e minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 16/0

Utanför truppen mot både Xanthi och Larissa.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 29/0

Den isländska ligan är slutspelad.

Marcus Johansson, IA – 25/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 14/3

Stod mellan stolparna när Cagliari föll med 2-0 hemma mot Milan i lördags. Olsen släppte bland annat in ett mål från Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 2/1

Forwarden har öppnat upp målkontot i Milan igen. I sin första start sedan återkomsten satte Zlatan det andra målet i lagets 2-0-seger över Cagliari i helgen. Ibra spelade hela matchen och fick höga betyg av de italienska tidningarna efter matchen. Utsågs till Milans bäste spelare.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 21/4

Spelade hela matchen när Parma slog Lecce med 2-0 under måndagen. Gjorde inget större väsen av sig, enligt Gazzetta dello Sport. Fick sex av tio i betyg.

Riccardo Gagliolo, Parma – 18/0

Spelade hela matchen mot Lecce, som vänsterback. Fick 6,5 av tio i betyg av Gazzettan.

Albin Ekdal, Sampdoria – 19/0

Mittfältaren hoppade in i den 82:a minuten när Sampdoria körde över Brescia med 5-1 och tog ett kliv upp från nedflyttningsplatserna. Laget har nu fem poäng ner.

Mattias Svanberg, Bologna – 11/0

Mittfältaren satt på bänken under hela 1-0-förlusten mot Torino i söndags.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 15/2

Yttern spelade hela matchen mot Sassuolo i söndags och gjorde ett mål i Udineses 3-0-seger.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 4/0

Pescara har uppehåll till den 19 januari.

Samuel Gustafson, Cremonese – 7/0

Cremonese spelar under tisdagen.

Samuel Armenteros, Benevento – 12/2

Benevento har uppehåll till den 19 januari.

Marcus Rohdén, Frosinone – 8/0

Frosinone har uppehåll till den 17 januari.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan är färdigspelad.

Simon Adjei, York9 FC, 0/0

Den kanadensiska ligan är färdigspelad.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 28/7

Det är uppehåll i Eredivisie. Feyenoord ligger på femte plats. I torsdags svarade Larsson för två assist i träningsmötet med Hoffenheim (3-2) och i lördags spelade han 66 minuter när Feyenoord förlorade mot Dortmund i en träningsmatch.

Simon Gustafson, Utrecht – 20/4

Det är uppehåll i Eredivisie. Utrecht ligger på sjunde plats. Startade när Utrecht vann en träningsmatch mot Bayer Leverkusen med 4-3 i fredags.

Sebastian Holmén, Willem II – 20/0

Det är uppehåll i Eredivisie. Willem II ligger på fjärde plats. Mittbacken byttes ut efter 70 minuters spel i träningsmötet med Hibernian i fredags. Matchen förlorade Willem II med 2-1.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 11/2

Det är uppehåll i Eredivisie. Groningen ligger på tionde plats. Fick 45 minuter i benen när Groningen träningsspelade mot Rödingshausen i onsdags, matchen slutade i 2-0-förlust. När Groningen mötte Essen i lördags fick anfallaren spela 75 minuter och han svarade för ett lobbmål i 6-2-segern.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 12/2

Det är uppehåll i Eredivisie. Groningen ligger på tionde plats. Spelade en halvlek i träningsmötet med Rödingshausen. I träningsmatchen mot Essen i lördags gjorde han, precis som sin svenske kollega Joel Asoro, ett lobbmål i 6-2-segern.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/2

Det är uppehåll i Eredivisie. Groningen ligger på tionde plats. Medverkade inte i träningsmatcherna mot Rödingshausen och Essen. Groningen meddelade att anledningen var att han inte var tillräckligt "fit".

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 9/0

Det är uppehåll i Eredivisie. Fortuna Sittard ligger på 13:e plats. När Fortuna Sittard i torsdags slog Istanbul Basaksehir med 3-0 i en träningsmatch deltog inte Tekie. Anledningen? För att komma in i Turkiet, där Sittard hade sitt träningsläger, var han tvungen att ta en omväg via Sverige för att förnya sitt pass, uppger De Limburger att tränaren Sjors Ultee sagt. Tekie anslöt på natten och fick därmed avstå spel. Däremot fick han speltid på lägret. Mittfältaren startade i 2-1-förlusten mot Antalyaspor i lördags. Under den gångna veckan skrev också sajten sampdorianews.net att Serie A-klubben Sampdoria följer Tekie.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Det är försäsong i Norge.

Andreas Linde, Molde – 0/0

Det är försäsong i Norge.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Det är försäsong i Norge. Veteranen skrev nyligen på ett nytt kontrakt med Molde över säsongen 2020. "Det var det här jag ville", sade han i en kommentar.

Marcus Sandberg, Stabæk – 0/0 nollor

Det är försäsong i Norge. Berättade nyligen för Fotbollskanalen att han är öppen för att byta klubb om det skulle dyka upp något intressant. "Det är klart att jag har ambitioner", sade han.

Erik Israelsson, Vålerenga – 0/0

Det är försäsong i Norge.

Jacob Bergström, Mjøndalen – 0/0

Det är försäsong i Norge.

Anton Kralj, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan kommande säsong.

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan kommande säsong.

Pontus Engblom, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan kommande säsong. Uppges vara så gott som klar för Gif Sundsvall. Kontraktet med Sandefjord har gått ut.

Kevin Kabran, Start - 0/0

Start är nykomling i den norska högstaligan kommande säsong.

Dino Islamovic, Rosenborg - 0/0

Ny i Rosenborg och ska nu på träningsläger i Spanien med laget. Var med på landslagets januariturné och startade i 1-0-vinsten mot Moldavien. Berättade i en intervju med Fotbollskanalen om misstaget att gå till Fulham, den tuffa tiden som klubblös, vad han tycker ÖFK gjort fel och flytten till Rosenborg.

Jonathan Levi, Rosenborg - 0/0

Är tillbaka i Rosenborg efter att ha varit utlånad till Elfsborg. Har ryktats till Hammarby och själv bekräftat intresse från Elfsborg. Är med på Trondheim-lagets träningsläger i Spanien. Adresseavisen rapporterade i veckan att Levi ådrog sig en skada på lagets första träning. Dessutom har inte samtalat med tränaren Eirik Horneland om framtiden. "Jag har ingen aning om vad som händer", sade han till tidningen.

Jesper Löfgren, Brann - 0/0

Var under hösten utlånad till Mjällby, men är nu tillbaka i Brann.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 0/0

Den nordmakedonska ligan är färdigspelad. Borec Veles slutade på åttondeplats.

POLEN

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 0/0

Anfallaren var under hösten utlånad från Leeds till ADO Den Haag, men där fick han sparsamt med speltid. Nu har Cibicki bytt klubb på permanent basis. I dagarna skrev han på ett avtal över tre och ett halvt år med polska topplaget Pogoń Szczecin.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 23/1

Det är uppehåll i den ryska ligan. Krasnodar ligger tvåa i ligan. FotbollDirekt uppgav i dagarna att Krasnodar hade möjlighet att sälja mittfältaren för 80 miljoner kronor i somras, men valde att avstå. Enligt sajten har AIK en vidareförsäljningsklausul på 10-15 procent på Olsson.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Rehabiliterar sig från den allvarliga knäskadan han ådrog sig i juni och enligt tränaren Murad Musayev ligger han före i tidsschemat. Förra veckan tränade Claesson på Kaknäs i Stockholm och han sade då att han inte gett upp hoppet om att spela EM. "Det är bra att ha som morot när man springer, att det kan göra skillnaden om man kan vara med eller inte", sade han.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/5

Det är uppehåll i den ryska ligan. Krasnodar ligger tvåa i ligan.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 11/0

Det är uppehåll i den ryska ligan. Rostov ligger på tredjeplats.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 18/7

Det är uppehåll i den ryska ligan. Spartak Moskva ligger på tiondeplats. Gjorde matchens enda mål i Sveriges 1-0-seger mot Moldavien på januariturnén, men tvingades sedan kliva av skadad. Landslagsläkaren Anders Valentin sade att det handlade om en lättare muskelskada.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Det är uppehåll i den ryska ligan och Starfelt har enbart gjort ett framträdande för klubben sedan han gick dit i somras. Berättade för ett tag sedan för Fotbollskanalen om hur han såg på speltiden. ”Det är såklart inte vad jag hade hoppats på. Jag åkte på en skada precis efter jag kom och sedan en till. Så jag har varit borta i två omgångar som har gjort att jag missat stora delar av säsongen. Nu är jag helt frisk och har höga förhoppningar på andra halvan av säsongen”, skrev han i ett meddelande.

Filip Rogic, FC Orenburg – 8/1

Det är uppehåll i ryska ligan. Orenburg ligger på 14:e plats i ligan.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Det är uppehåll i ryska ligan. Dynamo Moskva ligger på åttondeplats i ligan.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 12/6

Spelade 90 minuter i 1-0-förlusten mot Al-Shabab.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 10/2

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Lugano är ligasexa.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Sion är ligasjua.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 6/0

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Basel är tvåa i ligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Uppehåll i skotska ligan. Helander missade fem sista matcherna innan vinteruppehållet på grund av problem med ena foten, men följde trots det nyligen med Rangers på läger i Dubai. Helander har ännu ena foten i ett paket och i söndags sa tränaren Steven Gerrard så här om svenskens skada enligt Daily Record: ”Han är ett par veckor från att bli av med stöveln (paketet om foten) och därefter kan han börja sin rehabilitering, så han är fortfarande en bit bort”. Rangers är tvåa i ligan och spelar nästa tävlingsmatch den 17 januari mot Stanraer i skotska cupen.



Melker Hallberg, Hibernian – 19/1

Hallbergs Hibernian har gått på vinteruppehåll. Mittfältaren var under första halvan av säsongen ordinarie i Hibernian som är på sjätteplats i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 6/0

Alavés spelade i förra veckan inte någon match. Guidetti hade en tung höst och kom senast till spel den 17 december i spanska cupen och dessförinnan den 3 november i La Liga. Anfallaren spekuleras vara aktuell för en flytt till en ny klubb och kopplas främst ihop med förra klubben Feyenoord, samt mexikanska klubben Cruz Azul. Enligt W-Radio i Mexiko är anfallaren något närmare en flytt till Feyenoord, då den nederländska klubben till skillnad från den mexikanska ska ha kommit med ett erbjudande till Alavés. Guidetti var under säsongen 2011/2012 utlånad från Manchester City till Feyenoord och gjorde då 20 mål på 23 matcher i Eredivisie. Svenskens kontrakt med Alavés sträcker sig till sommaren 2022.

Alexander Isak, Real Sociedad – 21/6

Isak fick i helgen göra 90 minuter på planen i 4-0-segern mot AD Ceuta i spanska cupen. Däremot blev det den här gången inga mål i säsongens fjärde match från start. Spanska tidningen Mundo Deportivo skrev efteråt så här om Isaks insats: ” "Isak - frustrerad. Han gjorde inga mål trots ett halvt dussin chanser, några av dem väldigt klara. Målvakten och dåligt omdöme gjorde honom mållös”. Spanska tidningen Diario Vasco var i sin tur något positivare: ”Bra framträdande av spelare som Sangalli, Barrene och Isak, trots att det inte blev något mål". Real Sociedad är femma i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 11/0

Säsongen är över och Hanssons Chonburi blev sjua i den thailändska högstaligan. Hansson fick under säsongen varierat med speltid, men avslutade som startman.

Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan var den här säsongen utlånad från Chiangrai till Chiangmai, men fick ont om speltid när laget i slutändan blev jumbo i år i thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Uppehåll i tjeckiska ligan. Moberg Karlsson är fast i Sparta Prags frysbox och spelade senast en ligamatch med A-laget den 26 oktober i fjol. Svensken berättade i början av december i fjol för Aftonbladet att han är beredd att lämna den tjeckiska klubben. Goal News Cy rapporterade i förra veckan att cypriotiska ligatvåan Omonia Nicosia har svensken på sin önskelista, men att en värvning möjligen kan vara svår att ro i hamn, då Moberg Karlsson har en hög lön, samtidigt som Sparta Prag vill ha betalt för svensken med anledning av ett kontrakt till sommaren 2022. Sparta Prag är på fjärdeplats i den tjeckiska högstaligan och ställs härnäst den 15 februari mot tabellnian Slovan Liberec i ligaspelet.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 10/0

Süper Lig har uppehåll och Galatasaray är sjua i ligatabellen. Härnäst ställs laget den 15 januari mot Rizespor borta i första åttondelsfinalmötet i turkiska cupen. Durmaz fick under höstsäsongen knapp speltid och rapporterades i förra veckan av bland annat tidningen Hurriyet och tv-kanalen A Haber vara aktuell för en utlåning till ligajumbon Kayserispor, som endast har två segrar på de 17 första matcherna. Svensken kom i förra veckan till spel i två träningsmatcher med Galatasaray mot Altay SK (3-1-seger) och mot Demirspor (1-0-seger). I båda matcherna hoppade han in i halvtid, men utan att hamna i målprotokollet.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 6/0

Süper Lig har uppehåll och Bjärsmyrs Genclerbirligi är på 13:e-plats i ligan. Härnäst ställs laget den 20 januari mot Rizespor i ligaspelet. Bjärsmyr har i år fått ont om speltid, men fick starta i de tre sista matcherna före vinteruppehållet. Mittbacken berättade nyligen att han inte haft någon kontakt med Blåvitt senaste tiden.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 17/2

Wendts Mönchengladbach avslutade höstsäsongen som tvåa i Bundesliga med två poäng upp till RB Leipzig i serieledning. Mönchengladbach spelar härnäst den 17 januari mot Schalke 04 på bortaplan. I förra veckan blev Wendt hyllad av danske lagkamraten Andreas Poulsen, som också är vänsterback. Den 20-årige dansken, som nyligen blev utlånad från Mönchengladbach till Austria Wien, sa bland annat så här om Wendt till Bold.dk: ”Han kan prata danska och han har varit riktigt bra för mig. Det har varit bra att dra lärdom från honom och han känner klubben och andan i klubben, så det har verkligen varit bra att ha honom här. Oscar hjälpte mig att sätta mig in i saker, så att jag skulle förstå hur det fungerar i klubben. Jag var inte så bra på tyska i början, men han har hjälpt mig med det praktiska”. Wendt spelade i förra veckan två träningsmatcher. Först blev det spel från start i 3-1-förlusten mot Heracles och sedan 90 minuter på planen i lagets 2-1-seger mot Freiburg.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 6/0

Augustinsson, som missade stora delar av höstsäsongen på grund av en knäskada, åkte innan vinteruppehållet på en muskelskada mot Köln och kom i söndags inte till spel i lagets träningsmöte med Hannover (3-1-seger) under lagets träningsläger på Mallorca. Tränaren Florian Kohfeldt uttalade sig i veckan om svenskens frånvaro och sa då så här enligt tyska tidningen Weser-Kurirer: ”Ludde kommer tillbaka på onsdag. Det blev lite försenat, men hellre säkerhet före risk”. Enligt tidningen är det ännu oklart om Augustinsson kan komma till spel på lördag mot Düsseldorf borta i Bundesliga. Kohfeldt menar att vänsterbacken måste visa att han kan träna för fullt i veckan: ”Ludde måste under de här tre dagarna före Düsseldorfmatchen visa att han kan gå för fullt. Det finns ingen fråga om att han vill det och han är väldigt professionell”. Bremen är just nu nästjumbo i den tyska högstaligan.

Felix Beijmo, Werder Bremen – 0/0

Beijmo är åter en Werder Bremen-spelare igen efter utlåning under andra halvan av allsvenska säsongen till Malmö FF. Däremot bekräftade han i slutet av december för Fotbollskanalen att han inte skulle följa med laget på träningsläger till Mallorca, då han är på jakt efter en ny klubb: ”Det jag kan säga just nu är att jag har fått lite extra ledigt från Bremens tills den 14 januari pga min säsong i Malmö samt alla landslagssamlingar under hösten. Och att jag den 14 januari ska börja med Bremen enligt avtal och det är vad jag är inställd på just nu”.

Robin Quaison, Mainz – 17/7

Quaisons Mainz avslutade säsongen på 14:e-plats i den tyska högstaligan. Härnäst ställs laget den 18 januari mot Freiburg på hemmaplan i ligan. Näst sista omgången före uppehållet stod anfallaren för ett hattrick mot Werder Bremen i ligan. Nyligen berättade Mainz sportchef Rouven Schröder, för tyska tidningen Kicker, att klubben vill förlänga Quaisons kontrakt, som är till sommaren 2021. Enligt tidningen vill klubben förlänga med en framtida försäljning i åtanke. Quaison kom i förra veckan till spel i två träningsmatcher mot Emmen (3-2-förlust) och mot Borussia Dortmund (2-0-seger), men utan att hamna i målprotokollet. I en intervju på klubbens hemsida i förra veckan summerade han höstsäsongen så här: ”Det var höga toppar, men också många djupa dalar. Vi spelade på en hög nivå, men lyckades inte hålla den konstant. Vi måsta spela på topp mer kontinuerligt framöver. Jag vet vad jag är kapabel till och jag kommer att fortsätta att växa på och utanför planen”.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 19/8

Forsbergs Leipzig avslutade höstsäsongen som serieledare i Bundesliga och ställs härnäst den 18 januari mot Union Berlin på hemmaplan i ligan.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 18/9

Anderssons Union Berlin avslutade höstsäsongen på elfteplats i Bundesliga och ställs härnäst den 18 januari mot RB Leipzig borta i ligan. Andersson ryktas vara aktuell för en flytt till en ny klubb, samtidigt som han har avtal till i sommar. Anfallaren har dock en option om förlängning med Union, men uppges bland annat vara aktuell för en flytt till Ajax, Brighton & Hove Albion, Villarreal, Celtic och Schalke 04. Under lagets träningsläger i Spanien sa svensken bland annat så här till Berliner Morgenpost om flyttryktena: ”Allt är möjligt när fönstret är öppet. Om engelska klubbar vill ha mig så vill de det, men då får de komma överens med Union. Det är stor chans att jag stannar till sommaren”. Unions vd Oliver Ruhnert sa samtidigt så här till tidningen: ”Alla spelare har ett pris. Det är vårt jobb att vara förberedda på att spelare lämnar oss”. Andersson kom även i förra veckan till spel i träningsmötet med ungerska laget Ferencvaros och gjorde ett mål i Union Berlins 3-2-seger.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 13/5

Gyökeres avslutade höstsäsongen med tre mål och två assist på de två sista matcherna för St. Pauli i tyska andraligan. St. Pauli är på elfteplats i ligan och ställs härnäst den 28 januari mot Greuther Fürth. Just nu är laget på träningsläger och i en intervju på St. Paulis hemsida säger bland annat Gyökeres så här om sin speltid under hösten: ”Jag hade hoppats på att få spela mer regelbundet, det är sant. Att få fler minuter är ändå poängen med ett lån”. Samtidigt är han nöjd med hur det gick på slutet: ”Det gick riktigt bra för oss alla och naturligtvis för mig också. Jag skulle inte säga perfekt eftersom att det alltid finns saker man kan göra bättre, men jag kommer att fortsätta att jobba hårt under träning för att bli bättre, så att jag kan hjälpa laget”.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 10/0

Ohlssons St. Pauli avslutade höstsäsongen på elfteplats i den tyska andraligan. Härnäst ställs laget den 28 januari mot Greuther Fürth i ligaspelet.



Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Ishak rapporteras, efter knapp speltid under hösten, vara på väg bort från Nürnberg. Ishak berättade i fjol för Fotbollskanalen att han har varit utanför lagets matchtrupp på grund av flyttrykten, då han bland annat kopplats ihop med Bundesliga-klubben Paderborn, en flytt som gick i stöpet. Anfallaren söker nu efter en ny klubb och kopplades nyligen ihop med Dynamo Dresden. I förra veckan kom han till spel i ett träningsmöte med Bayern München och blev då målskytt direkt efter ett inhopp i halvtid i lagets 5-2-seger. Nürnberg är på tredje sistaplats i den tyska andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 13/0

Wahlqvists Dresden avslutade höstsäsongen som jumbo i den tyska andraligan. Härnäst ställs laget den 29 januari mot Karlsruher på hemmaplan i ligan. I förra veckan kom Wahlqvist till spel i en halvlek i träningsmötet med FSV Zwickau (1-0-seger).



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 14/4

Jeremejeffs Dresden avslutade höstsäsongen som jumbo i den tyska andraligan. Härnäst ställs laget den 29 januari mot Karlsruher hemma i ligan. Jeremejeff avslutade höstsäsongen med en skadad vrist, men förväntas vara tillbaka i januari. Däremot fick han inte speltid i lagets träningsmöte med FSV Zwickau (1-0-seger), men tros vara tillbaka i lagträning under de kommande dagarna, meddelade klubben i söndags via sitt Twitter-konto.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 16/8

Hrgota avslutade höstsäsongen med fyra mål på tre matcher. Greuther Fürth är åtta i den tyska andraligan och ställs härnäst den 28 januari mot St. Pauli i ligaspelet.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 18/1

Nilssons Bielefeld avslutade höstsäsongen som serieledare i den tyska andraligan med tre poäng ner till Hamburg och Stuttgart på andra- och tredjeplats i tabellen. Härnäst ställs Bielefeld den 28 januari mot Bochum i ligan. Nilsson kom i förra veckan till spel i andra halvlek i träningsmötet med KFC Uerdingen 05 (2-0-förlust).

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Oscar Linnér lämnade i förra veckan AIK för spel i Arminia Bielefeld, som just nu toppar tyska andraligan. På AIK:s hemsida kommenterade målvakten övergången så här: ”Jag är otroligt tacksam för chansen som AIK har gett mig att utvecklas som person och målvakt. SM-guldet 2018 är det största som jag har upplevt och ett minne jag kommer bära med mig för alltid. Spelaren Oscar och Allmänna Idrottsklubben går skilda vägar för den här gången. Supportern Oscar och Allmänna Idrottsklubben går aldrig skilda vägar”.



Emil Hansson, Hannover – 15/0

Hanssons Hannover avslutade höstsäsongen på 13:e-plats i tyska andraligan. Härnäst ställs Hannover den 28 januari mot Jahn Regensburg i ligan. I förra veckan kom svensken till spel i 90 minuter i lagets träningsmöte med Paderborn som slutade med 1-0-förlust. Därefter blev han utan speltid i träningsmötet med Werder Bremen (3-1-förlust).

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 8/0

Sjöbergs säsong är över, då Colorado blev nia i den västra divisionen och åter missade slutspel. Sjöberg lämnade nyligen Colorado för spel i Columbus Crew nästa säsong i MLS.



Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

Tom Pettersson lämnade efter förra säsongen Östersunds FK och blev nyligen presenterad av årets MLS-nykomling Cincinnati med ett kontrakt över två plus ett år. Pettersson sa så här till Fotbollskanalen om flytten: ” Jag har spelat många år i allsvenskan och ville komma utomlands. Jag kände att det var dags att testa något helt nytt och nu fick jag chansen. MLS är en liga som växer hela tiden och det finns dessutom ett stort publikintresse. Cincinnati hade bland de bästa publiksnitten i ligan i fjol trots att de gjorde första säsongen i MLS”. Cincinnati slutade i år sist i MLS.

Robin Jansson, Orlando City – 32/1

Janssons säsong är över, då Orlando blev nästjumbo i den östra divisionen och missade slutspel. För Janssons del får det däremot ändå sägas vara en bra säsong som ordinarie startman i laget under hela året.



Gustav Svensson, Seattle – 26/1

Svensson bärgade i år första titeln i USA. Mittfältaren blev utsedd till matchens lirare när Seattle vann finalen mot Toronto med 3-1. Svensson har även meddelat att han nästa år kommer att spela vidare med Seattle i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/1

Tinnerholms säsong är över i MLS. New York City åkte ut i kvartsfinalen mot Toronto, som blev tvåa i MLS-slutspelet. Tinnerholm var under säsongen ordinarie i sitt lag.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 34/7

Erikssons säsong är över, då San Jose blev åtta i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Eriksson kan, trots det, för personlig del se tillbaka på en bättre säsong än den både han och laget hade i fjol. I år var svensken helt ordinarie i laget och fick dessutom fart på målskyttet, samtidigt som laget presterade bra mycket bättre än förra säsongen.



Adam Lundqvist, Houston – 29/0

Lundqvists säsong är över, då Houston slutade tia i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Lundqvist hade däremot för personlig del en bättre säsong med mer speltid i år än under förra säsongen.

VIETNAM

Viktor Prodell, Ho Chi Minh City FC – 0/0

Prodell lämnade i förra veckan Örebro SK för ett avtal över två år med Ho Chi Minh City FC i Vietnam. Klubben blev under förra säsongen tvåa i högstaligan V.League 1. Säsongen drar igång i slutet av februari och spelas över november månad i år.